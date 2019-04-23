Comment ClickUp a-t-il pu lancer 287 fonctionnalités aussi rapidement ? Les 19 étapes les plus importantes.

Une question récemment posée par un utilisateur de ClickUp…

Comme ClickUp semble très doué pour lancer très rapidement des fonctionnalités bien pensées, j'aimerais beaucoup lire un jour un article de blog sur l'approche de votre équipe en matière de développement de produits ->

Comment vous décidez des fonctionnalités/améliorations (y compris l'utilisation de votre tableau de commentaires alimenté par Canny) et comment votre équipe conçoit et développe si rapidement, notamment en utilisant ClickUp lui-même, ainsi que d'autres outils, tels que Figma pour les wireframes et les prototypes (comme mentionné dans une vidéo d'aide).

Merci de l'avoir remarqué !

En 2018, nous avons lancé 287 nouvelles fonctionnalités, ainsi que de nombreuses améliorations.

Dans cet article, nous allons détailler exactement notre processus de lancement de ces fonctionnalités, en vous montrant étape par étape comment nous utilisons ClickUp pour créer ClickUp.

Accrochez-vous, c'est parti :

Prioriser ce que nous ajoutons ensuite

Considérez cela comme l'étape de conceptualisation ou de brainstorming. Mais en réalité, nous ne faisons pas beaucoup de brainstorming. Comme nous utilisons activement notre produit, les idées viennent naturellement. Nous réfléchissons constamment à la manière d'améliorer ClickUp.

1. Demandez-vous : que faut-il faire pour être plus efficace ?

Nous sommes vraiment égoïstes, car nous pensons à ce que nous aimerions avoir pour être plus efficaces. Ensuite, nous le construisons d'abord pour nous-mêmes.

ClickUp est destiné à être utilisé par l'ensemble de l'organisation, et comme notre propre équipe couvre un large intervalle de disciplines (gestion d'entreprise, équipe commerciale, conception, développement logiciel et marketing), les idées fusent. Aucune partie de notre organisation n'est exclue de la possibilité de faire des suggestions sur le produit.

2. Prendre en considération les souhaits de nos clients

Depuis le début, nous sommes ouverts aux commentaires de nos clients. C'est pourquoi nous aimons utiliser Canny comme tableau de commentaires et moyen de partager notre feuille de route produit. Nous utilisons également nos messages d'assistance pour équilibrer nos propres priorités. Si de nombreux utilisateurs demandent des fonctionnalités similaires, cela a forcément beaucoup d'importance pour la suite de notre travail.

3. Évaluez le coût du temps de développement par rapport au gain le plus important

La prochaine étape consiste à définir avec précision le périmètre de développement d'une nouvelle fonctionnalité par rapport à ce qui, selon nous, sera le plus bénéfique pour toutes les équipes qui utilisent ClickUp.

C'est tout l'art de la mise à disposition des fonctionnalités, car souvent, les clients ou les membres de notre propre équipe ne savent pas exactement quelle est l'ampleur d'une fonctionnalité ni le travail nécessaire pour la concrétiser.

Notre équipe de développement équilibre ce qui peut être fait avec les ressources disponibles (c'est ça, la gestion de projet, non ?).

4. Aligner les fonctionnalités similaires à développer en parallèle

Une autre partie du développement consiste à comprendre ce qui doit être fait, puis à planifier correctement ces tâches afin d'optimiser le travail de votre équipe. Chez ClickUp, cela est primordial. Nous devons bien comprendre ce que notre équipe peut faire dans son ensemble, mais aussi ce que chaque collaborateur peut faire individuellement. Ensuite, nous alignons ce qui doit être fait sur les capacités de l'équipe et atteignons ainsi un état de flux dans le développement.

Lorsque vous regroupez des fonctionnalités similaires, cela crée une grande synergie qui nous permet d'éviter les bugs ou d'améliorer les fonctionnalités avant même leur lancement. Nous ne cloisonnons pas le développement de nos produits, ce qui favorise un dialogue constant sur ce qui est possible (ou impossible).

Notre équipe crée des Sprints et construit en fonction de cet alignement.

Les fonctionnalités ont été définies pour ce sprint. Et ensuite ?

5. Hiérarchiser les tâches

Dans ClickUp, nous avons un projet « Sprints » et nous créons ensuite une liste pour chaque nouvelle version. À partir de là, nous ajoutons nos tâches et tous les détails importants liés à la nouvelle fonctionnalité.

Note : Lancez votre propre projet de développement avec ce modèle exceptionnel dans ClickUp . Basé sur nos propres sprints !

6. Estimez le temps nécessaire pour chaque tâche

Il s'agit souvent d'un élément négligé du développement. Nos chefs de développement estiment le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche, ce qui permet d'établir un calendrier de publication. Cela aide également l'équipe à déterminer s'il reste de la marge pour des correctifs ou des éléments en attente.

7. Configurez les dépendances.

À partir de là, les développeurs relient leurs tâches entre elles en fonction des dépendances. Nous pouvons ensuite obtenir une vue d'ensemble grâce au diagramme de Gantt afin de voir comment chaque tâche se chevauche et d'identifier les obstacles ou les goulots d'étranglement.

8. Planifier quand chaque tâche sera terminée

Il est maintenant temps de définir un calendrier pour chaque tâche à accomplir. Ce calendrier est basé sur les dépendances et sur les fonctionnalités ou le code sur lesquels il faut travailler en priorité.

