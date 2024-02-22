Un bilan honnête de Aha ! Pour les Product Managers en 2025

Le processus de gestion des produits est très complexe, depuis les idées initiales jusqu'à l'élaboration des feuilles de route, en passant par l'exécution et la maintenance. Compte tenu de l'ampleur de la tâche, les équipes chargées des produits ont besoin d'un outil logiciel qui facilite l'ensemble du processus.

Heureusement, les équipes produit ont accès à de nombreux fournisseurs de logiciels et d'outils qui rendent cela possible - l'un d'entre eux est Aha ! Cette plateforme tout-en-un prétend être la meilleure, mais est-ce vraiment le cas ?

Dans cet article, nous allons nous pencher sur ce qu'est Aha !, ses fonctionnalités clés, ainsi que sur les avantages et les inconvénients de son utilisation pour le développement de produits. Nous vous présenterons également une application qui, selon nous, est encore meilleure . 💡

Qu'est-ce que Aha ! ? Aha ! (parfois stylisé comme Aha.io) est une suite logicielle de développement de produits qui comporte tous les outils dont une équipe a besoin pour faire passer un produit de l'idée à l'exécution. Alors que certains outils n'offrent des fonctionnalités que pour une partie du processus, Aha ! facilite la visualisation des idées par les équipes, l'élaboration de feuilles de route, l'itération et l'innovation, ainsi que le travail inter-équipes pour la construction et la maintenance des produits.

Les équipes à la recherche d'une plateforme de développement de produits tout-en-un peuvent envisager Aha ! comme un moyen de lancer une nouvelle équipe de gestion de produits, ou comme une opportunité de cesser d'utiliser plusieurs applications logicielles et de tout centraliser en un seul endroit. ✔️

Clé Aha! développement de produits fonctionnalités

Avec une solution de bout en bout, vous pouvez vous attendre à trouver beaucoup de stratégie de développement de produits et les fonctionnalités d'exécution à l'intérieur d'Aha !

La plateforme elle-même est divisée en quatre produits différents - Aha ! Roadmaps, Aha ! Ideas, Aha ! Notebooks, et Aha ! Develop. Examinons-les plus en détail.

1. Aha ! Des feuilles de route pour des feuilles de route visuelles

Via Aha ! Aha ! Roadmaps est la solution dédiée à la plateforme pour des projets achevés gestion des produits . Ce produit vous permet de créer une stratégie, de hiérarchiser certaines fonctionnalités et de concevoir des feuilles de route engageantes qui guident votre équipe produit tout au long du processus. 👀

Les équipes peuvent élaborer des feuilles de route en quelques instants à l'aide de modèles personnalisables, puis transformer ces échéanciers visuels en une ressource productive. Définissez vos objectifs et consultez les mises à jour en temps réel, utilisez des indicateurs de notation objectifs pour définir les priorités et planifiez les lancements, les dates de livraison et les mises à jour entre les équipes pour obtenir de meilleurs résultats.

2. Des idées pour l'innovation des produits et la réussite des clients

Via Aha ! Pour les équipes qui cherchent un endroit où stocker non seulement des idées, mais aussi des commentaires, Aha ! Ideas est l'outil qu'il leur faut. Avec cet outil, vous pouvez crowdsourcer les commentaires, obtenir des idées des clients et les utiliser pour décider de ce qu'il faut prioriser ensuite. 📋

Aha ! Ideas vous aide à constituer une bibliothèque de récits d'utilisateurs, de demandes de clients et de commentaires, à l'aide de formulaires dynamiques et d'intégrations avec les outils de CRM les plus courants. Il contient également un processus d'examen, afin que votre équipe puisse consulter les commentaires, examiner les cartes de pointage et créer une liste de priorités. Aha ! Ideas vous offre également de nouvelles façons de recueillir des informations par le biais de sondages et d'autres fonctionnalités de rétroaction dans l'application.

3. Aha ! Notebooks pour base de données interne

Via Aha ! Les carnets de notes Aha ! permettent aux équipes de stocker et de partager leurs connaissances sur les produits. Il s'agit d'une base de connaissances interne, mais avec des fonctionnalités supplémentaires conçues pour l'interaction et la fonction inter-équipes, comme les tableaux blancs et les listes de choses à faire. ✏️

Collaborez sur des notes, des documents, des listes À faire et des tableaux blancs. Organisez les fichiers par dossiers et effectuez des recherches dans la base de données pour trouver des notes spécifiques. Partez de zéro, ou utilisez l'un des nombreux modèles de plans de développement pour créer de nouveaux documents. Tirez parti de l'intelligence artificielle (IA) grâce à l'assistance intégrée à la rédaction de brouillons.

4. Aha ! Développez pour l'ingénierie agile

Un problème courant que rencontrent les équipes est le manque de communication et de synergie entre l'idéation ou la gestion du produit et le processus d'ingénierie. Avec Aha ! Develop, vous pouvez amener les deux équipes à travailler plus étroitement pour des flux de travail de développement rationalisés. 💻

Construisez votre propre flux de travail de développement de produits et utilisez votre feuille de route pour guider à la fois la gestion et le développement de produits. Choisissez le cadre dont vous avez besoin parmi Scrum, Kanban ou agile et commencez à travailler immédiatement. Aha ! Develop s'intègre également à des outils populaires tels que outils de développement populaires comme GitHub et Sentry pour faciliter la gestion.

Aha ! prix

Le modèle de tarification d'Aha ! peut être déroutant pour les utilisateurs au début, en particulier si vous souhaitez opter pour plus d'un de leurs produits. Chaque produit dispose de son propre abonnement mensuel, ce qui vous permet d'adapter votre forfait à vos besoins.

Voici les tarifs actuels d'Aha !

Aha ! Roadmaps (y compris Aha ! Ideas Essentials et Aha ! Notebooks Advanced): À partir de 59 $/mois par utilisateur

Aha ! Notebooks Advanced): À partir de 59 $/mois par utilisateur Aha ! Ideas (y compris Aha ! Notebooks Advanced): À partir de 39 $/mois par utilisateur

À partir de 39 $/mois par utilisateur Aha ! Notebooks: À partir de 9 $/mois par utilisateur

À partir de 9 $/mois par utilisateur Aha ! Develop: A partir de 9$/mois par utilisateur

Individuellement, les abonnements ne sont pas trop chers. Cependant, si vous souhaitez investir dans l'ensemble de la suite de produits, vous devrez payer une somme mensuelle importante, et ce, par utilisateur.

Avantages de l'utilisation Aha !

Aha ! est une plateforme de développement de produits très populaire, et ce en grande partie grâce à son large et robuste intervalle de fonctionnalités.

Jetons un coup d'œil à quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les équipes de développement de produits continuent d'utiliser Aha !, à partir d'avis d'utilisateurs réels du produit.

1. Centralisation du développement de produits et de la gestion

Une plateforme comme Aha ! rassemble toutes vos équipes de développement de produits, de gestion et d'ingénierie pour qu'elles travaillent sur les idées et l'exécution en un seul endroit. Cela signifie non seulement que vous pouvez dire adieu aux abonnements payants pour de multiples outils, mais aussi que vous pouvez profiter d'une expérience plus rationalisée. 🌻

Pouvoir construire des feuilles de route de produits, stocker des connaissances sur les produits et sourcer des idées et des commentaires en un seul endroit est extrêmement utile. Cela permet aux équipes d'itérer et de prendre des décisions basées sur des insights, et d'avancer plus rapidement. Le travail avec votre équipe d'ingénieurs via Aha ! Develop permet de rationaliser davantage ce processus, en créant un processus de développement simplifié.

2. Extension de la feuille de route du produit

Aha ! Roadmaps vous offre un outil intégré de roadmapping produit qui va au-delà de l'essentiel. Vous pouvez construire un échéancier visuel dans de nombreux outils de produit, mais l'avantage d'utiliser Aha ! Roadmaps, ce sont les détails qui se cachent derrière l'échéancier. 📝

Dans Aha ! Roadmaps, vous avez accès à des fonctionnalités qui vous permettent d'analyser les ressources et la capacité, de définir des dépendances, d'attribuer des priorités, de fixer des objectifs, et plus encore. Tout cela est lié à d'autres fonctionnalités, comme les Tableaux de planification et vos objectifs stratégiques, ce qui donne encore plus de valeur à vos feuilles de route.

3. Collaboration entre les équipes

Toute plateforme tout-en-un peut faciliter le rassemblement de vos diverses équipes pour créer un travail encore meilleur. C'est quelque chose que Aha ! fait bien, grâce à Aha ! Notebooks et Aha ! Develop. ⚒️

Avec Aha ! Notebooks, vous pouvez créer une ressource centrale pour tout ce qui concerne la gestion des produits. Stockez des informations sur vos personas clients, votre stratégie, vos objectifs, votre feuille de route, les membres de votre équipe, des informations sur vos produits et vos forfaits marketing. Fini les silos et les difficultés pour trouver les détails dont vous avez besoin.

