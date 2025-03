Présentation de ClickUp Tableaux blancs 3.0 : La rencontre de la créativité et de l'exécution

Le brainstorming est le point de départ de l'innovation, mais trop souvent, le travail créatif est dispersé dans d'innombrables applications et onglets. Les idées s'essoufflent, la collaboration se ralentit et l'exécution prend du retard. Il est temps de briser ce cycle.

Rencontrer Tableaux blancs 3.0 le tableau blanc 3.0, l'outil réimaginé qui réunit vos idées, vos projets et votre équipe en une seule et même expérience magnifiquement unifiée.

Pourquoi nous avons créé Tableau blanc 3.0

Notre mission a toujours été de simplifier le travail des équipes. Mais ne nous voilons pas la face.. outils de Tableau blanc même les nôtres, n'ont pas suivi. Ils étaient encombrants, déconnectés et limités.

Mais nous utilisons toujours nos propres produits, et lorsque nous n'avons pas été satisfaits de la situation, nous avons procédé à des changements importants. Tableau blanc 3.0 est une refonte complète qui allie un design élégant, une vitesse de pointe et des fonctionnalités puissantes pour vous permettre de passer du brainstorming à l'action en un temps record. Nous voulions le rendre plus efficace pour que nous l'utilisions nous aussi plus souvent et plus efficacement.

Quelles sont les nouveautés de Tableau blanc 3.0 ?

Reconstruit pour plus de performance

Nous avons boosté Tableau blanc pour qu'il soit 10 fois plus rapide, avec une fiabilité inégalée. Que vous collaboriez en temps réel ou que vous planifiiez des projets complexes, les tableaux blancs sont plus rapides et plus fiables que jamais flux de travail de gestion de projet complexes grâce à $$$a, Tableau blanc 3.0, le flux d'idées est aussi rapide que votre imagination.

Redessiné pour être plus beau

Le travail doit être aussi inspirant visuellement que vos idées. C'est pourquoi nous avons conçu une nouvelle interface époustouflante avec un mode sombre élégant pour la créativité nocturne. Chaque détail a été peaufiné pour vous aider à vous concentrer et à rester inspiré.

Génération d'images par l'IA

Donnez vie à vos concepts sans quitter votre Tableau blanc. Utilisez l'IA intégrée pour transformer le texte en visuels époustouflants en quelques secondes. Pas de changement d'application. Pas de perte de temps.

Interface tactile

Esquissez, dessinez et construisez votre vision d'un simple glissement. L'interface tactile intuitive sur les appareils mobiles et les tablettes rend chaque geste naturel, de sorte que vos idées passent sans effort de votre esprit à l'écran.

Nouveaux modèles puissants

Choisissez parmi des centaines de nouveaux modèles conçus par des professionnels pour le brainstorming, la planification de projets et tout ce qui se trouve entre les deux. Quel que soit le défi à relever, nous sommes là pour vous aider.

Des options de partage plus faciles et plus souples

La collaboration ne doit pas être compliquée. Partagez instantanément vos tableaux blancs, intégrez-les dans les tâches ClickUp ou exportez-les au format PDF pour que tout le monde s'y retrouve.

Du brainstorming à la percée

Les outils déconnectés ralentissent les équipes. Les Tableaux blancs ClickUp sont conçus pour combler le fossé entre la créativité et l'exécution, en liant de manière transparente vos brainstormings à vos projets Tâches , Documents et Discuter -en un seul endroit.

Voici comment Tableau blanc 3.0 y parvient :

Connexion aux tâches : Liez les idées du Tableau blanc directement aux tâches réalisables

: Liez les idées du Tableau blanc directement aux tâches réalisables Collaborez en temps réel : Brainstorm, discutez et affinez vos idées ensemble sans jamais changer d'application

: Brainstorm, discutez et affinez vos idées ensemble sans jamais changer d'application Transformez vos idées en projets : Prochainement, transformez vos tableaux blancs en projets à part entière en un seul clic grâce à ClickUp AI

L'avenir du travail commence ici

Que vous soyez en train de réfléchir à votre prochaine grande idée qu'il s'agisse de la gestion d'un projet ou de l'alignement de votre équipe, ClickUp Whiteboards 3.0 transforme votre façon de travailler.

Ne vous contentez plus d'applications déconnectées et de flux de travail obsolètes. Découvrez la plateforme unifiée qui permet aux équipes en mouvement rapide de créer, de collaborer et d'exécuter, le tout en un seul endroit.

Prêt à révolutionner votre flux de travail ? S'inscrire pour commencer.