100+ activités amusantes de team building virtuel pour renforcer le moral de l'équipe

Même avec tous les avantages des équipes virtuelles , plus de 53% des travailleurs à distance estiment qu'il est difficile d'établir des liens avec leurs collègues derrière un écran.

Nous sommes tous passés par là !

Aussi pratique que soit le travail télétravail, les employés se sentent parfois seuls.

Les activités de renforcement de l'équipe virtuelle sont des jeux et des exercices amusants qui aident les collègues à collaborer à un objectif partagé, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Elles permettent de se connaître et de nouer des relations, favorisant ainsi la cohésion et la créativité.

La plupart de vos collègues trouveront les évènements de renforcement de l'équipe peu intéressants, car ils craignent une autre réunion ennuyeuse sans l'élément "amusant".

Pour intensifier vos efforts de consolidation d'équipe avec les employés à distance, nous avons dressé une liste de plus de 100 activités et outils amusants de consolidation d'équipe virtuelle afin d'améliorer la collaboration et l'engagement au sein des équipes à distance.

Allons-y 🎉

Importance du team building virtuel

Le team building virtuel est essentiel pour les équipes à distance pour aider à surmonter l'isolement, améliorer la communication, renforcer la confiance au sein de l'équipe et de maintenir l'engagement des employés. Voyons comment les activités de consolidation d'équipe virtuelle aident les équipes à distance à rester connectées.

Aider à construire des relations: Les activités de consolidation d'équipe virtuelle aident les employés à distance à se connaître personnellement malgré le fait qu'ils ne soient pas présents physiquement au même emplacement. Ces activités contribuent à renforcer les relations, ce qui est essentiel pour maximiser la collaboration et la productivité de l'équipe

Les activités de consolidation d'équipe virtuelle aident les employés à distance à se connaître personnellement malgré le fait qu'ils ne soient pas présents physiquement au même emplacement. Ces activités contribuent à renforcer les relations, ce qui est essentiel pour maximiser la collaboration et la productivité de l'équipe

Améliorer les compétences en matière de communication: Notre liste comprend de nombreuses activités amusantes de renforcement d'équipe virtuelle pour améliorer la communication et la cohésion de l'équipe. Ces activités comprennent l'écoute active, l'expression claire des idées et la fourniture d'un feed-back constructif aux membres de l'équipemaintenir l'engagement des employés à distance. Si vous en avez assez des obstacles à la productivité dus à des problèmes de communication, les activités suivantes sont à essayer absolument !

De nombreuses activités de constitution d'équipes virtuelles exigent des participants qu'ils travaillent ensemble pour résoudre des problèmes complexes. Ces jeux virtuels apprennent à votre équipe à travailler de manière cohérente pour atteindre les objectifs

100 activités virtuelles de team building à essayer en 2024

Voici une liste de plus de 100 activités de team building virtuel amusantes pour faciliter le rapprochement de votre équipe afin d'atteindre une efficacité maximale.

1. Brise-glace virtuels

À vous de faire en sorte que les membres de votre équipe ne se connaissent pas encore ? Il est temps de briser la glace ! 🥶

Les brise-glace virtuels sont des activités et des exercices qui favorisent les discussions avec les membres de votre équipe.

L'agenda principal des activités brise-glace est de permettre aux membres de l'équipe d'avoir des discussions en formulaire libre dans un paramètre amusant et informel.

Par exemple, le jeu "Deux vérités, un mensonge" est un excellent moyen de briser la glace. Chaque membre de l'équipe doit trouver trois affirmations à son sujet. Parmi ces affirmations, deux sont des vérités et une est un mensonge. Le reste de l'équipe écoute attentivement et essaie de deviner quelle déclaration est le mensonge. Une fois que tout le monde a voté, continuez et révélez la réponse.

