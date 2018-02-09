Startup ou grande entreprise : laquelle choisir ?

Startup ou grande entreprise ?

L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, n'est-ce pas ? Ceux qui travaillent dans des start-ups sont jaloux lorsqu'ils voient les grandes fêtes organisées par leurs amis employés dans de grandes entreprises. Ces derniers sont quant à eux contrariés lorsqu'ils voient leurs amis travaillant dans des start-ups obtenir des titres plus prestigieux en moins de temps.

Si vous travaillez dans le monde des affaires, il y a de fortes chances que vous recherchiez un emploi dans une start-up ou dans une grande entreprise. Vous connaissez probablement les bases de chaque type d'entreprise : les grandes entreprises ont des horaires fixes et sont plus strictes, les start-ups offrent plus de flexibilité mais demandent plus de travail.

Alors, qu'est-ce qui est mieux ?

La réponse à cette question est différente pour chacun. La vraie question à se poser est : pour quoi travaillez-vous ? Cherchez-vous à recevoir un chèque et à rentrer chez vous ? Souhaitez-vous être formé et développer vos compétences ? Ou cherchez-vous à mettre la main à la pâte et à construire quelque chose ?

Mais on parle moins souvent de la question suivante : à long terme, vaut-il mieux travailler dans une start-up ou dans une grande entreprise ? Eh bien, parlons-en ! Un emploi dans une grande entreprise peut être l'endroit idéal pour acquérir une formation structurée sur le terrain, mais vous rendra-t-il vraiment plus précieux qu'une start-up ? Une start-up peut vous offrir une meilleure expérience globale sur la manière de créer une entreprise, mais vous donnera-t-elle la possibilité d'accéder à un poste de cadre supérieur à l'avenir ?

Entreprise

Un nom qui parle de lui-même. Les grandes entreprises sont généralement connues de tous ou, à tout le moins, sont des marques reconnues dans leur secteur. C'est agréable de dire aux gens où vous travaillez et qu'ils connaissent déjà votre entreprise.

Vous pouvez maîtriser un rôle ou une compétence. Les positions au sein d'une entreprise ont tendance à avoir des rôles plus directs : si vous travaillez dans l'équipe commerciale, vous vendez. Si vous travaillez au service client, vous répondez aux clients et les aidez. Ainsi, si vous savez déjà quel rôle vous souhaitez occuper ou dans quelle direction vous souhaitez vous orienter, ce type d'environnement peut vraiment vous aider à vous épanouir et à perfectionner ces compétences, sans avoir à vous concentrer sur une multitude d'autres responsabilités.

Résoudre les problèmes est un jeu d'enfant. Grâce à ces rôles hautement spécialisés, tout le monde sait à qui s'adresser lorsqu'un nouveau problème survient : l'équipe qui possède les compétences requises dans ce domaine. Si vous essayez de résoudre un problème qui ne relève pas de votre service, vous risquez de marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Croyez-moi, si c'est le plus gros problème que vous avez, tout ira bien 🙂 Ceux qui travaillent dans des start-ups aimeraient bien avoir ces équipes à leur disposition !

Des avantages sociaux plus intéressants. Allez, bien sûr que ces entreprises ont plus d'argent à dépenser. Elles peuvent généralement offrir à leurs employés d'excellents avantages tels que des soins de santé privés, des pensions, des services de garde d'enfants et des réductions dans certaines entreprises. Parfois, une grande entreprise peut aussi signifier un salaire plus élevé. Bien que j'aie également vu le contraire 😛

Aucune influence. Vous savez, ce qui m'a le plus blessé dans mon travail au sein d'une grande entreprise, c'était mon manque d'influence. Je me souciais vraiment de ma première entreprise et je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour contribuer à son succès. Honnêtement, il est tout simplement plus difficile de mener à bien ou de faire adopter des projets dans une grande entreprise. Ce qui m'amène à mon prochain point :

Aucun risque ! Les entreprises ou les grandes sociétés ont peur de prendre des risques. Vous pouvez vous présenter devant le vice-président avec une idée qui pourrait augmenter les revenus de 20 %. Mais si cette idée comporte le moindre risque, elle ne verra jamais le jour. Neuf fois sur dix, la décision sera de continuer à développer ce qui fonctionne. Il n'y a rien de mal à cela. Après tout, c'est la décision la plus intelligente. Croyez-moi, il est difficile d'imaginer la pression que subissent les cadres supérieurs pour satisfaire les actionnaires !

Moins de satisfaction professionnelle. En tant que petit rouage dans une machine gigantesque, il est difficile de vraiment voir la valeur de son travail. Vous n'êtes qu'une partie du processus, ou vous contribuez à une infime partie d'un résultat final que vous ne verrez peut-être pas avant des mois, voire des années ! Cela peut être frustrant pour ceux qui aiment vraiment voir l'impact de leur travail.

Les difficultés liées à la croissance. Vous pouvez exceller dans votre rôle et surpasser tous vos collègues, mais cela ne vous garantit pas pour autant la promotion que vous attendez. Si quelqu'un ayant plus d'ancienneté dans l'entreprise postule pour le même poste, vous pourriez bien vous retrouver sur la touche. Il se peut également que l'on vous refuse une promotion que vous méritez simplement parce que c'est ainsi que fonctionne l'entreprise, même si vous êtes plus que prêt !

Avantages

DES GAINS, et je ne parle pas de la salle de sport ! Si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire, un rôle dans une start-up peut vous aider à acquérir des compétences et à découvrir plusieurs positions. Vous acquerrez des compétences auxquelles vous n'auriez jamais pensé, tout simplement parce que vous y serez obligé ! Travailler pour une start-up est le meilleur moyen d'acquérir autant de compétences que possible.

L'équité ! Bien sûr, les grandes entreprises vous offriront des options sur actions, mais croyez-moi, elles les plafonnent autant que possible, car elles doivent les distribuer à un grand nombre d'employés. Rejoignez dès le début une start-up qui va devenir grande et vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent ! C'est pourquoi tant de gens sont prêts à travailler dur pour une start-up, car ils savent que cela leur rapportera gros plus tard !

Plus de responsabilités/opportunités d'apprentissage. En règle générale, plus la start-up est petite, plus vous aurez souvent de nouvelles responsabilités, car il y a tout simplement moins de personnes pour relever les défis. Je peux vous garantir que vous rencontrerez plus de problèmes dans une start-up. C'est aussi ce qui fait son charme. Comme tout dans la vie, les difficultés rencontrées dans une start-up forgent le caractère et vous aident à découvrir qui vous êtes vraiment. Préparez-vous à jouer un rôle important dans le processus décisionnel.

Vous aurez l'occasion d'expérimenter. Identifier et résoudre des problèmes présente un avantage professionnel majeur : cela vous permet de développer vos compétences et d'essayer de nouvelles choses. Si vous travaillez techniquement dans le marketing mais que vous souhaitez acquérir de l'expérience en tant que programmeur ou designer, vous lancer là où vous voyez un besoin peut être un excellent moyen d'apprendre et d'évoluer (à condition de continuer à assumer vos responsabilités principales). C'est une pratique courante dans les start-ups de la Silicon Valley.

Vous pouvez innover – Les start-ups doivent croître rapidement, et cela passe par l'innovation et l'esprit d'initiative de leurs employés. Aucun bon PDG d'une start-up ne vous empêchera d'essayer quelque chose de nouveau. C'est ainsi que les entreprises obtiennent des résultats grâce à des designs novateurs et des concepts inédits que leurs concurrents ne peuvent égaler.

Bonus : Outils de gestion de projet pour les startups

Inconvénients

Vous devrez résoudre les problèmes par vous-même. Vous ne pourrez pas vous en remettre à une équipe, ou du moins pas à une équipe telle que vous en connaissez dans les grandes entreprises ! Encore une fois, je considère cela comme un atout en raison de la valeur que cela vous apporte à long terme.

La charge de travail est lourde. Attendez-vous à travailler de longues heures, avec peu de jours fériés et de vacances. Les start-ups doivent tirer rapidement parti des tendances, et la croissance rapide est essentielle. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est difficile à atteindre. Vous travaillerez plus longtemps pour suivre le rythme des grandes entreprises, il faut donc être conscient du stress et du risque d'épuisement professionnel. La vie dans une start-up n'est vraiment pas faite pour tout le monde.

Stabilité/sécurité de l'emploi. Vous adorerez votre travail, mais vous ne saurez jamais combien de temps il durera. Si une start-up n'a pas les moyens financiers, vous pourriez être le prochain sur la liste. De plus, si la start-up est intelligente, elle ne gardera que les personnes qui apportent une valeur ajoutée maximale. Les meilleurs éléments !

Ce qui fait un bon employé d'entreprise

1) Fiable

La qualité n° 1 requise pour réussir dans le monde de l'entreprise est la capacité à aller jusqu'au bout des choses. Dès le jour où vous postulez, votre engagement à accomplir les tâches qui vous sont confiées dans les délais impartis témoigne de votre leadership.

2) Ambition

Les employés ambitieux sont prêts à faire un effort supplémentaire pour atteindre les objectifs de l'entreprise ou gravir les échelons. Ils ne se déroberont pas à leur devoir, car ils se fixent des objectifs et des attentes élevés. Ils souhaitent également progresser dans leur carrière. L'ambition déclenche l'ouverture d'esprit, les idées créatives et une attitude dynamique, autant de qualités qui sont bénéfiques pour toute entreprise. Cependant, votre représentant ambitieux doit également faire preuve d'une bonne dose d'intelligence émotionnelle 😉

3) Adéquation culturelle

Trouver un candidat qui correspond à la culture de votre entreprise est plus facile à dire qu'à faire. Tout d'abord, assurez-vous de bien connaître la culture de votre entreprise. Réfléchissez aux caractéristiques et aux valeurs qui sont importantes pour vous et vos employés actuels. Votre équipe chargée du recrutement doit bien connaître la culture de votre entreprise. La prise de décision, le langage et les pratiques quotidiennes au travail sont également révélateurs de la culture d'une entreprise.

Lorsque vous embauchez une personne qui ne correspond pas à la culture de votre entreprise, elle a tendance à se sentir marginalisée et à être moins performante. J'ai personnellement commis cette erreur et j'ai pu le constater de mes propres yeux. Lorsqu'une grande entreprise commence à embaucher un grand nombre de personnes, il devient assez évident de déterminer quel type de personne correspond le mieux à l'entreprise pour créer une équipe efficace.

4) Esprit d'équipe/Positivité

Nous avons tous déjà rencontré cette personne qui est complètement négative sur tout. Dès qu'il y a une augmentation des quotas, elle se met immédiatement à râler dans la cuisine. Ce genre de propos peut se répandre plus vite que vous ne le pensez, surtout dans une grande entreprise où il existe de nombreux clans. C'est la recette idéale pour créer des problèmes et il faut donc étouffer cela dans l'œuf.

La meilleure façon d'y remédier est de les entourer de personnes qui vivent et respirent leur entreprise. Ils portent le t-shirt de l'entreprise le week-end, participent à l'équipe de softball de l'entreprise et travaillent après les heures de bureau pour s'améliorer et faire connaître leur entreprise. Cette expression est galvaudée, mais vous voulez trouver quelqu'un qui croit vraiment en votre entreprise. Ces personnes soutiendront toujours vos changements (qui seront nombreux), qu'ils soient bénéfiques ou non pour les employés !

QU'EST-CE QUI FAIT UN BON EMPLOYÉ DANS UNE START-UP ?

1) Grit

La ténacité est une qualité indispensable à l'innovation, car la plupart des innovations voient le jour pendant les périodes les plus sombres d'une start-up. Lorsqu'une start-up est confrontée à des difficultés, elle est obligée d'évoluer. C'est également pendant ces périodes difficiles que les stars d'une petite entreprise brillent le plus. Un employé de haut niveau ne se laissera pas décourager par l'échec, mais contribuera au contraire à trouver une solution innovante. Vous devez être capable de suivre le rythme effréné d'un environnement de travail plus longtemps et plus efficacement que les employés d'entreprise qui ont un « emploi à temps plein »

2) Communicateur efficace

Les employés qui réussissent dans une start-up sont de bons communicateurs, c'est une évidence. Bien sûr, un employé qui n'est pas doué pour communiquer peut être un excellent collaborateur, mais il ne sera pas un bon leader au sein de l'organisation. Tout le monde pense qu'être un bon communicateur est une question de charisme et de sympathie. Ce n'est pas vrai ! Je l'ai appris à mes dépens lorsque j'ai rejoint une start-up.

La communication consiste à transmettre des informations précises aux bonnes personnes, d'une manière facile à comprendre et en temps opportun. La communication et la transparence aident les startups à se développer rapidement. Les dirigeants qui ont de mauvaises compétences en communication constituent un handicap pour toute entreprise : ils ne seront pas en mesure de maximiser le potentiel de leur équipe et finiront par ralentir la croissance de votre startup.

3) Mentalité « Get Sh*t Done » (Faire ce qu'il faut)

Un forfait, c'est bien, mais tout peut arriver, et la plupart des entrepreneurs ne dépassent pas les trois premières étapes avant de s'adapter à la réalité. Je peux affirmer sans hésiter qu'aucune entreprise ne correspond exactement à ce que prévoyait son forfait initial.

Les employés des start-ups pures passent peu de temps à planifier et beaucoup plus à agir. S'ils ne sont pas sûrs, ils agissent... puis réagissent de manière appropriée. Ils savent qu'ils auront tout le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'évaluer et d'analyser les erreurs de l'entreprise si celle-ci fait faillite.

4) Curiosité

C'est la CLÉ ! Il suffit d'entrer dans n'importe quelle start-up pour comprendre que je ne peux pas être plus précis. Quand un employé se lance dans quelque chose par curiosité, c'est là que la magie opère. La curiosité fait partie de la passion qui anime les employés des start-ups. La volonté d'en savoir plus et de s'améliorer vous mènera à la réussite. Pourquoi pensez-vous que les fondateurs et les employés des start-ups, une fois qu'ils ont réussi, passent à d'autres entreprises ou à d'autres missions ?

Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais vous porterez plusieurs casquettes et vous acquerrez toujours de nouvelles compétences qui vous aideront à accomplir votre mission ! Vous ne savez jamais quelle phrase tirée d'un livre ou d'un article peut vous aider à rendre un processus plus efficace, à améliorer un produit ou même à conclure une affaire importante !

Après avoir travaillé dans les deux environnements, j'ai pu constater les avantages et les inconvénients de chacun. Mon conseil général est d'essayer les deux et de décider ensuite. Oui, il existe d'excellentes start-ups/entreprises, mais aussi des start-ups/entreprises HORRIBLES. Faites vos recherches et lancez-vous. Tant que vous travaillez dur et apprenez tout ce que vous pouvez, vous ne pouvez pas vous tromper !

Je ne suis pas impartial, mais je pense que commencer dans une grande entreprise renommée pour découvrir vos talents est la meilleure façon de démarrer. Vous serez entouré de nouveaux employés qui, comme vous, ne savent pas encore ce qu'ils font, et vous pourrez apprendre ensemble ! Vous vous ferez également de très bons amis. Ensuite, mettez vos compétences au service d'une start-up et travaillez dur pour créer votre propre grande entreprise renommée ! Je suis encore en chemin, je vous dirai dans quelques années si cela a fonctionné 😉

Avec toute mon affection et bonne chance !