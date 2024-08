Toggl Review : Les avantages et les inconvénients de l'utilisation de Toggl Track en 2024

Vous arrive-t-il d'avoir l'impression que votre journée de travail se transforme en un trou noir de distractions, de quêtes secondaires et de tâches chronophages ? Nous sommes tous passés par là. La gestion du temps n'est pas pour les âmes sensibles, mais elle est essentielle pour se réapproprier son temps, devenir productif et laisser le travail là où il doit être : au bureau.

Que vous soyez gestionnaire de projet ou collaborateur individuel, un logiciel de suivi du temps comme Toggl Track change la donne. Toggl offre un intervalle de fonctionnalités adaptées à la gestion de projet, au forfait et même à l'embauche.

Comme tout outil, Toggl a ses avantages et ses inconvénients. Dans cet examen de Toggl, nous allons examiner en profondeur les fonctionnalités les plus populaires de Toggl et peser ses avantages et ses inconvénients. Mettons Toggl à l'épreuve !

Qu'est-ce que Toggl? Toggl est un outil de suivi du temps qui simplifie le suivi et la gestion des entrées de temps, tant pour les individus que pour les équipes. À la base, Toggl vous aide à suivre avec précision le temps de projet et les facturables, plus vous donne un aperçu de votre productivité et de votre efficacité. 📊

Toggl est bien plus qu'un outil de suivi du temps standard. C'est une solution qui combine :

Gestion de projet

La facturation

Optimisation du flux de travail

Les utilisateurs adorent la polyvalence de la plateforme. Mon travail fonctionne pour les freelances indépendants qui suivent le travail facturable et même pour les chefs d'équipe qui ont besoin de.. gérer le temps de travail d'un projet et la rentabilité. Quelles que soient vos tâches, votre secteur d'activité ou vos tâches quotidiennes, la solution tout-en-un de Toggl est parfaite pour une comptabilisation précise du temps.

Fonctionnalités clés de Toggl

Toggl propose une application bureau pour Windows et Mac, une application mobile pour iOS et Android, et une extension navigateur pour Chrome. Il est accessible à peu près partout, ce qui vous donne la liberté de travailler où et quand vous le souhaitez. La plateforme Toggl comprend tant de fonctionnalités à travers sa suite de solutions.

1. Toggl Track

Via Toggl Toggl Track est le produit phare de Toggl. Il s'agit d'une solution non intrusive de outil suivi du temps de l'application pour les équipes de toutes tailles, qui fonctionne sur votre ordinateur portable de travail, votre smartphone et pratiquement tout autre appareil que vous utilisez pour vous occuper de votre entreprise.

Toggl Track a beaucoup de fonctionnalités utiles, y compris :

Rapports de temps: Soit tirer manuellement vos rapports de productivité préférés ou demander à Toggl d'envoyer des rapports personnalisés à votre boîte de réception par e-mail à un horaire prédéterminé. Tous les rapports de Toggl sont partageables, ce qui facilite le partage des feuilles de temps de votre équipe avec vos clients ou les hauts dirigeants de l'entreprise

Soit tirer manuellement vos rapports de productivité préférés ou demander à Toggl d'envoyer des rapports personnalisés à votre boîte de réception par e-mail à un horaire prédéterminé. Tous les rapports de Toggl sont partageables, ce qui facilite le partage des feuilles de temps de votre équipe avec vos clients ou les hauts dirigeants de l'entreprise Facturation de temps: Ne manquez jamais une seule journée de travailheure facturable plus jamais. Toggl donne aux managers le pouvoir d'approuver les Relevés de temps des employés et de garder un œil sur leurs heures facturées via un suivi en temps réel

Ne manquez jamais une seule journée de travailheure facturable plus jamais. Toggl donne aux managers le pouvoir d'approuver les Relevés de temps des employés et de garder un œil sur leurs heures facturées via un suivi en temps réel À/désactiver le suivi des projets: Bien qu'il s'agisse d'un outil de suivi du temps dans l'âme, Toggl fait quelquestableau de bord de la gestion de projet de base. Branchez vos tâches et vos sous-projets et attribuez des tâches aux employés sur la même plateforme. À partir de là, Toggl utilisera vos données pour établir des prévisions, créer des budgets et garder un onglet sur..les forfaits des projets* Charge de travail de Teams : Qu'est-ce que votre équipe travaille en ce moment ? Au lieu d'exiger des vérifications quotidiennes (micro-management, quoi ?), vérifiez les données de votre équipe sur Toggl pour voir qui a de la place dans son assiette. Les gestionnaires ont également le pouvoir de créer des groupes d'utilisateurs et de gérer l'accès par groupe, ce qui vous évite de nombreux clics inutiles

