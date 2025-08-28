Sondage : les risques considérables liés à la gouvernance et les failles de sécurité liés à la prolifération de l'IA

Les promesses de l'IA sont immenses, mais pour de nombreux responsables informatiques, elle devient un cauchemar en matière de conformité et de sécurité. Afin de mettre en lumière cette lacune, nous avons mené un sondage approfondi auprès de plus de 200 travailleurs du savoir.

Nos conclusions révèlent que les organisations investissent massivement, mais souvent sans les garde-fous nécessaires, ce qui entraîne des risques de sécurité considérables et d'autres conséquences liées à la prolifération de l'IA.

principales clés de notre sondage* :

79,6 % des Teams ne disposent pas d'une politique claire concernant les outils d'IA non autorisés

60 % des employés admettent utiliser des outils d'IA non autorisés, et 68 % des dirigeants savent que cela se produit

Dans 44 % des Teams , personne n'a officiellement un compte des conséquences d'une mauvaise utilisation de l'IA

Plus de 42 % des entreprises ne sont pas certaines de pouvoir passer un audit de sécurité des fournisseurs aujourd'hui

Cette prolifération de l'IA n'est pas seulement inefficace, elle représente également un risque critique en matière de sécurité et de compte.

La solution réside dans l'adoption d'une IA sécurisée, unifiée et vérifiable, soutenue par des normes émergentes telles que la norme ISO 42001, la première norme internationale spécifiquement dédiée aux systèmes de gestion de l'IA (AIMS).

ClickUp est fier d'être l'une des premières plateformes à obtenir la certification ISO 42001. Cette certification rigoureuse démontre notre validation en faveur de pratiques d'IA sécurisées, transparentes et éthiques dans toutes nos solutions. En participant à la réunion des exigences de la norme ISO 42001, ClickUp garantit à votre organisation de bénéficier d'une IA à la fois innovante et conforme. Notre certification offre l'assurance vérifiable que vos données et vos flux de travail sont protégés par les normes les plus strictes du secteur. Avec ClickUp, vous pouvez être sûr que votre travail basé sur l'IA est géré de manière responsable, ce qui vous donne un avantage concurrentiel dans le paysage numérique actuel.

Pourquoi l'IA non autorisée constitue une menace pour votre entreprise

Les violations importantes en matière de gouvernance des données et de conformité sont les conséquences directes d'une utilisation non autorisée de l'IA : 60 % des travailleurs admettent utiliser une IA non autorisée pour prendre de l'avance dans leurs tâches de travail.

Le coût ne se limite pas aux amendes potentielles ; il s'agit également d'une érosion de la confiance, d'une compromission de la sécurité des données et d'une perte fondamentale de contrôle sur vos actifs numériques

Cela découle d'une approche chaotique et non gérée de l'IA, sans cadre de gouvernance structuré en place :

49,8 % des travailleurs décrivent la politique de leur équipe en matière d'IA comme « le Far West »

29,8 % des entreprises fonctionnent selon une approche risquée consistant à « ne rien demander, ne rien dire »

Diagramme circulaire illustrant les approches des équipes en matière de politique IA

Les dirigeants sont conscients des risques, mais ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour y remédier :

33. 17 % pensent que leur équipe ne fait certainement pas exception à ces violations

35. 12 % déclarent que leur équipe ne devrait pas faire exception

Pour lutter contre cette menace que représente la prolifération de l'IA, les responsables informatiques ont besoin d'une stratégie proactive de gouvernance de l'IA, et non d'interdictions générales. Il est essentiel de mettre en place une approche d'atténuation des risques alignée sur des cadres tels que la norme ISO 42001 afin de trouver un équilibre entre innovation et contrôle.

Une IA sans compte est un pari risqué en matière de conformité

Ce manque de contrôle entraîne un manque effrayant de compte et une crainte réelle d'être pris au dépourvu par les clients ou les régulateurs. Sans une gouvernance responsable de l'IA claire, les entreprises sont confrontées à des risques de conformité liés à l'IA croissants et à un manque de traçabilité dans la prise de décision basée sur l'IA.

En ce qui concerne les conséquences imprévues de mauvais conseils ou de résultats biaisés de l'IA, 44 % des Teams affirment que personne ne serait officiellement compté.

Au-delà de ce fait préoccupant, la prolifération de l'IA rend presque impossible le suivi des décisions prises par l'IA, la démonstration d'une utilisation éthique ou même la réussite d'un audit de sécurité en toute confiance.

plus de 42 % des Teams ne sont pas certaines de pouvoir passer avec succès un audit sur les pratiques de sécurité en matière d'IA aujourd'hui*.

Diagramme à barres illustrant la confiance et le compte des équipes en matière d'audits de sécurité de l'IA

Une gouvernance proactive de l'IA n'est plus facultative. Des normes telles que ISO 42001 sont des fournisseurs de cadre essentiel pour la transparence et le compte, contrebalançant directement les risques de non-conformité liés à la prolifération de l'IA.

*donnez plus d'autonomie à vos employés sans sacrifier la sécurité

Les employés utilisent l'IA car elle améliore réellement leur productivité. Tenter de l'interdire purement et simplement entraînera des tensions internes et une prolifération continue de l'IA dans le shadow IT. Les organisations doivent plutôt permettre une adoption sécurisée de l'IA grâce à des politiques claires, des pratiques éthiques en matière d'IA et une visibilité sur l'utilisation d'outils d'IA non autorisés.

Au total, 82 % des dirigeants s'attendent à des plaintes de la part des employés si les sites d'IA non autorisés étaient simplement bloqués par bloc.

Les priorités des travailleurs sont claires :

42. 44 % privilégient la rapidité et l'efficacité

14. 63 % accordent la priorité à la politique et à la sécurité de l'entreprise

42,93 % accordent la priorité aux deux

Diagramme circulaire représentant les priorités des travailleurs en matière d'utilisation de l'IA

Ils exigent une solution qui ne les oblige pas à faire de compromis entre rapidité et sécurité.

La solution idéale consiste à masquer la complexité de tous les LLM backend dans un accord unique avec un seul fournisseur. Ce dernier gère, par le biais de ses contrats et de son application, toute la complexité liée au paramètre d'une norme IA unique. Nous n'avons pas à nous soucier des détails techniques des LLM ou des modèles. C'est tout simplement génial.

Cela souligne le besoin crucial d'un outil fiable et unifié qui simplifie la gestion de l'IA pour les équipes informatiques et de sécurité, permettant ainsi aux équipes d'innover sans introduire de risques inacceptables.

Du chaos à la conformité

L'ère de la prolifération incontrôlée de l'IA touche à sa fin. Il est temps de redonner le pouvoir à l'informatique :

❌ STOP : compter sur l'adoption ponctuelle d'outils d'IA et espérer que tout ira pour le mieux, laissant la prolifération de l'IA créer des angles morts ingérables en matière de conformité.

❌ STOP : Mettre en place des interdictions générales sur l'IA qui freinent la productivité et favorisent le shadow IT.

❌ STOP : Évaluer des outils d'IA ad hoc pour différentes équipes rend une gouvernance efficace presque impossible.

✅ COMMENCER : Mettre en œuvre une plateforme d'IA unifiée qui s'intègre de manière transparente dans les flux de travail existants et qui agit en tant que fournisseur, prestataire de la préparation nécessaire aux audits, des contrôles des risques et de la surveillance pour la conformité réglementaire, tous piliers essentiels des cadres modernes de gouvernance de l'IA

✅ COMMENCER : donner la priorité à la sécurité de l'IA dès le départ. Intégrez des mesures de sécurité robustes à votre stratégie d'IA dès le premier jour, plutôt que de les traiter comme une réflexion après coup.

✅ COMMENCER : donner la priorité aux solutions d'IA qui offrent une sécurité de niveau entreprise et une responsabilité vérifiable, comme celles conformes à la norme ISO 42001.

C'est précisément pour cette raison que ClickUp a été conçu différemment. Nous comprenons que les responsables informatiques ont besoin de plus qu'un simple outil d'IA supplémentaire ; ils ont besoin d'un système complet de gestion de l'IA conçu pour éliminer la prolifération et garantir la conformité.

clickUp obtient désormais la certification ISO 42001, établissant un nouveau paramètre pour une IA fiable sur le lieu de travail. * Cette certification fournit l'assurance vérifiable que notre plateforme offre la sécurité des données, le compte et les pratiques responsables en matière d'IA dont les responsables informatiques ont désespérément besoin, grâce à un cadre de gouvernance de l'IA fiable qui répond aux normes mondiales de conformité réglementaire.

La voie à suivre

la prolifération de l'IA/IA *constitue un danger pour les entreprises modernes, en particulier pour leurs responsables informatiques.

À mon avis, moins nous avons de fournisseurs, mieux c'est... Chaque fournisseur ajoute du temps, des frais généraux, des coûts et des complications. C'est pénible.

Voici pourquoi : nos recherches montrent que les employés se tournent vers des IA non autorisées pour améliorer leur productivité. Cependant, un manque flagrant de compte et de préparation aux audits expose votre Business à des catastrophes en matière de conformité et de sécurité.

voici ce que vous devez faire :* La voie à suivre n'est pas la restriction, mais le contrôle stratégique. La solution consiste à consolider l'IA au sein d'une plateforme unique et unifiée qui agit en tant que fournisseur, prestataire de la productivité exigée par les employés et de la gouvernance de niveau entreprise dont les dirigeants ont besoin.

Voici la solution ClickUp : ClickUp a été conçu pour éliminer la prolifération de l'IA. En tant que l'une des premières plateformes à obtenir la certification ISO 42001, nous offrons plus qu'une IA puissante : nous sommes un fournisseur de système de gestion de l'IA vérifiable. Cette certification garantit que ClickUp offre la sécurité, le compte et le cadre responsable nécessaires pour transformer le chaos en un avantage stratégique fiable.

Note sur la méthodologie de recherche : les données utilisées dans ce rapport ont été recueillies sur une période de deux semaines à la fin du mois de juillet 2025. Le sondage, composé de 10 questions à choix multiples, a été mené de manière anonyme auprès de plus de 200 participants. Les répondants représentaient un mélange équilibré de rôles professionnels, allant des cadres supérieurs et des gestionnaires aux travailleurs du savoir individuels et aux entrepreneurs. Pour obtenir la méthodologie achevée et les résultats détaillés, veuillez contacter research@ClickUp.com.