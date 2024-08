10 meilleures alternatives et concurrents de Linear en 2024

Depuis le lancement de Linear en 2019, il a lentement gagné le cœur des équipes de développement logiciel, devenant leur outil de référence pour le suivi des problèmes, l'élaboration de feuilles de route de produits et la supervision des sprints.

Linear prend la simplicité à cœur - il a été applaudi pour sa convivialité, sa fonctionnalité astucieuse de mode sombre, ses raccourcis clavier rapides et son intégration transparente avec les favoris des développeurs comme GitHub et GitLab. Pourtant, tout n'est pas rose et tout n'est pas rose. 🌈

Si vous souhaitez personnaliser Teams pour l'adapter aux besoins spécifiques de votre équipe, son manque d'options de personnalisation peut vous sembler décevant. Vous avez besoin d'un aperçu plus approfondi de la progression et des performances de votre équipe ?

Les rapports et les analyses de base de Linear ne suffiront peut-être pas. Et si vous souhaitez gérer vos projets en déplacement, Linear n'a pas d'application mobile pour les appareils Android et iOS. 👀

Compte tenu de ces considérations, il est naturel d'explorer les meilleures alternatives à Linear qui répondent à ces limites ou, mieux encore, qui combinent le meilleur des deux mondes. Et c'est là que cet article intervient.

Nous allons explorer les 10 meilleurs concurrents de Linear disponibles aujourd'hui, afin que vous puissiez trouver votre solution idéale gestion de projet correspond.

Que faut-il rechercher dans les alternatives linéaires ?

Si vous envisagez d'abandonner Linear, vous avez peut-être déjà une idée des éléments à prendre en compte dans les solutions de remplacement. Et si vous n'en avez aucune idée, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Voici une checklist simple à garder à l'esprit lorsque vous cherchez le meilleur outil pour remplacer Linear :

Un équilibre entre simplicité et flexibilité: Recherchez un outil facile à configurer et à parcourir, tout en vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour le personnaliser afin qu'il s'adapte au flux de travail de votre équipe. Après tout, c'est votre outil qui doit s'adapter à vos besoins, et non l'inverse

Recherchez un outil facile à configurer et à parcourir, tout en vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour le personnaliser afin qu'il s'adapte au flux de travail de votre équipe. Après tout, c'est votre outil qui doit s'adapter à vos besoins, et non l'inverse Rapports et analyses avancés: Les données sont le nouvel or, mais seulement si vous avez les bons outils pour les exploiter et les affiner. Choisissez donc un outil qui fournit des informations détaillées sur le projet et l'équipe afin de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données

Les données sont le nouvel or, mais seulement si vous avez les bons outils pour les exploiter et les affiner. Choisissez donc un outil qui fournit des informations détaillées sur le projet et l'équipe afin de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données Accessibilité mobile: Tout comme votre vie n'est pas confinée à un bureau, votre nouvel outil doit être accessible où que vous alliez. Ainsi, vous pouvez gérer vos tâches même en dégustant un café au lait dans votre café favori ☕️

Tout comme votre vie n'est pas confinée à un bureau, votre nouvel outil doit être accessible où que vous alliez. Ainsi, vous pouvez gérer vos tâches même en dégustant un café au lait dans votre café favori ☕️ Capacité d'intégration: Vérifiez si l'outil dispose d'intégrations avec les logiciels que vous utilisez dans votre entreprise. Si un outil ne peut pas s'intégrer dans votre pile technologique, il est fort probable qu'il ne vous convienne pas, comme si vous vouliez faire entrer une cheville carrée dans un trou rond

Exemple de structure de répartition du travail en vue Liste dans ClickUp

Avec cette checklist en main, vous êtes prêt à évaluer les paramètres suivants de la ligne de démarcation, afin de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

Les 10 meilleures alternatives linéaires

Nous avons passé au crible de nombreux outils de gestion de projet et nous avons sélectionné les 10 meilleures alternatives à Linear, qui n'ont rien à envier à Linear. Poursuivez votre lecture pour découvrir lequel d'entre eux pourrait vous convenir parfaitement.

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux avec les 15+ affichages personnalisables de ClickUp

ClickUp occupe la première place parmi les alternatives linéaires, et nous ne sommes pas les seuls à chanter ses louanges. Le flot de d'avis de clients élogieux dit tout - catapultant ClickUp à la première place sur le site de la Meilleur logiciel de gestion de projet selon G2 pour 2023.

Semblable à Linear, ClickUp dispose d'une interface utilisateur intuitive, d'un mode sombre et pratique raccourcis clavier (à côté de commandes slashETDESCOMMANDESSLASH) ) pour stimuler la productivité et améliorer l'expérience de l'utilisateur. Il dispose également de plus de 80 intégrations natives y compris GitHub, GitLab et Bitbucket, ce qui le rend super facile à intégrer dans votre pile technologique actuelle. 🛠️

Mais c'est là que ClickUp brille vraiment : sa flexibilité exceptionnelle. Contrairement à Linear, ClickUp permet une personnalisation achevée grâce aux fonctionnalités suivantes :

Champs personnalisés : Ils vous permettent de saisir des détails supplémentaires (par exemple, la date d'échéance, l'assigné, la priorité, les libellés, les fichiers, la progression, l'évaluation, etc.) pour chaque tâche de votre projet

Ils vous permettent de saisir des détails supplémentaires (par exemple, la date d'échéance, l'assigné, la priorité, les libellés, les fichiers, la progression, l'évaluation, etc.) pour chaque tâche de votre projet Affichages multiples : Planifiez et visualisez la progression du projet avec les vues Liste, Tableau Kanban, Calendrier, Gantt, Échéancier, etc

Planifiez et visualisez la progression du projet avec les vues Liste, Tableau Kanban, Calendrier, Gantt, Échéancier, etc ClickApps : Débloquez des fonctions supplémentaires pour votre espace de travail, comme le suivi du temps, les limites de travail en cours, les sprints automatisés et les points de sprint

Débloquez des fonctions supplémentaires pour votre espace de travail, comme le suivi du temps, les limites de travail en cours, les sprints automatisés et les points de sprint Tableaux de bord : Construisez-les à l'aide de widgets personnalisables pour afficher la progression et les performances de votre projet 📈

Construisez-les à l'aide de widgets personnalisables pour afficher la progression et les performances de votre projet 📈 Rapports d'équipe : Obtenez des informations détaillées sur les performances du projet et de l'équipe afin d'identifier les goulets d'étranglement, d'optimiser les flux de travail et d'améliorer les performances de l'équipe gestion du travail collaboratif Ce n'est pas tout. ClickUp offre de puissants outils de collaboration tels que les commentaires, le chat, l'e-mail et les les tableaux blancs . Vous pouvez également créer et collaborer sur les wikis et les bases de connaissances de l'entreprise à l'intérieur de Documents ClickUp et les rendre accessibles à tous les membres de votre équipe.

Le plus beau, c'est que vous pouvez utiliser ClickUp n'importe où, sur le web, sur votre appareil Android ou iOS, et même sur des applications de bureau pour Windows, Mac ou Linux.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Ajoutez des utilisateurs et des tâches illimités sur le généreux forfait gratuit

Assignez des tâches à plusieurs membres de l'équipe à travers des départements tels que le marketing et le développement de logiciels

Éliminez les tâches fastidieuses et répétitives avecAutomatisations ClickUp pour accélérer la phase de gestion de projet

UtiliserFormulaires ClickUp pour recueillir les demandes des clients et leurs commentaires - idéal pour les équipes de développement de logiciels à la recherche d'un suivi des bugs

Restez au courant des mises à jour importantes grâce à des paramètres de notification granulaires

Recueillez les commentaires de votre équipe grâce à la fonctionnalité de Révision pour les captures d'écran, les vidéos et les PDF

UtiliserClickUp AI dans les descriptions de tâches, les commentaires et les documents pour générer rapidement du contenu écrit

Mentionnez les tâches et les membres de l'équipe, enregistrez des clips audio et d'écran, et attribuez des commentaires à un membre de l'équipe avec la puissante fonctionnalité de commentaires

Lancez votre projet avec unmodèle de gestion de projetou l'un des plus de 1 000Modèles ClickUp disponible

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir un peu dépassés

Certains utilisateurs ont dit qu'il était parfois un peu lent (mais pas avecClickUp 3.0)

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Aha !

via Aha ! Aha ! est une sorte de couteau suisse pour la gestion de projets complexes de développement de produits. Il se compose d'une suite d'outils : Roadmaps pour la stratégie et le forfait, Ideaspour recueillir les réactions des clients, Notebookspour les projets de développement de produits la collaboration au sein de l'équipe et Développerpour des sprints ou des gestion de projet agile .

Par rapport à Linear, Aha ! offre un ensemble de fonctionnalités beaucoup plus large qui va au-delà d'un outil de gestion de projet avec le suivi des problèmes et des bugs, les carnets de commandes et la gestion du flux de travail. En conséquence, son étiquette de prix est plus élevée.

