10 Logiciels de systèmes d'exploitation pour entreprises

Tout entrepreneur peut bénéficier d'un cadre adéquat pour développer son entreprise et normaliser ses opérations. De nombreux outils logiciels du système d'exploitation entrepreneurial, de la gestion de projet aux tableaux de bord, peuvent mettre tout le monde sur la même page dans le cadre du système d'exploitation entrepreneurial EOS. Mais il faut d'abord mettre en place le bon cadre.

C'est là que le modèle EOS entre en jeu. Terminé, il rassemble les différentes parties des opérations et de la stratégie de l'entreprise pour créer une structure unique sur laquelle tout le reste peut être construit.

Soudain, votre logiciel de gestion d'entreprise a un but plus élevé et les objectifs ont besoin de suivre un processus abonné. La construction de votre boîte à outils EOS peut être un atout inestimable en tant que propriétaire d'entreprise.

Qu'est-ce que le logiciel EOS ?

Dans le domaine de la gestion d'entreprise, EOS est un cadre qui guide votre modèle d'entreprise. Ce cadre vise à transformer la vision de votre entreprise en une compréhension claire de ce qui doit être fait chaque jour pour votre organisation.

Il n'existe pas d'outil unique permettant de gérer l'ensemble de ce cadre. Même le meilleur logiciel de gestion des opérations ne suffira pas, compte tenu de sa complexité. Vous devrez plutôt mettre en œuvre l'EOS à l'aide de quelques outils de base qui s'attaquent à une composante différente du système plus étendu.

Grâce au logiciel de système d'exploitation entrepreneurial, ces outils pratiques partageront les mêmes objectifs, définissant des paramètres clairs pour tous les membres de l'entreprise. Nous partagerons dans ce blog quelques-uns des meilleurs logiciels de système d'exploitation entrepreneurial, afin de vous aider à construire et à élargir votre boîte à outils EOS pour mieux atteindre les objectifs de votre entreprise.

Que faut-il rechercher dans les outils EOS ?

Vous avez besoin des bons outils pratiques pour adopter le modèle EOS avec un logiciel de système d'exploitation entrepreneurial. Pour y parvenir, vous devez identifier les points communs entre les outils que vous évaluez. Peu importe que vous mettiez en œuvre des un logiciel de gestion des processus ou logiciel de commerce électronique .

Ces six composantes resteront toujours importantes pour que les bons outils puissent s'emparer de vos processus d'entreprise :

Focalisation sur les objectifs: Un logiciel de système d'exploitation entrepreneurial ne doit pas seulement vous aider à atteindre vos objectifs d'entreprise, mais intégrer la définition d'objectifs internes pour s'assurer que les objectifs tactiques et quotidiens de votre entreprise s'alignent sur l'utilisation de l'outil

Un logiciel de système d'exploitation entrepreneurial ne doit pas seulement vous aider à atteindre vos objectifs d'entreprise, mais intégrer la définition d'objectifs internes pour s'assurer que les objectifs tactiques et quotidiens de votre entreprise s'alignent sur l'utilisation de l'outil Convivialité: Idéalement, vous devriez rechercher des outils simples qui facilitent le processus d'entreprise et l'objectif plus large de la mise en œuvre de l'EOS, à la fois pour votre équipe de direction et pour tous les membres de l'entreprise

Idéalement, vous devriez rechercher des outils simples qui facilitent le processus d'entreprise et l'objectif plus large de la mise en œuvre de l'EOS, à la fois pour votre équipe de direction et pour tous les membres de l'entreprise Intégration: Le processus EOS étant un cadre plus large, chaque outil que vous mettez en œuvre doit être compatible avec les autres, en dépit de sa spécificité

Le processus EOS étant un cadre plus large, chaque outil que vous mettez en œuvre doit être compatible avec les autres, en dépit de sa spécificité Collaboration: L'un des six éléments clés de l'EOS est le personnel. Naturellement, tout outil que vous mettez en œuvre doit aider les bonnes personnes de votre équipe à travailler ensemble pour résoudre les problèmes et profiter à l'entreprise

L'un des six éléments clés de l'EOS est le personnel. Naturellement, tout outil que vous mettez en œuvre doit aider les bonnes personnes de votre équipe à travailler ensemble pour résoudre les problèmes et profiter à l'entreprise Flexibilité: Toute solution opérationnelle entrepreneuriale doit être suffisamment souple pour tenir compte des changements et des fluctuations qui accompagnent la croissance d'une organisation. La flexibilité signifie également être en mesure d'augmenter ou de diminuer la taille de l'entreprise en fonction des besoins

Toute solution opérationnelle entrepreneuriale doit être suffisamment souple pour tenir compte des changements et des fluctuations qui accompagnent la croissance d'une organisation. La flexibilité signifie également être en mesure d'augmenter ou de diminuer la taille de l'entreprise en fonction des besoins **Les données étant l'un des six éléments clés de l'EOS, tout outil que vous utilisez doit intégrer des données sous la forme d'un suivi des indicateurs clés de performance, afin d'aider les chefs d'entreprise à prendre des décisions plus objectives et de meilleure qualité

De nombreuses entreprises rechercheront naturellement des outils qui présentent au moins certaines de ces six fonctionnalités essentielles du système d'exploitation entrepreneurial. En les intégrant tous, vous vous assurez que, lorsque vous choisissez vos outils, tous les membres de votre équipe, des ressources humaines à l'équipe de direction, sont sur la même page et travaillent ensemble à la mise en œuvre du système d'exploitation le plus complet.

Les 10 meilleurs logiciels EOS à utiliser en 2024

Il est temps de se pencher sur les détails du système d'exploitation de l'entreprise.

_Note : Comme il n'existe pas d'outil complet pour l'ensemble du système d'exploitation, vous devrez trouver un menu de plates-formes liées à l'EOS pour vous aider à construire le cadre plus large. Nous avons listé les solutions complètes avec leurs prix et leurs évaluations, mais ces informations ne sont pas disponibles ou ne s'appliquent pas à certaines d'entre elles

Voici nos options favorites en matière de logiciels de système d'exploitation entrepreneurial, allant de simples outils à des plateformes complètes, tous conçus pour résoudre les problèmes liés à votre vision et assurer la réussite à long terme de l'organisation.

1. EOS Implementer 360™

Via EOS dans le monde Le cadre plus large d'EOS définit les priorités de l'entreprise comme des rochers. La gestion de ces roches fait l'objet d'une approche normalisée dont les entreprises de tous les secteurs peuvent tirer profit.

L'idée est d'inverser la gestion de projet. Elle offre aux entreprises une nouvelle façon de rester sur la voie de leurs objectifs.

Définissez chaque trimestre entre trois et sept pierres dans votre logiciel de système d'exploitation entrepreneurial. Ensuite, élaborez des tâches spécifiques et des feuilles de route pour les accomplir. Chaque pierre est directement connectée à la vision de votre entreprise et peut être rapidement augmentée ou réduite en fonction des ressources disponibles.

8. Délégué et Elevate™

Via EOS dans le monde La mise en œuvre d'EOS implique également de couvrir une partie sous-estimée du puzzle que de nombreuses entreprises ignorent : prêter attention aux obstacles qui se dressent sur votre chemin. C'est là qu'intervient la liste des problèmes, un outil conçu pour que tous les membres de l'organisation gardent ces obstacles à l'esprit.

Il peut s'agir de n'importe quoi : un problème technique, une menace concurrentielle, un système défectueux, une plainte d'un client ou de membres mécontents de l'équipe.

Chaque membre de l'équipe doit être en mesure de signaler un problème. Ensuite, des discussions régulières doivent avoir lieu sur la manière de résoudre ces problèmes. Le fait de les garder à l'esprit peut grandement contribuer à la croissance, à l'expansion et à la réussite de votre entreprise.

10. Outils d'évaluation des clients et des employés

Obtenez un retour d'information réel et exploitable de la part de vos employés grâce à un modèle de ClickUp qui permet de suivre et d'organiser l'information

Enfin, ne sous-estimez pas l'importance d'obtenir un retour d'information de la part de vos principales parties prenantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Recherchez des outils d'évaluation des clients (et cherchez à tirer parti de ces mêmes plateformes pour vos employés) afin de garder ces voix en tête lorsque vous identifiez vos roches, trouvez vos problèmes et créez vos forfaits.

Autres outils pouvant aider l'EOS

Bien sûr, tous les outils qui vous aident à mettre en œuvre l'EOS ne sont pas directement liés au concept de l'EOS. Prenons l'exemple de ClickUp, qui n'est pas un logiciel de système d'exploitation entrepreneurial, mais qui peut néanmoins contribuer grandement à votre réussite.

En tant que logiciel de gestion de projet pour les petites entreprises le logiciel de gestion de projet est un moyen polyvalent de créer un environnement centralisé et flexible pour gérer les éléments essentiels de votre système d'exploitation électronique (EOS). Qu'il s'agisse de l'utiliser comme logiciel d'accueil pour vous aider à gérer votre entreprise, voici comment ClickUp peut vous assister dans votre système d'exploitation :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-14.gif Modèle d'affichage de ClickUp /$$img/

ClickUp est une plateforme polyvalente de gestion de projet et de collaboration, qui peut aider les organisations à mettre en œuvre EOS en fournissant un environnement centralisé et flexible pour la gestion des composants clés d'EOS.

1. Gestion des stocks

Par Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp les équipes peuvent facilement créer des listes de tâches, hiérarchiser certains de leurs paramètres clés et fixer des dates d'échéance pour ces priorités EOS. Objectifs ClickUp peuvent également contribuer à ce processus. La mise à jour trimestrielle de ces priorités clés permet de s'assurer que tous les membres de l'organisation sont sur la même page.

2. Suivi du tableau de bord

Les tableaux de bord personnalisés de ClickUp permettent aux utilisateurs d'afficher leur tableau de bord EOS en suivant les performances par rapport à des cibles prédéterminées. Cette représentation visuelle des indicateurs et des objets clés s'étend également à Affichages ClickUp qui vous permettent d'examiner les projets et les tâches sous tous les angles possibles.

3. Efficacité des réunions

L'organisation de réunions efficaces et axées sur les objectifs est un élément essentiel de l'EOS. Grâce aux listes de tâches et aux documents, ClickUp peut facilement être organisé pour générer, organiser et collaborer à l'ordre du jour des réunions. Cela permet de promouvoir des réunions plus efficaces qui s'alignent sur le concept des réunions de niveau 10 popularisé par EOS.

4. Clarté de la vision

ClickUp Docs est une fonction clé pour la collaboration sur des documents importants, permettant aux équipes d'articuler et de partager leur vision et d'autres éléments stratégiques. Les documents de modèles de forfait Business à Vision/Traction Les organisateurs peuvent facilement être joints à des tâches individuelles.

5. Diagramme de responsabilité

Grâce aux fonctionnalités personnalisables de ClickUp, les chefs d'équipe peuvent créer et gérer leur diagramme de responsabilité de manière naturelle et flexible. Cela permet de mieux définir les rôles et les responsabilités au sein de la plateforme. Grâce à cela, vous pouvez aider à maintenir tout le monde sur la voie de la réussite.

6. Résolution des problèmes

L'un des éléments clés de ClickUp est la collaboration, qui peut grandement contribuer à la résolution des problèmes. Les commentaires sur les tâches peuvent faciliter la discussion, permettant à votre équipe de communiquer de manière transparente au sein de la plateforme pour travailler sur des problèmes d'organisation.

7. Délégué et élevé

L'attribution de tâches dans ClickUp permet aux dirigeants de déléguer facilement des tâches, répartissant ainsi la charge de travail de manière uniforme au sein de l'organisation. Parallèlement, les dépendances des tâches ClickUp peuvent aider à gérer et à automatiser les flux de travail. Cela permet de réduire le travail manuel tout en achevant les tâches dans le bon ordre.

8. Personnalisation pour les processus EOS

Enfin, la nature hautement personnalisable de ClickUp permet à votre équipe d'adapter son environnement de travail aux processus EOS. Les champs personnalisés, les statuts et les flux de travail peuvent tous être personnalisés pour s'aligner sur les exigences d'EOS et optimiser vos processus en termes d'efficacité et de productivité.

Améliorez votre gestion EOS avec ClickUp

EOS est un cadre solide pour gérer votre startup vers la réussite. Mais il peut aussi devenir compliqué. La capacité de ClickUp à gérer votre petite entreprise gratuitement permet de rationaliser l'ensemble pour favoriser la réussite de l'entreprise.

Le travail avec EOS dans ClickUp est une toute nouvelle façon d'aborder une plateforme déjà innovante.

