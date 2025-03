Top 10 des logiciels de gestion d'audit pour des audits internes rationalisés

Lorsque le comité d'audit demande des mises à jour, il est facile de se sentir débordé en essayant de tout contrôler.

Mais il existe quelque chose qui peut vous faciliter le travail. Il s'agit des logiciels de gestion d'audit

Ces outils vous aident à forfaiter, exécuter et auditer des projets plus efficacement en automatisant de nombreuses tâches manuelles qui ralentissent généralement les choses. Que vous travailliez sur un rapport d'audit interne, un audit annuel, le suivi de la conformité ou la gestion des checklists d'audit, le logiciel vous permet de tout organiser en un seul endroit tout en garantissant la conformité et la sécurité.

Un logiciel de gestion des audits internes vous permet de planifier et de mener des audits, d'assigner des tâches, de documenter les conclusions et de générer des rapports d'audit détaillés.

C'est comme si vous disposiez d'un membre supplémentaire de l'équipe qui ne manque jamais une échéance et qui vérifie chaque détail pour vous. Dans cet article, mon équipe et moi-même avons listé les 10 meilleurs logiciels de gestion d'audit pour vos audits internes, ainsi que leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites et les détails de leurs prix.

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici un rapide récapitulatif des 10 meilleurs logiciels de gestion d'audit pour motoriser vos audits et gagner du temps :

ClickUp : Le meilleur pour les flux de travail d'audit personnalisables et le suivi des tâches SafetyCulture (iAuditor) : Le meilleur pour la gestion des inspections et les rapports en temps réel SAP : Le meilleur pour l'intégration à grande échelle et la gestion des risques TeamMate : Le meilleur pour la personnalisation et l'engagement des parties prenantes Pentana by Ideagen : Le meilleur pour les audits illimités et les flux de travail flexibles MetricStream : Le meilleur pour les insights alimentés par l'IA et les audits basés sur les risques AuditBoard : Meilleur pour la gestion collaborative des risques et les gains d'efficacité Workiva : Meilleur pour les rapports financiers intégrés et la collaboration en temps réel AuditBond de Diligent : Meilleur pour les flux de travail évolutifs et les analyses intégrées Onspring : Le meilleur pour l'automatisation et la flexibilité de la GRC sans code

Ce que vous devez rechercher dans un logiciel de gestion des audits

Au fil des ans, j'ai utilisé de nombreux logiciels de gestion des audits pour trouver celui qui me convenait le mieux.

Le meilleur logiciel d'audit interne présente généralement les fonctionnalités suivantes :

Analyse et cartographie du cadre réglementaire : Un bon logiciel de gestion des audits devrait être en mesure d'analyser les cadres réglementaires et de cartographier les exigences qui se chevauchent.

: Un bon logiciel de gestion des audits devrait être en mesure d'analyser les cadres réglementaires et de cartographier les exigences qui se chevauchent. Analyse des données pour l'analyse des lacunes : Vos contrôles actuels ne répondront probablement pas à toutes les exigences de conformité. Dans ce cas, votre logiciel d'audit interne devrait effectuer une analyse des écarts pour révéler les lacunes et suggérer les étapes à franchir

: Vos contrôles actuels ne répondront probablement pas à toutes les exigences de conformité. Dans ce cas, votre logiciel d'audit interne devrait effectuer une analyse des écarts pour révéler les lacunes et suggérer les étapes à franchir Suivi du travail de remédiation : Une fois que vous savez où vous avez échoué, le logiciel doit suivre vos efforts de remédiation. Qu'il s'agisse de corriger des contrôles ou de mettre en œuvre de nouvelles politiques, il vous aidera à constater la progression et à éviter la panique du type "Ai-je oublié quelque chose ?

: Une fois que vous savez où vous avez échoué, le logiciel doit suivre vos efforts de remédiation. Qu'il s'agisse de corriger des contrôles ou de mettre en œuvre de nouvelles politiques, il vous aidera à constater la progression et à éviter la panique du type "Ai-je oublié quelque chose ? Rechercher des preuves auprès des parties prenantes : Rechercher manuellement des preuves d'audit ? Non merci ! Le bon logiciel d'audit devrait traiter les demandes dans un seul système, en gardant tout organisé pour que vous n'ayez pas à chercher dans des e-mails perdus ou des messages de discussion oubliés

: Rechercher manuellement des preuves d'audit ? Non merci ! Le bon logiciel d'audit devrait traiter les demandes dans un seul système, en gardant tout organisé pour que vous n'ayez pas à chercher dans des e-mails perdus ou des messages de discussion oubliés Collaboration avec l'équipe d'audit : Lorsque votre équipe d'audit est répartie sur différents fuseaux horaires, la communication est clé. Votre logiciel de gestion d'audit doit fournir une plateforme sécurisée pour la collaboration, afin que tout le monde soit sur la même page sans chaînes d'e-mails interminables

: Lorsque votre équipe d'audit est répartie sur différents fuseaux horaires, la communication est clé. Votre logiciel de gestion d'audit doit fournir une plateforme sécurisée pour la collaboration, afin que tout le monde soit sur la même page sans chaînes d'e-mails interminables Attribution des tâches, alerte et escalade : Il n'est pas facile de se souvenir des échéances, surtout lorsque la saison des audits bat son plein. Votre logiciel devrait assigner des tâches, envoyer des rappels gentils (ou moins gentils) et escalader les tâches en retard

ClickUp prouve sa préparation à l'entreprise avec les certifications ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 et ISO 27018:2019

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des audits

Maintenant que nous avons couvert ce qu'il faut rechercher dans un logiciel d'audit interne, mon équipe chez ClickUp et moi-même avons fait des recherches et compilé une liste des outils qui nous ont vraiment impressionnés par leurs fonctions.

Ces outils vont au-delà des bases et offrent des fonctionnalités qui rendent les audits internes moins angoissants. Explorons-les.

1. ClickUp (Meilleur pour les flux de travail d'audit personnalisables et le suivi des tâches) ClickUp est l'application Tout pour le travail qui garantit que votre processus d'audit est parfait avec un grand P.

Notre voyage commence avec l'application Modèle de checklist d'audit interne ClickUp cette liste de contrôle est conçue pour vous aider à gérer toutes les phases de l'audit.

Télécharger ce modèle

Vous pouvez facilement suivre les aperçus, gérer les processus de conformité et créer des flux de travail reproductibles qui vous permettent de gagner du temps lors des prochains audits. De l'organisation des données d'audit à la collaboration avec les parties prenantes, cette checklist ClickUp simplifie l'ensemble du processus.

Une fois que vous avez établi votre checklist, les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp vous aident à achever les éléments d'action individuellement.

ClickUp Gestion des tâches ClickUp Gestion des tâches change la donne (et explique en grande partie pourquoi ClickUp est l'outil de gestion d'audit privilégié par mon équipe) : il n'a jamais été aussi facile d'attribuer des tâches d'audit, de fixer des paramètres d'échéance et de suivre la progression.

Plus loin, Automatisations ClickUp vous aide à éviter le travail répétitif en automatisant les abonnements et les rappels. Il peut escalader les tâches en retard, ce qui permet à votre équipe de rester compte.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-79.png ClickUp Rappels /$$img/

restez sur la bonne voie dans le processus d'audit de conformité avec ClickUp Reminders_

Vous avez besoin d'un endroit pour stocker tous ces documents et rapports d'audit ?

ClickUp Docs ClickUp Documents vous permet d'organiser et de partager les preuves d'audit, les politiques de conformité et les rapports d'audit interne dans un emplacement sécurisé. Il vous permet également de surveiller les révisions de documents grâce au suivi des versions, garantissant ainsi que chaque modification est enregistrée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Docs-3.0-1400x944.png ClickUp Docs 3.0 /$$img/

créez un référentiel centralisé pour vos preuves internes avec ClickUp Docs

La collaboration est également facilitée, que vous travailliez avec une équipe d'audit dans des fuseaux horaires différents ou que vous assuriez la coordination avec des parties prenantes externes.

ClickUp Discuter

La fonctionnalité de discussion en temps réel de la plateforme, ClickUp Discussion clickUp Chat, vous permet de communiquer de manière transparente avec votre équipe. Vous pouvez désormais joindre des pièces, partager des mises à jour et des commentaires sans passer d'une application à l'autre grâce à Chat.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Chat-Dashboard-Image-1400x788.png ClickUp Chat /$$img/

simplifiez la communication avec les auditeurs de conformité et rationalisez votre processus d'audit

ClickUp Tableaux blancs

Si vous avez besoin d'une représentation visuelle de votre forfait d'audit, Les Tableaux blancs de ClickUp vous permettent de planifier des stratégies en collaboration, en affichant une vue d'ensemble.

créez un forfait complet d'atténuation des risques avec les tableaux blancs ClickUp_

Tableaux de bord ClickUp

Enfin, pour ceux qui veulent des informations instantanées, Tableaux de bord ClickUp fournit des analyses en temps réel, vous aidant à suivre des indicateurs clés tels que la progression des audits, les tâches en cours et le statut de conformité.

suivez la progression de votre audit de conformité dans plusieurs domaines grâce aux tableaux de bord ClickUp_

Si vous craignez toujours d'oublier certaines tâches, l'option Modèle d'audit d'entreprise ClickUp transforme la plateforme en un outil efficace d'aide à la décision outil de gestion de la conformité pour les tâches d'audit.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gestion des tâches : Créez, attribuez et suivez les tâches sans effort. Vous pouvez même définir des tâches récurrentes pour des vérifications régulières et obtenir des rappels automatiques à l'approche des échéances

: Créez, attribuez et suivez les tâches sans effort. Vous pouvez même définir des tâches récurrentes pour des vérifications régulières et obtenir des rappels automatiques à l'approche des échéances Stockage de documents : Conservez tous les documents, rapports et preuves liés à l'audit en un seul endroit grâce à ClickUp Docs. De plus, la fonctionnalité de contrôle des versions garantit une piste d'audit claire

: Conservez tous les documents, rapports et preuves liés à l'audit en un seul endroit grâce à ClickUp Docs. De plus, la fonctionnalité de contrôle des versions garantit une piste d'audit claire Automatisation : Automatisez les flux de travail d'audit tels que l'attribution des tâches et les rappels de suivi, réduisant ainsi les tâches manuelles et assurant le bon déroulement du processus

: Automatisez les flux de travail d'audit tels que l'attribution des tâches et les rappels de suivi, réduisant ainsi les tâches manuelles et assurant le bon déroulement du processus Tableau blanc : Planifiez visuellement vos flux de travail d'audit et collaborez en temps réel avec votre équipe en utilisant les Tableaux blancs de ClickUp, parfaits pour le brainstorming et l'affinage des stratégies

: Planifiez visuellement vos flux de travail d'audit et collaborez en temps réel avec votre équipe en utilisant les Tableaux blancs de ClickUp, parfaits pour le brainstorming et l'affinage des stratégies Rapports et tableaux de bord : Obtenez un aperçu en temps réel de la progression de votre audit grâce à des tableaux de bord personnalisables, vous permettant de suivre les indicateurs clés de performance, les tâches en retard et le statut de conformité en un coup d'œil

: Obtenez un aperçu en temps réel de la progression de votre audit grâce à des tableaux de bord personnalisables, vous permettant de suivre les indicateurs clés de performance, les tâches en retard et le statut de conformité en un coup d'œil Outils de collaboration : Communiquez avec votre équipe directement dans ClickUp en utilisant la fonctionnalité Teams, partagez des fichiers et tenez tout le monde au courant sans passer d'une application à l'autre

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage : Les fonctionnalités étendues de ClickUp peuvent prendre du temps à maîtriser

: Les fonctionnalités étendues de ClickUp peuvent prendre du temps à maîtriser Fonctionnalité mobile : L'application mobile de ClickUp est utile, mais elle est parfois moins réactive que la version bureau

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain : Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 7$ par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

À faire : le marché mondial des logiciels de gestion d'audit devrait atteindre 2 987 millions de dollars en 2029 . Ce nombre considérable n'est pas surprenant, compte tenu de l'importance cruciale des audits pour les départements financiers.

2. SafetyCulture (iAuditor) (Meilleur pour la gestion des inspections et les rapports en temps réel)

le logiciel de gestion de l'audit de SafetyCulture /%img/ est un logiciel de gestion de la sécurité Culture de la sécurité Les fonctionnalités de SafetyCulture (iAuditor) peuvent être intéressantes si votre entreprise doit faire l'objet d'inspections fréquentes. Cet outil simplifie la réalisation d'audits réguliers, l'identification des problèmes et leur résolution, tout en permettant à votre équipe de rester sur la même page.

Ce qui est pratique, c'est la façon dont SafetyCultur vous permet de configurer des checklists personnalisables en quelques minutes. L'application est axée sur le mobile, ce qui signifie que vous pouvez effectuer des inspections, capturer des données et attribuer des mesures correctives depuis votre téléphone.

