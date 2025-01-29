10 meilleurs outils logiciels de feedback des employés en 2025

Engager les employés et retenir les talents sont deux défis communs auxquels sont confrontées les équipes RH du monde entier.

D'après une étude de la Étude Gallup selon cette étude, seuls 23 % des salariés du monde entier s'engagent activement dans leur entreprise. L'étude a également révélé que seuls 20 % des employés américains sont extrêmement satisfaits de leur travail.

C'est pourquoi la collecte et l'exploitation des les commentaires des employés est essentiel, et vous avez besoin des bons outils de feedback des employés pour cela.

Lisez la suite pour découvrir 10 des meilleures plateformes de feedback des employés parmi lesquelles vous pourrez choisir.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de feedback des employés ?

Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix d'un outil de feedback des employés :

Types de sondages : Préférez les outils de feedback des employés qui offrent différentes options de sondage et de multiples façons de recueillir des commentaires

: Préférez les outils de feedback des employés qui offrent différentes options de sondage et de multiples façons de recueillir des commentaires Options de personnalisation : Optez pour des outils qui vous permettent de personnaliser les questions et le modèle de sondage. Dans certaines instances, le choix d'une liste de questions n'est pas suffisant

: Optez pour des outils qui vous permettent de personnaliser les questions et le modèle de sondage. Dans certaines instances, le choix d'une liste de questions n'est pas suffisant Analyses et perspectives : Recherchez des outils de feedback des employés qui offrent des informations exploitables et des moyens faciles d'analyser les données du sondage. Un outil de feedback devrait également offrir des visualisations de données et différents types de rapports

: Recherchez des outils de feedback des employés qui offrent des informations exploitables et des moyens faciles d'analyser les données du sondage. Un outil de feedback devrait également offrir des visualisations de données et différents types de rapports Prix : Tenez compte de vos contraintes budgétaires et choisissez des outils qui offrent une valeur maximale et s'inscrivent dans votre budget. Comme certains outils offrent des fonctionnalités RH ou de gestion de la performance tout-en-un, leurs prix peuvent sembler plus élevés, faites donc une comparaison équitable

Les 10 meilleurs outils et solutions de feedback des employés à utiliser en 2024

Recueillir régulièrement les commentaires des employés est essentiel pour comprendre à quel point ils sont satisfaits ou insatisfaits de votre entreprise. Cela vous aide à identifier les domaines d'amélioration et à prendre des mesures correctives pour stimuler la satisfaction des employés.

Choisissez l'un des meilleurs outils de feedback des employés suivants pour commencer à recueillir les commentaires du personnel.

1. ClickUp

Essayez les formulaires ClickUp

ClickUp Affichage du formulaire

Si vous êtes à la recherche du meilleur outil de feedback pour les employés, alors l'outil Affichage du formulaire ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin. Utilisez-le pour créer des sondages détaillés et des formulaires de collecte de commentaires avec des champs personnalisés et une mise en forme conditionnelle.

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter n'importe quel champ de formulaire aux options existantes.

La logique conditionnelle modifie automatiquement les formulaires en fonction de certaines conditions. Par exemple, si une personne interrogée répond "Oui" à une question, une question supplémentaire peut lui être posée pour recueillir plus de détails. En revanche, les personnes ayant répondu "Non" ne se verront pas proposer de questions supplémentaires.

Au lieu de partir de zéro, vous pouvez également utiliser la fonction Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp pour accélérer le processus de retour d'information. Il permet de recueillir les commentaires des employés et des clients.

Il utilise un système d'évaluation par étoiles que les employés peuvent utiliser pour évaluer leur niveau de satisfaction au travail. Un champ leur permet également d'expliquer les raisons de leur évaluation. Il va encore plus loin en recueillant des recommandations d'amélioration.

Utilisez le modèle de formulaire de feedback de ClickUp pour recueillir rapidement les commentaires des employés et pour trier et filtrer les résultats en fonction de différents paramètres

Documents ClickUp est un autre moyen de recueillir les commentaires des employés. Créez un modèle détaillé de collecte des commentaires des employés dans ClickUp Docs et partagez des copies avec les équipes de votre organisation.

Partagez les documents remplis avec d'autres parties prenantes et analysez les réponses pour recueillir des informations précieuses.

La collaboration est clé avec ClickUp 3.0 Docs, vous pouvez donc rapidement partager, définir des paramètres de permission ou exporter vers des utilisateurs internes ou externes

Tirez parti de l'intervalle de ClickUp pour le partage de documents modèles de questionnaires et modèles de formulaires de retour d'information pour simplifier le retour d'information des employés.

Une fois le retour d'information recueilli, analysez-le pour en tirer des enseignements et identifier les défis communs auxquels les employés sont confrontés. Trouvez des domaines d'amélioration continue et transformez-les en projets d'engagement des employés. Utiliser Tâches ClickUp pour assigner des tâches à des paramètres spécifiques et fixer des délais précis pour vos projets.

Explorez les Ressources humaines ClickUp pour trouver d'autres outils et fonctionnalités pour gérer votre fonction RH.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des formulaires détaillés pour recueillir les commentaires des employés et trouver des domaines d'amélioration

Transformez ces domaines d'amélioration en projets d'engagement des employés avec diverses tâches et sous-tâches

Ajoutez des champs personnalisés aux formulaires pour répondre à vos besoins et créez des questionnaires détaillés

Utilisez le modèle de formulaire de retour d'information prédéfini et prêt à l'emploi pour gagner du temps et économiser des efforts

Utilisez ClickUp Docs comme moyen alternatif pour créer des sondages personnalisés et recueillir l'avis des employés

Partagez les résultats avec les parties prenantes concernées en utilisant les options de partage fournies par ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp offre une multitude de fonctionnalités avancées, dont l'apprentissage peut prendre un certain temps pour les nouveaux utilisateurs

Il ne s'agit pas d'un outil spécialisé de logiciel d'engagement des employés et ne fait donc pas appel à des fonctionnalités complémentaires plus spécifiques que d'autres outils

Tarification ClickUp

free : Limité:::::::::::::::::::::::::::: :

Limité:::::::::::::::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe pour connaître les tarifs

: Contactez l'équipe pour connaître les tarifs ClickUp Brain : 7$/mois par membre (module complémentaire disponible pour tous les forfaits payants)

ClickUp critiques et évaluations

G2 : 4.7/5 (9 397 commentaires)

: 4.7/5 (9 397 commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 020 commentaires)

2. Appraisd

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est en cours de développement la vie de l'homme est une question de vie et de mort, et la vie de l'homme est une question de mort Appraisd est une outil de gestion des performances pour recueillir les commentaires des employés à l'aide de formulaires. Il offre divers modèles de sondage personnalisables et préconstruits pour simplifier le processus de retour d'information en temps réel.

Il vous permet également de collecter retour d'information à 360 degrés pour l'évaluation des performances des employés et le suivi de leur progression. Cela permet un examen plus holistique puisque les pairs, les prestataires et les subordonnés directs peuvent tous fournir un retour d'information constructif à un individu.

Caractéristiques les plus appréciées

Tirez parti de son interface conviviale pour créer et partager facilement des formulaires de retour d'information

Permettre aux employés de partager leur feedback de manière anonyme sans aucune hésitation

Recueillir des commentaires à 360 degrés pour une évaluation complète de la performance

Accédez à des analyses robustes pour identifier les tendances et les fils conducteurs dans les commentaires des employés

Intégrez la collecte des commentaires des employés à votre fonction plus large de gestion de la performance

Limites appréciées

Il s'agit d'une plateforme basée sur le cloud qui ne fonctionne qu'en ligne ; pas d'accès hors ligne

Les prix sont trop élevés si vous souhaitez uniquement un outil de collecte de feedback des employés

Tarification Appréciée

Croissance : Frais de licence de 4 500 $/an pour un maximum de 50 employés

: Frais de licence de 4 500 $/an pour un maximum de 50 employés Standard : Frais de licence de 9 060 $ à 15 000 $/an pour un nombre d'employés compris entre 101 et 200, respectivement

: Frais de licence de 9 060 $ à 15 000 $/an pour un nombre d'employés compris entre 101 et 200, respectivement Grandes entreprises : A partir de 15 045 $/an pour 201 employés

: A partir de 15 045 $/an pour 201 employés Enterprise : Tarification personnalisée (plus de 5000 employés)

Revues et évaluations approuvées

G2 : 4.7/5 (21 évaluations)

: 4.7/5 (21 évaluations) Capterra : 4.6/5 (45 commentaires)

3. Engagedly

la page d'accueil d'Engagedly est en anglais Engagedly Engagedly est un logiciel tout-en-un solution de gestion des talents qui offre des moyens simples de recueillir les commentaires des employés.

Sa fonctionnalité Team Pulsation vous permet d'envoyer des sondages courts et fréquents pour suivre la progression des employés et leur niveau de satisfaction. Les sondages E10 d'Engagedly permettent de suivre l'engagement et le sentiment des employés et sont plus détaillés.

À l'aide de ces deux outils et d'analyses et de rapports détaillés, recueillez et analysez les commentaires des employés et prenez des mesures proactives pour stimuler le bonheur et l'engagement des employés.

Les meilleures fonctionnalités d'Engagedly

Mesurez l'engagement des employés à l'aide des sondages E10 et de l'index d'engagement avancé

Demandez à vos employés d'attribuer un score de favorabilité dans les sondages pour évaluer le sentiment des employés

Envoyez des sondages fréquents pour connaître le degré de satisfaction des employés dans leur travail

Tirez parti d'analyses avancées, telles que les cartes thermiques, pour mieux comprendre le processus de réflexion des employés

Choisissez parmi différents modèles pour créer et envoyer rapidement des sondages de collecte de commentaires des employés

Les limites d'Engagedly

E10 et les sondages doivent être achetés en tant que module complémentaire pour le forfait de base, ce qui augmente le prix global pour accéder à ces fonctionnalités

Compte tenu de l'étendue de ses fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs doivent suivre une courbe d'apprentissage initiale

Tarifs d'Engagedly

Performance Suite : 9$/mois par membre

: 9$/mois par membre Module complémentaire Récompenses et Reconnaissance : 5$/mois par membre

Revues et évaluations d'Engagedly

G2 : 4.4 (528 commentaires)

: 4.4 (528 commentaires) Capterra : 4.7/5 (76 commentaires)

4. Sage HR

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Sage HR Sage HR est une solution RH tout-en-un, et la mesure de l'engagement des employés par la collecte de feedback en est une petite partie. Elle vous permet de créer des sondages et de collecter des réponses anonymes afin d'obtenir des informations précises sur le sentiment des employés et leur niveau de satisfaction.

En outre, il assiste le feedback à 360 degrés et le feedback rapide pour donner un coup de chapeau à quiconque pour un travail bien fait.

Les meilleures fonctionnalités de Sage HR

Utilisez des modèles ou créez des sondages personnalisés à partir de zéro pour répondre à vos besoins spécifiques

Recueillez les commentaires des employés et exportez les réponses au format PDF

Permettre aux employés de soumettre des réponses anonymes pour une communication honnête et ouverte

Permettre aux employés de remplir des sondages à partir de leurs appareils mobiles

Limites de Sage HR

N'offre pas d'analyses et d'informations approfondies sur les sondages

Vous devez payer pour le forfait de base RH et ne pouvez pas accéder aux fonctionnalités de collecte de commentaires des employés séparément

Tarification de Sage HR

Tarifs personnalisés

Revues de presse et évaluations de Sage HR

G2 : 4.3/5 (75 commentaires)

: 4.3/5 (75 commentaires) Capterra : 4.5/5 (344 commentaires)

5. Energage

la page d'accueil d'Energage /%img/ est en cours de révision l'énergie Energage propose deux méthodes pour recueillir les commentaires des employés : Workplace Survey et Pulsation.

Le premier est un sondage standard qui mesure l'expérience des employés sur le lieu de travail ; ses résultats peuvent vous aider à vous établir comme l'un des meilleurs lieux de travail aux États-Unis. La seconde est idéale pour recueillir des commentaires rapides et fréquents sur des sujets importants ou pour évaluer la satisfaction des employés.

Les meilleures fonctionnalités d'Energygage

Utilisez le sondage sur le lieu de travail pour obtenir des informations approfondies sur l'engagement et le sentiment des employés

Vérifier régulièrement le niveau de satisfaction des employés à l'aide de courts sondages Pulsation

Permettre aux employés de laisser des commentaires ouverts pour obtenir des informations plus approfondies

Analysez les réponses aux sondages et agissez en fonction des informations recueillies

Limites de bagages

Les options de personnalisation du sondage sur le lieu de travail sont limitées

L'interface est quelque peu difficile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs

Tarification d'Energage

Tarification personnalisée

Revues et évaluations d'Energage

G2 : 4.6/5 (99 commentaires)

: 4.6/5 (99 commentaires) Capterra : 4.5/5 (39 commentaires)

6. Workleap Officevibe

la page d'accueil d'Officevibe est en cours de révision le travail de l'homme est un travail de longue haleine, et le travail de l'homme est un travail d'homme Workleap Officevibe est une plateforme spécialisée dans le feedback des employés. Elle propose différents types de sondages, tels que les sondages de pouls, les sondages DEIB (diversité, équité, inclusion et appartenance) et les sondages d'intégration.

Elle vous permet également de créer des modèles de sondages personnalisés propres à votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Workleap Officevibe

Sélection d'une liste de 122 questions pour créer et partager rapidement de courts sondages sur l'état d'esprit des employés afin de recueillir des commentaires réguliers

Recueillez des commentaires et des messages anonymes de la part des employés pour identifier les défis communs et les problèmes sur le lieu de travail

Partagez des sondages d'intégration pour impliquer les nouveaux employés dès le premier jour

Exploiter les sondages DEIB pour aller au-delà des problèmes liés au travail et comprendre si les employés se sentent bien accueillis sur le lieu de travail

Obtenez des analyses et des informations précieuses sur les réponses aux sondages

Comparez les performances de votre entreprise aux normes du secteur ou analysez les données au fil du temps

Les limites de Workleap Officevibe

Offre des options de personnalisation limitées dans les sondages de type "pulse"

Les rapports et les analyses peuvent être plus approfondis

Tarifs de Workleap Officevibe

Free

Essentiel : 5$/mois par personne

Les avis et évaluations de Workleap Officevibe

G2 : 4.3/5 (734 commentaires)

: 4.3/5 (734 commentaires) Capterra : 4.6/5 (51 commentaires)

7. 15five

la page d'accueil de 15Five est en cours de révision et sera mise à jour à l'automne 15Five L'un des inconvénients de nombreux outils de feedback des employés est que les sondages et les fonctionnalités d'engagement des employés ne sont pas disponibles séparément. Dans la plupart des cas, vous devrez payer pour une suite d'outils RH ; l'outil d'engagement des employés et les sondages de feedback n'en sont qu'une infime partie.

15five résout ce problème en proposant des fonctionnalités d'engagement des employés dans son forfait payant de base.

Voyons ce qu'il propose.

les meilleures fonctionnalités de 15five

Réalisez des sondages d'engagement de 6 minutes pour faire le point sur la satisfaction et l'engagement des employés

Obtenez des évaluations personnalisées et ciblées approfondies des résultats des sondages, y compris des cartes thermiques et d'autres fonctionnalités avancées

Exploitez son IA Spark pour obtenir des informations uniques sur les résultats du sondage

Personnalisez et utilisez son modèle d'enquête standardisé pour créer différents types de sondages, tels que DEI, eNPS (score net de promotion des employés), et plus encore

15cinq limites

le retour d'information à 360 degrés n'est pas disponible avec le forfait Engage

L'interface utilisateur nécessite une courbe d'apprentissage

15five pricing

Engage : 4$/mois par utilisateur (Facturation annuelle)

: 4$/mois par utilisateur (Facturation annuelle) Performer : 10$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 10$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Total Platform : 16 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

15five critiques et évaluations

G2 : 4.6/5 (1 766 commentaires)

: 4.6/5 (1 766 commentaires) Capterra : 4.7/5 (887 commentaires)

la page d'accueil de ContactMonkey est en cours de révision ContactMonkey ContactMonkey est une solution logicielle d'e-mail pour l'envoi de courriels internes les communications au sein de l'équipe qui fournit des moyens faciles de recueillir et d'analyser les commentaires des employés. Il vous permet de solliciter l'avis des employés par le biais de bulletins d'information envoyés par e-mail en utilisant des sondages, des réactions en emoji et des évaluations (eNPS).

Comme il permet au personnel de soumettre des commentaires de manière anonyme, il vous aide à obtenir une image précise de ce que les employés pensent de la culture de votre entreprise et de vos initiatives commerciales.

Envoyez des bulletins d'information attrayants etdemander un retour d'information via des évaluations par étoiles et des réactions en emoji pour divers sujets

Intégrer des sondages personnalisés auprès des employés dans vos e-mails pour recueillir des commentaires plus détaillés sur des sujets spécifiques

Accédez à des données quantifiables et à des informations sur les commentaires des employés pour mesurer la satisfaction au travail

Utiliser ses rapports d'analyse pour prendre des décisions d'entreprise et prendre des mesures pour améliorer la satisfaction et l'engagement des employés

L'outil est limité à l'e-mail pour recueillir les commentaires des employés et ne fait pas d'autres méthodes de collecte de commentaires

L'interface peut parfois être un peu lente et laggy

Essentiel : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Plus : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (148 commentaires)

: 4.5/5 (148 commentaires) Capterra : 4.1 (93 commentaires)

9. Trakstar

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Trakstar Trakstar est un autre logiciel de gestion des talents et un outil de feedback anonyme des employés qui propose des sondages et des analyses sur l'engagement des employés.

