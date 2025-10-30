Modèles gratuits de noms d'utilisateur et de mots de passe pour rester organisé

Nous avons tous déjà vécu cette situation : nous fixons l'écran de connexion, certains de connaître le mot de passe... jusqu'à ce que nous nous rendions compte que ce n'est pas le cas.

Une étude très intéressante terminée par la psychologue Jelena Mirkovic explique pourquoi les gens oublient leurs mots de passe : la mémorisation est souvent en conflit avec la sécurité.

Les utilisateurs créent soit des mots de passe faibles basés sur des informations personnelles, soit des mots de passe forts qu'ils réutilisent sur plusieurs comptes, deux habitudes risquées. La solution à ce dilemme est simple : vous pouvez utiliser un modèle de mot de passe.

Ces documents vous aident à organiser tous vos mots de passe et informations de connexion en un seul endroit.

Dans cet article, nous vous présentons les meilleurs modèles de mots de passe imprimables gratuits que vous pouvez utiliser pour votre travail et à titre personnel.

Aperçu des meilleurs modèles de mots de passe

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de mots de passe :

Que sont les modèles de mot de passe à télécharger gratuitement ?

Un modèle de mot de passe est un document pré-conçu, souvent un tableur comme Excel ou Google Sheets, qui vous aide à organiser et à suivre toutes vos informations de connexion pour les sites web, les applications et les comptes en ligne dans un endroit sécurisé.

Les modèles de mots de passe comprennent des champs pour les noms d'utilisateur, les mots de passe, les URL et parfois des questions de sécurité ou des notes. Ils vous aident à garder une trace de tous vos mots de passe dans un format structuré pour votre usage personnel, ce qui réduit la nécessité de les mémoriser ou de les réutiliser.

Voici comment cela fonctionne :

✅ Fournisseur, prestataire, un format structuré pour organiser et stocker les mots de passe.

✅ Peut être enregistré dans un endroit sécurisé avec protection par mot de passe

✅ Permet un accès centralisé à toutes vos informations de connexion.

✅ Prend en charge l'assistance personnalisée pour différents comptes et catégories.

✅ Offre une alternative simple et imprimable à un gestionnaire de mots de passe.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de mot de passe ?

Un bon modèle de mot de passe doit vous aider à créer des mots de passe à la fois forts et faciles à mémoriser.

Voici quelques astuces que vous pouvez utiliser :

Utilisez au moins 12 à 15 caractères par mot de passe.

Mélangez majuscules, minuscules, nombres et symboles.

Évitez les combinaisons évidentes ou faciles à deviner, telles que « 123456 ».

Utilisez toujours des mots de passe différents pour chaque compte.

Essayez des phrases de passe que vous pourrez mémoriser, mais que personne d'autre ne pourra deviner.

📖 À lire également : Outils SSO pour un accès sécurisé

Les 10 meilleurs modèles de mots de passe gratuits

C'est parti !

Voici 10 des meilleurs modèles de mots de passe à télécharger gratuitement pour vous aider à garder une trace de tous vos mots de passe en toute sécurité et à rester organisé sur différents comptes.

1. Modèle de liste ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vous souhaitez disposer d'un système structuré sans utiliser de gestionnaire de mots de passe distinct ? Essayez le modèle de liste ClickUp.

La gestion d'une liste croissante d'identifiants de connexion (comptes personnels, travail ou clients) peut rapidement devenir chaotique.

Le modèle de liste ClickUp vous offre un système structuré pour organiser vos mots de passe sans avoir besoin d'un gestionnaire de mots de passe séparé. Il vous aide également à classer et à organiser vos mots de passe par ordre d'importance et de priorité.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décomposez les données de connexion complexes en listes organisées et faciles d'accès.

Classez vos comptes par catégorie : banque, outils d'entreprise, réseaux sociaux ou clients.

Créez des listes récurrentes pour les contrôles de sécurité réguliers et les rappels de renouvellement.

Donnez la priorité aux comptes sensibles à l'aide de balises ou d'étiquettes personnalisées.

Partagez des listes avec les membres de votre équipe tout en contrôlant les permission d'accès.

✨ Idéal pour : les freelances, les gestionnaires de projet et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'une méthode structurée pour hiérarchiser et suivre tous leurs mots de passe.

👀 Anecdote : le mot « mot de passe » a d'abord été utilisé dans le contexte militaire, et non informatique. Les soldats l'utilisaient comme code verbal pour passer les points de contrôle.

2. Modèle de gestion des actifs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez les erreurs telles que la perte d'identifiants ou l'oubli de renouveler des licences grâce au modèle de gestion des actifs de ClickUp.

Lorsque vous gérez des données sensibles, des abonnements ou des licences, il est essentiel de traiter les mots de passe comme des actifs numériques. Le modèle de gestion des actifs ClickUp permet d'éviter les erreurs telles que la perte d'identifiants ou l'oubli de renouveler des licences en centralisant le suivi des actifs.

Cela vous aide également à organiser et à stocker vos mots de passe dans une base de données qui vous permet de suivre l'utilisation de vos actifs et d'afficher toutes vos données à l'aide de diagrammes de Gantt.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez vos identifiants, clés de licence, dates de renouvellement et notes dans une base de données consultable.

Suivez l'utilisation, attribuez la propriété et surveillez le statut des licences.

Classez vos ressources par type d'outil, niveau d'abonnement ou utilisation par l'équipe.

Stockez vos informations sensibles avec une sécurité optimale grâce aux options de contrôle d'accès.

Générez des rapports pour les renouvellements, les audits d'actifs ou les contrôles de conformité.

✨ Idéal pour : les responsables informatiques, les propriétaires d'entreprise et les managers d'équipe qui souhaitent gérer les mots de passe, les licences logicielles et les données de connexion.

La gestion des projets est devenue beaucoup plus facile entre tous les services de l'entreprise. Lorsqu'un nouveau projet arrive, nous pouvons utiliser un modèle qui génère immédiatement tous les tickets pour nous. De plus, chacun se voit automatiquement attribuer ses tâches, ce qui évite toute confusion quant à la répartition du travail.

La gestion des projets est devenue beaucoup plus facile entre tous les services de l'entreprise. Lorsqu'un nouveau projet arrive, nous pouvons utiliser un modèle qui génère immédiatement tous les tickets pour nous. De plus, chacun se voit automatiquement attribuer ses tâches, ce qui évite toute confusion quant à la répartition du travail à faire.

3. Modèle de base de connaissances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez une méthode professionnelle pour le suivi de vos identifiants et pour protéger les informations sensibles de l'entreprise grâce au modèle de base de connaissances ClickUp.

De nombreuses organisations courent souvent le risque de violations de données. De grandes entreprises telles que LinkedIn et Ticketmaster en ont été victimes, ce qui a conduit à l'exposition de plus d'un demi-million de données personnelles sur le dark web.

Le modèle de base de connaissances ClickUp vous aide à prévenir les violations en vous permettant de suivre vos identifiants tout en protégeant les informations commerciales sensibles.

Ce modèle comprend des sections préremplies pour les FAQ et les articles de connaissances, ce qui facilite le stockage, l'organisation et le partage des mots de passe et des bonnes pratiques au sein d'une entreprise.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Construisez une bibliothèque de connaissances structurée avec le stockage des identifiants.

Créez des sections dédiées aux FAQ, aux procédures opératoires normalisées, aux politiques et aux guides système.

Tenez vos équipes informées grâce à une ressource centralisée pour l'accès et les mises à jour.

Fournissez des documents d'intégration et des documents de référence aux nouveaux employés.

Conservez un registre de sécurité et consultable des informations sensibles.

✨ Idéal pour : les équipes, les administrateurs informatiques et les responsables des opérations à la recherche d'un hub centralisé pour documenter les mots de passe, les procédures opératoires normalisées et les instructions d'accès à usage interne ou destiné aux clients.

Voici une courte vidéo qui explique comment les fonctionnalités de ClickUp collaborent pour offrir une expérience de gestion des connaissances optimale :

📖 À lire également : Précautions en matière de sécurité des données que toute équipe professionnelle devrait prendre

4. Modèle ClickUp SOP

Obtenir un modèle gratuit Maintenance du contrôle sur les points d'accès critiques en centralisant vos procédures opératoires normalisées (SOP) via le modèle SOP ClickUp.

Lorsque les équipes ne disposent pas d'un processus clair pour gérer les identifiants de connexion, les failles de sécurité et la confusion sont inévitables. C'est là que les procédures opératoires normalisées (SOP) peuvent garantir la cohérence et l'efficacité des processus et procédures de gestion des mots de passe.

Le modèle ClickUp de procédures opératoires normalisées vous aide à centraliser vos flux de travail de gestion des mots de passe et à protéger les points d'accès critiques.

Grâce à ce modèle, vous pouvez automatiser les processus à l'aide de checklist, uniformiser la gestion des mots de passe au sein de votre organisation et améliorer la collaboration entre les services.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Définissez des flux de travail pour configurer, mettre à jour et révoquer l'accès aux comptes.

Créez des procédures opératoires normalisées détaillées pour la gestion des mots de passe au sein des équipes.

Utilisez les checklists intégrées pour les tâches de sécurité récurrentes et les vérifications.

Standardisez les procédures d'intégration des clients ou de transition entre équipes.

✨ Idéal pour : les propriétaires d'entreprises, les responsables des opérations et les managers d'équipe qui ont besoin d'un système standardisé et reproductible pour gérer les mots de passe, l'accès aux comptes et les identifiants sensibles.

📖 À lire également : Les 25 meilleurs logiciels gratuits de gestion de projet

📮ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre espace de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en affichant les documents, les discussions et les détails des tâches appropriés en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

5. Modèle de gestion de compte ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Au lieu de vous fier à des notes éparpillées ou à plusieurs documents, suivez tous vos comptes à l'aide du modèle de gestion de compte de ClickUp.

Avec plus de 5,2 milliards de comptes de réseaux sociaux dans le monde, la plupart des entreprises gèrent beaucoup plus de comptes et d'informations de connexion qu'elles ne le pensent. Qu'il s'agisse de portails clients, d'outils d'équipe ou de plateformes d'abonnement, le fait de disposer d'un seul endroit pour gérer ces informations peut vous éviter bien des tracas de dernière minute.

Le modèle de gestion de compte ClickUp vous permet de gérer toutes les informations relatives à vos comptes en un seul endroit, sans notes éparpillées ni identifiants oubliés. Ce modèle vous aide également à concevoir des processus d'intégration des clients avec partage des mots de passe et à organiser toutes vos données dans des catégories et des dossiers uniques.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Collectez, stockez et gérez les identifiants de vos comptes dans un seul endroit organisé.

Suivez l'accès des clients, les détails des abonnements et les rappels de mise à jour.

Simplifiez l'intégration en gérant ensemble les identifiants et les notes de compte.

Sécurisez les informations sensibles grâce aux permissions d'équipe et aux contrôles d'accès.

Rationalisez la communication en enregistrant les modifications et les mises à jour de votre compte.

✨ Idéal pour : les gestionnaires de comptes, les équipes de service à la clientèle et les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'un moyen simple d'organiser les comptes clients et de gérer les identifiants en toute sécurité.

📖 À lire également : Comment élaborer des politiques et procédures informatiques efficaces

6. Modèle de liste de mots de passe Excel par Vertex42

via Vertex42

Le modèle de liste de mots de passe Excel de Vertex42 simplifie la vie des utilisateurs qui préfèrent un outil de suivi des mots de passe simple et imprimable.

Ce modèle Excel vous permet de conserver une liste claire et organisée de vos identifiants de connexion et contient des conseils importants pour protéger vos mots de passe à tout moment. Il est disponible aux formats Excel et PDF.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez vos noms d'utilisateur, mots de passe, sites web et notes dans un tableau structuré.

Imprimez votre liste de mots de passe pour pouvoir la consulter hors ligne et en conserver une copie de sauvegarde.

Personnalisez les colonnes ou les catégories en fonction de vos besoins personnels ou d'entreprise.

Organisez vos entrées par ordre alphabétique ou par catégorie pour un accès rapide.

Conservez un enregistrement de sécurité et centralisé que vous pouvez stocker hors ligne.

✨ Idéal pour : les utilisateurs quotidiens et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent disposer d'une liste de mots de passe imprimable qu'ils peuvent conserver en toute sécurité à la maison ou au bureau.

👀 Anecdote amusante : Dans le film des Marx Brothers Horse Feathers (1932), Groucho tente d'entrer dans un bar clandestin et on lui demande le mot de passe. Après plusieurs tentatives infructueuses, il finit par trouver la bonne réponse, « Swordfish », qui devient une blague récurrente dans le film. Bien avant l'arrivée d'Internet, cette scène se moquait de l'idée que des mots secrets contrôlent l'accès. Elle montre que les mots de passe sont à la fois pratiques et risibles depuis près d'un siècle.

7. Modèle de journal des mots de passe Excel par Vertex42

via Vertex42

60 % des Américains admettent réutiliser leurs mots de passe sur plusieurs comptes, ce qui les rend des cibles faciles pour les attaques par credential stuffing et par force brute. Il s'agit d'une habitude risquée, souvent due à la difficulté de se souvenir d'un trop grand nombre de mots de passe.

Le modèle Excel Password Log Template de Vertex42 vous aide à éviter la réutilisation risquée des mots de passe en vous offrant un moyen fiable d'enregistrer toutes vos informations d'identification dans un seul endroit sécurisé.

Il est préconfiguré avec deux feuilles de calcul pour le suivi de vos informations de connexion sur tous vos comptes et est disponible en orientation portrait et paysage.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez vos noms d'utilisateur, mots de passe, noms de sites Web et notes personnalisées dans un seul fichier.

Choisissez entre une disposition portrait ou paysage selon vos préférences.

Imprimez le journal pour une utilisation hors ligne ou conservez une copie locale de sécurité sur votre appareil.

Triez et organisez vos mots de passe par catégorie, type de compte ou niveau de sécurité.

Suivez le suivi des mises à jour et des modifications grâce à des colonnes modifiables.

✨ Idéal pour : les freelances, les utilisateurs et les propriétaires de petites entreprises qui préfèrent un journal de mots de passe imprimable au format Excel qu'ils peuvent sécuriser et mettre à jour selon leurs besoins.

📖 À lire également : Comment gérer plusieurs comptes Gmail

8. Password Keeper par TemplateLab

via TemplateLab

Avec le nombre croissant de comptes en ligne, il est tentant de réutiliser les mots de passe, ce qui met votre sécurité en danger.

Le gestionnaire de mots de passe de TemplateLab offre une solution simple pour gérer les identifiants de comptes personnels et de partage sur une seule feuille imprimable. Ce modèle est disponible dans différents formats, tels que PDF, et peut être utilisé dans des logiciels tels qu'Adobe Photoshop, Microsoft Word et PowerPoint.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Liste les noms d'utilisateur, les mots de passe, les noms de sites Web et les notes de compte dans un seul document.

Conservez vos mots de passe personnels ou professionnels dans une mise en forme centralisée et facile à consulter.

Imprimez-les et conservez-les en sécurité pour pouvoir y accéder rapidement en cas de besoin.

Évitez les réinitialisations répétées de mot de passe grâce à un enregistrement unique et fiable.

Personnalisez la disposition en fonction de vos besoins personnels, d'équipe ou familiaux.

✨ Idéal pour : les particuliers, les freelances et les équipes de bureau qui ont besoin d'une liste de mots de passe imprimable de base pour gérer plusieurs comptes personnels ou de travail.

👀 Anecdote amusante : les soldats romains de l'Antiquité utilisaient des mots de passe secrets appelés « mots de passe » pour distinguer leurs amis de leurs ennemis lors des patrouilles nocturnes.

9. Password Reset Tracker par Template. net

Le Password Reset Tracker de Template.net aide les équipes informatiques et les administrateurs à rester informés des demandes de réinitialisation et des protocoles de sécurité.

Cet outil de suivi enregistre chaque demande, vous aidant ainsi à maintenir la responsabilité et à renforcer les processus de sécurité. Il peut également être modifié en cours dans l'éditeur IA du site web, et les utilisateurs peuvent choisir de télécharger ou d'imprimer ce modèle pour leur usage personnel et professionnel.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Enregistrez les demandes de réinitialisation de mot de passe avec la date, l'identifiant utilisateur et le statut.

Suivez les étapes de vérification et assurez le suivi de chaque demande.

Enregistrez les détails de réalisation achevés pour les pistes d'audit et les examens de sécurité.

Maintenance d'un registre centralisé à usage interne et à des fins de responsabilité.

Améliorez les flux de travail de gestion des mots de passe dans tous les services.

✨ Idéal pour : les équipes d'assistance informatique, les administrateurs de bureau et les responsables qui ont besoin d'un système dédié pour le suivi des demandes de réinitialisation de mot de passe et pour améliorer la sécurité des mots de passe pour tous les utilisateurs.

10. Feuille de noms d'utilisateur et de mots de passe par modèle.net

La fiche de nom d'utilisateur et de mot de passe de Template.net est une solution simple pour les petites équipes qui gèrent des identifiants partagés.

Au lieu de risquer des problèmes d'accès avec des notes éparpillées, cette feuille simple vous permet d'organiser les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les systèmes ou outils internes. Elle est également entièrement personnalisable et modifiable à l'aide de l'éditeur d'IA intégré au site web.

✅ Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Listez les noms d'utilisateur, les mots de passe et les notes du compte dans un seul document.

À utiliser pour les outils bureautiques partagés, les systèmes internes ou les portails clients.

Imprimez-les et conservez-les dans un environnement à accès contrôlé en toute sécurité.

Mettez à jour et modifiez les entrées à mesure que les identifiants changent au fil du temps.

Réduisez la confusion en fournissant une source unique et fiable pour l'accès de l'équipe.

✨ Idéal pour : les petites équipes, les responsables administratifs et le personnel informatique qui ont besoin d'un modèle simple et imprimable pour les noms d'utilisateur et les mots de passe afin de gérer l'accès gratuit aux comptes internes.

📖 À lire également : Comment utiliser les journaux d'audit pour améliorer la sécurité et la conformité

Améliorez votre ClickUp des mots de passe grâce à des modèles gratuits

Nous avons tous déjà vécu cette situation : saisir des mots de passe erronés dans l'espoir de trouver le bon, pour finalement être bloqué pendant quelques heures.

À un moment donné, il est judicieux d'accepter que la gestion de tous vos mots de passe sans système ne fait qu'augmenter le risque de violation et de perte de temps.

Parmi toutes les options et autres sites web, les modèles de ClickUp se distinguent par leur flexibilité, leurs fonctionnalités de collaboration intégrées et leur capacité à gérer bien plus que de simples mots de passe.

Que vous souhaitiez créer un outil de suivi détaillé des mots de passe ou établir des procédures opératoires normalisées pour l'accès, les modèles prêts à l'emploi de ClickUp vous aident à personnaliser votre flux de travail.

Êtes-vous prêt à mettre fin aux tracas liés à la recherche de mots de passe oubliés ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!