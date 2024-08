10 meilleures conférences sur le design UX à ne pas manquer [Édition 2024]

En cette ère axée sur la technologie et l'IA, les concepteurs d'expérience utilisateur (UX) et d'interface utilisateur (UI) sont très demandés dans tous les secteurs. En fait, le Bureau des statistiques du travail des États-Unis prédit une augmentation de 15 % de l'emploi des professionnels de la conception d'interfaces numériques et de sites web entre 2022 et 2032. C'est énorme par rapport à d'autres professions, dont la moyenne n'est que de 3 % !

Cependant, les thèmes de conception UX/UI sont en constante évolution, qu'il s'agisse de la recherche utilisateur sur l'interaction homme-machine ou des plans d'architecture de l'information (IA). C'est pourquoi les chefs de produit comme les professionnels de l'UX gardent chaque année un œil sur les conférences les plus en vue en matière de conception UX.

Ces évènements permettent aux concepteurs UX de suivre les dernières recherches et tendances en matière d'UX, de découvrir des outils émergents et des technologies de pointe, et d'apprendre auprès d'éminents leaders du secteur. 💡

Consultez notre liste des top 10 UX design conferences en 2024 et capitalisez sur vos options favorites. Nous présenterons également :

Les avantages à attendre de ces ateliers et conférences pratiques

Des conseils et des outils pour vous aider à vous préparer à l'une d'entre elles

Avantages de participer à des conférences UX

Assister à une conférence UX en vaut-il la peine, surtout après avoir pris en compte les facteurs de prix et de calendrier ? Les avantages suivants vous aideront à prendre votre décision : 👇

Se tenir au courant des dernières tendances

Le paysage de la recherche et de la conception UX est en constante évolution. Les connaissances que vous avez rassemblées il y a plusieurs mois ne sont peut-être plus pertinentes aujourd'hui.

Bien que les praticiens UX doivent se documenter sur les tendances et la recherche en design tout au long de l'année, le contenu disponible est assez théorique. Les conférences sont un excellent moyen d'acquérir des connaissances exploitables directement auprès des leaders d'opinion et de leurs expériences et études de cas.

Trouver l'inspiration

Même si vous trouvez le design UX gratifiant et passionnant, vous devez admettre que le quotidien peut émousser votre étincelle au fil du temps. Entendre parler de réussites lors de ces conférences et s'engager avec ses pairs est une pause agréable, qui ravive votre passion et booste votre créativité.

Opportunités de réseautage

Les conférences sur le design UX peuvent être un excellent moyen d'entrer en connexion avec des designers UX, des chercheurs et des chefs de produit expérimentés. Ces connexions sont particulièrement précieuses si vous êtes à la recherche de.. des collaborateurs pour de nouveaux projets .

La plupart des conférences prévoient des sessions de détente après une longue journée de travail minutieux d'écoute et de prise de notes . Vous pouvez partager vos points de vue, vous aventurer sur des défis communs et combiner vos forces cérébrales pour trouver des solutions innovantes.

Rencontrer vos rôles modèles

Si vos designers UX favoris interviennent lors d'une conférence, ne manquez pas l'occasion d'entendre parler de leurs expériences de première main et de leurs secrets gagnants. À certains moments, vous pouvez également les rencontrer et interagir avec eux. 🤝

Vous ne connaissez aucun des orateurs ? Cela vaut tout de même la peine d'y aller, car vous pourriez découvrir des perspectives diverses dont vous ignoriez l'existence. Ces points de vue peuvent transformer votre façon de penser la conception et votre façon d'agir votre style de travail .

Amélioration des compétences dans l'industrie

Les ateliers virtuels et en personne lors des conférences sur l'UX et le design sont dirigés par des leaders d'opinion internationaux. Ils se concentrent sur les connaissances pratiques que vous ne pouvez souvent pas obtenir à partir de des cours et des livres . Vous pouvez approfondir les méthodes de recherche, les techniques d'interaction et d'autres niches qui vous intéressent.