Aha ! Develop permet aux équipes de gestion des produits et d'ingénierie d'interagir d'une manière nouvelle. Les deux équipes bénéficient d'une visibilité accrue de la feuille de route du produit et des mises à jour sur la progression de l'ingénierie. Les intégrations avec les outils de développement améliorent encore cette collaboration.

4. Analyses et rapports

Aha ! intègre des analyses et des rapports sur l'ensemble de la plateforme, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu de domaines tels que les commentaires des utilisateurs, la progression des objectifs, et bien plus encore. Le fait de disposer facilement de ces données donne aux équipes les moyens d'élaborer des stratégies et de hiérarchiser les tâches qui font la différence. 📈

Au sein d'Aha !, les équipes peuvent capturer des données, suivre les tendances du feedback, noter les fonctionnalités et les idées, surveiller la progression de la feuille de route et suivre la réussite des objectifs. Vous pouvez également utiliser des rapports, diagrammes et Tableurs préconstruits ou personnalisés pour afficher vos données de la manière qui convient le mieux à votre équipe et à vos objectifs.

5. Intégrations

Bien que la liste des intégrations compatibles ne soit pas la plus longue, celles que fait Aha ! ont un sens pour la base d'utilisateurs et sont généralement rapportées comme fonctionnant bien. 🔗

Les intégrations d'Aha ! comprennent des outils d'ingénierie, de communication, de CRM et de gestion des tâches. Les ingénieurs et les responsables de produits peuvent bénéficier d'intégrations avec des outils tels que GitHub, Azure DevOps et Jira. Pour faciliter les communications au sein de l'équipe, Microsoft Teams et Slack sont tous deux assistés. Vous pouvez également lier Aha ! à des CRM populaires comme Zendesk et Salesforce, et à des outils de suivi des tâches comme Asana et Trello.

Common Pain Points Aha ! Users Face

Comme tout outil logiciel, Aha ! a ses inconvénients. Examinons quelques-uns des problèmes les plus courants rencontrés par les utilisateurs d'Aha !

1. Manque de personnalisation visuelle

Bien que vous puissiez créer vos propres feuilles de route et rapports, certains utilisateurs déclarent qu'ils souhaiteraient que l'outil offre davantage d'options de personnalisation. Les utilisateurs ont trouvé cela particulièrement frustrant lorsqu'il s'agit d'appliquer des couleurs aux feuilles de route et aux rapports, où la possibilité de personnaliser les aspects visuels est limitée. 🎨

2. Steep courbe d'apprentissage

Aha ! est une application logicielle flexible, ce qui est idéal pour les équipes qui souhaitent élaborer leurs processus et flux de travail de manière personnalisée. Pour les membres de l'équipe, cela représente quelques défis d'apprentissage, et certains utilisateurs rapportent qu'ils doivent suivre un processus de formation intensif pour comprendre comment utiliser le logiciel efficacement. 🧗

3. Interface utilisateur

Un thème récurrent lorsque les utilisateurs parlent de ce qu'ils n'aiment pas est l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Certains utilisateurs signalent que l'interface utilisateur n'est pas aussi simple ou intuitive que celle d'outils logiciels similaires, et qu'ils souhaiteraient que l'interface et les visuels de la plateforme soient plus épurés et contemporains. 🖥️

4. Modèle de tarification par produit coûteux

Le prix est une considération clé pour de nombreux acheteurs de logiciels. Le modèle de tarification d'Aha ! n'est pas le plus abordable pour les startups, et lorsqu'il est adapté à la taille d'une grande entreprise, il peut rapidement devenir onéreux. Vous devez également adhérer à plusieurs produits pour bénéficier d'une véritable expérience tout-en-un, par rapport à des logiciels tels que ClickUp où vous payez un petit montant mensuel pour bénéficier de l'accès à toutes les fonctionnalités. 💰

Un utilisateur a déclaré ce qui suit :

"Je l'adore et je l'ai utilisé dans plusieurs organisations. C'est un excellent outil de feuille de route visuelle, il s'intègre facilement à Jira, le portail d'idées est gratuit et il est très personnalisable. Le seul inconvénient que j'ai trouvé est que vous ne pouvez pas créer une liste qui est glisser-déposer des fonctionnalités par priorité. Ce que je finis par faire, c'est un champ numérique personnalisé appelé 'priorité' que je peux trier par."

Un autre utilisateur a cependant souligné que l'expérience utilisateur n'est pas tout à fait à la hauteur de leurs attentes : "Je l'ai mis en œuvre au cours de l'année écoulée dans mon organisation et les résultats ont été médiocres, c'est une idée géniale et définitivement orientée vers l'équipe produit, mais la convivialité et l'interface utilisateur la laissent beaucoup tomber. L'équipe produit doit être super dévouée pour que cela fonctionne, car cela demande beaucoup de gestion pour que cela reste précis."

Comme pour toute application logicielle, votre expérience dépend de vos objectifs, de la façon dont vous aimez personnellement travailler, et si vous dépendez d'intégrations ou de fonctionnalités spécifiques.

Outils alternatifs de gestion de produits à utiliser à la place de Aha!

Utilisez ClickUp pour afficher les charges de travail de l'équipe avec la vue Échéancier afin de suivre la progression et d'ajuster les échéances des tâches

Aha ! a peut-être les faveurs de certaines équipes produit, mais ce n'est certainement pas le seul outil de gestion de produit existant. En fait, nous avons une suggestion qui vous offre des moyens encore plus efficaces de travailler ensemble à la création et à la maintenance des meilleurs produits - ClickUp. 🎉

Le site de ClickUp suite de gestion de produits excelle à simplifier le processus afin que vous puissiez lancer votre produit plus rapidement. Planifiez votre vision du produit, alignez votre équipe, puis travaillez par sprint pour mettre votre produit sur le marché.

Montez des feuilles de route intuitives et partagez-les avec l'équipe, afin que chacun sache sur quoi travailler ensuite. Visualisez chaque moment du cycle de vie du produit à travers différentes vues et diagrammes de Gantt. Contrôlez les initiatives, Objectifs ClickUp les membres de l'équipe de projet doivent être conscients de l'importance des objectifs à atteindre, des obstacles à surmonter et des priorités. Collaborer grâce à Tableaux blancs ClickUp et Documents ClickUp et restez en contact en laissant des commentaires sur la plateforme.

Assurez-vous que vos commentaires sont vus en attribuant des commentaires aux utilisateurs directement dans les tâches, et affichez rapidement les commentaires attribués dans une checklist

ClickUp dispose également d'un grand nombre de fonctions intégrées spécialement conçues pour les équipes de développement de logiciels . Utilisez la plateforme pour gérer les backlogs de sprint et le suivi des problèmes, intégrer les outils Git, automatiser les flux de travail, suivre la progression avec des tableaux de bord agiles, et plus encore.

Accélérez la planification et le suivi de vos produits grâce à ClickUp IA . Invitez l'IA à lancer des idées, à établir des feuilles de route et à rédiger des ébauches de documentation sans jamais quitter l'application. 🤖

En plus des fonctions intégrées de l'app logiciel de gestion des produits clickUp dispose également d'un grand nombre de fonctionnalités et d'une assistance basée sur l'IA modèles de forfaits de développement de logiciels et modèles de stratégie produit . Parmi les plus populaires, citons

Avec autant de fonctionnalités, on pourrait penser qu'un produit et une outil de gestion de projet comme ClickUp serait encore plus cher que Aha ! ClickUp est en fait beaucoup plus abordable, et vous n'avez pas besoin de choisir les fonctionnalités ou les produits auxquels vous souhaitez adhérer - tout ce dont vous avez besoin pour gérer les produits est inclus par défaut.

Voici un aperçu de la tarification de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

Avec ClickUp, vous pouvez réunir vos équipes de gestion de produits et d'ingénierie de manière transparente. Le travail en commun fait partie intégrante de ClickUp, et la plateforme a été conçue dans une optique de collaboration. C'est une façon plus intelligente d'imaginer, de créer et de déployer des produits.

Trouve ton idéal Gestion de produits Correspondance

Aha ! est un outil utile pour les équipes de gestion des produits qui souhaitent une plateforme de bout en bout incluant les commentaires des clients et les intégrations d'ingénierie. De nombreuses critiques sont élogieuses, mais il est toujours utile de prendre en compte les inconvénients, en particulier si vous avez besoin de personnalisation, de prix abordables ou d'une meilleure expérience utilisateur.

Si ces considérations sont importantes pour vous, essayez ClickUp gratuitement . Il vous offre un moyen imbattable de planifier les feuilles de route des produits, de suivre la progression, de travailler avec votre équipe d'ingénieurs et de collaborer pour que chaque lancement et mise à jour de produit se déroule sans accroc. ✨