10 Meilleures applications d'inventaire à essayer en 2025

Au cours d'une journée type, un responsable des opérations examine les niveaux de stock dans les différents entrepôts, passe des commandes, suit les stocks et assure la coordination avec les fournisseurs.

Avec tout ce qu'il y a à faire, il est facile de passer à côté de choses comme des niveaux de stock bas ou des éléments à faible rotation. C'est là que les applications d'inventaire peuvent venir à votre secours.

Les applications d'inventaire aident à rationaliser les processus d'inventaire. Elles assurent le suivi des éléments, fournissent des rappels pour passer des commandes et automatisent les flux de travail pour faciliter le travail des gestionnaires d'inventaire.

C'est pourquoi mon équipe et moi-même avons pris le temps de rechercher les applications d'inventaire les plus efficaces. Nous avons étudié plusieurs outils de gestion des stocks et dressé une liste des dix meilleurs logiciels d'inventaire sur le marché aujourd'hui.

Entrons dans le vif du sujet.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les applications de gestion d'inventaire ?

Voici toutefois quelques incontournables à ne pas manquer lors de vos achats d'applications de gestion des stocks.

Facilité d'utilisation : Choisissez des outils faciles à mettre en œuvre afin de réduire le temps et les coûts de formation

: Choisissez des outils faciles à mettre en œuvre afin de réduire le temps et les coûts de formation Mises à jour en temps réel : Vérifiez si l'outil synchronise automatiquement les changements d'inventaire, ce qui vous donne un suivi du temps avec des mises à jour des informations sur les produits, les prix et la disponibilité

: Vérifiez si l'outil synchronise automatiquement les changements d'inventaire, ce qui vous donne un suivi du temps avec des mises à jour des informations sur les produits, les prix et la disponibilité Alertes automatisées : Choisissez des outils qui assistent les points de commande personnalisés et les notifications automatiques sur les bas niveaux de stock, les réassortiments et les éléments périmés

: Choisissez des outils qui assistent les points de commande personnalisés et les notifications automatiques sur les bas niveaux de stock, les réassortiments et les éléments périmés Réactivité mobile : Optez pour un outil qui offre une application mobile pour suivre et gérer les stocks à partir d'appareils mobiles

: Optez pour un outil qui offre une application mobile pour suivre et gérer les stocks à partir d'appareils mobiles Options de personnalisation : Vérifiez si l'outil offre des fonctionnalités telles que des rapports personnalisés, des champs, des statuts, des affichages, etc. pour assurer une gestion efficace des stocks

: Vérifiez si l'outil offre des fonctionnalités telles que des rapports personnalisés, des champs, des statuts, des affichages, etc. pour assurer une gestion efficace des stocks Rapports et analyses : Obtenez un outil qui analyse les tendances de l'inventaire et génère des rapports personnalisés pour fournir une visibilité et des informations sur les opérations d'inventaire

: Obtenez un outil qui analyse les tendances de l'inventaire et génère des rapports personnalisés pour fournir une visibilité et des informations sur les opérations d'inventaire Fonctionnalité de recherche facile : Assurez-vous qu'il dispose de fonctionnalités permettant de trouver rapidement les tâches d'inventaire ou les éléments dont vous avez besoin

: Assurez-vous qu'il dispose de fonctionnalités permettant de trouver rapidement les tâches d'inventaire ou les éléments dont vous avez besoin Capacités d'intégration : Choisissez des applications d'inventaire qui s'intègrent à des solutions telles que les logiciels de comptabilité et les plateformes d'e-commerce populaires

À lire aussi: Une journée dans la vie d'un directeur des opérations

Les 10 meilleures applications d'inventaire à utiliser en 2024

La meilleure application d'inventaire dépend des besoins de votre entreprise, de votre secteur d'activité et de la taille de votre équipe.

Discutons des dix meilleures applications d'inventaire pour vous aider à maîtriser le contrôle des stocks et à répondre à tous vos besoins en matière de planification des stocks.

