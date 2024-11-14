16 Meilleurs outils de communication d'entreprise à considérer en 2025

Même lorsque vous travaillez au bureau, si votre équipe ne communique pas suffisamment bien, cela affectera votre productivité globale et la qualité de vos résultats.

La solution ? Un outil de communication d'entreprise qui permet des communications unifiées. Ces outils vous aident à répondre à des besoins tels que la vidéoconférence, les messages instantanés, le partage de fichiers, le partage d'écran et d'autres fonctionnalités de collaboration.

Mais comment faire pour choisir un outil de communication d'entreprise pour votre équipe ? Devriez-vous vous concentrer sur les fonctionnalités de gestion de la relation personnalisée ou sur l'amélioration des communications d'entreprise ?

J'ai été confronté à un dilemme similaire lorsque j'ai dû choisir un outil de communication d'entreprise.

Après des recherches et des tests approfondis, j'ai dressé une liste des meilleurs outils du marché. Poursuivez votre lecture pour découvrir les options que je recommande en fonction de vos besoins globaux et spécifiques.

**Que faut-il rechercher dans les outils de communication d'entreprise ?

Comment ai-je fait pour choisir le meilleur système de communication d'entreprise ?

En étant précis, pour commencer. La plupart des outils de communication d'entreprise sont conçus pour répondre à un défi particulier. Connaître les exigences et les flux de travail de votre équipe est donc la clé pour trouver le bon outil.

Au fil des ans, j'ai appris que quelques fonctionnalités clés permettaient de faire le lien entre les besoins et les flux de travail communication sur le lieu de travail pour les communications internes et externes. Ces fonctionnalités comprennent :

Messagerie instantanée : Choisissez un outil qui vous permet d'envoyer instantanément ce texte ou ce message de discussion pour des discussions rapides et des mises à jour avec l'équipe

: Choisissez un outil qui vous permet d'envoyer instantanément ce texte ou ce message de discussion pour des discussions rapides et des mises à jour avec l'équipe Vidéoconférence : sélectionnez un outil qui vous permet d'envoyer un message texte ou un message de discussion instantanément pour des conversations rapides et des mises à jour avec l'équipe la communication vidéo asynchrone avec vos équipes, avec des fonctionnalités clés comme le partage d'écran et de vidéo, des salles de réunion et des options d'enregistrement pour maximiser la productivité

: sélectionnez un outil qui vous permet d'envoyer un message texte ou un message de discussion instantanément pour des conversations rapides et des mises à jour avec l'équipe la communication vidéo asynchrone avec vos équipes, avec des fonctionnalités clés comme le partage d'écran et de vidéo, des salles de réunion et des options d'enregistrement pour maximiser la productivité Partage de fichiers : Donnez la priorité à un outil de communication d'entreprise qui permet de partager en toute sécurité des documents, des images et d'autres fichiers au sein de votre équipe

: Donnez la priorité à un outil de communication d'entreprise qui permet de partager en toute sécurité des documents, des images et d'autres fichiers au sein de votre équipe Fonctionnalités de collaboration entre équipes : Recherchez des outils dotés de fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la planification de projets, le tableau blanc, la collaboration documentaire et d'autres qui facilitent le travail en équipela collaboration en temps réel Sécurité renforcée : Pour une utilisation en entreprise, choisissez des outils de communication qui garantissent des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment le chiffrement, l'authentification multifactorielle et la conformité aux normes de confidentialité

: Recherchez des outils dotés de fonctionnalités telles que la gestion des tâches, la planification de projets, le tableau blanc, la collaboration documentaire et d'autres qui facilitent le travail en équipela collaboration en temps réel Intégration avec d'autres outils : Nous ne travaillons plus en silos, et nos outils ne doivent pas non plus être cloisonnés. Optez pour un outil de communication efficace qui s'intègre parfaitement à votre pile technologique existante, qu'il s'agisse d'un logiciel de gestion de projet, d'un CRM ou d'une plateforme de stockage cloud

Les 16 meilleurs outils de communication d'entreprise

En nous concentrant sur ces fonctionnalités clés et sur les exigences cruciales en matière de communication d'entreprise, nous nous sommes concentrés sur 16 outils uniques. Comprenons les avantages et les limites de chaque outil un par un.

1. ClickUp (le meilleur pour la communication asynchrone, la collaboration et la gestion de projet)

Si vous me demandez comment mesurer l'efficacité de la communication au sein d'une entreprise, mes paramètres seraient la productivité et la collaboration au sein de l'équipe.

