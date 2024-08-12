Comment réagir à une critique au travail ?

Le maintien de normes élevées en matière de performance et de conduite est essentiel à la préservation d'un environnement de travail productif et respectueux.

Les rapports d'évaluation sur le lieu de travail jouent un rôle essentiel dans ce processus. Ces documents disciplinaires sont utilisés lorsque le comportement ou les performances d'un employé ne répondent pas aux attentes et aux politiques de l'entreprise.

La différence entre un avertissement et une mise au point est qu'un avertissement est une alerte informelle concernant un problème. En revanche, un rapport d'évaluation est un document officiel faisant état des mesures disciplinaires prises lorsque le problème persiste.

Pour les personnes qui ont reçu un avertissement, il est essentiel de gérer cette expérience de manière professionnelle et responsable. Lisez la suite pour savoir comment réagir efficacement et transformer la situation en une occasion de croissance et d'amélioration.

Comprendre les rappels à l'ordre au travail

Les rappels à l'ordre au travail sont essentiellement des documents disciplinaires émis par un employeur lorsque le comportement ou les performances d'un employé ne répondent pas aux normes de l'entreprise. Le rapport d'évaluation d'un employé aborde officiellement les problèmes, souligne les attentes en matière d'amélioration et guide les employés dans la correction de leurs problèmes de performance ou de conduite. Il peut s'agir d'un processus de discipline progressive.

Les employeurs utilisent généralement des modèles d'évaluation des performances et outils logiciels pour créer des forfaits d'amélioration des performances (PIP) détaillés, qui aident les employés à comprendre ce dont ils ont besoin pour améliorer leurs mauvaises performances.

Un employeur peut émettre plusieurs types de mises en demeure afin de créer une trace écrite. Chaque compte rendu est une escalade du précédent dans la situation où les premiers avertissements restent sans suite et vise à mettre en œuvre une discipline progressive :

Avertissement verbal: Il s'agit d'une discussion privée au cours de laquelle un responsable aborde avec l'employé des problèmes de performance ou de conduite médiocres. Cet avertissement verbal constitue la première alerte informelle

Avertissement écrit: Un document formel détaillant les problèmes spécifiques et exposant les attentes de l'entreprise en matière d'amélioration peut suivre les avertissements verbaux et sera versé au dossier de l'employé

Plan d'amélioration des performances (PIP): Document complet comprenant un forfait détaillé destiné à aider l'employé à améliorer ses performances et son comportement

Impact et rôle des entretiens d'évaluation

Voici un aperçu de l'impact et du rôle des évaluations des employés sur le lieu de travail :

Le licenciement : Les rapports d'évaluation constituent une preuve documentée d'un comportement non professionnel. Si les problèmes ne sont pas résolus, ils peuvent constituer un motif de licenciement

: Les rapports d'évaluation constituent une preuve documentée d'un comportement non professionnel. Si les problèmes ne sont pas résolus, ils peuvent constituer un motif de licenciement Protection juridique : Ils offrent une protection juridique aux fournisseurs prestataires en démontrant que des étapes appropriées ont été franchies pour remédier au comportement de l'employé, ce qui peut justifier un licenciement si nécessaire

: Ils offrent une protection juridique aux fournisseurs prestataires en démontrant que des étapes appropriées ont été franchies pour remédier au comportement de l'employé, ce qui peut justifier un licenciement si nécessaire Discipline sur le lieu de travail : Les comptes rendus font partie d'un processus disciplinaire cohérent, garantissant que tous les employés sont traités de manière équitable et uniforme

: Les comptes rendus font partie d'un processus disciplinaire cohérent, garantissant que tous les employés sont traités de manière équitable et uniforme Avertissement : Pour les employés, les rappels à l'ordre sont l'occasion de corriger leur comportement ou leurs performances alors qu'ils ont encore la possibilité de s'améliorer et de conserver leur emploi

Si un employé n'aborde pas les problèmes soulevés lors de la procédure d'évaluation, il peut être licencié et ses perspectives d'emploi s'en trouver affectées, car ces problèmes peuvent être soulevés lors d'entretiens ultérieurs. Dans de tels cas, il est essentiel de rester calme, de comprendre comment réagir à une évaluation et de se concentrer sur l'amélioration des performances et de la conduite.

Cependant, vous devez éviter la microgestion qui peut accroître les tensions et conduire à l'insatisfaction des employés. La microgestion peut amener les employés à se sentir sous-estimés et excessivement surveillés, ce qui affecte négativement leurs performances et leur moral général.

Raisons courantes de la rédaction d'un rapport

Voici quelques raisons qui peuvent conduire à recevoir un document formel tel qu'un write-up au travail :

Tardisme : Des retards réguliers peuvent inviter, instructions disciplinaires, car la ponctualité est cruciale pour l'efficacité au travail. Cela peut également perturber le fonctionnement de l'équipe et avoir un impact sur la productivité globale

: Des retards réguliers peuvent inviter, instructions disciplinaires, car la ponctualité est cruciale pour l'efficacité au travail. Cela peut également perturber le fonctionnement de l'équipe et avoir un impact sur la productivité globale Discrimination : Tous les employés d'un lieu de travail méritent un traitement équitable et un respect mutuel, ce qui fait partie des politiques de l'entreprise. Si vous avez participé à des actes discriminatoires pour quelque raison que ce soit, vous pouvez faire l'objet de mesures disciplinaires

: Tous les employés d'un lieu de travail méritent un traitement équitable et un respect mutuel, ce qui fait partie des politiques de l'entreprise. Si vous avez participé à des actes discriminatoires pour quelque raison que ce soit, vous pouvez faire l'objet de mesures disciplinaires Des performances médiocres : Les Business attendent de leurs employés qu'ils fournissent un minimum de travail afin de ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise. Si vous n'avez pas été en mesure de satisfaire à cette réunion, vous risquez de faire l'objet d'une sanction disciplinaire

: Les Business attendent de leurs employés qu'ils fournissent un minimum de travail afin de ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise. Si vous n'avez pas été en mesure de satisfaire à cette réunion, vous risquez de faire l'objet d'une sanction disciplinaire Faute professionnelle : Le professionnalisme est fondamental sur le lieu de travail et fait partie de vos performances professionnelles. Si votre comportement enfreint les politiques de l'entreprise ou implique des actes préjudiciables, tels que le vol de biens de l'entreprise, vous pouvez recevoir une note d'évaluation

: Le professionnalisme est fondamental sur le lieu de travail et fait partie de vos performances professionnelles. Si votre comportement enfreint les politiques de l'entreprise ou implique des actes préjudiciables, tels que le vol de biens de l'entreprise, vous pouvez recevoir une note d'évaluation Harcèlement : Le harcèlement de collègues ou d'autres personnes au travail compromet un environnement de travail positif, est en contradiction avec votre contrat de travail et invite à des mesures disciplinaires

: Le harcèlement de collègues ou d'autres personnes au travail compromet un environnement de travail positif, est en contradiction avec votre contrat de travail et invite à des mesures disciplinaires Insubordination : Une hiérarchie claire dans une organisation aide à déléguer le travail et à établir un compte rendu, ce qui fait partie de la politique de l'entreprise. Le fait de ne pas suivre des instructions raisonnables et rationnelles peut vous valoir un avis de sanction disciplinaire

La plupart des mesures disciplinaires sur le lieu de travail peuvent être évitées si les employés respectent la politique de l'entreprise et font preuve de professionnalisme, par exemple en paramétrant des messages d'absence du bureau en cas d'absence, en répondant correctement aux requêtes, en respectant les normes de travail, etc.

Recevoir une note formelle au travail peut être une expérience stressante, notamment en raison du risque potentiel de licenciement et de l'incertitude quant à votre prochain emploi. Toutefois, en dépit de ce que représente une mise en demeure, il est essentiel de rester calme dans ces situations et de réagir de manière appropriée.

Prendre un moment pour se calmer peut s'avérer utile à plusieurs égards :

Des idées plus claires : La réduction des niveaux de stress peut vous aider à penser de manière plus logique et plus claire

: La réduction des niveaux de stress peut vous aider à penser de manière plus logique et plus claire Une meilleure compréhension : Avec un esprit plus calme, vous pouvez lire et comprendre l'article plus en profondeur, en saisissant les raisons qui le sous-tendent

Cette clarté est cruciale, car vous devez avoir les idées claires pour aborder l'avis de manière professionnelle et préparer une réponse efficace.

Un guide étape par étape pour répondre à une lettre de motivation

1. Évaluer la situation

Il est essentiel de rester calme dans ce genre de situation. Une fois que vous vous êtes calmé, examinez attentivement le document d'évaluation. Identifiez et notez chaque préoccupation ou problème mentionné, en considérant chacun comme une opportunité d'amélioration plutôt que comme une attaque personnelle. Cela vous aidera à vous concentrer sur les domaines que vous devez aborder et à comprendre si vous avez besoin d'une formation supplémentaire.

2. Demander des éclaircissements

Si certaines parties du rapport d'évaluation ne sont pas claires ou raisonnables, demandez des éclaircissements à l'émetteur ou à votre supérieur hiérarchique. Prévoyez une réunion pour discuter de la note d'information et préparez des questions d'éclaircissement telles que :

Pourriez-vous préciser en quoi mes performances n'ont pas été à la hauteur des attentes ?

Comment puis-je mieux aligner mon travail sur les objectifs de l'équipe ?

Y a-t-il des domaines spécifiques dans lesquels je dois m'améliorer ? Par exemple, si l'évaluation mentionne des problèmes de comportement, demandez plus de détails à ce sujet

Vous éviterez ainsi les malentendus, répondrez à toutes les questions avec précision et démontrerez votre volonté de résoudre les problèmes de manière efficace.

3. Rédiger une réponse professionnelle$$a

Une fois que vous avez bien compris le rapport, suivez les étapes suivantes pour rédiger une réponse professionnelle :

Recueillir la documentation : Rassemblez tous les documents et preuves pertinents relatifs aux problèmes cités, y compris les e-mails, les rapports de performance, les rapports et les documents de projet

: Rassemblez tous les documents et preuves pertinents relatifs aux problèmes cités, y compris les e-mails, les rapports de performance, les rapports et les documents de projet Embarquer des témoins : Le cas échéant, dressez la liste des témoins susceptibles d'apporter une assistance ou des preuves corroborantes

: Le cas échéant, dressez la liste des témoins susceptibles d'apporter une assistance ou des preuves corroborantes Rédigez votre réfutation : Rédigez une réponse professionnelle et concise. Répondez à tout malentendu ou à toute mauvaise interprétation en vous appuyant sur des faits et des preuves clairs

Rédiger des e-mails contextuels avec ClickUp Brain et accélérez votre travail

Vous devez également reconnaître vos erreurs et accepter les mesures disciplinaires proposées. Cette approche présente deux avantages clés :

Démontrer sa validation : Elle montre à l'entreprise que vous êtes prêt à résoudre les problèmes, à améliorer vos performances et à vous aligner sur ses objectifs

: Elle montre à l'entreprise que vous êtes prêt à résoudre les problèmes, à améliorer vos performances et à vous aligner sur ses objectifs Elle vous aide à construire votre récit : Cela vous aide à formuler votre réponse de manière constructive, en renforçant votre volonté de corriger la situation et de défendre votre position

4. Suivi

Après votre réunion d'examen, élaborez un forfait structuré pour les étapes suivantes. Prévoyez une réunion de suivi pour maintenir une communication ouverte avec les personnes concernées.

Avant la réunion de suivi, préparez-vous en :

en élaborant un forfait d'amélioration des performances : Effacer un plan d'amélioration des performances : Développez une stratégie claire pour améliorer vos performances

: Effacer un plan d'amélioration des performances : Développez une stratégie claire pour améliorer vos performances Contrôler votre progression : Mettre en place un paramètre permettant de suivre votre adhésion à la mesure disciplinaire et votre amélioration

: Mettre en place un paramètre permettant de suivre votre adhésion à la mesure disciplinaire et votre amélioration Établir une boucle de retour d'information : Demandez un retour d'information régulier à vos supérieurs pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie

Passez en revue les politiques de l'entreprise et les documents d'accueil pour vous assurer que vous êtes bien informé. Cette préparation vous aide à répondre à d'autres préoccupations et à assister votre position si la mesure disciplinaire vous semble disproportionnée ou injustifiée. Elle vous aide également à faire face aux conséquences potentielles.

Si vous recevez une mise en demeure qui vous semble injuste ou vague, il est essentiel d'y répondre rapidement et de manière professionnelle.

Suivez les étapes suivantes pour rédiger une réfutation solide tout en maintenant le respect et la clarté :

1. Connaître ses droits

Familiarisez-vous avec les lois et réglementations du travail qui s'appliquent à votre lieu de travail. Par exemple, la Loi sur les droits civils de 1964 y compris le titre VII, empêche la discrimination sur le lieu de travail.

La compréhension de ces lois vous aidera à déterminer si votre licenciement est légalement justifié. Vérifiez donc vos droits en tant qu'employé. Posez des questions de clarification et demandez conseil à un représentant syndical ou à un avocat spécialisé en droit du travail pour répondre à vos préoccupations de manière appropriée.

2. Comprendre l'emploi à volonté

Aux États-Unis, l'emploi à volonté signifie qu'un employeur peut mettre fin à un emploi à tout moment et pour n'importe quelle raison, à condition que cela ne soit pas illégal. Si votre rédaction entre dans cette catégorie, abordez votre réfutation avec une stratégie professionnelle et fondée sur des preuves. Consulter des professionnels compétents et discuter de la situation avec votre supérieur peut vous aider à clarifier votre position.

3. Rassemblez des preuves et exprimez votre objection

Rassemblez des preuves qui apportent une assistance à la contestation du rapport. Il peut s'agir de relevés de temps, d'e-mails, de documents ou de communications contredisant les allégations. Demandez des déclarations à des collègues qui peuvent attester de votre conduite et de vos performances. Constituez un dossier bien documenté pour réfuter efficacement le rapport.

4. Demander une aide juridique si nécessaire

Si les discussions privées avec votre supérieur ou l'auteur de la notification ne permettent pas de résoudre le problème, envisagez de demander l'aide d'un avocat. Un avocat peut clarifier votre position juridique et vous guider dans les étapes à suivre pour régler la situation de manière appropriée.

Utiliser des outils pour surmonter les problèmes sur le lieu de travail

L'utilisation d'outils technologiques peut contribuer de manière significative à la constitution d'un dossier solide, à la collecte de preuves et à l'élaboration d'une réponse professionnelle.

Voici comment ils peuvent vous aider :

**Centraliser la communication : utilisez les e-mails et les outils de messagerie pour regrouper toutes les discussions et notifications en un seul endroit, afin de disposer d'un dossier complet des communications relatives à la mise en demeure

Organiser et planifier: Utilisez des outils de gestion de projet et de planification pour définir votre stratégie de réponse, organiser les preuves et créer un plan structuré pour traiter les problèmes soulevés

Utilisez des outils de gestion de projet et de planification pour définir votre stratégie de réponse, organiser les preuves et créer un plan structuré pour traiter les problèmes soulevés Documenter et suivre les preuves: Utilisez des systèmes de gestion de documents pour collecter et stocker toutes les preuves pertinentes, telles que les e-mails, les rapports de performance et d'autres documents pertinents, afin d'y accéder et de s'y référer facilement

Utilisez des systèmes de gestion de documents pour collecter et stocker toutes les preuves pertinentes, telles que les e-mails, les rapports de performance et d'autres documents pertinents, afin d'y accéder et de s'y référer facilement Rédiger des réponses professionnelles: Utiliser des outils de modification en cours et de mise en forme de documents pour créer une réponse claire, concise et professionnelle. Les outils proposant des modèles et des options de mise en forme peuvent améliorer la qualité de votre communication écrite

Utiliser des outils de modification en cours et de mise en forme de documents pour créer une réponse claire, concise et professionnelle. Les outils proposant des modèles et des options de mise en forme peuvent améliorer la qualité de votre communication écrite Contrôlez et examinez les progrès accomplis: Mettez en place des outils de suivi pour contrôler votre progression dans la résolution des problèmes, fixez des rappels pour les actions de suivi et assurez-vous que vous restez en phase avec vos engagements ou vos forfaits d'amélioration

Sur cette note, ClickUp est une solution complète pour l'amélioration de la qualité des la communication sur le lieu de travail et la collaboration.

Voici en quoi il est utile :

1. Rationaliser la gestion des e-mails

gardez une trace de toutes vos discussions et de toutes vos tâches en utilisant la gestion des e-mails de ClickUp

Avec ClickUp Gestion des e-mails avec ClickUp Email Management, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails directement à partir des tâches, en organisant toutes les discussions connexes en un seul endroit. Cette fonctionnalité facilite le suivi et la gestion de tous les fils d'e-mails associés à la rédaction.

En outre, elle vous permet d'ajouter des pièces jointes, des formulaires, des réponses, des signatures et d'autres documents nécessaires aux fils d'e-mails, ce qui constitue une approche rationalisée et officielle du traitement du rapport de stage.

2. Organiser et collaborer avec les tableaux blancs

voir l'activité de chacun et travailler en étroite collaboration au sein d'une équipe grâce aux tableaux blancs ClickUp_ Tableaux blancs ClickUp améliore la collaboration en permettant à chacun de voir et de contribuer au même environnement de travail visuel en temps réel. Vous pouvez facilement partager un lien public pour obtenir les commentaires d'un client ou d'une partie prenante. Il suffit de partager l'URL du Tableau blanc pour les réunions de projet afin de permettre un travail en commun efficace.

Il permet également d'organiser des stratégies et de lancer des idées pour votre rédaction, en vous permettant de dessiner, d'ajouter des notes et de connecter vos pensées visuellement.

3. Faciliter la collaboration en temps réel

partager des mises à jour, lier diverses ressources et collaborer à la rédaction d'une réponse à un article à l'aide de ClickUp Chat View_ Affichage ClickUp Chat vous permet de collaborer en temps réel avec les membres de l'équipe tout en gardant tout au même endroit. Cette fonctionnalité intègre les discussions et les ressources, ce qui minimise la nécessité de passer d'un outil à l'autre.

Voici comment elle peut vous aider à rédiger une réponse à un article au travail :

Conservez toutes les discussions et mises à jour relatives à l'article en un seul endroit, ce qui vous évite de devoir jongler avec plusieurs outils et minimise les distractions

Collaborer avec les membres de l'équipe en temps réel, ce qui permet de bénéficier d'une assistance et d'un retour d'information immédiats, ce qui aide à gérer le stress et à maintenir la clarté

Utilisez les canaux de discussion pour structurer votre réponse en liant les ressources pertinentes et en assignant des tâches, ce qui permet de s'assurer que tous les points sont abordés de manière systématique

Partager et suivre la progression de la réponse directement dans le canal de discussion, en conservant toutes les informations et révisions connexes dans un emplacement unique et accessible

4. Créer et gérer des documents de manière efficace

concevez de superbes documents et liez-les de manière transparente à vos flux de travail grâce à ClickUp Docs [ClickUp Documents]( https://clickup.com/features/docs_CONCEVEZDESUPERBESDOCUMENTSETRELIEZ-LESDEMANIÈRETRANSPARENTEÀVOSFLUXDETRAVAILGRÂCEÀCLICKUPDOCS/HREF/) vous aide à rédiger sans effort votre réponse à l'écrit. Cet outil polyvalent vous permet de créer divers documents et de les intégrer de manière transparente à vos flux de travail, vos idées et vos résultats. Vous pouvez personnaliser vos documents avec des options de style, des modèles, des signets, des tableaux, etc.

En outre, ClickUp Brain aide les équipes à gagner du temps et à rester concentrées en réduisant le nombre de réunions, en fournissant des résumés rapides et en automatisant les tâches. Il fournit des indications sur la façon de transmettre des idées de manière concise, professionnelle et convaincante.

Améliorez considérablement les processus et la gestion des employés avec ClickUp Brain

Optimisez vos rédactions et vos flux de travail avec ClickUp

Les défis font partie de tout travail, et les rapports d'évaluation offrent une chance de croissance personnelle et professionnelle. À cet égard, ClickUp est un outil essentiel pour rationaliser votre processus.

ClickUp consolide les preuves numériques et les ressources d'assistance en un seul endroit, garantissant une gestion efficace et une meilleure collaboration. Qu'il s'agisse de rédiger des réponses, de gérer des tâches ou de coordonner avec votre équipe, ClickUp simplifie et renforce votre flux de travail.

N'attendez plus.. inscrivez-vous sur ClickUp et révolutionnez votre travail dès aujourd'hui !