Meilleur logiciel de communication d'entreprise pour la messagerie d'équipe en 2025

Les termes "collaboration" et "engagement" ont fait peau neuve à mesure que le travail télétravail et hybride devenait la norme. Les gens ne se réunissent plus physiquement pour mener à bien les objectifs de l'entreprise ; ils le font dans des espaces numériques.

Vous avez besoin d'outils de communication et de collaboration pour encourager une communication ouverte et favoriser un fort sentiment de travail d'équipe. Les logiciels de communication d'entreprise constituent un espace centralisé de collaboration avec un accès aux outils numériques pour les réunions vidéo, en affinant votre partage de fichiers en un seul endroit, ou en permettant des interactions 1:1 sur des canaux personnels et privés.

Choisir le bon logiciel de communication d'entreprise est un défi, mais il est essentiel. Cet article compare les principaux outils et plateformes de communication d'entreprise et évalue les fonctionnalités, les limites et les avantages globaux qui les différencient.

Que faut-il rechercher dans les plateformes de communication d'entreprise ?

En plus de la messagerie texte habituelle (discussion), recherchez une plateforme de communication d'équipe qui offre la visioconférence et le partage d'écran. Pour les équipes à distance, telles que le marketing et les ventes, qui ont besoin de passer en revue un rapport lors de réunions virtuelles, ces fonctionnalités favorisent une communication efficace Gestion de projet: Les outils de gestion de projet intégrés aux outils de communication garantissent que rien ne passe inaperçu, que tout le monde connaît les tâches, les objectifs et les échéanciers de l'équipe, et permettent aux managers de suivre la progression à partir d'un seul tableau de bord

Trouvez un outil de collaboration d'équipe qui assiste le partage de fichiers pour faciliter le travail avec les équipes télétravail et hybrides. Tout le monde a accès aux mêmes documents, procédures opératoires normalisées et politiques dans une bibliothèque centralisée, ce qui leur évite de perdre du temps à rechercher les dossiers pertinents en cas de besoin. Pour les entreprises nécessitant une sécurité de niveau entreprise, le partage sécurisé de fichiers sur la plateforme de communication est crucial Audioconférence: Les meilleurs outils de communication d'entreprise offrent l'audioconférence par le biais d'appels vocaux et audio directs. Lorsque les membres de votre équipe ont besoin de clarifier quelque chose ou de suivre rapidement une discussion, ils peuvent inviter les membres de l'équipe à un appel audio directement depuis leur bureau ou leur application mobile, sans avoir à paramétrer une ligne de communication externe

Un intranet social est un portail central où chacun peut communiquer avec les autres. Qu'il s'agisse de partager des mises à jour à l'échelle de l'entreprise ou de faire avancer votre équipe sur des projets individuels, il rationalise la communication au sein de l'équipe **Intégration : un excellent logiciel de communication d'entreprise s'intègre aux applications tierces utilisées par vos services, notamment les services de vente, de marketing, de gestion de la relation client (CRM) et de comptabilité

Interface conviviale: Optez pour une plateforme de communication dotée d'une interface intuitive et facile à utiliser, dans laquelle tous les membres de l'équipe peuvent facilement naviguer, ce qui favorise l'adoption globale

Top 12 des logiciels de communication d'entreprise pour l'efficacité

1. ClickUp

Déléguez le travail, gérez les charges d'équipe et centralisez vos communications avec ClickUp pour la communication d'entreprise

Si vous en avez assez de jongler avec plusieurs plateformes de gestion de projet et de communication, utilisez ClickUp pour les opérations d'équipe pour centraliser tout en un seul endroit. Que vous soyez un indépendant, que vous dirigiez une petite agence ou que vous fassiez partie d'une entreprise, les outils de collaboration et les fonctionnalités de ClickUp permettent à vos équipes internes et externes de communiquer sous un même toit.

Par exemple, les fonctionnalités de collaboration en temps réel et asynchrone telles que la fonction ClickUp Discussion permet à chacun de rester aligné et de bénéficier d'une messagerie instantanée ainsi que d'appels audio et vidéo. En même temps, Clip de ClickUp vous permet d'enregistrer des messages vidéo rapides au sein de la plateforme.

Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer votre écran et partager facilement des informations avec votre équipe

Que vous ayez des personnes au bureau ou dispersées à travers le monde, la communication unifiée évite les silos et aide les équipes à trouver rapidement des solutions à leurs goulets d'étranglement.

