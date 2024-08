10 modèles gratuits de budget mensuel pour gérer les dépenses en 2024

À faire pour épargner davantage, dépenser moins et atteindre vos objectifs financiers ?

Si oui, vous avez besoin d'un budget.

Mais créer un budget à partir de zéro peut s'avérer difficile, surtout si vous êtes novice en la matière ou si vous n'en avez pas fait depuis longtemps.

C'est là qu'un modèle de budget mensuel s'avère utile. Un modèle de budget mensuel est un outil simple et efficace qui vous aide à planifier et à suivre vos revenus et vos dépenses mensuels.

Il comporte des catégories et des formules prédéfinies qui rendent l'établissement d'un budget facile et amusant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir les cases avec vos nombres pour voir où et comment votre argent circule.

Avec un modèle de budget mensuel, vous pouvez commencer en toute confiance votre parcours budgétaire et prendre le contrôle de vos finances.

Que sont les modèles de budget mensuel ?

Les modèles de budget mensuel sont des documents ou des feuilles de calcul préconçus qui fournissent un cadre structuré pour l'organisation et le suivi des revenus, des dépenses et de l'épargne chaque mois.

Ils comprennent des catégories pour divers types de dépenses, telles que le logement, le transport, l'épicerie, les services publics et les loisirs, ce qui vous permet d'allouer des fonds en conséquence et de suivre vos activités financières tout au long du mois.

Ces modèles sont des outils pratiques de budgétisation et de planification financière, offrant un moyen pratique de gérer votre argent et d'atteindre vos objectifs financiers.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget mensuel ?

Un bon modèle de budget mensuel organise efficacement vos revenus et vos dépenses en catégories claires, ce qui facilite le suivi et la gestion de vos finances.

Il doit comporter des fonctionnalités pour les sources de revenus, les dépenses fixes (par exemple, le loyer, l'hypothèque), les dépenses variables (par exemple, l'épicerie, les loisirs) et les objectifs d'épargne.

Le modèle doit avoir une conception conviviale, une mise en forme simple et une interface intuitive, vous permettant de saisir et de mettre à jour facilement les données financières.

En outre, il doit offrir des fonctionnalités permettant de comparer les montants budgétisés aux dépenses réelles, ce qui vous aidera à identifier les domaines dans lesquels des ajustements et des améliorations sont nécessaires.

Un modèle de budget mensuel de qualité devrait vous permettre de poursuivre des objectifs d'épargne spécifiques, tels que l'épargne pour des vacances ou l'achat d'une maison. Le modèle encourage la discipline financière et l'atteinte des objectifs en vous permettant d'allouer une partie de votre revenu à ces objectifs et de suivre leur progression.

Vous pouvez analyser vos habitudes de suivi, procéder aux ajustements nécessaires et vous assurer que vous restez sur la bonne voie pour atteindre vos objets d'épargne.

Maintenant, explorons quelques-uns des meilleurs modèles de budget mensuel gratuits que vous pouvez utiliser pour vos besoins financiers !

10 modèles de budget mensuel à utiliser en 2024

Voici quelques modèles de budget gratuits préconstruits triés sur le volet qui vous aideront à suivre toutes vos transactions financières, vos dépenses et vos objectifs d'épargne avec facilité :

1. Modèle de rapport mensuel de dépenses ClickUp



À faites-vous une destination de rêve en tête pour vos prochaines vacances en famille ? Vous économisez depuis des mois pour y parvenir ?

Dans ce cas, vous avez besoin d'un mensuel modèle de rapport de dépenses pour que votre argent serve à quelque chose.

Les organisations peuvent également utiliser ce planificateur de budget mensuel pour suivre les dépenses des employés et identifier les possibilités de réduction des coûts.

En suivant les dépenses telles que les vols, l'hébergement et les activités, un modèle de rapport de dépenses mensuel vous aide à surveiller vos dépenses et à identifier les domaines dans lesquels vous pourriez avoir besoin de faire des économies. Vous pouvez ainsi tirer le meilleur parti de votre budget disponible sans subir de stress financier.

Faites votre gestion des dépenses plus facile et plus efficace avec Modèle de rapport mensuel de dépenses de ClickUp . Cet outil convivial simplifie la documentation des détails du budget et vous permet de prendre le contrôle de vos finances.

Que vous voyagiez pour les affaires ou pour le plaisir, vous avez besoin d'un suivi précis de vos dépenses pour prendre des décisions éclairées. Le modèle de ClickUp vous aide à le faire en vous permettant de faire des rapports précis sur vos dépenses mensuelles, d'identifier les possibilités d'économies et de prévoir vos habitudes de dépenses.

2. ClickUp Modèle de budget simple

Download This Template Modèle de budget simple de ClickUp vous aide à préserver votre santé financière en vous proposant une méthode simple pour contrôler vos revenus et vos dépenses. Ce modèle vous permet de clarifier vos finances, de prendre des décisions éclairées et de travailler plus efficacement à la réalisation de vos objectifs financiers.

Le modèle de budget simple de ClickUp rend votre gestion financière gratuite et organisée. Ce modèle simplifie le processus de budgétisation grâce à une fonctionnalité de représentation visuelle des catégories budgétaires, à des instructions faciles à suivre pour le suivi des dépenses et à une feuille de calcul exportable pour des mises à jour et un partage transparents.

Avec ces fonctionnalités à portée de main, vous pouvez gagner du temps, garder le contrôle de vos dépenses et atteindre vos objectifs financiers, le tout en un seul endroit !

3. Modèle de budget personnel ClickUp



Un suivi de budget personnel est un outil puissant qui vous montre vos revenus et vos dépenses de manière claire et simple. Vous pouvez l'utiliser pour surveiller vos habitudes de dépenses, identifier les domaines d'économies potentielles et suivre la progression de vos objectifs financiers.

Si vous êtes à la recherche d'un modèle de budget personnel facile à utiliser mais efficace, essayez Modèle de budget personnel de ClickUp .

Visualisez les données financières et prenez des décisions éclairées sur vos dépenses, hiérarchisez les dépenses et respectez votre budget grâce à ce modèle.

Comparez les coûts budgétés et les coûts réels pour mieux planifier. Lorsque vous croulez sous les factures, il est utile d'avoir une liste des dates d'échéance. Et vous pouvez les maintenir dans le même modèle.

De plus, le modèle de budget personnel de ClickUp vous permet de forfaiter les dépenses futures, de vous préparer aux urgences et d'atteindre une plus grande stabilité financière.

Donnez la priorité aux objectifs à long terme en définissant des objets clairs pour la retraite, l'épargne ou d'autres jalons financiers et en suivant la progression. De plus, ajustez vos dépenses avec souplesse grâce à ce modèle pour tenir compte des changements dans votre situation financière ou des dépenses imprévues.

4. Modèle de gestion financière ClickUp



Diriger une petite entreprise peut être un exercice de jonglage permanent, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer les finances. Les factures s'accumulent, les dépenses surgissent de nulle part et le suivi de l'utilisation de l'argent est un véritable défi.

Une gestion financière efficace et l'établissement d'un budget pour les petites entreprises nécessite une attention méticuleuse un forfait quotidien et le suivi, et le choix du modèle approprié est crucial pour la réussite. C'est pourquoi Le modèle de gestion financière de ClickUp est disponible.

Il offre des fonctions complètes de gestion des tâches, des projets et de l'administration des outils de gestion des ressources avec des fonctionnalités de budgétisation, ce qui garantit que vos finances restent organisées.

Avec un suivi simplifié des dépenses, des paramètres d'objectifs financiers personnalisables et une meilleure visibilité des flux de trésorerie, le modèle de gestion des finances de ClickUp vous permet de naviguer dans les complexités financières et de mener votre organisation vers la réussite en toute confiance.

5. Modèle de budget ClickUp pour l'université



Le titre d'étudiant marque un jalon important dans la vie de chacun, mais le voyage s'accompagne de son lot de stress et de pression. Parmi les innombrables préoccupations, le forfait financier occupe une place importante et exige une attention particulière pour assurer une transition en douceur vers cette nouvelle phase.

Et nous avons Le modèle de budget de l'université de ClickUp prêt pour vous. Ce modèle aide les étudiants à gérer efficacement leurs finances en automatisant les tâches budgétaires fastidieuses, en fournissant des informations claires sur leur situation financière et en facilitant la planification des achats futurs. Utilisez ce modèle pour planifier de manière proactive le budget de votre établissement d'enseignement supérieur et atténuer les inquiétudes liées aux incertitudes financières.

Il est fourni avec des statuts personnalisés qui vous aident à marquer les obligations financières comme étant entièrement payées, partiellement payées et en attente pour s'assurer que toutes les dépenses sont comptabilisées. Vous pouvez également vous appuyer sur ses six attributs personnalisés différents, tels que Pièce jointe, Type de dépense, Solde, Réel et Détails du mois, pour enregistrer des informations vitales et visualiser facilement les données budgétaires.

Obtenez une solution complète pour le suivi des dépenses dans toutes les facettes de la vie universitaire, qu'il s'agisse de couvrir les frais de scolarité, de gérer les dépenses de la chambre d'étudiant ou de participer à des activités extrascolaires.

Avec des finances à jour, vous pouvez consacrer votre énergie à vos études et à vos activités personnelles, à l'abri des soucis financiers.

6. Modèle de budget ClickUp pour les entreprises



La création d'une petite entreprise peut sembler simple, mais naviguer dans ses complexités peut s'avérer difficile, surtout en tant que propriétaire d'une entreprise individuelle.

Les entrepreneurs solos portent souvent plusieurs chapeaux, y compris le rôle critique de la gestion des finances. Disposer d'un budget bien organisé et d'un outil de suivi budgétaire convivial peut considérablement alléger le fardeau.

Les Modèle de budget d'entreprise ClickUp est conçu pour simplifier le processus de création et de gestion des budgets. Vous pouvez générer sans effort des budgets complets avec des ventilations détaillées, ce qui simplifie la tâche ardue de la planification financière.

En outre, ClickUp offre des fonctionnalités avancées de logiciel de budget de projet permettant aux entreprises d'allouer des ressources de manière efficace et de contrôler la qualité de leur travail les budgets des projets et les dépenses en temps réel.

Grâce à son interface intuitive, le suivi des performances réelles par rapport aux cibles prévues se fait en toute transparence, ce qui permet aux entreprises de repérer les domaines à optimiser et d'identifier les les risques liés aux coûts du projet et les économies.

Que vous lanciez une startup ou que vous dirigiez une entreprise bien établie, ce modèle puissant est inestimable pour diagrammer avec précision la trajectoire financière de votre entreprise.

7. Modèle de budget d'évènement ClickUp



On ne plaisante pas avec la planification d'évènements. Elle implique de superviser de multiples tâches, les budgets des évènements se classant parmi les aspects les plus cruciaux de la planification et de la gestion.

Qu'il s'agisse d'organiser un concert de grande envergure ou un petit évènement de collecte de fonds, il faut gérer un tableau varié de dépenses et de recettes. En l'absence d'un système central de suivi, des éléments importants risquent d'être oubliés, ce qui pourrait entraîner un dépassement du budget. Modèle de budget d'évènement de ClickUp est conçu pour simplifier le forfait des évènements pour de nombreuses occasions, telles que les conférences et les réunions d'entreprise. Grâce à ce modèle, vous pouvez sans effort fixer des objectifs et des budgets pour chaque évènement tout en suivant facilement les paramètres de dépenses dans un emplacement pratique.

Le modèle facilite également l'analyse rapide des dépenses, ce qui permet aux organisateurs de prendre des décisions éclairées de manière efficace.

Avec son interface conviviale, ses champs tels que la date de l'évènement, les assignés et les emplacements, et ses fonctionnalités complètes, ce modèle fournit aux planificateurs d'évènements les outils dont ils ont besoin pour rester organisés, gérer efficacement les budgets et organiser des évènements réussis en toute confiance.

8. Modèle de budget marketing ClickUp



Un budget joue un rôle essentiel dans toute stratégie marketing. Il fournit un aperçu détaillé de toutes les dépenses liées à vos efforts de marketing, couvrant des domaines tels que la publicité, le contenu en ligne, l'image de marque, les relations publiques, le personnel, et bien plus encore.

L'élaboration d'un budget marketing vous aide à respecter vos forfaits et à prévenir les dépenses imprévues, minimisant ainsi le risque de dépasser vos limites financières. Cette feuille de route financière est un outil précieux pour les entreprises de toutes tailles, car elle permet d'atténuer les risques et de clarifier la nature et l'étendue de leurs dépenses.

De plus, elle permet d'évaluer le retour sur investissement des différents éléments de la stratégie marketing. Modèle de budget marketing de ClickUp offre une solution complète pour rationaliser la gestion du budget et évaluer l'efficacité des stratégies de marketing.

Grâce à ce modèle, vous pouvez créer un aperçu détaillé de toutes les activités marketing et des coûts associés, ce qui vous permet d'identifier les domaines d'optimisation et les économies potentielles. Il comporte tous les champs dont vous avez besoin, tels que la date de début, l'assigné, l'impact, le type de campagne et le trimestre.

En alignant les dépenses sur des objectifs spécifiques, les entreprises peuvent garantir un retour sur investissement (ROI) maximal et efficace l'allocation des ressources .

Qu'il s'agisse de suivre les dépenses totales pour chaque canal de marketing ou de surveiller la progression par rapport aux indicateurs clés de performance (ICP), ce modèle vous aide à faire en sorte que le budget contribue à la réussite de vos initiatives de marketing.

Conseil de pro : si vous avez besoin d'une approbation budgétaire, pensez à utiliser le modèle des modèles de proposition de budget pour simplifier le processus.

9. Modèle de budget mensuel Google Slide par GooDocs

via GooDocs La gestion efficace de l'argent demande de l'engagement, mais les récompenses en valent la peine. Lorsqu'on dirige une entreprise, un budget est essentiel pour suivre les performances, fixer des objectifs réalisables et orienter les décisions à long terme.

De même, au niveau personnel, l'établissement d'un budget permet de réduire les dettes, d'augmenter l'épargne et de comprendre les habitudes de consommation. Il est particulièrement important, en période de ralentissement économique, de maintenir la stabilité financière et d'éviter d'accumuler des dettes supplémentaires.

Prenez le contrôle de vos finances en toute confiance avec Modèle de budget mensuel Google Slide de GooDocs . Ses catégories claires, ses tableaux lisibles et sa disposition simple font de l'établissement d'un budget un jeu d'enfant.

Ce modèle de budget mensuel gratuit peut vous aider à prendre en charge votre parcours de gestion financière et à relever facilement les défis. Personnalisez ce modèle pour une utilisation personnelle ou en entreprise.

10. Modèle Excel de budget mensuel personnel par Vertex42

via Sommet42 La plupart des gens s'accordent à dire que la gestion des dépenses personnelles est importante, car les négliger peut conduire au chaos.

La création d'une feuille de budget mensuelle offre une approche pratique pour surveiller les dépenses et les aligner sur vos revenus afin de prendre le contrôle de votre situation financière.

Le Modèle Excel de budget mensuel personnel par Vertex42 peut vous aider à le faire en un rien de temps.

Il s'agit d'une feuille de calcul gratuite de budget mensuel avec un aperçu de vos catégories de dépenses, telles que les dépenses d'Accueil, les transports, la vie quotidienne et les divertissements. Vous saurez ainsi où couper pour rester dans les limites de votre budget.

Vous pouvez également contrôler vos dépenses en comparant votre budget projeté avec vos dépenses mensuelles réelles.

Votre argent, votre choix

Épargner est un art ; pour le maîtriser, vous devez adopter la discipline de l'établissement d'un budget et du suivi des dépenses.

Warren Buffett a dit : "Ne faites pas l'économie de ce qui reste après les dépenses, mais dépensez ce qui reste après l'économie." Vous découvrirez les moyens les plus efficaces d'épargner en surveillant vos finances avec diligence.

Vous vous rapprocherez ainsi de la sécurité financière et aurez l'esprit tranquille pour l'avenir. Utilisez les modèles ci-dessus pour simplifier le processus et gérer vos finances comme un pro.

ClickUp offre bien plus que ces modèles de budget. Pendant que vous gérez vos finances, que diriez-vous de gérer vos tâches quotidiennes et de mieux collaborer avec votre équipe ? S'inscrire à ClickUp et utilisez ses modèles personnalisables et ses fonctionnalités étendues de gestion de projet !