Comment utiliser l'IA dans le marketing : 10 exemples efficaces

D'accord, c'est l'heure des aveux. Avant, j'étais l'ultime spécialiste du marketing qui se fie à son instinct. Mon rituel ? Des soirées à disséquer les résultats des tests A/B, des feuilles de calcul qui me faisaient tourner de l'œil et des discours d'encouragement sur la façon dont mon "instinct" marketing allait sauver la situation.

Puis j'ai vu les nombres : 60 % des spécialistes du marketing utilisaient déjà l'IA pour écraser leurs objectifs, tandis que 74 % pensent que ce sera aussi basique que d'avoir un système d'information sur le marché de l'emploi La gestion de la relation client d'ici 2030 . L'esprit = soufflé.

Depuis que j'ai moi-même plongé dans le marketing IA, j'ai vu des campagnes se transformer de devinettes en science pure. Montrez-moi 10 exemples qui vous feront vous demander comment nous avons pu faire du marketing sans l'IA générative.

L'IA transforme le marketing en personnalisant les expériences client, en prédisant les tendances et en automatisant la création de contenu

Des marques comme Nike, Starbucks et Volkswagen utilisent l'IA pour la création de vidéos, l'envoi de messages personnalisés et l'analyse prédictive

Les outils d'IA permettent d'améliorer le ciblage des clients, la génération de contenu et la gestion des cibles, ce qui permet de gagner du temps et de stimuler l'efficacité du marketing

Les défis du marketing de l'IA comprennent les biais, l'exactitude des données, l'éthique et les problèmes de sécurité

L'IA propose une solution tout-en-un alimentée par l'IA pour rationaliser les stratégies marketing et améliorer l'efficacité

Comprendre l'IA dans les campagnes marketing

Vous êtes-vous déjà demandé comment cette publicité LinkedIn pour un webinaire sur la gestion des médias sociaux vous trouve juste au bon moment ? Ou comment Instagram semble inondé d'annonces de réductions importantes sur le gadget exact sur lequel vous avez l'œil depuis toujours ?

Ce sont quelques-uns des exemples les plus courants de marketing IA, où les algorithmes avancés d'apprentissage automatique prédisent les bonnes choses à commercialiser auprès du bon public au bon moment.

À la base, l'IA consiste à apprendre aux machines à penser, à s'adapter et à apprendre, comme un élève hyper-nerveux qui ne sèche jamais les cours. Elle utilise des technologies telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (NLP) - des termes fantaisistes qui signifient qu'il s'agit de mieux comprendre les choses à partir des données.

C'est un peu le Sherlock Holmes de la technologie : il analyse les modèles, prédit ce qui va se passer et prend des décisions qui semblent étrangement humaines.

En marketing, l'IA est utilisée pour:

🔮 Prévoir le comportement des clients et les tendances futures

📱 Créer des publicités qui apparaissent au moment idéal

🎯 Segmenter les audiences pour des campagnes personnalisées

📝 Générer du contenu pour les articles de blog, les médias sociaux et les e-mails, en accélérant la production et en améliorant l'engagement des clients

📧 Personnaliser le marketing par e-mail en adaptant le contenu et les heures d'envoi

💬 Surveiller les médias sociaux pour suivre le sentiment et les tendances de la marque

Le résultat ? Un marketing plus intelligent et plus cible qui se connecte avec les gens d'une manière qui semble naturelle et pertinente.

Le rôle de l'IA dans l'amélioration de l'expérience client et la croissance des entreprises

Voici comment l'IA dans le marketing change la donne pour les entreprises et les consommateurs :

🛍️ Des séances de shopping personnalisées : L'IA utilise vos préférences et vos achats passés pour vous recommander exactement ce que vous aimerez ensuite - plus de défilement interminable

: L'IA utilise vos préférences et vos achats passés pour vous recommander exactement ce que vous aimerez ensuite - plus de défilement interminable 💬 Un service client toujours disponible : Les chatbots IA sont comme les représentants de l'assistance client les plus rapides, travaillant 24 heures sur 24 pour traiter les problèmes à la vitesse de l'éclair

: Les chatbots IA sont comme les représentants de l'assistance client les plus rapides, travaillant 24 heures sur 24 pour traiter les problèmes à la vitesse de l'éclair 📈 Predicting the future : L'IA peut repérer les tendances avant qu'elles ne frappent, aidant les entreprises à garder une longueur d'avance avec des produits et des services dont les clients ne savaient même pas encore qu'ils en avaient besoin