C'est comme choisir entre une simple boîte à outils et un véritable atelier : les deux sont utiles, mais l'un des deux offre beaucoup plus à un prix plus élevé. 💸 Compare Aha ! to Jira_ (Comparer Aha ! à Jira) !

Les meilleures fonctionnalités de Aha !

Assistance client utile et réactive

Créez des présentations de feuilles de route avec des détails de produits en direct

Collaborez avec votre équipe sur des notes et des tableaux blancs

Définissez des objectifs d'entreprise et des indicateurs clés de performance, et suivez votre progression à l'aide de tableaux de bord et de rapports

Recueillez les idées des clients, et tenez-les automatiquement informés avec des mises à jour

plus de 30 intégrations avec des outils populaires comme Azure DevOps, Salesforce et Zendesk

Limites de Aha !

Pas de forfait Free

Des forfaits coûteux pour les startups et les petites entreprises

Installation compliquée et courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Prix d'Aha !

Aha Roadmaps (inclut Ideas Essentials & Notebooks Essentials): A partir de 59$/mois par utilisateur

A partir de 59$/mois par utilisateur Aha Ideas: À partir de 39 $/mois par utilisateur

À partir de 39 $/mois par utilisateur Aha Notebooks: À partir de 9 $/mois par utilisateur

À partir de 9 $/mois par utilisateur Aha Develop: À partir de 9 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (230+ reviews)

4.3/5 (230+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

Learn about the best (Apprenez-en plus sur les meilleurs) Outils de développement pour les utilisateurs de Mac !

3. Ruche

via Ruche Hive est un outil de gestion de projet complet destiné aux petites équipes qui recherchent un mélange parfait de convivialité et de richesse des paramètres. Ses fonctionnalités comprennent des affichages de projets multiples, des automatisations de flux de travail, des outils de communication et le partage de fichiers.

En outre, Hive s'intègre à plus de 1 000 applications externes, ce qui lui permet de s'intégrer de manière transparente dans la pile technologique de votre entreprise pour des équipes logicielles vraiment agiles. Alors que Linear se concentre sur le processus de développement de logiciels, les fonctionnalités de Hive offrent une plus grande fonctionnalité dans la gestion d'un intervalle varié de flux de travail et de processus d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Le mode "Focus" permet de mettre en sourdine toutes les notifications

Fonctionnalités natives de suivi du temps et de rapports sur les feuilles de temps

Vues Gantt, Kanban, Tableau, Calendrier et Portfolios pour la planification et le suivi des projets

Utiliser Hivemind (Hive'sOutil d'IA de HiveDEHIVE)) pour lancer des idées, générer, modifier et traduire du contenu

Collaborez avec votre équipe via des discussions individuelles et de groupe, des vidéos et des notes Hive

Limites de Hive

Fonctionnalité de base de l'application mobile

L'application est parfois lente et présente des problèmes

Prix de Hive

Forfait Free

Teams: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (440+ commentaires)

4.6/5 (440+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (180+ avis)

4. ProofHub

via PreuveHub Similaire à Hive, ProofHub est une autre alternative linéaire "tout-en-un" pour les équipes de toute taille à travers divers départements. Il dispose de quatre vues de projet principales - Tableau, Tableur, Gantt et Calendrier - pour vous aider à visualiser les projets en fonction de vos besoins et de vos préférences. Il est très facile à utiliser (même pour les utilisateurs non initiés à la technologie) et possède des fonctions de gestion de projet clés qui couvrent la plupart de vos besoins.

Envisagez d'utiliser ProofHub si la conception de la gestion de projet agile et centrée sur le développement de Linear n'est pas une priorité et si vous ne comptez pas beaucoup sur les outils de développement tels que GitHub et GitLab.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Utilisez des Relevés de temps pour suivre le temps passé sur les tâches du projet

Un bon logiciel de suivi des bugs pour s'assurer que les problèmes ne sont pas oubliés

Utilisez la fonctionnalité d'annonces pour planifier et partager les mises à jour majeures avec votre équipe

L'évaluation forfaitaire peut être rentable pour les équipes de plus de 10 membres

Gérez l'accès et le contrôle au sein de votre espace de travail grâce à des rôles et des permissions personnalisés

Assistance en 11 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le néerlandais et l'italien

Limites de ProofHub

Pas de forfait Free

L'application mobile peut être lente et laggy par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet

Pas de contrôle granulaire sur vos notifications pour gérer efficacement les projets

Il n'y a actuellement que huit intégrations : Slack, Box, Dropbox, Google Calendrier (et iCal), Google Drive, OneDrive, FreshBooks et QuickBooks

Prix de ProofHub

Essentiel: 50 $/mois

50 $/mois Contrôle ultime: 99 $/mois

Évaluations et critiques de ProofHub :

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (80+ commentaires)

5. Todoist

via TodoistTodoist est un site populaire de outil de productivité conçu pour les individus et les petites équipes qui cherchent à gérer des projets simples et à ne pas perdre de vue les délais. Alors que les fonctionnalités de Teams sont axées sur l'équipe, Todoist est centré sur la productivité personnelle.

