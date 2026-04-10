À faire pour assurer le suivi de la réussite des étudiants à l'aide de l'IA

Le taux national de rétention en deuxième année s'élève à 69,5 %, ce qui signifie qu'environ 3 étudiants sur 10 ne reviennent pas dans leur établissement d'origine. Dans les établissements d'enseignement supérieur communautaires, près de la moitié des étudiants à temps partiel ne parviennent pas à poursuivre leurs études jusqu'à la deuxième année. Des systèmes d'alerte précoce existent, mais la plupart des établissements s'appuient encore sur des signalements manuels et des données cloisonnées.

Un agent IA intégré à une plateforme de gestion de projet peut automatiser l'identification des risques, l'attribution des interventions, l'analyse de la rétention et les flux de travail de coaching pour la réussite.

Vous trouverez ci-dessous un modèle prêt à l'emploi pour agent IA que vous pouvez coller dans ClickUp afin de créer en quelques minutes un environnement de travail complet dédié au suivi de la réussite des étudiants. Mais avant de l'utiliser, il est utile d'examiner les dysfonctionnements opérationnels que ce type de système est censé résoudre. Pour la plupart des équipes chargées de la réussite des étudiants, le problème n'est pas que les signaux d'alerte ne sont pas disponibles. C'est plutôt que ces signaux se traduisent rarement par une action rapide et coordonnée de la part des personnes chargées d'aider les étudiants à rester sur la bonne voie.

À qui s'adresse cette installation de suivi de la réussite des étudiants ? Cette installation est destinée aux équipes chargées de la réussite des étudiants, aux services de fidélisation, aux responsables de l'orientation, aux coaches de réussite, aux coordinateurs de tutorat et aux administrateurs du soutien aux étudiants chargés d'identifier les risques, d'assigner des interventions et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre à travers plusieurs unités de soutien. Elle est particulièrement utile pour les établissements qui utilisent déjà une plateforme d'alerte ou un outil d'analyse, mais qui s'appuient encore sur une coordination manuelle pour faire passer les étudiants du statut « signalé » à celui de « pris en charge ».

Le problème : vous essayez d'identifier 5 000 élèves à risque à l'aide d'un tableur et en croisant les doigts

Si vous travaillez dans le domaine de la réussite étudiante, vous connaissez les enjeux. Chaque étudiant qui abandonne ses études représente un échec humain et financier. L'établissement perd des revenus liés aux frais de scolarité, l'étudiant perd du temps et de l'argent, et les indicateurs de rétention, que les organismes d'accréditation examinent de près, en prennent un nouveau coup. La question n'a jamais été de savoir si l'intervention précoce fonctionne. Il s'agit plutôt de savoir si votre équipe est capable d'identifier et d'atteindre suffisamment d'étudiants assez rapidement.

Les données parlent d'elles-mêmes : 39 % des étudiants inscrits pour la première fois à temps plein en licence n'achevent pas leur diplôme dans les huit ans. Les écarts de rétention selon l'origine ethnique restent importants, les étudiants hispaniques, noirs et amérindiens affichant des taux de rétention de 63,6 %, 56,6 % et 52,8 % respectivement, contre une moyenne nationale de 68,2 %. Ce n'est pas seulement le nombre d'étudiants qui avaient besoin d'aide, mais aussi le nombre d'étudiants que votre établissement n'a pas pu identifier ou atteindre à temps.

La plupart des systèmes d'alerte précoce génèrent des signaux d'alerte. Rares sont ceux qui gèrent réellement la suite des événements. Un membre du corps enseignant soumet une alerte, mais qui se charge de l'intervention ? Qui assure le suivi dans les 48 heures ? Qui fait remonter le cas lorsque l'étudiant ne répond pas ? C'est dans l'écart entre le moment où un étudiant est « signalé » et celui où il est « aidé » qu'il passe entre les mailles du filet.