Cette expérience peut constituer une étape importante dans votre carrière. Vous pouvez même faire valoir votre participation et vous faire remarquer - et peut-être même devenir conférencier un jour ! 🎤

Décider à quelle conférence UX participer

Il y a des dizaines de conférences UX organisées chaque année, et il est impossible d'assister à chacune d'entre elles. À faire des recherches approfondies pour savoir lesquelles valent votre temps et votre argent. Tenez compte des facteurs ci-dessous pour prendre votre décision :

L'emplacement: Optez pour des évènements proches de chez vous afin que le voyage ne soit pas écrasant. Bien que la plupart des conférences soient hybrides et fournissent des enregistrements ou permettent une participation virtuelle, vous devez y assister en personne pour profiter des aspects interactifs et de réseautage de l'évènement Conférenciers: Bien que toute connaissance soit précieuse, vous devriez donner la priorité aux évènements qui mettent en vedette des professionnels de l'UX provenant d'industries de premier plan Thèmes: Choisissez des conférences qui traitent de sujets dans la niche qui vous intéresse. Elles seront plus attrayantes et pourront remodeler votre carrière afin d'attirer de meilleures opportunités Coût: Les conférences UX peuvent être coûteuses, alors cherchez des billets à tarif réduit pour les réservations anticipées ou les réservations de groupe. Vous pouvez même convaincre votre employeur de couvrir vos frais si l'évènement sert d'opportunité de perfectionnement. Pour les conférences internationales, tenez compte du coût du transport, de l'hébergement et de la nourriture

En cas de conflit, utilisez le Modèle de matrice de comparaison ClickUp pour présenter vos options et vos critères d'évaluation dans une seule fenêtre et traiter tout plus rapidement.

Top UX Conferences for UX Practitioners to Attend in 2024 (Les meilleures conférences UX pour les praticiens UX auxquelles assister en 2024)

Voici les évènements UX les plus buzzworthy qui ont des designers intéressés en 2024-nous avons des options pour les designers UX novices et chevronnés 🌹

1. ConveyUX

L'essor de l'intelligence artificielle (IA) a ouvert la voie à de nouvelles perspectives en matière d'UX. ConveyUX a centré son prochain évènement de trois jours autour des concepts émergents de l'IA dans la conception, la recherche et la stratégie UX.

Vous pourrez entendre plus de 30 experts de l'industrie et comment ils adaptent leurs processus UX dans la nouvelle ère axée sur l'IA. Attendez-vous à entendre les meilleurs leaders d'opinion mondiaux, y compris :

Dona Sarkar, trublion en chef du programme d'extension de Microsoft IA et Copilote Natalie Petouhoff, PDG de Competitive Consulting Advantage Luke Wroblewski, directeur général de Sutter Hill Ventures Andrew Hogan, titre de la section "Insights" de Figma Elizabeth Churchill, directrice de l'expérience utilisateur chez Google

Vous ne pouvez pas assister à la conférence en personne ? Heureusement, vous pouvez accéder aux enregistrements des conférences et des ateliers, aux diapositives et à d'autres contenus depuis votre Accueil en temps réel.

Bonus read: The meilleurs outils IA pour les présentations !

2. Conférence UXTH

La conférence UXTH Thaïlande 2024 promet une belle brochette d'activités. Cet évènement hybride est paramétré pour se dérouler sur deux week-ends et se composera de trois parties :

Une conférence virtuelle de deux jours (adaptée aux jeunes designers ayant peu d'expérience dans l'industrie) Conférence d'une journée en personne Atelier d'une journée

Parmi les personnalités du secteur qui prendront la parole lors de l'évènement, on peut citer

Christopher Noessel, responsable de la conception de l'IA appliquée chez IBM

Jonny Schneider, propriétaire et capital de Humble Ventures

Pete Chemsripong, conseiller en stratégie produit chez ThoughtWorks

L'évènement accueille également de nombreuses activités communautaires pré-conférence, telles que le podcast hebdomadaire en direct, LabMeet, et les meetups mensuels. 😍

Les évènements se dérouleront en anglais, et un traducteur sera disponible pour l'atelier. Les rediffusions vidéo de la conférence seront disponibles pendant trois mois.

3. UX Copenhague

La 10e édition de la conférence internationale Copenhagen Human Experience proposera des tables rondes sur la croissance et le consumérisme dans l'espace UX. Attendez-vous à ce que divers professionnels de l'UX discutent de la surconsommation, du changement climatique, des déchets et du désapprentissage indispensable des processus de production nocifs. 🍃

Les intervenants présenteront le travail qu'ils ont déjà Terminé pour lutter contre ces problèmes et discuteront de ce que les jeunes designers peuvent faire pour assurer un avenir plus durable.

L'UX Copenhagen a préparé diverses activités pour ses participants, telles que des ateliers pratiques, des sessions de questions-réponses en direct, des tirages au sort de fonctionnalités et des séances de dédicaces.

