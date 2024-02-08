10 meilleurs livres qui peuvent vous aider à gérer le TDAH

Disclaimer: _Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement du TDAH ou de toute autre condition de santé

Le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention/hyperactivité, est un trouble mental courant qui touche généralement les enfants. On estime que 8,4 % des enfants et 2,5 % des adultes en sont atteints.

Le TDAH est connu pour avoir un impact sur la vie personnelle et professionnelle d'un individu. Les symptômes les plus courants sont les suivants

Incapacité à rester assis

Négociation permanente

Incapacité à se concentrer sur une tâche

Parler ou bouger de manière excessive

Incapacité à attendre son tour

Comportement impulsif

Vivre avec un TDAH peut souvent donner l'impression de reconstituer un puzzle complexe. Cependant, il existe un outil simple mais puissant qui offre du réconfort et des stratégies pour mieux faire face au TDAH et le gérer.

Livres. 📚

Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs livres sur le TDAH, qui sont spécifiquement conçus pour vous donner des stratégies étayées par la science pour mieux fonctionner. Ces livres, dont les auteurs sont des experts, vous aideront non seulement à gérer le TDAH, mais aussi à en tirer le meilleur parti.

Ces livres sont bien meilleurs que les ouvrages d'auto-assistance habituels. Qu'il s'agisse de techniques pratiques, de points de vue perspicaces ou d'histoires racontables, chaque chapitre vous aide à récupérer votre attention et à vous concentrer.

Les meilleurs livres pour les adultes atteints de TDAH

Pour mieux comprendre et gérer le TDAH, il faut commencer par acquérir des connaissances. Ces livres offrent des informations qui seront utiles aux adultes atteints de TDAH.

1. Driven to Distraction : Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from Childhood Through Adulthood par Edward M. Hallowell

A propos du livre

Auteurs: Edward M. Hallowell, John R. Ratey

Edward M. Hallowell, John R. Ratey Nombre de pages: 319

319 Année de publication: 1995

1995 Estimation de la durée de lecture: 6 heures

6 heures Évaluations: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.1/5



Il s'agit d'un excellent guide pour les personnes souffrant d'un trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH). Les auteurs, tous deux psychiatres chevronnés, allient expertise clinique et compréhension empathique.

Le livre ne considère pas le trouble déficitaire de l'attention comme un défi, mais comme une source potentielle d'énergie et de créativité.

Grâce à des histoires vécues et à des conseils pratiques, ce livre vous permet de vous engager dans la voie du TDAH et de vous frayer un chemin vers une vie plus concentrée et plus épanouie.

S'appuyant sur de nombreuses recherches et expériences personnelles, les auteurs brisent les stéréotypes et affichent une vision bienveillante du TDAH pour tous les âges.

Citation tirée du livre

Bien que nous ayons tous besoin d'une structure externe dans notre vie - un certain degré de prévisibilité, de routine, d'organisation - les personnes souffrant de TDA en ont beaucoup plus besoin que la plupart des gens. S'ils ont tant besoin de structure externe, c'est parce qu'ils manquent de structure interne

Edward M. Hallowell

Principaux enseignements de Driven to Distraction :

Impact du TDAH: Plongez dans une exploration complète de l'impact du TDAH, de l'enfance à l'âge adulte

Plongez dans une exploration complète de l'impact du TDAH, de l'enfance à l'âge adulte Gérer le TDAH: Glaner des stratégies pour gérer le TDAH dans divers aspects de la vie

Glaner des stratégies pour gérer le TDAH dans divers aspects de la vie Transformer les défis en forces: Apprendre à transformer les défis du TDAH en points positifs

Ce que disent les lecteurs :

"Ce livre a été un tournant pour moi dans ma vie... après avoir lu ce livre, j'ai conclu que je devais finalement aller de l'avant en tant qu'adulte et obtenir un diagnostic officiel de TDAH adulte et essayer une option de médication... Ma vie professionnelle s'est améliorée une tonne, et ma vie personnelle s'est améliorée aussi."