Comment l'université de Miami a résolu ce problème : Le Centre pour l'exploration et la réussite professionnelles de l'université de Miami a utilisé ClickUp pour suivre et impliquer 19 107 étudiants avec un taux de réussite de 98 %, en remplaçant des outils fragmentés par un système centralisé permettant de surveiller les interactions et les résultats des étudiants. Michael Turner, directeur adjoint Grâce à ClickUp, j'ai pu rester organisé et connaître des années d'une grande réussite malgré la pandémie mondiale. C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer vos outils d'alerte, mais de créer une couche opérationnelle visible autour du travail qui s'effectue après qu'un étudiant a été signalé. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation de suivi de la réussite des étudiants au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans le cadre de vos propres activités de suivi de la réussite des étudiants ? Commencez par le modèle ci-dessous et adaptez-le à vos populations à risque, à votre modèle de dotation en personnel et à vos flux de travail d'intervention.

Comment l'université de Miami a résolu ce problème : Le Centre pour l'exploration et la réussite professionnelles de l'université de Miami a utilisé ClickUp pour suivre et impliquer 19 107 étudiants avec un taux de réussite de 98 %, en remplaçant des outils fragmentés par un système centralisé permettant de surveiller les interactions et les résultats des étudiants. Michael Turner, directeur adjoint Grâce à ClickUp, j'ai pu rester organisé et connaître des années d'une grande réussite malgré la pandémie mondiale. Grâce à ClickUp, j'ai pu rester organisé et connaître des années d'une grande réussite malgré la pandémie mondiale.

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer vos outils d'alerte, mais de créer une couche opérationnelle visible autour du travail qui s'effectue après qu'un étudiant a été signalé. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation de suivi de la réussite des étudiants au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans le cadre de vos propres activités de suivi de la réussite des étudiants ? Commencez par le modèle ci-dessous et adaptez-le à vos populations à risque, à votre modèle de dotation en personnel et à vos flux de travail d'intervention.

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer vos outils d'alerte, mais de créer une couche opérationnelle avec une visibilité autour du travail qui s'effectue après qu'un étudiant a été signalé. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle consiste à mettre en place une installation de suivi de la réussite des étudiants au sein de votre plateforme de gestion de projet.

Vous souhaitez tester un modèle similaire dans le cadre de vos propres activités de suivi de la réussite des étudiants ? Commencez par le modèle ci-dessous et adaptez-le à vos populations à risque, à votre modèle de dotation en personnel et à vos flux de travail d'intervention.

Vous souhaitez tester un modèle similaire dans le cadre de vos propres activités de suivi de la réussite des étudiants ? Commencez par le modèle ci-dessous et adaptez-le à vos populations à risque, à votre modèle de dotation en personnel et à vos flux de travail d'intervention.

Le défi : Créez votre environnement de travail dédié au suivi de la réussite des étudiants grâce à l'IA

Copiez ces instructions, collez-les dans ClickUp Brain pour créer votre propre ClickUp Super Agent, renseignez les informations relatives à votre établissement, et vous obtiendrez un environnement de travail complet dédié à la réussite des étudiants, comprenant des alertes précoces, un suivi des interventions, des analyses de rétention et des flux de travail pour la réussite.

Le résultat devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les règles de routage, les échéanciers de suivi, la visibilité des risques et les flux de travail liés à la charge de travail. Votre équipe pourra ensuite la personnaliser en fonction de votre population étudiante, de votre modèle d'intervention et de vos priorités en matière de rétention.

Le résultat devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les règles de routage, les échéanciers de suivi, la visibilité des risques et les flux de travail liés à la charge de travail. Votre équipe pourra ensuite la personnaliser en fonction de votre population étudiante, de votre modèle d'intervention et de vos priorités en matière de rétention.

Super Agent de suivi de la réussite des étudiants

Consigne :

→ Prêt à créer votre premier Super Agent ? Ouvrez ClickUp Brain et collez l'invite ci-dessus pour créer un Super Agent personnalisé pour votre environnement de travail ClickUp.

Une fois votre modèle d'agent généré, l'étape suivante consiste à le transformer en un environnement de travail pratique que votre équipe chargée de la réussite des étudiants pourra utiliser au quotidien.

