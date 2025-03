Les 13 meilleures alternatives à Google Slides

Regarder le même modèle pour la centième fois peut rendre ennuyeuse même la présentation la plus passionnante. Si vous vous êtes déjà dit : « Il doit y avoir une meilleure façon de faire », vous n'êtes pas seul. Les enseignants qui conçoivent des cours, les professionnels qui préparent des argumentaires et les équipes qui collaborent sur des idées ont souvent besoin d'outils qui vont au-delà des bases.

Bien que Google Slides soit un choix populaire, il n'offre pas toujours la flexibilité ou les fonctionnalités nécessaires pour répondre à vos besoins spécifiques. Découvrons 13 alternatives à Google Slides qui peuvent transformer la façon dont vous créez des présentations. 🧑‍💻

« Google Presentations » en 2007. Il est devenu « Slides » en 2012 pour s'aligner sur la marque Google pour sa suite de productivité. ## Aperçu des alternatives à Google Slides Pour vous aider à faire votre choix, voici un bref aperçu de certaines des meilleures alternatives à Google Slides. 👇

| Outil | Fonctionnalité phare | Idéal pour | | -------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | | ClickUp | Modèles personnalisables, tableaux blancs et outils basés sur l'IA, le tout en un seul endroit | Présentations et flux de travail collaboratifs | | Canva | Vaste bibliothèque de modèles et de ressources multimédias | Présentations visuellement époustouflantes |

| Beautiful.ai | Modèles intelligents et ajustements de disposition optimisés par l'IA | Présentations rapides et professionnelles | | Prezi | Toile non linéaire et zoomable | Présentations narratives dynamiques | | Powtoon | Outils d'animation pour des présentations vidéo attrayantes | Projets de formation, d'éducation et de marketing | | Microsoft PowerPoint | Fonctionnalités polyvalentes compatibles hors ligne et en ligne | Présentations multimédias traditionnelles |

| Pitch | Collaboration en temps réel et intégration des données | Présentations modernes, basées sur le travail en équipe | | Mentimeter | Sondages interactifs et engagement du public en temps réel | Animateurs et éducateurs | | Keynote | Animations sophistiquées et intégration transparente à l'écosystème Apple | Utilisateurs d'appareils Apple et besoins en matière de design | | LibreOffice Impress | Solution open source avec une compatibilité étendue | Présentations rentables |

| Visme | Contenu visuel interactif basé sur des données | Visuels marketing, éducatifs et d'entreprise | | Gamma | Mettre en forme un récit à l'aide de cartes | Présentations originales et flexibles | | Zoho Show | Collaboration efficace grâce à l'intégration transparente de l'application Zoho | Teams utilisant la suite de productivité de Zoho | Les alternatives à Google Slides en un coup d'œil

🔍 Le saviez-vous ? Les premières « présentations » remontent aux civilisations anciennes. Comme les diaporamas modernes, les Égyptiens utilisaient des hiéroglyphes sur les murs pour raconter des histoires et transmettre des messages. ## Les 13 meilleures alternatives à Google Slides Google Slides est une option solide, mais parfois vous avez besoin de quelque chose de plus pour que vos présentations se démarquent.

Des meilleures options de conception à une collaboration plus fluide, certains outils peuvent offrir exactement ce qui vous manque. Voici 13 alternatives pour donner vie à vos présentations. 🛟 ### 1. ClickUp (Idéal pour créer des présentations et des flux de travail collaboratifs) . Vous pouvez facilement écrire et modifier du contenu dans les documents, puis intégrer le texte dans les tableaux blancs pour une collaboration transparente. Par exemple, vous pouvez rédiger la première ébauche des points clés de votre présentation dans les documents et demander à votre équipe de travailler sur les tableaux blancs pour créer le produit final. #### Les meilleures fonctionnalités de ClickUp *Rationalisez vos présentations : Utilisez des modèles personnalisables pour créer des diapositives professionnelles et adaptées à votre public

Simplifier la création de contenu : Boostez votre productivité grâce à la création de contenu /IA /%href/ via ClickUp Brain, qui vous aide à rédiger et peaufiner vos présentations *Combiner les outils sans effort : Intégrez des documents dans des tableaux blancs pour fusionner du contenu structuré avec des éléments visuels

Boostez votre productivité grâce à la création de contenu /IA /%href/ via ClickUp Brain, qui vous aide à rédiger et peaufiner vos présentations *Combiner les outils sans effort : Intégrez des documents dans des tableaux blancs pour fusionner du contenu structuré avec des éléments visuels Présentation efficace des données : ajout et modification de visuels tels que des diagrammes et des graphiques pour faciliter la compréhension d'informations complexes *Partage facile de votre travail : distribution des présentations ou exportation de celles-ci pour un accès et un partage pratiques

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vraie vie ?

J'adore ClickUp ! J'ai utilisé de nombreux outils pour gérer mes flux de travail et autres projets, mais aucun n'a répondu à mes besoins aussi bien que ClickUp. Il a tout ce dont vous avez besoin (c'est l'application Tout-en-un pour le travail) et répond à tous vos besoins personnels et professionnels. Mes préférés sont les modèles (comment ne pas les aimer !) et les documents. Utilisateur Reddit

🧠 Fait amusant : Le premier projecteur de diapositives, appelé

Utilisez des animations et des transitions avancées pour ajouter de l'interactivité et maintenir l'attention de votre public Visualisez des données complexes avec des graphiques SmartArt et un tableau d'options de diagrammes adaptés aux présentations d'entreprise ou académiques Choisissez parmi un large intervalle de modèles de présentation préexistants Gérez efficacement vos présentations avec l'affichage présentateur intégré, y compris les notes, le minutage et les outils de navigation Travaillez hors ligne avec des capacités de bureau robustes, garantissant un accès ininterrompu même sans connexion Internet

Limitations de Microsoft PowerPoint Les limitations de taille de fichier pour les présentations volumineuses ou riches en multimédia peuvent avoir un impact sur les performances Des problèmes de compatibilité entre les plateformes peuvent survenir lors du partage de fichiers entre les utilisateurs de macOS et de Windows #### Tarification de Microsoft PowerPoint *Achat unique : 179,99 $ #### Évaluations et avis sur Microsoft PowerPoint *G2 : 4,2/5 (plus de 4 225 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 20 670 avis) #### Que disent les utilisateurs de Microsoft PowerPoint ?

Microsoft PowerPoint est bien adapté à la création de projets à utiliser avec d'autres logiciels tels que Captivate ou Articulate 360 afin de créer du contenu Web pour des modules de formation. Il est moins bien adapté si vous devez utiliser des diapositives de tailles différentes pour votre présentation, car cela a tendance à fausser la diapositive suivante dans le projet. Avis TrustRadius 🧠 Fait amusant : PowerPoint, Pitch propose un logiciel de présentation conçu pour les environnements de travail actuels, combinant des outils de collaboration et des fonctionnalités de conception avancées. Sa collaboration en temps réel et son intégration des données en font une option pratique pour les équipes travaillant sur des présentations de clients ou des rapports axés sur les données. Il comprend également une gamme de modèles personnalisables qui aident les équipes à créer rapidement des présentations professionnelles, ce qui leur fait gagner du temps sur la conception. Son intégration avec des outils tels que Slack et Google Drive garantit une gestion transparente du flux de travail. #### Les meilleures fonctionnalités de Pitch

/%href/ ou des rapports. Il comprend également un intervalle de modèles personnalisables qui aident les équipes à créer rapidement des présentations professionnelles, ce qui permet de gagner du temps sur la conception. Son intégration avec des outils tels que Slack et Google Drive garantit une gestion fluide des flux de travail. #### Présenter les meilleures fonctionnalités Collaborer en temps réel grâce au suivi du curseur en direct, ce qui permet un travail d'équipe fluide Enregistrer et présenter de manière asynchrone grâce aux outils d'enregistrement vidéo intégrés, ce qui permet aux équipes très occupées de gagner du temps Organisez les flux de travail de l'équipe grâce à des environnements de travail intelligents, garantissant un contrôle d'accès et une organisation efficaces Connectez-vous aux sources de données pour intégrer des données en direct directement dans les présentations, en gardant le contenu à jour Stockez et organisez efficacement toutes vos présentations grâce à un système de gestion des ressources intégré #### Limites du pitch Moins d'options de modèles et de fonctionnalités de personnalisation par rapport à des concurrents plus établis * Les processus avancés d'intégration des données peuvent nécessiter du temps et des efforts d'apprentissage

Les fonctionnalités limitées de l'application mobile ont un impact sur les modifications en cours de route Certaines fonctionnalités avancées sont encore en cours de développement #### *Tarification de Pitch Free *Pro : 25 $/mois *Business : 100 $/mois *Enterprise : Tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Pitch G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 30 avis) #### Que disent les utilisateurs de Pitch ? > Il est tellement plus facile de créer des présentations personnalisées et attrayantes qu'avec Google Slides ou PowerPoint. Il est plus facile d'utiliser des polices de caractères personnalisées et de définir des modèles, et la grille rend la diapositive beaucoup plus attrayante visuellement que les autres outils. Les fonctionnalités de gestion de projet sont une bonne idée. Avis G2

💡 Conseil de pro : Structurez votre présentation comme une histoire : un début engageant, un milieu clair et une conclusion forte. Cette approche permet de maintenir l'intérêt du public et rend votre message plus mémorable. ### 8. Mentimeter (Idéal pour les présentations interactives) via undefined Mentimeter transforme les présentations en expériences interactives en permettant la participation de l'auditoire en temps réel. Que ce soit par le biais de sondages en direct, de quiz ou de nuages de mots, il aide les présentateurs à impliquer le public de manière dynamique, ce qui le rend idéal pour les éducateurs, les conférenciers et les animateurs. De plus, Mentimeter prend en charge un large intervalle d'appareils, de sorte que les participants peuvent se joindre et s'impliquer en utilisant leurs téléphones, tablettes ou ordinateurs portables sans aucune installation particulière. Cette flexibilité le rend particulièrement utile pour les paramètres hybrides ou à distance.

Les limitations de personnalisation de la conception de base peuvent restreindre la liberté de création La taille de l'audience sur les forfaits de base impose des restrictions de participation #### *Prix de Mentimeter Pour les professionnels : Gratuit *Basic : 17,99 $/mois par utilisateur *Pro : 24,99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) *Enterprise : Prix personnalisé Pour l'éducation : Gratuit

Basic : 12,99 $/mois par utilisateur *Pro : 14,99 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) *Campus : prix personnalisé #### Évaluations et avis sur Mentimeter G2 : 4,7/5 (plus de 610 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs de Mentimeter ?

Que disent les utilisateurs de Mentimeter ? > J'utilise Mentimeter lors de nos appels mensuels d'équipe. C'est un excellent outil pour mettre le groupe dans l'ambiance et permettre à chacun de contribuer au reste de la réunion. Certains mois, j'utilise les modèles et les diapositives prédéfinies fournis par Menti. D'autres mois, je crée une présentation rapide avec des questions personnalisées ou spécifiques à l'équipe. Les deux méthodes sont très simples et nécessitent un minimum d'effort (mais créent un maximum de plaisir). Revue G2 🤝 Rappel amical : Utilisez vos diapositives comme un guide, pas comme un script. Interagissez directement avec votre public et développez les points que vous présentez au lieu de simplement lire le contenu. ### 9. Keynote (Idéal pour les utilisateurs de l'écosystème Apple)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Keynote-1400x911.png Keynote : alternatives à Google Slides pour les utilisateurs de l'écosystème Apple /%img/ via undefined Keynote fonctionne parfaitement avec l'écosystème Apple, ce qui facilite la création de présentations soignées et professionnelles. La riche bibliothèque d'outils d'animation vous aide à ajouter du mouvement et des effets sans trop de difficultés, et l'interface simple vous permet de vous concentrer sur vos idées. De plus, grâce à la collaboration iCloud et à la compatibilité entre les appareils Apple, c'est une option solide si vous valorisez le design et la facilité d'utilisation. #### Les meilleures fonctionnalités de Keynote

Concevez des présentations avec des effets cinématiques, en utilisant des animations avancées et Magic Move pour animer des objets et créer des présentations fluides et professionnelles. Améliorez votre présentation avec des outils de typographie et de personnalisation de marque spécialement conçus pour produire des résultats de haute qualité et visuellement attrayants. Ajoutez des animations de diagrammes interactifs pour donner vie aux données, ce qui rend les informations complexes plus faciles à comprendre. * Personnalisez les formes et les vecteurs avec des outils de modification en cours pour achever le contrôle créatif afin de concevoir des visuels uniques et personnalisés

Diffusez vos présentations directement sur Apple TV pour une diffusion flexible et présentez sans fil sans vous soucier des câbles ou des connexions #### Limitations de Keynote Limite les fonctionnalités aux appareils Apple, à l'exclusion des utilisateurs non Apple Lors de la conversion de fichiers, certaines fonctionnalités avancées peuvent ne pas être conservées, ce qui peut affecter la fonctionnalité ou la conception de la présentation Sélection de modèles plus restreinte par rapport à certaines autres plateformes, ce qui peut limiter la variété lors du démarrage d'un nouveau projet



Prix de Keynote Gratuit #### *Évaluations et avis sur Keynote * G2 : 4,4/5 (plus de 520 avis) * Capterra : 4,4/5 (plus de 135 avis) #### Que disent les utilisateurs de Keynote ?

Je ne suis pas un grand fan, mais les petites choses que j'aime sont 1) la longue liste d'animations possibles (qui était autrefois unique mais qui devient actuellement plus triviale) ; 2) la possibilité d'ouvrir les fichiers Keynote propriétaires que vous pourriez encore avoir quelque part ; 3) le prix (gratuit pour les utilisateurs de MacOS) ; et 4) le fait qu'il puisse animer automatiquement des présentations existantes et créer des clips vidéo. Avis G2

💡 Conseil de pro : Choisissez des images haute résolution qui assistent votre message. Une image visuellement attrayante peut être plus efficace qu'un bloc de texte et aider à maintenir l'attention de votre public. ### 10. LibreOffice Impress (Idéal pour les amateurs d'open source) via Impress est compatible avec différents formats de fichiers, ce qui facilite l'importation et l'exportation de présentations à partir de différentes plateformes. C'est un bon choix pour tous ceux qui accordent de la valeur au contrôle de leurs données, car il ne repose pas sur le stockage cloud, tout étant stocké localement. #### Les meilleures fonctionnalités de LibreOffice Impress * Profitez de sa conception open source pour créer et modifier des présentations sans aucun coût ni abonnement Visme comble le fossé entre les présentations, l'infographie et le contenu interactif, en offrant des outils pour créer des supports visuellement attrayants et dynamiques. Sa polyvalence le rend idéal pour les spécialistes du marketing, les éducateurs et les professionnels d'entreprise qui cherchent à maintenir l'engagement de leur public à travers différents formats. Sa polyvalence lui permet de répondre aux besoins de différents secteurs et types d'utilisateurs, ce qui en fait un outil incontournable pour créer un contenu efficace et accrocheur dans de multiples formats. #### Les meilleures fonctionnalités de Visme

Créez des présentations dynamiques et visuellement attrayantes grâce à des widgets avancés de visualisation des données Ajoutez des éléments cliquables et des animations pour transformer des diapositives statiques en contenu interactif et faire participer le public Accédez à une vaste bibliothèque de médias pour enrichir vos présentations et ajouter des visuels de qualité professionnelle qui complètent votre message * Optimisez les designs pour plusieurs appareils en utilisant des dispositions de contenu réactives qui ajustent automatiquement votre design en fonction de la taille des écrans

Organisez des présentations sur le Web ou intégrez-les directement dans des sites Web pour une intégration transparente, le tout sans avoir besoin de logiciels ou de téléchargements supplémentaires. #### Limites de Visme Les présentations plus volumineuses peuvent entraîner des ralentissements de performances, ce qui peut affecter la normalisation du processus et l'efficacité globale pendant le processus de création

Le forfait Free a des limites en termes de fonctionnalités telles que l'accès aux modèles, les options de téléchargement et l'inclusion de filigranes, ce qui peut affecter l'aspect professionnel global de la présentation. Il manque d'outils natifs de modification de vidéos, ce qui oblige les utilisateurs à modifier les vidéos dans un logiciel externe avant de les ajouter aux présentations.

Tarifs de Visme Gratuit *Starter : 29 $/mois

Pro : 59 $/mois *Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Visme G2 : 4,6/5 (plus de 420 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 710 avis)

Que disent les utilisateurs de Visme ?

Pro : 59 $/mois *Enterprise : Tarification personnalisée #### Évaluations et avis sur Visme G2 : 4,6/5 (plus de 420 avis) *Capterra : 4,5/5 (plus de 710 avis) #### Que disent les utilisateurs de Visme ?

59 $/mois *Enterprise : Tarification personnalisée ####

Visme est idéal pour notre équipe de 8 professionnels du marketing pour créer et partager des graphiques, des présentations et d'autres supports marketing. Je pourrais voir que cela serait également efficace pour un service marketing d'entreprise plus important. C'est un peu cher lorsque votre équipe s'agrandit, et parfois nos nouveaux membres de l'équipe ont eu du mal à apprendre l'outil. Avis TrustRadius ### 12. Gamma (Idéal pour la narration flexible basée sur l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Gamma.png Gamma : les alternatives à Google Slides /%img/ via Zoho Show combine des fonctionnalités de conception conviviales avec des outils de collaboration robustes, ce qui en fait un candidat de choix pour les projets de présentation axés sur l'équipe. Son intégration à l'écosystème de Zoho offre des avantages supplémentaires à ceux qui utilisent déjà leur suite d'applications. En outre, Zoho Show propose une grande variété de modèles et d'options de personnalisation, qui peuvent aider les équipes à créer des présentations à la fois fonctionnelles et visuellement attrayantes. Il permet également un stockage cloud et un partage faciles.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Show Fonctionne sur tous les appareils grâce à la fonctionnalité basée sur le cloud et l'assistance des applications mobiles, ce qui vous permet d'accéder à vos présentations et de les mettre à jour où que vous soyez Modification et révision du contenu en collaboration grâce aux contrôles d'accès basés sur les rôles, ce qui permet aux membres de l'équipe de contribuer tout en contrôlant qui peut voir/modifier le contenu * Intégration de médias enrichis tels que des vidéos, des GIF et des liens directement dans les diapositives, transformant vos présentations en expériences interactives qui captivent et engagent votre public

S'intègre de manière transparente aux autres applications Zoho, créant ainsi une suite de productivité qui rationalise le flux de travail et permet de tout organiser.

Limitations de Zoho Show Bibliothèque de modèles plus petite que celle des principaux concurrents Les fonctionnalités de conception avancées limitées peuvent ne pas convenir aux utilisateurs à la recherche d'une personnalisation complexe La fonctionnalité hors ligne est limitée sans installation préalable pour la synchronisation Les options d'exportation peuvent parfois compromettre la précision de la mise en forme.

Tarification de Zoho Show Gratuit pour un maximum de 25 utilisateurs

Premium : 4 $/mois par utilisateur *Enterprise : 6 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Show G2 : 4,3/5 (plus de 90 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs de Zoho Show ?

Premium : 4 $/mois par utilisateur *Enterprise : 6 $/mois par utilisateur #### Évaluations et avis sur Zoho Show G2 : 4,3/5 (plus de 90 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis) #### Que disent les utilisateurs de Zoho Show ?

4 $/mois par utilisateur *Enterprise : 6 $/mois par utilisateur ####

Zoho Show est très facile à utiliser et prend en charge presque tous les types d'appareils. Il permet de partager facilement d'importantes présentations de bureau sur le cloud depuis n'importe où. Il prend également en charge les présentations à distance et les fichiers Powerpoint. Il est facile de créer, partager et modifier des présentations, et il fonctionne également très rapidement. J'aime la façon dont je peux partager d'importantes présentations PPT de bureau lorsque je suis en déplacement grâce à Zoho Show. Avis G2

🤝 Rappel amical : Avant de faire une présentation, testez votre équipement pour vous assurer que tout fonctionne correctement, en particulier les éléments multimédias tels que les fichiers vidéo ou audio. ## ClickUp pour votre meilleure présentation à ce jour Créer des présentations percutantes ne doit pas être un processus fastidieux. Que vous soyez un enseignant qui prépare des cours, un professionnel qui présente une proposition ou une équipe qui collabore sur un argumentaire, les bons outils peuvent faire toute la différence.

Avec autant d'alternatives à Google Slides, vous êtes sûr de trouver une solution qui répond parfaitement à vos besoins. Parmi celles-ci, ClickUp est la plateforme tout-en-un ultime pour les présentations, la collaboration transparente et la gestion des flux de travail. Ses modèles personnalisables, ses fonctionnalités d'IA et ses tableaux blancs interactifs redéfinissent ce que les outils de présentation peuvent faire. ClickUp ne vous aide pas seulement à créer des présentations, il transforme la façon dont vous forfait, concevez et collaborez.

