Pipedrive vs. Salesmate : Quel est le meilleur CRM en 2024 ?

La vente est une activité très compétitive, où chaque avantage compte. Le bon logiciel de CRM (gestion de la relation client) peut faire la différence entre atteindre vos objectifs et perdre les pistes les plus prometteuses.

La bataille des favoris du CRM - Pipedrive contre Salesmate - est très disputée. Mais quel champion mérite une place au sein de votre équipe de vente alors que tous deux promettent de rationaliser les processus de vente, d'augmenter la productivité et d'améliorer la qualité de vie des clients ? améliorer les relations avec les clients

Caractéristiques de Pipedrive

Cette solution de gestion de la relation client (CRM) facile à utiliser dispose d'un ensemble de fonctionnalités robustes que même les utilisateurs novices peuvent facilement parcourir. Voici quelques-unes de ces fonctionnalités.

Gestion du pipeline

Obtenez une représentation visuelle claire des affaires dans votre pipeline grâce à des étapes codées en couleur et à des rapports personnalisés pertinents. Vous pouvez également personnaliser la plateforme en fonction de vos préférences. Par exemple, nommez les étapes en fonction des étapes que vous suivez pour conclure des affaires ou choisissez un modèle.

Stocker et organiser clients et consommateurs les informations, les interactions et les communications des clients et des consommateurs sont centralisées dans un seul et même endroit. Suivez les appels et enregistrez l'historique de vos contacts exactement là où vous en avez besoin pour une visibilité et un contrôle complets de votre emploi du temps.

Chatbot de génération de leads

Automatisez les interactions avec vos visiteurs web 24/7 pour générer des leads à toute heure du jour et de la nuit. Avec l'application web ou mobile Pipedrive, vos commerciaux peuvent travailler avec le chatbot pour ajouter une touche humaine, même en déplacement. Le Chatbot intervient si votre équipe est occupée afin qu'aucune piste ne vous échappe.

LeadBooster

Générez plus de prospects de haute qualité grâce à ce puissant module complémentaire. Trouvez des prospects de qualité à partir d'une base de données de plus de 400 millions de profils à l'aide de l'outil Prospector et intégrez et partagez des formulaires et des enquêtes pour capturer et stocker de nouveaux prospects avec Web Forms.

Intégration des courriels

Suivez les communications par e-mail, planifiez des suivis et conservez un historique complet des conversations importantes. Vous pouvez également accéder à la plateforme à partir de n'importe quel appareil et l'intégrer à d'autres applications de stimulation des ventes.

Dans l'ensemble, Pipedrive vous aide à analyser les performances de vente, à identifier les tendances et à prendre des décisions fondées sur des données grâce à des outils d'analyse et de reporting perspicaces. Les utilisateurs apprécient particulièrement sa capacité à simplifier les tâches répétitives grâce à l'automatisation, à leur faire gagner du temps et à s'assurer qu'aucune piste ou affaire ne reste sans suite.

Prix de Pipedrive

Essentiel: 11,90 $/mois par utilisateur

11,90 $/mois par utilisateur Avancé: 24,90 $/mois par utilisateur

24,90 $/mois par utilisateur Professionnel: 49,90 $/mois par utilisateur

49,90 $/mois par utilisateur Power: 59,90 $/mois par utilisateur

59,90 $/mois par utilisateur Entreprise : 74,90 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que Salesmate ?

Salesmate est un logiciel facile à utiliser Logiciel de gestion de la relation client pour les équipes de vente de première ligne et d'entreprise. Vous pouvez accélérer les cycles de vente et favoriser des relations plus solides avec les clients grâce à ses solutions intelligentes et mobiles. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez utiliser l'automatisation et la personnalisation pour rationaliser votre parcours de vente.

Engagez les clients à travers les canaux et générez des informations précieuses pour stimuler la croissance grâce aux fonctionnalités polyvalentes de Salesmate.

via Compagnon de vente

Caractéristiques de Salesmate

Cet outil propose une suite complète d'outils qui couvrent tous les aspects du processus de vente, de la génération de prospects à la conclusion d'affaires et à la gestion des relations avec les clients. Vous trouverez ci-dessous une ventilation de ces fonctionnalités.

Automatisation des ventes

Automatisez les tâches de routine pour que vos équipes de vente puissent se concentrer sur l'établissement de relations et la conclusion d'affaires. Automatisez les campagnes, les processus et la prise de contact à l'aide de séquences qui convertissent les prospects en clients potentiels grâce à des courriels et des suivis ciblés.

Modules personnalisés

Cette fonctionnalité vous permet de rassembler toutes les données relatives à vos clients en un seul endroit. Gérez les abonnements et suivez les prospects, les clients et les partenaires, le tout sur une seule plateforme. Obtenez une image claire des performances de votre entreprise et prenez des décisions qui font avancer les choses.

Modèles de pipeline

Construisez les processus que vous souhaitez et créez plus rapidement plusieurs pipelines pour différentes opérations. Personnaliser les modèles CRM ou intégrez vos processus éprouvés dans la plateforme sans difficulté.

Mises en page personnalisées

Désencombrez les informations pour chaque équipe avec des mises en page personnalisées afin que chacun puisse voir ce qu'il veut dans son CRM grâce à des mises en page par glisser-déposer. Donnez à chacun les informations et la clarté dont il a besoin pour garantir l'efficacité des ventes.

Widgets prédéfinis

Salesmate propose plusieurs widgets prédéfinis pour fournir des informations commerciales cruciales en un coup d'œil.

Ces widgets vous aident à surveiller les performances de votre équipe, à suivre les indicateurs clés et à identifier les domaines à améliorer, le tout dans une interface personnalisable.

Prix de Salesmate

Basic: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Pro: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Business: $79/mois par utilisateur

$79/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Pipedrive Vs. Salesmate : Fonctionnalités comparées

Pipedrive excelle dans l'interface utilisateur et l'automatisation, tandis que Salesmate se distingue par ses fonctions de collaboration et son accessibilité mobile. Avant de prendre une décision, examinez attentivement les exigences uniques de vos processus de vente et de la dynamique de votre équipe.

La comparaison détaillée ci-dessous vous guidera dans le choix de l'outil CRM basé sur le cloud le plus adapté à vos besoins Stratégies CRM et les objectifs de l'entreprise.

Feature

Pipedrive

Salesmate

Interface utilisateur

Interface conviviale avec des vidéos de démonstration soignées

Interface moins intuitive qui peut nuire à l'expérience optimale de l'utilisateur

L'automatisation

Capacités d'automatisation robustes avec un générateur de flux de travail et des options de planification avancées

L'accent est mis sur l'automatisation des courriels Les flux de travail visuels sont une option payante

Intégration

plus de 400 intégrations natives

40+ intégrations natives

Gestion des pipelines

Vue flexible du pipeline par glisser-déposer. Des vues pour les prévisions, l'historique et d'autres détails sont disponibles Vue flexible du pipeline par glisser-déposer.

Des drapeaux pour les affaires en suspens et la configuration des probabilités sont disponibles

Collaboration au sein de l'équipe

Concentration sur les tâches de vente individuelles

Accent mis sur la collaboration au sein de l'équipe

La communication

Intégration avec différents canaux

Suivi intégré des appels et des courriels

Analyses et rapports

Tableau de bord esthétique, rapports complets sur les ventes et les clients, options limitées sauf pour le plan Enterprise

Rapports illimités, tableau de bord limité à 10 widgets

Intelligence artificielle

Offre un assistant de vente IA

Pas de fonctions d'IA notables

Analysons maintenant ces différences.

1. Interface utilisateur (UI)

Pipedrive

Pipedrive se targue d'une esthétique épurée et minimale, axée sur la simplicité et la facilité d'utilisation. L'interface est épurée, avec de gros boutons et des étiquettes claires, ce qui facilite la navigation, même pour les nouveaux utilisateurs.