ClickUp est une plateforme de communication d'entreprise qui associe le chat à la gestion des tâches et à la collaboration. Cela vous permet de créer une environnement de travail collaboratif avec pour résultat une augmentation de la productivité, du moral, de la créativité et de l'esprit d'équipe.

ClickUp fonctionnalités clés

ClickUp Discuter intègre de manière transparente la messagerie dans les tâches, ce qui permet de consolider toutes les discussions du projet et de les rendre facilement accessibles. Plus besoin de passer d'une application à l'autre

Réunissez les discussions et les projets de manière transparente avec ClickUp Chat

ClickUp Affiches comme les diagrammes Gantt, les tableaux Kanban et les vues Calendrier, permettent de visualiser la progression du projet et la communication, en fournissant des contextes plus clairs et en facilitant les discussions sur les délais, les dépendances et les tâches assignées

Assurez-vous que tout le monde est sur la même page et agissez grâce aux @mentions et aux commentaires sur les tâches. Étiquettez les membres de l'équipe directement dans les tâches et les commentaires, partagez les mises à jour et invitez à l'action, avec pour résultat une communication claire et efficace tout au long de vos projets.

Rationalisez vos e-mails en intégrant votre environnement de travail de Google, Outlook et Google Agenda avec ClickUp àenvoyer et recevoir des e-mails directement à partir de vos tâches

Utiliser des modèles de plans de communication de projet pour créer des checklists détaillées, des sous-tâches et des marqueurs de priorité afin de décomposer les tâches complexes et de suivre la progression de manière visuelle

Attribuez des tâches, fixez des dates d'échéance et partagez des fichiers, le tout au sein de l'application Tâches ClickUp pour favoriser la collaboration et responsabiliser tout le monde

Limites de ClickUp

Le vaste tableau de fonctionnalités et d'options de ClickUp peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7 par membre et par mois

$7 par membre et par mois Business: 12 $ par membre et par mois

12 $ par membre et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 7 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9400+ commentaires)

4.7/5 (9400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4000+ avis)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Microsoft Teams est un logiciel de communication d'entreprise complet conçu pour les voyageurs sur site, à distance, hybrides ou commerciaux. Où que vous soyez, vous pouvez rester connecté et dans la boucle de vos projets grâce à des applications web et mobiles.

L'interface sans fioritures n'est pas très performante en termes de design et de personnalisation, mais la convivialité compense. Microsoft Teams est un logiciel de communication d'équipe efficace si vous utilisez déjà les produits Microsoft Workspace.

Principales fonctionnalités de Microsoft Teams

Stimulez la productivité grâce àgestion des tâches intégréeavec d'autres outils Microsoft tels que Planner et À faire. Créez, attribuez et suivez les tâches directement dans la plateforme, facilitant ainsi la communication et la collaboration

Partagez des documents et des calendriers pour favoriser le travail d'équipe interdépartemental et créer une main-d'œuvre connectée pour vos équipes à distance

Identifiez les messages de groupe par rapport aux messages individuels grâce à des marqueurs de notification uniques qui révèlent instantanément à qui le message est destiné, ce qui vous permet de rester au fait de ce qui compte le plus

Limites de Microsoft Teams

Le nombre de canaux et de groupes auxquels vous pouvez participer est limité

Tarifs de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

4 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (14,000+ reviews)

4.3/5 (14,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (9000+ avis)

3. Chanty

via Chanty Chanty offre une interface utilisateur intuitive, facilitant l'apprentissage et l'utilisation complète d'un large intervalle de fonctionnalités, notamment la messagerie instantanée, le partage de fichiers et la gestion des tâches.

Chanty s'intègre aux principales applications tierces utilisées par une entreprise, telles que Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack, etc. Avec un forfait gratuit, Chanty est un bon outil de communication Business pour les petites équipes et les startups au budget restreint.

Chanty fonctionnalités clés

Le "Teambook" de Chanty est un hub consultable qui centralise vos discussions, vos messages épinglés et vos fichiers

Encouragez les sessions de brainstorming dynamiques et favorisez l'alignement de l'équipe grâce aux appels de groupe

Partager des écrans avec des annotations en temps réel pour les réunions en ligne avec la vidéo conférence de Chanty

Créez des tâches à partir des messages

Limites de Chanty

Nécessite l'intégration avec des applications tierces pour des fonctionnalités avancées de vidéo discussion et de gestion de projet

Des utilisateurs ont signalé que les visioconférences pouvaient présenter des problèmes

Prix de Chanty

Forfait gratuit

Forfait Business : 4$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (40+ commentaires)

4.5/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

4. ProofHub

via PreuveHub ProofHub est un outil de gestion de projet qui permet aux équipes d'assigner des tâches, de gérer les rôles de l'équipe, de centraliser les discussions sur les produits, de gérer les projets de l'entreprise et de collaborer avec des équipes interfonctionnelles.

S'il permet avant tout une collaboration en temps réel, plusieurs agences de marketing et de développement d'applications utilisent ProofHub comme plateforme de communication bidirectionnelle entre leurs équipes internes et leurs clients.

Caractéristiques clés de ProofHub

Créez des tâches et des listes de tâches, assignez-les aux membres de l'équipe et ajoutez des dates de début et d'échéance pour vous assurer que les tâches sont achevées à temps

Simplifiez la communication en discutant et en faisant des annonces dans l'application

Gardez les projets sur le suivi grâce à des rapports perspicaces qui découvrent les goulets d'étranglement, identifient les domaines d'amélioration et développent des stratégies efficaces pour fonctionner au mieux

Collaborez sur des actifs créatifs en temps réel ou de manière asynchrone à l'aide de la fonctionnalité de discussion

Limites de ProofHub

Les options d'intégration limitées restreignent l'utilisation de plusieurs outils à partir d'un environnement de travail unifié

Certains utilisateurs peuvent avoir du mal à comprendre et à utiliser les fonctionnalités étendues de ProofHub

Prix de ProofHub

Essentiel: 50 $/mois

50 $/mois Contrôle ultime: 99 $/mois

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (110+ commentaires)

5. Filestage

via Filestage Filestage est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud pour les agences créatives au service des clients et des projets.

La liste étendue des formats de fichiers assistés par Filestage élimine les problèmes de configuration pour les agences travaillant sur plusieurs projets.

Si vous êtes chef de projet dans une agence de marketing, les plateformes de collaboration comme Filestage vous permettent de partager les commentaires entre tous les services et de réaliser des campagnes plus rapidement en réduisant le nombre de cycles de révision.

L'espace de travail centralisé automatise le flux d'approbation et aide les équipes interdépartementales avec le partage de fichiers, le suivi des commentaires et la collaboration documentaire.

Avec cet outil de communication, travaillez sur tous les projets à partir d'une plateforme unique et invitez les parties prenantes concernées à examiner les modifications grâce à des autorisations d'accès personnalisées.

Filestage fonctionnalités clés

Rationalisez votre processus de révision en téléchargeant des fichiers, en les partageant avec des parties prenantes internes et externes, en fixant des dates d'échéance et en recevant des commentaires directement sur le fichier

Flux de travail de révision automatiséssimplifier le processus de collaboration et permettent de réduire considérablement les délais d'exécution des révisions et les échanges d'e-mails pour les approbations

Comparer facilement les différentes versions des fichiers et des créations

Automatisation des tâches quotidiennes simples, comme l'envoi de rappels pour les dates d'échéance

Limites de Filestage

Options de personnalisation limitées

Il manque des fonctionnalités essentielles telles que la visioconférence en ligne et les appels téléphoniques in-app

Les téléchargements de vidéos volumineux peuvent rapidement atteindre votre limite de données, ce qui pourrait nécessiter une mise à niveau

Prix de Filestage

Forfait gratuit

Basique: $129/mois

$129/mois Professionnel: 369 $/mois

369 $/mois Enterprise: prix personnalisé

G2: 4.6/5 (240+ commentaires)

4.6/5 (240+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

6. Messager des troupes

via TroopMessenger Utilisez le logiciel de communication d'entreprise Troop Messenger pour la collaboration d'équipe via son modèle de livraison SaaS, ses serveurs sur site, son API de discussion ou son application personnalisée.

Avec une accessibilité multiplateforme (pour Windows, Mac, Linux, Android, iOS et le web), Troop Messenger est utilisé par les agences de défense, gouvernementales et fédérales qui ont besoin d'une sécurité de niveau entreprise pour leur outil de communication interne.

L'interface intuitive et les fonctionnalités, telles que la messagerie groupée, les appels en visioconférence audio/vidéo, le partage d'écran à distance, le partage de fichiers et la gestion des tâches, garantissent la sécurité des données lors de la communication virtuelle.

Troop Messenger fonctionnalités clés

Lancez des discussions confidentielles, individuelles et autodestructrices avec vos collègues grâce à la fonction "Burnout"

Avec Forkout de Troop Messenger, vous pouvez envoyer un seul message ou une pièce jointe à plusieurs utilisateurs et groupes à la fois

Enregistrez vos mises à jour de travail dans la messagerie audio de Troop Messenger et envoyez-les dans des discussions de groupe ou en tête-à-tête

Limites de Troop Messenger

Flux de travail contre-intuitifs et chronophages, car la suppression ou la mise à jour de contenu en masse est un processus en plusieurs étapes

Prix de Troop Messenger

Premium: 2,5 $/mois par utilisateur

2,5 $/mois par utilisateur Enterprise: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Superieur: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur On-Premise : prix personnalisé

: prix personnalisé Défense/Politique/ONG/Secteur de l'éducation : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée TM Monitor: Disponible moyennant un coût supplémentaire.

G2 : 4.6/5 (70+ commentaires)

: 4.6/5 (70+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

7. Dropbox

via Dropbox La collaboration documentaire est la pierre angulaire des lieux de travail modernes, où les équipes collaborent en temps réel, partagent leurs idées et accélèrent l'achèvement des projets, qu'elles se trouvent au même emplacement ou qu'elles soient géographiquement réparties.

Dropbox est une plateforme de collaboration documentaire et de stockage cloud qui permet aux entreprises de sécuriser, stocker, partager et collaborer sur des fichiers dans le cloud.

Caractéristiques clés de Dropbox

Stockez, modifiez, partagez, signez, enregistrez des écrans, commentez et suivez l'engagement à partir d'un espace unifié

Réduisez les erreurs de communication et veillez à ce que tout le monde puisse accéder aux dernières versions grâce à des liens permettant d'en assurer le suivi

Utilisez Dropbox Capture pour donner et recevoir des commentaires et mettre en contexte des sujets complexes à l'aide d'enregistrements d'écran, de voix off et de captures d'écran

Limites de Dropbox

Absence de messagerie instantanée multiplateforme en temps réel

Lorsque votre quota de stockage est dépassé, Dropbox arrête de synchroniser

Prix de Dropbox

Professionnel: 16,58 $/mois par utilisateur

16,58 $/mois par utilisateur Standard: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Avancé: 24 $/mois par utilisateur

24 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (23,000+ reviews)

4.4/5 (23,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (21 000+ avis)

8. MVP RingCentral

via RingCentral RingCentral MVP est un service de communication basé sur le cloud qui aide les entreprises de toutes tailles à consolider et à rationaliser les canaux de communication de leurs équipes au sein d'une plateforme unique et centralisée. Sa suite complète de fonctionnalités englobe les appels vocaux, la visioconférence, la messagerie et le fax, aidant les équipes à rester connectées et productives depuis n'importe où.

RingCentral MVP est un bon choix pour les entreprises qui souhaitent regrouper leurs offres de service client et leur logiciel de communication interne sur la même interface.

Principales fonctionnalités de RingCentral MVP

Unification de la communication à travers de multiples canaux, y compris les appels d'entreprise, les SMS, les fax et la messagerie d'équipe en un seul emplacement

Intégrer plusieurs outils de communication et de collaboration, tels que la gestion de projet, les outils de vidéo conférence et les applications de messagerie instantanée, dans une seule plateforme de communication cloud

Prendre des décisions éclairées sur l'infrastructure de communication de votre équipe et l'allocation des ressources grâce à des rapports visuels complets

Limites du MVP RingCentral

Les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser le message d'accueil de la conférence téléphonique

Il n'est pas possible de combiner les forfaits en fonction des besoins des équipes, des employés ou des emplacements

Prix du MVP RingCentral

Essentials: 22,99 $/mois par utilisateur

22,99 $/mois par utilisateur Standard: $45.99/mois par utilisateur

$45.99/mois par utilisateur Premium: $53.99/mois par utilisateur

$53.99/mois par utilisateur Ultimate: $74.99/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de RingCentral MVP

G2: 3.9/5 (700+ reviews)

3.9/5 (700+ reviews) Capterra: 4.3/5 (1000+ commentaires)

9. Basecamp

via Basecamp Basecamp est une plateforme de messagerie qui favorise un travail d'équipe de qualité. Fondée en 1999, elle est un précurseur en matière de communication d'équipe et est utilisée par tous, y compris les solopreneurs, les indépendants, les agences et les entreprises.

Les six principaux outils de Basecamp 3 qui permettent aux équipes de se faire les champions d'une communication efficace sont :

Campfire pour des messages rapides et directs

Tableau d'affichage pour les discussions asynchrones

To-dos pour afficher les tâches

Check-ins automatiques pour les tâches récurrentes

Documents et fichiers pour le stockage et l'accès aux fichiers et la gestion des connaissances

Ces outils vous offrent un emplacement centralisé pour discuter et stocker toutes les informations relatives à un projet et exécuter des tâches, que vous soyez au bureau ou que vous travailliez à distance.

Les fonctionnalités clés de Basecamp

Tenez tout le monde informé et aligné en temps réel grâce à des tableaux d'affichage dédiés à chaque projet

Créez des listes claires de choses à faire, assignez des tâches avec des dates d'échéance et suivez visuellement la progression grâce au "Tableau des cartes", une version unique des tableaux Kanban

Organisez, stockez et partagez des fichiers, des images et des documents sur des canaux privés et publics

Limites de Basecamp

Absence de fonctionnalités essentielles de gestion de projet, telles que les statuts des tâches

Ne peut pas gérer la complexité et les systèmes complets de feuilles de route et de flux de travail dans le cas des entreprises de taille moyenne

Prix de Basecamp

Essai gratuit

Basecamp: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Basecamp Pro Illimité: $299/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (5000+ commentaires)

4.1/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (14,000+ commentaires)

10. Travailvivo

via Workvivo Sans plateforme de communication interne avec les employés, les équipes n'ont aucune visibilité sur les autres opérations et initiatives de l'entreprise. La communication avec l'équipe n'est possible que dans le cadre de réunions mensuelles et d'e-mails.

C'est là que le logiciel de communication interne Workvivo permet à chacun d'interagir facilement. Il permettra aux équipes de collaborer, de partager et de renforcer l'engagement au sein de l'entreprise, en supprimant les dépendances aux e-mails.

Caractéristiques clés de Workvivo

Des espaces privés pour des membres de l'équipe prédéfinis permettent à l'équipe de se réunir à distance en toute sécurité

Étiquettez les personnes concernées, célébrez les réussites et présentez les contributions des employés sur Workvivo TV

Engagez l'ensemble de votre personnel en discutant et en envoyant des notifications

Limites de Workvivo

Les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser les notifications, ce qui entraîne des pop-ups non pertinents et une surcharge d'informations

La lecture de vidéos de haute qualité sur l'application mobile connaît des pépins et des blocages

Prix de Workvivo

Tarifs personnalisés

Evaluations et critiques de Workvivo

G2: 4.9/5 (1000+ commentaires)

4.9/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

Stimuler la satisfaction des employés avec le bon logiciel de communication d'entreprise

Le choix d'un logiciel de communication d'entreprise adapté aux besoins de votre entreprise augmentera l'engagement des employés, la productivité et le sentiment général. Commencez par analyser l'état de votre entreprise et de vos outils de collaboration.

Par exemple, si vous utilisez déjà un outil de gestion de projet comme ClickUp pour la communication au sein de l'équipe et la gestion des tâches, il dispose de fonctionnalités supplémentaires, comme ClickUp Chat, une application de messagerie instantanée. ClickUp Brain est votre deuxième cerveau. Il vous aide à rédiger des résumés de réunions, à extraire des sous-tâches des notes de réunion et des agendas, et à pré-remplir des modèles pour faciliter le partage des connaissances. Tableaux de bord de ClickUp affichent une vue d'ensemble de la progression de l'équipe. Vous pouvez ajouter des widgets au tableau de bord pour les mises à jour du flux de travail, les changements de statut du projet et les attributions de tâches. Que vous utilisiez des outils de collaboration pour un usage interne ou pour la communication avec les clients, ClickUp vous permet de créer des liens partageables et de gérer les permissions. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour commencer à rationaliser la collaboration au sein de votre équipe.