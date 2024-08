10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les solopreneurs

Gérer une entreprise en solo semble être un rêve devenu réalité : des horaires flexibles, un contrôle absolu et la liberté de poursuivre votre passion à votre guise.

C'est probablement la raison pour laquelle l'entrepreneuriat en solo devrait continuer à se développer, avec 42 millions de travailleurs indépendants projetés aux États-Unis d'ici 2026.

Mais les entreprises individuelles comportent leurs propres défis : jongler avec plusieurs rôles, respecter les réunions et maintenir la productivité sans l'assistance d'une équipe. Le bon logiciel de gestion de projet est crucial pour naviguer dans ces complexités et rationaliser votre flux de travail.

En collaboration avec l'équipe de ClickUp, j'ai dressé une liste des meilleurs outils de gestion de projet pour aider les solopreneurs à améliorer leur productivité, à rester organisés et, en fin de compte, à prospérer dans leur aventure en solo.

Mais d'abord, explorons les avantages des logiciels de gestion de projet pour les solopreneurs et ce qu'il faut rechercher dans ces outils !

L'une des plus grandes de la gestion de projet est de comprendre la puissance d'un outil de gestion de projet.

Un logiciel de gestion de projet peut améliorer considérablement la productivité d'un solopreneur en :

Rationalisation du flux de travail : ils aident les solopreneurs à centraliser les tâches, les projets et les informations en un seul endroit, éliminant ainsi le besoin de notes et d'e-mails dispersés

Améliorer la gestion du temps : Les solopreneurs peuvent utiliser ces outils de gestion de projet pour hiérarchiser efficacement les tâches, fixer des délais réalistes et maintenir leur concentration

Améliorer la collaboration : ils facilitent la communication et le partage de fichiers avec les clients ou les sous-traitants

Débloquer des informations précieuses : L'utilisation de rapports et d'analyses pour suivre la progression et identifier les goulets d'étranglement aide les solopreneurs à prendre des décisions fondées sur des données pour leur entreprise

En adoptant un logiciel de gestion de projet, les solopreneurs peuvent optimiser leurs opérations, réduire le stress et atteindre une plus grande efficacité.

Ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de gestion de projet pour les solopreneurs

Avec d'innombrables options pour les applications de gestion de projet pour indépendants il peut être difficile de trouver le logiciel idéal pour répondre à vos besoins particuliers.

Avant de valider un outil, assurez-vous qu'il comprend ces fonctionnalités essentielles :

Gestion des tâches: Recherchez de solides paramètres de gestion des tâches, notamment la possibilité de créer, d'attribuer et de suivre les tâches, de fixer des échéances et d'établir des priorités de manière efficace

Suivi du temps: Les fonctionnalités de suivi du temps sont efficacesapplications de planification vous aident à surveiller le temps que vous passez sur chaque tâche, ce qui améliore la productivité et vous permet de rester dans les temps

Outils de collaboration: Même en tant que solopreneur, vous pouvez avoir besoin de collaborer avec des clients ou des indépendants. Les outils qui offrent des fonctionnalités de collaboration telles que le partage de fichiers, les commentaires et les mises à jour en temps réel sont inestimables

Personnalisation: Chaque entreprise est unique, et votre logiciel de gestion de projet doit pouvoir s'adapter à votre flux de travail et à vos besoins spécifiques

Accès mobile: Assurez-vous que le logiciel est accessible sur plusieurs appareils, y compris les smartphones et les tablettes, afin que vous puissiez gérer vos projets en déplacement

Intégrations: L'outil doit s'intégrer de manière transparente aux autres applications que vous utilisez, telles que l'e-mail, le calendrier et le stockage cloud

Une assistance fiable: Une bonne assistance client est cruciale, en particulier lorsque vous rencontrez des problèmes ou avez des questions sur l'utilisation du logiciel

Une bonne assistance client est cruciale, en particulier lorsque vous rencontrez des problèmes ou avez des questions sur l'utilisation du logiciel Interface conviviale: Le logiciel doit être intuitif et facile à naviguer afin que vous puissiez passer plus de temps à gérer vos projets et moins de temps à comprendre comment utiliser l'outil

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les solopreneurs à utiliser en 2024

Sur la base de nos tests et analyses, voici les outils de gestion de projet les plus robustes sur lesquels les solopreneurs peuvent compter :

1. ClickUp (le meilleur pour une gestion de projet tout-en-un)

Les solopreneurs portent de nombreuses casquettes. Du marketing aux finances, en passant par les opérations et le service clientèle, ils s'occupent de tout. Cette jonglerie les conduit souvent à être débordés, à manquer des échéances et à lutter contre une baisse de productivité.