Rob Voss

2. Prendre en charge le TDAH de l'adulte par Russell Barkley

A propos du livre

Author : Russell Barkley

: Russell Barkley Nombre de pages: 294

294 Année de publication: 2010

2010 Estimation de la durée de lecture : 5 heures

: 5 heures Évaluations: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 3.9/5



Les problèmes les plus courants auxquels les adultes sont confrontés avec le TDAH sont le manque d'attention et de forfaits en temps voulu. L'expert de renom Russell A. Barkley propose des stratégies pratiques pour gérer les symptômes et réduire leur impact.

Le guide comprend des outils d'auto-évaluation, des exercices de renforcement des compétences et des réponses aux questions les plus courantes sur le traitement. Il s'agit d'une ressource précieuse pour les adultes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie.

Citation tirée du livre

Bien trop souvent, nous réagissons au comportement de nos enfants, souvent de manière impulsive, sans tenir compte des conséquences et sans avoir de forfait pour ce que nous essayons d'accomplir. Dans ces instances, nous sommes agis et nous ne choisissons pas consciemment d'agir.

Russell A. Barkley

Prendre en charge le TDAH chez l'adulte : les clés à retenir :

Compréhension globale: Acquérir une compréhension approfondie de l'impact du $$$a adulte dans divers domaines de la vie

Acquérir une compréhension approfondie de l'impact du $$$a adulte dans divers domaines de la vie Une gestion efficace: Apprenez des stratégies pratiques pour gérer les symptômes et leurs effets néfastes

Apprenez des stratégies pratiques pour gérer les symptômes et leurs effets néfastes Exploiter le TDAH: Découvrez des conseils pour utiliser le TDAH à votre avantage dans les paramètres personnels et professionnels

Ce que disent les lecteurs :

un bon livre écrit par quelqu'un qui s'y connaît. Je pense que les gens qui parlent des "super-pouvoirs" du TDAH sont à côté de la plaque. Cet auteur ne fait pas envelopper son message dans de la ouate, qui cherche de la psychologie câline se trompe ici. Enfin un livre avec des conseils exploitables dans toutes les situations."_$$

Jonas Forster

3. Scattered Minds : Les origines et la guérison du trouble déficitaire de l'attention par Gabor Maté

A propos du livre

Auteur: Gabor Maté

Gabor Maté Nombre de pages: 376

376 Année de publication: 2000

2000 Estimation de la durée de lecture: 6 heures

6 heures Évaluations: Amazon: 4.7/5 Goodreads: 4.4/5



Découvrez les origines du TDAH dans "Scattered Minds" de Gabor Maté Il offre une perspective convaincante et pleine de compassion sur ce trouble.

Maté, médecin et écrivain de renom, considère le TDAH comme bien plus qu'une simple condition neurologique. Il y voit une interaction complexe de facteurs biologiques, environnementaux et psychologiques.

Ce livre permet de comprendre comment les expériences de la petite enfance affectent le TDAH.

Citation tirée du livre

À ce titre, l'acceptation de soi ne fait pas référence à l'admiration de soi, ni même à l'amour de soi à chaque instant de notre vie, mais à la tolérance à l'égard de toutes nos émotions, y compris celles qui nous mettent mal à l'aise**_

Gabor Maté

Les clés de Scattered Minds :

Les aspects développementaux et psychologiques: Acquérir des connaissances sur les aspects développementaux et psychologiques du TDAH

Acquérir des connaissances sur les aspects développementaux et psychologiques du TDAH Connexion avec l'histoire personnelle: Explorez le lien entre l'histoire personnelle et les symptômes du TDAH

Explorez le lien entre l'histoire personnelle et les symptômes du TDAH Stratégies de guérison et de gestion: Découvrez des stratégies de guérison et de gestion du TDAH, en mettant l'accent sur le bien-être émotionnel et le développement personnelconscience de soi #### Ce que disent les lecteurs :

"J'ai été extrêmement bouleversée par la lecture de ce livre. J'ai eu l'impression de lire mon journal intime. J'ai été diagnostiquée tardivement dans ma vie d'adulte, et ce livre m'a beaucoup aidée à comprendre le TDAH et à réaliser que les traits de caractère qui m'insécurisaient en grandissant avaient une raison d'être et qu'ils étaient parfaitement normaux."

Nanda

4. ADHD 2.0 par Edward M. Hallowell

A propos du livre

Auteur: Edward M. Hallowell

Edward M. Hallowell Nombre de pages: 208

208 Année de publication: 2022

2022 Temps de lecture estimé: 4 heures

4 heures Évaluations: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4.1/5



La plupart des gens connaissent le TDAH, mais ce qu'on oublie souvent, c'est son côté positif. Certains entrepreneurs à succès et esprits créatifs créditent leurs réussites au TDAH.

Dans " ADHD 2.0 ", Edward M. Hallowell partage avec les parents et les adultes des stratégies scientifiquement fondées pour minimiser les défis et maximiser les avantages à tout âge. Il propose des positions telles que trouver les bons défis, créer un environnement favorable au TDAH, identifier et accepter les tendances neurologiques, favoriser les connexions positives et comprendre les options de médication.

Citation tirée du livre

Le pardon demande de l'intelligence, de la discipline, de l'imagination et de la persévérance, ainsi qu'une force psychologique particulière, ce que les athlètes appellent la résistance mentale et les guerriers le courage

Edward M. Hallowell

Les clés du TDAH 2.0 :

Trouver les bons défis: Utiliser les évaluations comportementales pour découvrir les tâches qui correspondent aux forces de l'individu

Utiliser les évaluations comportementales pour découvrir les tâches qui correspondent aux forces de l'individu Réimaginer l'environnement: Identifier des éléments spécifiques dans divers paramètres pour renforcer la créativité et l'esprit d'entreprise dans l'esprit du TDAH

Identifier des éléments spécifiques dans divers paramètres pour renforcer la créativité et l'esprit d'entreprise dans l'esprit du TDAH Le pouvoir de la connexion: Conseils pour établir et maintenir des connexions positives, agissant comme un puissant antidote à la négativité

Ce que disent les lecteurs :

"C'est le livre que je recommande à tous ceux qui ont reçu un diagnostic de TDAH. Les auteurs expliquent la science du cerveau derrière de nombreuses caractéristiques et actions des personnes atteintes de TDAH d'une manière qui est relatable et facile à comprendre. J'apprécie que l'accent soit mis non pas sur les déficits, mais sur les forces et sur la façon d'exploiter le travail du cerveau. Ce livre est particulièrement utile pour les parents d'enfants atteints de TDAH afin qu'ils puissent mieux comprendre leurs enfants et les assister positivement dans leur croissance."

Caroline Danda

5. Vous voulez dire que je ne suis pas paresseux, stupide ou fou ? Le livre classique d'auto-assistance pour les adultes souffrant de troubles de l'attention par Kate Kelly et Peggy Ramundo

A propos du livre

Auteur: Kate Kelly et Peggy Ramundo

Kate Kelly et Peggy Ramundo Nombre de pages: 464

464 Année de publication: 1993

1993 Estimation de la durée de lecture: 7 heures

7 heures Évaluations: Amazon: 4.6/5 Goodreads: 3.9/5



le livre "You Mean I'm Not Lazy, Stupid, or Crazy" de Kate Kelly et Peggy Ramundo offre des conseils directs aux adultes souffrant de TDAH. Grâce à leurs expériences personnelles, les auteurs fournissent des informations précises, des conseils pratiques et une assistance morale.

Le livre traite de l'équilibre, des relations, de l'amélioration de la mémoire et de la recherche d'une aide professionnelle. Il s'agit d'une référence essentielle pour ceux qui sont confrontés quotidiennement aux défis du TDAH.

Citation tirée du livre

Incapables de rester concentrés, de nombreux TDA ont besoin de situations intensément stimulantes pour maintenir leur vigilance et leur attention. Sans cette stimulation, l'attention se perd et beaucoup d'entre nous se disent démotivés

Kate Kelly

You Mean I'm Not Lazy, Stupid, or Crazy ?! (Vous voulez dire que je ne suis pas paresseux, stupide ou fou ?):

Analyse de l'équilibre: Comprendre ses forces et ses faiblesses pour atteindre l'équilibre

Comprendre ses forces et ses faiblesses pour atteindre l'équilibre Harmonie sociale: Améliorer les relations dans les groupes, au travail et dans les paramètres personnels en réduisant la discorde et le chaos

Améliorer les relations dans les groupes, au travail et dans les paramètres personnels en réduisant la discorde et le chaos Techniques d'organisation et de mémorisation: Apprenez des méthodes efficaces pour vous organiser et améliorer votre mémoire

Ce que disent les lecteurs :

"Ce livre détruit le mythe selon lequel les personnes atteintes de TDAH sont paresseuses, folles ou stupides. Il offre un aperçu de tous les aspects de la vie avec le TDAH. Je le décrirais comme un guide de terrain sur la vie avec le TDAH. Il y a beaucoup d'informations révélatrices et perspicaces dans ce livre pour ceux qui vivent avec le TDAH."

Diane

6. Organizing Solutions for People With Attention Deficit Disorder : Conseils et outils pour vous aider à prendre votre vie en main et à vous organiser par Susan C. Pinsky

A propos du livre

Auteur: Susan C. Pinsky

Susan C. Pinsky Nombre de pages: 192

192 Année de publication: 2006

2006 Estimation de la durée de lecture: 3 heures

3 heures Évaluations: Amazon: 4.3/5 Goodreads: 3.9/5



L'ouvrage de Susan C. Pinsky "Organizing Solutions for People With Attention Deficit Disorder" vise à transformer le chaos du TDAH en stratégies de vie simples et faciles à suivre. Il est spécialement conçu pour répondre aux défis organisationnels uniques auxquels sont confrontés les dirigeants et les personnes atteintes de TDAH.

M. Pinsky, consultant en organisation et spécialiste du TDAH, propose des solutions pratiques et faciles à mettre en œuvre. L'objectif est d'aider - et non de rendre les choses plus difficiles pour - les personnes atteintes de TDAH L'esprit TDAH .

Citation du livre

Faites en sorte que vos affaires soient faciles d'accès et faciles à ranger. Dans l'Accueil, la facilité de rangement prime sur la facilité de récupération. Gardez les choses là où vous les utilisez, en organisant les biens dans des zones d'activité ou des "zones". Donnez à tout un " chez-soi "

Susan C. Pinsky

Organizing Solutions for People With Attention Deficit Disorder (Solutions d'organisation pour les personnes souffrant de troubles de l'attention) :

Techniques d'organisation personnalisées: Apprenez des méthodes d'organisation pratiques et efficaces personnalisées pour les personnes souffrant de TDAH

Apprenez des méthodes d'organisation pratiques et efficaces personnalisées pour les personnes souffrant de TDAH Gestion efficace de l'espace: Mettre en œuvre des stratégies de désencombrement et de gestion efficace de l'espace

Mettre en œuvre des stratégies de désencombrement et de gestion efficace de l'espace Gestion du temps: Apprenez des astuces de gestion du temps telles que la division du temps en minutes ou en moments pour éviter la procrastination

Ce que disent les lecteurs :

" Je ne m'attendais pas à ce que ce livre soit aussi bon qu'il l'est. Les méthodes habituelles d'organisation sont remises en question et reconsidérées du point de vue du TDAH, avec la compréhension que les nouvelles méthodes adaptées doivent être simples, rapides et efficaces, sinon elles ne seront pas terminées. Je l'ai acheté pour mon fils de 18 ans qui a été récemment diagnostiqué, mais en fait, ce sont des méthodes qui seront adoptées par toute la famille car elles sont simples et rapides. Un très bon achat !"

Arthur Cadman

7. La commande dans le chaos : Le quotidien de l'organisation avec le TDAH chez l'adulte par Jaclyn Paul

A propos du livre

Auteur: Jaclyn Paul

Jaclyn Paul Nombre de pages: 218

218 Année de publication: 2019

2019 Temps de lecture estimé: 4 heures

4 heures Ratings: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 4/5



Le livre de Jaclyn Paul, " Order from Chaos ", vous guide pour comprendre la fonction de votre cerveau et surmonter les obstacles par vous-même.

S'appuyant sur ses expériences personnelles et son expertise en tant que blogueuse spécialisée dans le TDAH, Jaclyn Paul partage des conseils pratiques pour vous aider à créer un système personnalisé afin de mettre de l'ordre dans votre vie.

Citation tirée du livre

La vie avec le TDAH tend vers le chaos, nous laissant dans un état quasi-constant de correction de trajectoire. Désormais, vous vous définirez non pas par votre réussite cette semaine ou la suivante, mais par la façon dont vous parviendrez à sortir du chaos et à revenir dans le wagon de l'organisation**_

Jaclyn Paul

La commande à partir du chaos : les clés à retenir :

Conseils pratiques d'organisation: Obtenez des conseils précieux pour l'organisation quotidienne, spécialement conçus pour les adultes atteints de TDAH

Obtenez des conseils précieux pour l'organisation quotidienne, spécialement conçus pour les adultes atteints de TDAH Conseils sur les routines et les systèmes: Obtenez des conseils sur la création et le maintien de routines et de systèmes adaptés aux caractéristiques du TDAH

Obtenez des conseils sur la création et le maintien de routines et de systèmes adaptés aux caractéristiques du TDAH Anecdotes de la vie réelle: Obtenez un point de vue honnête et relatable grâce à des anecdotes personnelles

Ce que disent les lecteurs :

"J'ai noté ce livre. J'apprécie le fait que l'auteur souffre de TDAH. Les exemples sont tout à fait réalistes. Je me réfère constamment au livre pour revoir les suggestions. L'une d'entre elles consiste à vider la boîte de réception à 0 tous les quelques jours. C'est un véritable défi ! J'ai également placé des dispositifs de prise de notes un peu partout dans la maison pour que chaque pensée et chaque idée puissent être notées immédiatement."

Julie M San Diego

8. S'épanouir avec le TDAH chez l'adulte : Skills to Strengthen Executive Functioning par Phil Boissiere

A propos du livre

Auteur: Phil Boissiere

Phil Boissiere Nombre de pages: 147

147 Année de publication: 2018

2018 Temps de lecture estimé: 3 heures

3 heures Ratings: Amazon: 4,6/5 Goodreads: 3.8/5



L'amélioration des fonctions exécutives chez les adultes atteints de TDAH est le thème central de l'ouvrage de Phil Boissiere intitulé "Thriving with Adult ADHD" (prospérer avec le TDAH chez l'adulte)

Ce livre perspicace aborde la gestion du TDAH sous un nouvel angle : En se concentrant sur le renforcement des fonctions exécutives, on construit les processus cognitifs essentiels à l'autorégulation et à l'atteinte des objectifs.

Boissiere, thérapeute chevronné, associe ses connaissances professionnelles à des applications pratiques et concrètes. Cela fait de ce livre une ressource précieuse pour tous ceux qui cherchent à améliorer leurs fonctions exécutives.

Citation tirée du livre

Commencez par décomposer la tâche en trois niveaux. Le niveau 1 est le projet achevé, reflété par une cible d'achvé. Le niveau 2 correspond aux grandes parties du projet et à leurs cibles d'achèvement. Le niveau 3 est constitué des sous-tâches plus petites qui, ensemble, constituent les grandes parties**_

Phil Boissiere

S'épanouir avec le TDAH de l'adulte : les clés à retenir :

Amélioration des techniques de réflexion: Découvrez des méthodes pour améliorer la mémoire, la concentration et les capacités d'organisation

Découvrez des méthodes pour améliorer la mémoire, la concentration et les capacités d'organisation Les défis de la fonction exécutive: Apprenez à relever les défis courants liés à la fonction exécutive dans le TDAH

Apprenez à relever les défis courants liés à la fonction exécutive dans le TDAH Exercices d'autogestion: Faites des exercices pratiques pour mieux vous gérer dans la vie de tous les jours

Ce que disent les lecteurs :

"Ce livre propose des exercices inédits qui ont fait des merveilles dans ma vie. Je recommande vivement ce livre à presque tout le monde, et pas seulement aux personnes souffrant de TDAH."

Sab

9. The Mindfulness Prescription for Adult ADHD : Un programme en 8 étapes pour renforcer l'attention, gérer les émotions et atteindre vos objectifs par Lidia Zylowska

A propos du livre

Auteur: Lidia Zylowska

Lidia Zylowska Nombre de pages: 224

224 Année de publication: 2012

2012 Estimated Reading Time: 5 heures

5 heures Évaluations: Amazon: 4,5/5 Goodreads: 4.1/5



L'ouvrage de Lidia Zylowska " The Mindfulness Prescription for Adult ADHD " fusionne les techniques de pleine conscience avec les stratégies traditionnelles de lutte contre le TDAH dans un programme en 8 étapes. Ce livre se concentre sur l'amélioration de l'attention, la régulation des émotions et la réalisation d'objectifs personnels.

Zylowska, psychiatre spécialiste du TDAH, suggère d'utiliser la pleine conscience parallèlement aux médicaments et aux thérapies traditionnelles pour une approche holistique de la gestion du TDAH.

Citation tirée du livre

Les stratégies qui détendent et reconstituent peuvent restaurer le réservoir de volonté d'une personne et sont donc utiles dans le cas du TDAH. Ces stratégies comprennent des moments de relaxation comme la méditation, des émotions positives, un discours sur soi qui est encourageant, des moments de jeu, de l'exercice physique, des pauses adéquates, ou même la prise d'un en-cas qui augmente le taux de glucose dans le sang. Les stratégies de motivation telles que l'imagerie, les rappels physiques ou l'évocation de récompenses futures peuvent également s'avérer utiles

Lidia Zylowska

The Mindfulness Prescription for Adult ADHD key takeaways (La prescription de la pleine conscience pour le TDAH chez l'adulte) :

Plan de pleine conscience: Découvrez un forfait innovant de pleine conscience en 8 étapes conçu pour les adultes atteints de TDAH

Découvrez un forfait innovant de pleine conscience en 8 étapes conçu pour les adultes atteints de TDAH Techniques d'amélioration de la concentration: Apprenez des paramètres pour améliorer la concentration, gérer les émotions et fixer des objectifs

Apprenez des paramètres pour améliorer la concentration, gérer les émotions et fixer des objectifs **Comprendre comment la pleine conscience peut compléter les traitements traditionnels du TDAH

Ce que disent les lecteurs :

"Ce livre a été très utile. J'ai maintenant un guide visuel qui m'aidera à faire face à mon trouble déficitaire de l'attention. Je travaille à adapter ces étapes à ma vie quotidienne."

Reggie

10. Une nouvelle compréhension du TDAH chez les enfants et les adultes : Les déficiences de la fonction exécutive par Thomas E. Brown

A propos du livre

Auteur: Thomas E. Brown

Thomas E. Brown Nombre de pages: 192

192 Année de publication: 2013

2013 Temps de lecture estimé: 3 heures

3 heures Évaluations: Amazon: 4,8/5 Goodreads: 4.2/5



L'ouvrage de Thomas E. Brown intitulé "Une nouvelle compréhension du TDAH chez l'enfant et l'adulte : Executive Function Impairments" de Thomas E. Brown offre une perspective novatrice sur cette condition complexe. Cet ouvrage de pointe simplifie la compréhension actuelle du TDAH, en présentant des idées clés et en s'appuyant sur des recherches scientifiques d'assistance.

Il répond aux questions sur la focalisation du TDAH, le développement du cerveau et les changements qui se produisent à travers les âges. Le Dr Brown, psychologue clinicien et éminent chercheur dans le domaine du $$$a, explore les traitements efficaces et démonte les idées reçues. Ce livre est une ressource précieuse pour les professionnels de la santé et les personnes touchées par le TDAH.

Citation tirée du livre

Les parents et les enseignants ont souvent du mal à croire que des élèves très brillants puissent souffrir de TDAH, surtout s'ils ne sont pas des fauteurs de troubles

Thomas E. Brown

Une nouvelle compréhension du TDAH chez l'enfant et l'adulte : les clés à retenir :

Examen des troubles de la fonction exécutive: Examinez en détail les troubles de la fonction exécutive dans le TDAH

Examinez en détail les troubles de la fonction exécutive dans le TDAH **Comprendre comment le TDAH affecte les différents processus cognitifs à différentes étapes de la vie

Idées pratiques de traitement: Explorez des idées pratiques pour traiter et gérer le TDAH sur la base de ces nouvelles connaissances

Ce que disent les lecteurs :

"Excellente revue à large spectre des recherches récentes dans ce champ important - contrairement à certains livres de charlatans sur le TDAH. Il ouvre les yeux. (Il a publié des livres plus récents avec des orientations (légèrement) différentes, mais celui-ci constitue un bon début."

Robert J. Barker

