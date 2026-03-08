Comment assurer le suivi de la sécurité sur le campus à l'aide de l'IA

Les campus américains ont signalé 22 212 crimes en 2023, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente, et chaque établissement bénéficiant d'un financement au titre du Titre IV doit suivre et divulguer ces données en vertu de la loi Clery. Un agent IA intégré à une plateforme de gestion de projet peut automatiser le suivi des rapports d'incidents, les calendriers de conformité à la loi Clery, la gestion des affaires relevant du Titre IX, la mise à jour des plans d'urgence et la réalisation des formations à la sécurité, transformant ainsi des processus de conformité dispersés en un système opérationnel unique.

Vous trouverez ci-dessous un modèle d'agent IA prêt à l'emploi que vous pouvez coller dans ClickUp pour créer un environnement de travail complet dédié à la sécurité du campus en quelques minutes. Mais avant de l'utiliser, il est utile d'examiner les problèmes opérationnels que ce type de système est censé résoudre. Pour la plupart des équipes chargées de la sécurité du campus, le problème n'est pas le manque d'outils. Il s'agit plutôt du travail de coordination manuel réparti entre les systèmes de répartition, les feuilles de calcul, les dossiers, les fils de discussion par e-mail et les calendriers de conformité.

Qui devrait utiliser cette installation de sécurité sur le campus ?

Cette installation est conçue pour les responsables de la sécurité sur les campus, les agents chargés de la conformité Clery, les coordinateurs Title IX, les équipes de gestion des urgences, les équipes d'intervention comportementale, les administrateurs de formation et le personnel opérationnel chargé de documenter, de coordonner et de présenter les rapports concernant le travail lié à la sécurité sur les campus. Elle est particulièrement utile pour les établissements qui disposent déjà de systèmes opérationnels, mais qui s'appuient encore sur des processus manuels pour gérer les échéanciers de conformité, les enquêtes, la réalisation des formations et la préparation aux situations d'urgence.

Si vous gérez la sécurité du campus, vous ne vous contentez pas d'assurer la sécurité des personnes. Vous gérez également une opération de conformité fédérale. La loi Clery exige que chaque établissement relevant du Titre IV publie un rapport annuel sur la sécurité (ASR) contenant les statistiques criminelles des trois dernières années, divulgue ses politiques de sécurité, émette des avertissements en temps opportun et tienne un registre public quotidien des crimes. Le Titre IX exige le suivi, l'enquête et la résolution des plaintes pour harcèlement et violence sexuels. Les rapports sur la sécurité incendie, les inventaires des matières dangereuses, la coordination de l'évaluation des menaces et les plans de préparation aux situations d'urgence ajoutent encore d'autres niveaux de complexité.

Les sanctions en cas de non-respect sont sévères. Penn State a été condamnée à une amende de 2,4 millions de dollars pour violation de la loi Clery, la plus importante amende jamais infligée dans le cadre de cette loi. Au-delà des amendes, les établissements risquent de perdre leur financement au titre du Titre IV, ce qui serait fatal pour la plupart des écoles. Pourtant, selon un rapport RAND sur la sécurité sur les campus, les contraintes en matière de ressources, notamment le financement limité et le temps de travail du personnel, constituent des défis importants pour la maintenance et l'amélioration des stratégies de sécurité et de sûreté dans les établissements.

La plupart des services de sécurité des campus suivent les incidents à l'aide d'une combinaison de systèmes CAD, de feuilles de calcul, d'e-mails et de formulaires papier. Les classifications géographiques Clery nécessitent une cartographie manuelle. Les échéanciers du Titre IX sont gérés dans des dossiers. La conformité des formations relève des ressources humaines. Les plans d'urgence sont révisés chaque année (si quelqu'un s'en souvient). Les informations existent, mais elles sont fragmentées entre des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. C'est précisément ce type de fragmentation qui entraîne des échecs dans les rapports, des délais non respectés et des conclusions d'audit.

Comment CU Anschutz a résolu ce problème : le campus CU Anschutz de l'université du Colorado a remplacé cinq systèmes hérités par ClickUp pour plus de 170 utilisateurs au sein de son équipe informatique centralisée. Les rapports manuels ont été réduits à zéro. Anna Alex, directrice des services technologiques du campus : Le moral de l'équipe s'est amélioré, car les gens veulent résoudre des problèmes, pas créer des tableaux croisés dynamiques. C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes opérationnels de base, mais de supprimer le travail de coordination manuel qui les entoure. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle est de créer une installation de sécurité du campus fonctionnelle au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre service de sécurité du campus ? Commencez par suivre l’invite ci-dessous et adaptez-la à la taille, au personnel et aux besoins de votre établissement en matière de conformité.

C'est là que réside l'opportunité. Il ne s'agit pas de remplacer les systèmes opérationnels de base, mais de supprimer le travail de coordination manuel qui les entoure. Le moyen le plus rapide de tester ce modèle est de créer une installation de sécurité du campus fonctionnelle au sein de votre plateforme de gestion de projet. Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre service de sécurité du campus ? Commencez par suivre l’invite ci-dessous et adaptez-la à la taille, au personnel et aux besoins de votre établissement en matière de conformité.

Vous souhaitez tester un modèle similaire dans votre propre service de sécurité du campus ? Commencez par suivre l’invite ci-dessous et adaptez-la à la taille, au personnel et aux besoins de votre établissement en matière de conformité.

Invite : Créez votre environnement de travail de suivi de la sécurité sur le campus grâce à l'IA

Copiez ces instructions, collez-les dans ClickUp Brain pour créer votre propre super agent ClickUp, remplissez les informations relatives à votre établissement et vous obtiendrez un environnement de travail complet dédié à la sécurité du campus, avec suivi des incidents, calendriers de conformité, gestion des formations, etc.

Le résultat devrait vous fournir une première ébauche solide de votre structure opérationnelle, comprenant les hiérarchies des tâches, la logique des échéances et les points de contrôle de conformité. Votre équipe pourra ensuite la personnaliser en fonction de la taille de votre campus, des exigences en matière de rapports et du modèle opérationnel.

Architecte de l'environnement de travail dédié à la sécurité du campus

Invite : instructions

→ Prêt à créer votre premier Super Agent ? Ouvrez ClickUp Brain et collez l'invite ci-dessus pour créer un Super Agent personnalisé pour votre environnement de travail.

Une fois votre plan d'action généré, l'étape suivante consiste à le transformer en un environnement de travail pratique que votre OSP peut utiliser au quotidien.

Comment le configurer dans ClickUp (4 étapes)

Avant de configurer votre espace, rassemblez les informations que votre équipe utilise déjà pour gérer les opérations de sécurité sur le campus. Cela comprend généralement les catégories d'incidents, les références géographiques Clery, les jalons importants des affaires relevant du Titre IX, les listes de formation, les dates de révision des plans d'urgence, le personnel chargé de la sécurité et tous les systèmes actuellement utilisés pour la répartition, les dossiers, la conformité ou la gestion des affaires. En commençant par des données propres, vous rendez vos automatisations, vos tableaux de bord et vos flux de travail d'escalade beaucoup plus fiables.

Créez la structure de votre environnement de travail Configurez un espace dédié appelé « Sécurité et conformité du campus ». Ajoutez des dossiers correspondant à vos domaines opérationnels : « Gestion des incidents » pour les admissions, les enquêtes, les registres des crimes et les statistiques annuelles, « Conformité Clery » pour la préparation de l'ASR, les avertissements en temps opportun, les registres des notifications d'urgence et les rapports sur la sécurité incendie, « Titre IX » pour les cas actifs, les mesures d'assistance et le suivi des résolutions, « Préparation aux situations d'urgence » pour la maintenance de l'EOP, les exercices sur table, les tests du système de notification et les plans des bâtiments, et « Formation et certification » pour la réalisation des formations obligatoires en matière de sécurité et de conformité. Configurez des champs personnalisés pour chaque incident et chaque tâche Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles d'incident, de cas et de conformité afin que chaque enregistrement comprenne les informations essentielles dont votre équipe a besoin pour agir rapidement et établir des rapports précis. Incluez des champs pour le numéro d'incident, la zone géographique Clery, la classification du crime, le niveau de menace, l'enquêteur assigné, la date limite réglementaire, le statut de conformité et le type de formation. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et le suivi des dates limites beaucoup plus fiables. Collez l'invite dans ClickUp Brain Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, le type d'établissement, la population du campus, le nombre d'agents de sécurité, le nombre de CSA, les outils actuels et les principaux défis en matière de conformité. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de votre système de suivi des incidents, de vos calendriers de conformité, de vos flux de travail de cas et de votre logique d'automatisation, puis affinez-la pour les opérations de votre campus. Mettez en place des automatisations pour une gestion continue Créez des automatisations pour assurer la sécurité du campus sans avoir à effectuer de suivi manuel constant. Utilisez des règles pour générer des entrées quotidiennes dans le registre des crimes, signaler les échéances du Titre IX qui approchent, lancer des tâches de renouvellement de formation, créer des flux de travail pour le rapport annuel sur la sécurité et informer les responsables de l'évaluation des menaces lorsque des cas urgents sont signalés.

Créez un espace dédié appelé « Sécurité et conformité du campus ». Ajoutez des dossiers correspondant à vos domaines opérationnels : « Gestion des incidents » pour les admissions, les enquêtes, les registres des crimes et les statistiques annuelles, « Conformité Clery » pour la préparation des ASR, les alertes en temps opportun, les registres des notifications d'urgence et les rapports sur la sécurité incendie, « Titre IX » pour les affaires en cours, les mesures de soutien et le suivi des résolutions, « Préparation aux situations d'urgence » pour la maintenance des EOP, les exercices sur table, les tests des systèmes de notification et les plans des bâtiments, et « Formation et certification » pour la réalisation des formations obligatoires en matière de sécurité et de conformité.

Ajoutez des champs personnalisés à vos modèles d'incidents, de cas et de conformité afin que chaque dossier comprenne les informations essentielles dont votre équipe a besoin pour agir rapidement et établir des rapports précis. Incluez des champs pour le numéro d'incident, la zone géographique Clery, la classification du crime, le niveau de menace, l'enquêteur désigné, la date limite réglementaire, le statut de conformité et le type de formation. Cette structure cohérente rend les tableaux de bord, les automatisations et le suivi des dates limites beaucoup plus fiables.

Ouvrez ClickUp Brain dans votre nouvel espace et collez l'invite, les instructions ci-dessus. Remplissez vos variables, notamment le nom de l'établissement, le type d'établissement, la population du campus, le nombre d'agents de sécurité, le nombre de CSA, les outils actuels et les principaux défis en matière de conformité. Utilisez le résultat généré pour créer une première ébauche de votre système de suivi des incidents, de vos calendriers de conformité, de vos flux de travail de cas et de votre logique d'automatisation, puis affinez-la en fonction des opérations de votre campus.

Créez des automatisations pour assurer la sécurité du campus sans avoir à effectuer de suivi manuel constant. Utilisez des règles pour générer des entrées quotidiennes dans le registre des crimes, signaler les échéances du Titre IX qui approchent, lancer des tâches de renouvellement de formation, créer des flux de travail pour le rapport annuel sur la sécurité et informer les responsables de l'évaluation des menaces lorsque des cas urgents sont signalés.

💡 Conseil de pro : commencez par un seul domaine de conformité, tel que les rapports Clery, le Titre IX ou le suivi des formations, avant de déployer le système à l'ensemble des opérations de sécurité du campus. Un projet pilote à petite échelle aidera votre équipe à affiner les structures des tâches, les règles d'automatisation et les permissions avant de passer à l'échelle supérieure.

Champs personnalisés recommandés pour les tâches liées à la sécurité du campus

Ces champs permettent de créer un registre opérationnel cohérent couvrant les incidents, les tâches de conformité, les enquêtes et les flux de travail de formation.

Terrain Type Objectif Numéro d'incident Texte court Identifiant unique pour chaque cas ou incident Géographie Clery Menu déroulant Sur le campus, Logement sur le campus, Propriété publique, Hors campus Classification des crimes Menu déroulant Infraction pénale, infraction VAWA, crime haineux, arrestation, renvoi disciplinaire Niveau de menace Menu déroulant Faible, modéré, élevé, imminent Enquêteur désigné Personnes Enquêteur principal ou gestionnaire de cas Échéance réglementaire Date Délai fédéral ou institutionnel pour agir Statut de conformité Menu déroulant En bonne voie, À risque, En retard Type de formation Menu déroulant CSA Clery, Titre IX, Tireur actif, Matières dangereuses, Premiers secours, Sécurité incendie

Exemples d'automatisation essentielle pour la sécurité sur les campus

Une fois vos champs personnalisés configurés, créez des automatisations qui permettent de suivre les incidents, les échéances et les flux de travail de conformité sans avoir à effectuer de suivi manuel répété.

Quand… Ensuite... Un nouveau rapport d'incident est créé avec une classification des crimes Clery Générez automatiquement une entrée quotidienne sur les crimes et informez le responsable de la conformité Clery. Un cas relevant du Titre IX atteint la date limite d'enquête moins 7 jours Transmettez l'information au coordinateur du Titre IX et modifiez le statut de conformité en « À risque ». La date d'expiration de la formation CSA est dans 30 jours Envoyez un rappel de renouvellement à l'employé et créez une tâche de formation. La date limite de rédaction du rapport annuel sur la sécurité, fixée au 1er juin, est atteinte Créez un arbre de tâches de préparation ASR avec des sous-tâches et des échéances jusqu'au 1er octobre. Un cas d'évaluation de menace est marqué comme élevé ou imminent Informez immédiatement le président du BIT ou du TAT et créez une tâche pour organiser une réunion d'urgence.

Vous voulez voir comment les Super Agents fonctionnent dans un environnement ClickUp réel ? Regardez la présentation ci-dessous pour découvrir comment les flux de travail, les tâches et les automatisations générés par l'IA s'articulent dans la pratique.

Ce que l'agent couvre tout au long du cycle de vie de la sécurité du campus

Un agent IA dédié à la sécurité du campus n'est ni un système de surveillance ni un outil d'intervention d'urgence. Il s'agit d'un système qui fonctionne au sein de votre espace de travail de gestion de projet et qui effectue le travail de coordination structuré et axé sur la conformité que votre équipe effectue actuellement à la main : suivi des incidents, gestion des échéanciers Clery, documentation des cas Title IX et garantie de la conformité des formations.

Étape du cycle de vie Ce que l'agent fait Ce qu'il remplace Signalement des incidents Enregistre les détails des incidents grâce au géomarquage Clery, classe automatiquement les incidents par type de crime, génère des entrées quotidiennes dans le registre des crimes et compile des statistiques sur trois ans. Formulaires papier, registres des crimes sous forme de tableurs, compilation manuelle des données annuelles Conformité Clery Gère l'ensemble de l'échéancier de production ASR de juin au 1er octobre, suit les décisions d'avertissement en temps opportun, documente les tests de notification d'urgence. Rappels du calendrier, coordination par e-mail avec les forces de l'ordre locales, délais serrés Gestion du titre IX Suivi des affaires depuis la plainte jusqu'à la résolution avec application des délais à chaque étape, gestion des mesures d'assistance, documentation des recours. Dossiers cloisonnés, suivi manuel de l’échéancier, documentation incohérente Préparation aux situations d'urgence Planifie et suit les exercices sur table, gère les cycles de révision des plans d'urgence, vérifie les tests des systèmes de notifications, effectue la maintenance des plans des bâtiments. Révision annuelle qui n'a lieu que lorsque quelqu'un s'en souvient, plans de construction obsolètes Conformité aux formations Suivi de la formation achevée par chaque personne dans toutes les catégories requises, envoi de rappels de renouvellement, génération de rapports de conformité par département. Suivi à l'aide de tableurs, formations en retard découvertes lors d'audits Évaluation des menaces Gère les cas BIT/TAT depuis leur signalement jusqu'à leur clôture, avec classification du niveau de menace, documentation des interventions et suivi des schémas récurrents. Recommandations par e-mail, notes de réunion dans des disques partagés, aucun suivi systématique des résultats

Variantes pour différents types d'établissements

L'invite ci-dessus fonctionne dans tous les établissements d'enseignement supérieur qui utilisent ClickUp. Adaptez l'invite à votre établissement :

Type d'établissement Ajustements clés Université de recherche R1 (campus complexe, plus de 20 000 habitants) Utilisez l'invite telle quelle. Ajoutez la sécurité des laboratoires et le suivi des stocks de matières dangereuses. Ajoutez la coordination de la conformité en matière de recherche (biosécurité, radioprotection, hygiène chimique). Prévoyez plusieurs zones géographiques Clery sur les campus satellites et dans les établissements médicaux. Université R2 (campus de taille moyenne, 10 000 à 20 000 habitants) Simplifiez l'évaluation des menaces pour la mettre en conformité avec le flux de travail BIT standard. Limitez la sécurité des laboratoires aux départements disposant de laboratoires de recherche. Concentrez la préparation aux situations d'urgence sur les bâtiments principaux du campus. Ajoutez la planification de la sécurité des évènements sportifs pour les jours de match. Établissement principalement de premier cycle (campus résidentiel, 2 000 à 10 000 habitants) Mettez l'accent sur la sécurité dans les résidences (les rapports Clery relatifs aux logements sur le campus sont présentés séparément). Ajoutez la coordination des affaires judiciaires et de la conduite des étudiants. Concentrez la formation sur la conformité du personnel chargé de la vie en résidence. Incluez la sécurité lors des études à l'étranger et la gestion des risques liés aux voyages. Collège communautaire (campus pour étudiants non résidents, plusieurs sites) Simplifiez les sections consacrées à la sécurité résidentielle (la plupart n'ont pas de logements). Concentrez-vous sur la sécurité des parkings et des bâtiments. Ajoutez une cartographie géographique Clery multi-sites, car chaque emplacement peut avoir des exigences différentes en matière de rapports. Donnez la priorité à la coordination de la conformité en matière d'aide financière, car les deux bureaux s'occupent des mêmes étudiants. École professionnelle/technique (bâtiment unique ou petit campus) Simplifiez la conformité à la loi Clery, la sécurité incendie et la préparation aux situations d'urgence de base. Concentrez la formation sur la sécurité au travail (OSHA) pour les programmes professionnels. Réduisez l'évaluation des menaces à un flux de travail de référence de base. Ajoutez le suivi de la sécurité des sites cliniques/de stage pour les programmes de soins de santé.

