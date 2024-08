Structure des agences de marketing : Types et meilleures pratiques [Guide 2024]

Que vous soyez à la tête d'une entreprise de marketing comptant plus de 500 employés ou d'une entreprise de services financiers, vous devez être en mesure d'assurer la continuité de vos activités équipe de marketing numérique avec seulement quelques personnes, vous ne pouvez pas échapper à la vérité universelle - le succès de vos efforts de marketing dépend en grande partie de la façon dont vous organisez votre équipe de marketing numérique les rôles et responsabilités internes .

Une structure d'agence de marketing bien définie établit une chaîne de commandement transparente. Elle favorise la responsabilisation, regroupe les employés en fonction de leurs fonctions et vous place sur une voie claire vers les objectifs stratégiques. 🎯

Dans cet article, nous allons vous présenter les types de structure d'agence de marketing les plus courants pour vous aider à choisir celle qui correspond à la taille et aux objectifs de votre équipe ou département marketing. Nous vous proposerons également une logiciel de gestion de projet qui facilite la création de structures d'agences de marketing.

Qu'est-ce qu'une structure d'agence de marketing ?

Une structure d'agence marketing réfère à l'organisation des rôles, des équipes et des départements au sein d'une entreprise fournissant des services marketing. En termes simples, cette structure détermine qui répond à qui et définit les rôles et les responsabilités de chaque personne au sein de l'organisation.

Pourquoi devriez-vous prêter attention à la structure de votre agence de marketing ? La raison la plus évidente est de s'assurer que vos employés comprennent la chaîne de commandement et leurs fonctions.

En outre, une agence de marketing bien structurée permet aux membres de l'équipe de fournir des services de qualité supérieure et d'accroître la satisfaction des clients. Toutes les ressources, y compris le temps, l'argent et la technologie, sont correctement allouées, avec un minimum de gaspillage.

La communication et la collaboration dans les agences de marketing bien organisées se situent à un niveau admirable - le risque de malentendus et d'erreurs de communication est faible.

En combinant tous ces avantages, vous obtiendrez des flux de travail rationalisés et une efficacité accrue. ✨

5 types de structure d'agence de marketing les plus courants

Mettons les choses au clair dès le départ - une idéale structure d'agence de marketing n'existe pas. Chaque type a ses avantages et ses inconvénients, et votre travail consiste à trouver celui qui convient à votre agence de marketing et qui vous permet de maximiser vos ressources.

Voici quelques-unes des structures d'organisation marketing les plus populaires : 👇

1. Structure hiérarchique traditionnelle

Si vous gérez une grande agence qui propose toutes sortes de services marketing, vous opterez peut-être pour une organisation à l'ancienne. La structure traditionnelle d'une agence de marketing donne la priorité à des rôles clairement définis et présente diverses hiérarchies au sein de la direction et de l'équipe de marketing

Vous avez déjà vu cette structure fonctionnelle pyramidale : au sommet se trouve le conseil d'administration ou le propriétaire de l'agence. Au-dessous, vous trouverez les directeurs généraux et les cadres de niveau C.

Viennent ensuite les chefs de service ou les directeurs qui dirigent des équipes spécialisées ou basées sur des rôles. Par exemple, un directeur de la création peut être responsable des équipes de marketing de contenu et de conception.

En fonction de la taille de votre agence, vous pouvez avoir des chefs d'équipe en dessous des directeurs. Plus vous descendez dans la hiérarchie, plus vous avez de collaborateurs.

Avantages

Le principal avantage de la structure traditionnelle d'une agence de marketing est la clarté des rôles. Chacun connaît ses responsabilités et le risque de malentendus, de chevauchements et de mauvaise communication est minime.

Un autre avantage de cette structure est la stabilité : chacun sait de quoi il est responsable, le risque de confusion est faible et chaque membre de l'équipe peut être tenu responsable de son travail.

L'évolutivité est un autre avantage. Les équipes et les rôles étant clairement définis, il est facile d'ajouter une personne à l'équipe au fur et à mesure que votre organisation marketing se développe.

Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que vous avez besoin d'une nouvelle étude de marché. Comme vous disposez déjà d'une équipe de planification et d'un chef de service de marketing numérique, votre nouvel employé n'aura aucun mal à s'intégrer.

Inconvénients

En raison de sa hiérarchie quelque peu rigide, le point faible le plus important de cette structure est son manque d'intérêt pour la collaboration interfonctionnelle . Il met l'accent sur la collaboration au sein des équipes et convient donc parfaitement aux grandes agences qui proposent des services distincts à leurs clients.

Par exemple, si un client a besoin de services de rédaction de contenu et l'autre de conception de marque, vous aurez deux équipes de marketing distinctes pour répondre à leurs besoins.

Les choses peuvent devenir chaotiques si un client a besoin de plusieurs services, car cela signifie que plusieurs équipes doivent travailler ensemble pour fournir ces services spécialisés. Bien sûr, il n'est pas impossible d'établir une collaboration interfonctionnelle et une gestion de compte de qualité, mais cette structure d'équipe n'offre tout simplement pas beaucoup de place à la flexibilité au sein des fonctions.

En définitive, si vous utilisez cette structure d'agence de marketing, vous risquez d'avoir plus de mal à vous adapter fréquemment aux changements.

2. Structure en pods

La structure ou le système pod est la solution idéale pour tous ceux qui recherchent une approche moderne, agile et centrée sur le client. Dans ce cas, l'accent est mis sur les podes, c'est-à-dire sur les petites structures, équipes transversales chacune d'entre elles s'occupant d'un client spécifique.

**Par exemple, vous pouvez avoir un client qui a besoin d'un rédacteur, d'un concepteur et d'un spécialiste du PPC, vous aurez donc un pod avec des membres de ces équipes autrement séparées. Un autre client peut avoir besoin de services en matière de médias sociaux et de stratégie de marque - vous créerez alors un nouveau module composé de gestionnaires de médias sociaux et de concepteurs.

Avantages

L'un des avantages du système de pods est la satisfaction accrue des clients. Vous créez une équipe pour chaque client, ce qui permet à votre gestionnaire de compte de se connecter au travail, d'apprendre à connaître le compte de fond en comble et de consacrer 100 % de son temps à un seul projet. La structure de l'équipe pose les bases suivantes l'établissement de relations à long terme avec les clients et de permettre à votre équipe de se spécialiser dans des domaines spécifiques.

Un autre avantage de ce système est la collaboration interfonctionnelle. Faire travailler dans une même équipe des personnes ayant des compétences différentes peut s'avérer difficile au début, mais c'est bénéfique à long terme : elles apprendront et comprendront le travail de l'autre styles de travail et les rôles. Cette compréhension plus approfondie conduit à une meilleure résolution des problèmes et une prise de décision plus facile .

La réduction des goulets d'étranglement est un autre avantage. Vos pods sont comme des équipes de basket-ball professionnelles : tous les joueurs sont synchronisés et ont le même plan de jeu en tête, de sorte que l'exécution est un plaisir à regarder. 🏀

Inconvénients

L'un des problèmes potentiels du système de pods est son évolutivité. Les nouveaux employés peuvent avoir du mal à s'intégrer dans un module et à y contribuer, car ils ne sont pas familiarisés avec le compte. Pendant qu'un nouvel employé essaie d'apprendre les ficelles du métier, la qualité du travail de l'ensemble du groupe peut en souffrir.

Dans certaines situations, vous pouvez éviter ces scénarios. Par exemple, lorsque vous embauchez quelqu'un, permettez-lui de suivre l'un des membres de l'équipe pour s'imprégner de la dynamique, des flux de travail et de l'environnement de travail les attentes du client . Ensuite, confiez-leur progressivement plus de responsabilités jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Bien qu'efficace, cette stratégie est risquée - vous devez la planifier longtemps à l'avance.

3. Structure organisationnelle matricielle

La structure de la matrice se situe à mi-chemin entre le modèle hiérarchique traditionnel et le système de pods. Elle combine le meilleur des deux pour permettre de définir clairement les rôles sans perdre en flexibilité et en adaptabilité.

Dans ce cas, vous avez les équipes traditionnelles et les chefs de service, mais vous avez aussi la liberté de créer des équipes interfonctionnelles spécifiques au client, à la marque ou au marché.

Par exemple, votre équipe de marketing de contenu rend compte au chef du département marketing, comme dans le modèle traditionnel. Mais elle rend également compte au chef de projet affecté au projet spécifique sur lequel travaille votre équipe de création de contenu.

La structure d'agence hybride est idéale pour les organisations de marketing qui s'attaquent aux problèmes suivants plusieurs projets à la fois. Il minimise la confusion et permet aux équipes de fournir des services de qualité à chaque client sans entrave à la communication et à la collaboration.

Avantages

La structure matricielle offre une flexibilité et un environnement propice à la collaboration : vous adaptez vos équipes en fonction des besoins du client. Ces équipes travaillent ensemble pour trouver les meilleures solutions et garantir la satisfaction du client.

Il n'y a pas de gaspillage de ressources, car chaque équipe est constituée avec soin. Si les besoins du client changent, l'équipe changera également.

Par exemple, si un client engage votre agence pour la rédaction de contenu et décide par la suite qu'il a besoin de services de conception de sites web ou de publicité payante, vous ajouterez un concepteur ou un expert en PPC à l'équipe.

Vos employés bénéficient de cette structure car ils peuvent se plonger dans différents projets et élargir leurs compétences.

Inconvénients

Dans les structures organisationnelles matricielles, les employés rendent compte aux chefs de service et chefs de projet . Ces doubles rapports peuvent être source de confusion, voire de contradiction, si tout le monde n'est pas synchronisé.

Les conséquences indésirables d'un leadership instable et non défini sont des conflits fréquents, des responsabilités floues et le stress des employés, et c'est quelque chose que vous ne voulez pas sous votre toit. 🏠

La structure matricielle ne peut fonctionner que si la direction est bien organisée et ouverte à la communication et à la collaboration. Si vous souhaitez adopter cette structure, vous devrez fournir à votre direction des outils qui le permettent.

4. Structure plate

Avec le modèle plat, vous abandonnez l'organisation hiérarchique et adoptez une structure horizontale.

L'approche traditionnelle cadres supérieurs-cadres moyens-personnel n'est pas privilégiée. Vous supprimez les frontières qui existent généralement entre la direction et les employés et donnez la priorité à la communication directe et à la collaboration.

La structure organisationnelle plate est idéale pour ceux qui souhaitent adopter une approche plus innovante en matière de prise de décision, où chacun exprime son opinion et choisit des solutions ensemble.

Avantages

Les agences de marketing apprécient la structure horizontale parce qu'elle leur permet de s'affranchir de la bureaucratie et des longs processus d'approbation qui ne conviennent pas à un environnement de travail moderne. En adoptant une structure horizontale, vous ouvrez la porte à une prise de décision rapide pour que votre agence de marketing soit plus agile.

Un autre avantage est l'accent mis sur la collaboration et la communication - les gens travaillent ensemble pour trouver les meilleures solutions et atteindre les objectifs. Comme il n'est pas nécessaire de faire des pieds et des mains pour obtenir des approbations, le personnel est plus indépendant, ce qui lui donne le sentiment d'être valorisé, d'où une plus grande satisfaction au travail.

Inconvénients

Le plus grand avantage de la structure plate est aussi son talon d'Achille : il n'y a pas de distinction claire entre la direction et le personnel. Pour que le modèle plat fonctionne, vous (en tant que propriétaire ou directeur général de l'agence) devez faire confiance à vos employés pour qu'ils prennent des décisions sensées et qu'ils vous guident dans la bonne direction.