: L'IA peut repérer les tendances avant qu'elles ne frappent, aidant les entreprises à garder une longueur d'avance avec des produits et des services dont les clients ne savaient même pas encore qu'ils en avaient besoin 🛠️ La magie des coulisses : L'IA rationalise les opérations de l'entreprise, qu'il s'agisse de prévoir les besoins en stocks ou d'ajuster les stratégies de tarification

Vous êtes curieux de savoir comment vous pouvez utiliser l'IA pour améliorer vos campagnes ? Découvrez dans cette vidéo nos 3 meilleurs conseils en matière de marketing par l'IA :

10 exemples d'IA dans le marketing

Maintenant que vous avez le scoop sur le marketing de l'IA, plongeons dans quelques exemples de marques utilisant l'IA pour améliorer leur marketing de marketing.

1. Nike

Industry type: Sports

Use case: Création de vidéos par l'IA

La campagne "Never Terminé Evolving" de Nike mettant en vedette Serena Williams : a dans les exemples de marketing

La campagne 2023 de Nike Une évolution jamais Terminée a mis en avant l'innovation de l'IA en créant un match de tennis virtuel entre Serena Williams de 1999 et sa version de 2017. La technologie a analysé l'évolution de son style de jeu - de la sélection des coups aux déplacements sur le court - sur près de deux décennies.

La pièce maîtresse de la campagne était une simulation de match sur YouTube, assistée par un marketing ciblé sur les médias sociaux qui a suscité l'engagement des fans.

🎯Le résultat: Le match virtuel a affiché les vues de 1,69 million d'abonnés YouTube. De plus, il a remporté le Grand Prix de l'artisanat numérique à Cannes.

2. Starbucks

Industry type: Food & Beverages

Use case: Messages personnalisés

L'IA de Starbucks, Deep Brew deep Brew, c'est un peu le barista ultime avec un don pour les données. Il ne se contente pas de prendre votre commande, il étudie vos habitudes - ce que vous commandez, quand vous venez, et même les tendances du comportement général des clients.

Grâce à ces informations, elle lance des communications marketing si personnelles qu'elles semblent triées sur le volet, incitant les utilisateurs de l'application à adhérer au programme de récompenses grâce à des offres trop alléchantes pour être ignorées.

🎯Le résultat: Cette utilisation intelligente de l'IA a porté ses fruits. Starbucks a vu plus de 4 millions de nouveaux membres de fidélité s'inscrire.

3. Volkswagen

Industry type: Automobile

Use case: Analyse prédictive

Volkswagen, déjà pro de l'automatisation, a décidé de laisser l'IA prendre le volant pour les décisions d'achat de publicités. Au lieu de se fier à l'instinct de son agence de publicité, qui entrait souvent en conflit avec les données, Volkswagen s'est concentré sur l'exploitation de l'IA pour gérer des tâches complexes.

🎯Le résultat: Volkswagen a éliminé les coûts cachés que l'agence média facturait et a pris des décisions plus éclairées. Cela a conduit à une augmentation de la valeur ajoutée de l'entreprise 14% d'augmentation des équipes commerciales .

4. Virgin Voyages

Industry type: Travel

Use case: Personnalisation

La campagne "Jen IA" de Virgin Voyages met en scène Jennifer Lopez

Virgin Voyages a fait des vagues avec sa campagne Campagne Jen IA . À première vue, elle mettait en scène Jennifer Lopez - c'est du moins ce que tout le monde pensait. Le hic ? La J.Lo qui apparaissait à l'écran était en fait une version IA interprétée de manière hilarante par un certain Kyle.

La grande révélation a fait le buzz, mais Virgin Voyages ne s'est pas arrêté là.

Elle a poussé l'expérience encore plus loin en invitant les fans à créer des invitations de voyage personnalisées à l'aide de l'outil d'IA de Jen sur son site web. Cette touche ludique et interactive a non seulement permis de continuer à rire, mais elle a également stimulé l'engagement des clients, consolidant ainsi le fait que Virgin Voyages fait parler d'elle.

🎯Le résultat: Jen IA est devenu viral avec plus de deux milliards d'impressions, entraînant un énorme trafic web, 25 000+ invitations personnalisées et un grand bond dans les réservations.