C'est là qu'intervient le ClickUp se présente comme une solution puissante. Elle répond à ces points de douleur spécifiques en offrant un environnement de travail unifié pour gérer toutes les fonctions de manière transparente. ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui permet aux solopreneurs de simplifier l'ensemble de leurs processus d'entreprise.

Par instance, Le logiciel de gestion de projet de ClickUp vous aide à rester organisé, à garder la documentation importante accessible en un seul endroit, à gérer les tâches efficacement et à vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

Obtenez plus rapidement un consensus et démarrez vos projets avec clarté pour toutes les parties prenantes grâce à ClickUp Project Management

Voici comment la solution de gestion de projet de ClickUp peut vous être utile en tant que solopreneur :

Organisation centralisée: Consolidez les tâches, les projets et les documents dans une seule plateforme, éliminant ainsi le besoin d'utiliser plusieurs outils et réduisant l'encombrement

Une gestion du temps améliorée: Hiérarchisez efficacement les tâches, fixez des paramètres et suivez le temps passé sur les différents projets pour optimiser la productivité avec la solution de gestion de projetsLe suivi du temps de ClickUp fonctionnalité

Amélioration de la concentration: Diviser les grands projets en projets plus petits et plus faciles à gérerTâches ClickUppour éviter d'être submergé et maintenir l'attention

Diviser les grands projets en projets plus petits et plus faciles à gérerTâches ClickUppour éviter d'être submergé et maintenir l'attention Flux de travail automatisés: Automatisez les tâches répétitives telles que le suivi des e-mails ou les mises à jour de statut, ce qui permet de libérer du temps pour les activités principales de l'entrepriseClickUp Automatisations *Définition des objectifs et suivi: Définir des objectifs clairs, suivre la progression et mesurer les performances par rapport aux objectifs fixésObjectifs ClickUp *Évolutivité: Évoluez avec votre Business car ClickUp offre des fonctionnalités pour s'adapter à la complexité croissante des projets

Plus loin, Modèle de gestion de projet de ClickUp offre un espace structuré pour organiser votre travail en dossiers par phase de projet. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les solopreneurs qui doivent gérer simultanément plusieurs aspects de leur entreprise.

Conduisez facilement des projets de grande envergure, complexes et interfonctionnels avec le modèle de gestion de projet de ClickUp

Si vous êtes novice en matière de gestion de projet, ce modèle peut vous sembler complexe au début, mais il vous aidera en fin de compte :

Visualiser et suivre efficacement les ressources de votre projet

efficacement les ressources de votre projet Attribuer, gérer et prioriser les tâches à l'aide de divers affichages de flux de travail

à l'aide de divers affichages de flux de travail **Collaborer de manière transparente avec les parties prenantes et les équipes

Ce modèle gratuit offre également des vues Liste et Tableau Kanban flexibles pour un suivi immédiat de la progression. Il inclut six statuts de tâches personnalisés pour indiquer clairement si les tâches sont en cours, ouvertes ou achevées.

Vous pouvez également accélérer vos forfaits de projet avec ClickUp Brain, ClickUp's AI-powered assistant. Pour les solopreneurs, cet assistant IA agit comme un gestionnaire de projet virtuel, aidant à générer automatiquement des sous-tâches basées sur des descriptions de tâches, à résumer les fils de commentaires et à rédiger des mises à jour de la progression de manière autonome. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les tâches à fort impact et sur la prise de décisions stratégiques.

Automatisez les tâches, les mises à jour de la progression, les résumés rapides et bien plus encore avec ClickUp Brain

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Contrôlez l'accès à vos listes et à vosDocuments ClickUpen garantissant la confidentialité et la sécurité

Visualisez votre travail dans différentes formes pour répondre à différents besoins avec 15+ personnalisablesAffichages ClickUp* Gérez les demandes, les retours d'information et les sondages grâce à l'applicationAffichage du formulairepour éviter que des informations ou des commentaires précieux ne se perdent

Visualisez et collaborez sur des idées avec des freelances et des entrepreneurs indépendants (et même des clients !) en temps réel avecTableaux blancs ClickUp* Ajoutez ClickUp à votre pile technologique sans effort avec plus de 1000Intégrations ClickUp Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage en raison de ses fonctionnalités étendues

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre par environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Trello (Meilleur pour l'interface intuitive)

via Monday.com Mon travail pour faire plus de travail sans compromettre la qualité de la production est une priorité absolue pour les solopreneurs, et Monday.com ne déçoit pas.

**Sa fonctionnalité Portfolios vous permet de regrouper plusieurs projets sous un même toit, fournissant ainsi un aperçu de haut niveau de vos objets à long terme

Cette fonction est idéale pour la planification stratégique, car elle vous permet de suivre la progression globale de diverses initiatives et de vous assurer que vous ne perdez pas de vue vos objectifs sans vous perdre dans les détails quotidiens.

Monday.com meilleures fonctionnalités

Créez des tableaux de bord personnalisés pouvant inclure divers widgets, tels que des diagrammes, des nombres et des échéanciers

Rédiger des documents directement dans les documents de travail de Monday et intégrer des informations en temps réel sur le projet

Créez des champs personnalisés, des statuts et des affichages qui correspondent à votre style unique de gestion de projet

Limites de Monday.com

Certains utilisateurs peuvent le trouver cher par rapport à ses concurrents

L'installation initiale et la personnalisation peuvent demander du temps et des efforts

Prix de Monday.com

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Basic: $36/utilisateur par mois

$36/utilisateur par mois Standard: $42/utilisateur par mois

$42/utilisateur par mois Pro: $72/utilisateur par mois

$72/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (12,000+ reviews)

4.7/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,500+ reviews)

4. Notion (Meilleur pour les besoins complexes de collaboration d'équipe)

via Notion Les besoins de chaque solopreneur sont différents, et les bases de données, pages et tableaux personnalisables de Notion vous permettront d'adapter votre environnement de travail à votre façon de travailler.

**Qu'il s'agisse d'organiser des tâches personnelles ou de coordonner des efforts d'équipe complexes, la flexibilité et les fonctionnalités robustes de Notion peuvent s'avérer très utiles pour votre routine à la maison et au travail.

Partagez votre environnement de travail Notion avec d'autres personnes et collaborez de manière transparente sur vos projets grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires, les mentions et la modification en cours.

Notion meilleures fonctionnalités

Intégrez des fichiers, des vidéos et des liens directement dans les pages

Tirez parti de la modification en cours, des commentaires et des mentions @ en temps réel pour la collaboration en équipe

Accédez à une vaste bibliothèque de modèles prédéfinis pour démarrer vos projets, de la définition d'objectifs personnels à la gestion de projets d'équipe

Limites de Notion

Temps de chargement lents en raison de l'extension du contenu riche en médias

Les fonctionnalités plus avancées nécessitent un abonnement $$a$

Prix de Notion

Free

Notion Plus: 12$/place par mois

12$/place par mois Business: 18$/place par mois

18$/place par mois Forfait Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (5000+ commentaires)

4.7/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ avis)

5. Asana (Meilleur pour la visualisation de projet)

via Asana Tout solopreneur vise à avoir une visibilité achevée sur ses projets pour en assurer le bon déroulement, et Asana peut vous aider à y parvenir.

La fonctionnalité de chemin critique d'Asana est idéale pour identifier et visualiser rapidement les tâches les plus cruciales pour achever votre projet dans un échéancier serré

Cette fonctionnalité montre clairement les obstacles potentiels et vous aide à gérer efficacement les échéanciers de vos projets, en veillant à ne manquer aucun détail clé ni aucun temps d'action susceptible d'entraver la réussite de votre projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Affichez le calendrier pour savoir où en est chaque tâche et chaque projet

Définissez, suivez et communiquez les objectifs du projet à l'ensemble des parties prenantes

Connectez Asana à d'autres outils tels que Google Drive, Slack et Zoom pour simplifier les flux de travail

Limites d'Asana

Peut être compliqué à utiliser pour les solopreneurs ou les gestionnaires de projet débutants

Fonctionnalités gratuites limitées ; nécessite un investissement avant même la mise en place du paramètre

Prix d'Asana

Personnel: Gratuit

Gratuit Débutant: 13,49 $/utilisateur par mois

13,49 $/utilisateur par mois Avancé: 30,49 $/utilisateur par mois

30,49 $/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise+: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (10 000+ avis)

4.4/5 (10 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (12 500+ avis)

6. Evernote (Meilleur pour la prise de notes)

via Evernote Principalement un outil de prise de notes, Evernote combine la prise de notes et l'organisation des tâches dans un environnement de travail numérique polyvalent

Son tableau de bord Accueil rassemble tout ce dont vous avez besoin - notes, tâches, carnets de notes - en un seul endroit, vous donnant instantanément les détails les plus importants dont vous avez besoin, du bout des doigts. Cet aperçu pratique vous permet d'économiser le temps que vous perdriez à rechercher les informations nécessaires à l'accomplissement de vos tâches. De plus, elle vous évite de changer de contexte, ce qui vous permet de vous concentrer et de faire les choses terminées plus rapidement.

Bien qu'il manque certaines fonctionnalités avancées de gestion de projet, sa simplicité et son intégration avec d'autres applications en font un outil indispensable pour rester organisé et productif.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Enregistrez des articles Web, des images et des pages entières pour les consulter ultérieurement

Retrouvez rapidement vos notes grâce à une fonction de recherche puissante, incluant la reconnaissance d'images

Numériser des documents papier et les convertir en PDF interrogeables

Limites d'Evernote

Fonctionnalités de gestion des tâches basiques par rapport aux outils dédiés

Prix d'Evernote

Essai gratuit: Pendant sept jours

Pendant sept jours Personnel: $14.99/utilisateur par mois

$14.99/utilisateur par mois Professionnel: $17.99/utilisateur par mois

Evaluations et critiques d'Evernote

G2: 4.4/5 (2000+ reviews)

4.4/5 (2000+ reviews) Capterra:4.4/5 (8000+ avis)

7. Smartsheet (le meilleur pour les utilisateurs familiers avec Excel)

via Airtable Airtable est un outil de gestion de projet polyvalent qui combine la puissance d'une base de données et la simplicité d'une feuille de calcul, ce qui le rend idéal pour les solopreneurs.

Ses affichages personnalisables vous permettent de basculer entre les dispositions de grille, de calendrier, de Kanban et de galerie pour gérer vos projets de la manière qui vous convient le mieux.

Airtable se distingue par sa fonctionnalité unique " Blocs ", qui permet aux utilisateurs de construire des flux de travail personnalisés en intégrant directement divers outils et fonctions dans leurs bases Airtable.

Les blocs peuvent inclure des diagrammes et des cartes, des outils de rapports avancés et même des intégrations d'applications externes.

Meilleures fonctionnalités d'Airtable

Connectez les données connexes entre les tableaux, ce qui permet une gestion complexe des données sans codage

Gérez facilement l'accès aux données, les restrictions et les permissions

Intégrer Airtable à d'autres outils et services par le biais de l'API ou d'intégrations tierces

Limites d'Airtable

Les forfaits de niveau supérieur peuvent être coûteux pour les petites équipes ou les particuliers

Les performances peuvent ralentir avec les grands ensembles de données

Prix d'Airtable

Free

Teams: $24/utilisateur par mois

$24/utilisateur par mois Business: 54$/utilisateur par mois

54$/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Airtable IA : Module complémentaire pour 6$/place par mois

Notes et évaluations d'Airtable

G2: 4.6/5 (2000+ reviews)

4.6/5 (2000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2000+ commentaires)

9. Wrike (Meilleur pour le suivi du temps du projet et la facturation)

via Wrike Wrike est un bon outil de gestion de projet pour gérer des flux de travail complexes qui nécessitent de multiples vérifications et équilibrages. L'outil de Révision et d'Approbation de Wrike peut aider à simplifier le processus de révision en permettant aux utilisateurs de laisser des commentaires directement sur les fichiers, ce qui accélère considérablement les approbations et réduit les cycles de révision.

