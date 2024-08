Jasper IA vs Writesonic : Quel est le meilleur outil d'IA pour la rédaction ?

Les outils d'écriture IA peuvent vous aider à passer d'une page blanche à une version finale en quelques minutes. Ils constituent une ressource inestimable pour tous ceux qui écrivent, qu'il s'agisse d'un vendeur qui rédige un e-mail, d'un spécialiste du marketing qui prépare une campagne ou d'un auteur qui réfléchit à un roman.

La plupart des outils d'écriture IA peuvent prendre en charge les tâches les plus lourdes de la création de contenu et fournir des résultats presque aussi bons que ceux de rédacteurs expérimentés. De plus, ils peuvent également aider avec d'autres aspects du processus d'écriture, comme la modification en cours, la traduction et la recherche de contenu.

Toutefois, pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez choisir un outil de rédaction IA formé sur le "bon moteur", qui prend en charge une variété de formes d'écriture et qui est doté des fonctionnalités d'assistance appropriées.

Dans cet article, nous allons comparer les deux outils de rédaction à base d'IA les plus populaires Outils d'IA pour la rédaction de textes publicitaires -Jasper IA et Writesonic - et vous montrer comment ils se comparent les uns aux autres.

Qu'est-ce que Jasper IA ?

via Jasper IA Jasper IA est l'un des premiers outils IA conçus spécifiquement à des fins d'écriture. L'outil d'écriture a rapidement gagné un grand nombre d'abonnés, et.. quelques personnalisés se sont même fait tatouer "Jasper" pour montrer leur amour de la marque.

Jasper IA permet aux écrivains de surmonter le redoutable bloc de l'écrivain. Ils lancent des idées et collaborent avec un moteur d'IA compétent. Plus récemment, Jasper a acquis l'outil de génération d'images alimenté par l'IA, Clipdrop, auprès de Stability IA, afin d'étendre les capacités de l'outil.

Fonctionnalités de Jasper IA

Jetons un coup d'œil à quelques-unes des fonctionnalités clés offertes par Jasper IA :

1. Génération de contenu

via Jasper IA Jasper assiste divers formats de contenu, notamment les articles de blog de longue durée, les textes de sites Web, les descriptions de produits, les posts sociaux et les e-mails. Il peut également vous aider dans diverses autres tâches comme le brainstorming d'idées, la recherche de sujets et la modification en cours de votre contenu - et il ne s'agit pas seulement de grammaire ; l'outil peut correspondre à la voix et au ton de votre marque.

Les deux fonctionnalités propres à Jasper IA sont :

Mode patron : Il génère plusieurs variations de contenu en quelques secondes, ce qui vous donne une variété d'options à choisir ou à combiner pour trouver l'inspiration

: Il génère plusieurs variations de contenu en quelques secondes, ce qui vous donne une variété d'options à choisir ou à combiner pour trouver l'inspiration Améliorer le contenu : Cette fonctionnalité analyse le texte existant et suggère de le reformuler, d'ajouter des transitions ou de renforcer des sections spécifiques pour en améliorer le flux et la clarté

En outre, Jasper peut également écrire (et traduire) dans plus de 30 langues populaires. Une autre fonctionnalité intéressante de Jasper est le "repurposing" : vous pouvez inviter l'outil à convertir un blog en un message social, une lettre d'information par e-mail, etc.

2. Personnalisations

via Jasper IA Jasper IA propose plusieurs options de personnalisation pour adapter le processus de création de contenu et correspondre à votre méthode de travail. Par instance, vous pouvez créer un guide " Voix de la marque " pour vous assurer que tous les contenus générés correspondent à l'identité de votre marque. Pour affiner les suggestions, vous pouvez également ajuster les paramètres de la fonctionnalité 'Boss Mode', tels que la longueur du contenu, le niveau de créativité et le nombre de sorties.

Les recettes Jasper constituent une autre excellente fonctionnalité de personnalisation. Cette fonctionnalité vous permet de lier différents modèles et commandes de Jasper IA (création d'une ébauche de blog, rédaction de différentes sections, etc.

3. Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

via Jasper IA Jasper fait un excellent travail de génération de contenu optimisé pour les moteurs de recherche. Tout d'abord, vous pouvez utiliser le " mode SEO " pour intégrer des outils de référencement externes tels que Surfer SEO et Ahrefs afin d'analyser le contenu généré avec Jasper.

Ensuite, vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Améliorer le contenu" pour intégrer ces commentaires dans votre article et l'optimiser pour le référencement. Vous pouvez également utiliser Jasper pour générer des FAQ pour les articles de blog et des balises de schéma pour améliorer votre classement dans les SERP.

Prix de Jasper IA

Creator : 49 $/mois par place

: 49 $/mois par place Pro : 69 $/mois par place

: 69 $/mois par place Business : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Writesonic ?

via Writesonic Writesonic est un autre acteur précoce dans la niche des outils d'écriture IA. Il a d'abord été lancé en tant que constructeur de pages d'atterrissage alimenté par l'IA et construit sur le moteur GPT-3. La viralité de l'outil a conduit les fondateurs à lancer des outils plus orientés vers la rédaction Outils d'IA , y compris un rédacteur de blog IA, un chatbot IA, et plus encore. Writesonic dit qu'ils vous aident à "produire du contenu de haute qualité et rentable à la vitesse de l'éclair" Outre ses outils axés sur la rédaction, Writesonic dispose d'un convertisseur texte-voix plutôt sympa et d'un constructeur de TPG pour aider les utilisateurs à créer des chatbots IA personnalisés.

Cela fait de Writesonic un outil IA davantage destiné aux spécialistes du marketing qu'aux rédacteurs de contenu, bien que les rédacteurs puissent également en tirer une grande valeur.

Les fonctionnalités de Writesonic

Explorons comment Writesonic peut aider les spécialistes du marketing et les rédacteurs à rationaliser la création de contenu.

1. Génération de contenu

via Writesonic Writesonic a une interface utilisateur facile à utiliser. Vous pouvez créer du contenu en utilisant l'un des modèles d'invite, instructions facilement disponibles. Vous pouvez également écrire jusqu'à 5 000 mots dans un seul document Writesonic, ce qui en fait une excellente option pour les articles de blog et les ebooks de longue durée.

Une autre fonctionnalité de Writesonic est le convertisseur texte-voix, qui peut vous aider à ajouter un élément multimédia à votre stratégie de contenu, comme les livres audio, les voix off vidéo, et plus encore.

L'outil d'écriture IA et le générateur de voix assistent plus de 30 langues et peuvent aider les équipes marketing à localiser le contenu et à mener des campagnes régionales percutantes.

2. Personnalisations

via Writesonic L'un des plus grands avantages de l'utilisation de Writesonic est la possibilité de choisir votre propre moteur IA - GPT-3.5, GPT-4, et même GPT-4+ lorsqu'il sera disponible. Writesonic propose également une formation à la voix de marque afin que vous puissiez vous assurer que le contenu généré correspond au style d'écriture et à la voix de votre entreprise.

Vous pouvez utiliser le " mode discussion de Writesonic " pour avoir des discussions semblables à celles d'un être humain lorsque vous réfléchissez à des idées, trouvez des citations, etc. Allez plus loin et construisez vos bots alimentés par GPT avec Botsonic (un autre outil de Writesonic) et formez-les sur les données de votre entreprise pour obtenir des réponses spécifiques et contextuelles.

3. Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

via Writesonic L'un des domaines dans lesquels Writesonic brille est celui de la rédaction axée sur le référencement. L'outil de rédaction IA aide les rédacteurs à effectuer des recherches sur les mots clés et les concurrents, à générer automatiquement des FAQ et à suggérer des options pour les liens internes.

Mieux encore, vous pouvez intégrer Writesonic avec des outils SEO populaires comme SEMRush et Ahrefs, et vous pouvez utiliser Zapier pour obtenir des données approfondies sur le référencement de votre contenu.

