Les 10 meilleurs podcasts technologiques pour rester au fait de l'actualité du secteur

Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'écouter vos experts en technologie favoris discuter sans retenue des sujets qui les passionnent ?

Les podcasts technologiques offrent exactement cette expérience. C'est comme si vous étiez une mouche sur le mur dans le salon d'un titan de la technologie et que vous développiez passivement vos compétences et vos connaissances techniques.

Mais il n'y a pas beaucoup d'heures dans une journée et, soyons honnêtes, le marché est inondé de podcasts technologiques prétendument "à la pointe" qui ne le sont pas du tout. Alors, comment faire pour trouver le bon ?

Nous sommes là pour vous aider. Dans cet article, nous avons dressé une liste des 10 meilleurs podcasts technologiques de 2024 que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de sauter. Appuyez sur la touche "play" et écoutez les podcasts.🎙️

Les 10 meilleurs podcasts technologiques de 2024

Que vous souhaitiez acquérir des connaissances sur une la vie d'un développeur de logiciels pour comprendre le travail d'un leader de la technologie ou connaître les dernières actualités technologiques, ces 10 podcasts sont des incontournables de votre liste de lecture.

1. Darknet Diaries

via Journal du Darknet Dans Darknet Diaries, l'animateur Jack Rhysider partage des histoires vécues de piratage, de shadow IT et de cybercriminalité. Il interroge des experts qui partagent des comptes rendus de première main sur les motifs qui se cachent derrière les crimes numériques. Ryhsider utilise ensuite ces anecdotes pour sensibiliser ses auditeurs à l'importance de l'infosec (sécurité de l'information).

Le style de narration captivant de l'animateur et sa connaissance approfondie de l'industrie technologique font de l'écoute du podcast une expérience saisissante. Le podcast soulève des questions cruciales sur la dépendance, la santé publique et le système de justice pénale.

Darknet Diaries est une émission incontournable pour les professionnels de la cybersécurité et les passionnés de technologie intrigués par les aspects cachés du monde de la technologie.

Épisodes à écouter absolument

2. Le podcast IoT

via Podcast IoT Animé par Stacey Higginbotham et Kevin Tofel, le podcast IoT (Internet des objets) plonge dans l'IoT grand public, entreprise et industriel.

Chaque épisode fait appel à des fonctionnalités de leaders de l'industrie technologique qui se livrent à une série de dialogues brillants et instructifs. Ce podcast est fait pour vous si vous aimez être aux premières loges de discussions passionnantes sur les appareils intelligents, la connectivité, les tendances technologiques et l'impact de l'IdO sur la société dans son ensemble.

Malheureusement, après huit ans d'existence et 437 épisodes, le podcast a cessé de publier de nouveaux épisodes. Néanmoins, leur catalogue rétrospectif vaut la peine d'être écouté. Bien que vous ne receviez peut-être pas de mises à jour sur les dernières tendances technologiques, les épisodes existants offrent une valeur que vous trouveriez habituellement dans.. Livres sur l'IA .

Épisodes à écouter absolument

3. Le podcast a16z

via podcast a16z Andreessen Horowitz, une importante société de capital-risque basée dans la Silicon Valley, en Californie, produit The a16z Podcast. Animé par Stephanie Smith, ce podcast fait appel à des fonctionnalités de leaders chevronnés dans les domaines de la technologie et de la finance, ainsi qu'à des vétérans de l'entreprise. Les fondateurs Ben Horowitz et Marc Andreessen s'arrêtent parfois pour partager leur expertise.

Les épisodes affichent une vue rafraîchissante et bien équilibrée du paysage technologique du point de vue des investisseurs et des praticiens, ce qui intéressera la plupart d'entre nous. Ils traitent des tendances technologiques émergentes, des technologies perturbatrices et de l'avenir de divers secteurs. Tout est dit, tout est dit.

Avec des valeurs de production de haute qualité et des discussions approfondies, le podcast a16z est une ressource de choix pour ceux qui ont intérêt à rester informés sur les derniers développements technologiques, tels que le meilleurs outils SaaS et le secteur des startups.

