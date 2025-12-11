La vérité dérangeante sur la maturité en matière d'IA : pourquoi 99 % des entreprises se trompent

« Seulement 1 % des entreprises estiment avoir atteint la maturité en matière d'IA. Pourtant, 98 % d'entre elles affirment que le déploiement de l'IA est de plus en plus urgent. »

Cet écart ne concerne pas seulement la technologie. Il s'agit aussi d'état d'esprit.

J'ai pu le constater de mes propres yeux lors d'un récent sommet de l'équipe commerciale, lorsque deux cadres supérieurs m'ont déclaré sans détour : « Nous avons plus de 40 ans et sommes figés dans nos habitudes. Il est difficile d'envisager de changer les choses. »

Pendant ce temps, leurs jeunes collègues testaient déjà des flux de travail, expérimentaient avec des agents et effectuaient l’automatisation de leurs premières réussites.

C'est là que j'ai compris : la préparation à l'IA n'a que très peu à voir avec les outils, mais tout à voir avec la volonté d'affronter des vérités dérangeantes.

Le fossé des connaissances est stupéfiant

Matrice de transformation IA

Nous avons réalisé un sondage auprès de travailleurs du savoir sur leurs pratiques en matière d'IA et les données relatives à leur mise en œuvre. Le tableau est encore plus préoccupant :

Seules 12 % des organisations déclarent avoir pleinement intégré l'IA

38 % n'utilisent pas du tout l'IA dans leurs flux de travail quotidiens.

Ce n'est pas un écart minime. C'est un véritable gouffre.

Pire encore, la majorité des projets d'IA ne survivent pas à la phase pilote :

Près des deux tiers des entreprises ne parviennent pas à mettre en œuvre leurs projets pilotes .

Près de la moitié ont complètement abandonné leurs projets d'IA en 2025.

Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas comment utiliser les outils. Les principales raisons de l'échec en disent long :

Lacunes en matière de connaissances : 71,7 %.

Défis techniques : 70 %

Manque de formation : 67 %

Bien sûr, le scepticisme est de mise. Vous ne pouvez pas vous attendre à une réussite lorsque vous fournissez à vos équipes des outils puissants sans contexte, sans accompagnement ni clarté.

C'est comme donner un ordinateur portable à quelqu'un qui n'a jamais utilisé que du papier et un stylo, et s'attendre à ce qu'il sache immédiatement naviguer dans le système d'exploitation, ouvrir des applications, envoyer des e-mails et écrire dans Word.

Sans formation, sans accompagnement ni démonstration des possibilités offertes, il n'est pas surprenant qu'elles rencontrent des difficultés.

La plupart des gens pensent que l'IA se résume à ChatGPT

La plupart des gens pensent encore que l'IA consiste simplement à demander à ChatGPT de reformuler un e-mail. C'est tout.

Demandez autour de vous, et vous entendrez la même chose : « Cela m'aide à rédiger des e-mails » ou « Cela répond à mes questions. »

C'est un enjeu crucial.

Peu d'entre elles réalisent que l'IA peut planifier le travail, optimiser les ressources, réduire la dispersion des tâches et même signaler de manière proactive les goulots d'étranglement, à condition qu'elle soit profondément intégrée dans le lieu où se déroule le travail réel.

Nos recherches montrent à quel point la perception actuelle est étroite :

35 % utilisent l'IA principalement pour des tâches basiques.

12 % utilisent l'automatisation avancée

10 % utilisent une optimisation de type agent

Seuls 9 % affirment que leur IA anticipe et résout réellement les problèmes de manière autonome.

Il ne s'agit pas d'un problème technologique, mais d'un problème d'exposition. Les gens ont besoin qu'on leur montre des exemples et qu'on leur fournisse des outils d'aide/modèles pour utiliser les outils que nous leur fournissons, afin qu'ils puissent ensuite créer les leurs.

