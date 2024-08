10 meilleurs logiciels de gestion de projet en Inde

La première fois que j'ai utilisé un outil de gestion de projet, j'ai été stupéfait. Ne plus avoir à gérer des feuilles de calcul éparpillées et des chaînes de courriels interminables a été une grande victoire pour moi. Soudain, mon équipe et moi-même sommes devenus organisés, responsables et concentrés sur le respect des délais.

Quelques années et plusieurs outils de gestion de projet plus tard, je sais ce qui fait une bonne plateforme de gestion de projet. En m'appuyant sur mon expérience, mes recherches et les tests effectués par l'équipe ClickUp, je suis ici pour partager les meilleures options de logiciels de gestion de projet disponibles en Inde aujourd'hui.

Que faut-il rechercher dans un outil de gestion de projet ?

Mon expérience avec plusieurs logiciels de gestion de projet en Inde m'a aidé à identifier ce que j'attendais de mon outil. En voici quelques-uns :

Centre centralisé: Recherchez un outil qui regroupe tout en un seul endroit - tâches, fichiers, communication et suivi des échéances. Cela élimine les lacunes en matière d'information et permet à tous les membres de l'équipe d'être alignés

Recherchez un outil qui regroupe tout en un seul endroit - tâches, fichiers, communication et suivi des échéances. Cela élimine les lacunes en matière d'information et permet à tous les membres de l'équipe d'être alignés Flexibilité et personnalisation: Des projets différents requièrent des approches différentes. L'adaptabilité est donc essentielle. Recherchez un outil dont les flux de travail, les vues et les autorisations sont personnalisables

Des projets différents requièrent des approches différentes. L'adaptabilité est donc essentielle. Recherchez un outil dont les flux de travail, les vues et les autorisations sont personnalisables Fonctionnalités de collaboration: Pour rationaliser la communication et stimuler la collaboration, donnez la priorité à un outil doté de fonctionnalités telles que le chat en temps réel, le partage de fichiers et les commentaires in-app

Pour rationaliser la communication et stimuler la collaboration, donnez la priorité à un outil doté de fonctionnalités telles que le chat en temps réel, le partage de fichiers et les commentaires in-app Accessibilité mobile: À mesure que les cultures de travail se transforment en cultures hybrides et à distance, il est crucial d'avoir accès à tout moment et en tout lieu. Choisissez un outil qui propose des applications mobiles conviviales pour rester informé et gérer les tâches en déplacement

À mesure que les cultures de travail se transforment en cultures hybrides et à distance, il est crucial d'avoir accès à tout moment et en tout lieu. Choisissez un outil qui propose des applications mobiles conviviales pour rester informé et gérer les tâches en déplacement Planification et programmation : un outil robuste devrait offrir une variété de vues comme les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban pour visualiser le flux de travail, fixer des échéances et suivre les progrès

: un outil robuste devrait offrir une variété de vues comme les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban pour visualiser le flux de travail, fixer des échéances et suivre les progrès Fonctionnalités alimentées par l'IA : L'intelligence artificielle fait son entrée dans la gestion de projet, offrant des fonctionnalités telles que des suggestions de tâches automatisées et la gestion de la charge de travail pour améliorer l'efficacité. Il est préférable de choisir le bon outil pour garder une longueur d'avance sur le développement de l'IA

: L'intelligence artificielle fait son entrée dans la gestion de projet, offrant des fonctionnalités telles que des suggestions de tâches automatisées et la gestion de la charge de travail pour améliorer l'efficacité. Il est préférable de choisir le bon outil pour garder une longueur d'avance sur le développement de l'IA Prix: Veillez à choisir une plateforme qui réponde à vos besoins spécifiques sans grever votre budget. Si vous n'avez pas besoin d'intégrations spécifiques ou de fonctionnalités avancées, choisissez une alternative avec un meilleur prix plutôt que de payer pour des capacités que vous n'utiliserez peut-être pas.

Veillez à choisir une plateforme qui réponde à vos besoins spécifiques sans grever votre budget. Si vous n'avez pas besoin d'intégrations spécifiques ou de fonctionnalités avancées, choisissez une alternative avec un meilleur prix plutôt que de payer pour des capacités que vous n'utiliserez peut-être pas. Prise en charge multilingue: Votre organisation présente forcément une diversité linguistique, avec des équipes réparties dans différentes régions du pays. Recherchez des outils capables d'offrir un certain degré de traduction ou de localisation si nécessaire.

Les 10 meilleurs outils de gestion de projet en Inde à utiliser en 2024

ClickUp : Le meilleur pour la gestion de projet tout-en-un

assurer la conformité du projet à 360° avec les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp

J'avais déjà utilisé différents outils de gestion de projet payants et gratuits pendant des années avant de tomber sur ClickUp, dont certains figurent sur cette liste. Certains d'entre eux figurent d'ailleurs sur cette liste, La gestion de projet de ClickUp Avait du pain sur la planche. Mais il m'a rapidement séduit grâce à ses fonctionnalités innovantes telles que ClickUp AI.

Sa plateforme tout-en-un rassemble votre équipe avec des flux de travail, des documents et des tableaux de bord en temps réel connectés. Cela permet à chacun d'aller plus vite, de travailler plus intelligemment et de gagner du temps. Voyons maintenant quelques fonctionnalités intéressantes qui rendent la gestion de projet transparente :

Accélérer la vitesse de votre projet avec ClickUp AI:ClickUp Brain, L'assistant IA de ClickUp, fait passer la gestion de projet à un niveau supérieur. Il vous donne uneOutil de gestion de projet par l'IA pour accélérer l'exécution des projets, générer des sous-tâches à partir de descriptions, résumer les discussions et même rédiger des mises à jour à l'aide d'un rédacteur d'IA, ce qui garantit une efficacité accrue

trouvez des réponses et travaillez plus vite avec ClickUp Brain_

**Avec ClickUp, le suivi des priorités est un jeu d'enfant. Les équipes peuvent voir tous les détails du projet en un seul endroit en utilisantVues ClickUp et analyser leur alignement sur les objectifs de l'entreprise. Cette vision globale permet aux employés de planifier efficacement et d'allouer les ressources de manière stratégique

choisissez la mise en page qui convient le mieux à votre flux de travail en matière de conformité avec ClickUp Views

Amélioration de la communication et de la transparence: ClickUp favorise une meilleure communication et une plus grande transparence tout au long du cycle de vie du projet. Collaborez à votre vision avecClickUp Docspartagez les mises à jour avecClickUp Chatet tenez tout le monde au courant grâce à la boîte de réception intégrée

utilisez un formatage riche et travaillez plus efficacement avec ClickUp Docs_

**La rationalisation de la collaboration entre les équipes et la planification des projets au sein d'une plateforme unique devient facile avec ClickUp.Automatisation des clics élimine les tâches fastidieuses, libérant les équipes pour qu'elles se concentrent sur les priorités absolues, ce qui se traduit par une livraison plus rapide des projets et un meilleur contrôle budgétaire

gagnez du temps sur les tâches répétitives en tirant parti de ClickUp Automations_

Obtenez une visibilité claire grâce à des rapports détaillés: ClickUp fournit une source unique de vérité pour vos données de projet. Obtenez des informations en temps réel sur l'avancement du projet, identifiez les obstacles potentiels et assurez une allocation optimale des ressources. Tableaux de bord ClickUp gardez le doigt sur le pouls de vos projets, pour prendre des décisions éclairées et rester à la pointe de la technologie

visualisez les progrès de votre équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp_

ClickUp simplifie véritablement gestion de projet et des avis positifs comme celui-ci sur G2 confirment cette affirmation.

Qliclabs est une startup indienne composée d'une équipe de 20 personnes. Nous avons créé un concours et essayé Asana, Jira, Monday et finalement nous avons choisi Clickup parce que nous l'avons trouvé vraiment simple et facile à utiliser. Nous pouvions passer d'Asana à Clickup en cliquant sur un bouton, ce qui était la meilleure partie. Vignesh P. co-fondateur

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Organisez vos projets avec des tâches, des sous-tâches, des listes de contrôle et des champs personnalisés

Choisissez parmi les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban, les listes et autres pour visualiser le flux de travail

Discutez d'idées, partagez des mises à jour et attribuez des commentaires directement dans le ClickUp Chat

Convivialité : trouvez facilement ce que vous voulez dans ClickUp et les applications connectées

Créez, éditez, partagez et collaborez sur des documents avec ClickUp Docs

Suivez le temps passé sur les tâches directement dans ClickUp

Surveiller l'avancement du projet avec des visualisations de données en temps réel dans les tableaux de bord ClickUp

Définir et garder un œil sur les objectifs de l'entreprise, de l'équipe et de l'individu avec ClickUp DashboardsObjectifs ClickUp Limites de ClickUp

L'application mobile est dépourvue de certaines fonctionnalités présentes dans l'application de bureau

Les nouveaux utilisateurs risquent de se sentir dépassés par la liste exhaustive des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Gratuit : Pour toujours

Plan illimité: ₹584/mois par utilisateur

₹584/mois par utilisateur Plan d'affaires: ₹1000/mois par utilisateur

₹1000/mois par utilisateur Plan d'entreprise: Contacter pour une tarification personnalisée

Contacter pour une tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour Rs. 417 par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings & reviews

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

Astuce: Vous pouvez accéder à ce modèle et à d'autres modèles spécifiques à l'industrie à l'adresse suivante Référentiel de modèles ClickUp .

2. Hive : Le meilleur pour la collaboration conviviale et la flexibilité

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information la ruche de l'homme À mon avis, toute liste des meilleurs outils de gestion de projet en Inde serait incomplète sans Hive. Adapté aux équipes de toutes tailles, Hive offre une interface intuitive, des prix compétitifs et un support client exceptionnel.

Hive va au-delà d'un logiciel de gestion de tâches basique en présentant une suite d'outils de collaboration, y compris le chat d'équipe, la prise de notes collaborative, et l'intégrations avec des plates-formes de vidéoconférence comme Zoom.

Les meilleures caractéristiques de Hive

S'adapte à différents styles de travail grâce à une gamme de vues de projet, notamment des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban, des vues de calendrier, des vues de tableau, etc

Rationaliser la collaboration grâce au chat d'équipe intégré, à la prise de notes collaborative et aux intégrations de vidéoconférence

Améliorer la gestion du flux de travail grâce à des outils de suivi du temps, d'affectation des ressources, de vérification et d'approbation, à l'intégration native du courrier électronique et à des fonctions d'automatisation des tâches et du flux de travail

Générez du contenu avec HiveMind, un assistant IA, et gagnez du temps et de l'énergie

Gardez votre équipe concentrée en définissant et en suivant les objectifs directement dans Hive

Limitations de Hive

Pour les petites équipes ou les startups, Hive peut s'avérer moins rentable que les solutions de gestion de projet de base

Des rapports font état de lenteurs de chargement occasionnelles et de bugs mineurs lors d'une utilisation intensive de la plateforme

Prix de Hive

Hive Free: Plan gratuit à vie avec des fonctionnalités limitées, jusqu'à 10 utilisateurs

Plan gratuit à vie avec des fonctionnalités limitées, jusqu'à 10 utilisateurs Hive Starter et Hive Teams: ₹85 et ₹250 par mois et par utilisateur, respectivement

₹85 et ₹250 par mois et par utilisateur, respectivement Entreprise: Pour plus de sécurité ou de fonctionnalités, contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (500+ reviews)

4.6/5 (500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,00+ reviews)

J'aime la façon dont Hive me permet de suivre et de documenter mes tâches et mes projets. Il offre une interface utilisateur conviviale et un excellent service client. Hive a fait un excellent travail avec son image de marque. Je pense qu'elle est sur la bonne voie pour devenir une excellente application de travail. Ankit M. responsable de l'ingénierie logicielle

3. Lundi.com : Le meilleur pour les flux de travail personnalisables et l'automatisation puissante

le site web de l'entreprise est en anglais Lundi.com J'ai ajouté monday.com à cette liste en raison de son incroyable niveau de personnalisation. Il s'agit d'une plateforme de gestion du travail polyvalente conçue pour gérer toutes sortes de projets et de flux de travail adaptés aux besoins spécifiques du chef de projet.

Par exemple, l'outil offre de nombreux modèles personnalisables pour différentes méthodologies de gestion de projet, telles que Agile, Scrum et Kanban. En outre, la possibilité de créer des flux de travail personnalisés et l'automatisation améliorent encore la productivité et l'efficacité de vos processus d'entreprise.

Monday.com meilleures caractéristiques

Automatiser les flux de travail avec le Centre d'automatisation, ce qui permet de créer des automatisations personnalisées à partir de zéro, d'utiliser des automatisations préconstruites ou de créer des automatisations sur mesuremodèles de gestion de projetou d'utiliser les intégrations pour connecter monday.com à vos outils existants

Exploitez les documents de travail pour coécrire des documents, les formulaires pour recueillir des commentaires et les outils de vérification pour que votre équipe reste connectée

Visualisez la capacité de l'équipe et l'allocation des ressources grâce à la vue de la charge de travail, tandis que les vues d'application intègrent vos applications préférées directement dans votre projet

Connectez-vous à un large éventail d'outils populaires et à des milliers d'autres via Zapier

Limitations de Monday.com

Bien que Monday.com offre une vue Gantt, il n'est pas conçu pour construire des projets à partir de zéro dans la vue elle-même

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes occasionnels avec certaines vues qui ne se mettent pas à jour automatiquement comme prévu

Les principales fonctionnalités de gestion de projet, comme la vue Gantt, ne sont disponibles qu'à partir du plan Pro, ce qui constitue un inconvénient pour les équipes disposant d'un budget limité

Prix Monday.com

Gratuit pour toujours: Jusqu'à 2 postes

Jusqu'à 2 postes Basic: ₹748.05 par mois par utilisateur, minimum 3 utilisateurs

₹748.05 par mois par utilisateur, minimum 3 utilisateurs Standard: ₹997.41 par mois par utilisateur, minimum 3 utilisateurs

₹997.41 par mois par utilisateur, minimum 3 utilisateurs Pro: ₹1579.23 par mois par utilisateur, minimum 3 utilisateurs

₹1579.23 par mois par utilisateur, minimum 3 utilisateurs Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5.0 (10,600+ reviews)

4.7/5.0 (10,600+ reviews) Capterra: 4.6/5.0 (4,700+ reviews)

Monday.com fournit des tableaux personnalisables qui nous permettent d'organiser les tâches, les projets et le flux de travail. Notre équipe peut facilement créer des tâches, fixer des délais et suivre les progrès en temps réel. Le support client est également très bon. Monday.com propose une interface visuellement attrayante et intuitive qui permet à l'équipe de naviguer et de comprendre facilement." Aman S. responsable du développement de projets

4. ProofHub : Le meilleur pour une gestion tout-en-un rentable

le site web de l'association a été mis à jour en 2008 PreuveHub ProofHub est une excellente option pour les équipes indiennes, en particulier celles qui recherchent une solution unique de gestion de projet et de collaboration pour un prix forfaitaire. Il n'est plus nécessaire de jongler avec plusieurs applications - gérer plusieurs projets, équipes et interactions avec les clients à partir d'un seul endroit.

L'outil me permet également de gagner un temps fou grâce à l'épreuvage en ligne - fini les chaînes d'emails interminables remplies de commentaires sur les documents. Au lieu de cela, tout le monde peut laisser des commentaires et des suggestions directement sur le fichier, ce qui rend le processus de révision rationalisé et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de ProofHub

Créez des flux de travail personnalisés et automatisez les tâches répétitives, ce qui permet à l'équipe de gagner du temps et d'économiser des efforts

Gérez les tâches, assignez-les aux membres de l'équipe et suivez les progrès réalisés, le tout dans une interface unique et conviviale

Collaborer efficacement avec les parties prenantes internes et externes grâce à des fonctionnalités telles que les pièces jointes, les commentaires sur les tâches et le chat intégré

Planifier avec des diagrammes de Gantt pour la planification des projets, suivre le temps pour la gestion des ressources et générer des rapports personnalisés pour obtenir des informations sur l'état de santé du projet

Limitations de ProofHub

La structure tarifaire de ProofHub s'adresse aux équipes et n'est peut-être pas l'option idéale pour les indépendants

Bien que la tarification forfaitaire soit attrayante, il est important de prendre en compte le coût total pour la taille de votre équipe. Le coût "par utilisateur" peut être plus élevé que celui de certains concurrents, en particulier pour les petites équipes

Prix de ProofHub

ProofHub propose deux formules :

Essential: ₹3735.67 pour un nombre illimité d'utilisateurs, facturé annuellement

₹3735.67 pour un nombre illimité d'utilisateurs, facturé annuellement Ultimate Control: ₹7388.33 pour un nombre illimité d'utilisateurs, un nombre illimité de fonctionnalités et un nombre illimité de projets, facturé annuellement

G2: 4.5/5.0 (85+ commentaires)

4.5/5.0 (85+ commentaires) Capterra: 4.6/5.0 (4,700+ commentaires)

Le meilleur de ProofHub, c'est qu'il regroupe tout en un seul endroit ! J'avais l'habitude de demander des mises à jour sur les tâches et les projets par e-mail et je devais ensuite retrouver ces conversations plus tard. Cela me fait perdre beaucoup de temps. Désormais, nous commentons et avons ces conversations directement sur la tâche. De plus, toutes mes informations, mes documents et mes fichiers de projet sont conservés au même endroit. Le chat intégré permet d'envoyer et de recevoir rapidement des informations. Et chaque fois que j'ai besoin d'aide, l'équipe d'assistance de ProofHub a été très serviable et a répondu rapidement Anchal S. utilisateur du marché intermédiaire

5. Microsoft Project : Le meilleur pour les utilisateurs existants de Microsoft 365

il s'agit d'un projet de recherche et de développement de l'entreprise projet Microsoft Microsoft Project a été le premier logiciel de gestion de projet en Inde que j'ai utilisé, lors de mon premier emploi. Bien que j'aie utilisé d'autres outils de gestion de projet depuis lors, Project offre un confort familier, en particulier pour ceux qui utilisent intensivement Microsoft 365.

Il s'intègre parfaitement à l'ensemble de la suite Microsoft, y compris Outlook, Excel et Skype, ce qui facilite le partage des informations et la collaboration.

La fonction de gestion des ressources de l'outil m'aide à visualiser les charges de travail et à éviter d'engager trop de personnes. Bien qu'il existe des outils de gestion de projet plus simples, les fonctions de planification robustes de Microsoft Project fonctionnent mieux pour les projets d'entreprise complexes avec lesquels les entreprises indiennes travaillent souvent.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Project

Intégration avec d'autres applications et services Microsoft 365, ce qui en fait un choix naturel pour les équipes utilisant l'écosystème Microsoft

Visualisation des projets grâce à de puissants diagrammes de Gantt, tableaux Kanban et feuilles de route

Rationaliser la gestion des tâches et des ressources grâce à des fonctionnalités avancées de planification et d'allocation des ressources

Collaborer efficacement grâce à des outils de communication intégrés tels que Microsoft Teams et SharePoint

Limites de Microsoft Project

Offre moins de personnalisation que d'autres logiciels de gestion de projet en Inde

Bien qu'il dispose d'une application web, Project n'a pas d'application iOS native, ce qui peut être un inconvénient pour certaines équipes

Inclut des fonctions de collaboration de base, mais peut ne pas être aussi robuste que certains outils de collaboration dédiés.

Prix de Microsoft Project

Déploiement dans le nuage

Planner plan 1: ₹835/mois par utilisateur

₹835/mois par utilisateur Plan de projet 3: ₹2500/mois par utilisateur

₹2500/mois par utilisateur Plan de projet 5: ₹4588/mois par utilisateur

Déploiement sur site

Project Standard 2021: ₹56730 achat unique

₹56730 achat unique Project Professional 2021: ₹108455 achat unique

₹108455 achat unique Project Server: Tarification personnalisée

Microsoft Project ratings and reviews

G2: 4.0/5.0 (1,600+ reviews)

4.0/5.0 (1,600+ reviews) Capterra: 4.4/5.0 (1,800+ reviews)

Microsoft Project & Portfolio Management (PPM) s'attaque au problème de l'inefficacité de la gestion de projet et du manque d'alignement stratégique. Il fournit aux entreprises une plateforme centralisée pour planifier, exécuter et contrôler efficacement les projets, garantissant ainsi une meilleure allocation des ressources, une collaboration rationalisée et des taux de réussite améliorés. Le PPM permet aux entreprises d'aligner les projets sur les objectifs stratégiques, de hiérarchiser les initiatives, d'optimiser l'utilisation des ressources et de prendre des décisions fondées sur des données, ce qui se traduit par une amélioration de la productivité, de l'exécution des projets et des performances globales de l'entreprise. Tushar K utilisateur du marché intermédiaire

6. Nifty : Meilleur pour les visualisations claires et le suivi des étapes

la plupart du temps, il s'agit d'une question d'argent Nifty Nifty est un bon outil de gestion de projet pour les équipes qui priorisent les visualisations claires et le suivi des étapes.

En tenant tout le monde au courant des objectifs de l'organisation et en suivant les progrès par rapport aux jalons, Nifty réduit les cycles de développement des projets et améliore la productivité de l'équipe.

L'outil peut également apporter plus d'organisation à vos projets grâce à la fonction portefeuille, qui vous permet de regrouper les projets par département, par site, par responsable, etc. Cela permet d'automatiser les invitations aux projets en fonction de l'équipe, supprimant ainsi une étape supplémentaire dans les activités quotidiennes des chefs de projet.

Les fonctions de suivi budgétaire de Nifty peuvent réellement améliorer la gestion des dépenses liées aux projets. Les rapports détaillés de l'outil me permettent d'identifier les risques financiers à un stade précoce et de corriger le tir plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Nifty

Planifiez vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt, de tableaux Kanban et de listes de tâches adaptées à vos préférences en matière de flux de travail

Collaborez en temps réel avec le chat d'équipe intégré, le partage de fichiers et les commentaires sur les tâches

Automatisez les flux de travail avec des dépendances de tâches, des jalons et des tâches récurrentes pour augmenter la productivité

Suivez l'évolution du projet grâce à des tableaux de bord visuels et à des aperçus pour une meilleure compréhension

Intégrer des outils populaires tels que Google Drive, Slack et Zoom pour améliorer le flux de travail de l'équipe

Limitations de Nifty

Les fonctionnalités de suivi du temps et de reporting ne sont disponibles qu'avec les comptes payants, ce qui peut être un inconvénient pour les équipes disposant d'un budget limité

Les plans gratuits n'autorisent pas les invités et les clients, une limitation potentielle pour les projets nécessitant une collaboration externe

Prix de Nifty

**Gratuit

Starter: ₹4087/mois

₹4087/mois Pro: ₹8260/mois

₹8260/mois Business: ₹12430/mois

₹12430/mois Limité: ₹41630/mois

G2: 4.7/5.0 (430+ commentaires)

4.7/5.0 (430+ commentaires) Capterra: 4.7/5.0 (400+ avis)

Nifty est l'un des meilleurs outils de gestion de projet que nous ayons utilisé jusqu'à présent. L'intégration des clients en tant qu'invités L'intégration des clients sur le portail Nifty est assez simple. En quelques clics, nous pouvons ajouter nos clients en tant qu'invités sur leurs projets respectifs. Ils peuvent ajouter leurs tâches et vérifier l'état d'avancement de leur projet." Kaushal fondateur et PDG

7. Wrike : Le meilleur pour rationaliser la vérification et l'approbation des fichiers

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Wrike il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association Wrike est un puissant logiciel de gestion de projet tout-en-un en Inde, auquel des entreprises comme Procter font confiance. Depuis près de deux décennies, il offre des fonctionnalités robustes pour soutenir les organisations en pleine croissance.

Pourquoi choisir Wrike ? Il excelle dans la gestion des flux de travail d'épreuvage et d'approbation des fichiers. Son mode de comparaison des épreuves change la donne, car il permet de comparer facilement les versions des fichiers et d'obtenir un retour d'information sur les changements les plus subtils.

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Lancez des tâches ou des projets en remplissant un formulaire de demande simple

Classer les projets dans des espaces spécifiques et catégoriser les informations dans les projets, les dossiers, les tâches et les sous-tâches

Visualiser le travail dans des formats tels que le calendrier, le tableau Kanban, la vue en tableau, les diagrammes de Gantt et les diagrammes de charge de travail

Rationaliser la gestion des parties prenantes grâce à des fonctions telles que l'étiquetage croisé, l'édition de documents en temps réel, l'épreuvage et la collaboration externe

Limitations de Wrike

L'authentification à deux facteurs, une mesure de sécurité cruciale, n'est disponible que dans le plan Entreprise

Indépendamment d'un plan gratuit, de nombreuses intégrations de base s'accompagnent d'un coût supplémentaire, ce qui peut faire grimper le prix pour votre équipe. Par conséquent, l'offre peut s'avérer onéreuse pour les grandes équipes ayant des besoins complexes

Prix de Wrike

**Gratuit

Équipe: ₹817/mois par utilisateur

₹817/mois par utilisateur Entreprise: ₹2070/mois par utilisateur

₹2070/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Pinnacle: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5.0 (3,600+ reviews)

4.2/5.0 (3,600+ reviews) Capterra: 4.4/5.0 (2,600+ reviews)

Je crois pouvoir dire, au nom de tous les utilisateurs de mon organisation, que l'interface utilisateur de Wrike est facile à utiliser et à comprendre. Une autre chose que j'aime le plus à propos de Wrike est son application mobile. Elle nous permet de l'utiliser de n'importe où et de bénéficier de la même interface utilisateur et de la même productivité que sur le navigateur web de notre système informatique." Arjun S. responsable de l'IA conversationnelle

8. Notion : Le meilleur pour les créateurs de contenu et les solopreneurs

il s'agit d'un modèle de SOP la nuit de l'amour Jusqu'à récemment, je savais que Notion était une puissante application de prise de notes et de création de contenu, particulièrement populaire parmi les créateurs de contenu solo indiens et les agences de gestion d'influenceurs. Mais c'est aussi un guichet unique pour la gestion de projets ! Elle vous permet de créer des projets, de concevoir des feuilles de route, de décomposer les tâches, de les assigner à plusieurs membres de l'équipe (si vous avez une équipe !), et même de définir les dépendances des tâches.

Personnellement, je pense que la force de Notion réside dans la transparence de la documentation. Je peux l'utiliser pour créer des wikis détaillés afin de documenter les plans de projet, les comptes-rendus de réunions et même les directives de communication avec les clients, le tout dans un emplacement unique et centralisé. Cela garantit que tout le monde peut accéder aux dernières informations et élimine le chaos de la recherche dans des courriels ou des dossiers interminables pour la gestion des documents.

Notion meilleures caractéristiques

Gardez toutes les informations du projet organisées avec le Wiki du projet de Notion

Démarrez vos projets avec des modèles prédéfinis pour les feuilles de route, les flux de travail, etc

Gérer efficacement les tâches avec les fonctionnalités de gestion des tâches de Notion

Choisissez entre les vues Timeline et Kanban pour visualiser l'avancement du projet

Créez des documents riches avec des vidéos, des extraits de code et plus de 50 autres types de contenu en utilisant Notion Notes et Docs.

Limitations de Notion

La flexibilité de Notion implique une courbe d'apprentissage et la maîtrise de ses fonctionnalités peut prendre du temps

Bien qu'il offre des fonctionnalités de gestion de projet, il ne s'agit pas d'un outil dédié. Vous aurez peut-être besoin d'intégrations pour les fonctions de base de la gestion de projet.

Prix de Notion

Notion propose quatre plans :

Free: Collaborer avec un maximum de 10 invités

Collaborer avec un maximum de 10 invités Plus: ₹664.94 par utilisateur par mois facturé annuellement

₹664.94 par utilisateur par mois facturé annuellement Business: ₹1246.76 par utilisateur et par mois facturé annuellement

₹1246.76 par utilisateur et par mois facturé annuellement Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5.0 (5,400+ reviews)

4.7/5.0 (5,400+ reviews) Capterra: 4.7/5.0 (2,100+ reviews)

J'aime personnellement la flexibilité et la polyvalence de Notion. Il me permet de créer des pages, des bases de données et des listes de tâches personnalisées qui répondent parfaitement à mes besoins. J'apprécie également la possibilité de collaborer en temps réel avec d'autres personnes, et la synchronisation transparente entre les appareils me permet d'accéder à mes informations où que j'aille. Notion est vraiment devenu un outil essentiel pour m'aider à rester organisé et productif. Mohamed A. directeur général, Marketing numérique

9. Jira : le meilleur pour le développement agile de logiciels en Inde

le projet est en cours d'élaboration Atlassian Si vous gérez des projets de développement logiciel Agile, Jira est un candidat sérieux pour votre premier choix de logiciel de gestion de projet en Inde.

Il est spécialement conçu pour prendre en charge les méthodologies agiles, ce qui vous permet de mettre en œuvre les cadres Scrum, Kanban et DevOps directement au sein de la plateforme.

Contrairement aux outils de gestion de projet à taille unique, Jira me permet de configurer des flux de travail personnalisés adaptés à nos besoins. Cela signifie qu'il faut abandonner les modèles génériques et créer des étapes personnalisées pertinentes pour les projets indiens, comme les "approbations gouvernementales" ou les "négociations avec les fournisseurs" Cette transparence permet à tout le monde d'être aligné et de s'assurer que les tâches se déroulent sans heurts tout au long du cycle de vie du projet.

Ainsi, vous pouvez planifier, coder, déployer, publier, surveiller les performances du projet et maintenir l'ensemble du cycle de vie de votre projet logiciel, le tout en un seul endroit.

Les meilleures caractéristiques de Jira

Utilisez des calendriers interactifs pour les feuilles de route des projets, des tableaux scrum pour la planification des sprints et des tableaux Kanban pour la gestion agile

Simplifiez le suivi des bogues grâce à la fonction de suivi des problèmes pour maintenir le développement sur la bonne voie

Intégrer Jira à plus de 3 000 outils de développement, tels que Scriptrunner et Zendesk, pour rationaliser les flux de travail

Suivez les progrès et mesurez les performances grâce à des rapports et des informations

Limitations de Jira

Interface rigide et difficultés de personnalisation

Les systèmes de recherche et de filtrage gagneraient à être plus conviviaux

Prix de Jira

Gratuit: ₹0

₹0 Standard: ₹680/mois par utilisateur

₹680/mois par utilisateur Premium: ₹1335/mois par utilisateur

₹1335/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Jira ratings and reviews

G2: 4.3/5.0 (5,800+ reviews)

4.3/5.0 (5,800+ reviews) Capterra: 4.5/5.0 (14 000+ avis)

Jira permet de suivre et d'enregistrer les multiples problèmes qui se posent au sein des équipes. Cela permet d'avoir une visibilité sur les moindres changements qui se produisent dans le produit ainsi que sur les changements au niveau de l'organisation. Cela est utilisé dans le cadre d'un processus de gestion du changement pour que tout le monde sache ce qui se passe et qui en est responsable." Bharat D. analyste principal de la qualité

10. Zoho Projects : Le meilleur pour une planification puissante et des intégrations intégrées

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Zoho Zoho Enfin, je me devais d'inclure Zoho Projects dans cette liste de logiciels de gestion de projet en Inde, car cette application peut gérer des projets de toutes tailles et de toutes complexités.

L'un de ses plus grands atouts est son prix abordable. Comparé à ses homologues, Zoho Projects offre une solution rentable, parfaite pour les équipes indiennes soucieuses de leur budget. Mais il n'y a pas de compromis sur les fonctionnalités. La possibilité de créer des flux de tâches personnalisés, avec automatisation pour les tâches répétitives, change la donne. Cela libère un temps précieux pour que mon équipe se concentre sur des tâches plus stratégiques et réduit le risque d'erreurs qui peuvent affecter les processus manuels.

Il offre également une sensation familière de réseau social avec des fonctionnalités telles que les flux, les forums et les discussions, ce qui permet aux équipes de rester connectées. De plus, il est disponible sur iOS, Android et d'autres appareils mobiles pour un accès en déplacement.

Les meilleures caractéristiques de Zoho Projects

Décomposez les projets complexes en tâches réalisables grâce aux diagrammes de Gantt de Zoho Projects

Définissez les dépendances des tâches, assignez-les aux membres de l'équipe, planifiez des événements et suivez les progrès de façon transparente

Mettez en place des projets récurrents et des rappels pour que l'équipe reste sur la bonne voie

Favoriser la collaboration au sein de l'équipe en créant et en partageant des documents de projet, des présentations et des feuilles de calcul

Contrôlez le temps passé sur les tâches manuellement ou à l'aide du minuteur intégré, et générez des factures à partir des feuilles de temps en quelques clics

Limitations de Zoho Projects

L'exportation de fichiers dans des formats spécifiques est restrictive

Même avec des capacités de reporting, certains utilisateurs trouvent qu'il manque certaines fonctionnalités

Actuellement, il n'y a pas d'intégration native avec le système de comptabilité Quickbooks

Prix de Zoho Projects

Gratuit: ₹0

₹0 Premium: ₹334/mois par utilisateur

₹334/mois par utilisateur Entreprise: ₹750/mois par utilisateur

G2: 4.3/5.0 (400+ reviews)

4.3/5.0 (400+ reviews) Capterra: 4.4/5.0 (500+ avis)

"La meilleure partie de cette plateforme est qu'elle peut être utilisée pour gérer les projets de n'importe quelle industrie. Elle peut être configurée en fonction des besoins spécifiques de l'organisation. Facile à mettre en place et à utiliser pour l'administrateur comme pour les employés." Manisha G spécialiste principale du développement des entreprises

La plateforme de gestion de projet idéale est à portée de main

Le choix de la bonne plateforme de gestion de projet peut changer la donne pour votre équipe. Tenez compte des besoins et des priorités spécifiques de votre équipe avant de prendre une décision. N'oubliez pas que nombre d'entre elles proposent des essais gratuits pour tester leurs fonctionnalités en avant-première.

Mais si vous recherchez une solution unique pour tous vos besoins en matière de gestion de projet, je parie sur ClickUp, qui dispose d'une suite complète de fonctionnalités telles que des vues personnalisables pour rationaliser les flux de travail, des chats et des fils de discussion intégrés pour stimuler la collaboration, et un cerveau d'IA pour permettre à votre équipe d'accomplir davantage. Inscrivez-vous à l'essai gratuit de ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la différence !