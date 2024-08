Nous avons testé les 14 meilleurs enregistreurs d'écran gratuits (sans filigrane) en 2024

Les logiciels d'enregistrement d'écran peuvent vous aider de bien des façons.

Vous pouvez enregistrer des visites guidées, régler de petits détails, capturer des tonnes de données pour que tout le monde puisse les voir, et bien d'autres choses encore. Les possibilités sont infinies et ne cessent de croître ! Surtout avec l'essor du travail à distance. Mais pour que l'enregistrement d'écran dont vous rêvez devienne réalité, il y a un hic.

La création d'un enregistrement d'écran de haute qualité nécessite une application de haute qualité pour vous aider à capturer clairement votre point de vue... et beaucoup de ces applications sont généralement accompagnées d'un filigrane ou d'un prix élevé.

La présence d'un filigrane peut donner à vos vidéos un aspect non professionnel ou détourner l'attention de votre contenu, en particulier si vous présentez votre enregistrement à des parties prenantes ou si vous le partagez avec l'entreprise. Néanmoins, le prix que vous pourriez payer pour effacer le signifiant de votre enregistrement ne vaut peut-être pas ce que vous en obtiendrez.

alors, que faites-vous ?

Vous vous tournez vers vos amis du blog ClickUp pour vous aider à chercher un enregistreur d'écran gratuit, voilà ce qu'il faut faire. 🤓

Nous avons nous aussi rencontré cet obstacle, et nous avons déjà fait le travail pour vous aider à le franchir aussi ! Nous allons explorer quelques-uns de nos enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane préférés qui vous permettront de garder une apparence nette en ligne 24/7 !

Dans cet article, nous allons nous pencher sur 14 enregistreurs d'écran gratuits, y compris leurs principales caractéristiques, leur prix (le cas échéant) et les évaluations des clients, afin de vous aider à choisir la vidéo qui vous convient le mieux outil de communication qui vous convient.

le dépistage est en marche !

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel d'enregistrement d'écran gratuit

Un enregistreur d'écran est très utile lorsque vous devez expliquer quelque chose à votre client ou à votre collègue. Plutôt que de l'expliquer verbalement ou d'écrire de longs paragraphes pour faire passer votre message, vous pouvez simplement le leur montrer ! Ils apprécieront ce geste, surtout s'ils sont des apprenants visuels. 👀 🙋‍♀️

Grâce aux outils d'enregistrement d'écran, vous pouvez faire des démonstrations ou un tutoriel étape par étape sur l'exécution de tâches particulières.

Mais comment savoir si un logiciel d'enregistrement d'écran particulier est la réponse à tous vos problèmes ? (seulement les problèmes professionnels, pas les problèmes existentiels)

Idéalement, le meilleur enregistreur d'écran que vous choisirez devrait vous aider à créer des vidéos professionnelles sans filigrane ni limite de temps. Dans le cas contraire, cela pourrait vous empêcher de créer des enregistrements complets et de haute qualité.

Voici quelques points essentiels à prendre en compte lors de la recherche d'un logiciel d'enregistrement d'écran :

Options d'enregistrement multiples: recherchez un outil d'enregistrement d'écran qui vous permette de capturer une fenêtre d'application, un seul onglet ou toute autre zone spécifique. Vous n'aurez pas toujours envie d'enregistrer tout l'écran (et d'afficher votre écran de bureau en désordre 😜). L'enregistreur d'écran doit pouvoir fonctionner sur toutes les plateformes, y compris les écrans de PC et les Macbooks.

Options d'enregistrement multiples: recherchez un outil d'enregistrement d'écran qui vous permette de capturer une fenêtre d'application, un seul onglet ou toute autre zone spécifique. Vous n'aurez pas toujours envie d'enregistrer tout l'écran (et d'afficher votre écran de bureau en désordre 😜). L'enregistreur d'écran doit pouvoir fonctionner sur toutes les plateformes, y compris les écrans de PC et les Macbooks.

Pas de filigrane: un filigrane trop grand nuit à la lisibilité du texte ou des images utilisés dans l'enregistrement. Vous devriez opter pour un logiciel d'enregistrement d'écran qui ne gâche pas vos vidéos avec des filigranes

Fonctionnalités d'édition: pour rendre vos enregistrements plus nets, vous devez pouvoir accéder à un outil d'édition ou à un éditeur intégré. De cette façon, vous pouvez éditer vos vidéos sans quitter l'outil

Partage : Même les meilleurs enregistrements ne sont d'aucune utilité si vous ne pouvez pas les partager facilement avec votre public cible. Idéalement, vous devriez pouvoir envoyer des liens partageables immédiatement après avoir sauvegardé un enregistrement d'écran

Les voix off et l'enregistrement audio: de bonnes voix off peuvent faire des merveilles pour vos enregistrements. Pensez à tous les films de Disney que vous avez regardés dans votre enfance ! L'application que vous choisissez doit vous permettre d'utiliser un microphone pour enregistrer votre narration afin de fournir un contexte à vos enregistrements

Prix : il est important de se rappeler qu'il est tout à fait raisonnable de rechercher ces meilleures qualités d'enregistrement d'écran pour gratuit. Même en cas d'essai gratuit, il n'y a aucune raison de se ruiner pour quelque chose d'abordable pour tous ! Il suffit de savoir où chercher. 🤔

Voyons les meilleurs choix de logiciels d'enregistrement d'écran gratuits (sans filigrane) en gardant ces caractéristiques à l'esprit.

14 meilleurs outils d'enregistrement d'écran gratuits sans filigrane

Voici les meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran gratuits (sans filigrane) à considérer :

Enregistrez et partagez des captures d'écran, des fenêtres d'applications ou des onglets de navigateurs de manière transparente au sein des tâches avec le Clip de ClickUp

ClickUp est l'un des logiciels les plus performants du marché les mieux notés plateformes de productivité et logiciels d'enregistrement d'écran utilisés par les équipes productives dans les petites et grandes entreprises.

C'est sans doute l'un des meilleurs enregistreurs d'écran gratuits, sans filigrane ni limite de temps.

Avec la fonction d'enregistrement d'écran gratuit de ClickUp, Clip ClickUp , vous pouvez immédiatement commencer à enregistrer l'écran de votre bureau. Vous pouvez également visionner l'enregistrement immédiatement après l'avoir sauvegardé, sans avoir à le télécharger.

Cet enregistreur d'écran gratuit n'entache pas vos créations de filigranes gênants ! 💯

Vous pouvez ainsi créer des enregistrements propres et professionnels.

Avec Clip, vous pouvez capturer des tutoriels pratiques convaincants pour vos clients ou enregistrer des problèmes techniques pour.. signaler votre problème exact à l'équipe informatique .

et le meilleur ?

Il n'y a pas de limite de temps pour l'enregistrement de vos vidéos !

ClickUp Caractéristiques principales

Voici un aperçu des raisons pour lesquelles ClickUp est un excellent logiciel d'enregistrement d'écran :

Enregistrez vos Clips comme vous l'aimez

vous avez besoin d'expliquer un processus de travail complexe ou de sauvegarder des détails spécifiques discutés lors d'une réunion avec un client ?

ClickUp est là pour exaucer tous vos souhaits.

Enregistrez et visualisez directement vos directement dans votre Chrome ou Firefox avec Clip! Au lieu de vous battre pour noter des points lors d'une réunion vous pouvez maintenant vous asseoir, vous détendre et laisser Clip opérer sa magie.

En fait, vous pouvez choisir d'enregistrer l'écran de différentes manières :

Votre écran entier

Une fenêtre d'application

Un onglet de navigateur (Chrome ou Firefox)

Transcrire des clips avec l'IA

Avec Cerveau ClickUp vous permet de transcrire automatiquement des notes vocales à partir de Clip. Avec ClickUp AI et ClickUp, vous pouvez :

Régler la vitesse de lecture

Parcourir les messages

Enregistrer jusqu'à 20 minutes

Partager des clips vocaux avec des invités

Partagez votre fichier vidéo en toute sécurité

Vous avez créé votre enregistrement. qu'est-ce qu'on fait maintenant ?

Vous pouvez envoyer la vidéo enregistrée à votre équipe et à vos clients à l'aide d'un lien partageable. De cette façon, votre équipe peut facilement visionner l'enregistrement pour résoudre ses doutes, ou le client peut revoir et donner son avis sur la vidéo.

