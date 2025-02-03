10 meilleurs outils d'évaluation du recrutement en 2025

Vous avez du mal à trouver les bons candidats dans une mer de CV ? Vous n'êtes pas seul.

Le processus de recrutement peut être accablant, en particulier lorsque vous essayez d'identifier les meilleurs talents rapidement et efficacement. C'est là que les outils de recrutement et d'évaluation des talents entrent en jeu.

Ils rationalisent votre processus d'embauche en vous aidant à évaluer les candidats avec précision et à prendre des décisions fondées sur des données.

Dans cet article, je vais vous présenter les meilleurs outils d'évaluation du recrutement, en soulignant les fonctionnalités qui peuvent rendre votre processus d'embauche fluide et efficace. Prêt à trouver les meilleurs talents pour votre entreprise ? Commençons par le commencement.

Que rechercher dans un outil d'évaluation du recrutement ?

Lorsque vous choisissez des outils d'évaluation du recrutement, privilégiez les fonctionnalités qui permettent une évaluation complète des profils des candidats.

Voici les fonctionnalités clés que vous devriez rechercher dans les outils d'évaluation des candidats idéaux :

Évaluations personnalisables: Recherchezdes outils d'évaluation en ligne qui proposent des évaluations personnalisables. Cela vous permet d'adapter les évaluations à des rôles spécifiques, en veillant à ce que les candidats soient testés sur des compétences pertinentes

Recherchezdes outils d'évaluation en ligne qui proposent des évaluations personnalisables. Cela vous permet d'adapter les évaluations à des rôles spécifiques, en veillant à ce que les candidats soient testés sur des compétences pertinentes Capacités d'intégration: Sélectionnez un outil d'évaluation du recrutement qui s'intègre facilement à votre système d'évaluation existant Technologie RH pour gagner du temps et réduire les erreurs

Sélectionnez un outil d'évaluation du recrutement qui s'intègre facilement à votre système d'évaluation existant Technologie RH pour gagner du temps et réduire les erreurs Data-driven insights: Choisissez un outil qui offre des analyses robustes pour vous aider à prendre des décisions d'embauche éclairées et..promouvoir le recrutement de la diversité Facilité d'utilisation : Optez pour des outils d'évaluation préalables à l'emploi qui sont attrayants et conviviaux pour les candidats afin d'accéder à un vaste vivier de talents

Choisissez un outil qui offre des analyses robustes pour vous aider à prendre des décisions d'embauche éclairées et..promouvoir le recrutement de la diversité Automatisation des tâches : privilégiez les outils d'évaluation en ligne qui automatisent le processus de recrutement en partageant les tâches d'évaluation avec les candidats, en ajoutant des assignés pour réviser les tâches et fournir des commentaires, et en planifiant les entretiens

Les 10 meilleurs outils d'évaluation pour le recrutement

Voici les meilleurs outils d'évaluation du recrutement parmi lesquels vous pouvez choisir :

1. ClickUp (Le meilleur pour la gestion du recrutement)

Utilisez la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp pour simplifier le recrutement et engager les meilleurs talents

En tant que responsable RH, il est facile de se lasser de gérer les différentes étapes de l'embauche sur différentes plateformes.

Imaginez avoir un seul endroit où vous pouvez gérer tout ce qui concerne l'embauche, des offres d'emploi à l'onboarding des nouveaux employés. C'est ce que ClickUp fait. La plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp organise les candidats, les candidatures et les contacts en un seul endroit pour une expérience de recrutement transparente.

Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez créer des tâches pour chaque étape du processus d'embauche (publication d'une offre d'emploi, sélection des candidats), la planification des entretiens et l'examen des tests - et les assigner aux bons membres de l'équipe.

rationalisez le processus d'embauche en assignant des tâches aux membres de l'équipe _avec ClickUp Tasks ClickUp Vues Kanban est parfait pour visualiser le processus d'embauche. Vous pouvez créer des colonnes pour chaque étape du processus de recrutement, telles que 'Applied', 'Assessment Task Shared', 'Assessment Task Submitted', 'Assessment Task in Review' et 'Assessment Approved'

Déplacez les cartes des candidats à travers ces étapes au fur et à mesure que vous avancez dans les différentes étapes du processus d'embauche. Cette approche visuelle vous rapproche de la recherche du meilleur candidat, en rendant le processus d'évaluation plus organisé et plus efficace.

visualisez le processus d'évaluation du recrutement avec ClickUp Kanban View_

Une autre fonctionnalité qui améliore le processus d'évaluation du recrutement est la suivante ClickUp Brain brain est un assistant IA puissant. Vous pouvez utiliser Brain pour créer des tests pour différents rôles professionnels.

créez et suivez des objectifs de recrutement avec ClickUp Objectifs_

Gérer les calendriers d'entretien: Garder la trace des dates limites de dépôt des candidatures en toute simplicité en utilisant Affichez le Calendrier ClickUp . Cette fonctionnalité offre un aperçu clair de l'ensemble de votre échéancier d'embauche, ce qui vous aide à éviter les conflits d'horaire et à garantir des réponses en temps opportun à tous les candidats

Garder la trace des dates limites de dépôt des candidatures en toute simplicité en utilisant Affichez le Calendrier ClickUp . Cette fonctionnalité offre un aperçu clair de l'ensemble de votre échéancier d'embauche, ce qui vous aide à éviter les conflits d'horaire et à garantir des réponses en temps opportun à tous les candidats Automatisation des processus d'évaluation et de recrutement: Simplifiez les processus d'évaluation et d'embauche en automatisant les tâches grâce aux fonctionnalités suivantes ClickUp Automatisations . Vous pouvez personnaliser les déclencheurs et les éléments d'action. Par exemple, si un assigné approuve une tâche d'évaluation, la carte du candidat passera automatiquement à l'étape de l'embauche ou de l'entretien

Simplifiez les processus d'évaluation et d'embauche en automatisant les tâches grâce aux fonctionnalités suivantes ClickUp Automatisations . Vous pouvez personnaliser les déclencheurs et les éléments d'action. Par exemple, si un assigné approuve une tâche d'évaluation, la carte du candidat passera automatiquement à l'étape de l'embauche ou de l'entretien Centraliser les données des candidats: Simplifiez le processus d'évaluation en gérant les informations, les tâches, les échéances et les commentaires des candidats en un seul endroit avec Dossiers ClickUp . Vous pouvez également trier et filtrer les données à l'aide des champs personnalisés

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être abrupte en raison de la diversité des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Codility (Meilleur pour les tests de codage en ligne et les entretiens techniques)

la société de gestion des ressources humaines de l'Union européenne (UEMOA) Codilité Codility est conçu spécifiquement pour l'embauche de personnel technique. Il s'agit d'un outil d'évaluation préalable à l'emploi permettant de réaliser des tests de codage en ligne pour l'embauche d'ingénieurs logiciels et de développeurs.

Ce que j'apprécie le plus chez Codility, c'est la façon dont il rationalise le processus d'évaluation en proposant des tâches de codage préconstruites qui couvrent différents langages de programmation et niveaux de compétences. L'environnement de codage en temps réel de l'outil vous permet d'observer les candidats pendant qu'ils travaillent, ce qui donne une idée précise de leur approche en matière de résolution de problèmes.

La fonctionnalité d'automatisation de l'analyse du code de Codility fournit des rapports détaillés sur les performances de chaque candidat, ce qui m'aide à recruter les candidats idéaux pour mon équipe.

Meilleures fonctionnalités de Codility

Accédez à un intervalle de tâches de codage prédéfinies dans plusieurs langages de programmation afin d'évaluer diverses compétences techniques

Mener des entretiens techniques en direct avec une collaboration en temps réel pour observer les candidats et interagir avec eux pendant qu'ils codent

Personnaliser les modèles de test pour aligner les évaluations sur les compétences spécifiques requises pour le rôle

Limites de Codility

Il se concentre principalement sur les compétences techniques en matière de code, ce qui le rend inadapté aux rôles nécessitant un intervalle plus large de compétences, telles que les compétences non techniques ou la pensée design

Prix de Codility

Démarrage: $1200, facturé annuellement

$1200, facturé annuellement **5 000 $, facturés annuellement (ou 500 $ par mois)

Personnalisé: Tarification personnalisée

Capterra: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) G2: 4.6/5 (690+ avis)

3. Vervoe (Meilleur pour l'embauche basée sur les compétences)

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est disponible en anglais Vervoe Vervoe est mon premier choix pour l'embauche basée sur les compétences. Il permet d'évaluer les capacités pratiques des candidats dans des scénarios réels grâce à des simulations d'emploi. La plateforme fournit des tâches sur le terrain, ce qui facilite l'évaluation de la façon dont les candidats se comporteront dans le rôle réel.

Ce qui distingue Vervoe, c'est son système de notation piloté par l'IA, qui automatise le processus d'évaluation, m'épargnant d'innombrables heures tout en garantissant des paramètres impartiaux.

L'outil offre une variété d'évaluations personnalisées à travers différents rôles, du service à la clientèle au développement de logiciels. Il aide à évaluer les compétences non techniques et les compétences techniques en une seule fois, en affichant un aperçu complet des capacités de chaque candidat.

Les meilleures fonctionnalités de Vervoe

Choisissez parmi plus de 300 modèles élaborés par les meilleurs psychologues I/O, couvrant des rôles allant de la conception graphique à la vente

Filtrez les candidats non qualifiés grâce à des questions préliminaires automatisées

Tenez les candidats informés tout au long du processus grâce à la messagerie in-app, ce qui permet de les inviter facilement aux évaluations et de les tenir au courant de leur progression

Garantir une évaluation juste et précise grâce à sa fonctionnalité anti-concurrence

Limites de Vervoe

Il est difficile de suivre les commentaires ou les réactions des candidats

Prix de Vervoe

Free: 0$

0$ Payez au fur et à mesure: $$$a pour 10 candidats

$$$a pour 10 candidats **Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (60+ reviews)

4.6/5 (60+ reviews) Capterra: 4.5/5 (60+ commentaires)

4. Toggl Hire (Meilleur pour le suivi des candidats)

le site web de l'association a été créé en 2001 et a été mis à jour en 2006 HackerRank HackerRank est un excellent outil pour l'embauche de candidats dans le secteur de la technologie. Il évalue les compétences en code d'un candidat à travers un intervalle de défis du monde réel.

La plateforme offre une vaste bibliothèque de tests de codage et de programmation à travers divers langages de programmation, ce qui me permet d'évaluer avec précision les compétences d'un candidat.

Ce que j'apprécie le plus, c'est que les évaluations de HackerRank donnent un aperçu détaillé des capacités de résolution de problèmes d'un candidat potentiel, ce qui m'aide à prendre des décisions d'embauche éclairées.

Les meilleures fonctionnalités de HackerRank

Simplifiez les tâches administratives en intégrant la lecture du code et l'évaluation comparative de l'interviewer, en veillant à ce que toutes vos notes d'entretien soient organisées en un seul endroit

Évaluez les compétences uniques d'un développeur grâce au suivi du copier/coller, surveillez le changement d'onglet grâce à la surveillance des onglets et vérifiez la prise de test en solo grâce à l'analyse d'images

Évaluer les développeurs dans un environnement de test flexible et réel avec des installations IDE personnalisables et une automatisation de la notation pour des évaluations rapides et précises

Limites de HackerRank

L'interface de HackerRank présente des décalages et des dysfonctionnements fréquents

Prix de HackerRank

Débutant: 100$/mois par utilisateur

100$/mois par utilisateur Pro: $450/mois pour 5 utilisateurs

$450/mois pour 5 utilisateurs Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (400+ commentaires)

4.5/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ commentaires)

6. iMocha (Meilleur pour l'évaluation des compétences techniques et non techniques)

le site web de ThriveMap est un outil d'évaluation du recrutement ThriveMap ThriveMap est une suite d'évaluation préalable à l'emploi qui équipe recruteurs avec des outils d'embauche adéquats pour identifier, évaluer et recruter rapidement et précisément les bons professionnels.

La plateforme complète vous permet d'évaluer non seulement les compétences techniques, mais aussi la capacité des candidats à s'adapter aux défis spécifiques du poste.

Ce que j'apprécie le plus chez ThriveMap, c'est l'accent mis sur les scénarios du monde réel, aidant les gestionnaires d'embauche à prédire la réussite d'un candidat en fonction de sa performance réelle au travail plutôt qu'en fonction de simples connaissances théoriques.

Les meilleures fonctionnalités de ThriveMap

Utilisez l'outil Signal de ThriveMap pour effectuer un sondage et identifier les tâches essentielles et les compétences requises, et pour aligner les critères d'embauche sur les exigences du rôle

Accédez aux évaluations personnalisables de ThriveMap pour tester les compétences spécifiques à l'emploi, la gestion du temps et les traits de personnalité, avec une notation et une comparaison automatisées

Utilisez la devise intégrée de ThriveMap pour estimer rapidement la durée de la sélection des candidats en entrant vos offres d'emploi, vos candidats, la devise, et les candidats sélectionnés et interviewés

Limites de ThriveMap

L'accent mis par ThriveMap sur les évaluations spécifiques à un rôle peut limiter son efficacité dans l'évaluation des compétences générales et l'embauche de candidats sur la base des critères suivantsl'adéquation culturelle Prix de ThriveMap

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de ThriveMap

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez d'avis

8. SkillsSurvey (Meilleur pour la vérification des références)

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est disponible en anglais Enquête sur les compétences SkillSurvey aide à évaluer les candidats par le biais de la vérification des références et des compétences non techniques pour une embauche judicieuse. Grâce à ses sondages automatisés, il permet de recueillir les commentaires sincères des personnes de référence d'un candidat.

La plateforme fournit des rapports détaillés qui mettent en évidence les points forts et les domaines de développement d'un candidat, tous basés sur les commentaires des personnes qui ont travaillé directement avec le candidat.

SkillSurvey garantit également la confidentialité, ce qui encourage des réponses plus honnêtes de la part des personnes de référence, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de fiabilité des données.

Les meilleures fonctionnalités de SkillsSurvey

Rationaliser le retour d'information sur les candidats grâce à un système de suivi des candidats configurable et convivial qui permet un retour d'information rapide de la part des parties prenantes

Intégrer les entretiens vidéo et les évaluations linguistiques d'iCIMS dans son système de suivi des candidats ou utiliser des outils tiers pour des évaluations supplémentaires et la vérification des antécédents

Intégrer les nouveaux employés et suivre leur progression avec le logiciel d'intégration d'iCIMS

Limites de SkillsSurvey

Il s'appuie sur des références pour l'évaluation des candidats, ce qui peut conduire à un recrutement biaisé

Prix de SkillsSurvey

Prix personnalisés

Évaluations et critiques de SkillsSurvey

G2: 4.6/5 (200+ commentaires)

4.6/5 (200+ commentaires) Capterra: Pas de commentaires

9. TestGorilla (Meilleur pour l'intégration avec d'autres logiciels RH)

le site web de l'entreprise est disponible en anglais et en français TestGorilla TestGorilla est un outil d'évaluation en ligne polyvalent qui propose des tests de pré-emploi, couvrant tout, des capacités cognitives aux traits de personnalité.

Une fonctionnalité que j'apprécie est sa capacité à créer des lots de tests spécifiques à un rôle, ce qui permet d'évaluer plusieurs compétences en une seule fois. Les mécanismes anti-triche de la plateforme, comme la surveillance de la webcam et les tests chronométrés, garantissent la fiabilité des résultats.

TestGorilla propose également une notation instantanée, ce qui accélère la prise de décision et permet de se concentrer rapidement sur les candidats les plus qualifiés.

Les meilleures fonctionnalités de TestGorilla

Affichez les résultats d'évaluation en temps réel et les statistiques sur la progression du candidat et son activité récente

Comparez instantanément les candidats en triant les résultats d'évaluation par évaluation, ordre alphabétique, dernière activité ou réponses personnalisées

Effectuez des examens approfondis des candidats en explorant les rapports détaillés, en regardant les réponses vidéo personnalisées et en examinant les résultats des tests. Ajoutez des notes privées pour obtenir des informations exploitables

Limites de TestGorilla

Son large intervalle de tests peut être écrasant, ce qui rend délicat le choix des meilleurs candidats pour des rôles spécifiques

Prix de TestGorilla

Free: 0$/mois

0$/mois Démarrage: 75$/mois pour 1-15 employés, facturé annuellement

75$/mois pour 1-15 employés, facturé annuellement Pro: $115/mois pour 1-15 employés, facturé annuellement

G2: 4.5/5 (1000+ reviews)

4.5/5 (1000+ reviews) GetApp: 4.2/ 5(200+ avis)

10. Wonderlic (Meilleur pour les tests d'aptitudes cognitives)

le site web de la Commission européenne est en cours de développement Wonderlic Wonderlic est un outil d'évaluation des talents pour les tests d'aptitudes cognitives. Il permet d'évaluer les compétences des candidats en matière de résolution de problèmes et de prise de décision.

Vous pouvez également utiliser Wonderlic pour évaluer rapidement la capacité d'un candidat à apprendre en cours d'emploi.

La plateforme propose des tests de personnalité, qui donnent un aperçu plus approfondi de la manière dont un candidat pourrait s'intégrer dans une équipe ou gérer les défis liés au lieu de travail.

Ce que j'aime le plus à propos de Wonderlic, c'est sa rapidité - les résultats sont disponibles presque immédiatement, ce qui permet de prendre des décisions d'embauche plus rapides sans sacrifier la précision.

Les meilleures fonctionnalités de Wonderlic

Prédire la réussite du candidat en évaluant ses capacités, ses motivations et ses traits de personnalité

Personnaliser les entretiens pour mettre l'accent sur les points forts du candidat et les possibilités de développement

Effectuer des évaluations de la personnalité pour obtenir un profil de candidat complet

Les limites du Wonderlic

Il est fortement axé sur les tests cognitifs, ce qui peut ne pas refléter pleinement les compétences pratiques ou l'expertise professionnelle d'un candidat

Prix du Wonderlic

Prix personnalisé

Evaluations et critiques Wonderlic

G2: 4.3/5 (140+ commentaires)

4.3/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (160+ commentaires)

Améliorez votre processus de recrutement avec ClickUp

Le recrutement ne doit pas être un casse-tête. Avec ClickUp, vous pouvez rationaliser votre processus d'embauche du début à la fin.

Des outils tels que les Tableaux blancs, les Objectifs et le Calendrier vous aident à gérer tout, du suivi des candidats à la planification des entretiens, ce qui rend votre flux de travail de recrutement plus fluide et vos équipes d'embauche encore plus efficaces.

Le logiciel d'évaluation des talents de ClickUp vous permet de vous concentrer sur l'essentiel - trouver les bons talents - tout en gérant les tâches administratives à votre place.

Qu'il s'agisse de pourvoir un seul rôle ou de constituer une équipe, ClickUp simplifie le processus de recrutement et permet de prendre des décisions d'embauche plus rapides et plus judicieuses. Prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de recrutement ? S'inscrire à ClickUp dès maintenant !