1. ClickUp (la meilleure pour rationaliser et gérer les opérations d'inventaire à partir d'une seule plateforme)

Modèle de gestion des stocks ClickUp

ClickUp est l'outil de gestion des stocks le plus pratique que j'ai rencontré. Il s'agit d'une solution tout-en-un qui aide les utilisateurs à suivre leur liste d'inventaire existante, les statuts des commandes, les coûts, les fournisseurs et plus encore, simplifiant ainsi les processus d'inventaire. Modèle de gestion des stocks de ClickUp vous offre une visibilité achevée sur les stocks, les recettes, les commandes, les bons de commande, les données commerciales et d'autres indicateurs.

Il permet d'organiser les informations sur les produits avec les prix dans des dossiers d'inventaire, d'ajouter plusieurs photos de produits dans une base de données et d'analyser les tendances de l'inventaire pour prendre des décisions fondées sur des données.

Et le meilleur ? L'application mobile de ClickUp le moyen idéal pour suivre et gérer les niveaux d'inventaire en déplacement.

rationaliser les opérations, suivre les stocks et optimiser les flux de travail avec ClickUp Gestion des tâches_

Avec Gestion des tâches ClickUp avec ClickUp, le suivi des tâches et des éléments de l'inventaire devient facile. Vous pouvez simplement suivre les éléments d'action classer les tâches avec des étiquettes personnalisées et obtenir des mises à jour de l'inventaire en temps réel. Tableaux de bord ClickUp les tableaux de bord ClickUp, en revanche, sont idéaux pour surveiller efficacement les niveaux de stock actuels de divers produits ou catégories.

En utilisant les fonctionnalités de cette fonction, les entreprises peuvent obtenir un aperçu complet de l'état de leurs stocks, identifier les tendances et prendre de meilleures décisions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 diagramme de Gantt simplifié /$$img/

profitez d'une productivité maximale et assurez une gestion des stocks sans faille avec les diagrammes de Gantt de ClickUp_

Ce n'est pas tout ; Les diagrammes de Gantt de ClickUp faire l'inventaire stratégie opérationnelle robuste et rationalisée.

Ils aident à planifier, programmer et coordonner les tâches, à suivre le traitement et l'exécution des commandes, à prévoir les niveaux de stocks et à suivre les délais de livraison des fournisseurs.

Si vous souhaitez générer des résumés de la performance des stocks ou des détails d'éléments spécifiques, utilisez l'assistant personnel de ClickUp AI, ClickUp Brain .

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créer des champs de tâches avec Champs personnalisés ClickUp pour gérer les quantités et les dates de commande, le coût unitaire, etc.

Ajouter Statuts de tâches ClickUp personnalisés à des tâches d'inventaire telles que "En rupture de stock", "En stock" et "Plus utilisé" pour suivre les éléments actuels

Accédez à sept vues dans différentes configurations de ClickUp, telles que Tableur, Liste, Échéancier, Mises à jour des commandes et Valeur, pour mieux afficher votre inventaire

Paramètres Automatisations ClickUp pour déclencher des notifications lorsque le stock atteint certains seuils

Paramétrez des dates de début et d'échéance pour les tâches d'inventaire afin de les maintenir sur la bonne voie

Trouver la moyenne, la somme ou l'intervalle des champs numériques créés dans la vue Liste pour suivre des indicateurs tels que le coût total et le nombre total d'unités commandées

Tirer parti de Tableaux Kanban ClickUp pour suivre les différentes étapes de votre processus de gestion des stocks grâce à des colonnes personnalisées, telles que "En transit", "A commander" et "Vendu"

ClickUp limites

Avec autant de fonctionnalités et d'options de personnalisation, les nouveaux utilisateurs risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par utilisateur et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 500+ commentaires)

: 4.7/5 (9 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

Lecture bonus : 10 modèles d'inventaire gratuits pour Excel, Sheets et ClickUp

2. Katana (le meilleur pour gérer les équipes commerciales)

est en cours d'actualisation Katana Katana est un logiciel de gestion des stocks dans le cloud. Il dispose d'une plateforme intuitive qui gère les équipes commerciales, l'inventaire physique, les commandes et les systèmes d'entrepôt.

Katana s'intègre facilement à des plateformes comme Shopify pour identifier les produits en rupture de stock et les refléter dans Shopify afin que l'utilisateur puisse prendre des mesures immédiates.

Il améliore également le suivi grâce à des fonctionnalités complémentaires telles que la traçabilité, la prise de stock et un lecteur de codes-barres. Katana synchronise automatiquement les données d'inventaire et de comptabilité, ce qui vous aide à mieux comprendre les implications de votre gestion des stocks en termes de coûts.

Les meilleures fonctionnalités de Katana

Suivez les dates de péremption, les lots, et plus encore avec une traçabilité de bout en bout

Consolidez et gérez les ventes en ligne et hors ligne dans un seul tableau de bord

Paramétrez des points de commande personnalisés pour garantir des achats en temps voulu

Limites de Katana

Fonctionnalités et options de personnalisation limitées

Les utilisateurs ont rapporté que Katana n'a pas de fonctionnalité de sauvegarde, ce qui signifie que si vous perdez des données d'inventaire, il n'y a aucun moyen de les récupérer

Tarifs de Katana

Débutant: 199 $/mois

199 $/mois Standard: 399 $/mois

399 $/mois Professionnel: $899/mois

Évaluations et critiques de Katana

G2: 4.4/5 (40 commentaires)

4.4/5 (40 commentaires) Capterra: 4.6/5 (150+ avis)

3. Ordoro (Meilleur pour la gestion des stocks eCommerce)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Upserve la vie de l'homme est en danger Upserve Inventory de Lightspeed est une application d'achat et d'inventaire pour les restaurants. Elle travaille avec les systèmes de point de vente des restaurants pour réduire le gaspillage, économiser de l'argent et accélérer les opérations.

Son système d'inventaire est doté d'une fonctionnalité de rapports effacés et faciles à utiliser, ainsi que d'un point de vente intégré. Le logiciel de gestion des stocks est intuitif, de sorte que vous pouvez le paramétrer facilement et trouver des produits et des fonctionnalités en fonction de vos besoins.

Upserve propose également d'autres fonctionnalités, telles que l'application de coupons, l'authentification des commandes en ligne et l'échange automatique de menus.

Il permet aux utilisateurs de créer des types de paiement pour rationaliser le traitement des commandes et des paiements.

Les meilleures fonctionnalités d'Upserve

Mettez à jour ou modifiez un nombre illimité d'éléments du menu depuis n'importe où

Suivez les fluctuations des stocks et des équipes commerciales grâce à des rapports et des analyses

Tirez parti de l'intégration des points de vente pour les rapports de rentabilité

Limites d'Upserve

Certains utilisateurs notent qu'une fois la période de lancement terminée, l'assistance client ne répond plus

Les problèmes de connexion ont pour résultat un suivi inexact des stocks. Un utilisateur a fait état de pertes commerciales dues à un transfert de données de cartes de crédit entre le système hors ligne et le système en ligne

Tarification Upserve

Tarification personnalisée

G2 : 4.1/5 (80+ commentaires)

: 4.1/5 (80+ commentaires) Capterra : NA

6. Lightspeed (Meilleur pour le suivi du temps sur les places de marché en ligne)

la Commission européenne a décidé de mettre en place un système de gestion de l'information pour les entreprises Vitesse de lumière Lightspeed simplifie la gestion des stocks grâce à son point de vente intégré qui aide à gérer les stocks de plusieurs magasins. Il vous permet de suivre les commandes, de définir des points de commande pour éviter les ruptures de stock et d'effectuer des paramètres.

Le plus intéressant, c'est que l'application d'inventaire dispose d'un catalogue de fournisseurs intégré qui peut être ajouté au système de PDV.

Vous pouvez naviguer, vous connecter aux fournisseurs et effectuer des achats en quelques clics. Lightspeed offre également des fonctionnalités de rapports de base, ce qui permet de générer facilement des rapports d'inventaire, de ventes et d'achats.

En outre, je peux également intégrer facilement des comptes de réduction et de fidélisation des clients.

Lightspeed meilleures fonctionnalités

Commandez rapidement de nouveaux stocks grâce aux bons de commande intégrés

Affichez instantanément les quantités d'éléments grâce à la consultation des stocks

Synchroniser automatiquement les données comptables avec le système de comptabilité intégré

Limites de vitesse

Il n'existe pas d'espace centralisé pour modifier en cours les stocks dans plusieurs emplacements. Les utilisateurs doivent passer d'un magasin à l'autre pour contrôler les stocks

Assistance client peu réactive

Tarifs rapides

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de la lumière

G2: 4/5 (280+ commentaires)

4/5 (280+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (900+ commentaires)

7. Odoo (Meilleure application d'inventaire pour la gestion des commandes)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise Spocket Spocket est un logiciel de dropshipping qui vous permet de choisir des produits parmi plusieurs fournisseurs de dropshipping, de traiter les commandes, de préparer les libellés d'expédition et de les vendre.

Spocket offre une fonctionnalité intéressante : le test d'échantillons gratuits. Il vous permet de commander des échantillons auprès de fournisseurs spécifiques afin de vous rendre compte de la qualité du produit.

En outre, il propose une longue liste de fournisseurs de dropshipping américains et européens.

Les meilleures fonctionnalités de Spocket

Ajouter des commentaires de clients aux produits

Intégration avec des plateformes de commerce électronique comme Shopify, WooCommerce, Wix, etc.

Filtrer les produits qui répondent à des critères spécifiques

Limites des poches

Les utilisateurs signalent que les frais sont élevés par rapport aux fonctionnalités et aux services

La plupart des fonctionnalités sont disponibles sur les forfaits haut de gamme

Tarification de la poche

Débutant: 39,99 $/mois

39,99 $/mois Pro: 59,99 $/mois

59,99 $/mois Empire: 99,99 $/mois

99,99 $/mois Unicorn: $299.99/mois

Évaluations et critiques de poche

G2: 4.4/5 (plus de 60 critiques)

4.4/5 (plus de 60 critiques) Capterra: 3.1/5 (Pas assez de commentaires)

9. Fishbowl Inventory (Meilleur pour les utilisateurs de QuickBooks)

le tableau de bord de Fishbowl Drive /%img/ est en cours d'actualisation la nuit de l'amour Le nuage de Boxstorm logiciel de gestion des stocks centralise les opérations de base de l'entreprise.

Vous pouvez accéder à l'outil depuis n'importe quel appareil mobile à l'aide d'un navigateur web, sans le télécharger. Il permet de gérer les stocks en temps réel dans plusieurs entrepôts.

Boxstorm aide à mettre en place une automatisation rapide pour différents paramètres. Je reçois des alertes en temps voulu pour des actions telles que le réapprovisionnement, ce qui a rendu le processus de gestion des stocks plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Boxstorm

Accès rapide aux données d'inventaire avec l'application mobile

Augmentation de l'efficacité avec les automatisations d'enlèvement, d'emballage et d'expédition des stocks

Gérer plusieurs devises dans une seule et même plateforme

Limites deBoxstrom

Ce système d'inventaire n'offre aucune fonction de suivi des produits déjà vendus

Rapports d'inventaire de base ; personnalisation limitée

TarifsBoxstrom

Basique: 199$/mois

199$/mois Mise à l'échelle: 476 $/mois

Évaluations et critiques deBoxstrom

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 5/5 (Pas assez de commentaires)

Gérez mieux vos stocks avec ClickUp

Toutes les applications d'inventaire listées ci-dessus peuvent rationaliser vos processus de gestion des stocks.

Cependant, vous devez en choisir une qui offre toutes les fonctionnalités que vous recherchez dans les limites de votre budget. L'application doit également répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise et de votre secteur d'activité. Pour répondre à ces besoins, donnez une chance à ClickUp.

ClickUp vous permet de suivre vos stocks, de gérer vos équipes commerciales et de contrôler vos opérations d'inventaire à partir d'une seule plateforme. Elle est idéale pour les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !