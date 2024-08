Les 10 meilleurs logiciels de gestion des informations sur les produits en 2024

Avez-vous déjà parcouru en ligne d'interminables listes de produits, pleines d'informations contradictoires et de détails manquants, pour finalement quitter le site web et en visiter un autre ?

C'est frustrant, n'est-ce pas ? C'est la réalité pour de nombreux acheteurs aujourd'hui, et cela coûte cher aux entreprises de commerce électronique.

Dans le contexte actuel de lutte acharnée contre le commerce électronique, où les clients attendent des informations claires et cohérentes à portée de main, la gestion des informations sur les produits (PIM) n'est plus facultative. Elle est essentielle.

Il s'agit d'une arme éprouvée pour lutter contre les messages incohérents, la mauvaise qualité des données sur les produits et les occasions commerciales manquées.

Ce blog met en lumière les pièges de la gestion des informations produit et explique comment les logiciels de gestion des informations produit peuvent rationaliser le flux de travail et accroître la productivité. Nous présenterons également les 10 meilleurs systèmes PIM pour 2024.

Ne manquez pas le secret d'une gestion des stocks sans faille gestion des produits et la satisfaction des clients.

Qu'est-ce qu'un logiciel PIM ?

Les logiciels de gestion des informations produit ou PIM centralisent et gèrent les données produit et les actifs numériques au sein d'une plateforme unifiée. Les logiciels PIM simplifient la gestion des données produit sur plusieurs équipes commerciales, en s'intégrant aux plateformes de commerce électronique, aux systèmes de gestion de la relation client et aux logiciels ERP. Vous avez ainsi l'assurance que votre communication relative aux produits est à jour et accessible à l'ensemble de votre clientèle.

Cette plateforme gère les données nécessaires au marketing et à la vente de produits, ce qui profite aux marques, aux fabricants, aux distributeurs et aux détaillants en fournissant une source unique de vérité.

Pour les entreprises, le système PIM collecte, enrichit et met à jour les données jusqu'à leur destination, améliorant ainsi la qualité des données, l'efficacité opérationnelle, le délai de mise sur le marché, l'expérience client et l'accessibilité sur l'ensemble des canaux et des points de vente numériques.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des informations produit ?

Il existe de nombreux logiciels PIM sur le marché. Cependant, chacun d'entre eux se distingue par ses avantages et ses inconvénients. Toutefois, le PIM que vous choisirez devrait inclure quelques-unes de ces fonctionnalités clés :

Importation et exportation de données: Simplifiez la gestion des données avec un logiciel qui offre une importation et une exportation faciles des données à partir de diverses sources et formes

Simplifiez la gestion des données avec un logiciel qui offre une importation et une exportation faciles des données à partir de diverses sources et formes **Intégration : choisissez un logiciel qui s'intègre à vos systèmes d'entreprise existants, tels que les plateformes de commerce électronique, les systèmes ERP et les systèmes de gestion de la relation client (CRM)

Interface intuitive: Les logiciels PIM sont généralement utilisés par plusieurs équipes et départements. Privilégiez les interfaces conviviales et faciles à parcourir, même pour les utilisateurs non techniques

Les logiciels PIM sont généralement utilisés par plusieurs équipes et départements. Privilégiez les interfaces conviviales et faciles à parcourir, même pour les utilisateurs non techniques Évolutivité: Assurez-vous que le logiciel peut s'adapter à votre catalogue de produits et à votre base d'utilisateurs en pleine croissance

Assurez-vous que le logiciel peut s'adapter à votre catalogue de produits et à votre base d'utilisateurs en pleine croissance Rapports et analyses: Choisissez un système PIM qui offre des outils de rapports permettant de suivre les indicateurs clés et d'obtenir des informations sur les performances des produits

Choisissez un système PIM qui offre des outils de rapports permettant de suivre les indicateurs clés et d'obtenir des informations sur les performances des produits Gestion des ressources numériques (DAM): Envisagez d'utiliser un logiciel doté de fonctions DAM intégrées pour gérer les images, vidéos et autres contenus multimédias de vos produits

Envisagez d'utiliser un logiciel doté de fonctions DAM intégrées pour gérer les images, vidéos et autres contenus multimédias de vos produits **Gestion des canaux : choisissez un logiciel qui gère les listes de produits et leur contenu pour les différents canaux de vente et de marketing

Outils de collaboration: Choisissez une plateforme PIM qui offre des fonctionnalités de collaboration pour faciliter la communication et le partage des données entre les équipes

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des informations produit à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans votre logiciel PIM idéal, voici notre liste des 10 meilleures alternatives pour vous aider à augmenter les ventes, à vendre des produits plus rapidement, à rédiger efficacement le contenu des produits et à amplifier l'expérience client.

1. Pimcore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-202-1400x788.png Pimcore /$$$img/

via Pimcore Vous voulez une plateforme pour gérer votre pipeline de produits de bout en bout ? La plateforme Pimcore fournit un logiciel qui gère les informations sur les produits, les actifs numériques, l'expérience numérique, les données de base, le commerce numérique et les données clients.

Considérez-la comme un centre de commande numérique où vous pouvez gérer les informations sur les produits et gérer votre boutique en ligne.

Cette approche centralisée aide les entreprises à éliminer les silos de données, à gérer les données sur les produits, à assurer la cohérence entre les canaux et, en fin de compte, à offrir des expériences fluides et personnalisées à leurs clients.

Pimcore meilleures fonctionnalités

Créer des sites web et des portails sophistiqués, personnalisés et axés sur le marketing

Gérer les données numériques et des expériences centrées sur le client pour tous les canaux numériques

Utiliser le système d'assistance client open source mettre en place et personnaliser la plateforme

Créez et gérez facilement le contenu de votre site Web, les pages d'atterrissage et les articles de blog

Construisez et gérez votre boutique en ligne avec des fonctionnalités telles que les listes de produits, les paniers d'achat et le traitement des paiements

Limites de Pimcore

La plate-forme riche en fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage plus raide, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de performance lors d'installations complexes

Prix de Pimcore

Community Edition: Free

Free Enterprise Edition: Prix personnalisé

Prix personnalisé Cloud Edition: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.8/5 (20+ avis)

2. Pimberly

via Pimberly Pimberly fournit un logiciel PIM qui aide les fabricants, les marques, les distributeurs et les détaillants à gérer et à optimiser les données relatives aux produits sur différents canaux.

Avec des fonctions IA intégrées, cette plateforme PIM améliore les capacités de traitement des données produit, apprend à partir des modèles de données, automatise les processus complexes en fonction des apprentissages et fournit des conseils stratégiques sur la structure des produits et la manière dont les clients peuvent répondre aux besoins en constante évolution de leurs cibles.

Pimberly meilleures fonctionnalités

Stocker et organiser tous lesconnaissances sur les produitsy compris les descriptions de produits, les spécifications, les images, les vidéos et le matériel de marketing, en un seul emplacement

Automatiser et optimiser les données produits avec des traductions, des mots-clés SEO et du contenu rich media pour les différentes équipes commerciales

S'assurer que les données produits répondent aux exigences spécifiques des plateformes de commerce électronique et des portails B2B

Fournir des informations précises et achevées sur les produits aux clients lors de l'achat

Obtenir des informations précieuses sur les performances des produits grâce à des fonctionnalités de rapports et d'analyse

Se connecter à d'autres systèmes d'entreprise tels que les CRM et les plateformes de commerce électronique pour un échange de données et une automatisation sans heurts

Limites de Pimberly

Les utilisateurs peuvent avoir moins de flexibilité pour des flux de travail et des besoins de données spécifiques

Des problèmes de performance peuvent survenir dans le cas d'installations complexes ou de volumes de données importants

Les fonctionnalités de rapports et d'analyse sont moins complètes que celles d'autres solutions PIM

Prix de Pimberly

Régulier: 30 000 $/an

30 000 $/an Pro: 60 000 $/an

60 000 $/an Corporate: $90,000/an

$90,000/an Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (50+ commentaires)

4.4/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (15+ avis)

3. Sémarchie

via Sémarchie Vous cherchez une solution PIM qui met fortement l'accent sur la gestion des données et les perspectives basées sur les données ? Semarchy est ce qu'il vous faut ! Il fonctionne comme une plateforme de gestion unifiée des données (UDMP), offrant une suite puissante d'outils pour aider les entreprises à gérer, gouverner et intégrer différents types de données .

Bien que vous puissiez rapidement déployer leur solution de gestion des données de référence (xDM) et leur outil d'intégration des données (xDI) de manière indépendante, il est préférable de les utiliser ensemble pour en tirer une plus grande valeur.

Les meilleures fonctionnalités de Semarchy

Consolidez les données provenant de sources disparates, telles que les systèmes CRM, les plateformes ERP et les référentiels externes, dans un référentiel centralisé

Nettoyer, enrichir et dédupliquer les données, en corrigeant les incohérences et en garantissant leur exactitude pour diverses utilisations

Établir la propriété des données, définir des règles et automatiser les flux de travail pour garantir la qualité des données et la conformité aux réglementations

Faciliter l'échange de données entre les différents systèmes d'une organisation

Utiliser des outils et des connecteurs prédéfinis pour rationaliser les tâches d'intégration

Unifier les données clients et financières pour améliorer la gestion des risques, la conformité réglementaire et le service à la clientèle

Améliorer la connaissance des clients et personnaliser les campagnes marketing grâce à des données clients unifiées

Limites de Semarchy

Difficulté à traiter des scénarios d'intégration de données très spécifiques

Certains utilisateurs estiment que la mise à l'échelle de leur entreprise pour accueillir davantage de données nécessiterait des coûts supplémentaires

Prix de Semarchy

Free

Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (20+ commentaires)

4.8/5 (20+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Salsifis

via Salsifis Salsify se positionne comme une plateforme de gestion de l'expérience produit (PXM), visant à donner aux marques les moyens de gagner sur le marché numérique.

Elle permet aux entreprises, en particulier aux marques et aux détaillants, de centraliser, d'enrichir et de distribuer des données sur les produits à travers diverses équipes commerciales, en garantissant la cohérence et l'exactitude des informations sur les produits. Cela inclut tout, des descriptions et spécifications des produits aux images et supports marketing de haute qualité.

Salsify automatise le nettoyage des données, la mise à jour des produits et la distribution du contenu sur les différents canaux.

Les meilleures fonctionnalités de Salsify

Centralisation de toutes les informations, descriptions, spécifications, images et documents marketing relatifs aux produits

Adapter le contenu et les informations sur les produits aux différentes équipes commerciales, telles que les plateformes de commerce électronique, les places de marché et les médias sociaux

Enrichir les listes de produits avec du contenu multimédia comme des images haute résolution, des vues de produits à 360° et des vidéos de démonstration

Suivez les performances des produits, surveillez le comportement des clients et obtenez des informations précieuses

Limites de Salsify

Les utilisateurs rencontrent des problèmes lors de l'utilisation et de l'intégration des API

Soulever un ticket pour initier une suppression massive de produits

Prix de Salsify

Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.5/5 (30+ avis)

5. Plytix

via Plytix Plytix se positionne comme un logiciel PIM de nouvelle génération. Il vise à rationaliser les complexités de la gestion des données produits pour les entreprises de commerce multicanal.

Plytix traite également les actifs numériques et gère les canaux pour traiter les journaux, programmer les mises à jour et collaborer sur des projets de développement les opérations sur les produits -de la rédaction des informations sur les produits à leur distribution sur les plateformes de commerce électronique. Il permet d'adapter les champs de données à vos spécificités besoins spécifiques en matière de produits vous pouvez définir des attributs personnalisés et personnaliser la plateforme pour l'adapter à vos flux de travail uniques.

Les meilleures fonctionnalités de Plytix

Rationaliser la modification en cours et l'automatisation pour des mises à jour efficaces sur de grands ensembles de données

Intégration d'automatisations avec diverses plateformes de commerce électronique, places de marché, CRM et outils d'automatisation du marketing

Suggérer des produits connexes pour augmenter la valeur moyenne des commandes

Définissez les relations entre les produits (comme les ventes croisées, les ventes incitatives et les accessoires) en quelques clics

Limites de Plytix

Les utilisateurs ayant des catalogues de produits massifs ou des structures de données complexes ont rencontré des problèmes de productivité

Les utilisateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la maturité de certaines fonctionnalités et au rythme d'ajout de nouvelles fonctionnalités

Prix de Plytix

Free

Basic: 450 $/mois

450 $/mois Personnalisé: $750/mois

$750/mois Unlimited: 1 650 $/mois

G2: 4.7/5 (260+ commentaires)

4.7/5 (260+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (75+ avis)

6. Akeneo

via Akeneo Akeneo propose une plateforme PIM pour les marques et les détaillants qui cherchent à gérer et à optimiser leurs informations produits pour le commerce omnicanal.

Elle a récemment acquis Unifai, une plateforme de catégorisation de produits basée sur l'IA, et revendique le titre de "premier cloud de produits intelligent au monde."

Cette acquisition vise à transformer Akeneo d'une seule plateforme PIM en une solution plus complète avec des capacités d'IA intégrées.

Les meilleures fonctionnalités d'Akeneo

Ajouter les détails manquants, traduire les informations sur les produits dans plusieurs langues et assurer la qualité des données pour une découvrabilité optimale des produits

Faciliter la collaboration entre les différentes équipes impliquées dans la gestion des produits, telles que le marketing, les ventes et la création de contenu

Générer des flux de produits et des spécifications adaptés aux différentes équipes commerciales, y compris les plateformes de commerce électronique, les places de marché et les médias sociaux

Fournir des fonctionnalités permettant de définir des règles de qualité des données, d'établir des flux de travail pour l'approbation des données et de suivre les modifications apportées aux informations sur les produits

Tirer parti du logiciel libre pour une personnalisation poussée et le développement de fonctions supplémentaires afin de répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Les limites d'Akeneo

La courbe d'apprentissage est plus raide que celle des solutions PIM plus simples

Le transfert des données produits existantes vers Akeneo peut être un processus complexe, car il nécessite un forfait minutieux et des efforts importants de transformation des données

Prix d'Akeneo

Édition communautaire : Free

Édition croissance : 25 000 $/an

Édition Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (190+ commentaires)

4.5/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (30+ avis)

7. Syndigo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-208.png Syndigo /$$$img/

via Syndigo Syndigo est une plateforme PIM basée sur le cloud qui permet aux marques d'optimiser le contenu de leurs produits en vue d'une syndication sur différents canaux. Tout en offrant des fonctions PIM de base telles que la gestion, l'enrichissement et la distribution des données, elle vous aide à accroître l'efficacité, à stimuler les ventes et à améliorer la satisfaction des clients.

Avec Syndigo, vous pouvez rationaliser votre processus de création de contenu, garantir l'exactitude des données et améliorer l'expérience client. Il s'intègre facilement à divers réseaux de partenaires commerciaux, rationalisant le processus de syndication et garantissant la cohérence des données sur tous les canaux.

Son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes facilitent l'organisation et la mise à jour du contenu de vos produits en temps réel.

Syndigo meilleures fonctionnalités

Optimisez le contenu produit pour des canaux spécifiques, en veillant à ce qu'il réponde à vos exigences uniques et aux directives de mise en forme du contenu

Tirez parti de l'IA pour analyser les informations sur les produits et identifier les points à améliorer

Faciliter la communication et rationaliser les flux de travail de gestion du contenu

Gestion centralisée des fiches de données de sécurité (FDS), des allergènes et d'autres informations relatives à la conformité

Limites de Syndigo

Flexibilité limitée pour répondre à des flux de travail très personnalisés ou s'intégrer à des plateformes de niche

Les utilisateurs ont exprimé des inquiétudes quant au risque de verrouillage des fournisseurs en raison des intégrations personnalisées et de la dépendance à l'égard de formats de migration et d'exportation de données spécifiques

Prix de Syndigo

Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (140+ commentaires)

4.4/5 (140+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

8. PIMworks

via PIMworks sur G2 PIMworks se différencie en mettant fortement l'accent sur la réunion des besoins spécifiques et des contraintes budgétaires des petites et moyennes entreprises.

Les PME à la recherche d'une solution PIM conviviale et rentable vont adorer PIMworks. Sa structure de prix et ses fonctionnalités sont conçues pour être accessibles et pertinentes pour les entreprises ayant des catalogues de produits plus petits et des besoins de données moins complexes.

PIMworks comprend des fonctionnalités telles que l'étiquetage automatique, la reconnaissance d'images pour l'extraction d'attributs et des capacités de traduction linguistique.

Les meilleures fonctionnalités de PIMworks

Démarrez rapidement grâce à une interface conviviale et à un processus d'installation simple

Tirez parti d'un large intervalle d'intégrations préconstruites avec les plates-formes de commerce électronique et les places de marché les plus courantes

Transférer les données en douceur grâce à une assistance dédiée à la migration des données

Utilisez les options de marque blanche pour un marquage et une personnalisation personnalisés

Limites de PIMworks

Absence de fonctionnalités permettant de gérer des structures de données complexes, de gérer des migrations de données à grande échelle ou d'offrir des fonctions de sécurité et de conformité avancées

Les utilisateurs ont remarqué que les analyses pouvaient être moins robustes que dans le cas de solutions PIM mieux établies

Prix de PIMworks

Free

Standard: 499 $/mois

499 $/mois Professionnel: $999/mois

PIMworks évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (60+ reviews)

4.6/5 (60+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

9. inRiver

via inRiver sur G2 inRiver est une solution PIM achevée qui permet aux marques et aux détaillants de gérer, d'optimiser et de distribuer les informations sur les produits sur tous les points de contact du paysage omnicanal.

Elle se targue d'une architecture composable unique en son genre : Cela signifie que la plateforme est construite à partir de composants modulaires qui peuvent être facilement ajoutés, supprimés ou personnalisés pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Cela permet une plus grande flexibilité et adaptabilité par rapport aux systèmes PIM traditionnels avec des fonctionnalités fixes.

inRiver meilleures fonctionnalités

Intégration de syndication basée sur l'API pour une distribution transparente du contenu

Des fonctions intégrées de veille sur les rayons numériques fournissent des informations et des analyses sur les performances de vos produits sur les différents canaux en ligne

Enrichissement automatisé du contenu, nettoyage des données et catégorisation des produits

S'adresse aux grandes entreprises dont les cycles de vie des produits sont complexes, les équipes commerciales diverses et les besoins en données complexes

Limites d'inRiver

L'architecture composable et les fonctions étendues peuvent entraîner une courbe d'apprentissage plus prononcée que celle des plateformes PIM plus simples

Elle peut ne pas convenir aux entreprises ayant des exigences strictes en matière de résidence des données ou à celles qui ont besoin d'options de déploiement sur site

Prix inRiver

**Tarifs personnalisés

G2: 4.1/5 (100+ commentaires)

4.1/5 (100+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. ClickUp

Alignez votre équipe, planifiez votre vision du produit et faites un sprint vers le marché avec la plateforme de gestion de produit de ClickUp

Pas convaincu une seule plateforme peut tout faire ? Réunion Le logiciel de gestion des produits de ClickUp -le seul outil dont vous aurez besoin pour automatiser vos flux de travail, répondre aux besoins des différents services et mettre en place des outils de collaboration qui faciliteront la gestion de vos canaux de vente et de commerce électronique.

Définissez des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression pour garantir la réussite de vos lancements de produits Objectifs ClickUp . Les Objectifs ClickUp vous permettent de définir des objectifs à long terme pour vos produits et de les décomposer en étapes plus petites et réalisables. Cela permet d'établir une feuille de route visuelle claire pour le développement du produit et de suivre la progression. Classez les fonctionnalités et les tâches par ordre de priorité dans la feuille de route. Vous pouvez établir des dépendances entre les tâches, ce qui garantit un flux logique dans le processus de développement et améliore la gestion du cycle de vie du produit.

Faites un brainstorming, documentez et partagez vos idées en temps réel avec ClickUp Tableaux blancs

Faites un remue-méninges sur de nouvelles idées de produits avec votre équipe, esquissez des flux d'utilisateurs et planifiez des parcours d'utilisateurs, visualisez le cycle de vie complet du produit et assignez des tâches à ceux qui ont contribué leurs idées avec.. Tableaux blancs ClickUp . Plusieurs membres de l'équipe peuvent contribuer simultanément au tableau blanc, ce qui favorise un processus d'idéation collaboratif.

Vous pouvez également rationaliser la communication grâce à la fonction intégrée L'affichage ClickUp Chat intégré pour envoyer des textes à votre équipe par groupes ou directement, assigner du travail, donner du feedback, demander des mises à jour, partager des fichiers dans n'importe quel format et mettre en place une collaboration transparente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-200.png ClickUp Documents /$$img/

Créez, modifiez et partagez des documents de productivité en collaboration avec ClickUp Docs

Créez un référentiel central d'informations sur les produits en créant des documents de produits contrôlés par des permissions Documents ClickUp avec une mise en forme riche en média et des fonctionnalités interactives. Stockez des descriptions de produits, des spécifications, des manuels et d'autres documents pertinents dans les documents désignés.

Utilisez la modification en cours et le contrôle de version pour travailler sur les documents simultanément avec votre équipe et bénéficiez de la commodité et de l'efficacité d'une gestion rationalisée des documents gestion des documents . Vous pouvez facilement exporter et importer des documents d'information sur les produits dans n'importe quelle forme et en donner l'accès à des personnes spécifiques.

Enfin, vous pouvez utiliser plus de 1 000 Modèles ClickUp pour le suivi des problèmes et les rapports de bug, la gestion des actifs numériques, la gestion des canaux, le développement de produits et la stratégie, les tableaux agiles de planification des produits, les sprints de progression des produits, et plus encore.

Télécharger ce modèle Modèle de document sur les exigences du produit de ClickUp est là pour vous aider à organiser tout ce dont vous aurez besoin pour écrire sur votre nouveau produit.

Dans ce modèle, vous pouvez ajouter le nom et les spécifications du produit, définir les personas utilisateurs et leurs cas d'utilisation, rédiger les fonctionnalités du produit, créer un calendrier de sortie, ajouter des objectifs et des indicateurs de réussite, et créer une ligne directrice de conception pour construire le produit.

Il est essentiel de mettre à jour le document d'exigences du produit tout au long du cycle de développement du produit, au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.

Utilisez ClickUp Brain et laissez l'IA construire un contenu produit puissant

Le plus beau ? Lorsque vous avez besoin d'un amplificateur de MIP, vous pouvez vous tourner vers.. ClickUp Brain , un assistant IA qui vous aide à créer des PRD, à mener des études de marché et de concurrents, à créer des modèles PIM, à rationaliser les commentaires des utilisateurs, et plus encore.

ClickUp Brain peut résumer de longues descriptions de produits, des discussions sur tableau blanc ou des notes de réunion, en fournissant des aperçus concis des informations clés. Les membres de l'équipe peuvent ainsi saisir rapidement l'essentiel des détails d'un produit.

Il peut vous permettre d'analyser les informations sur les produits à travers divers éléments ClickUp afin d'identifier des tendances ou des modèles. Cela peut s'avérer précieux pour comprendre les commentaires des clients, les données d'utilisation des produits ou les domaines potentiels d'amélioration.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Consolidez toutes vos informations produit en un seul endroit grâce aux documents ClickUp

Faciliter le travail d'équipe tout au long du cycle de vie du produit grâce aux fonctionnalités de collaboration de ClickUp

Utilisez des capacités de personnalisation étendues pour adapter plus de 15 vues flexibles, ClickApps et champs personnalisés à votre flux de travail, en construisant des produits plus rapidement et en gérant votre pipeline de vente et de marketing

Suivez la progression du projet, les sprints, la charge de travail de l'équipe, le temps passé sur les tâches et les indicateurs clés de performance du projet grâce à des fonctions personnalisablesTableaux de bord ClickUp* Automatisez le travail dans l'ensemble de votre pipeline DevOps et CI/CD avec 1 000+Intégrations ClickUp, y compris GitHub, Figma, Sentry, Slack, et plus encore

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés en raison des nombreuses options de personnalisation

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/utilisateur/environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,300+ reviews)

4.7/5 (9,300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Améliorez votre façon de gérer les informations sur les produits avec ClickUp

Avec les 10 options que nous avons listées, nous sommes certains que le choix du logiciel de gestion des informations produit parfait pour votre entreprise sera plus facile. Tenez compte des besoins de vos produits et départements de recherche et de votre budget.

Le meilleur logiciel PIM vous permet de rationaliser la gestion des informations produit, de publier des données produit précises et d'améliorer l'expérience client sur tous les canaux.

Toutefois, si vous êtes à la recherche d'une plateforme de gestion de produits complète allant au-delà du PIM, pensez à ClickUp.

Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une solution PIM dédiée, ClickUp est doté de fonctionnalités puissantes telles que la gestion centralisée des données, les champs personnalisés pour les informations sur les produits et l'intégration transparente avec divers outils marketing et commerciaux.

Vous pouvez ainsi gérer l'ensemble du cycle de vie de votre produit-de l'idéation et du développement au lancement et à la commercialisation-au sein d'une seule et même plateforme.

Prêt à simplifier la gestion des produits ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !