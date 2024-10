Airtable vs. Smartsheet : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Que vous soyez à la tête d'une petite startup, que vous jongliez avec plusieurs tâches ou que vous supervisiez un projet d'équipe, la nécessité d'une stratégie de gestion de projet efficace est indéniable.

Sans feuille de route ni suivi adéquat, vous risquez tout, de l'élargissement du champ d'application au dépassement des coûts, en passant par le non-respect des délais et les défaillances en matière de qualité.

Si vous vous reconnaissez dans ces propos, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez éviter ces problèmes et rester libre de tout stress en utilisant les outils suivants un logiciel de gestion de projet . Mais le choix d'un logiciel parmi de nombreuses options tout aussi attrayantes les unes que les autres peut facilement s'avérer fastidieux.

Airtable et Smartsheet offrent tous deux de solides fonctionnalités de gestion de projet, conçues pour rationaliser vos flux de travail et maintenir les projets sur la bonne voie.

Mais la question demeure : Laquelle correspond le mieux aux processus et aux besoins de votre entreprise ? Pour le savoir, faisons un face-à-face détaillé entre Airtable et Smartsheet !

Qu'est-ce qu'Airtable?

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Airtable est un logiciel de gestion de projet très populaire doté d'une interface hautement personnalisable. Il est visuellement attrayant (un bonus !) et dispose d'une fonction intuitive de glisser-déposer qui permet aux utilisateurs de modeler la plateforme en fonction de leurs besoins spécifiques.

Vous pouvez tirer parti de cette fonctionnalité pour faire de nombreuses tâches, qu'il s'agisse de structurer des données, de concevoir des flux de travail ou de visualiser des informations à l'aide de tableaux Kanban et de grilles à code couleur.

Mais ce n'est pas la seule chose qu'Airtable a dans son arsenal ; il combine sans effort les fonctions des bases de données, des feuilles de calcul et d'autres fonctionnalités de gestion de projet. Mon travail s'adresse à de nombreuses industries et processus de travail - de la le forfait de projet et la budgétisation à la gestion des ressources et au suivi des bugs.

Airtable dispose également de son propre outil IA, Airtable IA . Ce puissant outil peut analyser des champs de texte étendus et des milliers de lignes de données pour mettre en évidence les informations les plus pertinentes et analyser et organiser divers ensembles de données, y compris les données de performance et les commentaires des clients.

Si la conception conviviale d'Airtable le rend accessible à tous, la maîtrise de son plein potentiel peut présenter une courbe d'apprentissage.

Fonctionnalités d'Airtable

Airtable comprend un large intervalle de paramètres de fonctionnalités pour ses utilisateurs. Chacune d'entre elles répond aux exigences spécifiques d'un projet ou d'une organisation. Airtable trouve son utilité dans les paramètres personnels et Business, à des fins telles que la gestion de contenu, la planification de projet et le suivi de budget.

Voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités de gestion de projet d'Airtable :

1. Gestion des tâches

Airtable offre de solides capacités de gestion de projet, permettant aux équipes d'organiser et de gérer les tâches et les délais, de suivre la progression du projet et de gérer efficacement les ressources.

En outre, les utilisateurs peuvent tirer parti de l'IA d'Airtable pour relier les projets liés, identifier les collaborateurs et aligner leur travail sur les initiatives de l'ensemble de l'organisation avec une automatisation achevée.

Comme Airtable est basé sur le cloud, les utilisateurs peuvent gérer des projets de n'importe où, à tout moment - un avantage très nécessaire pour les équipes à distance. En outre, l'application mobile conviviale d'Airtable permet aux utilisateurs de rester connectés et informés, même en déplacement.

2. Personnalisation

Une fonctionnalité de gestion de projet qui distingue Airtable est sa personnalisation inégalée. Vous pouvez créer des interfaces intuitives et personnalisées dans Airtable et permettre à chaque membre de l'équipe d'adapter la base de données à ses besoins. Les flux de travail personnalisables sont l'une des fonctionnalités les plus populaires d'Airtable.

3. Affiches

Affichage Kanban dans Airtable

Airtable fournit des vues pour visualiser les données dans plusieurs formes, notamment une grille, un calendrier, une galerie, des diagrammes de Gantt et Kanban. Chaque affichage offre des avantages uniques qui vous permettent d'ajouter des données, de les analyser et d'interagir avec elles de manière efficace.

Par exemple, l'affichage Kanban simplifie l'automatisation et la gestion du flux de travail grâce à des colonnes personnalisables et à des fonctionnalités de glisser-déposer. La vue Gantt permet de visualiser les opérations interdépendantes, telles que les tâches, les projets et les évènements, au fil du temps.

En outre, les visualisations telles que les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt facilitent le suivi des tâches, des projets et des événements des jalons du projet et la progression générale.

4. Collaboration

Airtable offre une collaboration rationalisée grâce à des mises à jour en temps réel et des fonctionnalités de commentaires, garantissant que tous les coéquipiers sont sur la même page.

5. Intégrations tierces

Airtable propose des intégrations avec des outils externes tels que Google Agenda, Salesforce, Jira, et plus encore. Cela conduit à la synchronisation des données entre les plateformes, à une communication transparente et à une productivité accrue de la main-d'œuvre.

6. Modèles

Airtable fournit un intervalle de modèles préconçus adaptés à divers besoins. Ces modèles rationalisent les tâches quotidiennes dans un tableau de bord convivial, simplifiant les flux de travail et offrant la flexibilité de les personnaliser en fonction des exigences uniques de votre entreprise.

Airtable propose des modèles pour diverses fonctions, du marketing à la conception du pipeline de projets en passant par la planification, la gestion des ressources, le suivi des dépenses, et bien plus encore.

Tarification d'Airtable

Free

Teams : 24 $/mois par utilisateur

: 24 $/mois par utilisateur Business : 54 $/mois par utilisateur

: 54 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Airtable IA: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $6 par membre et par mois

Qu'est-ce que Smartsheet?

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de Smartsheet la feuille de route de l'entrepriseSmartsheet est un logiciel de gestion de projet conçu pour rationaliser l'ordonnancement, la planification de projet, le suivi de la progression et le partage de documents. Il est basé sur un tableur, avec une interface intuitive de type Excel.

Vous vous demandez comment améliorer l'efficacité de votre équipe ? Smartsheet offre des fonctionnalités de collaboration avancées telles que les commentaires, l'approbation des révisions et les flux de travail automatisés. En outre, elle donne accès à diverses vues, comme le diagramme Gantt, l'échéancier et le Kanban, qui répondent à différents besoins en matière de gestion de projet.

Ce logiciel de gestion de projet est très polyvalent. Il assiste l'ensemble du processus de travail en tirant parti de capacités d'automatisation telles que :

Des outils de Business Intelligence pour s'assurer de la progression du projet

Des rapports pour un suivi sans faille des projets

En outre, Smartsheet propose son propre outil d'IA, Smartsheet IA. Exclusif aux utilisateurs entreprises sous licence, cet outil améliore considérablement la productivité et l'efficacité au sein de la plateforme. Tous ces avantages combinés font de Smartsheet un choix idéal pour la gestion de grands projets impliquant plusieurs parties prenantes.

Fonctionnalités de Smartsheet

Smartsheet offre aux utilisateurs un large intervalle de paramètres de fonctionnalités pour répondre à différents besoins, tels que la planification, la gestion, le suivi et la collaboration.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités de gestion de projet de Smartsheet :

1. Automatisation personnalisée du flux de travail

Vous souhaitez créer une automatisation personnalisée du flux de travail à partir de zéro ou utiliser l'automatisation intégrée de Smartsheet ? modèles de feuilles de calcul intégrés de Smartsheet pour simplifier l'entrée des données et d'autres tâches quotidiennes ? Vous avez le choix ! Smartsheet vous fournit cette productivité pour augmenter l'efficacité et la productivité de l'équipe.

Les utilisateurs peuvent créer des déclencheurs et des actions personnalisés pour automatiser la création de tâches, demander des approbations, des changements de statut et envoyer des alertes, ce qui vous évite de consacrer votre temps précieux à des tâches répétitives.

2. Affiche

Avec Smartsheet, les utilisateurs bénéficient d'options de planification de projet polyvalentes, notamment la vue Gantt, le diagramme de Gantt, la vue carte et la vue l'affichage du calendrier. Le calendrier partagé affiche les tâches dans les délais impartis, tandis que la souplesse de la grille permet d'intégrer des champs de suivi du temps, ce qui améliore l'organisation et la gestion du projet.

3. Collaboration

Collaboration dans Smartsheet

Smartsheet facilite une collaboration et une communication transparentes entre les managers de projet, les membres de l'équipe et les parties prenantes de l'entreprise grâce à des fonctionnalités telles que les colonnes de commentaires et les tableaux de bord personnalisables. En outre, la flexibilité de la plateforme s'étend au partage d'éléments et d'environnements de travail et à la collecte de commentaires via des formulaires conviviaux.

4. Intégrations tierces

Smartsheet s'intègre aux principales applications cloud telles que Google G-Suite, Slack, Microsoft Office 365, et bien plus encore. Une fonctionnalité bonus de cette fonction de Smartsheet est qu'elle offre 70 connecteurs spécialisés ou applications pour que les utilisateurs puissent s'intégrer et accomplir des tâches telles que la construction de bibliothèques de fichiers et de campagnes d'e-mail sans effort.

5. Budgétisation

Vous souhaitez générer des rapports financiers détaillés ? Smartsheet vous permet de le faire et même de classer les rapports par heures, jours et montants pour faciliter la gestion globale du budget. Il comprend également des tableaux de bord budgétaires personnalisables pour une visualisation et une analyse claires des indicateurs du projet.

6. Modèles

Smartsheet offre un intervalle de modèles téléchargeables via le centre de modèles. Il s'agit de feuilles, de formulaires, de rapports et de tableaux de bord préconçus que vous pouvez utiliser pour démarrer votre projet.

Prix Smartsheet

Free

Pro : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Business : 32$/mois par utilisateur

: 32$/mois par utilisateur Entreprise : prix personnalisé

Smartsheet Vs. Airtable : Les fonctionnalités comparées

Smartsheet et Airtable offrent tous deux des fonctionnalités de gestion de projet avancées pour rationaliser vos processus de travail. Bien qu'ils aient en commun de faciliter le travail d'équipe en toute transparence et d'offrir des outils IA pour une automatisation accrue, Smartsheet excelle dans la collaboration structurée, tandis qu'Airtable brille dans les flux de travail personnalisables

Maintenant, comparons les fonctionnalités clés d'Airtable vs Smartsheet en tête à tête plus en détail.

Fonctionnalité #1 : Capacités de gestion de projet

Smartsheet offre à ses utilisateurs des options d'affichage flexibles pour la planification et le suivi des projets, notamment la vue forfaitaire, les diagrammes de Gantt, la vue carte et la vue calendrier. Son automatisation personnalisée du flux de travail est certainement le point fort de la rationalisation de la gestion des tâches et des processus d'approbation.

D'autre part, Airtable se targue d'avoir des interfaces hautement personnalisables et des options de visualisation variées telles que la vue en grille, la vue Calendrier, la vue Gantt, les diagrammes de Gantt et Kanban.

Gagnant: Bien que les deux plateformes offrent de solides capacités de gestion de projet, les capacités de personnalisation d'Airtable lui donnent un léger avantage dans l'adaptation des flux de travail à des besoins spécifiques. C'est donc Airtable qui l'emporte ici.

Fonctionnalité #2 : Collaboration d'équipe

Lorsqu'il s'agit de travailler avec des coéquipiers, Airtable et Smartsheet le rendent possible grâce à des fonctionnalités de communication et de collaboration transparentes.

Airtable permet la collaboration grâce à des fonctionnalités telles que les mises à jour et les commentaires en temps réel. Smartsheet offre des tableaux de bord personnalisables et des colonnes de commentaires pour que les gestionnaires de projet, les membres de l'équipe et les parties prenantes puissent travailler ensemble sans problème.

Gagnant: Les deux outils sont des concurrents de taille dans ce domaine. Les fonctionnalités complètes de collaboration de Smartsheet fournissent une approche légèrement plus structurée, en particulier pour les équipes plus importantes. C'est donc Smartsheet qui l'emporte.

Fonctionnalité #3 : Intégrations tierces

En termes d'intégrations tierces, Smartsheet et Airtable offrent toutes deux une connectivité étendue avec les principales applications cloud et des connecteurs spécialisés.

Smartsheet s'intègre de manière transparente à des outils tels que Slack, Microsoft Office 365, Google G-Suite, et plus encore, ainsi qu'à 70 connecteurs spécialisés. Airtable, lui aussi, s'intègre à des plateformes comme le serveur Jira, Google Calendrier, Salesforce et d'autres.

Winner: Dans ce cas, même si les deux outils excellent à peu près de la même manière dans les capacités d'intégration, Smartsheet se démarque en offrant des connecteurs spécialisés pour les besoins spécifiques des entreprises. Smartsheet est donc le grand gagnant.

Le choix entre Airtable et Smartsheet dépend en fin de compte des exigences et des préférences spécifiques de chaque organisation. La balle est dans votre camp maintenant !

Airtable Vs. Smartsheet sur Reddit

Nous avons passé au peigne fin Reddit pour recueillir diverses opinions d'utilisateurs sur Airtable vs. Smartsheet. En recherchant des discussions sur le thème " Smartsheet vs. Airtable ", il est évident que les deux plateformes ont des abonnés dévoués.

Certains utilisateurs de Reddit pensent que Smartsheet est le choix idéal pour les projets de moyenne envergure en termes de complexité :

Je vous l'accorde, c'est /%href/ L'équipe de Smartsheet est phénoménale

_. Pour l'instant, il semble que la fonction Airtable soit la meilleure pour à peu près tous les objectifs, sauf pour essayer de construire des calendriers de projets avec des durées et des dépendances. Airtable ne fait pas un bon travail dans ce domaine. Mais Smartsheet est adapté aux projets de complexité moyenne

Je dirais que /%href/ Smartsheet pour presque tout

parce que je n'ai jamais vu d'outil ou de service avec un taux d'adoption plus rapide que Smartsheet et qu'il y a beaucoup de choses passionnantes en cours de travail!

D'autres utilisateurs de Reddit estiment qu'Airtable est la meilleure option si vous recherchez des fonctionnalités de gestion de base de données : Airtable est plutôt une base de données que d'une feuille de calcul, les interfaces l'accueillent vraiment bien et je ne vois rien de semblable sur Smartsheet

Est-ce que l'interface de Smartsheet identique à Smartsheet mais plus orienté vers les bases de données _et permet de se connecter très facilement aux applications et de construire des tableaux de bord soignés, bien mieux que les fonctionnalités de tableau de bord de ss

Si Smartsheet et Airtable sont des choix solides pour la gestion de projet et l'organisation des données, un autre concurrent les surpasse à bien des égards : ClickUp .

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Smartsheet et Airtable

ClickUp offre une suite complète de fonctionnalités et une interface conviviale comparable à Smartsheet et Airtable, mais avec de meilleures fonctionnalités et des prix compétitifs.

Qu'il s'agisse de gestion de projet, de suivi des tâches, de collaboration ou d'organisation des données, ClickUp offre une plateforme robuste qui répond aux divers besoins de votre équipe et qui vaut vraiment la peine d'être explorée.

Voici les principales fonctionnalités de ClickUp :

Fonctionnalité rivale de ClickUp n°1 : la gestion de projet pour les équipes

ClickUp s'impose comme la meilleure alternative à Smartsheet et Airtable pour la gestion de projet pour les équipes et ce, pour de nombreuses raisons. C'est un logiciel de gestion de projet tout-en-un avec des capacités IA pour les équipes qui cherchent à aller plus vite, à travailler plus intelligemment et à atteindre leurs objectifs efficacement.

atteignez vos objectifs avec des échéances claires _et un suivi automatique de la progression avec ClickUp Goals

Traduisez vos objectifs en tâches et en sous-tâches plus petites dans Tâches ClickUp pour faciliter le forfait ; ajoutez des dépendances et des relations pour vous assurer qu'aucune étape n'est oubliée ; et ajoutez des priorités de tâches pour vous assurer que tout le monde sait ce qu'il faut faire en premier. ClickUp garantit que tout le monde reste sur la même page et que les objectifs sont alignés.

Cela garantit la réussite du projet en évitant les gaspillages et en allouant les ressources là où elles sont le plus nécessaires

2. Affichage sur mesure

ClickUp rationalise la gestion de projet en fournissant des affichages personnalisés pour les projets interfonctionnels. Contrairement à Smartsheet et Airtable, ClickUp offre plus de 15 façons différentes de visualiser le travail, y compris un diagramme de Gantt, une liste, un tableau Kanban, un calendrier et un échéancier.

choisissez différents affichages pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de gestion de projet à l'aide de ClickUp_

Grâce à cette fonctionnalité, les équipes peuvent améliorer l'organisation et la productivité en choisissant une vue qui répond aux besoins spécifiques de leur projet.

Par exemple, la vue Vue Tableau ClickUp afficher aide les équipes à suivre la progression des tâches dans une interface simple de type "glisser-déposer" avec des colonnes pour chaque étape. D'autre part, ClickUp Vue Liste affiche une vue granulaire de chaque tâche avec son statut, son échéancier, son propriétaire, etc.

3. Transparence accrue

La communication est un autre domaine dans lequel ClickUp brille. L'outil de gestion de projet promeut une meilleure transparence en aidant les équipes à collaborer sur la vision du projet avec Documents ClickUp et restez informé avec le site Boîte de réception ClickUp et partagez les mises à jour à l'aide de ClickUp Discuter .

Discutez avec les membres de votre équipe, partagez et travaillez sur des tâches en temps réel, le tout sans quitter la plateforme avec ClickUp Chat View

Discutez avec les membres de votre équipe, partagez et travaillez sur des tâches en temps réel, le tout sans quitter la plateforme avec ClickUp Chat View

Communication rationalisée garantit que toutes les parties prenantes sont sur la même page, réduisant ainsi les malentendus et les retards dans l'exécution du projet.

4. Rapports complets

Smartsheet et Airtable peuvent offrir des fonctionnalités de rapports, mais les tableaux de bord en temps réel de ClickUp offrent une visibilité maximale et des aperçus complets sur la santé et la performance du projet.

Cette source de données unique permet aux équipes d'identifier les défis, les menaces potentielles et les problèmes de ressources pour les aider à garder une longueur d'avance et à prendre des décisions fondées sur des données.

Entièrement personnalisable et partageable Tableaux de bord ClickUp aident les gestionnaires de projet à hiérarchiser les activités et à maintenir les projets sur la bonne voie.

5. ClickUp Brain

La gestion de projet par l'IA de ClickUp, ClickUp Brain clickUp Brain permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité du travail en automatisant les tâches répétitives et en permettant aux équipes de se concentrer sur le travail à haute valeur ajoutée.

Cette fonctionnalité accélère les forfaits et l'exécution des projets en automatisant des tâches telles que résumer des fils de commentaires, générer des sous-tâches et rédiger des mises à jour de manière autonome. Mais est-ce tout ? (Nous vous en dirons bientôt plus sur ClickUp Brain)

Fonctionnalité rivale de ClickUp #2 : Affichages de tableaux multiples La vue Tableur de ClickUp le place dans une position favorable par rapport à ses concurrents comme Smartsheet et Airtable, car il offre aux équipes une flexibilité et des options de personnalisation inégalées dans la disposition tabulaire.

Contrairement à Smartsheet et Airtable, ClickUp permet aux utilisateurs de mettre en forme les tableaux en fonction de leurs préférences individuelles. Cela permet aux équipes de suivre et d'organiser efficacement tout type de travail, d'augmenter la productivité du travail et d'économiser beaucoup de temps.

organiser les données et suivre les tâches dans une vue Tableur à l'aide de ClickUp_

En outre, ClickUp permet aux utilisateurs de partager leur vue Tableur avec n'importe qui, par exemple avec leurs clients et parties prenantes, grâce à des liens partageables publiquement. Voici quelques choses supplémentaires que vous pouvez faire dans la vue Tableur dans ClickUp :

Trier et suivre les informations facilement en masquant et en épinglant les colonnes

Gérer votre travail avec de puissantes fonctionnalités de filtrage et de regroupement avec ClickUp

Utiliser la fonction "glisser-déposer" pour organiser les colonnes et mieux gérer les données dans l'affichage du tableau

Exporter les données affichées dans les tableaux sous forme de feuilles de calcul

Copier et coller rapidement des données pour alimenter d'autres bases de donnéestableurs #### Base de données

La vue Tableur de ClickUp fonctionne comme une puissante base de données sans code, permettant aux équipes de créer la base de données parfaite sans avoir besoin d'expertise technique. Les utilisateurs peuvent créer des relations entre les différentes tâches et organiser le travail en les liant, ainsi que les documents et les dépendances. La vue Tableur de ClickUp permet également aux utilisateurs d'établir des liens avec les rapports de bug, de relier les clients à leurs commandes, etc.

organisez les tâches et modifiez les données en vrac grâce à la vue ClickUp Tableur réactive et intuitive_

Feuilles de calcul

La vue Tableur de ClickUp permet aux équipes de visualiser efficacement les données. Les utilisateurs peuvent organiser les tâches du projet et modifier de grands volumes de données avec des tableaux intuitifs. Ils peuvent créer des champs personnalisés pour enregistrer virtuellement n'importe quelle donnée, de la progression des tâches et des évaluations par étoiles aux pièces jointes et plus encore.