2. Toggl Forfait

Via Toggl Toggl Track est génial et tout, mais il manque des visualisations utiles, l'équilibrage de la charge de travail, et d'autres outils pour les gestionnaires de projet. C'est là que Toggl Plan entre en jeu. Cet outil est livré avec plus de fonctionnalités pour les PM et leurs équipes. Mais ne vous inquiétez pas : Plan et Suivi s'intègrent de manière transparente, vous n'aurez donc pas besoin de passer d'un outil à l'autre.

Toggl Plan est livré avec des fonctionnalités pour :

Visualiser les projets, le temps et les tâches dans un diagramme de Gantt, un calendrier et d'autres vues utiles

Planifier les membres de l'équipe

Équilibrer les charges de travail

3. Activer/désactiver Toggl

Via Toggl Activer/désactiver n'est pas chose facile, et Toggl l'a bien compris. Toggl a ajouté Toggl Hire à sa gamme de produits afin d'activer/désactiver la confiance des professionnels des ressources humaines dans les compétences de leurs prospects. L'inconvénient est qu'il ne s'intègre pas à Toggl Track ou Plan parce que son cas d'utilisation est si différent, de sorte que vous devrez probablement passer d'une plate-forme à l'autre si vous utilisez Toggl Hire.

Cependant, il y a beaucoup de choses à aimer à propos de Toggl Hire. Cette plate-forme d'évaluation des compétences aide les professionnels des RH à mettre en place des paramètres d'embauche automatisés et axés sur les données qui gagner du temps et de réduire les biais. Il est préchargé avec des modèles d'évaluation infaillibles pour les compétences techniques et non techniques. Planifiez visuellement votre processus d'embauche et automatisez certaines tâches, comme la présélection et les invitations à l'entretien, pour gagner plus de temps. Toggl Hire assiste même les vidéos de découverte des candidats, qui sont beaucoup plus amusantes que la lecture de centaines de lettres de motivation. 👀

Toggl Activer/désactiver Tarification

Free*

**Forfait de démarrage : 9 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Premium Plan : 18$/mois par utilisateur, facturé annuellement

18$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise Forfait: Contacter pour les tarifs

Avantages de l'utilisation de Toggl

Que vous ayez besoin d'une aide sérieuse pour suivre le temps de votre équipe ou que vous souhaitiez optimiser votre journée de travail, il y a beaucoup à aimer à propos de Toggl. Dans notre examen de Toggl, nous avons constaté que les utilisateurs s'extasient sur l'application de productivité pour plusieurs raisons.

Complet suivi du temps

Toggl Track est populaire parce que sa version gratuite offre un suivi du temps simple et efficace. Vous êtes libre d'effectuer le suivi en temps réel ou de modifier les entrées de temps rétroactivement, en ligne et hors ligne. Cette solution suit chaque seconde facturable pour assurer une facturation précise. Le chronomètre Pomodoro et l'outil de détection des temps morts sont également parfaits pour stimuler la concentration. Adieu les heures de travail décousues, bonjour la rentabilité.

Facilité d'utilisation

Toggl est connu pour être l'un des outils de suivi du temps les plus intuitifs et conviviaux. Il dispose d'une interface simple et propre qui vous permet de démarrer un chronomètre en un clic ou d'entrer vos heures manuellement. Toggl rationalise les charges de travail complexes avec des fonctionnalités pour les feuilles de temps, les outils de gestion de projet et le suivi des membres de l'équipe.

Compatibilité multiplateforme

Avec des applications pour Windows, Mac, iOS et Android et une extension de navigateur pour Chrome, Toggl est accessible presque partout. Il est facile de suivre votre temps, quel que soit l'appareil que vous utilisez pour le travail.

Impressionnant intégrations

Toggl dispose d'intégrations pour des solutions populaires comme Asana, Trello, Jira, Slack et ClickUp (ahem), ce qui rend la plateforme encore plus facile à utiliser. Ces intégrations facilitent également la synchronisation des tâches et du suivi du temps sur plusieurs plateformes.

Rapports personnalisables

La version gratuite de l'application ne permet pas autant de personnalisation, mais même dans ce cas, les rapports de Toggl Track sont assez utiles. Demandez des rapports quotidiens, personnalisés ou hebdomadaires pour comprendre comment vous passez votre temps. Toggl fait un jeu d'enfant d'analyser les entrées de temps et le temps de projet pour mettre le doigt sur les modèles de travail et prendre des décisions plus éclairées.

Common Pain Points Toggl Users Face (Points de douleur courants auxquels les utilisateurs de Toggl sont confrontés)

À l'heure actuelle, les utilisateurs de Toggl ne tarissent pas d'éloges à l'égard de cette plateforme, mais notre analyse de Toggl a fait ressortir quelques inconvénients.

Offline problèmes de synchronisation

Toggl Track active/désactive la mise en ligne gestion du temps mais il y a un problème : vous avez toujours besoin d'un accès à Internet pour synchroniser les données hors ligne entre les appareils. Cela ne pose probablement pas de problème si vous êtes brièvement déconnecté du Wi-Fi, mais c'est un inconvénient si vous travaillez fréquemment hors ligne pendant des heures.

Suivi manuel

L'une des choses les plus difficiles à propos de l'utilisation de Toggl est de se rappeler de suivre manuellement votre temps. Les concurrents de Toggl, comme RescueTime, sont capables de suivre du temps automatiquement, mais la fonction de Toggl n'est pas tout à fait aussi bonne.

Vous pouvez suivre automatiquement les données avec l'extension Toggl Track Chrome, qui démarre et arrête le chronomètre en fonction des onglets du navigateur que vous avez ouverts à ce moment-là. Ce n'est pas une solution de contournement parfaite, cependant, et certains utilisateurs disent que cela devient ennuyeux après un certain temps. 🤷

Complexité des projets multiples

Regardez, Toggl Plan est cool et tout, mais Toggl n'est pas une solution de gestion de projet. Toggl offre des outils pour gérer différents projets, mais il a du mal à activer/désactiver plusieurs projets complexes. Si vous essayez de passer à l'échelle sur cette plateforme, il y a de fortes chances que vous voyiez des mélanges confus et des entrées de temps désordonnées.

Surcharge de notifications

Certains utilisateurs affirment que les notifications de Toggl sont un peu trop nombreuses. Le système avertit les employés s'ils n'ont pas suivi du temps pour la journée, ce qui peut être un peu ennuyeux si, par exemple, vous êtes en PTO. Si les notifications vous buggent, modifiez les paramètres de Toggl ou réglez votre appareil sur "ne pas déranger" pour achever votre travail sans être constamment distrait par les notifications.

Service client

Il convient de mentionner que certains utilisateurs ont des problèmes avec le service client de Toggl. L'assistance en temps opportun semble être le plus grand défi, donc si vous avez un problème technique urgent, cela pourrait prendre un certain temps pour entendre la réponse de quelqu'un.

Toggl Reviews on Reddit

Des milliers de personnes utilisent Toggl, mais il peut être difficile d'obtenir des informations équilibrées et précises sur l'application. Nous nous sommes adressés au bon peuple de Reddit pour obtenir une évaluation équitable des capacités de Toggl.

Dans l'ensemble, les utilisateurs sont plutôt satisfaits de Toggl. "Je pense que Toggl est plutôt bon, surtout quand je peux le synchroniser avec beaucoup de choses et qu'il peut s'intégrer à de nombreux outils que j'utilise (Jira, GitHub, a une application bureau et mobile, etc)" un utilisateur dit . Cependant, ils n'apprécient pas que les employeurs utilisent Toggl comme outil de surveillance des employés. 🕵️

Un autre utilisateur a eu beaucoup de réussite en traitant Toggl comme un tracker de style pomodoro pour leurs plus grandes tâches. "Je me concentre sur le suivi des sessions de 25 minutes de concentration (pomodoro), avec Toggl. Pour moi, Toggl fonctionne bien comme un moyen de me faire 'manger ma grenouille' et de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Il me suffit de tenir X minutes" ils disent .

Bien sûr, tout n'est pas rose et ensoleillé. Un utilisateur rapporte des problèmes avec les intégrations de Toggl, en disant, "J'étais excité de voir l'intégration de Toggl parce que cela me donnerait un Widget de démarrage/arrêt toujours visible sur mon téléphone Android. Après l'avoir essayé, l'intégration semble frustrante"

Un autre utilisateur a convenu que Toggl n'est pas la solution la plus stable. "Est-ce seulement moi ou Toogl [sic] est devenu très instable depuis un an, avec des déconnexions et des problèmes de synchronisation presque tous les jours ?" l'utilisateur dit .

Dans l'ensemble, Reddit est assez satisfait des fonctionnalités de base de Toggl, mais dès que vous essayez quelque chose de fantaisiste, comme une intégration tierce, l'expérience n'est pas tout à fait aussi bonne.

Alternatives Outils de suivi du temps à utiliser à la place de Toggl

Toggl essaie de devenir tout pour tout le monde en ajoutant Toggl Forfait et Toggl Hire à sa suite de produits. Nous respectons cela, mais les utilisateurs disent que les fonctionnalités de la plate-forme ne sont pas tout à fait à la hauteur.

C'est pourquoi nomades numériques optez pour ClickUp. Nous avons une plateforme de travail vraiment tout-en-un qui combine la gestion de projet, la gestion du temps, et même l'embauche en une seule plateforme. Oh, et un milliard d'autres choses, comme l'informatique, les ventes et le service à la clientèle, pour n'en citer que quelques-unes. 🛠️

Si vous cherchez une alternative solide à Toggl avec toutes les cloches et les sifflets qui rationalisent votre charge de travail, ne cherchez pas plus loin que ces fonctionnalités époustouflantes de ClickUp.

Gestion de projets en toute sérénité

Améliorer la productivité en rationalisant les tâches et en utilisant des ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

Toggl Plan a quelques fonctionnalités pour la gestion de projet, mais ils n'ont pas beaucoup de flexibilité. Si vous recherchez quelque chose de plus flexible et de plus puissant, optez pour ClickUp. Nos fonctionnalités de gestion de projet permettent de construire facilement des affichages sur mesure des projets de équipes interfonctionnelles et des projets. Automatisez le travail, créez des rapports personnalisés et visualisez rapidement votre charge de travail dans plusieurs affichages. En tant que solution de gestion de projet la plus favorisée au monde, nous nous chargeons des tâches les plus lourdes pour que vous puissiez vous concentrer sur vos entreprises.

Gestion du temps facile et fluide

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement avec le suivi du temps dans ClickUp

La gestion de projet est notre pain et notre beurre, mais ClickUp est également un choix solide pour la gestion du temps. Nos fonctionnalités de suivi du temps facilitent le suivi du temps, la création d'estimations, l'ajout de notes et la génération de rapports sur plusieurs appareils.

Mais si vous voulez vraiment utiliser un outil tiers comme Toggl, nous ne vous en empêcherons pas. En fait, ClickUp s'intègre à Toggl, Clockify et à d'innombrables autres applications de suivi du temps pour placer vos outils favoris dans une seule plateforme.

Gagnez du temps avec les modèles

Ne commencez pas votre travail à partir de zéro - choisissez des options prédéfinies dans le centre de modèles ou créez votre propre modèle que votre équipe pourra utiliser

ClickUp est personnalisable à l'infini. Nous avons donc mis en place des modèles ClickUp pour vous aider à gagner du temps dans l'exécution des projets, la programmation et la planification de votre journée.

Utilisez les modèles Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp pour examiner la façon dont vous passez votre temps et trouver des possibilités d'amélioration. Le modèle d'analyse du temps ClickUp est également utile pour générer des rapports sur les temps morts et prendre des étapes pour les étouffer dans l'œuf. Si vous souhaitez essayer le blocage du temps utiliser le modèle ClickUp Daily Time Blocking (Blocage du temps quotidien) pour aligner les tâches sur les heures de plus grande productivité.

ClickUp prix

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp : L'application de suivi du temps qui fait tout

Dans cette revue de Toggl Track, nous avons décomposé le bon, le mauvais et le laid du suivi du temps avec les outils de Toggl. Les utilisateurs aiment les rapports détaillés de la plate-forme, le forfait Free robuste et l'application Web simple. Toggl est une option solide pour le suivi du temps simple, mais si vous recherchez une solution tout-en-un qui unifie la gestion du temps avec la productivité, optez pour ClickUp.

Personne n'a le temps de passer d'une plateforme à l'autre. Montez tous vos données de suivi du temps, rapports, communications, modèles et tâches en un seul endroit pour faire un meilleur travail en un rien de temps.

Mais ne nous croyez pas sur parole. Constatez par vous-même la puissance de ClickUp : Créez dès maintenant votre environnement de travail ClickUp gratuit.