De même, il existe d'autres activités virtuelles pour briser la glace, comme les "Mémoires à six mots" et les "Intelligences de l'île du désert"

En parlant de présentations, il n'est pas facile de se souvenir de tout sur tout le monde en une seule réunion. C'est pourquoi 'Rencontrer l'équipe' peuvent vous aider à présenter rapidement tout le monde. Gardez ces modèles à portée de main pour voir les titres des postes, l'expérience, les compétences et les coordonnées de chacun en un seul endroit.

Vous pouvez également utiliser des modèles de charte d'équipe pour documenter la mission et les objets de votre équipe afin que vous soyez tous sur la même page.

2. Jeux virtuels de consolidation d'équipe

Les jeux interactifs tels que le Pictionary ou les Charades muettes sont un moyen amusant d'améliorer le travail d'équipe et la compétition amicale.

Ces jeux ne sont pas ce que l'on pourrait appeler un brise-glace ; vous y jouez généralement une fois que vous avez établi une certaine relation avec les membres de votre équipe.

L'avantage est que la plupart des applications de vidéoconférence comme Zoom, des outils de gestion de projet comme ClickUp et des applications de collaboration comme MS Teams sont équipés d'outils de dessin et d'éléments permettant de jouer au Pictionnary sans que votre équipe n'ait à installer une autre application.

3. Spectacles de talents virtuels

Comprendre les intérêts et les passions des membres de votre équipe vous aide à mieux interagir avec eux. Parfois, cela signifie apprécier vos collègues pour leurs talents uniques.

Les concours virtuels de talents peuvent être un outil pratique à cet égard. Vous et vos collègues avez l'occasion de montrer votre côté créatif, et la découverte d'un éventuel chevauchement de leurs intérêts avec les vôtres vous aide, vous et votre équipe, à resserrer les liens !

4. Ateliers de consolidation d'équipe en ligne

L'organisation d'ateliers ou de sessions de formation virtuels est un autre excellent moyen de renforcer l'esprit d'équipe. Les sujets peuvent porter sur la direction d'une équipe les ateliers sont consacrés à l'amélioration de la communication, des compétences en matière de communication, de la dynamique d'équipe, du développement professionnel et de la collaboration. Les Mentions avec des exercices de jeux de rôle et des discussions de groupe méritent une mention spéciale.

Ces ateliers aideront les membres de votre équipe à se développer, mais pour faire ressortir le meilleur de chaque membre, il faut se concentrer sur les points suivants différentes étapes du développement de l'équipe

le formulaire, la tempête, la normalisation, la performance et l'ajournement. Assurez-vous simplement d'être présent à chaque étape pour guider vos employés.

5. Réunions virtuelles à l'heure du déjeuner

La nourriture est l'un des moyens les plus simples de rassembler les gens. Les réunions virtuelles permettent aux membres d'une équipe de se réunir en ligne, de manger ensemble, de discuter et de tisser des liens autour d'un repas. L'avantage, c'est que ces réunions sont incroyablement simples et faciles à organiser.

De plus, organiser une réunion virtuelle autour d'un repas une fois par semaine est une excellente pratique pour nouer des relations en dehors des discussions liées au travail. Profitez de ces réunions virtuelles pour en savoir plus sur vos collègues : leurs préférences alimentaires, leurs restaurants favoris et la manière dont ils passent leur temps en dehors du travail.

6. Soirées cinéma à distance

Tout le monde se lie autour de la nourriture, et les films ne sont pas loin derrière. 🎬

Pour améliorer votre jeu de consolidation d'équipe virtuelle, envisagez d'organiser des soirées cinéma virtuelles au cours desquelles les membres de l'équipe regardent des films ensemble à l'aide de plateformes de streaming synchronisées.

Par exemple , Soirée Netflix est le gros poisson de l'écosystème des soirées de visionnage à distance à l'heure actuelle. Il travaille comme une extension de navigateur, permettant à 50 personnes de regarder ensemble n'importe quel programme Netflix.

De même, des applications tierces comme Scener facilitent le visionnage à distance via Netflix, Disney+, HBO, et plus encore.

7. Des sessions de méditation ou de yoga en groupe

En tant que chef d'équipe parfaitement conscient de la façon dont l'environnement de travail peut être stressant, vous devez encourager votre équipe par le biais d'activités qui favorisent le bien-être mental .

Si vous êtes adepte de la méditation et du yoga, vous pourriez animer des sessions virtuelles pour promouvoir la relaxation, la pleine conscience et le soulagement du stress parmi les membres de l'équipe. Sinon, vous pouvez organiser des sessions de yoga/méditation en groupe à l'aide de vidéos de YouTube qui ne manqueront pas de déstresser tout le monde !

8. Cours de cuisine en ligne

À faire ? Si oui, apprenez peut-être à votre équipe une ou deux recettes ou même apprenez leurs recettes favorites. 🍴

Vous pouvez également laisser un membre de l'équipe animer un cours de cuisine virtuel. Si aucun membre de votre équipe ne cuisine, organisez des sessions de groupe au cours desquelles vous pourrez apprendre à partir des milliards de vidéos disponibles sur l'internet !

9. Des sessions de comédie en ligne

Qu'est-ce que tout le monde aime, à part manger ? Rire, bien sûr !

Vous pouvez organiser des sessions de comédie en ligne avec votre équipe, au cours desquelles chacun partage des blagues sur les autres ou sur ce qui se passe dans sa vie. Vous découvrirez peut-être le talent caché d'un collègue pour le résumé rapide ! De plus, en donnant à votre équipe l'occasion de vous faire ouvertement des blagues sur vos manies et en prenant cela comme un sport, vous deviendrez le chef d'équipe le plus cool qui soit !

10. Défis sportifs en ligne

S'il y a une chose que nous avons tous apprise de 2020 et 2021, c'est l'importance d'un corps sain pour abriter un esprit sain. Se fixer des objectifs de remise en forme vous aidera non seulement à rester en bonne santé, mais favorisera également le sentiment de travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun, et le résultat global ne manquera pas de se refléter sur la production de vos projets !

Vous voulez d'autres suggestions d'activités de renforcement de l'esprit d'équipe virtuel ? Voici d'autres activités de team building pour votre équipe à distance.

Jeux, quiz et jeux-questionnaires

11. Soirée de jeux de société virtuels

12. Bingo virtuel

13. Jeu de réalité augmentée

14. Jeu virtuel "Je n'ai jamais rien fait"

15. Défi de la liste des choses à faire

16. Tests de personnalité

17. Jeu virtuel de "discussion en emoji "

18. Déchiffrage virtuel de codes

19. Mystère du meurtre virtuel

20. Jeu-questionnaire sur le marketing numérique

21. Jeux en ligne

22. Chasse au trésor virtuelle

23. Exposition virtuelle à portée de main

24. Salle d'évasion virtuelle

25. Concours "Devinez l'emoji "

26. Le "qui suis-je" virtuel

27. Jeu en ligne sur les machines à voyager dans le temps

28. Devinez le slogan

29. Jeu-questionnaire sur le logo

30. Concours de podcasts

31. Spécial du vendredi - Réunion virtuelle "Connaissez votre équipe "

32. Jeux de course virtuels

33. Concours virtuel à cinq doigts

Alimentation et boissons

34. Tournée virtuelle des bars

35. Cours de mixologie virtuel

36. Fête du dessert numérique

37. Happy hours virtuels

38. Club du livre de cuisine

39. Concours de cuisine Trivia

Musique et danse

40. Sessions de karaoké virtuel

41. Écriture théâtrale collaborative en ligne

42. Soirée dansante virtuelle

43. Soirée micro ouvert virtuelle

44. Concours de karaoké de groupe

45. Bataille de DJ virtuels

46. Séances d'improvisation musicale en ligne

47. Collaboration de groupe en matière de listes de lecture

48. défi "Nommez cet air "

Expressions créatives

49. Et si vous étiez X (un PDG, une star de cinéma, ou un rôle reconnaissable similaire)

50. Défi de partage de photos

51. Session d'improvisation virtuelle

52. Concours d'écriture créative à distance

53. Concours d'écriture dramatique numérique

54. Session de narration à distance

55. Défi artistique virtuel

56. Sessions de peinture et de dégustation à distance

57. Sessions d'artisanat à distance

58. Feuilles de calcul en pixel art

59. Défi bricolage

60. Session d'origami virtuel

61. Collaboration artistique numérique

62. Défilé de mode virtuel

63. Défi bricolage pour la décoration de l'Accueil

64. Concours de photographie intra-équipe

65. Cours de dessin en ligne

Poursuites intellectuelles

66. Club de débat

67. Sessions de Sudoku virtuel

68. Club de lecture virtuel

69. L'heure du pouvoir

70. Guerre des tableurs

Activités interactives de renforcement de l'esprit d'équipe

71. Jeu de rôle du leader

72. Célébration des victoires hebdomadaires

73. Conseils de productivité à l'épreuve des faits

74. Défi de présentation d'un produit

75. Journée d'échange de services

76. Atelier virtuel sur la communication

77. Sessions de brainstorming en ligne

78. Poursuite d'une équipe virtuelle

79. Programme de mentorat interdépartemental

80. jeu de négociation "Deal or no deal" (accord ou pas accord)

81. Journée d'échange de départements

82. Ateliers d'autonomisation

83. Collectes de fonds en ligne

84. Création d'un persona client

85. Père Noël virtuel

86. Cercle de gratitude

87. Construction d'une histoire en équipe virtuelle avec les objets qui vous entourent

88. Expériences virtuelles de construction d'équipe

89. Une escouade d'assistance virtuelle sociale

Échange culturel et diversité

90. Session d'échange de livres

91. Discussion virtuelle sur les voyages

92. Visites virtuelles de musées

93. Boutique virtuelle de plantes

94. Journée spa DIY

95. Partager des citations de films favoris

96. L'évasion numérique vers la nature

97. Discussions à distance dans les clubs de lecture

98. Échange linguistique virtuel

99. Session d'échange culturel virtuel

100. Tables rondes sur la diversité

Outils pour faciliter les équipes virtuelles

Maintenant que vous disposez de la liste des meilleures activités de renforcement des équipes virtuelles, il vous faut les bons outils pour les mettre en œuvre. Avant de choisir les activités du mois, discutez-en avec les autres membres.

Transformez vos idées en actions coordonnées avec les Tableaux blancs ClickUp

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour discuter des différentes activités et demander aux membres de votre équipe de faire des suggestions. La liste ci-dessus contient de nombreuses activités amusantes que vous pouvez réaliser à l'aide de notre tableau blanc virtuel.

Une fois que vous avez choisi les bonnes activités de renforcement de l'équipe virtuelle, vous devez vous assurer que tout le monde y participe. Comme les membres de votre équipe peuvent être situés dans différents endroits du monde, assurez-vous d'inscrire les sessions sur leurs calendriers et rappelez-leur les activités à venir.

Avec l'aide de Rappels ClickUp avec ClickUp Reminders, vous serez Free de l'envoi manuel de rappels aux membres de l'équipe. Il informera automatiquement les membres à intervalles réguliers pour s'assurer que tout le monde participe aux activités amusantes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image1-2.gif Paramétrez des rappels dans ClickUp pour ne pas perdre de vue les nouvelles habitudes positives /$$img/

Paramétrer des rappels dans ClickUp pour ne pas perdre de vue de nouvelles habitudes positives

Si les activités de renforcement de l'esprit d'équipe sont très amusantes, notre plateforme propose également des fonctionnalités permettant à vos équipes à distance de rester organisées. ClickUp Teams vous permet de collaborer avec des équipes distribuées, de vous aligner sur des objectifs communs et de suivre la progression.

Visualisez la progression à l'aide du tableau de bord de ClickUp

Lorsque vous collaborez avec des équipes virtuelles, il y a un risque de mauvaise communication si vous ne comptez que sur les réunions. Vous devez visualiser vos processus, votre forfait et votre progression pour que tout le monde soit au courant.

C'est précisément ce que notre tableau de bord visuellement convaincant Tableaux de bord ClickUp vous aideront à le faire. Ils permettront à tous les membres de l'équipe d'être sur la même page en ce qui concerne les objectifs de l'équipe et de suivre la progression du projet. En assignant des tâches aux membres de l'équipe, vous les tiendrez également pour responsables à tout moment.

Les Tâches ClickUp la fonctionnalité Teams de ClickUp améliore encore la responsabilisation et les discussions d'équipe. Ajoutez des commentaires, assignez des tâches avec des commentaires, enregistrer et partager des clips vocaux et ajouter des priorités afin que tous les membres de l'équipe sachent sur quoi travailler en premier.

Collaborer avec les membres de l'équipe dans ClickUp Docs

En outre, l'espace collaboratif Documents ClickUp facilitent la synchronisation des efforts et permettent à chacun de rester dans le coup quel que soit l'emplacement et l'heure (un grand bravo pour les équipes hybrides et distantes !). Nos Affiche de discussion permet également de discuter avec votre équipe en temps réel. Si vous préférez, vous pouvez organiser des appels Zoom dans ClickUp.

bonus : Quelle est la productivité de votre équipe ?

il s'agit d'un outil d'évaluation de la productivité de l'équipeRéalisez le quiz sur la productivité pour le découvrir!

Assurer l'engagement et la productivité des Teams à distance avec ClickUp

S'assurer que votre équipe télétravail s'amuse au travail est une entreprise sérieuse ! À faire, essayez une ou plusieurs des idées de team building virtuel suggérées pour rompre la monotonie du travail et rapprocher les équipes.

Une autre façon de maintenir la productivité de votre équipe virtuelle est d'utiliser des outils de gestion des tâches collaboratives comme ClickUp. Conçu pour aider toute l'équipe à travailler efficacement ensemble, quel que soit l'emplacement, ClickUp est la plateforme de référence pour les petites et grandes équipes dans le monde entier.

En savoir plus sur la façon dont le travail télétravail devient plus facile avec ClickUp ? Réservez une démonstration dès aujourd'hui !

FAQs

1. Quelles sont les activités de renforcement de l'esprit d'équipe pour le travail virtuel ?

Les activités de consolidation d'équipe virtuelle renforcent les liens, stimulent le moral et favorisent la collaboration entre les membres de l'équipe à distance.

Ces activités peuvent inclure des activités brise-glace virtuelles, telles que des quiz amusants ou des jeux en ligne, pour aider les membres de l'équipe à mieux se connaître.

Le travail d'équipe en ligne se fait par le biais de plateformes de gestion du travail comme ClickUp.

Celles-ci comprennent des processus rationalisés qui garantissent un flux de travail sans heurts, des activités et des jeux auxquels les membres de l'équipe du monde entier peuvent participer tout en travaillant depuis leur domicile.

L'objectif est d'unir tous les membres de l'équipe, quelle que soit la région du monde où ils vivent.

**3. À faire pour développer l'esprit d'équipe virtuellement ?

La création d'un esprit d'équipe virtuel requiert de la créativité et des efforts intentionnels.

Commencez par programmer des réunions virtuelles régulières au cours desquelles les membres de l'équipe peuvent interagir, partager des mises à jour et entamer des discussions informelles afin de créer des liens.

Utilisez une plateforme de vidéo conférence pour les interactions en face à face afin d'imiter la sensation d'être dans la même pièce. Incorporez des activités virtuelles de renforcement de l'esprit d'équipe, telles que des jeux en ligne, des quiz ou des défis qui encouragent la collaboration et le travail d'équipe de manière ludique.