Prix de Writesonic

Individuel

Gratuit

Chatsonic : 15 $/mois

: 15 $/mois Individuel : 20$/mois

: 20$/mois Standard : 99$/mois

: 99$/mois Entreprise: Tarification personnalisée

Teams

Standard : 99$/mois

: 99$/mois Professionnel : 249 $/mois

: 249 $/mois Avancé : 499 $/mois

: 499 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Jasper IA vs Writesonic : Comparaison des fonctionnalités

Fonctionnalités Jasper IA Writesonic Jasper IA est un moteur d'IA propriétaire et agnostique qui inclut OpenIA, PalM (Google), Anthropic, Cohere, et d'autres encore Le moteur d'IA propriétaire comprend OpenAI, Anthropic, Cohere et bien d'autres encore Le site propose des fonctionnalités de référencement limitées et une intégration payante avec Surfer SEO L'extension Jasper Write Anywhere permet aux utilisateurs de générer du contenu dans n'importe quel onglet. Chatsonic génère non seulement du contenu mais agit également comme un assistant, offrant des réponses rapides lorsque vous effectuez une recherche sur Google

Modèles : plus de 50 modèles, plus de 100 modèles | Génération d'images Oui | Oui | Oui | Oui | Personnalisations | Permet de créer des flux de travail de génération de contenu personnalisés | Permet de choisir votre moteur IA |

À présent, faisons une comparaison approfondie de Jasper IA et Writesonic :

1. Technologie IA

Lorsqu'on envisage un outil d'IA, les principaux facteurs à évaluer sont le moteur d'IA et le modèle de langage qu'il utilise. Après tout, ils influencent directement la qualité du contenu généré.

Jasper IA

Il s'appuie sur une " infrastructure propriétaire " qui utilise plusieurs grands modèles de langage provenant d'entreprises de premier plan, notamment OpenAI, Google, Anthropic et Cohere. Cela leur permet de choisir le modèle le plus adapté à chaque tâche.

Cette fonction le rend plus polyvalent lorsqu'il s'agit de gérer différents formats de contenu et styles d'écriture. De plus, le contenu généré semble également plus naturel.

Writesonic

Writesonic est construit sur le LLM d'OpenAI, en particulier sur les moteurs GPT-3.5, GPT-4 et GPT-4+. Une fonctionnalité unique à Writesonic est que vous pouvez choisir le moteur GPT dont vous avez besoin pour une tâche particulière. Cependant, vous devrez vous abonner à ChatGPT Plus pour utiliser le moteur GPT-4, ce qui peut représenter un coût supplémentaire.

Jasper IA vs. Writesonic : Le meilleur moteur IA ?

Bien que la compétition soit très serrée, c'est Jasper IA qui remporte la palme. Il y a deux raisons à cela :

Jasper met à jour le dernier moteur d'IA sans coût supplémentaire, contrairement à Writesonic

L'accès à de multiples LLM a également rendu ses résultats un peu plus naturels que ceux de Writesonic

2. Aide à la rédaction

Le critère suivant est la manière dont les deux outils d'écriture IA aident au processus de génération de contenu - quels outils font-ils, et quels formats de contenu mettent-ils en assistance ?

Jasper IA

Jasper fournit un solide ensemble de fonctionnalités, y compris des fonctionnalités uniques telles que " Boss Mode " (pour obtenir plusieurs variations) et " Improve Content " (pour réécrire le contenu), qui accélère la génération de contenu.

Il assiste également divers formats de contenu tels que les articles de blog, les copies sociales et les scripts. De plus, Jasper peut vous aider pendant l'étape de planification de votre processus de rédaction. Il suffit de lui donner un résumé de votre campagne pour qu'il crée un brief à part entière, puis génère en une seule fois tous les actifs correspondant à ce brief.

Writesonic

Writesonic aborde la création de contenu de manière conviviale. Vous pouvez commencer rapidement en dupliquant l'un de ses modèles. Writesonic assiste également tous les formats de contenu standard, tels que les formulaires longs, les posts sur les médias sociaux, les résumés exécutifs, etc.

Cependant, les modèles de rédaction de contenu par défaut pour tous les formats courants font de Writesonic un excellent outil de rédaction d'IA, en particulier pour les débutants. Il vous suffit de choisir un modèle particulier et d'ajouter des informations clés - le sujet, les mots clés, et ainsi de suite - pour que Writesonic génère un document dans ce format de contenu.

Jasper IA vs. Writesonic : Les meilleures fonctionnalités de production de contenu

C'est un match nul ! Les deux outils ont leurs avantages. Là où Jasper l'emporte avec ses modes d'écriture, Writesonic se rattrape avec son interface utilisateur simple et ses invitations approfondies.