9. Les attribuer aux développeurs appropriés

En examinant ce que nos développeurs peuvent faire et ce dans quoi ils excellent, nous visons à maximiser les capacités de chacun. Sur la base de ces estimations, nous attribuons les tâches à nos développeurs. Parfois, l'un d'entre eux se verra attribuer beaucoup de tâches, d'autres seulement quelques-unes, en fonction de ces estimations de durée.

Maintenir la communication

10. Partager dans Slack et ClickUp

Nous utilisons ClickUp pour stocker toutes les informations relatives à nos tâches et fournir des mises à jour. Il arrive parfois que nous ayons un besoin urgent ou un problème à résoudre, et nous nous tournons alors vers nos canaux Slack pour obtenir des informations. Nous n'utilisons pas souvent les messages directs, car nous préférons que les gens apportent leurs réponses ou leurs commentaires dans les canaux Slack afin de faciliter et d'accélérer la communication.

11. Vidéo-conférences quotidiennes

Comme nous avons une grande équipe à distance, nous utilisons les vidéoconférences pour partager l'avancement des tâches de chaque développeur et communiquer sur les blocs éventuels. À partir de là, nous pouvons réévaluer et ajuster le calendrier si nécessaire, ce qui est simple à faire avec un diagramme de Gantt.

12. Créez une liste des tâches quotidiennes

Nous avons un canal Slack dédié pour documenter notre progression. Les membres écrivent ce sur quoi ils ont travaillé la veille et ce sur quoi ils se concentreront le lendemain. Nous mettons ensuite à jour ClickUp avec les priorités, les estimations de durée et d'autres commentaires si nécessaire.

13. Faites le travail et buvez beaucoup de Monster

Il est temps de lancer une nouvelle fonctionnalité !

14. Temps réservé aux questions-réponses

La veille de la sortie, nous effectuons des contrôles qualité pour toutes les fonctionnalités sur différents environnements et appareils. Cela implique non seulement notre équipe d'assurance qualité et de développement, mais aussi nos représentants chargés de la réussite des clients afin de vérifier que rien n'a été oublié du point de vue de la convivialité.

Tout ne doit pas nécessairement être testé automatiquement. Une philosophie de développement courante consiste à écrire des tests et à s'assurer d'une couverture de test quasi complète. Malheureusement, cela a un coût : cela prend du temps. En particulier lorsque vous apportez des modifications très rapidement, chaque nouvelle fonctionnalité ou mise à jour nécessite la rédaction et la réécriture d'une multitude de tests.

Au bout du compte, vous devrez tout tester manuellement, quel que soit le nombre de tests automatisés dont vous disposez. Au début, concentrez-vous davantage sur la livraison que sur les tests. Au fur et à mesure de votre croissance, vous pourrez ajouter des tests (contrairement à ce que l'on croit généralement), en particulier si votre produit a considérablement évolué. De cette façon, vous n'aurez pas autant de dette technique que la société le laisse entendre.

15. Déplacer les fonctionnalités

Les fonctionnalités et les statuts des tâches sont transférés de l'environnement de test vers un environnement de préproduction afin de s'assurer que tout fonctionne correctement. Si tout est en ordre, nous sommes prêts à lancer l'application ClickUp.

16. Préparer la communication

Nos fonctionnalités ne valent rien si personne ne sait comment les utiliser. Nos équipes chargées de la réussite client et du marketing préparent toutes les informations d'assistance nécessaires, telles que des documents d'aide, des articles de blog, des e-mails, des publications sur les réseaux sociaux, etc. afin de garantir une bonne communication de tous les avantages et fonctionnalités.

17. Envoyez-le tel quel. Ne cherchez pas la perfection

Les dernières vérifications sont effectuées à l'étape de la production, puis la version est intégrée à l'application. Nous sortons les canons à confettis, sonnons le gong et faisons retentir la corne pour annoncer au monde entier que ClickUp vient de lancer une nouvelle fonctionnalité incroyablement géniale.

L'un de nos fondateurs, Zeb Evans, a déjà créé plusieurs autres entreprises technologiques et se définissait auparavant comme un perfectionniste en matière de lancement de produits. Après avoir constaté que la perfection était un processus interminable et impossible à atteindre, il a complètement changé d'avis. Il suffit de faire quelque chose de bien. Ensuite, il faut itérer et l'améliorer. Puis, après plusieurs itérations, le produit sera parfait. Cela vient avec l'expérience et les commentaires des utilisateurs.

18. Dites-le au monde entier

Peu après avoir nettoyé les confettis, mais avant que nos oreilles ne cessent de bourdonner, nous trouvons le moyen d'envoyer l'e-mail, de publier les documents d'aide et de lancer les bonnes vidéos.

19. Attendez leur réponse et répétez l'opération

Une fois que les choses se sont calmées, nous répondons à vos questions, répondons à vos préoccupations, buvons une autre gorgée de Monster et reprenons notre place au numéro un.

Conclusion

Notre cycle de développement de produits peut ne pas sembler très différent du vôtre, mais nous avons ajouté un ingrédient spécial.

Nous nous concentrons.

Toutes les préoccupations sont exprimées avant de commencer, puis nous nous mettons au travail.

Nous ne cherchons pas d'excuses.

Si nous faisons une erreur, nous nous adaptons.

Nous ne nous laissons pas distraire par d'autres choses que nous pourrions faire, nous les gardons pour un autre jour.

C'est ainsi que nous créons ClickUp.