5. Heinz

Industry type: Food & Beverage

Use case: Renforcement de la marque

Heinz a prouvé qu'il était le roi du ketchup avec sa campagne 2022 Campagne Ketchup de l'I.A . L'équipe a fait équipe avec DALL-E 2, l'IA texte-image, et lui a demandé d'imaginer le "ketchup"

Quelle que soit l'invite, "Bouteille de ketchup de la Renaissance" ou "Carte de tarot du ketchup", l'IA a continué à produire des bouteilles de style Heinz.

Ce qu'il faut en retenir ? Heinz n'est pas seulement du ketchup, c'est le ketchup. L'entreprise est allée plus loin en invitant les fans sur les réseaux sociaux à créer leur propre art du ketchup IA, ce qui a déclenché une tendance virale. Même des grands noms comme Ducati et Sportsnet se sont joints à l'aventure, faisant de Heinz le sujet de conversation de l'Internet.

🎯Le résultat: La campagne a obtenu 1,15 milliard d'impressions gagnées à l'échelle mondiale et a généré plus de 2500% d'exposition de plus que l'investissement médiatique. De plus, l'engagement sur les médias sociaux a grimpé en flèche, avec un taux supérieur de 38% à celui des campagnes précédentes.

6. Wowcher

Industry type: eCommerce

Use case: Publicité sur les médias sociaux L'IA dans la publicité il s'agit de concevoir des publicités qui semblent personnalisées, et Wowcher y parvient parfaitement. En faisant équipe avec la technologie de rédaction IA de Phrasee, ils ont transformé leurs posts sur les médias sociaux et leurs publicités en expériences personnalisées.

Ainsi, si vous êtes du genre à cliquer sur des annonces d'offres de vacances, l'IA le remarque et inonde votre fil d'actualité d'offres de voyage irrésistibles. C'est comme si vous aviez un acheteur personnel pour vos escapades de rêve.

À faire : Wowcher a mis l'IA à l'épreuve, littéralement. Elle a réalisé un test A/B, opposant quatre annonces générées par l'IA à une annonce rédigée par des humains. Les annonces générées par l'IA ont systématiquement obtenu des évaluations de pertinence de 9 ou 10 sur 10, ce qui prouve qu'elles ont touché la bonne note auprès de leur public.

🎯Le résultat: Cette stratégie pilotée par l'IA a permis d'atteindre un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros 31% de baisse du coût par lead .

7. Mastercard

Industry type: Financial services

Use case: Analyse concurrentielle

Lorsque la pandémie a bousculé les choses, Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) a dû faire face à un marché en pleine mutation. Pour conserver leur avantage, ils se sont appuyés sur Crayon, une plateforme alimentée par l'IA qui est devenue leur boussole concurrentielle. Utilisation de Crayon mastercard a obtenu des informations basées sur des données sur ce que faisaient ses concurrents et a signalé les menaces potentielles avant qu'elles ne deviennent des problèmes.

🎯Le résultat: Crayon a fait des merveilles pour Mon travail.

Mike Wienke, directeur du marketing produit mondial et de l'aide à la vente, déclare ,

_Crayon donne aux participants une idée précise de la façon dont chaque concurrent aborde le marché, ce qui facilite l'examen de Mastercard d'un point de vue externe. À faire l'exercice, non seulement il est beaucoup plus efficace, mais il nous permet aussi de réunir des personnes de toute l'organisation et d'ouvrir un dialogue, où chacun peut apporter des idées précieuses

8. Nutella

Industry type: Food & Beverages

Use case: Design

La campagne Unica de Nutella présente 7 millions de libellés de pots

Nutella a fait appel à l'IA pour sa campagne de Nutella Unica en créant 7 millions de libellés de pots uniques. Chaque libellé a été conçu pour donner une impression d'exclusivité, en s'appuyant sur l'amour des fans pour les produits personnalisés.

Mais quel que soit le caractère unique du design, le logo emblématique de Nutella garantissait que chaque pot soit instantanément reconnaissable. Lancée en Italie, la campagne a frappé fort avec un mélange de publicités en ligne et à la télévision qui ont fait parler d'elles.

🎯Le résultat: En l'espace d'un mois seulement, les 7 millions de pots générés par l'IA ont tous été vendus.

9. Kasasa

Industry type: Financial services

Use case: Création de contenu

Kasasa montre comment IA peut transformer le marketing de contenu .