Et le seul outil qui gère les deux ? ClickUp.

ClickUp se classe régulièrement parmi les meilleurs outils de communication d'entreprise grâce à ses fonctionnalités polyvalentes.

En tant que plateforme de productivité tout-en-un, il offre une plateforme de communication unifiée pour une communication efficace communication interne et externe efficace . Vous pouvez l'utiliser pour regrouper tous les messages de l'équipe, les discussions privées, les commentaires dans les documents ou les suivis de tâches spécifiques dans un seul espace de travail unifié.

partagez en toute transparence les mises à jour de vos projets avec vos équipes et vos clients sur ClickUp Chat_ ClickUp Chat vous permet de gérer des projets et des communications d'entreprise dans une seule fenêtre. Il vous permet de rester en contact avec votre équipe, de discuter des activités liées au projet et de partager des mises à jour sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Ses fonctionnalités liées incluent "Link to Task", qui vous permet de connecter des fils de discussion spécifiques à des tâches.

De plus, avec ClickUp Chat, votre discussion se déroule dans le même outil, ce qui vous évite de devoir passer à un autre outil pour envoyer un message à votre équipe. Bye-bye, la taxe activée/désactivée !

enregistrez votre écran et partagez facilement l'information grâce à ClickUp Clips

De plus, vous pouvez enregistrer et envoyer facilement des enregistrements d'écran pour des discussions plus complexes à l'aide de ClickUp Clips . Cela permet d'ajouter plus de contexte à vos discussions, et les fonctionnalités IA intégrées aident à transcrire vos messages pour plus de clarté.

collaborez en temps réel avec vos coéquipiers grâce aux tableaux blancs ClickUp_

Un autre aspect des systèmes de communication d'entreprise consiste à optimiser les flux de travail et à permettre une collaboration en temps réel. Avec Tableaux blancs ClickUp avec les tableaux blancs ClickUp, vous disposez d'une toile virtuelle pour les forfaits et les sessions de brainstorming qui sont parfaits pour les lieux de travail distants et hybrides.

assigner des commentaires comme éléments d'action avec ClickUp_

Bien sûr, il y aura des cas où vous voudrez ajouter des notes supplémentaires pour quelqu'un dans un document ou une tâche. Attribuer des commentaires de ClickUp de ClickUp brille ici. Elle crée instantanément un élément d'action lorsque vous attribuez un commentaire à quelqu'un, que ce soit dans un document ou dans une discussion d'équipe, ce qui permet de s'assurer qu'il ne passe pas entre les mailles du filet !

Pour relier le tout, vous pouvez surligner le texte d'un commentaire ou d'un document et le "citer" pour ajouter un commentaire fournissant un retour d'information ou demandant des éclaircissements.

La meilleure partie de ClickUp est la vaste gamme d'options de modèles de plans de communication qui vous aideront à démarrer facilement. J'ai trouvé deux modèles qui peuvent aider avec les canaux de communication de l'entreprise : Le Modèle de communication interne ClickUp et le Modèle de plan de communication ClickUp .

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Envisagez des projets, assignez des tâches et obtenez des mises à jour en temps réel sur la progression de vos équipes à l'aide de Tâches ClickUp pour rester productif

Attribuez des commentaires directement sur les pièces jointes aux tâches avec ClickUp Révision clickUp Proofing vous permet de fournir un contexte clair et des commentaires supplémentaires sur vos images, vidéos, PDF et autres documents

Collaborez en temps réel en utilisant ClickUp Documents où les équipes partagent, modifient et travaillent ensemble sur des documents avec des fonctionnalités de contrôle d'accès sécurisées

Faites passer la collaboration et la communication au niveau supérieur en résumant les messages et en générant des informations pertinentes à l'aide de ClickUp Brain , l'assistant IA

S'intègre à plus de 1 000 applications pour regrouper toutes vos discussions, votre gestion de projet et votre communication au sein d'une plateforme centralisée

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont mentionné que le nombre de fonctionnalités est écrasant pour les nouveaux membres

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Microsoft Teams (Meilleur outil de communication d'entreprise pour les écosystèmes Microsoft)

le site web de Microsoft Teams est disponible en anglais et en français Microsoft Pour les organisations qui utilisent déjà Microsoft 365, Microsoft Teams est un choix naturel.

Microsoft Teams est un hub de communication d'entreprise tout-en-un qui rassemble tout ce dont une équipe a besoin pour communiquer efficacement : messagerie instantanée, vidéoconférence ou partage de fichiers. Il est extrêmement utile pour la communication d'équipe interne puisque toutes les communications de votre équipe se trouvent au même endroit. De plus, tout fichier que vous souhaitez partager avec les membres de votre équipe peut être partagé sous forme de lien, ce qui permet des mises à jour en temps réel et la possibilité de classer ces fichiers dans des dossiers.

Cela en fait l'option idéale pour un système de communication d'entreprise hautement sécurisé suffisamment flexible pour faciliter les activités quotidiennes.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Organisez votre communication en créant des canaux spécifiques à une équipe ou à un projet

Utilisez des visioconférences de haute qualité avec partage d'écran, flou d'arrière-plan et salles de réunion

Partagez et collaborez sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations en toute sécurité

Collaborez facilement avec les outils Microsoft Office tels que Word, Excel et PowerPoint

Les limites de Microsoft Teams

L'interface utilisateur est complexe et peut prêter à confusion pour les utilisateurs débutants

Nécessite un abonnement à Microsoft 365, ce qui n'est pas idéal si vous ne faites pas appel à Microsoft Office ou comme solution de communication d'entreprise

Tarification de Microsoft Teams

Teams Essentials : 4 $/mois par facture utilisateur

: 4 $/mois par facture utilisateur Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Microsoft Teams ratings and reviews (évaluations et critiques de Microsoft Teams)

G2: 4.3/5 (15 000+ avis)

4.3/5 (15 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (9,500+ reviews)

3. Slack (Meilleure plateforme de communication d'équipe asynchrone)

le site web de Slack est un outil de communication pour l'entreprise il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école*je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire*Slack est devenu synonyme de messagerie d'équipe, et ce pour de bonnes raisons. Il s'agit d'un outil très

de communication asynchrone

conçu pour rationaliser la communication au sein des équipes, des départements, voire des organisations entières.

Si votre équipe se nourrit de messagerie instantanée et de collaboration en temps réel, la structure basée sur les canaux et les fils de discussion de Slack permettra de tout organiser.

Mon favori est la fonctionnalité Canva, qui me permet d'épingler tous les fils de discussion connexes en un seul endroit, garantissant ainsi que les discussions ne se perdent pas dans la jungle.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Organisez les discussions par équipes, projets ou sujets avec des canaux spécifiques

Connexion transparente à des outils tels que Google Workspace, ClickUp, Trello, etc

Retrouvez rapidement des discussions, des fichiers et des liens antérieurs grâce aux puissantes fonctionnalités de recherche de Slack

Passer d'une messagerie texte à des appels vocaux ou des visioconférences avec Huddle

Limites de Slack

La version gratuite présente des limites pour l'historique des messages et le stockage des fichiers

Avoir des notifications pour tous vos canaux de communication devient difficile à gérer, ce qui annule l'objectif des outils de communication unifiée

Tarification de Slack

Free

Pro : 7,25 $/mois par utilisateur facturé annuellement

: 7,25 $/mois par utilisateur facturé annuellement Business+ : 12,50 $/mois par utilisateur facturé annuellement

: 12,50 $/mois par utilisateur facturé annuellement Grille Entreprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Slack Sales Elevate : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Slack

G2: 4.3/5 (33 000+ commentaires)

4.3/5 (33 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (23 000+ commentaires)

4. Google environnements de travail (Meilleur système de communication d'entreprise intégré pour GSuite)

le site web de Google est un outil de communication d'entreprise

le site web de l'entreprise est en anglais https://workspace.google.com/intl/en\_in/ Google Workspace /%href/

L'environnement de travail de Google est l'outil de prédilection des utilisateurs qui préfèrent travailler avec l'écosystème Google.

Anciennement connu sous le nom de G Suite, il regroupe tous les outils de travail de Google en une seule plateforme cohérente, notamment Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Meet, et bien plus encore.

Ce que j'apprécie dans G Suite, c'est la possibilité de partager efficacement des fichiers et des documents avec des utilisateurs tiers externes. Je partage un lien en vue seule afin que l'utilisateur puisse accéder au contenu du document sans avoir l'option d'y apporter des modifications. Il devra demander un accès de modification pour effectuer des modifications en cours. Cette fonctionnalité efficace vous permet d'achever le contrôle total de vos documents

De plus, Google Workplace est accessible depuis n'importe quel appareil, mobile ou de bureau, ce qui vous permet de continuer à travailler même lorsque vous êtes en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

Gérez en toute transparence les e-mails, les discussions et les vidéoconférences avec Gmail et Google Meet

Collaborez sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations avec Google Docs, Sheets et Slides

Stockez et partagez facilement vos fichiers grâce à la solution de stockage cloud de Google Drive

Planifiez des réunions et des évènements entre équipes à l'aide de Google Agenda, avec notifications intégrées

Les limites de l'environnement de travail Google

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres outils d'entreprise

Il n'est pas idéal si vous avez besoin d'un outil de communication d'entreprise pour autre chose que des réunions d'équipe, des discussions et des appels vocaux

Prix de l'environnement de travail de Google

Business Starter : 7,20 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 7,20 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Business Standard : 14,40 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 14,40 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Business Plus : 21,60 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 21,60 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (42,000+ reviews)

4.6/5 (42,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (15 000+ commentaires)

5. Zoom (Meilleur outil de vidéo conférence)

la communication d'entreprise de Zoom /%img/ est un élément essentiel de la stratégie de l'entreprise Zoom Zoom est utilisé dans tous les types d'entreprises pour les interactions avec les clients et les communications internes des équipes. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises pendant la pandémie pour organiser des réunions et partager des présentations virtuellement.

Je préfère cet outil pour sa facilité d'utilisation et ses incroyables fonctionnalités.

Il permet d'organiser des réunions audio et vidéo de haute qualité, de partager des écrans, d'envoyer des documents ou des fichiers aux participants, et même d'avoir des salles de réunion virtuelles pour faciliter la communication et la collaboration entre les différentes parties prenantes.

Il est particulièrement adapté aux grandes organisations, car il assiste plusieurs participants et dispose d'excellentes fonctionnalités pour organiser avec succès des webinaires à grande échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Qualité vidéo et audio HD pour des réunions fluides

Partagez votre écran avec les participants lors de réunions, de webinaires et d'évènements virtuels

Divisez les grandes réunions en petits groupes pour des discussions plus ciblées

Assistez à des webinaires de grande envergure avec une assistance pour des milliers de participants

Prenez des appels et participez à des réunions depuis vos appareils mobiles grâce à l'application IOS et Android

Limites du zoom

La version gratuite de Zoom limite la durée des réunions à 40 minutes et à 100 participants

Les fonctionnalités telles que les grandes réunions (plus de 100 participants), les webinaires, les audioconférences et les salles de conférence ne sont disponibles qu'avec les forfaits premium

Tarifs de Zoom

Basique: 0

0 Pro: $14.99/mois par utilisateur facturé mensuellement

$14.99/mois par utilisateur facturé mensuellement Business: 21,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

21,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Business Plus: 26,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

26,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Zoom

G2: 4.5/5 (55,000+ reviews)

4.5/5 (55,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13 000+ commentaires)

6. RingCentral (Meilleur système téléphonique de communication d'entreprise)

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration le site web de l'association "RingCentral" est en anglais Si vos équipes commerciales, marketing ou autres passent généralement le plus clair de leur temps en appel, RingCentral est l'option idéale pour vous.

Cette plateforme complète et unifiée permet des communications d'entreprise transparentes en gérant les appels téléphoniques, les messages et les visioconférences sous un même toit

Ce qui m'a plu dans cet outil, ce sont les fonctionnalités de communication alimentées par l'IA, qui vous donnent un aperçu personnalisé de vos discussions d'entreprise. Qu'il s'agisse de notes d'appel en direct, de traduction en temps réel ou de réponses instantanées aux requêtes des clients, l'assistant IA optimise les opérations et améliore la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral

Combinez les systèmes téléphoniques d'entreprise, les réunions vidéo et la messagerie en une seule plateforme

Bénéficiez de fonctionnalités avancées de traitement des appels, telles que la réception automatique et le routage des appels

Intégration avec MS Teams, Google Workspace, Salesforce et d'autres outils de productivité

Accédez à tous les outils de communication en déplacement grâce à une application mobile puissante pour iOS et Android

Limites de RingCentral

Prix plus élevé pour les entreprises qui n'ont pas besoin de fonctionnalités de téléphonie complètes

Les forfaits de visioconférence et de webinaire ne sont pas inclus dans le forfait d'appels téléphoniques

Tarifs de RingCentral

RingEx Core: $30/mois par utilisateur facturé mensuellement

$30/mois par utilisateur facturé mensuellement RingEx Advanced: 35 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

35 $/mois par utilisateur facturé mensuellement RingEx Ultra: 45$/mois par utilisateur facturé mensuellement

45$/mois par utilisateur facturé mensuellement RingCentral Contact Center Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (350+ reviews)

4.1/5 (350+ reviews) Capterra: 4.4/5 (300+ avis)

7. Trello (Meilleur outil de collaboration et de gestion visuelle de projet)

le site web de la Commission européenne est en cours de développement Trello Si le simple Tableau Kanban est votre meilleure vue pour la communication et la productivité de votre équipe, vous devez absolument essayer Trello. Cet outil de gestion de projet visuel excelle à aider les équipes à organiser les tâches et les projets à l'aide d'un système de cartes.

J'ai apprécié la capacité de Trello à organiser toutes les informations relatives aux projets et aux tâches dans une structure flexible, telle que des tableaux Kanban, des listes ou des cartes. Cela permet à vos équipes de savoir ce qu'elles doivent faire, de suivre la progression et d'attribuer les tâches facilement. De plus, les commentaires au sein des cartes Trello peuvent être utilisés pour fournir un contexte supplémentaire ou clarifier des doutes

Une telle facilité d'utilisation le rend idéal dans la plupart des cas, qu'il s'agisse d'une installation formelle ou d'une équipe créative qui a besoin de comprendre ses priorités.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez vos projets et vos tâches à l'aide de tableaux, de listes et de cartes personnalisables

Les commentaires, les pièces jointes et les dates d'échéance améliorent la communication et la collaboration sur les tâches

Connexion avec Slack, Google Drive et d'autres outils populaires pour rationaliser les flux de travail

Utilisez l'automatisation Butler pour définir des paramètres et automatiser les tâches répétitives

Limites de Trello

Peut ne pas convenir à des besoins de gestion de projet complexes avec des exigences avancées

Excellent pour la gestion de projet mais ne fait pas partie des meilleurs outils de collaboration d'équipe, car il manque de nombreuses fonctionnalités de collaboration de base

Trello pricing

Free

Standard: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Premium: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise (50 à 5000 utilisateurs): Entre $7.38/mois et $17.50/mois par utilisateur

Entre $7.38/mois et $17.50/mois par utilisateur Entreprise (plus de 5000 utilisateurs): Tarification personnalisée

Trello évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (13,500+ reviews)

4.4/5 (13,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,000+ reviews)

8. Asana (Meilleur outil de gestion des tâches et d'engagement des employés)

le site web de l'entreprise est en anglais la santé de l'homme et de la femme Si les membres de votre équipe interne préfèrent intégrer la gestion de projet à la communication, Asana est une excellente plateforme de gestion des tâches et des éviter les erreurs de communication sur le lieu de travail .

Cette plateforme de gestion de projet vous aide à organiser, suivre et gérer vos tâches, en veillant à ce que toutes les discussions liées aux tâches soient transparentes.

L'approche globale d'Asana en matière de coordination et de communication de projet garantit que toutes les équipes l'utilisent efficacement. J'ai également remarqué que les membres de l'équipe non techniques appréciaient tout particulièrement son interface épurée et conviviale

Elle permet aux utilisateurs de créer facilement des projets, d'assigner des tâches et de fixer des paramètres sans trop de prise en main.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez et attribuez des tâches, définissez des dates d'échéance et suivez la progression en toute simplicité

Passez d'une vue Liste à une vue Tableau ou Échéancier pour répondre aux besoins de votre projet

Automatisez les tâches de routine avec les règles d'Asana pour rationaliser les flux de travail

Connectez-vous à Slack, Microsoft Teams et d'autres outils pour améliorer la collaboration

Limites d'Asana

Complexe pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses fonctionnalités étendues

Il se complique lorsqu'on travaille avec plusieurs canaux, projets et équipes, car il ne dispose pas des fonctionnalités de la plupart des outils de communication

Tarifs d'Asana

Personnel: 0

0 Débutant : 13,49 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 13,49 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 30,49 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise+: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Asana

G2: 4.4/5 (10 000+ commentaires)

4.4/5 (10 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (12 000+ commentaires)

9. Confluence (Meilleure solution de gestion de la documentation et des connaissances)

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe de travail de l'Union européenne la question est de savoir si l'on a besoin d'une aide financière pour la mise en place d'un système d'information Confluence est un puissant outil de collaboration conçu pour les équipes afin de créer, partager et gérer la documentation d'un projet.

Faisant partie de l'écosystème Atlassian, j'ai trouvé l'outil extrêmement utile pour créer des wikis détaillés et des ressources de projet

Si vous êtes comme moi et que vous stressez devant un canevas vierge, Confluence a d'innombrables modèles que vous pouvez choisir en fonction de votre cas d'utilisation. Cela vous aide à démarrer rapidement, et vous pouvez également utiliser son éditeur IA pour remplir les blancs, ce qui facilite la mise sur papier (ou sur un document virtuel, dans ce cas) de vos pensées.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Créez, partagez et gérez la documentation du projet et les bases de connaissances

Travailler sur des pages avec les membres de l'équipe en temps réel

Utilisez des espaces, des libellés et des modèles pour structurer l'information

Connexion avec Jira, Trello et d'autres outils pour un flux de travail cohérent

Limites de Confluence

Conçu pour être une extension des outils de communication d'entreprise d'Altassian, ce qui limite ses capacités en tant qu'outil autonome

Tarification de Confluence

Free (jusqu'à 10 utilisateurs)

Standard (11 à 50000 utilisateurs) : 6,05 $/mois à 1,95 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 6,05 $/mois à 1,95 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Premium (11 à 50000 utilisateurs) : 11,55 $/mois à 3,46 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 11,55 $/mois à 3,46 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Enterprise (plus de 50000 utilisateurs) : Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (3,000+ reviews)

4.1/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

10. Discord (Meilleure plateforme de création de communauté)

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information la vie de l'homme est en danger Discord a commencé comme une plateforme pour les joueurs, mais a évolué pour devenir un outil de communication polyvalent adapté aux équipes de tous types. Ses fonctionnalités de discussion en temps réel par voix, vidéo et texte sont excellentes pour la collaboration, en particulier pour les équipes distantes ou dynamiques

Cet outil a la capacité de créer des canaux au sein d'un groupe, ce qui m'aide à optimiser les discussions et à retrouver des informations plus tard. Je pourrais également jouer le rôle de modérateur du groupe, en définissant des paramètres pour la communauté et en veillant à ce que les gens les respectent afin de rationaliser la communication et la gestion des documents.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Divisez votre communauté en plusieurs sections, telles que les canaux d'annonce, les canaux d'étape, les canaux de forum, les fils de discussion privés, les évènements, etc

Effectuez des visioconférences et des appels vocaux de haute qualité avec votre communauté

Partagez des écrans, accédez à des fichiers et bénéficiez de toutes les fonctionnalités de base avec vos appels de groupe pour des présentations en temps réel

Intégrez à vos canaux des applications tierces telles que GitHub, Google Agenda, Trello, etc

Accédez à Discord sur plusieurs plateformes, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un smartphone, d'une application web ou de tout autre appareil

Limites de Discord

Il n'est pas forcément idéal comme logiciel de communication d'entreprise compte tenu de son interface décontractée

Tarification de Discord

Discord : Free

: Free Discord Nitro Basic : 2,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 2,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Discord Nitro : 9,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

Évaluations et critiques de Discord

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (400+Reviews)

11. Dropbox (Meilleur outil de partage de fichiers)

la société de gestion de l'information de l'Union européenne (UEI) la boîte de dépôt est une boîte de rangement Dropbox est une plateforme de stockage et de partage de fichiers de premier plan qui permet aux équipes de collaborer efficacement sur des documents et des projets. Son interface intuitive permet aux utilisateurs de télécharger, partager et gérer facilement des fichiers dans un environnement sécurisé

Ce que j'apprécie dans Dropbox, c'est sa capacité à synchroniser les fichiers entre les appareils, ce qui permet aux membres de l'équipe d'accéder aux documents les plus récents, où qu'ils se trouvent.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Accédez à vos fichiers depuis n'importe quel appareil, ce qui garantit la flexibilité des équipes distantes et hybrides

Partagez des fichiers en toute sécurité avec des options de lecture seule et des fonctionnalités de sécurité avancées pour assurer la protection de vos données

Commentez les fichiers et demandez un retour d'information directement sur la plateforme

Limites de Dropbox

Les fonctionnalités de communication de Dropbox sont limitées aux commentaires

Pour les équipes qui utilisent déjà un système de stockage cloud ou un outil de communication d'entreprise, disposer d'un autre outil pour partager des fichiers n'est pas forcément judicieux

Tarification de Dropbox

Plus : 11,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 11,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Essentials : 19,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 19,99 $/mois par utilisateur facturé mensuellement Business : 18$/mois par utilisateur par utilisateur facturé mensuellement

: 18$/mois par utilisateur par utilisateur facturé mensuellement Business Plus : 30 $/mois par utilisateur par utilisateur facturé mensuellement

Évaluations et critiques de Dropbox Business

G2: 4.4/5 (27,000+ reviews)

4.4/5 (27,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (21 000+ avis)

12. Skype (meilleure solution de communication d'entreprise pour les appels et la messagerie)

le site web de l'entreprise est en anglais, mais il n'est pas disponible en français Skype Skype est l'un des noms les plus anciens et les plus connus dans le domaine des outils de communication.

Conçu à l'origine pour un usage personnel, il a évolué pour assister les entreprises grâce à ses fonctionnalités complètes, notamment les appels vidéo, la messagerie instantanée et le partage de fichiers

J'apprécie toujours Skype en raison de son interface familière et de sa facilité d'utilisation. C'est un choix de premier ordre pour les équipes à la recherche d'une plateforme de communication simple.

Les meilleures fonctionnalités de Skype

Bénéficiez d'une vidéo haute définition et d'un son cristallin pour une communication efficace

Discutez rapidement avec des membres de l'équipe ou des clients en temps réel

Envoyez facilement des fichiers dans l'interface de discussion

Organisez des appels de groupe avec un maximum de 50 participants

Limites de Skype

Intégrations limitées par rapport aux outils de communication d'entreprise plus récents

Il ne dispose pas de certaines des mesures de sécurité robustes requises pour les solutions logicielles d'entreprise, ce qui le rend vulnérable aux piratages et à la perte de données

Tarification de Skype

Free : Fonctionnalités de base de la messagerie, de la voix et de la visioconférence

: Fonctionnalités de base de la messagerie, de la voix et de la visioconférence Crédit Skype : Payez à l'utilisation pour les appels vers les téléphones fixes et mobiles

: Payez à l'utilisation pour les appels vers les téléphones fixes et mobiles Abonnements Skype : Forfaits mensuels pour des appels illimités vers certains pays

G2: 4.3/5 (23 000+ commentaires)

4.3/5 (23 000+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (450+ commentaires)

13. Miro (Meilleur outil de tableau blanc collaboratif)

le site web de la Commission européenne est en cours de développement et il est en cours d'élaboration le monde est en train de changer.. Il existe plusieurs outils de tableau blanc virtuel, mais ils égalent rarement la simplicité de Miro. Cette plateforme de tableau blanc collaboratif permet aux équipes de faire du brainstorming, de forfaiter et d'exécuter des projets en temps réel.

Elle m'a été incroyablement utile lors de sessions de brainstorming avec des équipes distantes. Vous déversez vos idées et vos notes sur le canevas virtuel, et l'IA de Miro créera des résumés, des diagrammes de flux, des briefs, et plus encore en quelques minutes. Ceux-ci vous aident à structurer les discussions et à créer des flux de travail interactifs qui sont facilement ajoutés à vos sprints de projet ou à vos activités quotidiennes.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Créez et partagez des Tableaux visuels pour le brainstorming et la planification de projets

Accédez à un large intervalle de modèles pour donner un coup de fouet à vos projets

Connectez-vous à des équipes telles que Slack, Google Drive et Microsoft Teams pour une collaboration transparente

Limites de Miro

L'utilisation peut s'avérer difficile pour certains utilisateurs

La fonction hors ligne limitée entrave l'accès dans les situations de faible connectivité

Tarification de Miro

Free

Débutant : 10$/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 10$/mois par utilisateur facturé mensuellement Business : 16$/mois par utilisateur facturé mensuellement

: 16$/mois par utilisateur facturé mensuellement Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Miro

G2: 4.7/5 (6 000+ commentaires)

4.7/5 (6 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,500+ commentaires)

14. Teams (Meilleur outil de messagerie et de communication d'équipe)

la vie de l'enfant n'est pas une fin en soi, c'est une fin en soi

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir https://www.chanty.com/help/get-started-with-chanty/ Chanty /%href/

Chanty est une application de messagerie d'équipe simple mais puissante, conçue pour améliorer la communication et la collaboration au sein des organisations. Elle fournit une plateforme intuitive permettant aux équipes de partager en toute transparence des messages, des fichiers et des idées.

J'aime Chanty pour son focus sur la simplicité, qui permet aux membres de l'équipe de démarrer facilement sans courbe d'apprentissage abrupte.

Les meilleures fonctionnalités de Chanty

Participez à des réunions sur n'importe quel appareil, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un ordinateur portable, d'un mobile ou d'un navigateur Web

Organisez des réunions vidéo et audio 4K avec une assistance pour jusqu'à 1 000 participants vidéo et 49 vidéos à l'écran

Créez et gérez des tâches en même temps que vos réunions, en paramétrant les dates d'échéance et les tâches à partir de vos notes de réunion

Limites de garantie

Intégrations limitées par rapport à d'autres outils de communication

Tarification de Chanty

Free

Business: 4$/mois par utilisateur facturé mensuellement

Évaluations et critiques de Chanty

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

la communication dans l'entreprise est un élément essentiel de la réussite de l'entreprise SurveyMonkey Si vous communiquez essentiellement par e-mail ou en discutant, vous risquez de passer à côté d'informations et de commentaires importants.

À cette fin, il est toujours idéal d'utiliser un outil d'enquête en ligne alternative à l'e-mail qui permettra aux membres de l'équipe de mieux organiser leurs pensées et même de partager des commentaires anonymes.

C'est ce que fait SurveyMonkey, qui vous permet de créer des sondages, de recueillir des commentaires et de mieux analyser les données.

Je l'ai utilisé pour générer des sondages afin de recueillir les commentaires de l'équipe, la satisfaction des clients et même des études marketing. Bien que simples et faciles à remplir, les réponses sont converties en rapports personnalisés et en informations qui ont un impact sur l'entreprise. Vous pouvez également partager ces réponses avec d'autres parties prenantes, ce qui vous aide à prendre des décisions fondées sur les données en fonction des réponses au sondage et des connaissances acquises.

Les meilleures fonctionnalités de Survey Monkey

Créez des sondages sur mesure à l'aide de différents formats de questions et d'une interface facile à utiliser

Analysez les résultats à l'aide de rapports et d'analyses intégrés

Distribuez les sondages par e-mail, via les médias sociaux ou les liens du site Web

Accédez à des modèles prédéfinis pour une installation rapide des sondages

Limites de Survey Monkey

Les fonctionnalités limitées de la version gratuite restreignent la profondeur des sondages

Peut avoir des limites lorsqu'il s'agit d'aperçus granulaires, vous obligeant à exporter vos données vers un outil analytique externe

Tarification de Survey Monkey

Avantage individuel: 39 $/mois

39 $/mois Individual Standard: 99 $/mois

99 $/mois Individuel Premier: 119 $/mois

119 $/mois Teams Advantage : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Teams Premier : 75 $/mois par utilisateur

: 75 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (20 000+ commentaires)

4.4/5 (20 000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10 000+ commentaires)

16. Jitsi (Meilleur outil de communication cloud open-source)

le site web de la Commission européenne est en cours de développement Jitsi Pour ceux qui envisagent d'utiliser des outils de communication d'entreprise gratuits et open-source, Jitsi est une option fantastique. Cet outil de visioconférence open-source offre une solution sans coût pour les réunions virtuelles et permet même de passer des appels sans créer de compte

Jitsi, bien qu'il s'agisse d'une plateforme open-source, est simple pour les utilisateurs non techniques. L'interface est facile à utiliser. L'outil est disponible sur plusieurs plateformes, notamment Android, iOS, Linux, macOS et Windows.

Les meilleures fonctionnalités de Jitsi

Outil de vidéoconférence entièrement open-source, ce qui le rend plus évolutif et peu coûteux

Rejoindre des visioconférences sans avoir besoin de s'inscrire ou de créer un compte avec des fonctionnalités de base telles que la composition, l'enregistrement, et plus encore

Possibilité d'organiser des réunions confidentielles avec une entrée protégée par mot de passe qui peut être distribuée sur un canal privé

Limites de Jitsi

Fonctionnalités limitées par rapport aux autres outils de communication utilisés dans le secteur de l'espace de travail numérique

La plupart de ses concurrents offrent un meilleur service client, et le dépannage repose en grande partie sur un modèle de libre-service avec l'assistance de la communauté des développeurs

Tarification de Jitsi

Free

évaluations et critiques de Jitsi

G2: 4.3/5 (150+ commentaires)

4.3/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (70+ commentaires)

Simplifiez le chaos de la communication avec ClickUp

Bien qu'il existe plusieurs équipes à distance et options de communication sur le lieu de travail hybride, chaque outil se concentre sur un domaine d'activité spécifique. Le travail télétravail devenant de plus en plus courant, il est vital de trouver des solutions assistant la communication synchrone et asynchrone à travers différents fuseaux horaires.

Le meilleur outil n'a donc rien à voir avec les fonctionnalités gadgets ; il doit vous aider à construire des systèmes de communication d'entreprise de bout en bout qui répondent à toutes vos exigences essentielles.

C'est là que ClickUp brille, avec ses fonctionnalités de gestion de projet, de communication et de collaboration tout-en-un. S'inscrire à ClickUp et découvrez la puissance d'une plateforme de communication unifiée.