Épisodes à écouter absolument

4. Waveform : Le podcast MKBHD

via Réseau de podcasts de Vox Media Ce podcast est animé par le populaire critique technologique et Youtuber Marques Brownlee (MKBHD), avec Andrew Manganelli et David Imel comme coanimateurs. Les épisodes sont similaires au contenu technologique que MKBHD publie sur YouTube, mais fournissent des critiques plus approfondies sur les derniers gadgets et les voitures électriques.

Chaque épisode regorge d'informations fascinantes, mais ce qui distingue vraiment ce podcast, c'est sa capacité à faire rire les auditeurs. Brownlee partage fréquemment des anecdotes divertissantes et des commentaires pince-sans-rire sur l'électronique grand public, ce qui permet de garder une atmosphère légère et amusante. La participation de Hasan Minhaj à ce podcast technologique témoigne de son attrait pour la comédie.

Si vous êtes un passionné de technologie et que vous souhaitez vous tenir au courant des nouveautés technologiques et des véhicules électriques (VE) récemment lancés, ce podcast est à écouter absolument.

Épisodes à écouter absolument

5. Répondre à tous

via Gimlet Media Le podcast Reply All, animé par P.J. Vogt et Alex Goldman, met en lumière la relation dynamique entre les gens et le monde en ligne. Chaque épisode vous emmène dans un voyage d'expériences réelles, explorant comment l'internet a transformé nos vies, notre travail et nos connexions avec d'autres humains.

L'émission jette un regard critique sur l'influence de l'internet sur les gens et sur la façon dont le comportement humain a façonné l'internet. Vous apprendrez quelque chose de nouveau dans chaque épisode, mais ne soyez pas surpris si vous vous demandez si la technologie est une bénédiction ou un fléau.

Qu'il s'agisse de découvrir des escroqueries sur l'internet ou d'enquêter sur des communautés en ligne, le podcast associe journalisme d'investigation et humour, rendant ainsi divertissants et instructifs des sujets apparemment obscurs.

Épisodes à écouter absolument

6. Le podcast H3

via La chaîne YouTube du podcast H3 The H3 Podcast, animé par les humoristes Ethan et Hila Klein, offre un point de vue divertissant sur la culture Internet tout en plongeant occasionnellement dans l'IA, la technologie et la politique.

L'émission a gagné en popularité au fil des ans grâce aux prouesses humoristiques des animateurs et aux divers sujets abordés dans chaque épisode. Si vous cherchez un moyen agréable et instructif de rester informé sur le monde de l'Internet et de la technologie, écoutez ce podcast.

Épisodes à écouter absolument

7. Big Tech

via Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale Big Tech, animé par Taylor Owen, est une série de podcasts captivants qui traitent de l'utilisation et de la mauvaise utilisation de la technologie dans le monde d'aujourd'hui. Si vous aimez les discussions intenses et percutantes sur la technologie, ce podcast est fait pour vous.

Owen s'engage dans des discussions profondes et stimulantes avec ses invités, notamment des chefs d'entreprise de différents secteurs et fonctions. Les épisodes soulèvent des questions cruciales sur la liberté d'expression à l'ère numérique, la gouvernance technologique, la confidentialité et le pouvoir croissant des géants de la technologie.

L'animateur est parfois en désaccord respectueux avec les points de vue des invités et présente ses arguments. En tant qu'auditeur, vous êtes exposé à de multiples points de vue sur certains des problèmes les plus graves du monde de la technologie.

Épisodes à écouter absolument

8. Les maîtres de l'échelle

via Les maîtres de l'échelle Le podcast Masters of Scale est un guide qui fait autorité pour naviguer dans la dynamique complexe de la croissance des entreprises. L'animateur est Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn.

Comme vous pouvez vous y attendre, ce podcast technologique se concentre sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Mais, à son crédit, il essaie de creuser plus profondément, en explorant les chemins non conventionnels et les décisions audacieuses que les PDG, les leaders de la technologie et les fondateurs prennent parfois dans leur quête pour construire des entreprises mondiales.

À travers des interviews, des récits et des commentaires perspicaces, Hoffman met en lumière les stratégies et le changement d'état d'esprit nécessaires à la montée en puissance d'une entreprise.

Ce podcast offre de nombreuses pistes de réflexion aux fondateurs, aux investisseurs et aux dirigeants d'entreprises technologiques sur la façon de développer une entreprise technologique.

Épisodes à écouter absolument

9. In Machines We Trust

via MIT Technology Review Animé par Jennifer Strong, le podcast In Machines We Trust explore les implications éthiques, sociales et culturelles des technologies émergentes, en particulier de l'intelligence artificielle.

En tant que podcast primé géré par l'équipe de la MIT Tech Review, attendez-vous à des discussions pointues et stimulantes sur les biais algorithmiques et les problèmes éthiques liés à l'IA, entre autres.

Le podcast explore l'évolution de la relation entre les humains et la technologie en mêlant des interviews perspicaces et des récits bien documentés. C'est une écoute incontournable pour ceux qui sont curieux des conséquences de l'automatisation poussée à l'extrême.

Épisodes à écouter absolument

10. Pivot

via Vox Media Kara Swisher, journaliste technologique de renom, et Scott Galloway, auteur de best-sellers, gourou du marketing, entrepreneur et professeur à l'université de New York, animent un podcast semi-hebdomadaire dans lequel ils discutent des dernières tendances technologiques de la Silicon Valley, de Wall Street et de Washington.

Le podcast affiche une vision intersectionnelle de la technologie, commentant la façon dont les développements politiques et les entreprises affectent l'industrie. Les animateurs de Pivot partagent également des opinions et des prévisions avant-gardistes et souvent provocatrices sur les tendances de l'industrie et les changements sociétaux.

Swisher et Galloway ont un style rapide qui tient les auditeurs en haleine. Avec leurs opinions tranchées et non filtrées et leurs prédictions audacieuses, le duo offre aux fans une compréhension unique de ce qui façonne notre économie numérique et au-delà.

Épisodes à écouter absolument

Exploration de différents thèmes dans les podcasts technologiques

Les personnes qui souhaitent faire carrière dans la technologie se tournent vers les podcasts technologiques parce qu'ils couvrent un large intervalle de sujets liés à la technologie, aux gadgets, aux nouvelles tendances technologiques et à leur impact sur la société. Voici quelques-uns des thèmes les plus populaires des podcasts technologiques :

**La plupart de ces podcasts couvrent les derniers développements dans le domaine de la technologie, les réglementations politiques, les lois entourant la technologie et les nouvelles technologiques hebdomadaires. Ces podcasts sont idéaux pour ceux qui souhaitent se tenir au courant des derniers événements technologiques

Gadgets et appareils nouvellement lancés: Ces podcasts s'adressent aux passionnés qui aiment explorer les derniers gadgets, les wearables et les produits technologiques. Ils invitent souvent des experts et se penchent sur l'examen, l'analyse et la discussion approfondie de gadgets spécifiques

Ces podcasts s'adressent aux passionnés qui aiment explorer les derniers gadgets, les wearables et les produits technologiques. Ils invitent souvent des experts et se penchent sur l'examen, l'analyse et la discussion approfondie de gadgets spécifiques Emerging tech: Ces podcasts couvrent l'IA, la robotique, la ML, la blockchain, l'AR et la VR, entre autres. Ils discutent également de l'avenir de l'espace tech en fonction des tendances émergentes

Ces podcasts couvrent l'IA, la robotique, la ML, la blockchain, l'AR et la VR, entre autres. Ils discutent également de l'avenir de l'espace tech en fonction des tendances émergentes Cyber security : Les podcasts axés sur le cyberespace couvrent souvent des sujets tels que la confidentialité des données, la sécurité numérique, la fraude sur Internet, les cybermenaces, la technologie de surveillance et les lois sur la confidentialité

: Les podcasts axés sur le cyberespace couvrent souvent des sujets tels que la confidentialité des données, la sécurité numérique, la fraude sur Internet, les cybermenaces, la technologie de surveillance et les lois sur la confidentialité Culture Internet : ces podcasts explorent les tendances qui émergent en ligne et captent l'imagination du public, comme les mèmes, le contenu viral, les communautés en ligne et d'autres phénomènes Internet

: ces podcasts explorent les tendances qui émergent en ligne et captent l'imagination du public, comme les mèmes, le contenu viral, les communautés en ligne et d'autres phénomènes Internet Histoires de startups: Ces podcasts présentent généralement des fonctionnalités entre l'animateur et les fondateurs d'entreprises technologiques. Les dirigeants de startups régalent les auditeurs de leur expérience de la création d'une startup, de leurs victoires et de leurs défaites.

