Les 10 meilleurs livres sur l'intelligence artificielle (IA) à lire en 2024

D'après un Rapport de CNN certaines des plus grandes entreprises technologiques utilisent 200 000 livres pour former des systèmes d'intelligence artificielle. Ces livres aident l'IA générative à apprendre à communiquer des informations.

Il est intéressant de noter que pendant que nous lisons des livres sur l'IA, l'IA générative et l'analyse prédictive, ces modèles lisent des livres écrits par des humains pour obtenir plus de contexte.

En l'espace d'un an, l'IA est passée du statut de technologie du futur à celui d'application généralisée dans nos vies professionnelles. Les entreprises technologiques émergentes utilisent les systèmes d'IA et leurs capacités de génération et de réflexion pour automatiser les tâches répétitives dans l'ensemble des départements.

Si vous voulez en savoir plus sur l'IA en détail, parcourez la liste des meilleurs livres sur l'IA que vous devriez lire en 2024.

Les 10 meilleurs livres sur l'IA que vous devez lire cette année

1. Compatible avec l'homme : L'intelligence artificielle et le problème du contrôle

A propos du livre

Auteur: Stuart Russell

Stuart Russell Nombre de pages: 349

349 Temps de lecture estimé: 13 heures

13 heures Année de publication: 2019

2019 Niveau recommandé: Lecteurs de base et intermédiaires

Lecteurs de base et intermédiaires Revues et évaluations: 4,1/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



L'ouvrage de Stuart Russell, Human Compatible : Artificial Intelligence and the Problem of Control (L'intelligence artificielle et le problème du contrôle) a pris le monde d'assaut en 2019. Le Guardian l'a qualifié de "livre le plus important sur l'IA en 2019"

Le livre fournit le contexte nécessaire avant de commencer à prôner l'intelligence artificielle.

Pour Russell, le conflit entre les humains et les machines est inévitable et menace les emplois et les valeurs humaines. Cependant, nous pouvons éviter cela si nous repensons l'IA à partir de la base. Tout en remettant en question nos concepts de compréhension humaine et d'apprentissage automatique, l'auteur évoque les possibilités d'une IA surhumaine.

Il affirme que le plus grand défi dans la conception du QI réside dans le logiciel, qui nécessitera plusieurs percées, dont l'une doit être la compréhension du langage.

"Hélas, la race humaine n'est pas une entité unique et rationnelle. Elle se compose d'entités méchantes, envieuses, irrationnelles, incohérentes, instables, limitées sur le plan informatique, complexes, évolutives et hétérogènes." - Stuart Russell

Principaux enseignements

Les dangers possibles des systèmes d'IA autonomes comprennent les armes autonomes létales, la surveillance automatisée, la manipulation du comportement des fake news et le chantage automatisé, entre autres

À mesure que nous adoptons l'IA pour des applications dans le monde réel, nous devons éviter l'affaiblissement de l'être humain. Ce terme désigne le moment où les humains délégueront tout à l'IA et perdront leur autonomie

Ce qu'en disent les lecteurs

"À lire absolument : ce tour de force intellectuel réalisé par l'un des véritables pionniers de l'IA explique non seulement les risques d'une intelligence artificielle toujours plus puissante de manière captivante et convaincante, mais propose également une solution concrète et prometteuse."

2. L'apprentissage automatique pour les débutants

A propos du livre

Auteur(s): Chris Sebastian

Chris Sebastian Nombre de pages: 163

163 Temps de lecture estimé: 2 heures

2 heures Année de publication: 2019

2019 Niveau recommandé: Débutants

Débutants Revues et évaluations: 3,9/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Dans Machine Learning for Beginners, Chris Sebastian affirme que l'apprentissage automatique est né du désir humain d'apprentissage par renforcement. Par exemple, les ordinateurs ont d'abord appris à jouer aux dames, puis ils ont battu des champions du monde d'échecs.

Pour situer le contexte, Chris Sebastian évoque des inventions historiques telles que l'appareil mécanique de Charles Babbage permettant aux ingénieurs de programmer avec des cartes perforées en 1834 ou le "test de Turing" d'Alan Turing sur l'intelligence des machines en 1950.

Ce livre s'adresse aux personnes intéressées par l'apprentissage de l'IA, de l'informatique, de la ML et de l'intelligence en essaim. Vous comprendrez également comment les grands paramètres de données sont essentiels à l'apprentissage automatique en fournissant aux ingénieurs IA des informations pour développer des algorithmes avancés.

l'apprentissage automatique, les réseaux neuronaux et l'intelligence en essaim interagissent et se complètent dans le cadre de la quête visant à générer des machines capables de penser et de réagir au monde."_ - Chris Sebastian

Principaux enseignements

Bien que les mathématiciens aient découvert les premières théories de l'apprentissage automatique il y a longtemps, il nous a fallu plusieurs décennies pour convertir ces théories en exemples concrets

Ce qu'en disent les lecteurs

"C'est un bon livre pour avoir un aperçu de très haut niveau de l'apprentissage automatique et des avantages et inconvénients de la façon dont l'apprentissage automatique pourrait avoir un impact sur nos vies."

3. L'intelligence artificielle pour les humains

A propos du livre

Auteur(s): Jeff Heaton

Jeff Heaton Nombre de pages: 222

222 Temps de lecture estimé: 8 heures

8 heures Année de publication: 2013

2013 Niveau recommandé: Lecteurs intermédiaires et avancés

Lecteurs intermédiaires et avancés Revues et évaluations: 4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Il existe quelques livres populaires sur l'IA, mais la plupart nécessitent des connaissances de base. L'intelligence artificielle pour les humains : Volume 1 de Jeff Heaton vise à combler cette lacune dans un style relativement facile à suivre.

En tant que lecteur, vous comprendrez les algorithmes de base de l'IA dans la catégorie de l'apprentissage automatique. Le premier volume explique l'apprentissage dans le contexte des réseaux informatiques et des différents types d'apprentissage automatique. Abordant l'apprentissage supervisé et non supervisé, l'auteur décrit des techniques essentielles telles que la régression et le regroupement pour développer et former de grands modèles d'apprentissage.

les réseaux neuronaux informatisés ne sont pas comme le cerveau humain, en ce sens qu'ils ne sont pas des dispositifs de calcul à usage général, mais qu'ils exécutent des tâches minuscules et spécifiques. Ils exécutent des tâches très spécifiques."_ - Jeff Heaton

Principaux enseignements

La plupart des algorithmes d'IA acceptent un tableau de nombres en entrée et produisent un tableau en sortie. Les ingénieurs modélisent souvent les problèmes que l'IA doit résoudre sous ce formulaire

Ce qu'en disent les lecteurs

"J'ai trouvé les informations de ce livre présentées de manière extrêmement claire et concise. Très utile pour comprendre le travail de base des sujets abordés."

4. Révolutionnaires cybernétiques : Technologie et politique dans le Chili d'Allende

A propos du livre

Auteur(s): Eden Medina

Eden Medina Nombre de pages: 326

326 Temps de lecture: 11 heures

11 heures Année de publication: 2011

2011 Niveau recommandé: Lecteurs intermédiaires et avancés

Lecteurs intermédiaires et avancés Revues et évaluations: 4,3 (Goodreads)



Révolutionnaires cybernétiques : Technology and Politics in Allende's Chile est l'un des deux seuls livres sur l'IA de cette liste à fournir une intersection politique et technologique de l'intelligence artificielle. L'auteur couvre deux projets en temps réel exposant les dangers de l'IA.

Le premier est l'ambitieuse expérience chilienne de changement socialiste pacifique. Un autre exemple était sa tentative de construire un système informatique connu sous le nom de Projet Cybersyn pour la gestion de l'économie du pays.

Les résultats ont été dangereux.

Le gouvernement chilien, dirigé par Salvador Allende, a été pris dans un coup d'État militaire et n'a jamais mis en œuvre l'autre projet.

Le livre détaille le système cybernétique du gouvernement chilien qui devait apporter un système de conception holistique, une interaction homme-ordinateur, une gestion décentralisée, un réseau télex national et une modélisation du comportement des systèmes dynamiques.

Des interviews, des photographies et des descriptions vivantes de la salle des opérations du réseau, semblable à celle de Star Trek, rendent ce livre captivant.

la recherche d'une solution technologique au problème de la gestion économique est conforme aux idées de progression économique que l'on trouve dans la théorie de la dépendance, mais seulement jusqu'à un certain point" - Eden Medina

Principaux enseignements

Le projet chilien Cybersyn (Cybernetics-Synergy) visait à gérer les usines nationalisées à l'aide de la cybernétique

À partir de ce contexte politique, l'auteur tire des enseignements sur les relations entre la technologie, la politique et les valeurs humaines

Ce qu'en disent les lecteurs

"L'histoire et la recherche sont fascinantes et tout à fait dans mes cordes - cybernétique, gestion, ordinateurs centraux !!! Les organigrammes !!! Je suis heureux d'avoir lu ce livre"

5. IA Superpowers : La Chine, la Silicon Valley et le nouvel ordre mondial

via Amazon

A propos du livre

Auteur(s): Kai-Fu Lee

Kai-Fu Lee Durée d'écoute: 9 heures 17 minutes

9 heures 17 minutes Année de publication: 2018

2018 Niveau recommandé: Débutants, intermédiaires et avancés

Débutants, intermédiaires et avancés Revues et évaluations: 4,4 (Audible)



Les superpuissances de l'IA : China, Silicon Valley, and the New World Order est un livre audio captivant qui choque les auditeurs avec les conséquences inattendues du développement de l'IA.

À travers d'intéressants évènements réels liés à l'IA, le Dr Lee aborde la compétition féroce entre les États-Unis et la Chine sur les inventions de l'IA. Le livre s'attarde sur la théorie de la conspiration du Nouvel Ordre Mondial et sur la question de savoir si certaines innovations de l'IA mènent à un véritable gouvernement mondial.

L'auteur fait la lumière sur les emplois touchés et ceux que l'intelligence artificielle permettrait d'améliorer. De plus, il prédit que nous sommes à l'aube d'une économie de l'IA.

"L'IA ne nous permet jamais de nous comprendre véritablement ; ce ne sera pas parce que ces algorithmes ont capturé l'essence mécanique de l'intelligence humaine. Ce sera parce qu'ils nous auront permis d'oublier les optimisations et de nous concentrer sur ce qui fait vraiment de nous des êtres humains : aimer et être aimé." - Kai-Fu Lee

Principaux enseignements

La Chine dispose d'un écosystème IA unique marqué par une concurrence féroce, un esprit d'entreprise élevé, un grand bassin d'ingénieurs talentueux, un gouvernement d'assistance et une volonté de prendre des risques

Ce qu'en disent les lecteurs

"Il s'agit de l'un des livres les plus importants de 2018. Vous devriez le lire si vous êtes engagé dans une entreprise qui utilise ou utilisera l'apprentissage automatique (apprentissage intense)."

6. La société de l'esprit

A propos du livre

Auteur(s): Marvin Minsky

Marvin Minsky Nombre de pages: 336

336 Temps de lecture estimé: 11 heures

11 heures Année de publication: 1988

1988 Niveau recommandé: Lecteurs avancés

Lecteurs avancés Reviews et évaluations: 4,7/5 210 commentaires



La Société de l'esprit propose une enquête captivante sur l'esprit humain à travers des essais d'une page, chacun introduisant une nouvelle idée.

Le livre couvre des concepts approfondis de vision par ordinateur, de réseaux ML, de machines de prédiction, de manipulation robotique et de raisonnement par le bon sens.

Nous couvrons ce livre sur l'IA parce qu'il a des implications pour le champ de l'intelligence artificielle, encourageant les lecteurs à réfléchir à la construction de systèmes avec des structures modulaires et hiérarchiques qui imitent les diverses fonctions de l'esprit humain dans la société moderne.

les "morceaux" de raisonnement, de langage, de mémoire et de "perception" devraient être plus étendus et plus structurés, et leurs contenus factuels et procéduraux devraient être plus intimement connectés pour expliquer la puissance et la rapidité apparentes des activités mentales

Principaux enseignements

L'intelligence émerge des interactions et des coopérations entre les innombrables agents de l'esprit. Elle n'est pas confinée à un modèle unique et centralisé, mais résulte plutôt des efforts distribués de ces agents

Ce que disent les lecteurs

" L'auteur, l'un des pères incontestés de l'IA, entreprend de fournir un modèle abstrait du fonctionnement de l'esprit humain. Sa thèse est que notre esprit est constitué d'une énorme agrégation de minuscules mini-esprits ou agents qui ont évolué pour accomplir des tâches particulières."