Vous pouvez attendre avec impatience les sessions de Tableur de l'évènement, où les conférenciers interagiront avec des designers professionnels en petits groupes de participants.

4. UXDX

UXDX est une conférence dédiée à l'émergence de pratiques et de défis UX dans les discussions. Elle se concentre sur l'optimisation du processus de développement et de conception pour l'ère moderne.

L'évènement du mois de mai se tiendra à New York et propose différents types de contenus, notamment des conférences, des tables rondes interactives, des forums et des ateliers.

Vous pourrez écouter des experts issus d'entreprises de renom telles que Google, Glovo, Shopify, Figma, Asana et la NASA. Les discussions cruciales pour les managers d'un produit et les équipes de recherche UX incluent :

La réduction des équipes

L'établissement de priorités

Conception de services

Accepter l'incertitude

Pratiques durables en matière d'expérience utilisateur

Vous entendrez également le fondateur d'UXDX lui-même, Rory Madden, discuter de l'IA, de la (dé)centralisation et des visions du mode de travail.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'évènement, consultez les autres évènements 2024 d'UXDX : UXDX APAC en août (virtuel) et l'UXDX EMEA de Dublin en octobre (évènement hybride).

5. Sommet de la recherche UX360 2024, Europe

Bien que cet évènement de mai n'en soit qu'à sa quatrième édition, le UX360 Research Summit est l'une des conférences UX les plus connues au monde. L'évènement à venir est son premier rassemblement en personne, cependant, alors vous ne voudriez pas le manquer.

Il s'agit d'une conférence dédiée aux dernières méthodes d'évaluation et de recherche des utilisateurs, ainsi qu'à la mise en œuvre des perspectives UX par le biais de la planification et de l'analyse. Soutenue par l'Institut Merlien, l'organisateur d'évènements B2B, vous pouvez vous attendre à de nombreuses opportunités de réseautage avec les plus de 1 000 chercheurs et praticiens UX attendus à cette conférence.

Le Sommet de la recherche UX360 2024 présente les caractéristiques suivantes études de cas et des discussions présentées par des chercheurs UX d'entreprises florissantes, telles que :

Google

Meta

Dropbox

En effet

LinkedIn

Salesforce

Skyscanner

Parmi les autres activités proposées figurent des tables rondes interactives, des réunions 1-2-1 et des sessions de réseautage social. 👥

6. Interaction homme-machine (IHM) international

HCI International n'est pas une simple conférence. C'est une suite de plus de 21 conférences académiques auxquelles vous pouvez assister avec une seule inscription !

L'édition de cette année aura lieu à Washington D.C. Et préparez-vous à ce que ce soit un grand événement : HCI fête ses 40 ans d'existence.

En tant qu'UX designer, voici quelques-unes des conférences les plus importantes de l'écosystème HCI :

HCI: Domaine thématique de l'interaction homme-machine (l'évènement phare)

Domaine thématique de l'interaction homme-machine (l'évènement phare) DUXU: Conférence sur le design, l'expérience utilisateur et l'utilisabilité

Conférence sur le design, l'expérience utilisateur et l'utilisabilité UAHCI: Conférence sur l'accès universel dans l'interaction homme-machine

Conférence sur l'accès universel dans l'interaction homme-machine MOBILE: Conférence sur la conception, le fonctionnement et l'évaluation des communications mobiles centrés sur l'homme

Conférence sur la conception, le fonctionnement et l'évaluation des communications mobiles centrés sur l'homme HCI-Games: Focus sur l'interaction homme-machine dans les jeux

Si vous êtes étudiant, vous pouvez soumettre votre projet au concours de conception pour étudiants et participer à l'une de ses nombreuses activités axées sur l'apprentissage. Cela inclut des sessions de mentorat, des évènements UX sociaux de réseautage, et même un BBQ ! 🍖

7. UX Nordic

L'une des plus grandes conférences UX d'Europe, l'UX Nordic offre un contenu de haute qualité, facile à suivre et que vous pouvez appliquer dans la vie réelle.

L'évènement de cette année n'est pas différent. Il mettra en vedette des intervenants internationaux issus de leaders de l'industrie tels que BMW, Philips et IKEA.

Au cours de la journée de conférence principale, vous pourrez assister à des sessions interactives sur des sujets tels que l'avenir de l'UX, l'influence de l'IA sur les systèmes de recherche et de conception, et l'UX du commerce électronique. Les deux autres jours proposent des fonctionnalités plus décontractées. Le dernier jour, le Xperience Day, comprend des ateliers sur les dernières recherches UX et le design multisensoriel.