Comment le configurer dans ClickUp (4 étapes)

Avant de configurer votre Espace, rassemblez les informations que votre équipe utilise déjà pour identifier et offrir de l'assistance aux étudiants à risque. Cela comprend généralement les catégories d'alertes, les types d'intervention, les règles d'escalade actuelles, les indicateurs de risque, la structure des dossiers et les besoins en matière de rapports sur les cohortes. En partant de données de base fiables, vos automatisations, vos tableaux de bord et vos flux de travail seront bien plus efficaces.

Créez la structure de votre environnement de travail. Configurez un espace dédié intitulé « Réussite des étudiants ». Ajoutez quatre dossiers pour organiser le travail tout au long du cycle de vie de la réussite des étudiants : « Alertes précoces et dossiers » pour les alertes entrantes, les dossiers actifs, les dossiers résolus et les signalements de crise ; « Interventions et assistance » pour la coordination du tutorat, l’enseignement complémentaire, l’accompagnement pour la réussite et le mentorat par les pairs ; « Analyse de la rétention » pour le suivi des cohortes, la surveillance des écarts d’équité, l’analyse des indicateurs prédictifs et les comparaisons semestrielles ; et « Progression vers l’obtention du diplôme » pour le suivi des étudiants en probation, le suivi des audits de diplôme, les bilans à mi-semestre et le soutien à la préparation à l’obtention du diplôme. Configurez des champs personnalisés pour chaque tâche liée à la réussite des étudiants Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de tâches de suivi de la réussite des étudiants afin que chaque dossier contienne les données clés dont votre équipe a besoin pour identifier les risques, orienter l'assistance et suivre le suivi. Incluez des champs pour le score de risque, le niveau de risque, la source de l'alerte, le coach assigné, le type d'intervention, le nombre de jours depuis le dernier contact, le statut de première génération et l'éligibilité au programme Pell. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et la gestion de la charge de travail beaucoup plus fiables. Collez l'invite dans ClickUp Brain Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, la population étudiante, le taux de rétention, le taux de diplomation, les outils actuels, l'effectif du personnel et les populations à risque. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de vos règles de routage des alertes, de vos flux de travail d'intervention, de vos tableaux de bord de rétention et de la structure de votre charge de travail de coaching, puis affinez-la pour l'adapter à votre modèle de réussite des étudiants. Mettez en place des automatisations pour une gestion continue Créez des automatisations pour assurer la continuité du travail de suivi de la réussite des étudiants sans nécessiter un suivi manuel constant. Utilisez des règles pour acheminer les alertes par type, signaler les risques lorsque plusieurs indicateurs s'accumulent, faire respecter les délais de suivi, déclencher des contrôles d'intervention et signaler l'aggravation des inégalités avant qu'elles ne deviennent des surprises en fin d'année.

Créez un espace dédié intitulé « Réussite des étudiants ». Ajoutez quatre dossiers pour organiser le travail tout au long du cycle de réussite des étudiants : « Alertes précoces et dossiers » pour les alertes entrantes, les dossiers actifs, les dossiers résolus et les signalements de crise ; « Interventions et assistance » pour la coordination du tutorat, l’enseignement complémentaire, l’accompagnement à la réussite et le mentorat par les pairs ; « Analyse de la rétention » pour le suivi des cohortes, la surveillance des écarts d’équité, l’analyse des indicateurs prédictifs et les comparaisons semestrielles ; et « Progression vers l’obtention du diplôme » pour le suivi des étudiants en probation, le suivi des audits de diplôme, les bilans à mi-semestre et le soutien à la préparation à l’obtention du diplôme.

Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles de tâches de suivi de la réussite des étudiants afin que chaque dossier contienne les données clés dont votre équipe a besoin pour identifier les risques, orienter l'assistance et suivre le suivi. Incluez des champs pour le score de risque, le niveau de risque, la source de l'alerte, le coach assigné, le type d'intervention, le nombre de jours écoulés depuis le dernier contact, le statut de première génération et l'éligibilité au programme Pell. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et la gestion de la charge de travail beaucoup plus fiables.

Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite ci-dessus. Remplissez les variables, notamment le nom de l'établissement, la population étudiante, le taux de rétention, le taux de diplomation, les outils actuels, l'effectif du personnel et les populations à risque. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de vos règles de routage des alertes, de vos flux de travail d'intervention, de vos tableaux de bord de rétention et de la structure de votre charge de travail de coaching, puis affinez-la pour l'adapter à votre modèle de réussite des étudiants.

Créez des automatisations pour assurer la continuité du travail de suivi de la réussite des étudiants sans nécessiter un suivi manuel constant. Utilisez des règles pour acheminer les alertes par type, signaler les risques lorsque plusieurs indicateurs s'accumulent, faire respecter les délais de suivi, déclencher des contrôles d'intervention et signaler l'aggravation des inégalités avant qu'elles ne deviennent des surprises en fin d'année.

💡 Conseil de pro : Commencez par un seul flux de travail, tel que le routage des alertes précoces ou le suivi du coaching, avant de déployer le système à l'ensemble des opérations liées à la réussite des étudiants. Un projet pilote à petite échelle aide votre équipe à affiner les seuils, les règles de responsabilité et le moment des interventions avant de passer à une mise à l'échelle.

Champs personnalisés recommandés pour les tâches de suivi de la réussite des étudiants

Ces champs permettent de créer un historique opérationnel cohérent couvrant les alertes, les interventions, l'analyse de la rétention, la coordination du tutorat et les dossiers de coaching.

Champ Type Objectif Score de risque Nombre Note composite basée sur des indicateurs académiques, d'engagement et financiers Niveau de risque Menu déroulant En bonne voie, Suivi, À risque, À haut risque Source de l'alerte Menu déroulant Rapport du corps enseignant, activité sur la plateforme d'apprentissage en ligne (LMS), note de mi-semestre, assiduité, blocage financier, orientation vers un tuteur, orientation vers un conseiller, incident lié au logement Coach attitré Personnes Membre du personnel chargé du suivi des interventions Type d'intervention Menu déroulant Accompagnement à la réussite, orientation, soutien scolaire, conseil en matière d'aide financière, accompagnement psychologique, mentorat par les pairs, ateliers, assistance alimentaire ou au logement Jours écoulés depuis le dernier contact Nombre Temps écoulé depuis la dernière prise de contact ou réunion de réussite Statut d'étudiant de première génération Menu déroulant Première génération, Pas de première génération, Inconnu Éligible au programme Pell Menu déroulant Oui, Non, Je ne sais pas Statut d'engagement Menu déroulant Pas encore commencé, Demande d'approche envoyée, Contact établi, Intervention en cours, Suivi, Fermé Type de cohorte Menu déroulant Première année, étudiants de cycle long, étudiants transférés, étudiants à temps partiel, étudiants en période probatoire, autres Étiquette du groupe Équité Étiquettes Pell, première génération, étudiant-athlète, transfert, résident, non-résident, autre Prochaine date de suivi Date Prochain contact ou point de contrôle requis

📘 À lire également : Consultez tous les types de champs personnalisés pour déterminer ceux qui conviennent le mieux à votre flux de travail de gestion des subventions.

Exemples d'automatisation de base pour le suivi de la réussite des étudiants

Une fois vos champs personnalisés configurés, créez des automatisations qui assurent le bon déroulement des alertes, des interventions, du suivi et des analyses sans nécessiter de suivi manuel répétitif.

Quand… Ensuite… Une alerte concernant une préoccupation du corps enseignant ou une inactivité sur la plateforme d'apprentissage en ligne (LMS) est envoyée Transmettez-les au membre du personnel approprié en fonction du type d'alerte et de la population étudiante Un étudiant reçoit plusieurs alertes en l'espace de 7 jours Regroupez-les en un seul dossier et renforcez la priorité accordée à l'évaluation des risques Un score de risque passe dans la catégorie « Risque élevé » Déclenchez le flux de travail d'intervention intensive et attribuez une tâche de prise de contact dans les 24 heures Une date limite de suivi est dépassée sans qu'aucun contact n'ait été enregistré Créez une tâche d'escalade et informez le superviseur Un étudiant manque un rendez-vous de tutorat ou de coaching Créez une tâche de relance et enregistrez les contacts manqués Un écart d'équité dépasse le seuil de surveillance Signalez la vue de la cohorte et informez le responsable de la rétention afin qu'il l'examine

📘 À lire également : Découvrez le fonctionnement des champs personnalisés dans les automatisations

Ce que couvre l'Agent tout au long du cycle de réussite des étudiants

Un agent IA dédié à la réussite des étudiants n'est pas un modèle d'analyse prédictive. Il s'agit d'un système qui s'exécute au sein de votre environnement de travail de gestion de projet et qui gère le flux de travail opérationnel entre l'identification des étudiants à risque et l'aide concrète qui leur est apportée. L'analyse vous indique qui a besoin d'aide. L'agent veille à ce que cette aide soit effectivement fournie.

Étape du cycle de vie Rôle de l'agent Ce qu'il remplace Alertes précoces Achemine les alertes, regroupe les signaux récurrents et désigne le propriétaire du suivi approprié Systèmes de signalement uniquement et triage manuel des alertes Suivi des risques Suit les indicateurs de risque liés aux résultats scolaires, à l'engagement et aux finances, et met à jour les priorités d'intervention Fichiers Excel disparates et procédures d'évaluation incohérentes Flux de travail d'intervention Attribue des mesures d'assistance, suit le calendrier des suivis et signale les cas d'absence de réponse Les systèmes d'alerte qui s'arrêtent à l'identification et ne gèrent jamais le suivi Analyse de la rétention Suit la persévérance, les tendances des cohortes et les écarts entre les sous-groupes d'un semestre à l'autre Rapports ponctuels sur la rétention établis une fois que le mal est terminé Coordination du tutorat et du soutien à l'apprentissage Suit les orientations, les sessions, les effectifs et l'utilisation de l'assistance en fonction des résultats des étudiants Séparation des registres de tutorat et des rapports d’assistance scolaire non connectés Accompagnement vers la réussite Gère les dossiers, les calendriers de contact, les notes, les orientations et la progression de l'ensemble des populations d'élèves Cahiers de notes locaux, rappels du calendrier et examens manuels de la charge de travail

Vous souhaitez voir comment les Super Agents fonctionnent dans un environnement ClickUp réel ? Regardez la présentation ci-dessous pour découvrir comment les flux de travail, les tâches et les automatisations générés par l'IA s'articulent dans la pratique.

Adaptations pour différents types d'établissements

L'invite ci-dessus s'applique à tous les établissements d'enseignement supérieur utilisant ClickUp. Adaptez-la à votre établissement :

Type d'établissement Ajustements clés Université de recherche de catégorie R1 Utilisez les instructions complètes telles quelles. Ajoutez des populations d'étudiants plus importantes, des équipes d'intervention plus spécialisées et une segmentation plus fine entre les établissements et les populations d'étudiants. Université R2 Conservez la structure globale, mais simplifiez le routage des équipes lorsque les effectifs sont réduits. Mettez l'accent sur la rétention, l'accompagnement et la coordination entre les services d'orientation et d'assistance. Université d'arts libéraux Mettez l'accent sur des interventions personnalisées, des charges de travail réduites et un suivi rigoureux pour les étudiants de première année et ceux en phase d'orientation. Établissement d'enseignement supérieur communautaire Mettez l'accent sur la persévérance des étudiants à temps partiel, la dynamique des transferts, l'orientation vers les services de base et les actions de sensibilisation flexibles pour les étudiants qui font la navette. École professionnelle ou de formation Concentrez-vous sur l'assiduité, la progression par cohorte, l'assistance scolaire liée à l'obtention du diplôme et les interventions à court terme auprès des étudiants visant à favoriser l'achèvement de leurs études.

Gérez le suivi de la réussite des étudiants depuis un seul et même endroit

Le suivi de la réussite des étudiants est compromis lorsque les alertes, les interventions, les tableaux de bord de rétention, les orientations vers le tutorat et les notes de coaching sont dispersés dans des systèmes distincts, sans vue opérationnelle commune. Grâce à ClickUp Brain, aux champs personnalisés et aux automatisations, votre établissement peut transformer les opérations liées à la réussite des étudiants en un système reproductible qui favorise une intervention plus rapide, une propriété plus claire, un suivi plus rigoureux et une meilleure visibilité sur les risques de décrochage.

L'objectif n'est pas de remplacer votre plateforme d'alerte ou vos outils d'analyse. Il s'agit plutôt de réduire le travail de coordination qui les entoure, d'améliorer la visibilité sur ce qui se passe après qu'un étudiant a été signalé, et d'aider votre équipe à passer de l'identification des risques à leur résolution effective. Commencez par l'invite ci-dessus, adaptez-la à votre population étudiante et à votre modèle de dotation en personnel, puis mettez en place une installation que votre équipe pourra réellement utiliser chaque trimestre.

Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions

L'IA peut-elle remplacer notre système d'alerte précoce tel que Starfish ou EAB Navigate ?

Les agents IA ne remplacent pas votre plateforme d'alerte précoce. Ils la complètent en gérant ce qui se passe après le déclenchement de l'alerte. Starfish et Navigate génèrent des signaux d'alerte. L'agent IA veille à ce que ces signaux se transforment en interventions assorties de délais de suivi, de procédures d'escalade et d'un suivi des résultats. La plupart des échecs en matière de rétention ne sont pas dus au fait que les étudiants à risque n'ont pas été identifiés, mais à une défaillance du flux de travail d'intervention.

Comment cela répond-il aux exigences de la loi FERPA concernant les données des étudiants ?

ClickUp est certifié SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 42001, et prend en charge l'authentification unique (SSO), les autorisations basées sur les rôles, ainsi que le chiffrement au repos et en transit. Les autorisations au niveau des étudiants garantissent que les tuteurs ne voient que les dossiers qui leur sont attribués. Les enseignants ne voient que les formulaires d'envoi d'alerte, et non les résultats des dossiers. Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner les modèles d'IA. Tous les détails sont disponibles sur la page consacrée à la sécurité.

Comment suivre les écarts en matière d'équité sans renforcer les préjugés ?

Le système de notation des risques utilise des indicateurs académiques et comportementaux observables (moyenne générale, assiduité, engagement sur la plateforme d'apprentissage en ligne), et non des caractéristiques démographiques, comme principaux facteurs de risque. Les données démographiques sont utilisées pour des rapports désagrégés a posteriori, et non pour l'évaluation initiale des risques. Cette approche permet d'identifier les inégalités dans les résultats sans recourir à des caractéristiques protégées pour signaler des étudiants en particulier.

Et si nous utilisons déjà un système d'alerte précoce développé en interne ?

De nombreux établissements ont mis en place des systèmes internes chargés de traiter l'alerte initiale. L'environnement de travail de l'agent IA vient s'ajouter à cela en gérant le flux de travail opérationnel : qui fait quoi, dans quels délais, et que se passe-t-il en cas de manquement. Il s'agit d'une couche de gestion de projet dédiée à la réussite des étudiants, et non d'un remplacement de votre source d'alerte.

De combien de conseillers en réussite avons-nous besoin pour que cela fonctionne ?

Le système s'adapte à toutes les tailles d'équipe. Avec plus de coachs, vous réduisez la charge de travail et accélérez les délais de réponse. Avec moins de coachs, l'automatisation prend en charge une plus grande partie du triage et du suivi, ce qui permet aux coachs de se concentrer uniquement sur les interactions les plus prioritaires. La cible est de 150 à 300 étudiants par coach pour un accompagnement proactif de la réussite, bien que les flux de travail automatisés puissent étendre considérablement la portée effective.