Gérez les opérations de sécurité du campus en un seul endroit

Les équipes chargées de la sécurité sur les campus ne rencontrent pas de difficultés parce qu'elles manquent de responsabilité. Elles rencontrent des difficultés parce que leur travail essentiel est réparti entre trop de systèmes, de délais et d'exigences en matière de rapports. Grâce à ClickUp Brain, aux champs personnalisés et aux automatisations, votre établissement peut transformer le suivi des incidents, la conformité Clery, la coordination du Titre IX, la préparation aux situations d'urgence et la gestion des formations en un seul système opérationnel reproductible.

L'objectif n'est pas de remplacer vos outils de répartition, vos plateformes de gestion des cas ou vos systèmes institutionnels d'enregistrement. Il s'agit de réduire le travail de coordination manuel qui les entoure, d'améliorer la visibilité sur les échéanciers de conformité et de s'assurer que les suivis critiques ne passent pas à la trappe. Commencez par l'invite, les instructions ci-dessus, adaptez-les à la structure de votre campus et mettez en place une installation que votre équipe peut réellement utiliser au quotidien. Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions sur le suivi de la sécurité sur les campus à l'aide de l'IA

Oui. Les agents IA ne prennent pas de décisions juridiques concernant la classification des crimes. Ils appliquent le flux de travail de conformité : lorsqu'un incident est signalé et classé, l'agent génère automatiquement l'entrée quotidienne dans le registre des crimes, applique une étiquette à la zone géographique Clery, l'ajoute aux statistiques sur trois ans et suit l'échéancier de production de l'ASR. Le responsable de la conformité Clery prend toujours les décisions de classification, mais le suivi administratif est automatisé.

Non. L'environnement de travail de l'agent IA fonctionne en parallèle avec vos systèmes de répartition et de gestion des dossiers. Les données relatives aux incidents provenant de votre CAD sont intégrées dans l'environnement de travail de suivi de la conformité. L'agent ne remplace pas vos outils opérationnels. Il devient la couche de conformité et de gestion de projet où votre équipe suit les échéances, gère les cas et génère des rapports en plus de ces données opérationnelles.

ClickUp détient les certifications SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 42001 et fournit l'assistance pour l'authentification unique (SSO), les permissions basées sur les rôles et le chiffrement au repos et en transit. Les données relatives aux affaires relevant du Titre IX peuvent être réservées au coordinateur du Titre IX et aux enquêteurs désignés. Aucune donnée n'est utilisée pour entraîner les modèles d'IA.

L'agent conserve une piste d'audit continue : chaque décision de classification d'incident, chaque détermination d'avertissement en temps opportun (y compris les raisons documentées de ne pas émettre d'avertissement), chaque jalon important d'un cas relevant du Titre IX et chaque enregistrement de formation achevée. Lorsqu'un examen du programme arrive, les preuves sont déjà organisées par domaine de conformité, ce qui évite de passer des semaines à les reconstituer. Découvrez également comment les agents IA fournissent de l'assistance pour la recherche institutionnelle lors des examens des données d'accréditation.

Oui. Un établissement R1 doté d'un centre médical, de campus satellites et de logements étudiants a une géographie Clery nettement plus complexe qu'une école professionnelle composée d'un seul bâtiment. Les variables instantanées vous permettent de configurer le système en fonction de la superficie spécifique de votre campus. Cependant, les exigences fondamentales (ASR avant le 1er octobre, registre quotidien des crimes, avertissements en temps opportun, notifications d'urgence) sont identiques quelle que soit la taille de l'établissement. Découvrez également comment les flux de travail de gestion des subventions partagent des structures de calendrier de conformité similaires.