📊 Quel est le degré de maturité réel de votre stratégie en matière d'IA ? La plupart des équipes pensent avoir progressé davantage qu'elles ne l'ont réellement fait, mais les données montrent le contraire. Vous souhaitez évaluer rapidement et honnêtement la situation de votre organisation ?👉 Répondez au questionnaire d'évaluation de maturité en matière d'IA pour découvrir à quelle étape vous vous trouvez réellement et ce qu'il vous faut pour passer à l'étape suivante. Répondez au questionnaire d'évaluation de maturité en matière d'IA ! Répondez à un questionnaire de 2 minutes pour évaluer la maturité de votre organisation en matière d'IA et obtenir une feuille de route concrète !

La gouvernance et l'accès sont encore immatures

Si le manque de connaissances rend la tâche difficile aux pilotes, l'absence de gouvernance en matière d'IA achève le travail.

Voici ce que nous observons :

Problèmes d'accès :

36 % des employés n'ont aucun accès aux outils d'IA

Seuls 14 % affirment que la plupart des employés peuvent expérimenter l'IA dans leur organisation.

Problèmes de gouvernance :

53 % n'ont aucune gouvernance ou seulement des directives informelles concernant l'utilisation de l'IA.

Réfléchissez au risque.

Vous avez soit des personnes qui ne savent pas du tout utiliser l'IA, soit des personnes qui l'utilisent sans garde-fous.

Aucun de ces deux scénarios ne vous prépare à un déploiement mature et à grande échelle. Les données de confiance le confirment. Dans les organisations à haut niveau de maturité, 57 % des entreprises font confiance aux nouvelles solutions d'IA et sont prêtes à les utiliser. Dans les organisations à faible niveau de maturité, le nombre d'entreprises faisant confiance à ces solutions tombe à 14 %.

La confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Elle s'acquiert grâce à la transparence, à la facilitation et à des garde-fous clairs. Lorsque les gens ne comprennent pas comment l'IA s'intègre dans leur travail ou, pire encore, craignent de mal l'utiliser, ils hésitent à y avoir recours. Et sans adoption, il n'y a pas d'échelle.

La fragmentation des infrastructures freine la progression de l'IA

Même les équipes motivées échouent lorsque leurs systèmes sont dispersés.

Les données :

54 % déclarent disposer principalement de systèmes dispersés.

49 % partagent rarement ou jamais le contexte entre les équipes.

43 % déclarent qu'il est difficile ou incohérent de trouver des informations.

Il est impossible de développer des capacités d'IA matures sur une infrastructure fragmentée. L'IA a besoin de contexte. Si vos données sont dispersées entre des dizaines d'outils, votre IA ne verra qu'une infime partie de la réalité. Cela renforce notre conviction en faveur d'un environnement de travail convergé pour l'IA.

Que se passe-t-il lorsque l'IA dispose d'un contexte complet ? La plupart des équipes expérimentent l'IA de manière isolée. Les systèmes tels que ClickUp BrainGPT ne fonctionnent que lorsque les flux de travail sous-jacents sont en connexion, structurés et ont une visibilité. Lorsque l'IA peut voir le travail réel, les discussions qui l'entourent et les décisions qui le sous-tendent, quelque chose change : Essayez ClickUp Brain MAX pour approfondir vos recherches et mieux comprendre le contexte de votre environnement de travail. Elle cesse d'agir comme un assistant de rédaction et commence à se comporter comme un analyste. Elle peut mettre en évidence des tendances que les équipes ont manquées, souligner les obstacles cachés et montrer aux dirigeants la réalité du fonctionnement de leur organisation. Ajoutez à cela la fonction Talk-to-Text, et soudain, la vitesse d'analyse n'est plus limitée par votre vitesse de frappe ; vous pouvez exprimer vos pensées, vos questions et vos décisions en temps réel et laisser le système traiter le reste. C'est pourquoi la maturité en matière d'IA ne consiste pas à disposer de plus de modèles, mais à avoir plus de contexte.

La grande majorité est encore en phase pilote

La grande majorité des équipes en sont encore aux prémices de leur maturité en matière d'IA, souvent bloquées dans des expériences pilotes cloisonnées qui ne sont jamais mises à l'échelle.

Sans partage de contexte ni connexions, même les meilleurs modèles atteignent leurs limites.

Le contexte est important pour que l'IA fonctionne correctement. Lorsque les données sont dispersées dans des outils déconnectés, votre IA ne voit que des fragments, et un contexte fragmenté conduit à des résultats fragmentés.

C'est pourquoi la progression réelle découle d'une stratégie d'IA coordonnée, fondée sur une infrastructure unifiée, une gouvernance claire et une source unique de vérité. Lorsque le contexte circule entre les outils et les équipes, l'IA ne se contente pas d'aider, elle accélère.

Le problème de mesure dont personne ne veut parler

Voici une vérité que presque personne n'ose admettre :

La plupart des organisations n'ont aucune idée de l'efficacité de leurs investissements dans l'IA :

47 % ne mesurent pas du tout l'impact de l'IA

Seulement 10 % utilisent des indicateurs basés sur les données et les résultats

Ce n'est pas seulement un signal d'alarme, c'est un obstacle. Si vous ne pouvez pas mesurer la réussite, vous ne pouvez pas prouver le retour sur investissement. Si vous ne pouvez pas prouver le retour sur investissement, vous ne pouvez pas obtenir l'adhésion des dirigeants. Et sans adhésion, l'IA reste bloquée en mode pilote, pour toujours.

Le purgatoire des projets pilotes n'est pas sans danger.

Les organisations se trouvant aux deux premières étapes de maturité en matière d'IA ont enregistré des performances financières inférieures à la moyenne du secteur. En revanche, selon une étude du MIT, les entreprises se trouvant aux étapes 3 et 4 ont enregistré des performances financières bien supérieures à la moyenne du secteur.

L'écart de performance n'est pas subtil. Il s'agit de la différence entre être à la traîne par rapport à vos concurrents et dominer votre marché. C'est pourquoi une évaluation honnête est si importante à l'heure actuelle.

Pourquoi les flux de travail agencés sont-ils préférables à de meilleures instructions ? L'une des plus grandes idées reçues concernant l'IA en entreprise est que la maturité passe par de meilleures instructions. Ce n'est pas le cas. Elle passe par des systèmes capables de prendre des mesures structurées, et pas seulement de générer du texte. Les flux de travail agentiques sont importants car ils réduisent la charge cognitive qui maintient les équipes en mode pilote. Au lieu de compter sur les individus pour se souvenir des étapes, des outils tels que ClickUp Agents font avancer les tâches ou interprètent les données, les agents gérant le travail procédural en arrière-plan. La collaboration sur les fonctionnalités urgentes est désormais plus facile grâce à ClickUp Agents. Elles ne remplacent pas les personnes, mais stabilisent le flux de travail autour d'elles, ce qui facilite leur adoption. Pour la plupart des organisations, ce changement suffit à faire passer l'IA du stade de l'expérimentation à celui de la mise en œuvre.

Ce qui fonctionne réellement : le modèle du champion fort

Toutes les transformations de réussite que j'ai observées avaient un point commun.

Un champion interne fort.

C'est également ainsi que ClickUp s'est développé avant l'IA : gains rapides → réussite visible → expansion organique.

Avec l'IA, les enjeux sont encore plus importants. Il ne s'agit pas seulement de changer d'outils, mais aussi de changer les mentalités.

Vous ne vous contentez pas de remplacer des étapes manuelles, vous réinventez la manière dont le travail est effectué. Avec ClickUp, il s'agit généralement de convaincre quelqu'un qui utilisait auparavant un autre outil de gestion de projet comparable que ClickUp est meilleur.

Avec l'IA, il s'agit de changer leur façon de penser leur travail : une MEILLEURE façon.

C'est un saut effrayant pour beaucoup. Cela peut être perçu comme une menace.

Nous devons présenter cette transformation comme une opportunité d'amélioration, plutôt que comme une suppression d'emploi ou une remise en question de la valeur d'une personne.

Je considère cela comme un moyen de donner plus de pouvoir aux travailleurs humains. Les équipes et les dirigeants doivent créer cette vision et cette culture depuis le sommet afin de mettre en place une organisation pleinement mature en matière d'IA, qui améliore et fait évoluer en permanence ses méthodes de travail, en particulier compte tenu de la rapidité des progrès de l'IA.

L'adoption du changement est le véritable goulot d'étranglement

Soyons honnêtes : la culture est la partie la plus difficile.

33 % des organisations font état d’une résistance active au changement

Seules 19 % d'entre elles s'adaptent rapidement au changement et déploient rapidement de nouveaux Outils d'IA.

C'est là le véritable obstacle pour la plupart des entreprises.

Vous vous souvenez des personnes dont j'ai parlé lors du sommet commercial ? Celles qui sont figées dans leurs habitudes ?

Je leur ai dit :

Ne portez pas de jugement avant d'avoir vu comment cela peut vous aider et faciliter votre travail quotidien. Laissez nos équipes vous former à la meilleure façon de déployer cette technologie, confiez-nous votre flux de travail et laissez-nous vous montrer comment vous pouvez le transformer.

Ne portez pas de jugement avant d'avoir vu comment cela peut vous aider et faciliter votre travail quotidien. Laissez nos équipes vous former à la meilleure façon de déployer cette technologie, confiez-nous votre flux de travail et laissez-nous vous montrer comment vous pouvez le transformer.

Et ensuite :

Vous ne voulez pas être la dernière équipe à utiliser Lotus Notes. Ou un téléphone à clapet. Ou à imprimer encore vos invitations de calendrier.

Vous ne voulez pas être la dernière équipe à utiliser Lotus Notes. Ou un téléphone à clapet. Ou à imprimer encore vos invitations de calendrier.

Vous ne voulez pas être la dernière équipe à utiliser Lotus Notes. Ou un téléphone à clapet. Ou à imprimer encore vos invitations de calendrier.

La technologie évolue, et vous voudrez faire partie de ce changement, sinon vous ou votre organisation deviendrez obsolètes.

Mon conseil aux dirigeants : laissez les experts vous montrer ce qui est possible

Si vous êtes un dirigeant qui hésite à affronter le diagnostic peu réjouissant de votre progression en matière d'IA, voici ce que je vous dirais.

Vous n'avez pas à le faire seul.

Laissez-nous, vos partenaires, experts et agents, vous montrer l'art du possible. Nous pouvons aider votre organisation à démarrer grâce à nos agents certifiés et à nos ressources expertes, afin que vous puissiez rapidement vous lancer.

Trois actions essentielles :

Formez vos collaborateurs. Donnez-leur les outils et la confiance nécessaires, et pas seulement l'accès. Encouragez une culture de l'expérimentation. Laissez les équipes échouer rapidement et itérer plus vite. Appuyez-vous sur vos partenaires technologiques. Nous avons vu ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas). Laissez-nous vous aider à éviter la courbe d'apprentissage.

L'écart entre la maturité en matière d'IA et les investissements dans ce domaine ne cesse de se creuser. Selon une étude de Cisco, seules 13 % des entreprises sont aujourd'hui pleinement prêtes à exploiter le potentiel de l'IA, contre 14 % il y a un an. Parallèlement, 98 % d'entre elles déclarent que l'urgence de déployer l'IA s'est accrue. Cette situation n'est pas viable.

Les entreprises qui réussiront ne sont pas celles qui disposent des budgets IA les plus importants.

Ce sont celles qui sont prêtes à :

Évaluez honnêtement où elles en sont

Investissez dans l'habilitation et la formation

Mettez en place une véritable gouvernance

Engagez-vous à faire le travail nécessaire

La technologie est prête. La question est de savoir si votre organisation est prête à affronter la réalité de sa situation actuelle et à fournir le travail nécessaire pour combler son retard.

Voici la vérité finale, qui peut être dérangeante : vos concurrents sont en train de faire cette évaluation en ce moment même.

Et celles qui agissent de manière décisive aujourd'hui seront celles qui conquériront des parts de marché demain.