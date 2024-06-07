Estimation analogue dans la gestion de projet & ; développement

Comme tout gestionnaire de projet le sait, l'établissement d'estimations pour un projet est à la fois crucial et stressant. S'il est plus facile de comprendre et de générer des estimations au fur et à mesure de la progression du projet, il est difficile d'établir des estimations précises dès les premières étapes.

À faire des estimations dès les premières étapes d'un projet avec peu de données ?

L'estimation analogique est une technique de gestion de projet qui peut vous aider. L'estimation par analogie dans la gestion de projet est une technique d'estimation essentielle qui permet d'établir des estimations de coûts et d'évaluer la durée du projet et les besoins en ressources dans les premières étapes.

Voyons en quoi consiste cette technique, comment elle travaille, quelles sont ses méthodologies, et plus encore.

Qu'est-ce que l'estimation analogue en gestion de projet?

L'estimation analogique en gestion de projet est une technique agile qui utilise les données historiques de projets antérieurs avec des livrables ou des tâches similaires pour prédire le coût, la durée et les ressources d'un projet en cours. Plus il y a d'informations passées disponibles, meilleure est la prédiction dans une estimation analogique.

Voici comment vous pouvez utiliser l'estimation analogique dans la gestion de projet :

Choisir un projet comparable : Choisissez un projet antérieur qui correspond étroitement au nouveau projet. Par exemple, si votre projet actuel porte sur une étude de marché, choisissez un projet antérieur qui comporte des activités similaires. Les similitudes entre le projet passé et celui pour lequel vous faites une estimation décident de la précision des prédictions

Trouvez des éléments pertinents pour les deux projets : Identifiez les valeurs, telles que le coût, la durée, la portée et les tâches spécifiques, qui sont similaires dans les deux projets afin de créer des estimations

Noter les similitudes : Dressez une liste des éléments similaires dans les deux projets pour faciliter la comparaison

Choisissez vos estimations : Comparez les éléments des deux projets et choisissez les estimations dont vous avez besoin pour le projet en cours en fonction des exigences des parties prenantes, telles que le budget, le calendrier, le champ d'application, les heures de travail quotidiennes/hebdomadaires des membres de l'équipe et les ressources nécessaires, sur la base des données des projets antérieurs

Estimation analogique ou paramétrique

L'évaluation paramétrique est une technique fondée sur les données et la précision qui utilise des taux unitaires d'activité et des relations statistiques entre les variables pour définir avec précision les coûts, les ressources et la durée du projet.

Dans la gestion de projet, les techniques d'estimation paramétrique et analogique utilisent toutes deux des données historiques différentes. Voici quelques différences entre l'estimation analogique et l'estimation paramétrique.

Différences clés Estimation analogique Estimation paramétrique Estimation analogique - Base de l'estimation - Création d'une estimation générique du projet sur la base des données historiques de projets similaires. Il utilise des calculs unitaires et des analyses statistiques pour estimer la durée, l'argent et les ressources du projet. Il identifie et utilise des paramètres dans les informations historiques qui sont en corrélation avec la durée, le coût ou les valeurs des ressources du projet afin d'estimer les valeurs actuelles du projet Moins précise qu'une estimation paramétrique, elle convient mieux aux projets pour lesquels la disponibilité des données est limitée. Elle offre plus de précision qu'une estimation analogue, en utilisant des calculs détaillés et des relations statistiques Estimation paramétrique : une technique simple et rapide - Pas d'approche statistique - Plus complexe et plus longue que l'estimation analogique - Implique des calculs statistiques et des ajustements - Plus facile à mettre en œuvre que l'estimation paramétrique

Si les différences sont désormais claires, voici quand utiliser l'estimation paramétrique et l'estimation analogique dans la gestion de projet :

Utilisation de l'estimation analogique : Les gestionnaires de projet utilisent couramment l'estimation analogique dans les phases initiales pour générer des estimations approximatives. Cette technique est utilisée lorsque les données détaillées ne sont pas disponibles

: Les gestionnaires de projet utilisent couramment l'estimation analogique dans les pour générer des estimations approximatives. Cette technique est utilisée lorsque les données détaillées ne sont pas disponibles Utilisation de l'estimation paramétrique : L'estimation paramétrique est une approche axée sur les données qui nécessite des calculs détaillés et.. l'évaluation du projet données. Cette technique est principalement utilisée pour les projets qui offrent des informations détaillées et des paramètres définis, comme les prix unitaires des matériaux, de la main d'œuvre ou d'autres composants du projet

Méthodologies d'estimation analogue

L'estimation analogue dans la gestion de projet est une méthode descendante technique d'estimation cela signifie que vous obtenez l'estimation du projet achevé et que vous le décomposez ensuite en éléments plus petits. Voici deux méthodes d'estimation analogique que vous pouvez utiliser.

Estimation analogique basée sur des paramètres

Cette méthode permet d'estimer le budget, l'étendue et les ressources du projet en cours à l'aide de variables ou de paramètres spécifiques issus de projets antérieurs. En bref, elle utilise les paramètres critiques du projet qui ont un impact sur les résultats et les les indicateurs clés de performance (KPI) de la gestion de projet .

Par instance, si l'étude de marché d'un projet d'analyse commerciale antérieur a duré 10 heures, vous pouvez utiliser ce paramètre pour estimer la durée d'une tâche d'étude de marché similaire dans le projet en cours. De même, les gestionnaires de projet peuvent estimer d'autres paramètres pour le projet en cours, comme le coût ou les ressources, en procédant à des comparaisons.

Estimation analogique basée sur l'évaluation du cycle de vie

Grâce à cette méthode, les gestionnaires de projet affichent une vue complète des étapes précédentes du cycle de vie du projet, du début à l'achèvement, pour estimer les ressources, les coûts et les délais d'un nouveau projet.

Imaginons que vous ayez collé un projet antérieur de développement de logiciel avec les phases de collecte des ressources, de conception, de développement, de test et de déploiement, les indicateurs du projet l'analyse et le retour d'information. En utilisant l'évaluation du cycle de vie, basée sur une estimation analogue, vous devez analyser les ressources et le temps spécifiques alloués à chaque phase du projet. Ces informations permettent d'estimer les paramètres d'un nouveau projet de développement logiciel.

Avantages et inconvénients de l'estimation analogique

Comme d'autres techniques de gestion de projet l'estimation analogique présente des avantages et des inconvénients.

Avantages

Exigences minimales en matière de ressources et de coûts : L'estimation analogique permet d'obtenir rapidement une estimation de base avec un minimum de ressources. Il s'agit d'une technique rentable qui implique moins de processus et de documentation

: L'estimation analogique permet d'obtenir rapidement une estimation de base avec un minimum de ressources. Il s'agit d'une technique rentable qui implique moins de processus et de documentation Amélioration progressive de l'estimation : Bien que l'estimation analogique convienne aux premières étapes du projet, il est utile d'affiner vos estimations à tout moment du projet

: Bien que l'estimation analogique convienne aux premières étapes du projet, il est utile d'affiner vos estimations à tout moment du projet Estimation détaillée : L'estimation analogique dans la gestion de projet permet d'estimer le délai et l'effort requis pour des tâches individuelles, ce qui vous aide ensuite à analyser la situation dans son ensemble

: L'estimation analogique dans la gestion de projet permet d'estimer le délai et l'effort requis pour des tâches individuelles, ce qui vous aide ensuite à analyser la situation dans son ensemble Analyse de faisabilité : Cette technique aide les équipes de projet à évaluer la faisabilité, le budget et le rendement potentiel, ce qui permet de prendre des décisions en connaissance de cause

Inconvénients

Précision limitée : La technique peut manquer de précision en raison des informations limitées sur le projet et des changements dans les variables telles que les ressources et les taux d'inflation

: La technique peut manquer de précision en raison des informations limitées sur le projet et des changements dans les variables telles que les ressources et les taux d'inflation Basée sur des hypothèses : Cette technique repose sur les hypothèses formulées à partir des données de projets antérieurs. Cependant, les données historiques peuvent ne pas être représentatives du projet actuel

: Cette technique repose sur les hypothèses formulées à partir des données de projets antérieurs. Cependant, les données historiques peuvent ne pas être représentatives du projet actuel Ne convient pas aux projets uniques: Si vous ne disposez pas de données historiques, l'estimation par analogie ne sera pas réalisable

Guide étape par étape de l'estimation analogique

Parmi les techniques d'estimation agiles l'estimation par analogie est l'une des plus simples et des plus utiles lorsqu'il s'agit de produire des estimations pour les premières étapes d'un projet. Pour tirer le meilleur parti de cette technique, tirez parti d'une un logiciel de gestion de projet comme ClickUp.

ClickUp est une solution tout-en-un pour toutes les tâches liées à un projet. Il stocke les informations relatives au projet, vous permet de mettre en place des flux de travail, de suivre la progression, d'attribuer des tâches et de rationaliser les paramètres du projet.

Définir rapidement la priorité d'une tâche dans ClickUp pour communiquer ce qui doit être traité en premier

Voici comment vous pouvez utiliser la fonction avantages d'un logiciel de gestion de projet comme ClickUp pour générer des estimations pour votre prochain projet en utilisant l'estimation analogique.

Étape 1 : Découvrir le nouveau domaine du projet et les exigences technologiques

Identifiez le domaine du projet précédent (qu'il relève du marketing, du développement de produits, de la construction ou d'un autre champ) et les ressources technologiques requises. Par exemple, votre nouveau projet pourrait être une initiative de développement de logiciels ou de marketing de produits. Une fois que vous avez identifié le domaine, vous comprenez la technologie requise pour le projet. Cela facilite la recherche d'un projet antérieur similaire.

Mon travail sur la recherche d'un projet antérieur similaire

Commencez par dresser une liste de projets antérieurs (disons dix ou plus) sur la base de variables telles que le domaine et les équipes, les objectifs de la gestion de projet ou le contexte. Ensuite, reportez les projets que vous trouvez comparables jusqu'à ce que vous ayez deux ou trois projets à comparer.

Etape 3 : Comparer les projets

Une fois que la liste des projets comparables est prête, commencez la comparaison en vous basant sur les variables les plus pertinentes. Plus les variables sont similaires, plus vos estimations de projet seront précises.

Dans la liste, vous pouvez ajouter des projets individuels en tant que des tâches ClickUp . De plus, avec Champs personnalisés ClickUp dans les champs personnalisés, vous pouvez spécifier tous les facteurs importants (budget, échéancier, ressources, etc.) sur lesquels vous souhaitez comparer les projets. Des valeurs pour ces variables particulières peuvent ensuite être attribuées à chaque tâche du projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-285.png Tableau ClickUp /$$img/

obtenez un aperçu détaillé des tâches avec ClickUp Tableau View_

En dehors de la vue Liste, Tableau ClickUp Kanban peut vous aider à afficher les tâches en un coup d'œil, à les regrouper en fonction des points communs, de la priorité ou du statut, à les trier à l'aide de champs personnalisés et à les filtrer en fonction des assignés.

Pro Tip: Use

il s'agit d'un outil de gestion des tâches qui permet d'afficher les tâches d'un seul coup d'œil https://clickup.com/features/project-time-tracking le suivi du temps de travail avec ClickUp /%href/

_pour prendre des décisions éclairées lors des comparaisons de projets. Il vous donne accès à des données historiques précieuses, que vous pouvez exploiter pour créer des estimations de durée plus réalistes et plus précises pour vos nouveaux projets

Etape 4 : Générer des estimations de coût et de durée pour le projet forfaitaire

Le coût et la durée sont les deux principales variables que les gestionnaires de projet estiment en premier. Une fois que vous avez comparé les projets, obtenez des estimations approximatives de la durée des projets achevés et des coûts associés. Estimez également d'autres variables en fonction des activités du projet et des demandes des parties prenantes.

Suivez les coûts globaux du projet avec le modèle d'analyse des coûts ClickUp

Modèle de répartition du travail de ClickUp peut vous aider à afficher clairement les tâches, les échéanciers et les produits livrables du projet et à estimer plus précisément les coûts et les ressources du projet à un niveau granulaire. Utilisez ce modèle pour vous assurer que les tâches sont définies, que les ressources sont affectées et que la progression est suivie de manière cohérente.

Check out these Modèles de structure de répartition du travail !

Une fois que vos estimations sont prêtes, ClickUp peut vous aider à créer une feuille de route pour le projet qui détaille les étapes stratégiques que votre équipe doit franchir pour obtenir les résultats du projet dans les délais prévus. Cette feuille de route indique clairement les échéanciers, le champ d'application, les priorités, les attentes et les objectifs du projet afin d'en accélérer la progression.

Planifiez et suivez vos projets avec le modèle de feuille de route ClickUp

Combinez l'estimation analogique avec Modèle de feuille de route de ClickUp pour assurer une planification stratégique et sans faille des projets. Cette feuille de route de projet entièrement personnalisable est remplie d'outils pour vous aider à suivre les projets, à élaborer des stratégies et à hiérarchiser les tâches, ainsi qu'à collaborer avec vos équipes internes pour garantir le respect du calendrier des livrables.

Exemple d'estimation analogique

Un gestionnaire de projet est chargé d'estimer le coût et la durée d'une nouvelle campagne de marketing sur les médias sociaux. Voici les détails :

Projet : Campagne de marketing sur les médias sociaux visant à promouvoir le lancement d'un nouveau site web Objectifs : Augmenter le trafic sur le nouveau site web - 18 000 visiteurs par mois. Défi : Le projet n'en étant qu'à ses premières étapes, le gestionnaire ne dispose pas d'échéanciers détaillés ni de devis. Solution : Le gestionnaire utilise l'estimation analogique dans la gestion de projet pour élaborer des estimations approximatives. Voici les étapes :

Le gestionnaire de projet dresse une liste de dix projets antérieurs similaires de campagne de marketing sur les médias sociaux

Après un examen approfondi de chaque projet, le gestionnaire trouve les variables les plus similaires - coût, durée, activités, portée, public cible et canaux sociaux

À l'aide de ces données, le chef de projet calcule les estimations du projet actuel. Étant donné que les estimations initiales peuvent ne pas être exactes, le gestionnaire peut les affiner progressivement en utilisant plus de détails au fur et à mesure de la progression du projet

Obtenez les bonnes estimations de projet avec ClickUp

L'estimation analogique dans la gestion de projet est populaire parmi les professionnels. Pourquoi ? En raison de sa facilité d'utilisation, de la rapidité des résultats et de la réduction des processus.

Au début d'un nouveau projet, l'estimation analogique est la méthode privilégiée pour obtenir une estimation approximative des coûts, des ressources et de la durée du projet. Bien qu'il s'agisse d'une technique de base, les estimations peuvent être assez crédibles.

Avec ClickUp, le processus d'estimation analogique devient encore plus facile. Les tableaux et modèles de projet de ClickUp, faciles à utiliser et à personnaliser, vous permettent d'obtenir vos estimations de projet en un rien de temps. S'inscrire gratuitement et faites-en l'essai !

Foire aux questions (FAQ)

**Quelle est la différence entre l'estimation paramétrique et l'estimation analogique ?

La principale différence entre l'estimation paramétrique et l'estimation analogique dans la gestion de projet est que la technique d'estimation paramétrique utilise des comparaisons et des calculs basés sur des unités. Les estimations paramétriques s'appuient sur les relations statistiques entre les variables pour calculer les coûts ou les ressources actuels du projet. En revanche, les estimations analogiques utilisent les données historiques de projets antérieurs similaires pour un nouveau projet.

Qu'est-ce qu'un estimateur analogique?

Un estimateur analogique est une méthode qui utilise des informations provenant de projets antérieurs similaires pour estimer le coût et la durée d'un projet en cours. La méthode d'estimation analogique consiste à choisir un projet passé étroitement similaire au nouveau projet pour générer des estimations précises.

Qu'est-ce que le principe d'analogie de l'estimation?

Le principe d'analogie de l'estimation de projet consiste à utiliser les paramètres d'un projet antérieur similaire au nouveau projet pour obtenir des estimations de coûts, etc. Ce principe forme la base de l'estimation par analogie dans la gestion de projet, où les estimations sont générées en utilisant les données historiques des projets passés.