L'une de ses autres fonctionnalités remarquables est le tableau de bord personnalisable, qui donne aux solopreneurs un aperçu en temps réel de la progression du projet, les aidant ainsi à garder le contrôle sur de multiples tâches et échéances.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Répartissez et équilibrez les tâches grâce à la fonctionnalité de gestion de la charge de travail afin d'éviter les sous-effectifs ou les surcharges de travail

Suivi du temps passé sur les tâches pour une facturation et une allocation des ressources précises

Exploiter différentes vues Gantt, Kanban, Liste, Tableur pour s'adapter aux différents types de projets et aux préférences des équipes

Les limites de Wrike

L'application mobile a des fonctions limitées par rapport à la version bureau

Prix de Wrike

Free

Professionnel: $9.80/utilisateur par mois

$9.80/utilisateur par mois Business: $24.80/utilisateur par mois

$24.80/utilisateur par mois Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Wrike

G2: 4.2/5 (3500+ commentaires)

4.2/5 (3500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (2500+ commentaires)

10. Travail d'équipe (Meilleur pour la gestion des clients)

via Travail d'équipe Teamwork est un outil de gestion de projet conçu pour les équipes, mais tout aussi puissant pour les solopreneurs qui gèrent des projets complexes et interagissent fréquemment avec des clients.

Ses capacités de gestion des tâches vous permettent de découper les grands projets en tâches plus petites, d'assigner des échéances et de suivre la progression en toute simplicité

De même, la fonctionnalité de gestion des clients vous permet d'intégrer la gestion de projet à la communication avec les clients et à la facturation, ce qui en fait un outil idéal lorsque vous travaillez directement avec des clients.

Meilleures fonctionnalités du travail d'équipe

Tirez parti du suivi du temps intégré pour une facturation et une gestion de projet précises

Personnalisation des tableaux de bord pour suivre la progression du projet

Générer des rapports détaillés pour analyser les performances du projet

Limites du travail en équipe

Peut s'avérer coûteux pour les petites équipes ou les utilisateurs individuels

Fonctionnalités limitées par rapport à la version bureau

Prix du travail en équipe

Free: jusqu'à 5 utilisateurs

jusqu'à 5 utilisateurs Livraison: $13.99/utilisateur par mois

$13.99/utilisateur par mois Croissance: $25.99/utilisateur par mois

$25.99/utilisateur par mois Échelle: $69.99/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (1000+ commentaires)

4.4/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (850+ commentaires)

Transformez votre entreprise individuelle avec la gestion de projet stratégique

La gestion de projet efficace est essentielle pour les solopreneurs visant à optimiser leurs opérations et.. compétences d'autogestion .

En restant organisé, en hiérarchisant les tâches et en gérant efficacement son temps, le solopreneur peut améliorer sa productivité et maintenir le cap sur ses objets.

Cette approche disciplinée facilite non seulement les opérations quotidiennes, mais elle procure également un avantage stratégique, permettant aux solopreneurs de relever les défis et de saisir de nouvelles opportunités.

Bien qu'il existe de nombreux types de logiciels de gestion de projet il est essentiel de trouver l'outil qui vous convient le mieux. C'est pourquoi je pense que ClickUp est un excellent choix pour les solopreneurs. Il offre une plate-forme complète avec des fonctionnalités personnalisables qui répondent à leurs besoins uniques.

Il vous aide à à rester concentré et discipliné en intégrant des fonctionnalités qui assistent la planification des projets, la gestion des tâches, la collaboration et le suivi de la progression. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et offrez à votre entreprise le cadeau de la rapidité et de l'efficacité !