En l'absence de hiérarchie traditionnelle, les rôles ne sont pas clairement définis. Cela peut entraîner une certaine confusion, car les membres de l'équipe, en particulier les plus inexpérimentés, peuvent ne pas comprendre qui doit s'occuper de quoi.

Un autre inconvénient potentiel à prendre en compte est l'évolutivité. Au fur et à mesure que votre agence de marketing se développe, il devient plus difficile de maintenir la productivité et l'efficacité sans les rôles de gestion traditionnels.

5. Structure du freelance

Votre agence a-t-elle occasionnellement besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire ? Si c'est le cas, la structure de freelance peut être la solution idéale.

Dans ce cas, votre personnel est principalement composé de free-lances que vous engagez pour des projets spécifiques. Vos employés à temps plein sont généralement ceux qui communiquent avec les free-lances et constituent les équipes en fonction des exigences du projet.

Par exemple, vous recrutez un nouveau client qui a besoin de services de conception web ou graphique et d'un rédacteur de contenu pour rédiger des pages d'atterrissage. Au lieu d'embaucher un concepteur ou un rédacteur à temps plein, vous ferez appel à un free-lance qui pourra s'acquitter de cette tâche.

Avantages

La structure du freelance présente de nombreux avantages si vous savez comment l'exploiter. L'un des principaux avantages est de faire des économies : vous n'engagez des free-lances que lorsque vous en avez besoin, ce qui évite de gaspiller des ressources.

Un autre avantage est la flexibilité - en fonction des besoins du projet, vous pouvez engager des free-lances possédant des compétences spécifiques et fournir un travail de haute qualité, garantissant ainsi une satisfaction maximale du client.

Si vous constatez que votre agence se développe et que vous avez besoin d'embaucher du personnel à temps plein, vous pouvez proposer le poste à vos freelances les plus performants. De même, si vous perdez un gros client, vous n'avez pas à vous soucier d'embaucher du personnel supplémentaire : vous ne proposerez tout simplement pas de nouveaux travaux aux freelances tant que vous n'aurez pas trouvé un nouveau client. Cette flexibilité vous permet de faire évoluer votre agence et de l'orienter dans la bonne direction sans problème de personnel.

Inconvénients

Pour que cette structure fonctionne, vous devez disposer d'une équipe fiable qui gère et coordonne les free-lances. Il est évident que vous avez également besoin d'un réseau de free-lances dévoués et compétents.

Le plus gros problème est peut-être l'incertitude. Lorsque vous décrochez un nouveau projet, vous devez engager des free-lances dès que possible. Vous ne pouvez pas savoir si vous trouverez quelqu'un qui répondra à vos exigences dans un délai très court.

Un autre inconvénient à prendre en compte est l'attitude des travailleurs indépendants vis-à-vis du travail. Bien sûr, vous trouverez des personnes extraordinaires qui se donneront à 100 % pour achever le travail. Mais certains free-lances peuvent ne pas prendre le travail au sérieux, pensant que "ce n'est qu'un travail à temps partiel"

Organisez votre service marketing avec ClickUp

Quelle que soit la structure choisie, vous devez vous assurer que tous les membres de votre agence marketing la comprennent. Une transparence et une visibilité maximales garantissent que chaque membre de l'équipe est conscient de ses responsabilités et de la chaîne de commandement et qu'il dispose de tout ce dont il a besoin pour communiquer et collaborer efficacement.

Rassemblez votre équipe marketing sous un même toit et veillez à ce que chacun comprenne comment il s'insère dans le tableau d'ensemble grâce à ClickUp un site web de premier plan pour la promotion de l'utilisation de l'Internet gestion des tâches et des projets plate-forme de gestion des tâches et des projets. ClickUp est doté de fonctionnalités qui favorisent la collaboration et la communication et vous aident à stimuler la productivité .

Voyons les outils et les fonctionnalités qui vous seront utiles pour structurer votre agence ou votre équipe de marketing.

ClickUp Whiteboards

Faites un brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez des flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs Tableaux blancs ClickUp sont des tableaux numériques où votre équipe marketing peut faire du brainstorming, élaborer des stratégies, prendre des notes, ajouter des images et des liens, et passer de l'idée à l'action en un clin d'œil. Il est idéal pour la collaboration inter-fonctionnelle et pour les projets hybrides et les projets d'entreprise équipes distantes car chaque modification est affichée en temps réel.

Centralisez votre travail en créant des tâches directement dans votre tableau blanc - affectez des membres de l'équipe, fixez des délais et rationalisez les flux de travail. Ajoutez des liens vers des documents et des fichiers pour fournir plus de contexte.

Vous pouvez également utiliser les tableaux blancs pour visualiser la structure de votre agence et vous assurer que tous les employés comprennent leur rôle. 🖥️

ClickUp Docs

ClickUp Docs pour documenter et partager des informations importantes avec l'équipe ClickUp Docs est un excellent outil pour créer, éditer, gérer et stocker des documents. Utilisez-le pour créer des documents d'entreprise et des manuels pour les employés qui décrivent la hiérarchie organisationnelle de votre agence et les responsabilités de chacun.

Une fois la documentation terminée, ajoutez les membres de votre équipe aux documents. Ils pourront ainsi y accéder lorsqu'ils ne seront pas sûrs de la manière de gérer une situation spécifique.

Les fonctions d'IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants tels qu'une étude de cas

La création d'une série de documents complets n'a rien d'amusant, mais elle peut l'être grâce aux outils suivants ClickUp AI . Ce logiciel basé sur l'IA assistant d'écriture est une fonction intégrée de ClickUp Docs et vous aide à écrire plus rapidement et à minimiser les erreurs. ✍️

Modèles ClickUp

Visualisez facilement la structure et la disposition de vos équipes grâce à ce modèle simple d'organigramme pour tableau blanc

La bibliothèque de ClickUp comprend plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi à des fins diverses. Dans le contexte des structures organisationnelles de marketing, notre recommandation est la suivante Modèle d'organigramme ClickUp . Ce modèle de tableau blanc vous aide à visualiser les équipes, les départements et les chaînes de commandement de votre agence. ⛓️

Facile à modifier, ce modèle est idéal pour les agences de marketing en pleine croissance ou celles qui travaillent avec plusieurs clients sur différents projets. Ajoutez des notes à côté des champs pour fournir plus d'informations, des liens vers des tâches ou pour faire une annonce.

Autres modèles populaires modèles d'agences de marketing de ClickUp sont :

Vue ClickUp Chat

Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez avec ClickUp Chat dans un seul espace et évitez de passer d'une application à l'autre

ClickUp a plus de 15 vues de projets qui vous permettent de créer et d'organiser des tâches, d'afficher des calendriers et de surveiller la charge de travail.

La communication étant le pilier de toute agence de marketing performante, l'application Vue de ClickUp Chat est une arme nécessaire dans votre arsenal - elle permet à votre équipe d'échanger des messages en temps réel sans quitter la plateforme. ✉️

Cet outil facilite le travail multitâche : gérez vos tâches et organisez votre travail tout en discutant avec vos collègues.

ClickUp : L'assistant de structure de votre agence de marketing

Même la meilleure structure d'agence de marketing ne fonctionnera pas si vous ne vous assurez pas que chaque membre de l'équipe la comprend et dispose des bons outils de communication et d'organisation.

Grâce aux fonctionnalités polyvalentes de ClickUp, vous pouvez facilement créer et visualiser votre structure organisationnelle, la présenter à votre équipe et observer comment elle alimente des opérations et une collaboration efficaces. S'inscrire à ClickUp et commencez à faire évoluer votre organisation avec une structure d'agence marketing gagnante ! 💗