Bien que des billets virtuels et sur place soient disponibles, si vous venez en personne, vous pourrez vous mêler à des personnes partageant les mêmes idées et profiter d'une remise de prix, d'une performance d'humoriste et même d'un paramètre DJ. 🎵

Dates 28-30 août 28-30 août 28-30 août 28-30 août 28-30 août 28-30 août 28-30 août 28-30 août | -------------- | --------------------------------------------------------------- | | Emplacement : Aarhus, Danemark (+en ligne) | Thème principal | Divers | Site internet | https://www.uxnordic.com

8. UX Conf Londres

Si vous êtes novice en matière de systèmes de conception UX, cette conférence est faite pour vous.

L'UX Conf London organise des évènements à la fois amusants et éducatifs depuis 2017. L'édition 2024 accueillera des intervenants de Meta, Sony, Microsoft, Tripadvisor et de nombreuses autres entreprises bien connues.

Au lieu de vous bombarder de connaissances théoriques, cet évènement d'une journée se concentrera sur le côté pratique de l'industrie. Les intervenants feront souvent des démonstrations des meilleures interfaces utilisateur et Outils de conception UX , tels que :

Outre les conférences, vous pourrez assister à des interviews, des questions-réponses en direct et des sessions de réseautage sur les aspects tendances de la psychologie UX et du leadership en matière de design. Pour vous détendre, vous pourrez profiter du yoga, du café et d'un quiz exclusif Designer vs. AI.

9. Congrès mondial de l'utilisabilité

Le congrès mondial sur l'utilisabilité est une conférence UX multidisciplinaire couvrant divers sous-thèmes de l'UX et de la conception, tels que l'interaction haptique et multimodale et la conception de services.

Avec un format ask-me-anything, cette conférence internationale se concentre davantage sur les interactions et permet aux participants de tirer les ficelles de plus de 50 conférenciers internationaux experts.

**L'évènement d'octobre se compose de deux parties : la conférence principale propose des conférences, des exposés et des cours de maître, tandis que les journées d'étude sont consacrées à des ateliers sur l'UX industriel. Attendez-vous à aborder des sujets tels que :

Stratégie UX

Opérations de recherche UX

Leadership en matière de design

UX Enterprise

Accessibilité

Pour renforcer vos connaissances en matière d'UX, ne manquez pas de participer aux ateliers sur l'IA, les tests d'utilisabilité et les indicateurs, la cartographie de l'expérience client et la pensée design et la prise de décision .

10. PushUX

Active depuis 2012, la conférence PushUX a perfectionné sa forme et construit une atmosphère à la fois détendue et professionnelle. La conférence rassemble plus de 650 passionnés de design UX du monde entier, leur permettant d'avoir des discussions amicales tout en s'imprégnant des connaissances précieuses de l'industrie de la part de leurs pairs.

La plupart des conférences exigent que vous choisissiez ce que vous voulez voir, ce qui vous oblige à vous déplacer et à manquer certaines conférences. PushUX est différent.

Elle propose un programme à voie unique soigneusement sélectionné, avec 18 présentations et une narration logique. Vous pouvez encore le personnaliser à votre guise en choisissant les sessions communautaires auxquelles vous souhaitez assister.

Le programme de la conférence comprend plusieurs éléments interactifs, notamment une exposition avec plus de 20 projets de design . Les organisateurs promettent également de placer à nouveau les favoris des participants - les discussions duLean Coffee et les sessions du Failure Slam.

Choisir les évènements UX auxquels vous participerez cette année est une excellente étape pour booster votre carrière, mais comment faire pour tirer le meilleur parti de ces conférences ? Nous sommes là pour vous aider !

Suivez ces cinq conseils pour vous préparer aux meilleures conférences UX et vous assurer une navigation sans encombre. Nous vous présenterons également quelques outils et fonctions à l'intérieur ClickUp , une solution gratuite de gestion visuelle de projet qui peut vous aider à maximiser votre expérience de la conférence. ⭐

1. Forfait étendu

La plupart des professionnels de l'UX ont beaucoup à faire et finissent par sauter des conférences pour honorer d'autres engagements de travail. Le seul remède ici est de forfaiter longtemps à l'avance et de s'assurer que votre emploi du temps a suffisamment de marge de manœuvre pour s'adapter à une expérience de conférence enrichissante.

Si le lieu de la conférence vous oblige à voyager, commencez à forfaiter vos flux de travail des mois à l'avance pour éviter de vous attaquer à des tâches importantes pendant l'évènement.

La première étape consiste à acheter les billets tôt, lorsque les prix sont moins élevés. Organisez votre voyage et réservez une chambre d'hôtel à proximité du lieu de l'événement pour minimiser les trajets.

La meilleure façon d'optimiser votre emploi du temps est de Tâches ClickUp et ses calendrier natif .

Avec ClickUp Tasks, vous pouvez concevoir des flux de travail futurs avec des dépendances, des étiquettes et des libellés de priorité ajustables. Affichez toutes vos tâches et tous vos évènements à l'aide de la vue Calendrier - son interface de type glisser-déposer vous permet d'ajuster les créneaux horaires de manière transparente et de conserver la flexibilité de votre emploi du temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/calendar-view-sync-1-1.png Affichage de l'Agenda ClickUp et Calendrier Google /$$$img/

Connectez ClickUp à Google Agenda pour afficher facilement les réunions et les évènements programmés dans ClickUp

ClickUp se synchronise avec votre Calendrier Google, ce qui facilite le suivi de vos réunions, tâches et validations d'évènements en un seul endroit. De plus, avec Champs personnalisés vous pouvez ajouter des détails importants à votre créneau de conférence, tels que :

Thème de la conférence

Les conférenciers

Mentors des ateliers

2. Pack pour la réussite

Préparez des vêtements confortables mais d'aspect professionnel pour l'évènement. La plupart des conférences exigent un code vestimentaire d'entreprise ou académique, de préférence dans des couleurs discrètes ou conservatrices. Choisissez des tissus respirants pour les évènements plus longs.

N'oubliez pas votre matériel informatique et vos chargeurs. Si vous avez des cartes de visite, emportez-les avec vous pour faciliter le travail en réseau.

Astuce: Pour les évènements en personne, ajoutez les adresses de votre hôtel, du lieu de l'évènement et des autres sites que vous souhaitez visiter à ClickUp. Grâce à l'outil interactif ClickUp Plan affiche , vous pouvez ajouter des emplacements des tâches et des évènements pour faciliter la navigation et même les partager à l'aide de liens sécurisés. 💚

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Map-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Plan simplifiée /$$$img/

Utilisez la vue ClickUp Plan pour assigner des tâches aux emplacements et mieux gérer les flux de travail spécifiques aux emplacements

3. Définir des priorités dans le calendrier de votre conférence

Les conférences sont souvent longues, rapides et épuisantes. Il est important de bien dormir, de manger et de boire suffisamment d'eau afin d'avoir l'énergie nécessaire pour supporter la conférence. 🔋

La plupart des organisateurs publient à l'avance l'échéancier complet de la conférence, vous donnant ainsi un aperçu heure par heure des présentations et des ateliers. Beaucoup de ces évènements secondaires sont facultatifs, vous devez donc étudier attentivement le programme pour prioriser les évènements à voir absolument et forfaiter autour d'eux.

Pour visualiser votre programme final, vous pouvez utiliser le tableau Le diagramme de Gantt de ClickUp ou Affichage de l'échéancier **Les deux options vous permettent de définir votre journée à l'heure près. Vous pouvez inclure des sections codées par couleur pour chaque sous-événement et ajouter des des drapeaux de priorité à tout ce que vous ne voulez pas manquer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Échéancier-Local-Charge de travail-Échéancier-view-Local-Charge de travail-detailed.png ClickUp 3.0 Échéancier affiché Charge de travail locale détaillée /$$img/

Affichez une vue microscopique de votre échéancier de conférences UX avec les Échéanciers dans ClickUp

4. Améliorez votre prise de notes

N'ayez pas peur de poser des questions lors des sessions de questions-réponses et des tables rondes, et écoutez attentivement lorsque d'autres personnes partagent des problèmes spécifiques à l'entreprise et cherchent des solutions. Faites preuve d'assiduité dans la prise de notes lors des conférences pour vous assurer que vos nouvelles connaissances en matière d'UX resteront gravées dans votre mémoire pendant longtemps.

Le problème est que ces évènements sont visuellement et mentalement stimulants, il est donc facile de prendre du retard sur la prise de notes. Il est judicieux de prendre l'habitude d'utiliser la $$$a ClickUp Bloc-notes pour noter rapidement les idées importantes et les points de discussion. Il est disponible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Notepad-feature-to-Capture-Ideas.gif La fonctionnalité ClickUp Bloc-notes pour capturer les idées /$$img/

Capturez des notes sans effort, modifiez-les avec un formatage riche et convertissez-les en tâches suivies accessibles de n'importe où dans ClickUp Notepad

Vous pouvez également utiliser la fonction de bloc-notes compatible avec l'IA pour capturer des idées /%img/ Documents ClickUp pour organiser vos notes des différentes conférences auxquelles vous assistez. Créez des dossiers pour chaque conférence et gardez vos notes, vos horaires et vos documents de connaissance soigneusement triés. Vous apprécierez la possibilité de Résumer avec l'IA lorsque vous souhaitez revoir rapidement vos notes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Fonctionnalité ClickUp Summarize pour les notes /$$$img/

Résumez les notes de conférence en quelques secondes avec ClickUp AI

Vous pouvez également utiliser la fonction Traduire les fonctionnalités pour localiser vos notes, présentations et discussions lors de conférences internationales. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner le morceau de texte que vous souhaitez traduire, d'ouvrir le menu déroulant Traduire et de sélectionner la langue souhaitée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Traduire l'action en utilisant ClickUp AI /$$$img/

Rendre des interprétations presque parfaites de votre contenu dans plus de 10 langues à l'aide de l'action Translate de ClickUp AI

Les ateliers au sein des conférences sont un moyen super productif d'apprendre de nouveaux concepts UX/UI et de nouvelles bonnes pratiques. Mais ces sessions nécessitent une participation active, et il est souvent difficile de se donner à 100% dans un temps limité.

C'est là que les modèles UX entrent en jeu. Il s'agit de documents pré-structurés optimisés pour vous permettre d'être plus performant dans des situations difficiles.

ClickUp a plus de 1 000 modèles **Par exemple, si l'animateur de l'atelier vous demande de préparer un échantillon de feuille de route de l'expérience utilisateur, vous pouvez rapidement accéder à la section Modèle de feuille de route ClickUp UX et utilisez son plan coloré pour mettre en place votre exemple rapidement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-UX-Roadmap-Template.png Modèle de feuille de route ClickUp UX /$$img/

Avec ce modèle, vous pouvez proposer une feuille de route détaillant les tests utilisateurs, la recherche et les itérations de conception en un rien de temps

Vous pourriez également être intéressé par les modèles pour la création de calendriers de marketing , évaluation heuristique et tests d'utilisabilité si votre conférence a pour thème ces concepts.

Appliquez vos nouvelles connaissances UX à vos futurs projets avec ClickUp

La mise en œuvre des connaissances acquises lors d'un évènement est plus facile avec ClickUp. Pour commencer, vous avez ClickUp Docs pour organiser les nouvelles recherches UX et rationaliser vos.. processus de conception dans un espace unique. Les autres avantages de la plateforme sont les suivants

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Projet-Brief.gif ClickUp AI /$$img/

Exploitez la puissance de l'outil IA soigneusement entraîné de ClickUp pour créer rapidement des briefs et des parcours utilisateurs

En plus de vous aider à forfaiter votre travail, ClickUp peut être un puissant outil de conception . Vous et votre équipe pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour faire du brainstorming et créer des wireframes en temps réel.

Une fois les maquettes prêtes, envoyez-les pour approbation en étiquetant le collaborateur souhaité, qui peut les réviser, ajouter des annotations et commenter pour donner son avis.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif Flux de travail pour le mappage par l'utilisateur dans les tableaux blancs /$$img/

Utilisez ClickUp pour collaborer avec votre équipe en temps réel et créer des wireframes et des plans d'utilisateurs attrayants ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils y compris les favoris des concepteurs comme Figma, l'utilisateur logiciel de recherche tels que Hotjar, et même les calendriers de contenu et des outils de marketing comme Hootsuite et HubSpot.

Élevez vos compétences avec les conférences sur le design UX et ClickUp

Les conférences sur le design UX sont un excellent moyen de se tenir au courant des nouveaux développements, d'élargir vos compétences grâce à des ateliers multidisciplinaires et de vous connecter avec d'autres professionnels de l'expérience utilisateur.

Grâce à nos conseils de préparation réfléchis et aux outils et modèles ClickUp, vous pouvez tirer le meilleur parti des conférences UX auxquelles vous assistez. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et personnalisez-le pour qu'il vous serve d'acolyte de confiance pour les conférences et le travail quotidien. 🍀