3. SEO

Comme les deux outils ciblent le marketing de contenu en tant que proposition de valeur clé, le critère suivant est le référencement. Dans quelle mesure les deux outils parviennent-ils à générer du contenu optimisé pour les moteurs de recherche ?

Jasper IA

L'optimisation du contenu pour le référencement dans Jasper se fait en deux étapes : tout d'abord, vous vous intégrez à Surfer SEO pour effectuer une recherche de mots clés. Ensuite, vous ajoutez ces résultats à la fonctionnalité " Améliorer le contenu " et importez l'évaluation SEO de votre contenu long-format.

Writesonic

Writesonic offre une solution de référencement holistique, principalement grâce à son intégration avec Surfer SEO. Parmi les fonctionnalités clés de Writesonic en matière de référencement, citons l'analyse des mots-clés, l'analyse des lacunes de contenu, l'étude des concurrents et de l'industrie, et même des suggestions de liens internes automatisés.

Jasper IA vs. Writesonic : Qui joue le mieux le jeu du référencement ?

Le gagnant est Writesonic. L'outil offre beaucoup plus de fonctionnalités axées sur le référencement que Jasper.

4. Personnalisation

L'aspect suivant est la personnalisation. Chacun a une façon différente de travailler, et un outil qui peut être modifié pour s'adapter à votre processus est tout simplement meilleur.

Jasper IA

Jasper IA offre aux utilisateurs la plupart des options de personnalisation de base - qu'il s'agisse de différents modes comme le mode patron, de l'ajout d'un style de marque ou de la modification de la voix et du ton de votre contenu.

L'outil va également plus loin avec ses flux de travail personnalisés comme les Recettes de blog. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de joindre une chaîne d'invitations différentes dans un flux de travail et de générer un contenu hyper-spécifique, tel qu'un plan uniforme pour tous les blogs, ou de générer des posts sociaux pour chaque blog dès qu'il a été finalisé.

Writesonic

Writesonic offre également aux utilisateurs des options de personnalisation de contenu spécifiques, telles que la voix de la marque par défaut et la modification de la voix ou du ton d'un contenu particulier. Cependant, il ne prend pas en charge les flux de travail personnalisés pour le moment.

Jasper IA vs. Writesonic : Quel outil offre le plus de personnalisations ?

Cette manche revient à Jasper IA pour avoir rendu la création de contenu incroyablement simple grâce à ses flux de travail personnalisés et à son haut degré de personnalisation.

5. Intégrations

Nous sommes arrivés à la dernière étape : À quel point les deux outils s'intègrent-ils au reste de votre pile technologique ?

Jasper IA

Jasper IA propose 10 intégrations natives, notamment des outils populaires tels que Webflow, Google Workspace et Make. De plus, comme Jasper IA offre une intégration Zapier, vous pouvez connecter Jasper IA avec à peu près n'importe quel outil.

Writesonic

Writesonic ne fournit que deux intégrations natives : WordPress et Surfer SEO. Pour toutes les autres intégrations, vous devez utiliser un outil tiers comme Zapier.

Jasper IA vs. Writesonic : L'outil le plus connecté ?

Bien que les deux outils proposent des intégrations limitées, Jasper IA offre plus d'intégrations que Writesonic.

6. Prix et inclusions

Plan Jasper IA Writesonic **Plan Free Pas de forfait gratuit 25 générations de contenu par mois25 générations avancées (une seule fois)Toutes les fonctionnalités d'écriture de l'IA. Toutes les fonctionnalités de chatbot IA Jasper Creator Vs.Writesonic Standard Une voix de marque Mode SEO Extension de navigateur 6500 créditsUne voix de marqueLiaison interne automatiséeGénération d'imagesSEO et fact checker Jasper Pro Vs.Writesonic Professional Trois voix de marque. Trois campagnes instantanées Générateur d'images Fonctionnalités de collaboration 3000 créditsAnalyse de la concurrenceAnalyse des lacunes du contenuFonctionnalités de collaborationInitiation personnalisée Jasper Business Vs.Writesonic Advanced Analyse des performancesFlux de travail personnalisés Accès API Assistance Premium Guides de style personnalisés 6500 créditsAssistance prioritaire Jusqu'à cinq membres d'une équipe d'experts

**Jasper IA vs. Writesonic : Qui est le plus avantageux ? Sans un forfait gratuit dans Jasper, il n'est pas facile de voir la valeur sans s'inscrire pour le produit. Pour le reste, les prix sont équilibrés, avec différents niveaux de prix disponibles pour différents paramètres de fonctionnalité.

Jasper IA vs Writesonic sur Reddit

Il est temps d'examiner cette bataille Jasper IA vs Writesonic d'un point de vue macro. Que font les rédacteurs de Reddit de ces deux outils ?

Voici un résumé complet des avantages et des inconvénients des deux outils :

_"Commençons par Jasper, car je suis sûr que c'est l'un des instruments les plus connus

Pros : La vitesse de génération du contenu est très impressionnante ; la qualité du contenu est également un plus absolu. Dans un argument plus, je mets les nombreuses intégrations de Jasper (Zapier, Grammarly, SurferSeo et Google). *Pros**_ : La vitesse de génération de contenu est très impressionnante ; la qualité du contenu est également un plus absolu

Cons_ : Le plus gros contre est le prix (40$ par mois pour le forfait créateur et 99$ pour le forfait équipe). Un autre inconvénient est l'interface assez compliquée et l'interaction globale avec l'application. L'apprentissage peut prendre du temps

ensuite, Writesonic. Un autre outil de copie connu dans le monde entier

Pros : En date de septembre, je qualifierais d'impressionnante la variété d'outils et d'invites disponibles, ainsi que l'impressionnante liste d'intégration et le prix comparativement bas (vous pourriez choisir le nombre de mots que vous dépensez mensuellement et les payer ; le forfait de base est de 20 $)

Cons_ : La qualité du contenu peut varier fortement selon que vous choisissez la qualité Premium ou la qualité Moyenne. De plus, la version ChatGPT 4.0 contient moins de mots et est plus chère. L'interface est toujours compliquée, mais je ne dirais pas qu'il s'agit d'un inconvénient majeur

Bien que Jasper semble être le meilleur rédacteur, Writesonic est sans aucun doute une option plus abordable. Un autre utilisateur trouve que Writesonic est le meilleur "outil d'écriture IA global", en disant : "Oui, c'est la meilleure valeur pour l'argent, et de nouvelles fonctionnalités tombent chaque semaine."

D'autres trouvent encore que le bon vieux ChatGPT est le meilleur générateur de contenu IA, car Writesonic et Jasper sont tous deux construits sur le moteur GPT.

la plupart d'entre eux sont techniquement parlant des wrappers GPT3. Cela signifie qu'ils appellent l'API en arrière-plan. Ils n'ont normalement pas leurs propres modèles et la plupart d'entre eux sont nuls s'ils en ont

l'interface utilisateur peut être agréable mais honnêtement, il suffit d'utiliser GPT3 ou GPT4 dans ChatGPT ou d'obtenir un compte de développeur pour payer en jetons pour ChatGPT3."_ "La plupart d'entre eux sont des wrappers GPT3, ce qui signifie qu'ils appellent l'API en arrière-plan

Rencontre avec ClickUp-La meilleure alternative à Jasper IA vs Writesonic

Jasper IA et Writesonic sont tous deux d'excellents outils d'écriture IA, et ils peuvent définitivement aider les gens à créer du contenu plus rapidement. Cependant, ils ne sont pas sans inconvénients. L'un des inconvénients majeurs est leur nature cloisonnée - les intégrer de manière transparente à votre flux de travail ou à votre pile de technologies de travail peut présenter des défis importants.

Non seulement ils ne disposent pas d'intégrations directes avec des outils courants tels que les CRM, le service client ou les outils de gestion de campagne, mais ils n'offrent pas non plus une grande variété de déclencheurs pour vous aider à créer vos propres intégrations et flux de travail.

C'est là qu'un outil de productivité tout-en-un comme ClickUp - alimenté par l'IA - peut s'avérer très utile Jasper alternative .

À ClickUp, il y a non seulement son propre outil GenAI sous la forme de ClickUp Brain clickUp Brain n'utilise même pas vos données pour entraîner ses ensembles de données IA. De plus, comme ClickUp Brain est étroitement intégré au reste de la suite de gestion de projet, vous pouvez utiliser l'IA comme un guichet unique assistant de rédaction pour améliorer votre productivité globale.

