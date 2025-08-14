Modèles gratuits de planning de panneaux pour simplifier la planification électrique

🔎 Le saviez-vous ? Aux États-Unis, environ 1 000 personnes meurent chaque année à la suite d'accidents liés à l'électricité, tandis que 30 000 personnes sont victimes de blessures non mortelles.

En tant que chef de projet dans le domaine de la construction, vous êtes chargé de réduire les risques électriques en créant des plannings de panneaux précis. Mais soyons honnêtes, le faire manuellement est tout sauf facile.

La création d'un planning de panneaux nécessite beaucoup d'efforts, d'expertise et d'attention aux détails. Mais ce n'est pas tout : il faut le mettre à jour régulièrement, ce qui est très complexe, en particulier sur les sites comportant plusieurs circuits et panneaux. En bref, sans point de départ solide, la création et la gestion d'un planning de panneaux sont extrêmement difficiles.

Voici donc 11 modèles gratuits de planning de panneaux pour surveiller les charges électriques et prévenir les accidents.

Vous cherchez des moyens d'aligner votre équipe pour une gestion efficace du planning des panels ? Regardez cette vidéo ! 👇🏻

Que sont les modèles de planning de panel ?

Un calendrier de panneaux est un document qui contient des détails sur les circuits, les disjoncteurs, les fusibles, les charges électriques et d'autres composants d'un panneau électrique. Il fournit des informations essentielles sur la configuration du panneau, la distribution de la charge et les mesures de sécurité, aidant ainsi les électriciens et les ingénieurs à identifier rapidement les circuits, à effectuer la maintenance et à résoudre les problèmes.

Un modèle de calendrier de panneaux électriques est une ressource préformatée qui aide les chefs de projet, les électriciens et les ingénieurs à créer des calendriers de panneaux précis. Il leur permet de saisir les détails essentiels relatifs aux panneaux, tels que le nombre de circuits, la valeur de charge et les numéros de disjoncteurs pour les sections desservies par le circuit, ce qui facilite la création et la gestion du calendrier des panneaux.

🎁 Bonus : Créez un calendrier de projet efficace pour le projet de votre équipe

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier de panel ?

Aux États-Unis, le National Electrical Code (NEC) est un ensemble de normes et de directives de sécurité régissant la conception, l'installation et la maintenance des systèmes électriques. Bien qu'il ne fournisse pas de format standard pour les calendriers de panneaux, voici quelques aspects à prendre en compte dans votre modèle afin de vous assurer qu'il est adapté à votre utilisation :

Disposition claire : identifiez rapidement les circuits, les charges, les disjoncteurs et les évaluations de tension sans confusion

Exhaustivité : Capturez tous les détails essentiels, y compris la distribution de la charge et l'ampérage Informations critiques : Repérez rapidement les circuits surchargés grâce aux informations sur la phase, la charge et la tension par section

Espace pour expansion : laissez de la place pour de futurs séparateurs afin de réduire les frais de refonte

Mise en forme flexible : convertissez facilement vos documents en fichiers PDF ou en feuilles de calcul pour y accéder sur place

🎁 Bonus : Modèles gratuits de calendrier de projet dans Excel et ClickUp

Aperçu des modèles gratuits de planning de panel

11 modèles de planning de panel

Découvrez ces modèles gratuits de planning de panneaux électriques proposés par ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, ainsi que d'autres plateformes qui vous aident à garantir une sécurité électrique maximale :

1. Modèle de procédures opératoires normalisées pour la maintenance des panneaux électriques ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez votre processus de maintenance des panneaux grâce au modèle de procédures opératoires normalisées pour la maintenance des panneaux électriques de ClickUp

Vous recherchez un modèle pour rationaliser la gestion du calendrier des panneaux de votre équipe ? Le modèle de procédures opératoires normalisées pour la maintenance des panneaux électriques de ClickUp fournit un guide étape par étape pour l'identification des circuits et le processus complet de gestion des panneaux, des inspections à la documentation.

Ils vous permettent de planifier la maintenance, de créer des tâches récurrentes, de gérer l'inventaire des pièces de rechange et de vous assurer que les panneaux électriques sont inspectés systématiquement afin d'éviter les pannes ou les violations du code

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez les inspections de routine et les réparations d'urgence grâce à l'automatisation des tâches

Attribuez des rôles de maintenance et assurez le suivi des responsabilités grâce aux champs personnalisés

Tenez à jour les registres de conformité en matière de sécurité et générez des rapports de maintenance

Visualisez les tâches à venir grâce aux vues Calendrier ou Gantt

Idéal pour : les gestionnaires d'installations, les entrepreneurs et les électriciens qui ont besoin de flux de travail de maintenance structurés et d'un suivi de la conformité pour plusieurs panneaux électriques sur des sites commerciaux ou industriels.

Voici ce que Long Nguyen Vu, chercheur postdoctoral à l'École d'ingénierie électronique de l'Université Soongsil, à Séoul, a dit à propos de l'utilisation de ClickUp:

Grâce à la synchronisation entre les individus, ClickUp nous a aidés à travailler sur une conception et un flux de travail unifiés. En résultat, chaque membre a pu voir plus clairement ses tâches par rapport à l'objectif principal de notre équipe. De plus, il n'y avait pas de procédure standard entre les membres, car nous étions tous d'accord sur une interface simplifiée et unifiée.

Grâce à la synchronisation entre les individus, ClickUp nous a aidés à travailler sur une conception et un flux de travail unifiés. En conséquence, chaque membre a pu voir plus clairement ses tâches par rapport à l'objectif principal de notre équipe. De plus, il n'y avait pas de procédure standard entre les membres, car nous étions tous d'accord sur une interface simplifiée et unifiée.

2. Modèle de planificateur de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un parcours organisé pour la planification des panneaux électriques avec le modèle de planificateur de projet ClickUp

Bien que polyvalent, le modèle de planificateur de projet ClickUp s'adapte facilement à la planification de panneaux et aux projets d'installation électrique.

Il offre une vue complète des phases de votre projet, vous permettant ainsi de mapper chaque étape, d'attribuer des tâches et d'identifier le meilleur moment pour commencer les travaux électriques.

Visualisez les dépendances, gérez les échéanciers et assurez le bon déroulement de l'installation de votre panneau, de la fabrication à l'équilibrage final de la charge.

Ce modèle est idéal pour superviser l'ensemble du cycle de vie du projet, de la planification à l'installation du panneau, tandis que le modèle de procédures opératoires normalisées se concentre davantage sur les flux de travail récurrents liés à la maintenance des panneaux.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Choisissez parmi une gamme de vues (Kanban, tableau et liste) et collaborez avec les membres de votre équipe

Attribuez des dates d'échéance, des dépendances et des niveaux de priorité aux tâches

Gérez les sous-traitants, les fournisseurs et les communications avec les clients en toute transparence

Simplifiez le partage de documents et la gestion des pièces jointes

Idéal pour : Les entrepreneurs en électricité et les chefs de projet qui gèrent des projets d'installation ou de mise à niveau de panneaux en plusieurs phases avec plusieurs membres d'équipe et des besoins de planification complexes.

📮 Insight ClickUp : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui se traduit par des décisions manquées et des retards d'exécution. Qu'il s'agisse d'envoyer des notes de suivi ou d'utiliser des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches ClickUp garantit une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

3. Modèle de calendrier de données Excel par TemplateLab

via TemplateLab

Le modèle Excel de planning de panneaux de données de TemplateLab est idéal pour le suivi des panneaux de câblage basse tension ou structuré, tels que les alarmes de sécurité, les téléphones et les caméras de vidéosurveillance. Il fournit une feuille claire et modifiable pour documenter les circuits électriques, l'affectation des disjoncteurs et les détails des panneaux.

Contrairement aux modèles Word, celui-ci vous aide à calculer automatiquement la charge totale des panneaux et à organiser la distribution des phases à l'aide d'outils de tableur familiers.

Conçu selon la logique familière des tableurs, il permet aux électriciens de saisir toutes les informations clés sans avoir besoin d'un logiciel spécialisé. Les formules prédéfinies et les cellules de saisie contribuent à garantir la cohérence, tandis que la structure est suffisamment flexible pour s'adapter à des dispositions personnalisées pour différents types de tableaux.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez clairement les nombres de circuits, les charges, les tailles de fils et les détails de phase

Calculez automatiquement les charges totales par phase et l'utilisation de la capacité du panneau

Modifiez ou développez rapidement les calendriers des panels à mesure que les projets évoluent

Exportez et imprimez les calendriers pour la documentation du site ou l'obtention des permis

Idéal pour : Les électriciens et ingénieurs qui créent des calendriers de panneaux détaillés, modifiables et imprimables pour des sites résidentiels, commerciaux ou industriels.

💡 Conseil de pro : mettez clairement en évidence les systèmes critiques tels que les alarmes incendie, l'éclairage de secours ou les équipements essentiels dans votre planning de panneaux. Cela permet de les identifier rapidement et de leur donner la priorité lors de la maintenance.

4. Modèle de calendrier de panel Microsoft Word par TemplateLab

via TemplateLab

Le modèle de calendrier de panneaux Microsoft Word de TemplateLab simplifie le processus d'enregistrement et d'organisation des informations relatives aux panneaux électriques. Celui-ci est explicitement préformaté pour les panneaux 1Ø, avec une structure simplifiée idéale pour les besoins résidentiels, comme la documentation des charges des disjoncteurs et les mises à jour rapides sur site.

Ce modèle adaptable convient à divers systèmes électriques et est idéal pour créer rapidement des dispositions de panneaux claires lorsque des données doivent être saisies ou partagées sur site lors d'inspections sur le terrain. Sa structure simple facilite la saisie, la modification et la mise en forme, tout en offrant suffisamment de flexibilité pour s'adapter à différentes configurations de panneaux.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Saisissez facilement les affectations de circuits, les identifiants de panneaux et les descriptions de charges

Mettez en forme les calendriers pour qu'ils correspondent aux rapports standard du site ou aux envois de permis

Prise en charge d'un libellé clair pour les équipes de maintenance ou d'inspection

Utilisez-les hors ligne sans avoir besoin d'une connexion Internet ou d'un logiciel lourd

Idéal pour : Les entrepreneurs et les techniciens préfèrent un format de document simple et imprimable pour enregistrer et consulter les plannings des panneaux sur site.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de forfait de projet dans Excel et ClickUp

5. Échantillon 1Ø de modèle de calendrier de panel Microsoft Word par TemplateLab

via TemplateLab

Spécialement conçu pour les panneaux monophasés (1Ø), le modèle d'horaire de panneau 1Ø de Microsoft Word par TemplateLab optimise la documentation pour les installations électriques résidentielles et commerciales de petite taille. Il offre une disposition spécifique à la monophasé avec des sections désignées pour les identifiants de circuit, les tailles de disjoncteurs, les valeurs de charge et les évaluations de tension.

Cette version est conçue pour les particuliers et les petites entreprises, avec des champs et une disposition spécialement mis en forme pour les systèmes 1Ø, idéale pour les petits travaux qui ne nécessitent pas de suivi en plusieurs phases ni de calculs automatiques.

Le modèle est hautement personnalisable, vous permettant d'entrer et de mettre à jour facilement les détails pertinents pour votre système. De plus, le format facile à modifier prend en charge les mises à jour rapides au fur et à mesure de la progression des projets, garantissant ainsi que les électriciens restent conformes et organisés sans avoir à passer à un logiciel complexe.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Accédez facilement et sans tracas à l'ajout de créneaux horaires supplémentaires et futurs

Enregistrez les calculs de charge et les mises à jour à mesure que des circuits sont ajoutés ou modifiés

Imprimez des calendriers clairs pour les inspections ou les transferts aux clients

Personnalisez la disposition pour les maisons, les bureaux ou les bâtiments commerciaux légers

Idéal pour : les électriciens qui documentent des panneaux électriques monophasés résidentiels, de petits bureaux ou de commerces pour des travaux d'installation ou de maintenance rapides.

📚 À lire également : Comment créer un plan de mise en œuvre de projet

6. Modèle de libellé pour panneau électrique Google Sheets par Workyard

via Workyard

Le modèle de libellé de panneau électrique Google Sheets de Workyard est une autre ressource gratuite pour une planification efficace des panneaux. Il est accessible de n'importe où et prend en charge les mises à jour collaboratives pendant les installations ou les inspections.

Contrairement au modèle Excel, celui-ci est basé sur le cloud et idéal pour les équipes qui mettent à jour les plannings en direct sur site, en particulier lorsqu'elles collaborent à distance ou sur plusieurs chantiers.

Grâce à ses champs modifiables pour le numéro de circuit, la description de la charge, l'emplacement et la taille du disjoncteur, il garantit clarté et sécurité en évitant les erreurs d'étiquetage ou les informations manquantes sur le panneau. De plus, le modèle est conforme au Code national de l'électricité (NEC) et peut être téléchargé dans plusieurs formats numériques polyvalents, tels que Excel, Word et PDF.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des détails tels que les noms des circuits, les interrupteurs, la tension, l'ampérage, etc.

Générez des libellés clairs et professionnels pour tous les circuits de panneaux

Ajustez facilement les dispositions pour les petits panneaux, les sous-panneaux ou les tableaux de distribution complets

Organisez et recherchez facilement les descriptions des disjoncteurs grâce à un code couleur et à un système de tri

Idéal pour : Les entrepreneurs en électricité et les équipes de projet qui souhaitent normaliser les pratiques de libellé pour les travaux résidentiels ou commerciaux.

🧠 Fait amusant : Les usines qui utilisent l'IA pour renforcer leurs mesures de sécurité ont signalé une diminution significative des accidents, comprise entre 15 % et 20 %. En effet, les systèmes d'IA identifient les dangers potentiels que la surveillance humaine pourrait manquer, contribuant ainsi de manière proactive à un environnement de travail plus sûr pour les employés dans des paramètres potentiellement dangereux

7. Modèle de calendrier électrique 3Ø par pdfFiller

via pdfFiller

La gestion d'un système électrique triphasé peut s'avérer difficile. Cependant, le modèle de calendrier électrique 3Ø de pdfFiller facilite le processus et est adapté aux systèmes électriques triphasés (3Ø), offrant un format structuré pour documenter les charges.

Le modèle comprend des sections claires pour chaque phase, avec des champs détaillés pour les disjoncteurs, les évaluations de charge et les tensions. Il est particulièrement adapté à la documentation de l'équilibre de puissance dans les systèmes triphasés, idéal pour les bâtiments de taille moyenne et les tableaux électriques où la précision de la distribution de charge est essentielle.

La disposition est intuitive, avec les informations importantes, telles que les détails de l'éclairage et des circuits, organisées sur le côté gauche, et est idéale pour une utilisation dans les plans de panneaux de distribution.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gérez avec précision la distribution équilibrée de la charge sur trois phases

Remplissez les horaires numériquement ou imprimez-les pour les mettre à jour à la main dans les champs prévus à cet effet

Documentez les charges des ampères, les tailles des disjoncteurs, les identifiants des circuits et les équipements desservis

Assurez la conformité avec les normes relatives aux bâtiments commerciaux

Idéal pour : les ingénieurs électriciens et les entrepreneurs qui gèrent des systèmes de distribution électrique triphasés dans des installations commerciales, industrielles ou de fabrication.

📚 À lire également : Comment créer une checklist d'évaluation des risques

8. Modèle de calendrier de panel industriel par Template. Net

Le modèle de planning de panneaux industriels de Template.net est conçu pour les installations à grande échelle nécessitant une documentation complète. Il couvre les informations détaillées sur les circuits, les évaluations des dispositifs de protection, les types d'équipements connectés et les calculs de courant de défaut, ce qui est idéal pour maintenir la conformité réglementaire.

Ce modèle détaillé garantit la conformité réglementaire et rationalise les calendriers de maintenance des systèmes électriques complexes que l'on trouve souvent dans les usines de fabrication, les raffineries ou les centres de données. Il vous permet également de lister les noms des pièces, les appareils et les valeurs de charge détaillées pour chaque circuit, tandis que la disposition claire aide à maintenir la précision lors de la gestion de plusieurs circuits et équipements.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Répondez aux besoins des panneaux électriques lourds et de grande capacité

Incluez des champs pour les types de charge, les circuits d'urgence et les commutateurs de transfert

Assistance à la planification de la maintenance grâce à un suivi structuré des circuits

Exportez-les pour les approbations techniques, les permis ou les audits internes

Idéal pour : les responsables d'usine et les électriciens d'installation chargés de la maintenance de panneaux industriels de grande taille et de grande capacité, équipés de machines et d'équipements lourds.

Vous cherchez à optimiser la gestion de projet grâce à l'IA ? Découvrez comment ClickUp Brain vous aide à atteindre cet objectif et bien plus encore :

9. Modèle de calendrier pour panneaux électriques commerciaux par Template. Net

Conçu pour les bâtiments commerciaux, le modèle de calendrier des panneaux électriques commerciaux de Template.net organise plusieurs circuits de manière claire. Il est conçu pour aider à suivre un circuit à la fois, ainsi que sa charge, la taille du disjoncteur et les détails de phase.

Vous trouverez des champs pour l'identifiant du panneau, l'évaluation, les charges du circuit, l'affectation des phases et des notes, qui aident les équipes à communiquer clairement les installations aux clients, aux inspecteurs et aux équipes de maintenance. Son format simple est idéal pour les techniciens qui effectuent fréquemment des mises à jour, des visites guidées ou des transferts dans des bâtiments commerciaux tels que des tours de bureaux, des hôtels et des centres commerciaux.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Saisissez les calendriers de chargement commercial avec une structure cohérente

S'adapte facilement à différents types de bâtiments et à différentes tailles de projets

Standardisez la documentation des panneaux pour les dossiers de transfert ou les permis

Accélérez la collaboration entre les entrepreneurs généraux, les sous-traitants et les consultants

Idéal pour : les gestionnaires immobiliers, les entrepreneurs et les électriciens qui documentent les systèmes électriques dans les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les hôtels et les espaces commerciaux.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils logiciels de gestion des tâches pour améliorer vos flux de travail

10. Modèle de calendrier pour panneau d'alimentation du centre de données par Template. Net

Le modèle de planification du panneau d'alimentation du centre de données de Template.Net aide à gérer la distribution de l'alimentation dans les centres de données. Il comprend des sections dédiées aux prises de données, aux charges électriques et aux évaluations de tension afin de suivre quelle prise est connectée à quel circuit et la quantité d'énergie consommée par chacun.

La disposition structurée garantit que les charges électriques clés, les systèmes de sauvegarde et les circuits redondants sont documentés avec précision lors des audits, de la maintenance ou des pannes. En résultat, il s'agit d'un outil pratique pour les gestionnaires de centres de données et les électriciens qui manipulent des équipements sensibles et volumineux.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Concentrez-vous sur la documentation relative à la distribution électrique haute fiabilité

Organisez les charges critiques, les systèmes de sauvegarde et les circuits de redondance

Simplifiez la gestion des circuits d'alimentation des racks à haute densité

Suivez l'équilibrage de la charge sur plusieurs panneaux

Idéal pour : les responsables de centres de données, les ingénieurs en infrastructure et les consultants en électricité chargés de systèmes d'alimentation à haute densité et à charge critique.

📚 À lire également : Comment créer un plan de projet (avec exemples et modèles)

11. Modèle de planning à phase unique par Schedule Templates

via Modèles de planning

Parfait pour les maisons ou les petits espaces commerciaux, le modèle de calendrier de panneau monophasé de Schedule Templates surveille les détails des panneaux de branche monophasés. Il liste clairement chaque circuit monophasé, l'évaluation du disjoncteur, la valeur de charge et les appareils connectés, ce qui est idéal pour les installations rapides, les petites réparations ou les inspections résidentielles.

La disposition simplifie les opérations et la maintenance, permettant aux utilisateurs de repérer les problèmes et de gérer les charges sans confusion. Il est idéal pour les électriciens qui ont besoin d'un document simple et imprimable pour effectuer des vérifications et des réparations rapides sur des systèmes monophasés.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gérez les détails des disjoncteurs, les valeurs de charge et les libellés des équipements

Permettez des modifications rapides pour les changements mineurs apportés au système électrique

Assistance pour des calendriers clairs et imprimables à utiliser sur place

Renforcez la sécurité en listant clairement tous les circuits électriques connectés

Idéal pour : Électriciens résidentiels et installateurs de petits bureaux qui enregistrent les détails des panneaux monophasés pour les nouvelles constructions, les mises à niveau ou la maintenance

Créez facilement des calendriers précis pour vos panneaux électriques grâce aux modèles personnalisables de ClickUp

En matière d'électricité, il n'y a pas de place pour l'approximation. Un planning de panneaux électriques clair et précis n'est pas une simple formalité, c'est un élément essentiel pour éviter les erreurs, gagner du temps et garantir la précision sur site. Si les modèles sont utiles, leur gestion dans le cadre de projets complexes peut toutefois s'avérer délicate.

C'est là que ClickUp entre en jeu. De l'organisation des calendriers des panneaux à l'attribution des tâches et au suivi des échéances, les modèles de calendrier de panneaux personnalisables de ClickUp facilitent la planification, le suivi et la mise à jour de chaque étape de vos projets électriques.

Prêt à simplifier votre charge de travail et à garder une longueur d'avance ? Découvrez ClickUp — inscrivez-vous gratuitement ici.