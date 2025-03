Utilisation de ClickUp pour la définition d'objectifs en 2025

Peter Crysdale

est un membre de l'équipe fondatrice de Minerva. Son titre officiel est "SVP of Hard Problems"

Minerva est une extension Google Chrome qui crée des guides pratiques interactifs pour n'importe quelle application web.

il n'y a pas d'autre solution que de s'inscrire à notre programme de formation en ligne cours de productivité 2022 en partenariat avec ClickUp et l'expert en entreprise

je n'ai pas besoin d'être un spécialiste de la productivitéYvonne Heimann pour bien commencer l'année !*

Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes plus occupés que jamais. Il n'est pas rare que nous ayons l'impression d'avoir plus de travail que nous ne pouvons en gérer, ce qui donne l'impression que le fait de consacrer du temps à la création d'objectifs est extravagant, que c'est une perte du précieux peu de temps dont nous disposons..

Heureusement, il existe un moyen de changer notre point de vue sur les objectifs !

Au début, il peut sembler fastidieux de se fixer des objectifs, il a été démontré qu'elle rend les gens nettement plus productifs à long terme (consultez le travail d'Edwin Locke si vous voulez savoir ce qu'il en est) approfondir ). Avoir des objectifs spécifiques et structurés, c'est comme investir en soi ; c'est un investissement qui permet de gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, et c'est vous qui contrôlez le retour sur investissement. 😉

Et si vous êtes responsable, la réussite de votre service (voire de l'ensemble de votre organisation) repose sur la définition de paramètres clairs pour vos employés.

Pourquoi fixer des objectifs ?

Voici quelques raisons de vous fixer des objectifs :

Ils permettent de se concentrer (sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire) Vous motive à atteindre un objectif difficile Vous donne la satisfaction d'avoir accompli quelque chose

Quelques raisons de créer des objectifs pour votre équipe :

Permet de partager un objectif commun Motive et responsabilise l'équipe Donne un sentiment d'accomplissement partagé

Imaginez que vous vous apprêtez à partir pour une destination lointaine. Arriveriez-vous plus vite si vous preniez le temps de forfaiter votre itinéraire à l'avance ? La fixation d'objectifs professionnels ou personnels a le même effet.

Alors, comment faire pour se fixer des Objectifs et qu'est-ce qui différencie un bon objectif d'un mauvais ?

Commencez par faire appel à votre imagination. Soyez ambitieux ! Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez atteindre et qui vous semble tout juste hors de portée ? Visez-le ! Veillez à ce que votre objectif soit ambitieux, mais réalisable et possible.

La différence entre un objectif ambitieux et un objectif irréaliste réside dans les paramètres que vous vous fixez

Supposons que l'objectif d'une personne soit de créer son entreprise et de gagner 10 000 dollars le premier mois. Elle parle de son entreprise à des gens, mais elle a du mal à trouver des clients.

Elle se sent découragée après les trois premiers refus et abandonne.

Elle devient dure avec elle-même parce qu'elle voit d'autres personnes réussir.

Ce qu'ils ne voient pas, c'est que ceux qui réussissent ne font pas n'importe quoi ou n'ont pas de chance Ils sont intelligents (_non, littéralement)

Il existe un cadre utile appelé Objectifs SMART . Il vous aide à vérifier vos objectifs pour vous assurer qu'ils vous mettent sur la bonne voie. SMART signifie :

Spécifique (pas trop vague ou générique) Measurable (pouvez-vous utiliser des nombres pour évaluer la réussite ?) Aatteignable (ambitieux, mais à portée de main) Rpertinent (pas aléatoire) Tlimité dans le temps (doit avoir une date limite)

Note ! La fixation d'un délai est un élément important de la définition d'un objectif. Sinon, il est trop facile de le remettre à plus tard (par exemple, un jour, je serai à Broadway...)

Voici quelques exemples d'objectifs SMART :

D'ici la fin de l'année, je me serai entraîné pour une course de 10 km et je l'aurai achevée

Nous allons obtenir 10 nouveaux clients d'ici le 31 mai

ET voici quelques exemples d'objectifs poorly written (mal rédigés) :

Je veux perdre du poids

J'irai un jour sur la lune

Cette année, je vais interviewer George Washington

Ces déclarations ne sont pas des objectifs SMART car elles ne vous permettent pas de rester compte. L'absence de structure et d'échéancier les rend plus susceptibles d'échouer.

Lorsque vous vous fixez des objectifs, n'oubliez pas d'être SMART !

A Minerve chez Minerva, nous utilisons un type particulier de paramètres d'objectifs appelé OKR (Objectifs et résultats clés). Vous trouverez de nombreux articles de blog qui traitent de ce système en détail.

Note : Minerva permet de créer des guides interactifs au-dessus de n'importe quel site ou application web. Nous avons incorporé des guides cliquables ci-dessous, ce qui facilite grandement l'utilisation des Objectifs dans ClickUp. 😉

Commençons par Paramétrage de votre premier objectif dans ClickUp (suivez ce guide interactif) .

Exemple : Chez Minerva, nous avons pour objectif d'obtenir 10 000 abonnés sur notre page LinkedIn d'ici la fin du deuxième trimestre.

Une fois l'objectif défini dans ClickUp, vous devez Définir des cibles intermédiaires dans ClickUp (suivez ce guide interactif) . Considérez les cibles comme des marqueurs ou des jalons sur le chemin qui mène à l'achèvement de votre Objectif.

Exemple : Pour atteindre l'Objectif de Minerva, à savoir obtenir 10 000 abonnés sur notre page LinkedIn d'ici la fin du trimestre, nous forfaits à :

Publier 15 éléments de contenu en avril Obtenir 100 RSVP pour un webinaire en mai Créer un partenariat avec 3 créateurs de contenu d'ici la fin du deuxième trimestre



Lorsque nous avons achevé une cible, nous éprouvons la satisfaction de Marquer une cible "Achevé" dans ClickUp (Suivez ce guide interactif) . C'est la meilleure partie ! 🎯

Utilisation de la fonctionnalité Objectifs de ClickUp pour définir des cibles et mesurer la progression

BONUS : Vous pouvez suivre la progression et impliquer les membres de votre équipe dans vos Objectifs ClickUp

Pour les objectifs complexes et/ou les organisations comptant plusieurs coéquipiers, il est essentiel de disposer d'un forfait solide pour le suivi et la collaboration.

Try using* Modèles de paramètres d'objectifs !

À quelle fréquence aimeriez-vous faire le point sur vos objectifs ? Commençons par Paramétrer un rappel (suivez ce guide interactif) . En cours, nous examinons la progression tous les mois.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/goals-folder-2-e1643055560359.png

/$$$img/

Suivez les progressions et partagez-les avec les membres de votre équipe

En outre, il peut être utile de rapidement Partager les cours en vue d'un objectif (Suivez ce guide interactif) . Vous pouvez envisager de partager votre progression avec :

Votre supérieur hiérarchique

Les membres de l'équipe

Un partenaire de responsabilisation

Enfin, il peut être utile de répartir la charge en Assigner une cible à quelqu'un d'autre (Suivez ce guide interactif) .

Conclusion

Fixer des paramètres peut vous aider à être plus ambitieux ET plus productif. Elle peut même contribuer à aligner les personnes sur un objectif commun.

Des outils comme ClickUp et Minerva sont utiles pour vous permettre de suivre vos objectifs personnels et professionnels. Un objectif peut sembler trop lointain, mais parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu d'aide pour vous organiser. L'utilisation de la plateforme ClickUp vous permet d'afficher une vue d'ensemble de toutes vos tâches en un seul endroit. Cela vous permettra de rester compte et vous rappellera les étapes à suivre pour atteindre cet objectif.

Avec Minerva, vous pouvez facilement éliminer les obstacles qui vous empêchaient d'avancer. Les guides interactifs de Minerva peuvent vous aider à mettre en place cette boutique Shopify ou à mettre à jour votre Linkedin en quelques paramètres, au lieu de passer des heures à chercher sur Google comment faire. Grâce aux pouvoirs combinés de Minerva et de ClickUp, vous apprendrez les moyens les plus simples et les plus efficaces pour vous attaquer à vos objectifs.

Qui est prêt à se lancer ? 🙋

Si vous avez des questions concernant la fonctionnalité des objectifs dans ClickUp, contactez leur Coachs ClickUp et responsables de la réussite personnalisée -ils vous aideront à vous préparer à la réussite ! ⭐️