Kasasa a eu du mal à planifier le contenu dans le secteur financier qui évolue rapidement. Bien qu'ils aient un calendrier éditorial d'un an, ils avaient besoin d'un moyen de rationaliser le processus, de valider les idées et d'accélérer les choses. En partenariat avec MarketMuse, ils ont utilisé des briefs de contenu pilotés par l'IA pour créer un contenu de haute qualité et engageant qui a résonné avec leur public et a stimulé l'autorité de leur site Web.

Le résultat: A 92% d'augmentation du trafic organique d'une année sur l'autre, un bond de 83 % dans le classement des mots clés et une augmentation de 28 % du temps passé sur leurs pages.

10. The Economist

Type d'industrie: Médias et édition

Use case: Publicité programmatique pilotée par l'IA

En 2017, The Economist luttait contre la chute de son lectorat jusqu'à ce qu'il tente quelque chose d'intelligent : il a laissé l'IA s'occuper de son ciblage publicitaire. L'IA a creusé dans tout, du comportement sur le web aux données sur les abonnés, les aidant à comprendre qui étaient vraiment leurs lecteurs et à trouver des personnes similaires qui aimeraient aussi leur contenu. Un beau retournement de situation !

🎯Le résultat: The Economist a réussi à faire rentrer dans son giron 3.6 millions de nouveaux lecteurs , réalisant un fantastique retour sur investissement de 10:1 grâce à leurs campagnes ciblées. Ils ont également constaté une augmentation de 9 % des abonnés fidèles entre 2020 et 2021.

L'IA au service de l'amélioration des stratégies de marketing numérique

L'élaboration d'une stratégie marketing basée sur l'IA n'est pas une mince affaire. Il faut les bons outils d'IA et une plongée en profondeur dans divers cas d'utilisation de l'IA pour que tout cela fonctionne.

Comprenons cela à l'aide d'un exemple.

Sarah, manager d'équipe marketing dans une startup d'e-commerce, a eu du mal à rationaliser le flux de travail de son équipe bien qu'elle excelle dans les tâches créatives. Alors qu'elle s'épanouissait dans l'élaboration de campagnes, les défis liés à la gestion de projet conduisaient au chaos.

Sa recherche d'une solution l'a conduite à ClickUp clickUp, l'application Tout pour le travail. Avec des fonctionnalités de gestion des documents, des connaissances et des projets regroupées dans une puissante plateforme soutenue par l'IA, ClickUp a permis de consolider les flux de travail dispersés de son équipe en un seul système.

Le logiciel de gestion de projet marketing peut aider à automatiser les flux de travail, à organiser les projets de manière transparente et à obtenir des informations en temps réel sur les performances de l'équipe et la progression des campagnes. De plus, un assistant IA peut faire gagner des heures sur le travail manuel.

1. Ciblage et segmentation des clients

Les outils marketing IA peuvent plonger en profondeur dans les données clients et faire ressortir des schémas. Un assistant IA peut analyser le comportement des clients, leurs préférences et les caractéristiques qui les distinguent.

Au lieu de fouiller dans les données, on peut simplement poser des questions pertinentes sur des segments de clientèle ou des données démographiques spécifiques.

📌 Exemple d'invite: _Quel est le comportement de mes acheteurs récurrents qui n'ont pas acheté au cours des 30 derniers jours ?

Triez et filtrez les données clients de vos applications connectées en toute simplicité grâce à ClickUp Brain

Les champs personnalisés peuvent aider à capturer tous les types de détails sur les clients, comme les données démographiques, l'historique des achats et la façon dont ils ont interagi avec les campagnes précédentes. De plus, on peut créer des segments personnalisés, comme les "clients fidèles qui n'ont pas acheté depuis longtemps" ou les "nouveaux acheteurs à la recherche de réductions"

Trier, organiser et gérer les détails des clients et des campagnes marketing avec les champs personnalisés de ClickUp

L'IA peut analyser et résumer les informations clés provenant des avis, des données sur les concurrents et des mentions sur les médias sociaux.

Capacités de l'IA:

Analyse des données: L'IA peut identifier les tendances et les informations exploitables à partir de sondages, commentaires ou évaluations

Recherche de concurrents: L'IA extrait des données de sources publiques pour comparer les offres, les rapports et les stratégies, et fournit des rapports rapides

Tendances de l'industrie: L'IA analyse les articles, les nouvelles et les médias sociaux pour fournir les dernières tendances du marché et les préférences des consommateurs

📌 Invitations exemples:

analyser les tendances actuelles du marché dans l'industrie du SaaS B2B. Identifiez les concurrents clés, les projections de croissance du marché et les nouvelles opportunités d'innovation_

fournir une analyse concurrentielle des principales entreprises B2B proposant des logiciels de gestion de projet. Comparez les fonctionnalités, les prix et les avis des clients

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brain-6.png ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Essayez ClickUp Brain /$$$cta/

3. Création de contenu

Les marketeurs sont souvent confrontés au redoutable bloc de l'écrivain ou à la pression de développer de nouvelles idées.

L'IA peut épargner des heures de brainstorming et de création de contenu, permettant de se concentrer sur les aspects stratégiques du marketing, c'est-à-dire l'élaboration de stratégies et la narration.

Par exemple, lorsqu'on a besoin d'un article de blog pour une prochaine vente de vacances, l'IA peut générer un plan accrocheur, suggérer des titres attrayants, fournir une structure de contenu et proposer des suggestions de mots clés pour le référencement.

Il suffit ensuite d'affiner le ton et d'ajouter le style de la marque.

📌 Exemples d'invitations:

Écrire un article de blog engageant sur les ventes de vacances pour les entreprises de commerce électronique

Suggestionner des mots-clés SEO pour un article de blog sur les équipes commerciales du Nouvel An

rédiger une publicité Facebook pour une vente flash de 24 heures sur les chaussures

générer des lignes d'objet pour une campagne d'e-mail faisant la promotion d'une réduction estivale sur les maillots de bain

proposer un texte publicitaire pour une annonce Google sur les frais de port gratuits pour toutes les commandes

Rédiger un e-mail persuasif pour la promotion de notre dernier lancement de produit

générer un titre de page d'atterrissage pour une promotion "achetez-en-un-avec-un-gratuit"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brain-.png ClickUp Brain /$$$img/

Rédigez et modifiez un contenu marketing de premier ordre avec ClickUp Brain

4. Gestion des tâches

Toutes les tâches marketing ne méritent pas le même niveau d'urgence. L'IA peut analyser l'historique des projets et la charge de travail de l'équipe, puis donner des conseils personnalisés sur ce qu'il faut prioriser en premier.

De plus, si un projet prend du retard, l'IA peut identifier le goulot d'étranglement et en informer l'équipe. L'équipe marketing peut ainsi se concentrer sur les tâches urgentes, comme la mise à jour d'une campagne publicitaire ou l'achèvement d'un projet d'article de blog.

De plus, si on travaille sur deux projets de campagne marketing similaires, l'IA peut le détecter et suggérer de fusionner ou de dupliquer les tâches pour que tout se passe bien.

Trouver des tâches marketing qui font double emploi ou qui fusionnent avec ClickUp Brain

Voici comment l'IA peut automatiser ces tâches :

Suivi des prospects: Créer automatiquement des tâches et définir des rappels pour envoyer des e-mails de bienvenue personnalisés et des invitations de suivi

Campagnes d'e-mailing: Déclencher des e-mails personnalisés et automatisés en fonction des actions du client, comme des offres après achat

Rapports de progression de la campagne: Mises à jour automatiques des indicateurs de la campagne et alertes en cas de problème

Rappels et échéances des tâches: Définir des rappels automatiques et des échéances pour chaque tâche de marketing afin de rester sur la bonne voie

Défis et considérations dans le marketing de l'IA

Il a suffi de quelques virales, faciles à utiliser Outils d'IA pour le marketing pour les experts de prendre le train de l'IA et d'améliorer leurs campagnes. Cependant, le marketing de l'IA n'est pas toujours simple à mettre en œuvre.

Voici ce à quoi il faut faire attention :

Biais: L'IA apprend à partir de données, et les données ne sont pas toujours impartiales. Méfiez-vous des préjugés raciaux, sexuels, culturels ou socio-économiques qui se glissent dans vos stratégies de marketing

L'IA apprend à partir de données, et les données ne sont pas toujours impartiales. Méfiez-vous des préjugés raciaux, sexuels, culturels ou socio-économiques qui se glissent dans vos stratégies de marketing Inexactitude: De mauvaises données sont synonymes de mauvais résultats. Des informations clients inexactes pourraient signifier que vous ciblez des bottes de neige à des habitants de Miami. Revérifiez vos données pour que l'IA reste sur la bonne voie