Il vous permet d'envoyer des sondages d'engagement des employés par e-mail et s'intègre également à d'autres outils de communication interne tels que Slack et Microsoft Teams. Il vous permet d'analyser les résultats des sondages, de segmenter les réponses en diverses catégories et d'en tirer des enseignements uniques.

Les meilleures fonctionnalités de Trakstar

Recueillez des commentaires anonymes à l'aide de sondages à impulsions personnalisables

Tirez des enseignements de rapports visuels détaillés basés sur les commentaires des employés et les résultats des sondages

Triez et filtrez les résultats des sondages pour les répartir en différentes catégories et obtenir de meilleures informations

Obtenez un feedback à 360 degrés pour les managers et liez leur performance à l'engagement des employés au sein de leurs équipes

Permettre aux employés de donner un feedback honnête grâce à la collecte de feedbacks anonymes

Les limites de Trakstar

Une interface encombrante difficile à naviguer pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs se plaignent de ne pas disposer de suffisamment de ressources d'apprentissage pour utiliser la plateforme à son plein potentiel

Prix de Trakstar

Tarification personnalisée

Revues et évaluations Trakstar

G2 : 4.5/5 (285 commentaires)

: 4.5/5 (285 commentaires) Capterra : 4.2 (450 commentaires)

10. Limeade Listening (anciennement TINYpulse)

la page d'accueil de Limeade est en cours de révision Limeade Limeade Listening est un logiciel d'engagement des employés tout-en-un doté de nombreuses fonctionnalités utiles. Il permet d'effectuer des sondages et d'obtenir des analyses détaillées des sondages, de permettre la reconnaissance des employés de pair à pair ou de fournir un retour d'information.

Il aide les équipes RH à recueillir les commentaires anonymes des employés et fournit une longue liste de questions pour évaluer les niveaux d'engagement des employés. Le plus intéressant est qu'il offre diverses options de visualisation des données pour vous aider à analyser les données relatives au retour d'information des employés.

Limeade Listening : les meilleures fonctionnalités

Choisissez parmi plus de 300 questions ou créez vos propres questions de sondage pour évaluer l'engagement et la satisfaction des employés

Effectuez un sondage annuel sur l'engagement des employés, des sondages fréquents ou des sondages eNPS

Visualisez les résultats des sondages pour les analyser et en tirer des enseignements facilement

Obtenez des recommandations basées sur des données pour prendre des mesures rapides en fonction des résultats des sondages

Envoyez des messages privés à n'importe quel employé pour obtenir des précisions sur ses commentaires sans connaître son identité

Limites de l'écoute

Les options de personnalisation des sondages sont limitées, même si vous pouvez ajouter vos propres questions

Les fonctionnalités permettant d'améliorer le taux de réponse aux sondages font défaut

Tarification de Limeade Listening

Prix personnalisé

Limeade Listening critiques et évaluations

G2 : 4.4/5 (214 commentaires)

: 4.4/5 (214 commentaires) Capterra : 4.6/5 (47 commentaires)

**Quelle est la plateforme de feedback des employés qui vous convient le mieux ?

L'une des clés Objectifs en matière de ressources humaines pour toute organisation est d'améliorer l'engagement et la satisfaction des employés. La réalisation de sondages et la recherche d'un retour d'information régulier peuvent aider les équipes RH à évaluer efficacement les niveaux de satisfaction du personnel.

L'un de ces logiciels de feedback des employés peut être utilisé pour identifier et traiter les problèmes afin de maintenir l'engagement des employés et de réduire le taux de rotation.

Envisagez de mener des activités d'engagement des employés pour améliorer encore la cohésion de l'équipe.

Vous êtes à la recherche d'un outil de feedback des employés qui va au-delà de la collecte de sondages et qui offre beaucoup plus ? Essayez ClickUp.

ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un avec des solutions RH étendues pour le recrutement, l'onboarding, l'engagement des employés, et plus encore. S'inscrire pour ClickUp et découvrez ses nombreuses fonctionnalités pour les équipes RH.