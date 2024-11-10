20 statistiques sur l'engagement des employés pour stimuler la croissance organisationnelle

Des employés engagés sont l'épine dorsale d'une entreprise prospère. 🚀

Une main-d'œuvre motivée, proactive et investie est un atout qui met votre entreprise sur la voie de la réussite à long terme.

Malgré la récente poussée en faveur de la centration sur les employés et de l'engagement, de nombreuses entreprises manquent encore le coche. Très souvent, c'est parce qu'elles négligent le point de vue des employés des activités d'engagement des employés .

Laissons les chiffres raconter le reste de l'histoire. Voici quelques statistiques sur l'engagement des employés qui vous ouvriront les yeux et vous aideront à créer une culture de travail positive avec des employés motivés et validés. 📊

**Qu'est-ce que l'engagement des employés ?

L'engagement des employés est le niveau de validation émotionnelle qu'ils ressentent envers leur organisation, sa mission, ses objectifs, ses valeurs et leur rôle au sein de celle-ci.

Les employés engagés ne travaillent pas seulement pour le salaire, mais ont un intérêt réel à contribuer à la réussite de l'entreprise.

Un tel engagement se traduit par un meilleur moral, une productivité accrue et une action collaborative.

Exemple: Maya, responsable du développement de produits dans une entreprise de développement d'applications, constate que le moral de son équipe baisse après des mois de pression sur les délais. Pour y remédier, elle instaure des check-ins réguliers pour des discussions ouvertes, lance les "vendredis de la reconnaissance par les pairs" et propose des horaires de travail flexibles pour aider l'équipe à se ressourcer et à travailler à son propre rythme.

Ces initiatives permettent de remonter rapidement le moral des troupes, d'améliorer la collaboration et de réduire l'épuisement professionnel. L'approche proactive de Mona pour favoriser une culture de travail positive et engageante conduit à une productivité plus élevée et à la rétention de l'équipe, montrant que le véritable engagement vient de la création d'un environnement où les employés se sentent valorisés. 🌱

Avantages d'un engagement élevé des employés

L'amélioration du taux d'engagement des employés présente plusieurs avantages. Examinons-en quelques-uns :

Accroissement de la concentration : augmente la productivité, aidant ces employés à surpasser leurs collègues car ils se concentrent mieux sur leur travail

: augmente la productivité, aidant ces employés à surpasser leurs collègues car ils se concentrent mieux sur leur travail Diminution du taux d'épuisement professionnel : Réduit le sentiment d'accablement, favorise les émotions positives et diminue le niveau de stress. Presque 40% des employés engagés font face à moins d'épuisement professionnel que les autres, car ils ont des niveaux plus élevés d'émotions positives

: Réduit le sentiment d'accablement, favorise les émotions positives et diminue le niveau de stress. Presque 40% des employés engagés font face à moins d'épuisement professionnel que les autres, car ils ont des niveaux plus élevés d'émotions positives Image de marque positive : Cultive la motivation, favorise un environnement d'assistance et améliore la réputation de l'entreprise

: Cultive la motivation, favorise un environnement d'assistance et améliore la réputation de l'entreprise Une collaboration efficace : Stimule l'innovation, encourage le partage d'idées et renforce le travail d'équipe

20 statistiques sur l'engagement des employés

Plongeons dans les 20 principales statistiques sur l'engagement des employés qui vous aideront à prendre des décisions éclairées, afin que vous tiriez le meilleur parti de ses avantages ! 🤝

1.

77% des salariés du monde entier se sentent désengagés au travail

Cela signifie qu'environ 23 % seulement des salariés sont engagés ou ne sont pas activement désengagés au travail. Un nombre aussi faible de salariés activement engagés entraîne une baisse de la productivité, une baisse du moral et augmente la probabilité de départs fréquents des salariés.

Voici un moyen de réduire ce pourcentage dans votre entreprise.

Sondage sur l'engagement des salariés

Avec le Modèle de rétroaction des employés ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez savoir ce que vos employés pensent de leur position ou les encourager à suggérer des changements qu'ils aimeraient voir.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Fournit une plateforme permettant aux employés d'exposer leurs idées afin que leurs responsables puissent les voir et les comprendre

Améliore la communication entre les employés pour une meilleure collaboration et reconnaissance sur le lieu de travail

Obtenir une idée claire sur les sentiments des employés et promouvoir une culture de changement et de positivité

De tels modèles permettent aux employés de soumettre leurs idées et, en fonction de leurs commentaires, vous pouvez intégrer des défis qu'ils apprécieront.

9. Les travailleurs qui prennent régulièrement des pauses ont

13% plus grande productivité

Des pauses régulières permettent aux employés de se ressourcer, de se rafraîchir et de reprendre leurs tâches avec un état d'esprit renouvelé. Il n'est donc pas surprenant que les pauses augmentent la productivité des employés de 13 % !

Monodoro est une excellente technique pour travailler par intervalles. Elle encourage les utilisateurs à prendre des pauses courtes et structurées après des périodes de travail approfondies pour atteindre un nouveau niveau de productivité.

Essayez Intervalles de travail Pomodoro à l'aide de ClickUp Brain pour gérer efficacement votre temps. Programmez ces intervalles travail-pause en fonction de vos préférences et de vos styles de travail pour maintenir une concentration optimale sans épuisement.

10. Un retour d'information rapide améliore les performances et la motivation des employés de près de

4x Un retour d'information rapide et constructif multiplie par près de quatre (3,6 si l'on est pointilleux) les performances et la motivation des employés. Pour y parvenir, les entreprises doivent investir dans une formation des managers axée sur la fourniture d'un retour d'information empathique et objectif.

En outre, cette formation doit s'accompagner d'un retour d'information instantané, clair et contextuel afin de réduire l'incertitude et de permettre une correction rapide de la situation.

Pour ce dernier point, envisagez d'utiliser ClickUp comme votre logiciel de retour d'information . ClickUp permet aux managers et aux employés d'entamer une discussion constructive sur plusieurs canaux.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-3-1400x926.png Statistiques sur l'engagement des employés : L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp /$$img/

participez à des discussions ou à des commentaires engageants et significatifs en utilisant ClickUp_

Par instance, ClickUp Discuter est un excellent moyen de partager un retour d'information direct en temps réel. Restez connecté avec vos équipes grâce à ClickUp, qui intègre les projets, les tâches et les documents pour un retour d'information détaillé en déplacement.

Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités de commentaires ou d'@mentions pour communiquer de manière asynchrone et contextuelle.

Rassurez les employés sur le fait que leur voix compte 👏

Ces statistiques sur l'engagement des employés sont de bons rappels pour les dirigeants et les chefs de service afin de créer les conditions propices à un meilleur engagement des employés. Cela commence par comprendre si les membres de votre équipe se sentent valorisés et assistés.

Une fois que vous avez recueilli les commentaires, montrez à vos employés que leur avis influence directement les changements positifs, en les aidant à se sentir vus et appréciés en tant que collaborateurs essentiels à la croissance de l'entreprise.

11.

6 employés sur 10 **se sentent plus engagés et plus motivés lorsqu'ils sont reconnus par leurs managers

Près de 60 % des salariés recherchent la reconnaissance des dirigeants ou des managers de l'organisation. Reconnaître les réalisations et les contributions d'une équipe ou d'un individu contribue grandement à semer les graines de la motivation.

Une simple message d'appréciation des employés fait la différence en développant la loyauté et en stimulant le moral.

ClickUp permet aux entreprises de mettre en place facilement un programme efficace de reconnaissance des employés. La fonctionnalité de gestion des tâches vous permet de paramétrer des rappels automatiques qui invitent les managers et les dirigeants à partager des messages d'encouragement et à célébrer les jalons, garantissant ainsi qu'aucun effort ou réussite ne passe inaperçu !

Célébrer les petites victoires 🥳 Reconnaître les petites réussites aide les employés à se sentir appréciés et reconnus. Célébrez régulièrement les réalisations individuelles ou d'équipe pour renforcer une culture de travail positive où chaque effort compte.

12.

94% **des employés sont plus engagés si les entreprises investissent dans leur développement professionnel

C'est l'une des statistiques sur l'engagement des salariés qui semble la plus évidente. Les entreprises qui investissent dans l'épanouissement professionnel et personnel de leurs salariés verraient leurs niveaux d'engagement et de fidélisation des salariés augmenter.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Employee-Development-Plan-Template.png Modèle de plan de développement des employés ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205427166&department=hr-recruiting&_gl=1*19yprof\N\Ngcl\Naw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Envisagez d'utiliser le modèle Modèle de plan de développement des employés ClickUp le plan de développement des employés ClickUp est un modèle de plan de développement des employés qui adopte une approche plus globale du développement des employés. Il permet aux managers de :

Créer des forfaits de développement personnalisés qui s'alignent sur les objectifs des employés

De suivre la progression et de programmer des contrôles réguliers

De lier le développement professionnel aux objets de l'entreprise

Créer une culture de l'avancement professionnel et de l'apprentissage continu

Le modèle vous permet d'offrir des possibilités d'avancement professionnel et de répondre aux attentes des employés.

Encouragez le développement personnel 🚀

Assistez les objectifs de carrière de vos employés en leur offrant des possibilités d'apprentissage, des ateliers ou des programmes de mentorat. En les aidant à évoluer au sein de l'entreprise, vous montrez que vous vous investissez dans leur réussite en tant qu'individus, et pas seulement en tant qu'employés.

13. Une main-d'œuvre engagée gagne

10% meilleurs évaluations de la satisfaction de la clientèle

La réussite d'une entreprise ne se mesure pas seulement à son chiffre d'affaires ou à sa rentabilité. Il comprend également des variables externes telles que la façon dont les clients perçoivent l'organisation.

Les entreprises qui s'attachent à constituer des équipes motivées enregistrent une augmentation de 10 % de l'évaluation de la satisfaction de la clientèle. Les employés engagés sont plus susceptibles de fournir un service client de qualité supérieure, d'entretenir des relations positives avec les clients et de réagir de manière proactive aux problèmes.

Ils sont en connexion avec la mission et la vision de l'entreprise, qui se reflètent dans leurs communications avec les clients. Le résultat est un meilleur service à la clientèle, empreint d'attention, de confort et de sollicitude. Cela renforce la valeur de la marque et la fidélité des clients, et procure un avantage concurrentiel sur le marché.

14. Les travailleurs qui ont un "meilleur ami" au travail sont

2.5x.) plus susceptibles d'être engagés

Même si nous séparons notre travail de notre vie personnelle, nous avons toujours besoin d'une certaine forme de compagnie au travail. Dans cette veine, les employés ayant un meilleur ami au travail sont 2,5 fois plus susceptibles de rester engagés et de s'investir dans leur rôle.

Cela montre à quel point le fait d'avoir une forte connexion sociale au travail est un facteur essentiel de l'engagement des employés.

Cultiver la camaraderie sur le lieu de travail améliore la collaboration et le moral. Le rapprochement des équipes est encore plus crucial dans un environnement de travail télétravail et hybride, plus propice à l'isolement.

Build team bonds 🤗

Les statistiques sur l'engagement des employés comme celle-ci montrent à quel point les liens entre les équipes sont cruciaux ! Vous pouvez favoriser l'esprit d'équipe en organisant des activités de renforcement de l'esprit d'équipe, des pauses café virtuelles ou des rencontres en personne. Des connexions d'équipe plus fortes peuvent accroître la collaboration et faire en sorte que les employés se sentent plus ancrés dans la culture de l'entreprise.

15.

77% des salariés déclarent des niveaux de productivité plus élevés lorsqu'ils travaillent à l'Accueil

Un pourcentage impressionnant de 77 % des travailleurs à distance enregistrent des niveaux de productivité plus élevés que les employés sur site. L'augmentation de la productivité pourrait être due à la diminution des distractions au bureau, à la flexibilité des horaires de travail et à l'amélioration de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

La culture du travail hybride est là pour durer, et les entreprises devraient intégrer le travail à distance dans leur culture.

Cela dit, le problème du désengagement est plus important chez les travailleurs à distance, en raison de l'isolement et du manque de connexions humaines qui en découlent. C'est pourquoi vous devez équiper vos équipes de plateformes telles que ClickUp, qui permet aux travailleurs à distance et aux employés sur site d'être sur la même page.

16.

95% des employés ressentent une lassitude à l'égard des réunions vidéo

L'augmentation alarmante des réunions virtuelles a eu pour résultat que 95 % des employés ressentent une fatigue liée aux réunions vidéo. Le flux constant de communications numériques, en particulier lorsque les participants doivent garder leur caméra allumée, a un impact négatif sur leur santé mentale.

Il en résulte un épuisement, un burnout et un désengagement. À ne pas faire non plus, les réunions virtuelles fréquentes nuisent à la productivité, surtout lorsque les employés ne bénéficient pas de suffisamment de pauses ou de flexibilité. Les entreprises devraient faire des efforts délibérés pour maintenir l'engagement des employés à distance .

Des outils comme le Affichage du Calendrier sur ClickUp permet de maintenir les calendriers, de définir des attentes claires et de fixer des paramètres de rappel afin que les réunions virtuelles ne soient pas aussi accablantes.

17.

85% **des employés se sentent engagés lorsque les communications internes sont efficaces

Une communication interne efficace est l'élément vital d'un engagement élevé des employés. Un forfait de communication interne efficace facilite le flux transparent d'informations, renforce la confiance, établit la collaboration et cultive un sentiment d'appartenance.

Modèle de communication interne ClickUp

Utiliser Modèle de communication interne de ClickUp pour rationaliser ce processus. Il permet de

Paramétrer des canaux de communication cohérents entre les équipes et les départements

Établir des calendriers de communication et des mises à jour régulières

Suivre les tâches et les affectations liées à la communication

Améliorer l'alignement des équipes et réduire les silos d'information

Un forfait de communication interne bien conçu permet à tous les employés, qu'ils soient sur place ou à distance, de rester au courant.

18. Organisations se concentrant sur le témoin DEI

31% employés plus heureux

La validation des principes de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) amplifie la.. voix des employés . Lorsque vos employés se sentent écoutés et valorisés, ils se sentent plus engagés et vous récompensent par l'innovation.

Modèle de plan d'action pour les marchés publics

Utiliser Modèle de plan d'action de ClickUp pour l'IED pour élaborer un forfait pratique en vue d'atteindre vos objectifs en matière d'IED. Ce modèle permet aux équipes de :

Construire des stratégies et des jalons détaillés en matière d'IED

Contrôler la progression à l'aide d'échéanciers et d'assignations de tâches

Encourager les pratiques inclusives dans l'ensemble de l'organisation

Créer un écosystème diversifié et collaboratif

Une telle validation des valeurs de l'IED renforce la culture d'entreprise.

19. Les entreprises dotées d'une culture du travail florissante attirent

33% plus forte croissance des revenus

Puisque nous parlons de culture du travail, examinons également son influence sur la réussite financière d'une entreprise. Les entreprises qui se targuent d'avoir une culture forte et positive voient leur chiffre d'affaires augmenter de 33 % par rapport à celles qui ne le font pas.

Une culture du travail saine favorise l'engagement, la productivité et la satisfaction des employés, ce qui contribue aux résultats de l'entreprise.

Une culture d'entreprise axée sur les personnes favorise l'établissement d'une connexion solide entre les employeurs et les employés afin d'obtenir des résultats positifs.

Lire la suite : Comment construire une culture d'entreprise positive (avec exemples)

20.

71% des cadres attribuent l'engagement des employés à la réussite de l'organisation

À ce stade, il n'est pas surprenant que l'engagement des employés soit essentiel à la réussite de l'organisation. Les employés engagés sont plus proactifs et motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Les Plan d'action ClickUp pour l'engagement des employés adopte une approche plus stratégique de l'engagement des employés. Il vous aide à fixer des objectifs mesurables, à suivre les initiatives d'engagement des employés et à impliquer les dirigeants dans la reconnaissance des employés.

Lire la suite : Comment être un excellent mentor au travail : Un guide

Stimuler l'engagement des employés pour une meilleure croissance sur le lieu de travail

Un niveau élevé d'engagement des employés a un impact positif puissant sur tout lieu de travail. Les organisations qui accordent la priorité à l'analyse des statistiques relatives à l'engagement des employés et qui prennent des mesures en fonction de ces informations enregistrent des améliorations notables en termes de performance, de fidélisation et de réussite globale, comme le démontrent les données ci-dessus.

L'engagement des employés nécessite un forfait stratégique et une compréhension claire des sentiments de vos employés. Des outils tels que ClickUp vous aident à identifier clairement les attentes de votre équipe afin que vous puissiez prendre des décisions et effectuer des changements qui motivent votre personnel à mieux travailler. Vous découvrirez que ClickUp aide à atteindre les objectifs d'engagement des employés de plusieurs façons.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour prendre le pouls de vos employés ! ✨