De mauvaises données sont synonymes de mauvais résultats. Des informations clients inexactes pourraient signifier que vous ciblez des bottes de neige à des habitants de Miami. Revérifiez vos données pour que l'IA reste sur la bonne voie Éthique: Une personnalisation excessive peut sembler invasive, comme des publicités hyperciblées ou l'utilisation de données sans consentement. Équilibrez la confidentialité avec la personnalisation pour éviter de faire fuir votre public

Une personnalisation excessive peut sembler invasive, comme des publicités hyperciblées ou l'utilisation de données sans consentement. Équilibrez la confidentialité avec la personnalisation pour éviter de faire fuir votre public Sensibilité des données et sécurité: L'IA s'appuie sur des données sensibles, ce qui rend une sécurité robuste essentielle. Des protections faibles risquent d'entraîner des atteintes à la confidentialité et des problèmes de conformité

L'IA s'appuie sur des données sensibles, ce qui rend une sécurité robuste essentielle. Des protections faibles risquent d'entraîner des atteintes à la confidentialité et des problèmes de conformité Transparence: Le contenu de l'IA étant en plein essor, soyez clair sur son utilisation et donnez le crédit là où il est dû pour répondre aux préoccupations concernant la paternité et la propriété intellectuelle

Conseils pour clouer le bec à l'IA dans le marketing:

🔍Test & tweak: Continuez à affiner les campagnes - l'IA se nourrit de l'optimisation des données

❤️Stay humain: Laissez l'IA stimuler la créativité, pas la remplacer. Une touche humaine fait toute la différence

🦸‍♂️IA comme un acolyte: Utilisez l'IA pour assister, et non remplacer, votre équipe. Associez l'efficacité à la perspicacité humaine

📚Train your crew: Assurez-vous que tout le monde sait comment manier les outils IA de manière efficace

Les tendances futures du marketing de l'IA

Le marché de l'IA dans le marketing représentait 15,84 milliards de dollars en 2021 et devrait monter en flèche de plus de.. 107,5 milliards de dollars d'ici 2028 . Cette soudaine ruée d'investissements transforme déjà la façon dont les entreprises utilisent l'IA dans leurs stratégies.

Voici quelques tendances clés qui façonnent l'avenir du marketing de l'IA :

1. L'IA des émotions

L'IA sait lire les émotions à travers les expressions faciales, le style de la voix ou les comportements, ce qui permet des interactions plus empathiques avec les clients.

📌 Exemple: Un bot de service détecte la frustration et y répond par un ton apaisant ou des solutions plus rapides. Les marques peuvent également analyser les réactions émotionnelles aux publicités, aux logos ou aux produits et envoyer des messages marketing personnalisés.

2. Réalité augmentée (RA) et réalité virtuelle (RV) pilotées par l'IA

L'IA rend la RA et la RV plus personnalisées et plus pratiques, en créant des expériences immersives qui s'adaptent en temps réel.

📌 Exemple: Les applications de RA alimentées par l'IA permettent aux utilisateurs de visualiser les meubles dans leur espace, tandis que les visites de magasins en RV offrent des expériences d'achat attrayantes et interactives.

3. Intégration de l'IA et de la blockchain

L'association de l'IA et de la blockchain renforce la sécurité, l'authentification et la personnalisation des campagnes marketing.

📌 Exemple: L'IA analyse les historiques d'achat vérifiés par la blockchain pour un ciblage précis, tandis que la blockchain garantit la crédibilité des partenariats avec les influenceurs.

Obtenez un meilleur retour sur investissement de votre stratégie de marketing numérique avec ClickUp

Les spécialistes du marketing du monde entier utilisent des outils d'IA pour tout, de la création de contenu à la collecte d'informations sur les clients. Cependant, la véritable difficulté est de savoir à quels outils faire confiance.

C'est là que ClickUp Brain entre en jeu. C'est un assistant tout-en-un qui gère différents efforts marketing - qu'il s'agisse de générer du contenu marketing, d'analyser les concurrents ou de suggérer des améliorations de stratégie.

Le plus intéressant ? ClickUp Brain automatise les tâches marketing fastidieuses que vous remettez à plus tard, comme le suivi des abonnés ou l'envoi d'e-mails personnalisés. Vous avez ainsi plus de temps pour vous concentrer sur la stratégie, la créativité et la croissance de votre entreprise. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et faites-en l'expérience. 🙌