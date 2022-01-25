Planifier une campagne de marketing d'affiliation : Un guide étape par étape

Sam O'Brien

Diriger une entreprise n'est pas chose aisée. Vous devez porter une douzaine de chapeaux, en essayant de tout faire parfaitement, mais naturellement, tous ces chapeaux ne s'adaptent pas de la même manière. C'est le cas de beaucoup d'entre eux, marketing reste leur plus grand défi en tant que propriétaire d'une petite entreprise.

Obtenir des contacts, accroître la visibilité et générer des équipes commerciales peut être le plus difficile, mais c'est aussi le plus gratifiant. Le but de votre entreprise est de vendre, de faire des bénéfices et de faire rentrer l'argent. Ka-ching ! 💰

Le marketing d'affiliation pourrait être la réponse à vos problèmes. Son travail est simple. Vous offrez à un autre spécialiste du marketing une commission pour avoir attiré des clients potentiels et fait connaître vos produits et votre entreprise.

Vous ne payez vos affiliés que lorsqu'ils sont performants, ce qui augmente votre retour sur investissement et réduit à néant les risques d'échec de votre investissement. Vos marges bénéficiaires sont légèrement réduites, mais comme votre affilié fait tout le marketing, cela en vaut la peine.

Prenez le Programme d'affiliation ClickUp à titre d'exemple. Les affiliés reçoivent un pourcentage impressionnant de 20 % de toutes les transactions effectuées par les utilisateurs qui s'inscrivent en utilisant leurs liens d'affiliation. ClickUp, quant à lui, bénéficie de l'exposition supplémentaire et de la génération de leads qui découlent du travail avec des affiliés de qualité. C'est la définition même de l'avantage mutuel. 🤝

Suivez les huit étapes simples ci-dessous pour développer votre propre programme de marketing d'affiliation très performant !

8 étapes pour développer un programme de marketing d'affiliation performant

1. Déterminez votre cible

À faites-vous savoir qui achète votre produit ? 🤔

Before you embark on an affiliate campagne de marketing Vous devez savoir qui sont vos clients, où ils vivent, leur âge, leur revenu, etc. Vous devez savoir quels sont les points de douleur auxquels votre produit répond et quels sont les besoins et les préoccupations de votre marché cible.

Déterminez qui vous voulez atteindre et créez un avatar de client pour votre entreprise. Plus l'image de votre client cible sera claire, mieux vous comprendrez qui il est, et plus vous aurez de chances de l'atteindre et de le pousser dans votre entonnoir de vente. Il est essentiel d'aligner votre marque sur sa cible, afin de pouvoir lui parler et la servir au mieux dans tout ce que vous et vos affiliés faites.

Essayez de comprendre où vos clients se retrouvent. Sont-ils sur YouTube ou Instagram ? Que recherchent-ils sur Google ? À quels influenceurs font-ils appel ? À quels blogs font-ils référence et à quels podcasts sont-ils abonnés ? De nombreux affiliés utilisent leur suivi des médias sociaux pour convaincre les abonnés de cliquer sur les liens d'affiliation.

Une fois que vous aurez la réponse à ces questions, vous saurez quels affiliés engager pour attirer votre cible.

via Bodybuildingmealplan.com

3. Voir la compétition

Qu'est-ce qui vous empêche de conquérir le monde ? La concurrence ! Si vous voulez que votre entreprise se développe, sachez où vous vous situez par rapport à vos rivaux analyse de la concurrence peut vous aider à décider d'un point de référence pour votre programme d'affiliation.

Votre recherche doit répondre aux questions suivantes :

Quelle est leur stratégie de partage des revenus ? L'affilié est-il rémunéré au clic ou reçoit-il une commission standard ?

Fait-il appel à un réseau d'affiliation pour trouver des affiliés ?

Comment le commerçant fait-il pour assister l'affilié ? Une formation est-elle proposée ?

Quelles sont les conditions du programme d'affiliation ?

Quels indicateurs de suivi de la progression font-ils ?

Ces recherches vous permettront d'attirer les bons affiliés et de les inciter à vous préférer à vos concurrents.

Par évaluer les programmes d'affiliation de vos concurrents , vous pouvez rechercher des possibilités de les améliorer et trouver des moyens de mieux faire. 📈

4. Optimisez votre entonnoir de conversion

Les affiliés prendront en compte votre taux de conversion avant de vous choisir par rapport à d'autres. **Mon travail sur l'expérience utilisateur, la conception de votre site web et votre équipe commerciale vous permettra d'améliorer ce taux, ce qui aura un impact direct sur votre EPC et augmentera le taux d'adoption de votre programme.

Les indicateurs qui intéressent la plupart des affiliés sont les gains par clic (EPC). L'EPC est une mesure de la rentabilité d'une campagne de marketing d'affiliation. Les affiliés préfèrent consacrer leur temps précieux à la promotion des produits et services qui leur rapportent le plus d'argent.

Vous aurez du mal à recruter des affiliés dont l'EPC est faible. C'est un monde capricieux, nous vous le disons !

Les évaluations s'amélioreront au fur et à mesure que les taux de discussion se feront. Il ne sert à rien d'avoir cent mille prospects si vous n'en convertissez que 100 en clients acheteurs. Optimisez votre entonnoir de conversion pour convertir un maximum de leads et rendre le partenariat avec vous plus rentable.

Plus ils gagneront, plus vous attirerez d'affiliés de haut niveau.

via Crazyegg.com

5. Décidez si vous voulez utiliser un réseau d'affiliation

En fonction de vos objets, vous pouvez décider de gérer vous-même votre programme d'affiliation ou de rejoindre un réseau d'affiliation. 👥

À faire vous-même peut être une source de tracas et augmenter la charge de travail que vous cherchez à réduire en premier lieu.

Au lieu de cela, vous pourriez rejoindre un réseau qui vous aide à.. à trouver des affiliés et facilite votre relation avec eux. Les réseaux d'affiliation prélèvent toutefois une partie de la commission pour chaque équipe commerciale à laquelle ils participent, ce qui peut poser problème.

Si vous décidez de faire cavalier seul et de traiter directement avec les affiliés, vous aurez besoin des éléments suivants d'un logiciel de gestion de projet pour faciliter la gestion des ressources, la gestion des tâches et la définition d'objectifs clairs.

Que vous choisissiez gestion du marketing d'affiliation ou un réseau d'affiliés, le choix doit être fait en fonction de votre budget, de vos priorités et de vos capacités.

via Entrepreneur.com

6. Trouver des affiliés appropriés

C'est la partie la plus importante de votre parcours d'affilié : trouver les bonnes personnes . Lorsque vous lancez votre programme d'affiliation, vous devez trouver activement des partenaires. Les plateformes de médias sociaux telles que Facebook et LinkedIn disposent de communautés d'affiliés prospères que vous pouvez rejoindre.

En dehors des engagement dans les médias sociaux dans les médias sociaux, vous pouvez contacter des affiliés par e-mail, en rejoignant des sites d'affiliation ou en envoyant des messages à des influenceurs qui ont évalué des produits comme les vôtres ou dont les abonnés sont similaires à votre cible. N'oubliez pas d'ajouter un signature d'e-mail de propriétaire d'entreprise pour montrer à vos destinataires à qui ils s'adressent.

Soyez prudent lors de la sélection des affiliés et ne faites pas confiance à tous les candidats. Vous ne voulez ni n'avez besoin d'un contenu de qualité médiocre, ce qui nuirait à votre réputation. **N'acceptez que les candidats qui correspondent aux objets de votre marque

Il est difficile de recruter des affiliés qui s'avèrent être un atout, mais une fois que vous avez une bonne équipe qui travaille pour vous et que les équipes commerciales commencent à affluer, ils seront incités à travailler encore plus dur. 🤝

7. Assistez vos affiliés

Tous les affiliés que vous engagez ne sont pas des pros. La plupart d'entre eux n'ont que peu ou pas de formation en marketing d'affiliation.

Vous devez être prêt à assister vos affiliés avec une fantastique boîte à outils d'affiliation. Une autre bonne idée est d'avoir un gestionnaire d'affiliés qui peut les assister pour augmenter leurs revenus et, par conséquent, vos équipes commerciales.

Créez une communauté active où vous êtes constamment en contact avec vos affiliés et où vous les aidez en cas de besoin. Les groupes Facebook en ligne sont utilisés par de nombreuses entreprises pour améliorer la connaissance et la compréhension de leurs partenaires.

Vous pouvez également organiser un évènement de temps en temps, ou peut-être organiser un webinaire pour partager des conseils et des astuces afin d'aider les nouveaux affiliés et les former à l'utilisation des logiciels de suivi et des tableaux de bord.

N'oubliez pas ceci : Plus vos affiliés sont performants, plus vous ferez de bénéfices.

8. Testez tout

Une fois que votre programme d'affiliation est opérationnel, surveillez-le régulièrement et apportez des améliorations si nécessaire.

Testing is crucial.

L'idéal est de procéder à des tests A/B. Testez deux campagnes de marketing d'affiliation en parallèle et jetez celle qui ne fonctionne pas.

Utilisez vos objectifs pour développer des indicateurs clés de performance pour vos affiliés et pour suivre leurs performances.

Demandez à vos affiliés de vous faire part de leurs commentaires afin que vous puissiez apporter activement des changements qui améliorent les résultats. Mettez régulièrement à jour vos supports marketing, votre matériel promotionnel et vos codes d'offre.

Vous pouvez encourager vos affiliés en leur envoyant par e-mail des réductions exclusives, en augmentant les taux de commission ou en leur envoyant un cadeau.

Commencer à utiliser le marketing d'affiliation

A présent, vous devriez avoir une meilleure idée de ce qui suit comment lancer un programme d'affiliation. Que vous vendiez des vêtements, des bijoux ou un service dans l'espace SaaS, une campagne de marketing d'affiliation peut propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.

Le marketing d'affiliation peut être incroyablement lucratif. Il peut même devenir votre canal de marketing le plus réussi une fois que vous avez déterminé votre public et fixé vos objectifs. C'est également une "valeur refuge" si vous n'avez pas le temps de suivre vos budgets. Vous pouvez choisir d'adhérer à un réseau d'affiliation ou d'engager un gestionnaire qui se chargera de trouver et d'assister vos nouveaux partenaires pour vous.

Le marketing d'affiliation est l'un des moyens les plus rentables d'atteindre un public de masse auquel vous ne seriez pas exposé par le biais de campagnes de vente et de marketing traditionnelles. Utiliser le modèle de l'influenceur peut vous aider à atteindre des clients potentiels pour une fraction du coût de la publicité.

Une campagne de marketing d'affiliation réussie peut générer du trafic et des réussites comme aucun autre canal de marketing et est extrêmement peu risquée. Qu'attendez-vous ? Entrez dès aujourd'hui dans le monde fascinant du marketing d'affiliation. 🤝