Voici un aperçu de ses fonctionnalités pour la production de contenu :

1. Assistant de rédaction IA

Affinez toutes vos communications internes et externes avec ClickUp Brain

Que vous utilisiez ClickUp pour forfaiter vos projets personnels ou votre travail, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour rédiger vos communications. Vous pouvez également poser les bonnes questions à ClickUp Brain pour mieux accomplir vos tâches en utilisant des Modèles d'invitations, instructions IA .

Il peut s'agir de

Des descriptions de projets et de tâches et des mises à jour du statut pour les gestionnaires de projets

Des e-mails, des résumés de réunions et des transcriptions pour les équipes commerciales

Blogs, lettres d'information et autres campagnes pour les équipes de marketing

Vous pouvez également utiliser l'assistant de rédaction de ClickUp pour affiner vos discussions internes et trouver des informations clés dans le wiki de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez ajouter votre réponse - à la fois pour les e-mails et les discussions internes en sténographie - et ClickUp Brain affinera le message pour vous.

De même, si vous collaborez avec des clients internationaux ou si vous menez des campagnes régionales, vous pouvez traduire vos communications dans cette langue à l'aide de l'assistant de rédaction de ClickUp.

2. Collaboration documentaire

Gagnez du temps et accélérez votre processus de rédaction grâce à la fonctionnalité " Écrire avec IA " de ClickUp Docs. ClickUp Documents est un outil puissant et facile à utiliser pour la gestion des documents outil de traitement de texte qui permet aux organisations de créer des documents, des pages imbriquées et des wikis entiers à partir d'un seul endroit. Cependant, la meilleure partie est la façon dont il est étroitement intégré avec ClickUp Brain.

Cela permet aux équipes de :

Faire du brainstorming sur des idées de campagnes et d'articles et sur des sujets de recherche

Générer du contenu à partir de zéro et saisir de nouvelles suggestions pour le modifier

Manipuler le texte, par exemple en modifiant sa taille ou le ton de la voix

Traduire vos documents dans différentes langues

Vérifier la présence d'erreurs grammaticales ou orthographiques

Une fois que vous avez rédigé un document, vous pouvez le partager avec votre équipe afin qu'elle puisse le réviser ou collaborer avec vous en temps réel. Les fonctionnalités de communication de ClickUp Teams, telles que les indicateurs de frappe, les étiquettes, les discussions directes et les commentaires, sont là pour vous aider.

3. Gestion de projet

Il n'y a pas que ClickUp Docs, La solution de gestion de projet de ClickUp est également alimentée par l'IA.

Résumer les fils de commentaires dans ClickUp Tasks

En tirant parti des fonctionnalités de gestion de projet et de tâches alimentées par l'IA de ClickUp, les managers peuvent réduire la charge de travail et se concentrer sur la situation dans son ensemble - les objectifs globaux du projet et le développement de l'équipe.

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 17 $/utilisateur par mois

17 $/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre, par environnement de travail et par mois

Simplifiez la création de contenu (et organisez votre vie) avec ClickUp

Jasper IA et Writesonic sont tous deux d'excellents outils d'IA pour la rédaction. Jasper est une excellente option pour les équipes à la recherche de flexibilité et de flux de travail personnalisés. Writesonic est parfait pour les petites équipes ou les individus à la recherche d'un outil de rédaction par IA abordable et sans fioritures.

Mais ils ne peuvent pas faire beaucoup plus.

Si vous recherchez un assistant IA complet - un outil pour vous aider à bien écrire et à mieux gérer votre travail - pourquoi ne pas essayer ClickUp ?

A excellente alternative à Writesonic et Jasper, elle offre un environnement de travail puissant qui intègre de manière transparente ses capacités GenAI dans toutes ses solutions, qu'il s'agisse de création de documents ou de gestion de projet.

Imaginez que vous puissiez lancer des idées, assigner des tâches, collaborer avec votre équipe et générer un contenu de haute qualité, le tout sur la même plateforme. ClickUp élimine la nécessité de passer d'un outil à l'autre, ce qui vous fait gagner un temps précieux et facilite le travail. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et regardez-le transformer vos flux de travail d'écriture.