Cette polyvalence et la réactivité de ClickUp en font un outil idéal pour la gestion de projets complexes et l'analyse efficace des données.

Fonctionnalité rivale de ClickUp #3 : ClickUp Brain tout puissant

Bien sûr, avec Smartsheet, vous pouvez générer des formules, du texte et des résumés, et avec Airtable, vous pouvez effectuer des tâches avec automatisation lorsque certaines conditions sont réunies. Cependant, aucun des deux outils de gestion de projet n'a rien à envier à ClickUp lorsqu'il s'agit d'automatiser votre travail avec l'IA- ClickUp Brain .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-177-1400x652.png ClickUp Brain /$$img/

Automatisez vos tâches de gestion de projet avec ClickUp Brain.

ClickUp Brain révolutionne la gestion de projet par ses capacités IA avancées. Il est conçu sur mesure pour répondre aux besoins des équipes à la recherche d'outils efficaces de feuilles de calcul et de tableaux.

Il peut effectivement rationaliser un grand nombre de travaux pour vous, tels que la gestion des tâches, le suivi des projets et la gestion des projets, et offre un intervalle de fonctionnalités pour répondre aux points de douleur courants dans ces domaines.

Gestion des connaissances par IA

L'époque où l'on cherchait sans cesse des informations et où on les récupérait manuellement est révolue. ClickUp Brain fournit instantanément des réponses précises basées sur le contexte de tout travail qui se trouve dans ClickUp ou qui y est connecté.

Cela permet aux équipes d'éviter la frustration liée à la recherche d'informations sur Google, à la recherche dans une tonne de fichiers ou au dérangement des collègues, et cela garantit que tout le monde a accès aux connaissances dont il a besoin à tout moment.

Gestion de projet par l'IA

Vous en avez assez de perdre du temps en mises à jour manuelles et en tâches répétitives ? ClickUp Brain est votre gestion de projet par IA qui automatise les résumés de projet, les mises à jour de la progression, les standups, et plus encore.

le cerveau de ClickUp résume les fils de discussion pour vous aider à rattraper votre retard plus rapidement et plus efficacement

En automatisant la planification des sous-tâches, la génération d'éléments d'action et le remplissage automatique des données, les équipes peuvent se concentrer sur des aspects plus stratégiques de la gestion de projet, en réduisant les erreurs et en améliorant l'efficacité.

AI Writer for Work

Rédiger des rapports et répondre à des messages peut prendre beaucoup de temps, mais ClickUp Brain peut être votre assistant IA Writer et le simplifier pour vous. Avec des vérifications orthographiques automatiques et la possibilité de créer des modèles instantanément pour n'importe quelle tâche, les équipes peuvent communiquer efficacement sans les tracas de la relecture et de la mise en forme manuelles.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Reprompting\_GIF.gif Repromptage à l'aide de ClickUp AI /$$$img/

créez du contenu de manière transparente sur n'importe quel support avec la bonne invite, en quelques secondes, grâce à ClickUp Brain

De plus, la capacité de ClickUp Brain à transformer la voix en texte et à répondre aux questions à partir des notes de réunion aide les équipes à rester organisées et informées.

Avec ClickUp Brain, les équipes peuvent atteindre les objectifs de leurs projets plus efficacement que jamais.

Transformez la gestion de projet pour votre équipe avec ClickUp!

Comme nous l'avons vu dans cette comparaison Airtable vs Smartsheet, les outils de gestion de projet comme Airtable et Smartsheet offrent un intervalle de fonctionnalités pour assister la collaboration et la productivité de l'équipe. Cependant, lorsqu'il s'agit de choisir la meilleure solution pour votre équipe, ClickUp s'impose comme le choix ultime.

Avec ClickUp, les équipes bénéficient de vues Tableur polyvalentes, de capacités IA avancées comme ClickUp Brain, et d'outils de collaboration transparents. C'est le meilleur logiciel de gestion de projet pour rationaliser la gestion des tâches, améliorer la communication au sein de l'équipe et stimuler la productivité.

Prêt à faire passer votre gestion de projet au niveau supérieur ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et voyez comment il peut révolutionner le travail de votre équipe !