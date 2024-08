50+ Messages de bonjour pour le travail

L'adage "bien commencé est à moitié fait" s'applique tout particulièrement au lieu de travail.

La façon dont nous commençons notre journée de travail influence considérablement la productivité, l'humeur et la satisfaction au travail. L'un des moyens les plus efficaces de cultiver une atmosphère de travail positive consiste à envoyer un message de bonjour, un geste simple mais qui a de l'impact.

Qu'ils soient délivrés par les RH, la direction ou un collègue sympathique, les messages de bonjour peuvent créer un effet de vague d'optimisme et d'ondes positives au sein de l'équipe. Une étude récente du réalisée par Gallup a révélé que l'amélioration de l'engagement des travailleurs peut augmenter la productivité de 18 % et la rentabilité de 23 % !

Poursuivez votre lecture pour découvrir 50+ messages de bonjour que vous pouvez partager avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Nous avons également partagé quelques idées sur les outils qui vous aideront à passer une journée productive, à générer des idées et à faciliter la communication au sein de l'organisation.

Exemples de messages de bonjour pour le travail

Il n'y a pas de forme particulière pour les messages de bonjour, mais un message de bonjour positif, plein d'énergie et d'inspiration, donne les meilleurs résultats. Examinons quelques messages qui ne manqueront pas de donner le coup d'envoi d'une matinée agréable et de créer un état d'esprit positif chez votre destinataire.

Citations inspirantes

Bon nombre de ces messages matinaux inspirants comportent des fonctionnalités de citations des plus grands penseurs et réalisateurs du monde. Une dose de sagesse matinale peut aider à donner le paramètre d'une journée productive à venir. Alors, illuminez la journée de quelqu'un avec ces messages matinaux qui laissent entrevoir un monde de possibilités infinies.

bonjour ! Je voulais partager avec vous cette citation pour démarrer votre journée : "Concentrez toutes vos pensées sur le travail en cours. Les rayons du soleil ne font pas de brûlure tant qu'ils ne sont pas mis au point." - Alexander Graham Bell il n'y a pas d'autre choix que de diriger la journée ou de laisser la journée vous diriger - Jim Rohn_. je vous souhaite une excellente matinée "Vous avez un cerveau dans votre tête. Vous avez des pieds dans vos chaussures. Vous pouvez vous diriger dans n'importe quelle direction." - Dr. Seuss nous ne pouvons pas résoudre les problèmes avec le type de pensée que nous avons utilisé lorsque nous les avons trouvés. ce sont là des paroles _à vivre au moment où vous entamez votre première journée sur le projet. Je vous souhaite une excellente matinée la vie ne s'améliore que lorsque nous prenons des risques. Le premier risque, et le plus difficile, que nous devons prendre est de devenir honnêtes." - Walter Anderson je n'ai jamais rêvé de la réussite. J'ai travaillé pour l'obtenir." - Estée Lauder_ "Ne laissez pas hier prendre trop de place dans aujourd'hui." - Will Rogers_ j'ai pensé à vous ce matin en lisant cette citation de Steve Jobs : "Si vous travaillez sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous n'avez pas besoin d'être poussé. C'est la vision qui vous tire." Passez une excellente journée ! "Lorsque vous sous-évaluez ce que vous faites, le monde sous-évalue ce que vous êtes." - Oprah Winfrey bonjour ! Cette citation m'a fait penser à votre défi actuel au travail. "Les obstacles sont ces choses effrayantes que vous voyez lorsque vous détournez les yeux de vos objectifs." - Henry Ford

**Bonus read:_ 10 Teams inspirants pour motiver une équipe

Messages amusants et légers

Une attitude positive crée une atmosphère positive. Et les meilleurs messages de bonjour contiennent souvent une bonne dose d'humour. Voici quelques messages de bonjour amusants pour commencer la journée sur une note plus légère.

lève-toi et brille, équipe ! Chaque matin est un nouveau départ. Faisons en sorte que cette journée compte et conquérons le monde (ou du moins notre liste de choses à faire)! l'élan de lundi est à son comble ! Conquérons la journée avec de la caféine et de la confiance _Bonjour, les superstars ! Courons après la réussite comme si elle nous devait de l'argent. Oh, et du café. Beaucoup de café rendons aujourd'hui si génial qu'hier en devienne jaloux. Les nouveaux départs commencent maintenant !* _Bonjour l'équipe ! Montrons au monde de quoi nous sommes faits. Tous vos rêves sont valables, alors sortez d'ici et attrapez-les bonjour, l'équipe ! Faisons d'aujourd'hui une journée géniale. Les livres d'histoire y consacreront un chapitre. Je plaisante, mais on peut essayer, non ? bonjour ! Si vous ne souriez pas, c'est que vous tenez mal votre visage. On va arranger ça _Bonjour, c'est vendredi ! La liste à faire aujourd'hui : être génial chère lectrice, cher lecteur ! Espérons que la boisson matinale choisie aujourd'hui est assez forte pour supporter ceci bonjour, futurs milliardaires ! Canalisez le "Tony Stark" qui sommeille en vous et innovez pour atteindre la réussite

**Lire impérativement :_ 10 rituels matinaux pour bien commencer la journée

Citations d'encouragement et de reconnaissance des employés

Tout le monde aime être apprécié. Lorsque vous donnez à quelqu'un une reconnaissance spécifique et personnalisée au début de la journée, vous ne vous contentez pas de le paramétrer pour une matinée positive ; vous envoyez également des ondes positives au reste de l'équipe, en faisant savoir à tous qu'il s'agit d'un lieu de travail où le travail acharné et le talent sont remarqués et publiquement appréciés.

Un message de bonjour encourageant et motivant est idéal pour les discussions de groupe de votre équipe, car il renforce la confiance des employés et crée un climat de confiance un environnement de travail positif . Vous pouvez également envoyer ces vœux 1:1 si vous et le destinataire vous sentez plus à l'aise avec cela. Voici quelques vœux de bonjour à essayer :

Messages pour les employés

je voudrais commencer la journée en soulignant les contributions de <Insérer le nom> à l'équipe. Elles sont vraiment exceptionnelles. <Insérer le nom>, votre $$$a [qualité spécifique, par exemple créativité, capacité à résoudre des problèmes] change la donne pour cette entreprise l'impact de votre travail, , est indéniable. Votre dévouement à [tâche ou projet spécifique] a été déterminant pour notre réussite. Continuez à faire ce que vous faites ! votre énergie positive, <Insérer le nom>, est contagieuse et inspire tous ceux qui vous entourent. Merci d'être vous, _et passez une excellente matinée commencer la journée par une note d'appréciation. le travail de sur le projet \N[nom du projet \N] a été tout simplement brillant. Votre [compétence spécifique, par exemple le souci du détail, le leadership] a été d'une valeur inestimable et continue de nous étonner chaque jour ! bonjour <Insérer le nom>. Je voulais vous dire à quel point j'admire la façon dont vous gérez les défis. Votre capacité à [action spécifique] témoigne de vos compétences et de votre persévérance. Je vous souhaite une excellente journée ! votre présentation sur le thème était incroyable, . Votre $$$a [qualité spécifique, par exemple clarté, enthousiasme] a laissé une impression durable _<Insérer le nom>, votre potentiel est illimité. Je suis impatient de voir où votre carrière vous mènera. Mon travail est remarquable et je vous souhaite une excellente journée vous avez une éthique de travail incroyable, . Votre persévérance est une source d'inspiration pour toute l'équipe j'ai remarqué votre progression dans [domaine spécifique], et c'est vraiment impressionnant, . Continuez à vous dépasser! n'ayez pas peur de prendre des risques, . Votre regard neuf est inestimable pour notre équipe. J'ai hâte de voir ce que vous ferez par la suite!

*_Lire aussi: 100 Messages d'appréciation des employés pour stimuler l'engagement et la rétention

Messages pour les managers

Les managers ont eux aussi besoin de reconnaissance et d'encouragement. Aidez votre manager à passer une matinée positive grâce à ces messages matinaux positifs.

l'équipe a la chance d'avoir un leader comme vous, . Votre validation de [valeur, par exemple le développement des employés, la satisfaction des clients] nous inspire chaque jour votre capacité à [compétence spécifique, par exemple établir des relations, résoudre des problèmes] a contribué de manière significative au moral et à la productivité de l'équipe, <insérer le nom du manager>. Je tenais à vous le faire savoir. Bonne matinée! votre vision de l'équipe est claire et inspirante, <insérer le nom du manager>. Votre capacité à [compétence spécifique, par exemple, déléguer, responsabiliser] a créé un environnement de travail positif et productif qui nous donne envie de venir travailler chaque jour votre dévouement à la croissance et au développement de votre équipe est évident, <insérer le nom du manager>. Continuez à inspirer et à stimuler les membres de votre équipe l'équipe de a de la chance d'avoir un manager qui se soucie autant que vous le faites, <insérer le nom du manager>. Votre assistance et vos conseils sont essentiels à notre réussite. Passez une excellente journée, <Insérer le nom>_ votre passion pour notre travail est contagieuse, <insérer le nom du manager>. Votre enthousiasme incite l'équipe à atteindre de nouveaux sommets. Je vous souhaite une excellente matinée! l'équipe de apprécie votre politique de la porte ouverte et votre volonté d'écouter, <insérer le nom du manager>. Votre assistance crée un environnement de travail positif et collaboratif. _L'équipe de apprécie votre politique d'ouverture et d'écoute, votre capacité à identifier et à cultiver les talents au sein de l'équipe est exceptionnelle, <insérer le nom du manager>. Votre validation de leur développement professionnel est une source d'inspiration votre ouverture d'esprit aux nouvelles idées et perspectives est rafraîchissante, <insérer le nom du manager>. Vous créez un espace sûr pour permettre à votre équipe d'innover et de se développer. _Votre ouverture d'esprit aux nouvelles idées et perspectives est rafraîchissante, <insérer le nom du manager> votre foi dans le potentiel des membres de votre équipe est évidente dans la façon dont vous les mettez au défi et les assistez, <insérer le nom du manager>. Votre style de leadership est vraiment stimulant. Je vous souhaite le meilleur des matins !

Messages pour les clients

Il n'est pas toujours facile d'envoyer des messages de bonjour positifs à des clients. Vous voulez être chaleureux, mais pas trop familier (sauf si la relation le permet) tout en leur souhaitant une journée de réussite. Si vous craignez de perturber la routine matinale de votre client avec un message inutile, vous pouvez ajouter un message de bonjour positif à une note ou à un e-mail plus important lié au travail.

bonjour. La confiance que vous nous témoignez et la poursuite de notre partenariat nous tiennent à cœur. Nous apprécions grandement que vous continuiez à faire affaire avec nous bonjour, je voulais juste vous faire passer une note pour vous dire que <Insérer le nom de votre entreprise> et moi-même sommes vraiment reconnaissants de votre fidélité. Votre assistance a été déterminante pour notre succès. je suis heureux que nous ayons pu nous rencontrer hier. Je voulais vous souhaiter une bonne matinée et vous faire savoir que c'est un plaisir de travailler avec votre entreprise tout le monde à <Insérer le nom de votre entreprise> est impressionné par la validation de votre entreprise en faveur de [valeur spécifique, par exemple la durabilité, l'innovation]. Il nous inspire chaque jour et nous pousse à faire de notre mieux. Je vous souhaite une excellente matinée ! bonjour, <Insérer le nom du client>. C'était super de voir les nombres de la campagne aujourd'hui. Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli ensemble. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine ! bonjour ! Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de notre partenariat. Continuons à explorer ensemble de nouvelles opportunités merci pour votre note de ce matin. Votre retour d'information est inestimable pour nous. Nous apprécions votre honnêteté et votre volonté de partager vos idées, et nous continuerons à travailler pour dépasser vos attentes. Passez une excellente journée ! J'espère que vous vous portez bien en cette belle matinée. nous sommes convaincus que notre collaboration débouchera sur des réalisations encore plus importantes à l'avenir. Je me réjouis de travailler avec vous!_ nous sommes validés pour vous fournir un service exceptionnel aujourd'hui et chaque jour. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation. Nous vous souhaitons une excellente journée! votre entreprise est importante pour nous. Nous nous réjouissons de renforcer notre relation au cours de l'année à venir merci d'être un plaisir de travailler avec vous. Chaque interaction avec vous est une occasion d'apprendre, et vos idées et commentaires nous sont précieux. J'espère que vous passez une matinée remplie de paix et d'ondes positives

Bonus read: 105 Citations inspirantes sur le travail d'équipe pour motiver votre équipe

Un message de bonjour bien rédigé peut avoir un impact significatif sur le moral et la productivité des employés. Il paramètre la journée, resserre les liens au sein de l'équipe et renforce la culture de l'entreprise.

Cependant, il peut s'avérer difficile, voire un peu monotone, de rédiger chaque jour de nouveaux messages destinés à différents publics, tels que vos employés, vos responsables et vos clients. En outre, un message positif de bonjour peut vous aider à vous sentir bien, mais vous avez toujours besoin que votre travail se passe bien !

ClickUp, un outil de gestion de projet et de communication, est très utile à cet égard. Il peut améliorer votre rédaction et vous aider à mieux gérer vos équipes et vos tâches.

Voici comment l'utiliser :

1. Utiliser l'IA pour générer des idées et améliorer la rédaction

Combattez le bloc de l'écrivain avec ClickUpCerveau , un outil IA pour vous aider à générer des idées sur n'importe quel sujet, à personnaliser le ton ou le style en fonction de votre destinataire ou de votre cible, et à affiner votre façon d'écrire.

demandez à ClickUp Brain de rédiger des messages de bonjour pour le travail, en affinant votre invite en fonction de la cible, du style, de la voix et de l'émotion_

Voici d'autres choses que ClickUp Brain peut faire pour vous :

Expérimenter différents styles d'écriture (formel, informel, humoristique) pour répondre à des publics variés

(formel, informel, humoristique) pour répondre à des publics variés Utiliser l'IA pour suggérer des mots-clés et des phrases pertinents afin d'améliorer l'impact du message

afin d'améliorer l'impact du message Générer des articles de blog , du contenu pour les médias sociaux et des e-mails

, du contenu pour les médias sociaux et des e-mails Créer différents formats de contenu (plans, scripts, présentations)

(plans, scripts, présentations) Améliorer le style d'écriture , le ton et la grammaire

, le ton et la grammaire Traduire des textes dans différentes langues

dans différentes langues Résumer de longs documents ou articles

de longs documents ou articles Extraire les informations critiques du texte

du texte Créer des bases de connaissances et des FAQ

et des FAQ Trouver tout ce qui se trouve sur ClickUp discussions, documents, fichiers, etc



Bonus read: les 10 meilleures applications et outils de communication d'équipe en 2024

2. Créer un référentiel de messages de bonjour

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-7.gif ClickUp Brain /$$$img/

utilisez les outils IA de ClickUp Brain pour écrire, modifier, résumer, relire et traduire n'importe quel type de texte dans ClickUp Docs_ ClickUp Docs est plus qu'un éditeur de documents ; c'est un environnement de travail collaboratif qui simplifie le partage d'informations et le travail d'équipe. Vous pouvez l'utiliser pour :

Stockage de modèles: Organiser différents messages de motivation du matin en catégories basées sur le ton, l'occasion ou la cible (par exemple, général, spécifique à l'équipe, célébration)

Organiser différents messages de motivation du matin en catégories basées sur le ton, l'occasion ou la cible (par exemple, général, spécifique à l'équipe, célébration) Variations de messages: Stocker plusieurs versions du même message de bonjour pour répondre à des jours ou des humeurs différents

Stocker plusieurs versions du même message de bonjour pour répondre à des jours ou des humeurs différents Éléments visuels: Agrémentez vos messages d'images, de GIF ou de courts clips vidéo pour les rendre plus attrayants

Agrémentez vos messages d'images, de GIF ou de courts clips vidéo pour les rendre plus attrayants Participation de l'équipe: Impliquez l'équipe dans l'élaboration des messages pour favoriser un sentiment de propriété et de créativité grâce à une fonctionnalité de modification en cours

Impliquez l'équipe dans l'élaboration des messages pour favoriser un sentiment de propriété et de créativité grâce à une fonctionnalité de modification en cours **Contrôle de la version : suivi des modifications apportées aux messages au fil du temps, afin de préserver l'efficacité des variations

Accès facile: Partager le document avec les membres de l'équipe concernés ou les RH pour une distribution efficace

Partager le document avec les membres de l'équipe concernés ou les RH pour une distribution efficace Incorporé aux tâches: Créez des documents de typeTâches ClickUp pour partager les messages sur votre groupe de communication et intégrer le document contenant les messages de bonjour pour une référence facile

3. Simplifier la communication au sein de l'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-67-1400x926.png Affichage du ClickUp Chat /$$$img/

tirez parti de l'affichage du chat de ClickUp pour communiquer ouvertement et favoriser une culture de la transparence Affichage du Chat de ClickUp offre un espace polyvalent pour la communication interne et externe. Pour optimiser la diffusion des messages de bonjour, envisagez de créer des affichages de discussion distincts :

Discussion entre employés: Cette vue est destinée à la communication interne, au partage des mises à jour de l'entreprise, aux activités de renforcement de l'équipe et aux messages généraux destinés à remonter le moral des employés

Cette vue est destinée à la communication interne, au partage des mises à jour de l'entreprise, aux activités de renforcement de l'équipe et aux messages généraux destinés à remonter le moral des employés Discuter avec les clients: Dédié aux interactions avec les clients, cet affichage peut être utilisé pour envoyer des messages de bonjour personnalisés aux clients, partager les mises à jour de l'entreprise ou promouvoir de nouveaux produits ou services

Dédié aux interactions avec les clients, cet affichage peut être utilisé pour envoyer des messages de bonjour personnalisés aux clients, partager les mises à jour de l'entreprise ou promouvoir de nouveaux produits ou services Discussions spécifiques aux équipes: Créez des affichages de discussion distincts pour les différentes équipes de votre organisation. Cela permet d'envoyer des messages ciblés et de favoriser une forte identité d'équipe

Une fois que vous avez affiché vos vues de discussion, vous pouvez commencer à rédiger des messages de bonjour attrayants.

Utilisez des modèles: Créez des modèles pré-écrits dans ClickUp Docs pour différentes occasions (par exemple, motivation du lundi, positivité générale, appréciation de l'équipe)

Créez des modèles pré-écrits dans ClickUp Docs pour différentes occasions (par exemple, motivation du lundi, positivité générale, appréciation de l'équipe) Personnalisation: Ajoutez une touche personnelle en vous adressant à des personnes ou des équipes spécifiques

Ajoutez une touche personnelle en vous adressant à des personnes ou des équipes spécifiques Intégration de médias: Améliorez les messages avec des images, des GIFs ou de courtes vidéos pour les rendre plus attrayants visuellement

Améliorez les messages avec des images, des GIFs ou de courtes vidéos pour les rendre plus attrayants visuellement Programmation: UtilisezAutomatisation ClickUp pour programmer des messages à l'avance

UtilisezAutomatisation ClickUp pour programmer des messages à l'avance Mentionner des personnes directement: La fonctionnalité @mention dans l'affichage des discussions vous permet de vous adresser directement à des personnes ou des équipes spécifiques dans un message. Cette fonction est particulièrement utile pour assigner des tâches ou reconnaître des contributions

Lire aussi: 11 Meilleurs logiciels d'engagement des employés pour les sondages et plus encore en 2024 Utilisez le Modèle de matrice de messagerie ClickUp pour paramétrer des messages de bonjour pour le travail. Cela vous permettra d'afficher, d'envoyer et de gérer vos messages tout en prenant en charge tous vos besoins de communication quotidiens.

Affichez, suivez et gérez la communication avec les parties prenantes internes et externes en un seul endroit grâce au modèle de matrice de messagerie ClickUp

Communiquer efficacement vos messages clés au bon public est crucial pour toute organisation. Ce modèle propose une approche structurée pour l'élaboration, le suivi et la gestion de votre stratégie de communication :

Champs personnalisés: Créez des champs personnalisés pour catégoriser et filtrer vos messages et vos publics. Par exemple, vous pouvez créer des champs pour le segment de la cible, le type de message, le format du contenu et le statut

Créez des champs personnalisés pour catégoriser et filtrer vos messages et vos publics. Par exemple, vous pouvez créer des champs pour le segment de la cible, le type de message, le format du contenu et le statut Statuts personnalisés: Suivez la progression de chaque message à l'aide de statuts personnalisés tels que "ouvert" et "achevé"

Suivez la progression de chaque message à l'aide de statuts personnalisés tels que "ouvert" et "achevé" Vue Tableur: Utilisez la fonctionLa vue Tableur de ClickUp pour créer une représentation visuelle de votre matrice de messages, facilitant ainsi l'entrée et l'analyse des données

Utilisez la fonctionLa vue Tableur de ClickUp pour créer une représentation visuelle de votre matrice de messages, facilitant ainsi l'entrée et l'analyse des données Gestion des tâches: Attribuez des tâches de création de contenu aux membres de l'équipe, définissez des paramètres d'échéance et suivez la progression au sein de la même plateforme

Attribuez des tâches de création de contenu aux membres de l'équipe, définissez des paramètres d'échéance et suivez la progression au sein de la même plateforme Tâches récurrentes: Planifiez les tâches récurrentes de votre matrice de messagerie pour vous assurer qu'elle reste à jour et efficace

Créez une culture de travail positive avec ClickUp

Les messages de bonjour sont bien plus que de simples formules de politesse. Au mieux, ils sont des rappels chaleureux de votre attention et de votre respect. Un message de bonjour positif contribue à créer un environnement de travail positif et productif.

Les messages de motivation du matin peuvent remonter le moral, renforcer les liens au sein de l'équipe et améliorer la satisfaction des employés.

N'oubliez pas que l'authenticité et la pertinence sont essentielles à la réussite des messages matinaux. Les organisations peuvent créer un impact positif durable en adaptant les messages matinaux à des publics spécifiques et en tenant compte des commentaires des employés.

Des outils tels que ClickUp peuvent considérablement augmenter l'impact des messages de bonjour. En utilisant des fonctionnalités telles que ClickUp Discussion, $$$a, les entreprises peuvent créer un hub centralisé pour la création, le stockage et la diffusion des messages. Cette approche rationalisée garantit la cohérence, la collaboration et l'efficacité de la communication. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez la journée sur une note positive !