La force de Todoist réside dans sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Vous pouvez rapidement créer des projets, assigner des tâches, définir des priorités et des délais, programmer des rappels et libeller des tâches pour une meilleure organisation.

Cependant, Todoist n'est pas à la hauteur en ce qui concerne les équipes interfonctionnelles qui ont besoin de fonctionnalités robustes de gestion de projet et de tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

L'outil de collaboration basé sur le Web fonctionne bien sur tous les appareils

Conversion des e-mails Gmail et Outlook en tâches

Définissez des dates d'échéance récurrentes en langage naturel (par exemple, tous les lundis à 10 h)

plus de 80 intégrations avec des outils tels que Google Agenda, Microsoft Teams et Slack

Vous pouvez inviter gratuitement jusqu'à 25 collaborateurs sur le forfait Business (et jusqu'à 50 sur le forfait Pro)

Limites de Todoist

Affichages de projet limités pour les équipes agiles interfonctionnelles

La fonctionnalité de rappel n'est pas disponible sur le forfait gratuit

La taille maximale des fichiers que vous pouvez télécharger est de 100 Mo

Prix de Todoist

Formule gratuite

Pro: 5$/mois (pour un seul utilisateur)

5$/mois (pour un seul utilisateur) Business: $8/mois par utilisateur (pour les équipes)

Todoist évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (750+ commentaires)

4.4/5 (750+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,200+ avis)

6. Asana

via AsanaAsana est un système de gestion de projet polyvalent qui aide les équipes à planifier et à organiser leur travail, qu'il soit grand ou petit. Il dispose de nombreuses fonctionnalités pour faciliter la gestion des tâches.

Vous pouvez assigner des tâches, fixer des paramètres d'échéance et suivre l'échéancier des projets. Vous pouvez également afficher les projets sous forme de liste, de tableau, d'échéancier et de calendrier.

Contrairement à Teams, il n'est pas réservé aux équipes techniques. Il est suffisamment flexible pour être utilisé par n'importe quelle équipe, dans n'importe quel secteur d'activité.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Très facile à installer et à utiliser

Accessible sur le bureau et les applications mobiles

Utilisez la fonctionnalité de règles pour automatiser les tâches répétitives

Dispose d'une vue portfolio pour visualiser tous les projets en un coup d'œil

Créez des modèles personnalisés pour démarrer rapidement de nouveaux projets

plus de 200 intégrations avec des outils tels que Slack, Google Drive et Zoom

Limites d'Asana

La taille maximale des fichiers téléchargés est de 100 Mo

Impossibilité d'attribuer des tâches à plusieurs personnes

Peut ralentir avec des projets plus importants

Prix d'Asana

Forfait gratuit

Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Business: 24,99 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (9,000+ reviews)

4.3/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (10 000+ avis)

Bonus : Vous voulez voir la répartition complète ? Consultez notre comparatif des_ Linear vs Asana .

7. PlanProduit

via Plan du produit ProductPlan est un outil de roadmapping conçu spécifiquement pour les chefs de produit. Il vous permet de forfaiter et de visualiser les feuilles de route des produits grâce à ses vues Échéancier et Liste (alias Kanban). La fonctionnalité la plus remarquable de ProductPlan est son interface intuitive par glisser-déposer, qui permet d'organiser et d'ajuster les éléments de la feuille de route sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de ProductPlan

Ajout d'un nombre illimité de viewers gratuitement pour tous les forfaits

Stockez les idées de produits dans la section " parqué " pour une mise en œuvre future

Utilisez le modèle de notation intégré pour hiérarchiser les fonctionnalités à mettre en œuvre

Partagez les feuilles de route avec les parties prenantes via des liens privés sécurisés ou exportez-les sous forme d'images, de feuilles de calcul ou de PDF

Limites de ProductPlan

Pas de forfait gratuit (essai de 14 jours disponible)

Seulement 10 intégrations - Zapier, Vimeo, MS Teams, Confluence, GitHub, Trello, Azure DevOps, PivotalTracker, Slack et Jira

Prix de ProductPlan

Basique: 39$/mois par éditeur

39$/mois par éditeur Professionnel: $69/mois par éditeur

$69/mois par éditeur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (149 commentaires)

4.4/5 (149 commentaires) Capterra: 4.4/5 (54 commentaires)

8. Jira

via Logiciel JiraJira jira, développé par Atlassian, a débuté en tant que solution de suivi des problèmes pour les équipes logicielles en $$$a. Aujourd'hui, il est largement utilisé dans les départements techniques et non techniques pour pour le forfait et le suivi de divers projets agiles .