Beaucoup de ces podcasts réunissent également des experts du secteur et des investisseurs pour discuter du growth hacking, du financement des startups et des stratégies d'entreprise. Ils constituent une grande source d'inspiration pour les fondateurs de startups en herbe et les professionnels de la tech.

Que vous souhaitiez avoir un aperçu général du scénario technologique actuel ou que vous recherchiez des informations sur une niche spécifique, il y a probablement un podcast qui vous attend.

Analyser l'influence des podcasts technologiques

Que vous soyez à la tête d'une entreprise ou que vous gravissiez les échelons de la suprématie technologique, vous devriez consacrer du temps à un bon podcast technologique. Voici comment les podcasts technologiques peuvent influer sur votre carrière :

Forme de perspective: Comme tous les podcasts, les podcasts technologiques sont construits autour des perspectives et des opinions des animateurs. Vous bénéficiez ainsi d'un point de vue unique sur des sujets que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs. Vous pouvez utiliser les idées que vous glanez dans les podcasts pour prendre des décisions cruciales au travail. Par exemple, un podcast sur les meilleurs outils logiciels basés sur le cloud disponibles sur le marché peut vous aider à choisir l'outil le plus adapté à vos besoins outils SaaS les plus adaptés pour votre entreprise Construction d'une communauté: Les podcasts technologiques mettent en relation des personnes partageant les mêmes idées à travers le monde. Certains podcasts invitent les téléspectateurs à interagir ou à envoyer des questions. Les interactions amicales, les blagues potaches et les discussions intimes créent un sentiment de communauté au sein de la sphère technologique Hub éducatif: La technologie évolue rapidement. Et bien qu'il existe de nombreux cours en ligne brillants, ils ne sont pas toujours à jour en ce qui concerne les développements technologiques. Les podcasts technologiques sont parfaits pour se perfectionner et améliorer ses connaissances dans un domaine particulier. Et le plus beau, c'est qu'ils vous permettent d'apprendre en déplacement Vous pouvez apprendre tout en vous déplaçant. **Les podcasts technologiques permettent aux auditeurs de se familiariser avec les technologies de l'information et de la communication (TIC)Glossaire de l'IAles podcasts technologiques permettent aux auditeurs de se familiariser avec le glossaire de l'IA, d'améliorer leur compréhension du jargon technique et d'explorer la manière dont les concepts émergents affectent le monde de la technologie. En les écoutant, vous deviendrez et aurez l'air plus intelligent lors de la prochaine réunion quotidienne sur la technologie au travail Contenu inspirant: Au-delà de l'éducation, les podcasts technologiques inspirent les auditeurs grâce à des histoires de réussite, d'échec et de leçons apprises. Les récits que vous entendez peuvent être l'étincelle dont vous avez besoin pour innover avec votre cerveau droit ou pour surmonter cet obstacle apparemment insurmontable

Mise en œuvre des connaissances et rationalisation des flux de travail technologiques

Écouter de bons podcasts technologiques, c'est investir dans sa propre personne. Vous développez vos connaissances et élargissez vos horizons technologiques pour faire évoluer votre carrière et nourrir vos intérêts. Mais comment faire pour appliquer ce que vous avez appris ?

Les outils de productivité et de gestion de projet tels que ClickUp pour les équipes de logiciels peuvent vous aider à transformer votre apprentissage en avantages commerciaux tangibles. Intégrez les connaissances acquises dans le développement de produits en utilisant ClickUp for le management d'équipe la collaboration cohésive, et la création d'une solide feuille de route technologique .

Les podcasts technologiques mettent en lumière les développements technologiques, tels que les piles technologiques ou les logiciels de forfaits de main-d'œuvre pour une gestion interfonctionnelle transparente. Découvrir les dernières nouveautés concernant ces concepts vous sera utile en tant que business leader gérant des équipes importantes et géographiquement dispersées. ClickUp vous aidera à passer de la théorie à l'action.

L'écoute de podcasts technologiques peut également transformer votre approche de la gestion des logiciels sur le lieu de travail en vous fournissant des stratégies et un savoir-faire technique précieux. Par instance, vous pouvez :

Sprint à travers les arriérés: Apprendre des façons efficaces de gérer et de prioriser les éléments de l'arriéré à partir de podcasts technologiques. Ensuite, doter votre équipe des compétences et de l'agilité nécessaires pour s'attaquer aux tâches de manière efficace et précise en utilisant les outils suivantsLe logiciel de gestion de projet d'équipe de ClickUp. Mettez en place un flux de travail flexible, automatisez les tâches en retard et redirigez vos efforts vers les tâches principales qui génèrent des résultats tangibles

Répondez aux besoins uniques de chaque type d'équipe grâce aux flux de travail adaptables de ClickUp

Aligner les équipes avec des feuilles de route visuelles: Apprenez comment tirer parti des feuilles de route visuelles discutées dans les podcasts pour assurer un alignement sans faille entre tous les membres de l'équipe en ce qui concerne les objectifs et les échéanciers du projet. Améliorez la collaboration et la productivité en surveillant la progression du projet, les dépendances et les goulots d'étranglement dans une forme facilement compréhensible avec ClickUp. Tenez les parties prenantes internes et externes informées tout au long du cycle de vie du projet.

Coordonnez avec les équipes interfonctionnelles et suivez la progression à l'aide du tableau de bord agile de ClickUp

Optimiser le suivi des problèmes: Explorez les méthodes et outils de pointe recommandés dans les podcasts pour simplifier vos processus de suivi des problèmes. AvecLes tableaux de bord de ClickUpaident votre équipe à identifier et à résoudre rapidement les problèmes en transformant les demandes de correction de bug en tâches traçables avec des statuts et des étiquettes personnalisés.

Vérifier le statut des demandes de correction de bug et d'autres problèmes à l'aide de ClickUp

Accélérer le cycle de développement avec l'IA: Écoutez des podcasts pour rester au courant des dernières avancées de la technologie de l'IA. Permettez à votre équipe d'utiliser des solutions basées sur l'IA pour automatiser les tâches répétitives, accélérer les cycles de développement et améliorer l'efficacité.

Tirez parti ClickUp Brain pour générer de nouvelles idées de produits, créer des documents et développer des cadres, ce qui permet de gagner un temps précieux et d'économiser des ressources

Générez des documents d'exigences produit en quelques secondes avec ClickUp Brain

Planifiez mieux avec des modèles conçus pour les équipes logicielles: Comme recommandé dans les podcasts, accédez à de précieux modèles et cadres explicitement conçus pour les équipes logicielles. UtilisezLes feuilles de route technologiques de ClickUp et d'autres modèles personnalisables pour définir des initiatives stratégiques, suivre la progression et gérer efficacement vos projets technologiques dans des délais précis.

Identifiez les initiatives clés, établissez des échéanciers, allouez des ressources, suivez la progression, et plus encore avec le modèle de feuille de route technologique de ClickUp

Quelle que soit la complexité de vos flux de travail, faites confiance à ClickUp pour les organiser et les simplifier afin que vos équipes techniques restent productives.

Optimiser les équipes techniques avec le bon logiciel

Vous entendrez souvent les leaders de l'industrie parler de la construction d'une pile technologique robuste qui résout les problèmes de votre flux de travail. Mais lorsque vous travaillez avec de multiples Outils SaaS comme partie intégrante de la pile technologique, passer de l'un à l'autre devient épuisant et chronophage.

La solution ? Une plateforme unifiée qui assiste l'intégration de divers outils, afin que l'équipe d'assistance travaille plus efficacement.

Voici quelques bonnes nouvelles : ClickUp s'intègre à GitHub, Figma, Sentry, Slack et plus de 200 autres outils logiciels. Ainsi, vous pouvez facilement gérer l'ensemble de votre pile technologique à partir d'une seule plateforme.

Dites oui à la commodité. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !