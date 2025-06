CatchUp With the Crew : Marcin Warpechowski

Dans « CatchUp with the Crew », nous vous faisons découvrir la vie chez ClickUp. Vous apprendrez à connaître notre équipe, vous découvrirez ce qui nous motive et vous comprendrez mieux ce qui fait de ClickUp un lieu de travail si unique.

Cette semaine, nous recevons Marcin Warpechowski, notre ingénieur principal Front-End !

Nom : Marcin WarpechowskiTitre : Ingénieur principal Front-EndDate d'entrée chez ClickUp : janvier 2023

Pourquoi avez-vous rejoint ClickUp ?

Avant de rejoindre ClickUp, j'étais fondateur d'une entreprise de logiciels, j'avais donc de l'expérience en ingénierie et dans la gestion d'une équipe, la livraison et la création d'un projet, mais à petite échelle. Ce qui m'a amené à devenir collaborateur individuel chez ClickUp, c'est ma curiosité pour le travail dans une entreprise en pleine expansion.

Que faites-vous chez ClickUp ?

Nous travaillons en équipes, de petites équipes chargées de fonctionnalités spécifiques, et je travaille entre elles. En bref, je m'engage dans des projets complexes dans le but de revenir avec une solution pour plusieurs équipes. Par exemple, j'ai étudié les performances et l'expérience utilisateur dans certains domaines de notre interface utilisateur, et certaines de mes découvertes étaient nouvelles, tandis que d'autres étaient des problèmes connus en attente d'une solution.

J'ai contacté plusieurs équipes pour confirmer mes hypothèses dans ces domaines et j'ai reçu une tonne de commentaires que j'ai ensuite synthétisés. J'ai créé sept documents à usage interne contenant des lignes directrices pour le développement futur, et je travaille actuellement avec les équipes pour les mettre en œuvre.

Décrivez-nous une journée type pour vous.

Mes journées consistent à faire avancer des projets à long terme, principalement en établissant des relations, en rencontrant des gens et en les aidant à se mettre sur la même page. Cela change d'une semaine à l'autre, mais en général, je m'occupe de créer un prototype ou une preuve de concept d'une solution, puis je le transmets à mes collègues pour qu'ils l'intègrent à leurs projets.

Comment décririez-vous la culture chez ClickUp ? En quoi est-elle différente des autres emplois que vous avez occupés ?

La culture est incroyable. Avant de rejoindre ClickUp, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui travaillaient ici, et ce qui m'a convaincu, c'est la convivialité de l'équipe. Pour moi, ClickUp est comme une famille mondiale sans frontières, et comme dans une famille qui fonctionne bien, tout le monde se soutient et se respecte.

Nous avons un objectif à long terme clair et motivant, mais le chemin pour y parvenir est dynamique. Chaque semaine apporte son lot de nouveaux défis et de nouvelles opportunités.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?

J'adore le produit. Je m'intéresse beaucoup à la gestion de projet et à la collaboration, mais j'apprécie tout particulièrement la mise en œuvre de ClickUp. Ce travail m'inspire, car je souhaite voir la plateforme que nous utilisons tous quotidiennement chez ClickUp continuer à s'améliorer. J'apprécie également que les ingénieurs participent à l'élaboration de la feuille de route.

Qu'est-ce que vous placez dans vos favoris au sein de l'équipe d'ingénierie ?

Nous sommes toujours sur la même longueur d'onde, et si ce n'est pas le cas, nous nous alignons rapidement ! Nous savons que notre réussite dépend du travail d'équipe et chez ClickUp, les ingénieurs de tous niveaux échangent des informations, des idées et des bonnes pratiques. Nous exprimons également nos doutes et demandons de l'aide lorsque cela est nécessaire.

Selon vous, quelles sont les qualités d'un employé ClickUp qui réussit ?

J'ai rapidement compris que pour réussir, je devais établir des relations avec mon équipe et apprendre à connaître tout le monde. Presque tous les membres de mon équipe travaillent à distance, mais nous ne nous sentons pas comme des étrangers. Tout le monde est très solidaire.

Toute personne souhaitant travailler chez ClickUp doit prendre connaissance des valeurs de notre entreprise et se demander si elles lui correspondent, car notre entreprise les incarne et les privilégie au quotidien !

Anecdotes amusantes !Plat préféré : La cuisine thaïlandaiseSérie télévisée à regarder en boucle : « Curb Your Enthusiasm » et « Rick and Morty »Film à revoir encore et encore : « Y a-t-il un pilote dans l'avion ? »Glace préférée : Pistache, sauf si je suis en Sicile, où je choisis alors citron !Activité préférée le week-end : Voyager avec ma familleÉmoticône la plus utilisée : 😊 (mon smiley)

