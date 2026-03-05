Gestion du pipeline par IA : comment j'ai créé un super agent ClickUp pour colmater les fuites d'un pipeline de services

Si votre entreprise de services perd des clients, le problème est peut-être moins grave et beaucoup plus facile à résoudre que vous ne le pensez.

Un prospect attend peut-être depuis trop longtemps une réponse. Un projet est peut-être au point mort parce que tout le monde attend des pièces. Un client est peut-être frustré parce que personne ne lui a donné de nouvelles depuis une semaine.

C'est pourquoi les outils de gestion de pipeline basés sur l'IA suscitent de plus en plus d'intérêt. Lorsqu'un agent IA peut surveiller en permanence un pipeline (en effectuant le suivi des travaux en retard, des tâches bloquées et des clients mécontents), il peut mettre en évidence les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes de réputation (et de revenus).

Mais les agents IA ne fonctionnent bien que lorsqu'ils s'appuient sur les flux de travail réels déjà utilisés par votre équipe.

Au lieu de vous demander « Quel type d'agent IA dois-je créer ? », je vous suggère de commencer par une autre question : où se trouvent les fuites dans le pipeline ?

Dans cet article, je vais vous présenter un exemple concret :

Un client fictif, Ben le constructeur, dont le pipeline de services perd discrètement des revenus et de la confiance.

Super Agent Project Recovery Coach Comment j'ai utilisé son installation ClickUp existante comme base pour un

Les méthodes spécifiques utilisées par l'agent pour surveiller son pipeline, signaler les risques et l'orienter vers la bonne étape suivante chaque jour.

Tout cela n'a pas nécessité la mise en place d'une IA sophistiquée, mais simplement l'environnement de travail IA convergent de ClickUp et un super agent ClickUp. Cela a toutefois complètement changé la façon dont Ben perçoit son travail et la fiabilité avec laquelle il se présente à ses clients.

À propos de moi : Systèmes, service client et super agents ClickUp

Je m'appelle Anna Bullock, cofondatrice de l'agence ABX2. Je suis stratège créative, responsable de la gestion de projet et spécialiste des systèmes, mais aussi votre maman de l'entreprise lorsque vous avez besoin de clarté et d'attention.

Grâce au conseil, au contenu et au développement d'environnements de travail en ligne, j'aide les personnes ambitieuses à :

Transformez vos idées en actions

Mettez en place des systèmes d'assistance autour de leur travail.

Développez des entreprises qui correspondent réellement à votre vie.

Au cours des dernières années, cela s'est traduit par une aide apportée à de nombreux constructeurs, professionnels de services et petites équipes pour utiliser ClickUp non seulement comme une liste de tâches, mais aussi comme la colonne vertébrale de leurs opérations.

Lorsque les super agents ClickUp sont arrivés, je ne voulais pas ajouter l'IA à un système déjà désorganisé. Je voulais :

Des agents qui s'intègrent directement dans les processus réels déjà utilisés par les équipes.

Des automatisations qui ont réduit les frictions au lieu d'ajouter davantage d'onglets et de rapports manuels.

Un moyen pour les propriétaires d'obtenir une visibilité sans avoir à harceler leur équipe pour obtenir des mises à jour tout au long de la journée.

Le « pipeline qui fuit » de Ben the Builder était le terrain de jeu idéal pour mettre cela en place.

🦄 Vous découvrez ClickUp ou les Super Agents ? Les super agents ClickUp sont des assistants alimentés par l'IA intégrés à ClickUp qui aident à gérer automatiquement le travail. Au lieu d'attendre des invitations ou des instructions, ils peuvent surveiller votre environnement de travail, comprendre ce qui se passe dans les tâches, les documents et les chats, et recommander les prochaines étapes. Vous pouvez leur attribuer un rôle spécifique, comme surveiller un pipeline de ventes, résumer les commentaires des clients ou faire ressortir les priorités quotidiennes. 🎥 Regardez cette vidéo pour en savoir plus à leur sujet :

Le vrai problème : un pipeline de l’équipe commerciale plein de fuites silencieuses

Avant de créer l'agent, je suis entré dans l'environnement de travail ClickUp de Ben et j'ai posé une question simple :

Où le travail est-il déjà en cours et où l'expérience échoue-t-elle ?

Ben n'est pas nouveau chez ClickUp. Son environnement de travail comprend déjà un espace Ben's Building Yard où sont enregistrées les demandes entrantes et les tâches en cours. Il dispose également d'un tableau de bord de surveillance et d'un espace marketing pour la communication avec les clients.

Il ne s'agissait donc pas d'une page blanche.

Mais une fois que j'ai commencé à me plonger dans les tâches, les fuites dans le pipeline sont devenues évidentes :

Certaines pistes avaient été transmises à Leo, l'ancien apprenti de Ben.

D'autres sont simplement restés inutilisés plus longtemps qu'ils n'auraient dû.

Les clients qui attendaient des pièces détachées étaient de plus en plus frustrés car personne ne les avait informés, même si le retard était déjà connu en interne.

Puis il y a eu les réparations en cours.

À première vue, tout semblait parfait, mais de petits détails, tels que des notes de travail incomplètes ou des adresses inexactes, pouvaient facilement faire passer les visites à venir dans la catégorie des visites en retard.

🚩Et le plus grand signal d'alarme ? Les demandes non examinées.

Les clients envoyaient des tickets sur le site web en disant : « Salut Ben, peux-tu régler ce problème ? », mais certaines de ces demandes n'avaient même pas encore été ouvertes.

Lorsque j'ai filtré l'environnement de travail par date d'échéance, la tendance est apparue clairement :

Certaines tâches avaient plusieurs jours ou semaines de retard.

D'autres avaient des échéances qui approchaient sans avoir montré beaucoup d'activité récemment.

Plusieurs projets à long terme n'étaient pas encore urgents, mais auraient fini par devenir des urgences si personne n'était intervenu.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain est l'assistant IA intégré à ClickUp qui comprend le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail : tâches, documents, chats et commentaires. Au lieu de parcourir manuellement les listes, vous pouvez lui poser des questions telles que « Quelles tâches dans cet espace sont en retard ou à risque ? » et il analysera l'activité, les dates d'échéance et les mises à jour pour mettre en évidence instantanément les travaux en suspens. Signalez les comptes à haut risque dans votre pipeline avec ClickUp Brain.

Il y avait tout simplement trop de travail réparti sur trop de tâches pour qu'une seule personne puisse les surveiller en permanence.

C'est précisément là que la gestion du pipeline par l'IA prend toute sa puissance.

Au lieu de demander à un humain d'examiner manuellement des dizaines de tâches chaque jour, vous pouvez confier cette responsabilité à un agent IA dont le travail consiste simplement à surveiller le pipeline et à mettre en évidence les points qui nécessitent une attention particulière.

🧠 Anecdote : 12 % des personnes interrogées dans le cadre du sondage ClickUp affirment que les agents IA sont difficiles à configurer ou à connecter à leurs outils, et 13 % déclarent qu'il y a trop d'étapes à suivre pour accomplir des tâches simples avec les agents.

La solution : concevoir un agent de gestion du pipeline commercial basé sur l'IA dans ClickUp

Une fois que j'ai compris où se trouvait la fuite dans le pipeline, j'ai commencé à créer le Super Agent.

À partir de l'onglet IA

Pour créer le projet « Project Recovery Coach » de Ben, j'ai :

Accédez à l'onglet IA dans le menu de navigation à gauche. Cliquez sur Créer un super agent Nous lui avons donné cette mission simple, directement liée à notre pipeline de services de base. Espace

Le constructeur s'est chargé du reste : suggérer des fonctionnalités, poser des questions complémentaires et proposer des interactions avec les tâches dans l'environnement de travail de Ben.

Je n'ai pas eu à deviner ce qui était possible. Comme le développeur connaît son environnement ClickUp, il a pu répondre à des questions telles que :

Cet agent peut-il mettre à jour ces champs personnalisés ?

Peut-il accéder à cet espace ou à ces listes ?

Quels outils peut-il utiliser pour agir concrètement, et pas seulement pour résumer ?

Au lieu de rédiger une longue invite ou des instructions compliquées, le constructeur m'a aidé à orchestrer l'agent avec un rôle clair :

Vous êtes mon expert en équipe commerciale et en expérience client. Je suive tous mes projets entrants et actifs dans l'espace Ben's Building Yard, et je souhaite que vous utilisiez les informations qui s'y trouvent pour m'aider à remettre les projets sur les rails.

Pas d’invite de dix paragraphes. Pas de formules magiques. Juste :

Qui est l'agent (expert en équipe commerciale et en expérience client)

Où il devrait chercher (Ben's Building Yard Space)

Quel résultat nous importe (remettre les projets sur les rails)

À partir de là, le générateur d'agents a fait quelque chose que j'apprécie particulièrement : il a demandé des précisions.

Ensemble, nous avons affiné le travail afin que l'agent puisse :

Mettez à jour les champs relatifs à la santé et au sentiment : par exemple, ajustez un champ de satisfaction ou de facteur B lorsqu'un travail semble à risque ou qu'un client est clairement mécontent.

Repérez les clients ravis et les opportunités de témoignages : lorsqu'il détecte des tâches marquées comme « ravis » ou ayant donné d'excellents résultats, il doit nous rappeler de solliciter des témoignages.

Marquez Ben et moi-même avec les prochaines étapes recommandées : chaque fois qu'une tâche est en retard ou qu'il n'y a eu aucune activité pendant plus de trois jours, il convient de : souligner ce risque et suggérer une prochaine action pratique (contacter le client, le tenir informé, vérifier la date de livraison des pièces, etc. ).

Mettez en évidence ce risque.

Suggérez une prochaine action pratique (contacter le client, le tenir informé, vérifier l'heure d'arrivée prévue des pièces, etc. )

Mettez en évidence ce risque.

Suggérez une prochaine action pratique (contacter le client, le tenir informé, vérifier l'heure d'arrivée prévue des pièces, etc. )

À la fin de cette discussion, nous avions clairement défini le rôle de l'agent de gestion du pipeline IA : Ben, le coach en récupération de projet de Builder. Au lieu d'être un assistant IA générique, l'agent avait désormais une mission précise : surveiller le pipeline de services et recommander des actions visant à protéger l'expérience client.

Enseigner votre pipeline à l'agent : connaissances, mémoire et e-mails

Un Super Agent n'est utile que dans la mesure où il comprend le contexte.

Pour le flux de travail de Ben, cela signifiait donner à l'agent accès à trois types d'informations :

Tout d'abord, l' environnement de travail lui-même . L'agent devait comprendre l'espace dans lequel Ben gère ses tâches, ainsi que les listes et les tableaux de bord qui représentent son pipeline de services.

Deuxièmement, nous avons ajouté la mémoire et la documentation . Celles-ci comprenaient des listes de clients, des notes sur les fournisseurs et quelques règles simples concernant les réductions et les offres de services.

Enfin, nous avons effectué la connexion de l'accès aux e-mails via un compte Gmail afin que l'agent puisse rédiger les réponses aux clients et les suivis des fournisseurs.

J'ai également traité l'agent comme un membre junior de l'équipe et j'ai configuré des préférences et des garde-fous, tels que :

Quels modèles d'e-mails est-il permis d'utiliser ?

Quand il doit demander mon accord avant d'envoyer

Lorsqu'il est possible d'envoyer automatiquement un modèle préapprouvé en fonction de certaines valeurs de champ

Comme tout se trouve dans ClickUp (tâches, documents et communications), l'agent peut lire le contexte à un endroit et prendre des mesures à un autre. Par exemple, il peut détecter un retard dans une tâche ClickUp et suggérer immédiatement d'envoyer un e-mail de mise à jour au client.

C'est l'un des avantages d'un environnement de travail convergent basé sur l'IA. Lorsque les tâches, les discussions et la documentation coexistent, l'IA peut comprendre le contexte dans son ensemble au lieu de faire des suppositions à partir de fragments.

📮 ClickUp Insight : 19 % des personnes interrogées déclarent vouloir que des agents IA les aident à gérer les flux de travail des projets. Mais un flux de travail de gestion de projet n'est pas exactement une checklist. Il s'agit d'un système évolutif de compromis, de transferts et de priorités changeantes, où le plan d'hier reflète rarement la réalité d'aujourd'hui. Les Super Agents de ClickUp sont conçus pour réagir à l'état de votre travail, et pas seulement à des instructions. Ils exécutent les tâches selon les calendriers que vous définissez et sont à l'affût de déclencheurs tels que les questions posées, les nouvelles tâches créées ou les formulaires soumis, et peuvent signaler les problèmes de manière proactive !

📚 En savoir plus : Comment la convergence de l'IA résout la prolifération du travail

Utilisation de l'agent comme assistant de gestion du pipeline par l'IA

Une fois le Project Recovery Coach configuré, Ben a commencé à interagir avec l'agent comme s'il s'agissait d'un coéquipier.

Laisser l'agent planifier sa journée

Lorsqu'il discutait directement avec l'agent, Ben pouvait simplifier les choses en disant simplement :

Bonjour, je m'appelle Ben. Voici mon entreprise. Pouvez-vous me recommander les dix premières personnes que je devrais contacter aujourd'hui ?

L'agent analyse son pipeline et met en évidence :

Tâches en retard ou à risque susceptibles de frustrer les clients

Opportunités à forte valeur ajoutée où un suivi pourrait sauver une relation

Clients ravis que nous devrions contacter dès aujourd'hui pour obtenir des témoignages

Au lieu de se concentrer sur une longue liste de tâches, Ben reçoit une liste d'actions sélectionnées.

Coaching de l'agent sur le travail réel

L'autre façon dont nous collaborons avec l'agent est directement dans les tâches.

Imaginons que nous ouvrions une tâche en attente de pièces. Le fournisseur est connu pour ses retards, et nous voulons que l'agent s'en souvienne.

Je peux apposer une étiquette sur l'agent et dire :

@Projet de récupération, le fournisseur ici est Influx, qui est souvent en retard. Chaque fois que vous voyez une tâche passer à « en attente de pièces », veuillez me demander qui est le fournisseur et gardez cela à l'esprit lorsque vous recommandez les prochaines étapes.

Désormais, sans quitter la tâche, nous avons :

Compte tenu des nouvelles connaissances du domaine acquises par l'agent (Influx est lent)

Définition d'une petite règle pour les suivis futurs

Intégrez cette nuance là où se déroule le travail.

Je n'ai pas besoin d'attendre la réponse. Lorsqu'elle arrive, la mise à jour est envoyée dans ma boîte de réception ClickUp, où je peux la consulter dès que je suis prêt.

📌 Dans un exemple, la réponse de l'agent ressemblait à ceci :

« Merci pour l'attention. J'ai noté qu'Influx prend souvent du retard. Demandez au fournisseur une date de livraison estimée précise, puis informez le client. Voulez-vous un brouillon d'e-mail pour cela ? »

« Merci pour l'attention. J'ai noté qu'Influx prend souvent du retard. Demandez au fournisseur une date de livraison estimée précise, puis informez le client. Voulez-vous un brouillon d'e-mail pour cela ? »

À partir de là, je peux dire :

À partir de là, je peux dire :

« Oui, donnez-moi les scripts. »

Et cela peut générer :

Une demande polie d'estimation du délai de livraison au fournisseur

Une mise à jour transparente pour le client

Un rappel de suivi, pour ne plus perdre le fil du suivi

Tout cela sans que Ben ait à fouiller dans d'anciens e-mails ou à passer d'un outil à l'autre.

Ce type d'apprentissage contextuel permet à l'agent de se sentir moins comme un outil et davantage comme un assistant opérationnel junior.

📚 À lire également : Transformation de l'IA ambiante

Ce qui a changé depuis qu'un agent IA surveille le pipeline

Le Project Recovery Coach n'a rien à faire d'extraordinaire.

Il ne conclut pas automatiquement les transactions et ne reconstruit pas le CRM de Ben.

Mais il accomplit une tâche extrêmement précieuse : il surveille le pipeline en permanence et met en évidence ce qui est important, afin que Ben sache quoi faire ensuite.

Après avoir mis en place le projet « Project Recovery Coach » de Ben, plusieurs changements se sont produits :

Les tâches à risque sont détectées plus rapidement. Ben a immédiatement identifié les problèmes dès que les tâches ont pris du retard ou ont été bloquées.

Les retards dans la livraison des pièces ne sont plus une surprise. L'agent nous a incités à demander les délais de livraison estimés et à communiquer de manière proactive avec les clients.

Des clients satisfaits qui sont devenus de véritables ambassadeurs. Nous avons reçu un flux constant d'invites à donner des avis alors que l'expérience était encore fraîche dans les esprits.

La charge mentale de Ben a diminué. Il n'avait plus besoin de garder tout le pipeline en tête ; l'agent a pris le relais.

👀 Le saviez-vous ? Les équipes commerciales qui utilisent l'IA ont 1,3 fois plus de chances de voir leur chiffre d'affaires augmenter.

Comment créer votre propre agent de gestion du pipeline commercial basé sur l'IA

Si vous regardez votre propre environnement de travail ClickUp et que vous vous dites : « Je sais que je devrais utiliser les Super Agents, mais je ne sais pas par où commencer », voici le cadre que je recommande :

Choisissez un processus défaillant : pipeline commercial, prestation de services, intégration, renouvellements... Choisissez un seul flux où les erreurs ont un impact réel.

Trouvez les failles dans votre espace actuel : examinez les tâches en retard, les tickets périmés et les endroits où les clients attendent.

Définissez un rôle simple pour votre super agent : pour Ben, il s'agissait d'un expert en vente et en expérience client chargé de remettre les projets sur les rails.

Indiquez-lui où se trouver : pointez-le vers un espace ou un ensemble de listes spécifique (comme Ben's Building Yard), et connectez-le aux connaissances, documents et comptes e-mail appropriés.

Commencez par une tâche claire : par exemple, « Surveillez ce pipeline et indiquez-moi qui contacter chaque jour » ou « Signalez toute tâche en retard ou inactive depuis trois jours et suggérez une prochaine étape. »

Considérez-le comme un coéquipier : discutez directement avec lui, identifiez-le dans les tâches où les nuances sont importantes et renforcez ou élargissez les permissions à mesure que vous établissez une relation de confiance.

À mesure que l'agent prouve son utilité, vous pouvez élargir ses responsabilités.

🎥 Voici un petit tutoriel pour vous aider à démarrer avec les Super Agents :

Vous souhaitez voir ce flux de travail en action ?

Mon objectif avec cet article n'est pas de vous impressionner avec des invitations intelligentes.

L'objectif est de montrer comment un Super Agent spécialisé peut :

Colmatez les fuites dans votre pipeline de services

Protégez votre expérience client personnalisée

Vous donner le temps de vous concentrer sur du travail important.

Si vous souhaitez voir ce flux de travail en action ou obtenir les ressources de cet exemple, rendez-vous sur : annabullock.com/builder

C'est là que Ben et moi recueillons les questions, partageons des ressources de suivi et envoyons des liens vers les outils mentionnés dans ce flux de travail.

Pouvons-nous vraiment réparer un pipeline de services défaillant avec les super agents ClickUp ? Oui, nous le pouvons !

Commencez par créer un compte ClickUp gratuit!

Anna Bullock est une stratège créative, une responsable de projet et une penseuse systémique, mais aussi une sorte de maman pour votre entreprise lorsque vous avez besoin de clarté et d'attention. Grâce à ses services de conseil, à la création de contenu et au développement d'environnements de travail en ligne, elle aide les personnes ambitieuses à concrétiser leurs idées, à mettre en place des systèmes d'assistance et à développer des entreprises qui correspondent réellement à leur mode de vie.