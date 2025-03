Rencontre avec l'équipe : Marcin Warpechowski

dans « Rencontre avec l'équipe », nous vous plongeons dans la vie de ClickUp. Vous ferez connaissance avec notre équipe, découvrirez ce qui nous motive et comprendrez mieux ce qui fait de ClickUp un lieu de travail si unique. Cette semaine, nous recevons Marcin Warpechowski, ingénieur principal Front-End ! Nom : Marcin Warpechowski Titre : ingénieur principal Front-End

Quand j'ai rejoint ClickUp : janvier 2023 ### Pourquoi avez-vous rejoint ClickUp ? Avant de rejoindre undefined , j'étais le fondateur d'une société de logiciels, j'avais donc l'expérience de l'ingénierie et de la gestion d'une équipe, de la livraison et de la construction d'un projet, mais à petite échelle. Ce qui m'a amené à être un collaborateur individuel chez ClickUp, c'est ma curiosité de travailler dans une entreprise en pleine expansion. ### Que faites-vous chez ClickUp ? Nous travaillons en équipes, de petites équipes qui possèdent J'ai contacté plusieurs équipes pour confirmer mes hypothèses sur ces points et j'ai reçu une tonne de commentaires que j'ai ensuite analysés. J'ai créé sept documents à usage interne contenant des directives pour les développements futurs, et je travaille maintenant avec les équipes pour les mettre en œuvre. ### **_Raconte-nous à quoi ressemble une journée type pour toi. et la collaboration, mais j'aime particulièrement la mise en œuvre de ClickUp. Je suis motivé à faire le travail parce que je veux que la plateforme, que nous utilisons tous tous les jours chez ClickUp, continue de s'améliorer. J'aime aussi que les ingénieurs participent à la feuille de route d' https://clickup.com/blog/product-roadmap// .

Qu'est-ce qui vous place dans les favoris de l'équipe d'ingénierie ? Nous sommes toujours alignés ou, si ce n'est pas le cas, nous cherchons rapidement à l'être ! Il est entendu que notre réussite dépend du travail d'équipe et, chez ClickUp, les ingénieurs de tous niveaux échangent des informations, des idées et des bonnes pratiques. Nous exprimons également nos doutes et demandons de l'aide en cas de besoin. ### Selon vous, quelles sont les qualités d'un employé ClickUp qui réussit ?

J'ai vite compris que pour réussir, je devais établir des relations avec mon équipe et apprendre à connaître tout le monde. Presque tous les membres de mon équipe travaillent à distance, mais nous ne nous sentons pas comme des étrangers. Tout le monde est d'une grande assistance. Toute personne qui postule pour travailler chez ClickUp devrait examiner les valeurs de notre entreprise et se demander si elles lui semblent vraies, car notre entreprise les vit et les met en avant au quotidien ! > Anecdotes ! > Nourriture préférée : Cuisine thaïlandaise