A propos du livre

Auteur(s): Pedro Domingos

Pedro Domingos Nombre de pages: 352

352 Temps de lecture estimé: 11 heures

11 heures Année de publication: 2018

2018 Niveau recommandé: Lecteurs avancés et intermédiaires

Lecteurs avancés et intermédiaires Revues et évaluations: 4,3/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



L'un des meilleurs livres sur l'IA, The Master Algorithm, explique le travail des réseaux de ML qui apprennent à partir d'amas de données dans la technologie numérique. Ces algorithmes observent nos actions en ligne, nous imitent et expérimentent avec les informations disponibles.

Le postulat du livre est que la plupart des laboratoires de recherche en IA et des universités tentent d'inventer un nouveau fondement d'algorithme d'apprentissage pour découvrir n'importe quelle connaissance à partir des données et faire ce que nous voulons. L'auteur soutient qu'aucun algorithme maître unique ne peut prédire n'importe quel domaine problématique.

Vous en savez plus sur les machines d'apprentissage qui alimentent Amazon, Google et d'autres entreprises technologiques.

si vous êtes un informaticien paresseux et pas trop brillant, l'apprentissage automatique est idéal parce que les algorithmes d'apprentissage font tout le travail mais vous laissent prendre tout le crédit."_ - Pedro Domingos

Principaux enseignements

Le livre introduit l'idée d'un algorithme d'apprentissage unique et global, appelé algorithme maître, capable d'intégrer différentes approches de l'apprentissage automatique

On peut classer les approches d'apprentissage automatique en cinq tribus, chacune représentant une philosophie différente. Il s'agit de la logique symbolique, des réseaux neuronaux connexionnistes, des algorithmes évolutionnaires, des probabilités bayésiennes et du raisonnement analogique. L'algorithme maître doit couvrir les points forts de chaque tribu

Ce que disent les lecteurs

"Pedro Domingos démystifie le ML et montre à quel point l'avenir sera merveilleux et passionnant

8. Apprentissage profond

A propos du livre

Auteur(s): Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville Nombre de pages: 800

800 Temps de lecture estimé: 23 heures

23 heures Année de publication: 2016

2016 Niveau recommandé: Lecteurs avancés et intermédiaires

Lecteurs avancés et intermédiaires Évaluations: 4,3/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



Pour les étudiants de premier et deuxième cycles qui se destinent à une carrière dans l'informatique et l'apprentissage automatique, Deep Learning est une ressource légitime pour l'apprentissage de concepts complexes.

Le livre offre un contexte mathématique et conceptuel couvrant divers sujets, notamment l'algèbre linéaire, la théorie des probabilités et la théorie de l'information, le calcul numérique et le ML.

Vous apprécierez de lire comment les praticiens utilisent l'apprentissage ML dans l'industrie, comme l'optimisation, les réseaux convolutifs, la modélisation des séquences, la régularisation, la méthodologie pratique et le feedforward profond.

les réseaux neuronaux peuvent être beaucoup plus expressifs que la plupart des autres modèles, mais cette expressivité ne résulte pas automatiquement en une capacité à apprendre la véritable structure sous-jacente des données."_ - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, et Aaron Courville

Principaux enseignements

Les réseaux feedforward profonds, appelés perceptrons multicouches (MLP), sont la quintessence des modèles d'apprentissage profond. Ces réseaux définissent un mapper et apprennent la valeur des paramètres, ce qui résulte en la meilleure approximation de la fonction

Ce que disent les lecteurs

"La bible de l'IA... le texte devrait être une lecture obligatoire pour tous les informaticiens de données et les praticiens du ML afin de prendre correctement pied dans ce domaine en plein essor de la technologie de nouvelle génération."

9. Life 3.0 : Être humain à l'ère de l'intelligence artificielle

A propos du livre

Auteur(s): Max Tegmark

Max Tegmark Nombre de pages: 364

364 Temps de lecture estimé: 11 heures

11 heures Année de publication: 2018

2018 Niveau recommandé: Débutants, intermédiaires et avancés

Débutants, intermédiaires et avancés Revues et évaluations: 4,4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Parmi les livres de l'année du Times, Life 3.0 : Being Human in the Age of Artificial Intelligence pose la question de savoir si l'intelligence surhumaine sera notre outil ou notre dieu. L'auteur vous emmène au cœur des dernières réflexions sur l'IA et vous aide à séparer les mythes des réalités et les utopies des dystopies.

Tegmark explique comment l'automatisation peut nous aider à accroître notre prospérité sans que l'humanité ne perde sa raison d'être ou ses revenus. Il explore les moyens de s'assurer que les futurs systèmes d'intelligence artificielle exécutent des tâches sans dysfonctionner ou se faire pirater.

le problème de l'alignement est le défi clé de la construction d'une IA superintelligente - comment faire en sorte qu'une machine comprenne ce que nous voulons et nous aide à l'atteindre, même si nous ne savons pas comment spécifier cet objectif nous-mêmes."_ - Max Tegmark

Principaux enseignements

La première étape de la vie, Life 1.0, est biologique ; la deuxième étape (Life 2.0) est culturelle ; la troisième étape (Life 3.0) est une forme de vie technologique avec la capacité de concevoir ses logiciels et son matériel

Le rôle de la conscience dans l'intelligence artificielle et les implications éthiques de la création de machines conscientes

Ce que disent les lecteurs

"Le prologue fictif de ce livre de non-fiction encadre l'importance de la gestion de la progression vers l'intelligence générale artificielle."

10 Réseaux neuronaux et apprentissage profond

À propos du livre

Auteur(s): Charu C. Aggarwal

Charu C. Aggarwal Nombre de pages: 553

553 Estimation de la durée de lecture: 14,8 heures

14,8 heures Année de publication: 2023

2023 Niveau recommandé: Débutants, intermédiaires et avancés

Débutants, intermédiaires et avancés Revues et évaluations: 4.1/5 13 commentaires



Réseaux neuronaux et apprentissage profond adopte une approche moderne de l'apprentissage profond tout en touchant aux modèles classiques. L'auteur soutient que la théorie et le schéma directeur des réseaux neuronaux sont essentiels pour comprendre des sujets complexes tels que l'analyse prédictive et les architectures neuronales dans différentes études de cas.

Que se passe-t-il lorsque les modèles de réseaux neuronaux sont plus performants que les modèles d'apprentissage automatique standard, et pourquoi l'entraînement de ces réseaux est-il difficile ?

Vous apprendrez comment les ingénieurs créent des architectures neuronales pour résoudre d'autres problèmes. L'auteur se concentre sur les idées modernes d'apprentissage ML comme les transformateurs, les mécanismes et les modèles de langage pré-entraînés.

un aspect important des réseaux neuronaux est l'intégration étroite du stockage des données et des calculs. Par exemple, les états d'un réseau neuronal sont un type de mémoire transitoire, qui se comporte un peu comme les registres en constante évolution de l'unité centrale de traitement d'un ordinateur."_ - Charu C. Aggarwal

Principaux enseignements

La force des modèles de réseaux neuronaux est aussi leur plus grande faiblesse, car ils suradaptent souvent les données d'apprentissage si le processus d'apprentissage n'est pas conçu avec soin

Les méthodes classiques de ML utilisent des méthodes d'optimisation et de descente de gradient pour l'apprentissage de modèles paramétrés. Les systèmes de réseaux neuronaux ne sont pas différents

Ce qu'en disent les lecteurs

"C'est l'un des rares livres de style académique sur l'apprentissage profond, et il se concentre sur les fondamentaux du sujet, y compris la théorie et les applications qui alimentent l'apprentissage profond."

