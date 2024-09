Le guide ultime des conditions d'utilisation de ClickUp & ; fonctionnalités

Des centaines de milliers d'équipes à travers le monde utilisent ClickUp en raison de sa puissance et de sa flexibilité. Mais nous vous entendons... parfois, toute cette puissance s'accompagne d'un peu de confusion. 🤔

Si tu t'es déjà senti dépassé et que tu t'es déjà posé la question "Par où commencer, et qu'est-ce que tout cela signifie ?", alors nous sommes là pour toi ! 🦸

Cet article présente les termes et définitions importants pour vous aider à vous lancer comme un pro de ClickUp dès le début.

Que vous soyez intéressé par les fonctionnalités cachées, que vous souhaitiez améliorer vos tâches ou vous familiariser avec les capacités de l'administrateur, cet article est votre glossaire unique ! ✨

Si vous avez intérêt à en savoir plus sur un terme spécifique, il vous suffit de cliquer sur le lien pour obtenir des détails tels que l'endroit où le trouver et comment l'utiliser !

ClickUp

ClickUp: un site Internet entièrement personnalisable pour lesoutil de gestion du travail et de communication entièrement personnalisable. ClickUp offre des centaines de fonctionnalités pour vous aider, vous et votre équipe, à forfaiter, suivre et collaborer sur n'importe quel projet, le tout en un seul endroit

Démonstrations à la demande clickUp : un ensemble de ressources éducatives pour tous les niveaux d'expérience

Webinaires sur les cas d'utilisation : une bibliothèque numérique de webinaires à venir et enregistrés

Rôles des utilisateurs, confidentialité et permissions

propriétaire : un rôle qui signifie que cet utilisateur a créé l'environnement de travail et qu'il possède le plus haut niveau d'autorité à son égard. En plus de toutes les responsabilités détenues par les administrateurs, les propriétaires peuvent : 1) gérer les environnements de travail, 2) changer la propriété de l'espace de travail, et 3) supprimer l'espace de travail

administrateur : un rôle qui signifie une autorité seconde par rapport au propriétaire. En plus de toutes les responsabilités possédées par les membres, les administrateurs peuvent : 1) gérer les intégrations, les importations et les exportations ; 2) s'occuper des questions de facturation ; et 3) ajouter des membres

membre : rôle dans lequel les utilisateurs ont un accès complet à tous les éléments publics d'un Espace de travail et peuvent créer des tâches, des vues, des Listes, des Dossiers, des Espaces et des Tableaux de bord, les membres peuvent également : 1) voir et modifier les champs personnalisés, 2) voir les estimations de temps et le suivi du temps, 3) créer et supprimer des étiquettes, 4) partager et modifier la confidentialité, 5) voir tout le monde dans l'environnement de travail, 6) ajouter des invités, 7) accéder aux Espaces publics et être ajouté aux Espaces privés

invité : un rôle conçu pour les utilisateurs qui n'ont besoin d'accéder qu'à des éléments spécifiques dans un Environnement de travail. Les invités ne peuvent pas : 1) voir ou rejoindre des Espaces ; 2) créer des Espaces, des Dossiers ou des Listes ; 3) voir tout le monde dans l'Espace de travail ; 4) créer ou se voir assigner des Objectifs ; 5) éditer des Étiquettes ; 6) ajouter des utilisateurs à l'Environnement de travail ; 7) créer des Tableaux de bord ; et 8) partager ou éditer des Étiquettes ; 7) ajouter des utilisateurs à l'Espace de travail ; et 8) partager ou éditer des Étiquettes ; 8) ajouter des utilisateurs à l'Espace de travail

confidentialité : possibilité de rendre un Espace, un Dossier, une Liste, une tâche ou un Document non accessible à tous ou à certains utilisateurs au sein d'un Environnement de travail

Plans

Forfait Free Forever Plan : un forfait Free Forever vraiment gratuit pour toujours stockage : stockage de fichiers ; les forfaits payants offrent un stockage de fichiers illimité utiliser : démonstration limitée d'une fonctionnalité d'un forfait payant

Forfait Unlimited : un forfait payant qui inclut un stockage illimité, des tableaux de bord, une vue Gantt, et bien plus encore

Forfait Business : un forfait payant qui comprend la vue de la charge de travail, la vue Échéancier, des capacités d'exportation accrues, 10 000 Automatisations par mois, et bien plus encore

Forfait Business Plus : un forfait payant qui inclut toutes les fonctionnalités de Free Forever, Unlimited et Business, en plus du partage d'équipe, des sous-tâches dans plusieurs listes, de la création de rôles et de permissions personnalisés, de l'API, etc

Forfait Enterprise : un forfait payant qui comprend la marque blanche, des limites d'API accrues, un responsable réussite dédie, et bien plus encore

Hiérarchie

Environnements de travail : le niveau supérieur de la hiérarchie ClickUp qui englobe toutes les personnes d'une organisation, tous les Espaces et tout ce qui s'y trouve

Espaces : le deuxième niveau de la hiérarchie ClickUp qui comprend les dossiers et les listes

Dossier : un composant optionnel de la hiérarchie ClickUp qui existe dans les Espaces et qui est utilisé pour organiser vos Listes de tâches

Liste : un conteneur pour les tâches qui doivent se trouver dans un Espaces et qui peuvent optionnellement se trouver dans des Dossiers

tâche : éléments actionnables qui sont censés progresser d'un état ouvert à un état achevé, en utilisant des statuts. Ils sont hébergés dans les listes tâche parente : la tâche de premier niveau qui héberge les sous-tâches qui lui sont subordonnées sous-tâche : couche supplémentaire qui permet de spécifier davantage les composants d'une tâche sous-tâches imbriquées : couches supplémentaires qui peuvent être ajoutées sous une sous-tâche si la ClickApp des sous-tâches imbriquées est activée. À l'heure actuelle, un utilisateur peut utiliser jusqu'à 7 niveaux de sous-tâches imbriquées



Découpage des tâches

Accueil

Accueil : un aperçu des tâches à effectuer aujourd'hui, demain, en retard ou non planifiées. Les Rappels, LineUp, le Calendrier et l'Agenda de l'Accueil sont également accessibles ici LineUp : une commande de tâches classées par ordre de priorité pour chaque utilisateur



Vues

Vue Activité : une vue qui fournit un aperçu agrégé de toutes les activités d'un environnement de travail ou d'un emplacement spécifique

Vue Tableau : une affiche dans laquelle les tâches sont disposées en colonnes verticales pour fonctionner comme un tableau de bordTableau Kanban avec de puissantes capacités de glisser-déposer

Vue Équipe : une vue dans laquelle un utilisateur peut visualiser la charge de travail de ses coéquipiers

Affichage du Calendrier : une affiche dans laquelle les tâches sont affichées sur un calendrier

Affichage du chat : les utilisateurs peuvent avoir une discussion en temps réel au niveau de l'environnement de travail, de l'espace, du dossier ou de la liste

Vue Document : affiche permettant aux utilisateurs de créer des documents, des wikis et des bases de connaissances. Les documents sont flexibles, partageables et peuvent contenir un nombre illimité de pages. Les utilisateurs peuvent lier des tâches et d'autres Étiquettes à l'intérieur, incorporer des URL et étiqueter des utilisateurs directement dans les Documents

Afficher : une vue dans laquelle des documents externes, tels que Google Docs, Google Calendars, Youtube, Miro et Figma, peuvent être intégrés au niveau de l'espace de travail, de l'espace, du dossier ou de la liste

Affichage du formulaire : une vue dans laquelle des sondages peuvent être créés, distribués à l'extérieur, puis collectés dans ClickUp lorsque les envois de formulaires sont générés en tant que tâches

Vue Gantt : une affiche dans laquelle les dépendances peuvent être visuellement affichées et ajustées sur un échéancier Chemin critique : cette fonctionnalité détermine la chaîne des tâches cruciales pour l'achèvement d'un projet et permet à un utilisateur de voir quelles tâches peuvent être reprogrammées sans affecter les échéances plus importantes

Vue Liste liste : affichage obligatoire dans lequel les utilisateurs peuvent regrouper, trier et filtrer les tâches dans différentes listes. Par défaut, les tâches sont regroupées par statut, mais elles peuvent être organisées et affichées selon pratiquement n'importe quelle variable

Vue Planpper : vue dans laquelle les champs personnalisés d'emplacement peuvent être représentés visuellement sur un plan

Cartes mentales : une vue qui permet la création de cartes mentales dans lesquelles les utilisateurs peuvent visualiser des idées sous forme de nœuds d'information interconnectés. Cartes mentales peuvent être utilisées pour visualiser des tâches existantes (mode Tâches) ou pour visualiser des informations qui ne sont pas connectées à une structure de tâche (mode Vierge)

Vue Charge de travail : une vue permettant de surveiller la capacité de travail de votre équipe et de gérer les ressources de l'équipe capacité : une forme de mesure propre à la vue Charge de travail qui permet de déterminer et de réguler la quantité de travail assignée à un utilisateur particulier sur la base des estimations de durée, des tâches ou des points sprint

Vue Tableur : affichage dans lequel les informations relatives aux tâches sont mises en forme dans un tableur. Cette vue est idéale pour afficher de grandes quantités d'informations en une seule fois et pour connecter des tâches connexes, comme dans le cas d'un CRM ou d'une base de données relationnelle

Affichage de l'échéancier : une vue dans laquelle les tâches sont affichées sur un échéancier pour produire une feuille de route visuelle

L'affichage des vues

enregistrer automatiquement : une fonctionnalité qui fournit la possibilité d'enregistrer et de maintenir en permanence les modifications apportées à l'affichage

calcul : possibilité de calculer la somme, l'intervalle ou la moyenne d'une colonne dans les vues Liste ou Tableur

Favoris : fonctionnalité permettant d'afficher les vues fréquemment utilisées ou les vues essentielles sous forme de signet pour un accès rapide

filtre : fonctionnalité permettant de restreindre le champ d'application d'un affichage à un ensemble spécifique de tâches

regroupement : mécanisme par lequel les tâches peuvent être affichées en fonction d'appariements particuliers

recherche : une fonctionnalité qui permet à un utilisateur de localiser des tâches dans l'ensemble d'un environnement ClickUp

tri : capacité à ajuster les commandes dans lesquelles les tâches sont affichées dans les limites des filtres et des regroupements spécifiés d'un affichage

Modèles

modèle : fonctionnalité qui permet de sauvegarder et de réutiliser des tâches, des listes, des dossiers, des environnements, des documents, etc. à différents niveaux de l'espace de travail

modèles de statut : une fonctionnalité qui permet de sauvegarder et de réutiliser les statuts à différents niveaux de l'espace de travail

Docs

Documents : une fonctionnalité qui permet à un utilisateur de créer des documents, des wikis et des bases de connaissances n'importe où dans ClickUp. Chaque document est flexible, partageable et peut contenir un nombre illimité de pages bannière : une commande slash qui permet de différencier les éléments dans les tâches et les documents markdown : la possibilité de styliser davantage le texte dans des domaines tels que les commentaires, les descriptions de tâches et les documents



Objectifs

Objectifs : conteneurs de haut niveau pour des collections de résultats clés apparentés appelés "cibles" Cibles : résultats mesurables qui, une fois achevés, achèveront également l'Objectif



ClickApps

ClickApp : une fonctionnalité qui permet au propriétaire ou à l'administrateur d'un espace de travail de personnaliser complètement l'expérience d'une équipe au sein de son espace de travail ClickApp E-mail : une ClickApp qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des e-mails directement dans ClickUp Estimation de la durée ClickApp : un projet de temps qui peut être ajouté aux tâches pour fournir une meilleure prévisibilité pour les listes et les dossiers Jalon ClickApp : une ClickApp utilisée pour signifier la fin d'un grand groupe de tâches, comme la sortie d'une nouvelle fonctionnalité ClickApp de priorité : ClickApp permettant de classer les tâches par ordre d'importance. ClickApp sur les relations : une ClickApp qui permet de lier des tâches, des documents et bien d'autres choses encore ClickApp de Sprints : une ClickApp qui vous permet de diviser de grands projets en plus petits morceaux de travail gérables Points de sprint ClickApp : une ClickApp qui fournit une mesure de la capacité de la charge de travail en définissant et en appliquant un système de points personnalisé utilisant n'importe quel nombre Étiquettes ClickApp : une ClickApp qui organise les tâches avec une variété de descripteurs personnalisables à travers un Espace



Paramètres et capacités de l'espace de travail

avatar : une image qui représente un Espaces ou un profil d'utilisateur dans ClickUp

facturation : une page située derrière l'avatar d'un utilisateur qui lui permet de mettre à jour son environnement de travail, de télécharger ou de mettre à jour ses factures passées, et d'acheter des modules complémentaires crédit : un formulaire de devise in-app qui est automatiquement appliqué à la prochaine transaction d'un Espace de travail mise à niveau : la possibilité de passer d'un environnement de travail à un forfait payant de niveau supérieur. trial (essai gratuit) : un essai gratuit conçu pour vous aider à découvrir la magie de nos forfaits payants place : nombre de places disponibles et/ou occupées pour les membres et les invités au sein d'un environnement de travail

export : possibilité d'envoyer des données d'un environnement de travail ClickUp vers un support ou une forme externe

importation : possibilité d'introduire des tâches dans ClickUp à partir de sources existantes telles qu'un fichier CSV ou une intégration native

intégration : un site ou une capacité externe qui a été intégré(e) pour une utilisation native dans ClickUp

disposition : la manière dont l'environnement de travail d'un utilisateur est affiché à tous les niveaux de l'espace de travail

mode (mode clair/mode sombre) : fonctionnalité du menu Paramètres qui permet à un utilisateur de déterminer si son espace de travail a un arrière-plan clair ou foncé

authentification à deux étapes (2FA) : la possibilité d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire en exigeant une deuxième forme d'authentification pour entrer dans un environnement de travail. Vous pouvez activer l'authentification à deux étapes 2FA dans ClickUp : 1) SMS (disponible sur Business+), et 2) TOTP Authentication App (disponible sur tous les forfaits)

Automatisations

Automatisation : fonctionnalité qui permet à un utilisateur et/ou à un ensemble d'utilisateurs de mettre en place des combinaisons de déclencheurs, de conditions et d'actions pour aider à automatiser des actions ou des paramètres répétitifs Conditions : un critère qui doit être vrai pour qu'une Automatisation s'exécute Déclencher : le critère de ce qui se passe pour qu'une Automatisation démarre Actions : ce qui se passe après qu'une Automatisation a été déclenchée



Tableaux de bord & Widgets

Tableau de bord le tableau de bord est une fonctionnalité qui permet d'obtenir des aperçus de haut niveau des données existantes de l'espace de travail à l'aide de widgets. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour mettre en œuvre et suivre le sprint, les épiques, les initiatives de haut niveau, la planification de l'équipe, et littéralement tout ce que votre esprit créatif peut faire

widget (tableau de bord) : blocs de construction des tableaux de bord qui fournissent des informations précieuses sur les tâches, les Sprints, les projets, les personnes, et bien plus encore Widget diagramme à barres (Dashboard) : un widget personnalisé qui vous permet de créer une représentation visuelle des données dans un diagramme à barres Widget d'intégration : un widget dans lequel des éléments externes : tels que Google Docs, Google Calendrier, Youtube, Hubspot, Lucidchart. Il peut être intégré dans un tableau de bord Diagramme circulaire (widget personnalisé) : un widget personnalisé dans lequel les données peuvent être visualisées sous la forme d'un diagramme circulaire Portfolios (widget personnalisé) : un widget personnalisé qui permet de classer et de suivre la progression de n'importe quelle liste ou dossier dans votre environnement de travail



Champs personnalisés

Champs personnalisés : une ClickApp qui permet d'ajouter une variété d'informations riches aux affichages Champ personnalisé de la date : un type de champ personnalisé qui permet d'ajouter une date personnalisée à une tâche Champ personnalisé menu déroulant : un champ personnalisé qui fournit des options cohérentes sur les tâches ; une seule option peut être sélectionnée par champ personnalisé déroulant Champ de formule : fonctionnalité permettant d'effectuer des calculs entre des champs personnalisés numériques, de date et d'heure sur une tâche Champ personnalisé libellé : un type de champ personnalisé qui permet d'effectuer des sélections multiples par champ personnalisé de libellé Champ personnalisé du téléphone : un type de champ personnalisé dans lequel un numéro de téléphone peut être logé



Fonctionnalités de modification rapide