Voici comment partager une vidéo enregistrée avec Clip :

Cliquez sur le menu ... en haut à droite

Cliquez sur Copier le lien

Partagez le lien avec n'importe qui en interne ou en externe

Envoyez facilement votre clip vidéo enregistré à pratiquement n'importe qui grâce à un lien partageable directement à partir de ClickUp

Envoyez facilement votre clip vidéo enregistré à pratiquement n'importe qui à l'aide d'un lien partageable directement depuis ClickUp

Ajoutez votre voix aux enregistrements vidéo

pourquoi se contenter de capturer quand on peut aussi communiquer ?

Avec ClickUp, vous pouvez enregistrer votre voix (à l'aide d'un microphone) pour rendre votre enregistrement vidéo plus significatif et interactif. Le son soutient les images de votre enregistrement et vous aide à communiquer vos idées au spectateur.

Voici d'autres raisons pour lesquelles vous devriez choisir ClickUp..

Les avantages de ClickUp

Prix ClickUp informations

Gratuit pour toujours

illimité : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Entreprises : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois

Les évaluations des clients de ClickUp

G2: 4.7/5 (2,900+ reviews)

4.7/5 (2,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,200+ reviews)

2. Loom

via Métier à tisserLoom est un outil d'enregistrement d'écran gratuit, sans filigrane, qui favorise l'utilisation de l'enregistrement d'écran la collaboration en équipe en vous permettant de partager des enregistrements d'écran avec n'importe qui sur n'importe quelle plateforme.

Vous pouvez même diviser les vidéos en dossiers distincts pour l'équipe interne et les parties prenantes externes. Ainsi, vous ne commettez pas l'erreur classique d'envoyer des messages vidéo erronés, de divulguer accidentellement des informations privées et de risquer de contrarier un client !

mais Loom garantira-t-il que le succès **_looms _large sur votre lieu de travail ?

Voyons ce qu'il en est.

Caractéristiques principales de Loom

Permet aux spectateurs d'interagir avec vos vidéos par le biais de commentaires et d'émojis

Les messages vidéo peuvent être protégés par un mot de passe

Offre des informations sur l'engagement, comme le nombre de spectateurs et les CTA

Informations sur les prix de Loom

Le plan gratuit de Loom vous permet d'ajouter 50 créateurs et jusqu'à 25 vidéos de cinq minutes par personne. Avec son plan gratuit, vous aurez également accès à une bulle de caméra avec vos enregistrements d'écran, à des informations sur les spectateurs, à un espace de travail d'équipe et à l'édition instantanée.

...et si vous aimez Loom, les plans payants avec plus de flexibilité commencent à 10 $/utilisateur par mois.

Les évaluations des clients de Loom

G2: 4.5/5 (130+ commentaires)

4.5/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (180+ commentaires)

3. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec est un outil d'enregistrement vidéo qui vous permet d'enregistrer l'écran à l'aide de touches de raccourci. Il utilise la technologie d'enregistrement en nuage, ce qui le rend relativement léger et pratique.

Malheureusement, cet outil d'édition vidéo n'offre que des options d'édition limitées et ne permet pas toujours d'obtenir les enregistrements haute résolution que vous recherchez.

En d'autres termes, vous ne pourrez pas conclure l'affaire si votre client regarde de plus près vos vidéos granuleuses !

Caractéristiques principales de ScreenRec

Visualisation et accès aux enregistrements précédents à l'aide de liens

Capturez et sauvegardez des enregistrements même lorsque vous n'êtes pas en ligne

Ajoutez le son du système ou votre voix à votre vidéo enregistrée à l'aide d'un microphone

Informations sur les prix de ScreenRec

ScreenRec est un enregistreur d'écran en ligne gratuit.

Évaluation des clients de ScreenRec

G2: 4.8/5 (3+ reviews)

4.8/5 (3+ reviews) Capterra: NA

4. Sendspark

via SendsparkSendspark est l'une des meilleures plateformes vidéo pour la communication avec les clients. Fondée par des spécialistes du marketing soucieux du design, Sendspark facilite la création d'enregistrements vidéo de qualité pour la prospection, l'intégration ou l'assistance à la clientèle.

Après avoir installé l'extension Chrome, vous pourrez lancer l'enregistreur directement dans Gmail, LinkedIn, Hubspot, Intercom ou Zendesk pour enregistrer une vidéo et l'insérer instantanément dans la conversation. Toutes les vidéos sont magnifiquement marquées de votre logo et des couleurs de votre marque - et bien sûr, sans filigrane !

Caractéristiques principales de Sendspark :

Enregistrement de l'écran, de la webcam ou des deux à la fois

Intégration facile des vidéos dans Gmail, LinkedIn, Hubspot, Intercom, Zendesk ou d'autres plateformes de messagerie client

Marquage blanc des vidéos avec votre propre logo, les couleurs de votre marque, des appels à l'action et un domaine personnalisé (CNAME)

Informations sur les prix de Sendspark

Sendspark propose un plan gratuit avec un maximum de 30 vidéos. Pour encore plus de flexibilité, la tarification payante commence à 15$/utilisateur par mois pour un nombre illimité de vidéos, un marquage personnalisé et des appels à l'action.

Évaluation des clients de Sendspark

G2: 4.8/5 (150+ commentaires)

4.8/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (60+ avis)

5. QuickTime

via QuickTime QuickTime est un logiciel interactif de outil de capture vidéo interactif pour les utilisateurs de Mac similaire à EaseUS RecExperts. Cet outil permet de réaliser des enregistrements d'écran d'ordinateur et de diffuser des vidéos en direct.

Malheureusement, le lecteur QuickTime ne prend pas en charge tous les types de formats de fichiers vidéo tels que AVI. Vous devrez faire appel à des programmes tiers pour convertir les fichiers.

vous devez donc faire appel à des programmes tiers pour convertir les fichiers

Caractéristiques principales de QuickTime

Utilise un outil d'édition pour faire pivoter, découper, diviser et fusionner des clips vidéo

Diviser les vidéos en plusieurs clips pour les éditer individuellement

Téléchargement instantané de fichiers multimédias sur Facebook, Vimeo et Youtube

Informations sur les prix de QuickTime

QuickTime est un enregistreur d'écran en ligne gratuit.

Évaluations des clients de QuickTime

N/A

6. Screencast-O-Matic

via Screencast-O-Matic Screencast-O-Matic est un enregistreur d'écran sans filigrane et un éditeur vidéo qui vous permet d'améliorer la qualité de vos enregistrements en y ajoutant du texte, des images et des effets de design.

Vous pouvez transmettre vos idées au client par le biais d'un enregistrement vidéo interactif.

Bien qu'il s'agisse d'un puissant enregistreur d'écran, l'offre gratuite ne permet pas d'enregistrer des vidéos de plus de 15 minutes.

Caractéristiques de Screencast-O-Matic

Prise en charge de l'enregistrement par webcam

Accès aux vidéos, images et musiques de la bibliothèque intégrée

Importation de vidéos, d'audio et d'images à partir de plusieurs appareils

Informations sur les prix du Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic propose un plan gratuit et des plans payants à partir de 1,65 $/mois, facturés annuellement.

Notes des clients de Screencast-O-Matic

G2: 4.1/5 (40+ commentaires)

4.1/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (20+ avis)

7. OBS Studio

via Studio OBS OBS (Open Broadcaster Software) Studio est l'un des meilleurs enregistreurs d'écran sans filigrane qui vous permet d'ajouter des arrière-plans personnalisés à vos vidéos. Vous pouvez l'utiliser pour enregistrer votre écran et mixer audio et vidéo pour créer des visuels uniques.

En outre, les utilisateurs peuvent diffuser des vidéos Facebook Live et YouTube Live à l'aide de cet enregistreur d'écran gratuit.

Cependant, la courbe d'apprentissage est assez raide et les débutants peuvent avoir besoin de temps et de formation avant de se lancer dans le studio (OBS).

Caractéristiques principales d'OBS Studio

Passez d'une section vidéo à l'autre à l'aide de transitions personnalisées

Accès à des paramètres simplifiés pour améliorer les enregistrements de l'activité de votre écran, comme le format de sortie, le mode d'enregistrement, etc

L'interface modulaire "Dock" vous permet de réorganiser la présentation selon vos besoins

Informations sur les prix d'OBS Studio

OBS Studio est un enregistreur d'écran en ligne gratuit.

Les évaluations des clients d'OBS Studio

G2: 4.6/5 (50+ commentaires)

4.6/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (600+ avis)

8. Enregistreur d'écran Icecream

via Enregistreur d'écran Icecream le logiciel Icecream Screen Recorder est un outil d'enregistrement d'écran simple et direct qui vous permet de capturer des vidéos d'écran et même de partager un screencast.

Vous pouvez également ajouter de nombreux effets d'animation et de conception à vos enregistrements à l'aide de cet outil de capture d'écran.

Avec ce logiciel d'enregistrement d'écran, on dirait que vous allez vous régaler (aussi délicieusement qu'une crème glacée) !

Caractéristiques principales de Icecream Screen Recorder

Copie des enregistrements d'écran d'ordinateur dans le presse-papiers pour faciliter le partage

Découper, accélérer ou ralentir vos vidéos avec cet enregistreur d'écran en ligne

Ajouter des notes, des flèches et des images à vos enregistrements

Icecream Screen Recorder : informations sur les prix

Vous pouvez télécharger Icecream Screen Recorder gratuitement.

Notes des clients d'Icecream Screen Recorder

G2: 4.1/5 (20+ commentaires)

4.1/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (15+ avis)

9. Screencastify

via Screencastify Screencastify est un enregistreur d'écran gratuit qui prend en charge l'enregistrement par webcam et convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels.

Ses outils d'annotation vous permettent d'attirer l'attention sur les sections clés de votre enregistrement et de rendre vos vidéos plus attrayantes. Ainsi, vous pouvez vous assurer que vos clients ne se désintéressent pas ou ne s'assoupissent pas au milieu de la vidéo. 😴

Caractéristiques principales de Screencastify

Ajoutez des sous-titres à vos enregistrements

Réorganiser rapidement plusieurs clips vidéo dans l'ordre que vous souhaitez

Importer des vidéos de votre Google Drive dans l'éditeur

Informations sur les prix de Screencastify

Screencastify propose un plan gratuit et des plans payants à partir de 49 $ par utilisateur et par an.

Notes des clients de Screencastify

G2: 4.6/5 (50+ commentaires)

4.6/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (120+ avis)

10. Tella

via TellaTella est une caméra et un logiciel d'enregistrement d'écran qui vous permet d'enregistrer des vidéos entièrement personnalisables et instantanément partageables à partir de votre navigateur web, sans filigrane.

Tella propose également des options de personnalisation amusantes. Vous pouvez ajouter vos propres arrière-plans à vos enregistrements d'écran, modifier les mises en page et les styles de caméra, et combiner différents clips. Il vous permet également de découper et de remplacer vos enregistrements, ce qui est idéal pour enregistrer des démonstrations, des tutoriels, des présentations, etc vidéos de réaction .

Vous pouvez également présenter des diapositives directement dans Tella grâce au mode Diapositives.

Caractéristiques principales de Tella

Durée d'enregistrement illimitée

Arrière-plans et mises en page personnalisables

Clips modifiables - couper, diviser et combiner différents clips en une seule vidéo

Informations sur les prix de Tella

Enregistrez jusqu'à 10 vidéos avec le plan de démarrage gratuit de Tella et partagez vos vidéos par URL sans filigrane. Son plan Pro payant, avec un nombre illimité de vidéos et des exportations de vidéos sans filigrane, est proposé à partir de 19 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation des clients de Tella

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

: N/A Chrome Store: 5/5 (20+ avis)

11. Vmaker

Via Vmaker Vmaker est un logiciel d'enregistrement d'écran avancé et gratuit qui offre un moyen sûr, fiable et sans filigrane de capturer, partager et collaborer sur des enregistrements à l'écran. Il comprend des fonctionnalités telles que la personnalisation de la marque, des options vidéo interactives telles que des annotations et des quiz, des analyses puissantes, une capacité de partage de fichiers via Dropbox et Google Drive, etc.

Caractéristiques principales de Vmaker

Annoter sur votre écran pendant l'enregistrement

Bloquer les notifications pendant l'enregistrement

CTA personnalisé

Suivi et analyse des performances de la vidéo

Informations sur les prix de Vmaker

Vmaker propose des formules gratuites et payantes. Lite, sa formule gratuite, permet aux utilisateurs de créer un nombre illimité d'enregistrements d'écran d'une durée maximale de 7 minutes par enregistrement, tandis que sa formule payante démarre à 7 $ par mois.

Évaluation des clients de Vmaker

G2: 4.7/5 (74+ commentaires)

4.7/5 (74+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (30+ avis)

12. TinyTake

Via TinyTake TinyTake est un autre enregistreur d'écran sans filigrane. Cet outil vous permet de créer des tutoriels, des présentations et des vidéos en quelques minutes. Il offre des fonctionnalités telles que la possibilité d'enregistrer votre écran avec de l'audio, de partager des captures d'écran avec des annotations et des commentaires, de configurer des captures et des GIFs programmés, etc.

Caractéristiques principales de TinyTake :

Enregistrement d'écran gratuit jusqu'à 2 Go

Possibilité d'enregistrer votre écran avec du son

Annotation et commentaires sur les images et les vidéos

Partage en un clic de différentes manières (enregistrer dans un fichier, imprimer, copier dans le presse-papiers, joindre à un courrier électronique)

Informations sur les prix de TinyTake

Le plan gratuit de TinyTake offre des fonctionnalités de base avec un plafond de stockage de 2 Go et une limite d'enregistrement de 5 minutes. Pour plus d'espace de stockage et de fonctionnalités avancées, vous pouvez passer à l'offre payante à partir de 29 $ par an.

Notes des clients de TinyTake

G2: 4.5/5 (17+ commentaires)

4.5/5 (17+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (7+ avis)

13. ActivePresenter

Via Présentateur actif Le prochain sur la liste est ActivePresenter, un enregistreur d'écran gratuit sans filigrane qui permet aux utilisateurs de créer des tutoriels vidéo, des présentations et des simulations de logiciels en un rien de temps. Une fois que vous avez fini d'enregistrer votre vidéo, vous pouvez la prévisualiser en cliquant sur l'aperçu HTML5 et l'exporter au format MP4, MKV, WMV, AVI et WebM.

Caractéristiques principales d'ActivePresenter :

Format de sortie multiple (HTML5, AVI, MP4, etc.)

Apprentissage interactif (question hotspot, quiz, etc.)

Action conditionnelle et interactions avancées/jeux d'apprentissage en ligne

Informations sur les prix d'ActivePresenter

ActivePresenter propose un plan gratuit avec des capacités d'enregistrement d'écran limitées, et des plans payants à partir de 199 $ par licence.

Evaluation des clients d'ActivePresenter

G2: 4.5/5 (11+ commentaires)

4.5/5 (11+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (44+ avis)

14. Free Cam

Via Free Cam Free Cam est un logiciel d'enregistrement vidéo gratuit qui vous permet de créer des enregistrements d'écran, d'éditer des vidéos et de les télécharger sur YouTube sans filigrane. Il offre des fonctionnalités de capture vidéo de base telles que l'enregistrement de l'écran entier, de régions sélectionnées ou d'objets avec audio. Il dispose également d'une fonction d'édition qui permet aux utilisateurs de découper et de couper leurs enregistrements et d'ajuster le volume et le bruit de fond.

Free Cam - Caractéristiques principales :

Enregistrement de l'écran entier, de régions sélectionnées ou d'objets avec audio

Éditeur audio et vidéo intégré

Pas de limite de temps pour les enregistrements

Free Cam : informations sur les prix :

Free Cam Free Plan offre des capacités de capture vidéo de base sans filigrane et une durée d'enregistrement illimitée. Pour des fonctionnalités plus avancées comme la sortie HD et les options de renforcement du microphone, vous pouvez opter pour le plan Pro (à partir de 15 $/utilisateur par mois).

Les évaluations des clients de Free Cam :

G2 : 4/5 (16+ commentaires)

Alternativeto.net : 4.3/6 (6+ commentaires)

Say Hello to High-Quality Screen Recordings With ClickUp !

De l'hébergement d'un webinaire à la présentation d'un exposé professionnel, un enregistreur d'écran gratuit offre un large éventail d'utilisations organisationnelles.

Et avec ClickUp, vous obtenez un outil d'enregistrement d'écran complet qui est sans filigrane et à jamais gratuit à utiliser !

De plus, l'outil d'enregistrement d'écran de ClickUp est intégré à votre système d'exploitation outil de gestion de projet . Vous pouvez ainsi enregistrer des vidéos pour une collaboration efficace tout en menant vos projets de front.

vous avez l'impression d'être passionné ? Passez à ClickUp gratuitement aujourd'hui pour enregistrer des vidéos où votre contenu est mis en évidence sans filigrane gênant !