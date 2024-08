Revue de Supernotes : Prenez des notes de qualité en 2024

Il est facile de griffonner des idées sur un Post-It, dans la marge de votre agenda ou sur le dos de votre main. Mais est-il facile de retrouver ces idées ? 🤔

Pour éviter que votre prochaine grande avancée ne se perde dans la masse, les notes numériques ont remplacé le traditionnel stylo et le papier. Des applications de prise de notes comme Evernote, Microsoft OneNote, Box, Google Keep et l'application Notes d'Apple ont changé la façon dont les utilisateurs écrivent, stockent et récupèrent les informations.

Avec l'application adéquate, les utilisateurs peuvent synchroniser leurs notes avec d'autres outils de productivité afin de rationaliser leur travail et leur vie. Une application de plus en plus populaire est Supernotes supernotes est un outil de prise de notes qui permet aux utilisateurs de créer des listes à faire, de classer les tâches par ordre de priorité et d'organiser leurs pensées.

Ci-dessous, nous procédons à un examen approfondi de Supernotes, y compris ses fonctionnalités les plus populaires, ses points de douleur et sa structure tarifaire. De plus, nous vous dévoilons une option alternative qui peut réellement prendre votre place dans l'organisation de votre travail stratégies de prise de notes au niveau suivant. ☄️

Qu'est-ce que Supernotes?

via Supernotes Fondée par Tobias Whetton, Supernotes est une application de prise de notes collaborative qui permet de partager ses notes avec son équipe. L'objectif principal ? Aider les gens à mieux organiser leurs pensées, et ainsi transformer leur façon de travailler, d'étudier ou de vivre.

Positionnée comme une alternative aux dossiers et aux fichiers, Supernotes dispose d'une puissante fonction de recherche, permettant aux membres de l'équipe d'organiser et de trouver des notes sur des sujets similaires.

Supernotes est construit sur des "cartes de notes", c'est-à-dire un fichier riche en données où les utilisateurs peuvent ajouter des compléments, collaborer avec d'autres coéquipiers de créer des liens en ligne et d'ajouter des étiquettes pour faciliter l'organisation. Les équipes peuvent exploiter un contenu riche avec leurs notes, en ajoutant des équations, des images, des tableaux ou des checklists. ✅

Plutôt que de perdre des notes dans des dossiers encombrés, les équipes peuvent créer une hiérarchie de cartes de notes adaptée à leur service. Les notes peuvent être imbriquées dans d'autres notes "parents", ou les utilisateurs peuvent rechercher et/ou filtrer à travers divers critères pour trouver l'information qu'ils recherchent.

Clé Supernotes fonctionnalités

Vous ne savez pas si Supernotes est fait pour vous ? Nous allons nous pencher sur certaines des fonctionnalités les plus populaires de Supernotes afin de déterminer si l'application est faite pour vous.

1. Remplacez les fichiers et les dossiers par des notecards

Vous n'arrivez pas à retrouver un document rangé dans un dossier quelque part ? Les documents longs peuvent souvent être encombrants, en particulier lorsque vous faites un brainstorming ou notez de nouvelles idées. ✍️

Avec les cartes de notes, vous pouvez transformer la façon dont vous stockez les informations. Tapez rapidement quelques notes, puis retrouvez-les à l'avenir grâce à une fonction de recherche, des étiquettes ou des notes parentales.

2. Créez une carte thermique de vos habitudes de prise de notes habitudes

Grâce au calendrier de la carte thermique, vous pouvez rapidement afficher les jours où vous prenez le plus de notes. Vous pouvez également faire glisser les notes vers une date spécifique de votre calendrier.

3. Créez et stockez des notes, même lorsque vous n'êtes pas en ligne

Vous voyagez en avion ? Vous travaillez en déplacement ? Pas de problème.

Avec Supernotes, vous pouvez continuer à prendre des notes même lorsque vous êtes hors ligne. Dès que vous êtes de nouveau en ligne, vos notes sont synchronisées avec votre compte et vous pouvez poursuivre votre travail.

4. Créer une collection quotidienne de notes$$

Vous arrive-t-il souvent d'arriver à l'après-midi en vous disant : "Mais sur quoi ai-je travaillé aujourd'hui ?" Pour vous aider à paramétrer votre journée, créez une collection quotidienne.

Une collection quotidienne affiche toutes les cartes de notes avec lesquelles vous avez interagi au cours de la journée. Vous pouvez ainsi repérer les notes sur lesquelles vous avez travaillé le matin, l'après-midi ou le soir, et les passer rapidement en revue lorsque vous fermez boutique ou que vous vous préparez à une réunion.

5. Recevez les notifications de vos amis

Avec Supernotes, les utilisateurs peuvent facilement partager leurs nouvelles notes avec leurs amis et collègues. Vous recevrez une notification chaque fois qu'un utilisateur vous enverra une note ou une demande d'ami. Vous pouvez alors déterminer si vous devez ajouter leur note à votre bibliothèque. 📚

6. Regrouper et retrouver des notes grâce aux étiquettes

Vous n'avez plus besoin de fouiller dans une pile interminable de carnets pour retrouver une note manuscrite perdue. Grâce aux étiquettes, vous pouvez rapidement classer les notes par catégories pour les retrouver plus tard.

À l'aide des étiquettes, filtrez vos cartes de notes pour trouver des notes sur un sujet similaire. Par exemple, les étudiants peuvent créer des étiquettes pour différentes classes ou unités au sein d'une classe, ce qui les aide à étudier rapidement pour les examens. 🧑‍🎓

7. Stockez des notes rapides dans votre collection "pensées "

De nombreux rappels ou moments "aha" sont de courtes phrases ou des fragments, et non un document achevé. Vous pouvez stocker ces idées rapides qui sont souvent notées dans l'urgence dans votre recueil de pensées.

les "pensées" sont des cartes de notes sans titre, ni lien, ni étiquette. Il s'agit d'un cadre dans lequel vous pouvez stocker vos idées incomplètes. Ainsi, vous pourrez les retrouver facilement lorsque vous en aurez le temps et la capacité mentale.

8. Stockez vos notes grâce à votre propre système de code couleur

Vous avez l'habitude de surligner vos meilleures pensées ou d'ajouter des onglets de couleur à vos carnets ? Si c'est le cas, vous allez adorer créer votre propre système de code couleur avec Supernotes.

Avec Supernotes colors, vous pouvez ajouter sept couleurs différentes à vos notes. Vous pouvez également utiliser un système de code couleur à feux tricolores pour déterminer le degré de réflexion d'une carte de notes ou combiner des couleurs avec des étiquettes pour trier et filtrer les cartes de notes.

9. Retrouvez vos notes grâce à une fonctionnalité de Recherche universelle

À faites-vous souvent la réflexion suivante : "Je sais que je l'ai mis ici quelque part..." lorsque vous recherchez un document ? Avec l'application Supernotes, vous transformez toutes vos cartes de notes en moteur de recherche. Il vous suffit de taper un mot ou une expression dans votre recherche, et toutes les cartes-notes correspondant à votre requête apparaîtront.

10. Connectez Supernotes à vos autres applications mobiles favorites

L'API de Supernotes propose des intégrations avec Raycast, Zapier et IFTTT, pour vous connecter à d'autres outils de productivité populaires. De plus, vous pouvez créer des webhooks pour vous connecter à des applications populaires comme Slack et Discord afin de créer des flux de travail automatisés tout au long de votre journée.

11. Stockez toutes les tâches en un seul endroit

Avec Supernotes, vous pouvez facilement créer une liste à faire avec votre collection de tâches. Dans chaque carte de notes, vous créez une liste de tâches. Ensuite, vos tâches apparaissent automatiquement dans votre collection de tâches afin que vous puissiez les rayer de votre liste. 📝

12. Emboîter des notes sous des notes parents

Avec un système de fichiers et de dossiers classique, vous ne pouvez stocker un fichier que sous un seul dossier. Cependant, avec Supernotes, vous pouvez stocker une carte de notes à plusieurs endroits. Grâce à l'imbrication multi-parents, vous pouvez ranger une carte sous plusieurs cartes "parents", ce qui permet de les retrouver facilement.

13. Organisez vos pensées côte à côte en utilisant l'affichage Broadsheet

Avez-vous déjà recouvert un mur entier de Post-Its en essayant d'organiser vos pensées ? Avec la vue Broadstreet de Supernotes, vous pouvez afficher toutes vos cartes de notes côte à côte, en occupant tout votre écran. Ainsi, vous pouvez afficher et lire vos notes comme un journal, ce qui vous aide à organiser vos idées.

Supernotes prix

**Free : gratuit pour 100 cartes de notes

Unlimited: $7.57 par mois pour un nombre illimité de cartes

Avantages de l'utilisation Supernotes

Supernotes, comme beaucoup d'autres applications numériques de prise de notes offre de nombreux avantages. Voici quelques-uns des plus utiles :

Vous pouvez télécharger l'application sur n'importe quel appareil : Supernotes peut être téléchargée sur les appareils Windows, Mac, Linux, Android et iOS

Supernotes peut être téléchargée sur les appareils Windows, Mac, Linux, Android et iOS Vous ne perdez pas le fil de vos pensées les plus importantes: Avec des fonctionnalités telles que les épingles, les étiquettes et les tâches, vous ne perdez pas le fil de vos priorités 📌

Avec des fonctionnalités telles que les épingles, les étiquettes et les tâches, vous ne perdez pas le fil de vos priorités 📌 **Vous pouvez inviter des amis dans l'application et leur envoyer des cartes de notes en public ou en privé

**Supernotes est accessible aux solopreneurs, aux propriétaires de petites entreprises et aux étudiants avec un forfait Freever

C'est rapide et relativement indolore: Grâce à des raccourcis clavier familiers, vous pouvez rapidement prendre des notes comme si vous tapiez dans un Google Doc ou un document Word

Grâce à des raccourcis clavier familiers, vous pouvez rapidement prendre des notes comme si vous tapiez dans un Google Doc ou un document Word **Supernotes offre une assistance en ligne pour les utilisateurs, une documentation détaillée, des tutoriels sur YouTube et une communauté de prise de notes afin que vous puissiez trouver les réponses que vous cherchez

Vous pouvez télécharger, imprimer, envoyer par e-mail ou exporter vos notes: Vous travaillez avec des personnes qui n'utilisent pas Supernotes ? Vous pouvez imprimer un PDF de vos notes, créer un fichier Markdown pour un partage facile, ou envoyer des notes par e-mail à des collègues 📩

Vous travaillez avec des personnes qui n'utilisent pas Supernotes ? Vous pouvez imprimer un PDF de vos notes, créer un fichier Markdown pour un partage facile, ou envoyer des notes par e-mail à des collègues 📩 Vous pouvez raccourcir le processus de modification: Avec un outil de multi-sélection, vous pouvez rapidement modifier la couleur, les étiquettes et les filtres pour plusieurs cartes de notes à la fois

Avec un outil de multi-sélection, vous pouvez rapidement modifier la couleur, les étiquettes et les filtres pour plusieurs cartes de notes à la fois Importer des notes existantes: Vous ne voulez pas repartir de zéro ? Utilisez la fonctionnalité d'importation pour importer des notes existantes via Markdown

Common Pain Points Supernotes Users Face

Chaque application a ses inconvénients. Les inconvénients de l'application Supernotes sont les suivants :

L'application peut épuiser les batteries : Comme l'application se synchronise automatiquement lorsque vous passez d'un espace de travail en ligne à un espace de travail hors ligne, l'application peut épuiser les batteries 🪫

Comme l'application se synchronise automatiquement lorsque vous passez d'un espace de travail en ligne à un espace de travail hors ligne, l'application peut épuiser les batteries 🪫 Problèmes de gel: Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de gel de l'application en cours d'utilisation

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de gel de l'application en cours d'utilisation Trop compliquée: Certains utilisateurs ont l'impression que l'application comporte trop de fonctionnalités et qu'il est plus difficile de trouver des cartes qu'avec un système de fichiers et de dossiers classique

Certains utilisateurs ont l'impression que l'application comporte trop de fonctionnalités et qu'il est plus difficile de trouver des cartes qu'avec un système de fichiers et de dossiers classique **Certains utilisateurs se sont plaints du rythme de développement de l'application, en particulier du fait qu'il faut parfois des années pour lancer de nouvelles fonctionnalités

Supernotes Reviews sur Reddit

Vous voulez entendre parler de Supernotes par des personnes qui ont essayé la plateforme ? Sur Reddit, certains avis sur Supernotes indiquent que si la plateforme présente des avantages, elle a aussi quelques inconvénients. Un avis sur Supernotes déclare : "Je voudrais lui donner une chance complète et équitable de devenir ma solution de référence pour la prise de notes. Si, une fois que mon quota de 100 cartes de notes est atteint et que je le trouve utile dans certains domaines de ma vie, mais pas dans d'autres, je suis coincé à payer beaucoup trop cher pour quelque chose que je n'utilise que de manière occasionnelle."

Alternative Prise de notes Outils

Si vous envisagez une autre application de prise de notes, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. Cette plateforme de productivité tout-en-un et alternative à Supernotes permet aux utilisateurs de faire un brainstorming, de hiérarchiser les tâches et de.. tirer parti de l'IA pour rationaliser leur journée de travail. Examinons quelques fonctionnalités incontournables de ClickUp. 👏

1. Rassemblez toutes vos idées avec ClickUp Docs

Créez des documents, des wikis et bien plus encore, puis connectez-les à des flux de travail pour mettre en œuvre vos idées avec votre équipe

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez noter vos idées dans un document facile d'accès. À partir de là, plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier votre document, laisser des commentaires ou créer des tâches futures. De plus, vous pouvez ajouter des widgets pour mettre à jour les flux de travail, modifier le statut des produits et rationaliser votre journée de travail.

2. Gagnez du temps et ménagez votre bande passante mentale avec les outils d'écriture ClickUp AI

Résumez vos tâches et documents en quelques secondes avec ClickUp AI

Avec ClickUp AI avec ClickUp AI, vous pouvez générer des notes plus rapidement que jamais. Grâce à l'assistant de rédaction IA, vous pouvez résumer des réunions et des tâches, poser des questions (et obtenir des réponses !) dans des documents, ou encore rédiger des résumés de projets ou des mises à jour de progression. Pour l'essentiel, ClickUp AI agit comme un deuxième cerveau , qui vous aide à faire plus de choses en moins de temps. 🧠

3. Tirez parti d'une bibliothèque complète de modèles pour ne plus jamais avoir à repartir de zéro

Donnez à vos équipes l'accès à une bibliothèque de plus de 1000 modèles sur ClickUp

ClickUp est achevé avec une bibliothèque de milliers de modèles. Avec les modèles ClickUp, vous pouvez :

Prendre rapidement des notes de réunion à l'aide de la fonctionModèle de notes de réunion Prêtez facilement attention en classe avec le modèle pratique de ClickUpModèle de notes de cours Générez des notes pour les prochaines versions de produits avec le modèle de notes de coursModèle de notes de version Tirez parti des modèles conçus pour diverses techniques et structures de prise de notes, tels que le modèleModèle de note Cornell ### *4. Organiser une session de brainstorming avec les Tableaux blancs ClickUp

Organisez des séances de brainstorming, élaborez des stratégies ou planifiez les flux de travail grâce aux tableaux blancs ClickUp, qui permettent une collaboration visuelle

Souvent, une idée ne se présente pas sous la forme d'un formulaire écrit, mais plutôt sous la forme d'un plan composé de mots griffonnés, de flèches et de cercles. Pour transformer les idées de votre équipe en actions coordonnées, tirez parti des éléments suivants Tableaux blancs ClickUp . ✨

Avec les Tableaux blancs ClickUp, votre équipe peut esquisser des idées ou des flux de travail potentiels sur une seule toile. À partir de là, vous pouvez élaborer une stratégie, lier des fichiers ou des documents, attribuer des tâches et, au final, formuler un forfait.

5. Adaptez ClickUp à votre budget avec un forfait Free Forever

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Différentes affichages ClickUp /$$img/

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Avec un forfait Free Forever, ClickUp est accessible aux étudiants, aux propriétaires de petites entreprises et aux solopreneurs. De plus, les forfaits payants de ClickUp commencent à un chiffre, s'adaptant parfaitement à n'importe quel budget. 💰

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

Transformez votre système de prise de notes avec ClickUp

Supernotes est un système de prise de notes numérique permettant aux utilisateurs d'assigner des tâches, de rassembler leurs pensées et d'imbriquer des cartes de notes dans le cadre d'un système à plusieurs niveaux. Toutefois, certains utilisateurs peuvent trouver que ce système est trop complexe et que l'introduction de nouvelles fonctionnalités se fait lentement.

Si vous cherchez une application de prise de notes numérique pour transformer votre journée de travail, essayez ClickUp. Ce guichet unique vous aide à en faire plus en moins de temps. ClickUp vous permet d'accéder à un nombre incalculable d'outils de prise de notes Outils d'écriture IA , des milliers de modèles gratuits, des centaines d'intégrations, des documents et des Tableaux blancs collaboratifs, et d'autres outils incontournables. ⚒️

Pour voir comment ClickUp peut améliorer votre processus de prise de notes, essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui.