États ayant le taux le plus élevé de nouveaux entrepreneurs

À saviez-vous que les États du sud des États-Unis ont produit plus d'entrepreneurs que n'importe quelle autre région du pays ? ClickUp utilisé Données des indicateurs Kauffman de l'esprit d'entreprise pour trouver les 15 États ayant les taux les plus élevés de nouvelles entreprises. Kauffman utilise les données du Census Bureau et du Bureau of Labor Statistics pour analyser l'esprit d'entreprise dans l'ensemble du pays.

Cette analyse des données Kauffman classe les États en fonction du taux de nouveaux propriétaires d'entreprises en pourcentage de la population de l'État. Elle inclut les entreprises incorporées et non incorporées, ainsi que celles qui ont des employés et celles qui n'en ont pas.

Les égalités sont brisées par le nombre d'emplois créés par habitant. Les taux de survie des start-ups sur un an sont également inclus mais ne sont pas pris en compte dans l'évaluation. Le classement met en lumière la poursuite des tendances à long terme observées dans la création d'emplois aux États-Unis.

Depuis un certain temps, la culture entrepreneuriale s'étend au-delà des hauts lieux côtiers où elle était concentrée et s'installe dans les centres de population du Sud. Et les licenciements et les perturbations du travail qui sont apparus avec la pandémie en 2020 et 2021 n'ont fait que donner un coup de fouet à la culture des startups, en mettant en forme de nouvelles entreprises dans tous les domaines, selon le Tableau données sur la création d'entreprises de l'IRS.

Les États du sud, dont le Texas, l'Oklahoma et la Californie, sont les plus touchés par la crise L'Arkansas -ont passé ces dernières années à se disputer les emplois de haute technologie par le biais d'accords d'incitation très médiatisés. Chaque État s'est souvent retrouvé parmi les derniers candidats à l'implantation de nouvelles usines de fabrication et au transfert de sièges sociaux.

Les startups de véhicules électriques, qui ont bénéficié d'un immense élan de la part des investisseurs en 2020 et 2021, ne sont qu'un exemple parmi d'autres. Rivian, le fabricant de véhicules électriques soutenu par Amazon, est peut-être l'instance récente la plus prolifique en la matière de va-et-vient par des fonctionnaires de l'État bénéficiant d'allègements fiscaux, qui cherchent à attirer davantage d'emplois et d'innovations.

Les États du Sud font également partie des les régions qui connaissent la croissance la plus rapide en matière de migration intérieure de tout le pays, car les Américains affluent vers les endroits où leur dollar va le plus loin. Nombre d'entre elles, comme le Texas, sont plébiscitées par les entreprises et les élus pour leurs codes fiscaux uniques qui se prêtent à la création d'emplois.

Il semblerait, d'après les données les plus récentes des indicateurs Kauffman de l'esprit d'entreprise, que ces mêmes États se targuent aujourd'hui d'avoir d'importantes concentrations d'entrepreneurs qui créent de nouvelles sociétés.

Le Texas occupe la 15e place de ce classement. Toutefois, l'Oklahoma, la Géorgie et les États du sud-ouest (y compris l'Arizona et le Nouveau-Mexique) occupent également une place de choix. Poursuivez votre lecture pour savoir si votre État figure parmi les plus entreprenants du pays.

Modèles gratuits de feuilles de route pour les produits Vous avez besoin d'un moyen de planifier, de suivre et d'évaluer les échéanciers de votre prochain plan de développement de produits ou de fonctionnalités ? Jetez un coup d'œil à ces modèles gratuits de feuilles de route pour les produits parfaits pour votre prochain projet.

15. Texas

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 5.2 pour 1 000 habitants

: 5.2 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 81.9%

14. Missouri

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 4.7 pour 1 000 habitants

: 4.7 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 77.1%

les bonus : les bonus sont les suivants : les bonus sont les suivants : les bonus sont les suivants

le taux de survie à un an est de 1 % https://clickup.com/fr-FR/blog/61008/outils-d'ia-pour-les-startups/ outils d'IA pour les startups /%href/

!

13. New Jersey

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 5.9 pour 1 000 habitants

: 5.9 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 79.9%

12. New York

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 4.1 pour 1 000 habitants

: 4.1 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 79.2%

11. Arizona

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 4.7 pour 1 000 habitants

: 4.7 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 81.7%

10. Wyoming

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 3.9 pour 1 000 habitants

: 3.9 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 76.6%

ACCÉDEZ À 10 MODÈLES GRATUITS DE LANCEMENT DE PRODUIT Accédez à 10 modèles de lancement de produit gratuits modèles de lancement de produits et un guide détaillé expliquant ce qui fait un bon modèle de lancement de produit et comment en créer un.

9. Maine

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 4.3 pour 1 000 habitants

: 4.3 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 82.9%

8. Alaska

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 3.6 pour 1 000 habitants

: 3.6 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 80.3%

7. Colorado

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 6.1 pour 1 000 habitants

: 6.1 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 81.9%

6. Vermont

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 2.5 pour 1 000 habitants

: 2.5 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 78.5%

5. Californie

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 5.7 pour 1 000 habitants

: 5.7 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 82.6%

**CONSULTEZ 36 EXEMPLES POPULAIRES DE SAAS Consultez 36 des meilleurs exemples de Exemples de SaaS et découvrez les nouvelles tendances du marché et la manière de passer à un lieu de travail alimenté par SaaS.

4. Oklahoma

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.4%

: 0.4% Emplois créés par les startups de la première année : 5.7 pour 1 000 habitants

: 5.7 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 82.3%

**3. Géorgie

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.5%

: 0.5% Emplois créés par les startups de la première année : 5.7 pour 1 000 habitants

: 5.7 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 79.8%

2. Nouveau Mexique

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.5%

: 0.5% Emplois créés par les startups de la première année : 3.3 pour 1 000 habitants

: 3.3 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 77.6%

1. Floride

via Canva

Taux de nouveaux entrepreneurs : 0.6%

: 0.6% Emplois créés par les startups de la première année : 6.5 pour 1 000 habitants

: 6.5 pour 1 000 habitants Taux de survie à un an des start-ups : 80.5%

5 ÉCHECS DE PRODUITS QUI SE SONT TRANSFORMÉS EN RÉUSSITES Découvrez quels sont les les échecs de produits ont été réutilisés et sont devenus des réussites.

Libérez votre esprit d'entreprise et donnez vie à vos idées avec ClickUp

Comme vous pouvez le constater, l'esprit d'entreprise est en plein essor aux États-Unis et change notre façon de vivre aujourd'hui. Il est passionnant de voir des propriétaires d'entreprises s'emparer de leurs passions pour en faire des exemples de réussite inspirants, et de telles réalisations ont achevé de donner un sens à la réussite dans le monde entier.

Devenir un Business, c'est bien plus qu'avoir sa propre entreprise. C'est aussi affiner un ensemble de compétences, élaborer des paramètres et créer des principes qui peuvent ouvrir de nouvelles perspectives dans n'importe quel champ. L'entrepreneuriat n'est pas sans défis : vous aurez besoin d'un outil fiable pour gérer votre travail et votre entreprise. Avec l'aide d'un outil de gestion de projet comme ClickUp, les entrepreneurs du monde entier peuvent accéder aux outils dont ils ont besoin pour planifier, suivre et gérer les éléments d'action, les projets, les délais et tout ce dont ils ont besoin pour transformer leurs idées brillantes en une entreprise prospère.

Libérez votre esprit d'entreprise.. essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ---

Rédacteur invité:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Dom-Difurio-1400x1400.webp Dom Difurio Stacker /$$img/

Dom Difurio