Alors que Linear se concentre sur la simplicité et la rapidité avec son ensemble de fonctionnalités limité, Jira se distingue en offrant une personnalisation étendue et des fonctionnalités qui peuvent s'adapter à différentes complexités de flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Spécialement conçu pour répondre aux besoins deéquipes agiles* Paramètres de fonctionnalités étendus, personnalisables et évolutifs

Rapports conviviaux pour les développeurs pour le suivi des sprints et des problèmes en temps réel

Le forfait Free permet de créer un nombre illimité de tableaux de projet avec un stockage maximal de 2 Go

S'intègre facilement avec d'autres produits Atlassian tels que Bitbucket et Confluence

Limites de Jira

L'installation et l'interface complexes peuvent décourager les nouveaux utilisateurs

Il peut parfois être lent et laggy

Fonctionnalités de collaboration limitées

Prix de Jira

Forfait Free

Standard: $7.75/mois par utilisateur

$7.75/mois par utilisateur Premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (5,000+ reviews)

4.3/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13 000+ avis)

9. Sunsama

via SunsamaSunsama est un agenda quotidien simple conçu pour les entreprises qui souhaitent rester organisées et maximiser leur productivité. Il vous aide à forfaiter efficacement votre journée et à vous concentrer sur les tâches qui comptent. De plus, il se synchronise avec des applications populaires comme Google Agenda, Slack, Todoist, ClickUp et Trello, ce qui vous permet de tirer des tâches et de planifier votre travail à partir de diverses sources.

Sunsama meilleures fonctionnalités

Interface esthétique et conviviale

Définit des objectifs quotidiens et hebdomadaires, que vous pouvez lier à votre liste de tâches

Transformez les e-mails (de Gmail et Outlook) et les messages Slack en tâches

Utilisez le mode focus pour travailler sur une tâche à la fois et suivez le temps que vous y consacrez

Limites de Sunsama

Intégrations limitées

Pas de forfait Free (mais un essai de 14 jours est disponible)

Le prix est élevé pour un produit de typeplanificateur quotidien Prix Sunsama

Abonnement mensuel : 20 $/mois

20 $/mois Abonnement annuel: $16/mois

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: 4.6/5 (20 commentaires)

10. Trello

via TrelloTrello permet aux équipes de gérer facilement leurs projets à l'aide de tableaux Kanban et Scrum. C'est un outil formidable car il permet de voir rapidement le statut des tâches et la progression du projet. De plus, il est rapide à paramétrer pour l'ensemble de l'équipe.

Cependant, ce n'est peut-être pas la meilleure solution pour gérer des projets plus importants et plus compliqués.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Le forfait Free permet d'avoir 10 tableaux, des cartes et un stockage illimités

Des extensions avec des applications comme Slack, Miro et Dropbox

Raccourcis clavier pratiques pour vous déplacer rapidement dans votre espace de travail

Utilisez la fonctionnalité de vote pour recueillir les commentaires et les approbations de votre équipe

Limites de Trello

Affichages limités des projets

Ne permet pas de gérer des projets complexes

La taille des fichiers téléchargés est limitée à 10 Mo dans le forfait gratuit

Prix de Trello

Forfait gratuit

Standard: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Premium: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Enterprise: $17.50/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)

4.4/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,000+ commentaires)

Choisissez votre alternative linéaire gagnante pour rationaliser votre flux de travail

Si les fonctionnalités de Linear vous laissent sur votre faim, il vaut la peine de considérer ces 10 alternatives Linear pour voir laquelle d'entre elles répond le mieux à vos besoins.

Vous ne savez toujours pas lequel de ces outils choisir ? Essayez ClickUp. Il regorge de fonctionnalités avancées dans une interface moderne et intuitive pour l'exécution du projet en toute transparence -et vous pouvez accéder à tous ces éléments avec le forfait Free de ClickUp ! 🤯

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous au forfait Free Forever de ClickUp, qui est gratuit pour toujours aujourd'hui.