SafetyCulture (iAuditor) meilleures fonctionnalités

Checklists d'inspection : Convertissez des checklists papier ou des feuilles de calcul Excel en formulaires d'inspection intelligents et personnalisables grâce à un générateur de glisser-déposer

: Convertissez des checklists papier ou des feuilles de calcul Excel en formulaires d'inspection intelligents et personnalisables grâce à un générateur de glisser-déposer Actions correctives : Attribuez des tâches de suivi en fonction des éléments d'inspection signalés, définissez des priorités et attribuez des dates d'échéance, même aux utilisateurs qui ne possèdent pas de compte iAuditor

: Attribuez des tâches de suivi en fonction des éléments d'inspection signalés, définissez des priorités et attribuez des dates d'échéance, même aux utilisateurs qui ne possèdent pas de compte iAuditor Rapports en temps réel : Générer instantanément des rapports de marque après les inspections et les partager avec les équipes ou les clients directement à partir de l'application

: Générer instantanément des rapports de marque après les inspections et les partager avec les équipes ou les clients directement à partir de l'application Fonctionnalité Titre Up : Communiquez des mises à jour importantes et partagez des messages vidéo engageants avec les équipes, où qu'elles se trouvent

: Communiquez des mises à jour importantes et partagez des messages vidéo engageants avec les équipes, où qu'elles se trouvent Tableau de bord analytique : Affichez les performances et les tendances en temps réel au sein des équipes avec une synchronisation automatique entre les appareils mobiles et la plateforme de bureau

Limites de SafetyCulture (iAuditor)

Capacités hors ligne limitées : Mon travail en ligne est satisfaisant, mais certains utilisateurs ont noté des limites dans les fonctions lorsqu'ils effectuent des inspections dans des zones où la connexion est insuffisante

: Mon travail en ligne est satisfaisant, mais certains utilisateurs ont noté des limites dans les fonctions lorsqu'ils effectuent des inspections dans des zones où la connexion est insuffisante Restrictions concernant les appareils : Le nombre d'appareils autorisés par compte premium est plafonné et les utilisateurs ne peuvent pas facilement l'augmenter sans passer à un plan supérieur

Prix de SafetyCulture (iAuditor)

Free : 0 $ par utilisateur

: 0 $ par utilisateur Premium : 24 $ par place et par mois

: 24 $ par place et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (120+ commentaires)

: 4.6/5 (120+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (190+ commentaires)

3. SAP (Meilleur pour l'intégration à grande échelle et la gestion des risques)

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts indépendants SAP Si votre organisation est profondément ancrée dans l'écosystème SAP, SAP Audit Management pourrait être votre solution de choix pour les processus d'audit.

SAP (Systems, Applications, and Products) est un écosystème qui désigne le réseau de produits, de services, de partenaires et de clients liés à SAP qui travaillent ensemble.

En mettant l'accent sur l'intégration, cet outil travaille facilement avec les applications SAP Risk Management et SAP Process Control. J'apprécie le fait qu'il simplifie des tâches telles que la documentation, la création de rapports d'audit et l'organisation de documents de travail électroniques.

Toutefois, SAP Audit Management pourrait ne pas convenir aux petites entreprises ou à celles qui utilisent des systèmes ERP non SAP. Et bien qu'il offre une personnalisation étendue, il y a une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec le vaste intervalle de fonctionnalités de SAP.

Les meilleures fonctionnalités de SAP

Intégration à l'écosystème SAP : S'intègre en toute transparence avec SAP Risk Management et Process Control, offrant ainsi une solution d'audit unifiée aux entreprises qui utilisent déjà les outils SAP

: S'intègre en toute transparence avec SAP Risk Management et Process Control, offrant ainsi une solution d'audit unifiée aux entreprises qui utilisent déjà les outils SAP Capacités mobiles : Permet aux auditeurs de capturer la documentation et de créer des rapports d'audit à l'aide d'appareils mobiles avec une interface intuitive de type glisser-déposer

: Permet aux auditeurs de capturer la documentation et de créer des rapports d'audit à l'aide d'appareils mobiles avec une interface intuitive de type glisser-déposer Planification des audits et gestion des ressources : Rationalise la planification des audits, l'affectation des ressources et la programmation pour optimiser l'utilisation du personnel

: Rationalise la planification des audits, l'affectation des ressources et la programmation pour optimiser l'utilisation du personnel Rapports automatisés : Génère rapidement des résultats d'audit grâce à des modèles standardisés et réduit les constats répétés grâce à un suivi automatisé des problèmes

: Génère rapidement des résultats d'audit grâce à des modèles standardisés et réduit les constats répétés grâce à un suivi automatisé des problèmes Évaluation des risques en temps réel : Fournit des analyses d'audit en temps réel, aidant les auditeurs à choisir des problèmes à forte valeur ajoutée et à mieux comprendre les risques

Limites de SAP

Utilité limitée pour les systèmes non SAP : Bien qu'excellent pour les utilisateurs de SAP, il peut nécessiter des outils supplémentaires pour les entreprises utilisant d'autres systèmes ERP

: Bien qu'excellent pour les utilisateurs de SAP, il peut nécessiter des outils supplémentaires pour les entreprises utilisant d'autres systèmes ERP Coûteux pour les petites entreprises : En raison de ses fonctionnalités étendues, le coût peut être prohibitif pour les PME, ce qui le rend plus adapté aux grandes entreprises

: En raison de ses fonctionnalités étendues, le coût peut être prohibitif pour les PME, ce qui le rend plus adapté aux grandes entreprises Courbe d'apprentissage : Bien que l'interface utilisateur soit intuitive, la maîtrise de l'intervalle complet des fonctionnalités, en particulier pour les nouveaux utilisateurs, peut prendre du temps

Prix SAP

Tarification personnalisée

G2 : 4.2/5 (60+ commentaires)

: 4.2/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (310+ commentaires)

4. TeamMate (le meilleur pour la personnalisation et l'engagement des parties prenantes)

est un logiciel de gestion d'audit Pentana Que vous remplaciez des processus manuels ou des logiciels obsolètes, Pentana d'Ideagen offre un système d'audit achevé avec des audits illimités et sans coûts cachés.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables d'Ideagen est sa capacité à refléter la structure de votre organisation, ce qui facilite la navigation dans votre univers d'emplacements, de processus et d'entités.

Il convient toutefois de noter que plusieurs utilisateurs ont fait état de problèmes liés à la facilité d'utilisation des rapports du tableau de bord, rapportant une certaine confusion dans la manière dont les rapports sont étiquetés. En outre, l'absence de notifications d'alertes dans les rapports du tableau de bord est une plainte fréquente parmi les utilisateurs.

Pentana by Ideagen meilleures fonctionnalités

Audits illimités : Achevé autant d'audits que nécessaire par an sans frais supplémentaires, offrant une flexibilité pour s'adapter à l'évolution des risques

: Achevé autant d'audits que nécessaire par an sans frais supplémentaires, offrant une flexibilité pour s'adapter à l'évolution des risques Flux de travail flexibles : Suivez n'importe quel cadre d'audit avec des flux de travail étape par étape, y compris l'assistance pour les sprints agiles et les normes de l'IIA

: Suivez n'importe quel cadre d'audit avec des flux de travail étape par étape, y compris l'assistance pour les sprints agiles et les normes de l'IIA Une solution à l'image de votre organisation : Naviguez facilement dans un système qui planifie votre hiérarchie d'emplacements, de processus et d'entités pour une meilleure couverture de contrôle

: Naviguez facilement dans un système qui planifie votre hiérarchie d'emplacements, de processus et d'entités pour une meilleure couverture de contrôle Réponse unifiée aux risques : L'intégration avec Ideagen Risk Management unifie les rapports d'audit et de risque, garantissant une surveillance complète

: L'intégration avec Ideagen Risk Management unifie les rapports d'audit et de risque, garantissant une surveillance complète Rapports attrayants : Présentez des rapports et des tableaux de bord rapides et détaillés qui attirent l'attention des parties prenantes, rendant les données d'audit faciles à assimiler

Pentana by Ideagen limitations

L'utilité des rapports du tableau de bord : Les utilisateurs ont trouvé que l'étiquette des rapports par dates d'audit plutôt que par forfaits d'audit était déroutante et inefficace

: Les utilisateurs ont trouvé que l'étiquette des rapports par dates d'audit plutôt que par forfaits d'audit était déroutante et inefficace L'absence de notifications d'alertes : L'absence de notifications d'alerte dans les rapports du tableau de bord fait qu'il est plus difficile pour les utilisateurs de se tenir au courant des changements importants

: L'absence de notifications d'alerte dans les rapports du tableau de bord fait qu'il est plus difficile pour les utilisateurs de se tenir au courant des changements importants L'expérience globale de l'utilisateur : Certains utilisateurs ont fait part de leur insatisfaction quant à la fonction globale et à l'expérience utilisateur de la fonctionnalité de rapports du tableau de bord

Prix de Pentana by Ideagen

**Prix personnalisé

G2 : 4.3/5 (70+ commentaires)

: 4.3/5 (70+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

6. MetricStream (le meilleur pour les insights alimentés par l'IA et les audits basés sur les risques)

est un logiciel de gestion d'audit MetricStream Le logiciel d'audit interne MetricStream se démarque en proposant une approche des audits internes basée sur les risques, qui s'aligne sur les objectifs de l'organisation et les risques multidimensionnels. L'une des fonctionnalités de MetricStream qui se démarque est sa gestion des problèmes alimentée par l'IA, qui utilise l'apprentissage automatique pour identifier rapidement les problèmes d'audit et recommander des forfaits d'action.

En outre, elle offre une plateforme centralisée pour gérer diverses activités de gouvernance, de risque et de conformité (GRC).

Bien que MetricStream excelle à fournir des outils de gestion des risques et d'audit satisfaisants, sa courbe d'apprentissage abrupte et ses défis de personnalisation peuvent compliquer le travail des nouveaux utilisateurs. En outre, certains utilisateurs ont trouvé que les fonctionnalités de rapports étaient limitées, en particulier lorsqu'il s'agit de générer des rapports spécifiques ou ad hoc.

Les meilleures fonctionnalités de MetricStream

Gestion des problèmes alimentée par l'IA : Exploite l'apprentissage automatique pour identifier les problèmes d'audit, les classer et recommander des forfaits d'action, accélérant ainsi le processus de résolution

: Exploite l'apprentissage automatique pour identifier les problèmes d'audit, les classer et recommander des forfaits d'action, accélérant ainsi le processus de résolution Univers d'audit centralisé : Définissez et maintenez les entités auditables, gérez les relations entre les éléments de données et mettez à jour les bibliothèques d'audit au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise

: Définissez et maintenez les entités auditables, gérez les relations entre les éléments de données et mettez à jour les bibliothèques d'audit au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise Un forfait d'audit basé sur les risques : Effectuez des évaluations des risques à l'aide d'un cadre de risque centralisé afin d'optimiser les forfaits d'audit et de vous concentrer sur les domaines à haut risque

: Effectuez des évaluations des risques à l'aide d'un cadre de risque centralisé afin d'optimiser les forfaits d'audit et de vous concentrer sur les domaines à haut risque Suivi du temps et gestion des ressources : Utilisez des diagrammes de Gantt et des rapports sur les feuilles de temps pour allouer des ressources et suivre efficacement les calendriers d'audit en temps réel

: Utilisez des diagrammes de Gantt et des rapports sur les feuilles de temps pour allouer des ressources et suivre efficacement les calendriers d'audit en temps réel Rapports d'audit complets : Générer des rapports d'audit personnalisables avec un accès en temps réel aux données d'audit, au suivi du statut et à des tableaux de bord intuitifs

Limites de MetricStream

Courbe d'apprentissage abrupte : L'interface peut être accablante pour les nouveaux utilisateurs, ce qui nécessite souvent une formation approfondie et une prise en main

: L'interface peut être accablante pour les nouveaux utilisateurs, ce qui nécessite souvent une formation approfondie et une prise en main Difficultés de personnalisation : Bien que hautement configurable, la mise en œuvre de flux de travail et de rapports personnalisés peut être techniquement exigeante et nécessiter une assistance externe

: Bien que hautement configurable, la mise en œuvre de flux de travail et de rapports personnalisés peut être techniquement exigeante et nécessiter une assistance externe Limites des rapports : La génération de rapports ad hoc ou spécifiques peut être fastidieuse et nécessiter des efforts supplémentaires pour extraire et mettre en forme les données nécessaires

Prix de MetricStream

**Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

7. AuditBoard (Meilleur pour la gestion collaborative des risques et les gains d'efficacité)

est un logiciel de gestion de l'audit AuditBoard AuditBoard connecte les équipes d'audit et de risque avec les parties prenantes, les données et les processus pour faire surface et gérer plus de risques. En mettant l'accent sur une approche de " risque connecté ", la plateforme d'AuditBoard intègre de manière transparente les activités d'audit, de conformité et de risque.

Cependant, certains utilisateurs ont exprimé leur frustration face à l'absence d'une option sur site et aux perturbations occasionnelles causées par les mises à jour des fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités d'AuditBoard

Gestion collaborative des risques : Connexion transparente des équipes, des parties prenantes et des données dans les domaines de l'audit, du risque et de la conformité pour une approche globale de la gestion des risques

: Connexion transparente des équipes, des parties prenantes et des données dans les domaines de l'audit, du risque et de la conformité pour une approche globale de la gestion des risques Gains d'efficacité : Les clients font état d'un retour sur investissement de 281 % en trois ans grâce aux flux de travail automatisés, aux modules personnalisables et aux outils conçus spécialement pour faciliter les rapports d'audit et de conformité

: Les clients font état d'un retour sur investissement de 281 % en trois ans grâce aux flux de travail automatisés, aux modules personnalisables et aux outils conçus spécialement pour faciliter les rapports d'audit et de conformité Interface conviviale : Le design épuré et intuitif de la plateforme facilite la navigation et la personnalisation des champs personnalisés, garantissant une expérience utilisateur fluide

: Le design épuré et intuitif de la plateforme facilite la navigation et la personnalisation des champs personnalisés, garantissant une expérience utilisateur fluide Intégration avec les modules SOX et de gestion des risques : AuditBoard intègre l'audit et l'assurance SOX, garantissant un audit efficace et basé sur le risque dans les différents départements

: AuditBoard intègre l'audit et l'assurance SOX, garantissant un audit efficace et basé sur le risque dans les différents départements Assistance client : Très appréciée pour son assistance client réactive et utile, garantissant que les équipes maximisent la valeur de la plateforme

Limites d'AuditBoard

Pas d'option sur site : AuditBoard est uniquement basé sur le cloud, ce qui peut être un inconvénient pour les organisations qui ont besoin de solutions sur site

: AuditBoard est uniquement basé sur le cloud, ce qui peut être un inconvénient pour les organisations qui ont besoin de solutions sur site Perturbations lors de la mise à jour des fonctionnalités : Certains utilisateurs ont rapporté des perturbations mineures lors de la mise à jour des fonctionnalités, bien que ces problèmes soient généralement résolus rapidement

: Certains utilisateurs ont rapporté des perturbations mineures lors de la mise à jour des fonctionnalités, bien que ces problèmes soient généralement résolus rapidement Perte de la fonction initiale lors de certaines mises à niveau : Les utilisateurs ont noté que l'adoption de nouveaux modules tels que Risk Oversight a initialement entraîné une certaine perte de fonctions, bien que des améliorations aient été apportées au fil du temps

Prix de l'AuditBoard

**Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (1 010+ commentaires)

: 4.6/5 (1 010+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (310+ commentaires)

8. Workiva (Meilleur pour les rapports financiers intégrés et la collaboration en temps réel)

est un logiciel de gestion de l'audit Workiva Workiva est une plateforme basée sur le cloud qui connecte l'audit, le risque, l'ESG et les rapports financiers sous un même toit numérique. Je pense que sa capacité à intégrer des données provenant de diverses sources et à offrir des flux de travail automatisés la place sur cette liste.

Avec des milliers de modèles prêts à l'emploi, l'automatisation des tâches d'audit et la possibilité de collaborer entre les services, Workiva est idéal pour les organisations qui doivent gérer des audits complexes.

Bien que Workiva offre des fonctions étendues, certains utilisateurs ont soulevé des problèmes de performance, notamment des vitesses de téléchargement lentes et décalées.

Les meilleures fonctionnalités de Workiva

Collaboration en temps réel : Planifiez, testez et rapportez le travail d'audit sur une seule plateforme, éliminant ainsi les allers-retours par e-mail et la dispersion des fichiers sur le bureau

: Planifiez, testez et rapportez le travail d'audit sur une seule plateforme, éliminant ainsi les allers-retours par e-mail et la dispersion des fichiers sur le bureau Analyse d'audit : Accédez à des paramètres de population complets avec de puissantes analyses de données, permettant aux auditeurs d'identifier les exceptions et de rationaliser rapidement leurs processus

: Accédez à des paramètres de population complets avec de puissantes analyses de données, permettant aux auditeurs d'identifier les exceptions et de rationaliser rapidement leurs processus Automatisation des flux de travail : Automatisation de la collecte des preuves, des évaluations des risques et des tâches de rapports pour gagner du temps et se concentrer sur le travail à valeur complémentaire

: Automatisation de la collecte des preuves, des évaluations des risques et des tâches de rapports pour gagner du temps et se concentrer sur le travail à valeur complémentaire Rapports financiers intégrés : Connectez l'audit, l'ESG et les rapports financiers pour offrir une plus grande transparence et réduire le travail manuel

: Connectez l'audit, l'ESG et les rapports financiers pour offrir une plus grande transparence et réduire le travail manuel Interface conviviale : La conception intuitive permet aux auditeurs de collaborer, de partager des documents et de générer des rapports en temps réel en toute simplicité

Limites de Workiva

Problèmes de performance : Certains utilisateurs ont rapporté des vitesses de téléchargement lentes et des problèmes lors du passage d'une page à l'autre, en particulier sur la plateforme NextGen

: Certains utilisateurs ont rapporté des vitesses de téléchargement lentes et des problèmes lors du passage d'une page à l'autre, en particulier sur la plateforme NextGen Coût élevé : Les coûts d'abonnement de Workiva sont plus élevés que ceux d'autres logiciels de gestion des audits, ce qui peut constituer un inconvénient pour les petites entreprises

: Les coûts d'abonnement de Workiva sont plus élevés que ceux d'autres logiciels de gestion des audits, ce qui peut constituer un inconvénient pour les petites entreprises courbe d'apprentissage abrupte : La plateforme nécessite plus de ressources de formation en raison de ses fonctionnalités étendues, ce qui peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Workiva

**Prix personnalisé

G2 : 4.6/5 (1 170+ commentaires)

: 4.6/5 (1 170+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (40+ commentaires)

9. AuditBond par Diligent (Meilleur pour les flux de travail évolutifs et les analyses intégrées)

est un logiciel de gestion de l'audit Onspring Non-codeurs ! Ce système de gestion des audits pourrait vous intéresser. Onspring est une plateforme GRC (gouvernance, risque et conformité) basée sur le cloud qui permet aux entreprises d'aller au-delà des feuilles de calcul et des processus manuels.

Avec un environnement sans code, Onspring permet aux utilisateurs non techniques de créer des applications, des enregistrements et des flux de travail grâce à des configurations par glisser-déposer, éliminant ainsi le besoin de ressources de développement.

Onspring se distingue par son interface conviviale et son assistance complète, bien que certains utilisateurs notent que la courbe d'apprentissage peut être raide et que ses fonctions sont réduites par rapport aux outils précédents de la liste.

Les meilleures fonctionnalités d'Onspring

Administration sans code : Créez facilement des applications, des flux de travail et des rapports sans avoir besoin d'expertise technique ou de ressources de développement

: Créez facilement des applications, des flux de travail et des rapports sans avoir besoin d'expertise technique ou de ressources de développement Rapports en temps réel : Automatisation de la centralisation des données, de l'analyse et des rapports en temps réel pour améliorer la prise de décision dans vos programmes GRC

: Automatisation de la centralisation des données, de l'analyse et des rapports en temps réel pour améliorer la prise de décision dans vos programmes GRC Une suite GRC complète : De la gestion des risques à la gestion de l'information, en passant par la gestion de l'environnementgestion de la conformité aux audits et à la surveillance des fournisseurs, Onspring couvre tous les besoins de gouvernance en une seule plateforme

: De la gestion des risques à la gestion de l'information, en passant par la gestion de l'environnementgestion de la conformité aux audits et à la surveillance des fournisseurs, Onspring couvre tous les besoins de gouvernance en une seule plateforme Intégration transparente : Connectez Onspring avec les systèmes existants, permettant une source unique de vérité pour les efforts de risque et de conformité à l'échelle de l'entreprise

: Connectez Onspring avec les systèmes existants, permettant une source unique de vérité pour les efforts de risque et de conformité à l'échelle de l'entreprise Autorisé par FedRAMP : Onspring GovCloud fournit une plateforme sécurisée et conforme aux agences fédérales pour gérer leurs besoins en matière de GRC

Limites d'Onspring

Courbe d'apprentissage : Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver la plateforme difficile à configurer pour des besoins individuels, et certains rapportent des défis avec le développement de rapports

: Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver la plateforme difficile à configurer pour des besoins individuels, et certains rapportent des défis avec le développement de rapports Fonctionnalités de base prêtes à l'emploi : Le logiciel de base peut sembler rudimentaire au début et nécessiter une personnalisation plus poussée pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Prix Onspring

Tarification personnalisée : Le logiciel de base peut sembler basique dans un premier temps et nécessiter une personnalisation plus poussée pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises

G2 : 4.7/5 (60+ commentaires)

: 4.7/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (90+ commentaires)

L'audit est terminé - ClickUp vous facilite la vie

Comme l'a dit un jour l'ancien président américain Ronald Reagan, "en matière d'audit, nous faisons confiance, mais nous vérifions"

Pour gagner du temps, vous pouvez désormais niveler votre processus d'audit avec ClickUp.

Croyez-moi, lorsque le moment d'un audit arrive, des fonctionnalités telles que les flux de travail personnalisables, le suivi des tâches, le stockage des documents et l'automatisation, vous aident à vous assurer que tout est au même endroit et que vous êtes en conformité achevée avec toutes les réglementations pertinentes et les meilleures pratiques.

Récupérez votre temps et réduisez le stress des audits - c'est votre seule chance de ne pas passer un autre week-end devant l'écran de votre ordinateur portable. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp aujourd'hui !