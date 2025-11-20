Pourquoi passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance est plus difficile que vous ne le pensez

Le passage d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement est très en vogue depuis quelques années.

De nombreux blogueurs, auteurs et autres gourous populaires qui participent à des conférences ont repris à leur compte les recherches universitaires remarquables de Carol Dweck, professeure à Stanford.

Cependant, est-il réellement possible d'adopter un état d'esprit de croissance ? Ou un discours inspirant et motivant suffit-il à vous donner l'énergie nécessaire pour aller de l'avant ?

Examinons de plus près ce qu'implique réellement un état d'esprit de croissance et comment vous pouvez vous débarrasser une fois pour toutes de l'état d'esprit fixe.

Le dilemme entre mentalité fixe et mentalité de croissance

Une mentalité fixe est axée sur la préservation. Vous pensez que vos traits de caractère, vos compétences et vos capacités resteront les mêmes quoi qu'il arrive. Vous ne voulez pas passer pour un idiot, alors vous n'essayez rien de nouveau.

Une mentalité de croissance implique de comprendre que grâce à la pratique, au travail acharné et à l'effort, vous pouvez améliorer vos capacités et apprendre de nouvelles choses.

Voici comment Dweck décrit cela: « Les gens croient que leurs capacités les plus fondamentales peuvent être développées grâce à leur dévouement et leur travail acharné — l'intelligence et le talent ne sont qu'un point de départ. Cette vision suscite un amour de l'apprentissage et une résilience qui sont essentiels pour accomplir de grandes choses. »

Ce qui nous manque dans l'état d'esprit de croissance

1. L'effort ne suffit pas.

La plupart du travail de Dweck a porté sur les élèves et leur façon d'apprendre, en particulier dans le système scolaire. Les meilleurs enseignants utilisent diverses méthodes pour susciter l'intérêt de leurs élèves, et vous devez faire la même chose pour vous-même.

Par exemple, si vous souhaitez apprendre une nouvelle langue ou acquérir une nouvelle compétence au travail, vous devrez peut-être essayer plusieurs approches différentes avant de trouver celle qui vous convient.

Bien sûr, cela prend du temps.

Découvrir votre style d'apprentissage et trouver des moyens de vous y adapter demandera beaucoup de dévouement. Les efforts seuls ne suffiront pas. Vous pouvez être félicité pour vos efforts, mais avez-vous réellement appris quelque chose ?

2. La croissance est un parcours.

Dans un voyage, tout ne va pas toujours vers le haut. Parfois, on fait des détours, on se perd et on revient sur ses pas. Il en va de même pour la croissance.

Un état d'esprit orienté vers la croissance reconnaîtra cela et s'adaptera à la situation. Les erreurs ne sont pas néfastes. Elles font partie intégrante du processus d'apprentissage. Un état d'esprit figé se concentrera sur les erreurs et les fautes, plutôt que de créer un environnement propice à un meilleur apprentissage.

3. Les mentalités fixes et de croissance ne sont pas binaires.

Il est impossible de passer automatiquement d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance. Vous avez, avec une probabilité, un état d'esprit de croissance dans certains domaines et un état d'esprit fixe dans d'autres.

Votre état d'esprit fixe peut persister et nous ne devons pas nous leurrer en pensant qu'il disparaîtra. Une partie de l'état d'esprit de croissance consiste à reconnaître que l'état d'esprit fixe peut encore exister.

4. Se concentrer sur l'approbation plutôt que sur l'apprentissage.

Une mentalité fixe ne cherche qu'à trouver la bonne réponse, plutôt que de comprendre réellement comment les choses fonctionnent et évoluent. La mentalité fixe privilégie la reconnaissance plutôt que l'expérience. Lorsque vous êtes motivé par la reconnaissance plutôt que par l'apprentissage, vous êtes plus susceptible d'échouer lorsque cette reconnaissance disparaît. La mentalité de croissance considère cela comme faisant partie de l'expérience.

Signes indiquant que vous tombez dans un état d'esprit figé

Si vous vous surprenez à avoir ce genre de pensées à l'égard des autres, vous risquez de retomber dans un état d'esprit figé. N'oubliez pas qu'un état d'esprit de croissance ne se résume pas à l'effort, mais dépend aussi de la façon dont vous percevez la situation.

Anxiété. Vous devenez excessivement anxieux face à une situation, une circonstance, un projet ou une opportunité.

Négativité envers les commentaires. Vous sentez-vous abattu lorsque l'on vous fait des critiques ? Ou souhaitez-vous tirer des enseignements de leurs commentaires et remarques ?

La jalousie. Que ressentez-vous envers ceux qui ont plus de réussite que vous ou qui sont plus appréciés ? Les jugez-vous de manière équitable ? En quoi pourriez-vous apprendre d'eux ?

Comment passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance

1. Les habitudes doivent changer.

Pour devenir quelqu'un qui fait du sport, il faut travailler davantage. Cela signifie que vous devez changer vos habitudes. Pour vous rendre compte à quel point cela est difficile, il suffit de comparer la fréquentation d'une salle de sport en janvier et en juillet. La différence sera flagrante. Beaucoup de gens n'ont pas réussi à prendre cette habitude.

Le problème ? Nous pensons souvent à ce que nous voulons faire plutôt qu'aux étapes qui nous aideront à y parvenir. C'est un principe fondamental du système Get Things Done. Vous devez créer des tâches plus petites et des étapes d'action pour décomposer un élément plus important.

Parfois, changer une habitude consiste à identifier les petites étapes nécessaires pour la concrétiser.

ClickUp est parfaitement configuré pour vous aider à mettre en œuvre vos étapes. Il est facile de créer des tâches, des dates d'échéance et même des tâches récurrentes pour garder vos tâches à l'esprit.

Avec ClickUp, vous aurez toujours un endroit pour noter vos rappels, vos notes sur votre progression et les moyens de décomposer vos grands objectifs en tâches plus petites.

2. Concentrez-vous sur l'identité avant les résultats.

Imaginons que vous souhaitiez faire plus d'exercice pour devenir plus fort. Mais les résultats ne sont pas aussi rapides que vous le souhaiteriez et vous perdez espoir. Vous n'atteignez pas l'objectif, alors vous abandonnez.

Vous êtes maintenant revenu à un état d'esprit figé. Le résultat était votre objectif et lorsque vos habitudes n'ont pas porté leurs fruits, vous avez abandonné.

Oui, il peut y avoir des instances où vous devriez arrêter quelque chose ou abandonner. Mais examinez vos résultats plus en profondeur. Avez-vous vraiment été une personne qui faisait du travail et soulevait des poids ? Était-ce une partie essentielle de votre identité ? Non. Vous vous concentriez sur les résultats plutôt que sur l'identité.

« Les résultats concernent ce que vous obtenez. Les processus concernent ce que vous faites. L'identité concerne ce que vous croyez », explique James Clear dans son nouveau livre sur les habitudes.

L'identité définit qui vous êtes. Pour que les habitudes et un état d'esprit orienté vers la croissance deviennent une seconde nature, ils doivent faire partie intégrante de votre perspective en tant que personne.

3. Reconnaissez les petites victoires.

Une autre raison pour laquelle il est difficile d'adopter un état d'esprit de croissance est que nous attendons trop, trop tôt. N'oubliez pas que les états d'esprit fixes et de croissance ne sont pas binaires. Tout le monde est en cours d'évolution.

« Je suis une femme en devenir. Je fais simplement des efforts, comme tout le monde. J'essaie de tirer des leçons de chaque conflit, de chaque expérience. La vie n'est jamais ennuyeuse », déclare Oprah Winfrey. Il s'agit là clairement d'un état d'esprit axé sur la croissance. Elle ne s'est pas encore définitivement arrêtée sur qui elle est en tant que personne, en tant que produit fini, même après avoir connu une immense réussite.

Pour être à l'aise avec les hauts et les bas de l'état d'esprit de croissance, vous devez être à l'aise avec les petites victoires et savoir tirer parti de celles-ci. Certains jours seront plus difficiles que d'autres ; certaines minutes seront plus éprouvantes que d'autres.

La mentalité de croissance accepte ces difficultés ainsi que les petites victoires qu'elles apportent.

Dans ClickUp, vous pouvez suivre vos grandes victoires (Objectifs) tout en les décomposant en victoires plus modestes (résultats clés). Célébrez-les en équipe au fur et à mesure.

Conclusion : prochaines étapes pour adopter un état d'esprit orienté vers la croissance

Avoir un état d'esprit de croissance ne signifie pas négliger vos talents et vos capacités pour vous lancer à chaque fois dans quelque chose de complètement nouveau. Vous êtes peut-être né avec certains intérêts, certaines prédilections et certaines particularités. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous ne pouvez pas acquérir de nouvelles compétences. Il existe de nombreuses compétences qui pourraient correspondre à vos intérêts et à vos talents, mais que vous avez peut-être peur de cultiver.

Pour les identifier, réfléchissez à...

Vos craintes liées à votre carrière, à votre réussite ou à votre manque de réussite.

Les résultats que vous souhaitez obtenir et si vous êtes prêt à devenir ce type de personne.

Comment vous tirez les leçons de vos échecs

Avez-vous du mal à adopter un état d'esprit de croissance ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Quelles vieilles habitudes reprenez-vous ?