La plateforme met fortement l'accent sur l'aspect visuel du pipeline de vente, les affaires étant représentées par des cartes qui passent par différentes étapes. Il est ainsi facile de voir la progression des affaires et d'identifier les goulets d'étranglement.

Salesmate

Salesmate offre une interface plus moderne et plus riche en fonctionnalités, avec davantage d'options et d'informations affichées à l'écran. Cela peut s'avérer utile pour les utilisateurs chevronnés qui souhaitent accéder rapidement à tout ce dont ils ont besoin, mais cela peut sembler insurmontable pour certains.

La courbe d'apprentissage peut être plus raide en raison de la gamme plus complète de fonctionnalités et d'options de personnalisation.

2. Automatisation

Pipedrive

Pipedrive utilise un système de gestion du flux de travail vous définissez des déclencheurs (par ex. Vous définissez les déclencheurs (par exemple, les changements d'étape, les courriers électroniques reçus) et les actions automatisées correspondantes (par exemple, envoyer un courrier électronique, ajouter une tâche, mettre à jour des données). Cette approche est puissante et flexible.

Salesmate

Salesmate met l'accent sur l'automatisation de la communication, avec des fonctionnalités avancées telles que l'automatisation des courriels et les appels intégrés. Bien que moins complet que Pipedrive, Salesmate excelle dans des domaines spécifiques tels que l'automatisation de la communication par courriel.

3. Intégrations

Pipedrive

Pipedrive prend en charge de nombreuses intégrations avec des applications et des outils tiers. Vous pouvez connecter de manière transparente des outils de communication, des plateformes de marketing et des logiciels d'analyse pour améliorer la fonctionnalité globale.

Il se concentre principalement sur la synchronisation des données dans les deux sens, garantissant ainsi que les informations circulent de manière transparente entre les différentes plateformes. Il propose également des webhooks et une intégration Zapier pour des flux de travail plus avancés.

Les intégrations sont souvent simples et bien documentées, avec des instructions d'installation et des guides d'utilisation clairs.

Salesmate

Salesmate s'intègre bien aux plates-formes de messagerie électronique les plus courantes et met l'accent sur les fonctions d'appel intégrées. Intégrez-le à des outils essentiels pour une gestion complète des ventes et des relations avec les clients.

Salesmate utilise un mélange de synchronisation de données, de flux de travail personnalisés et de "Connexions" prédéfinies. Ces connexions gèrent automatiquement des tâches spécifiques telles que la synchronisation des contacts de marketing par e-mail ou l'enregistrement des appels dans le CRM.

La plupart des intégrations de base sont incluses dans tous les plans, l'accès aux outils plus avancés nécessitant une mise à niveau.

4. Gestion du pipeline

Pipedrive

Cet outil vous permet d'adapter le CRM à vos besoins et de l'aligner sur vos processus de vente grâce à des champs personnalisés, des étapes et des détails sur les transactions. Vous pouvez personnaliser les étapes et les étiquettes de votre pipeline en fonction de votre processus de vente spécifique. Toutefois, la structure et la présentation générales restent fixes.

Pipedrive se concentre sur le déplacement efficace des affaires dans le pipeline, avec une fonctionnalité de glisser-déposer et des actions groupées pour gérer plusieurs affaires simultanément.

Il encourage également un engagement plus profond avec chaque affaire grâce à des notes détaillées, un historique des activités et des séquences de suivi automatisées. Cela favorise des interactions plus personnalisées.

Salesmate

Avec Salesmate, vous pouvez personnaliser la présentation du pipeline, ajouter des étapes supplémentaires et afficher des points de données spécifiques pour chaque affaire. Cela permet d'obtenir des informations plus détaillées, mais peut sembler moins intuitif que l'approche visuelle du pipeline de Pipedrive.

Il offre une personnalisation étendue de la structure du pipeline, y compris l'ajout de champs personnalisés, la définition des valeurs des transactions et la mise en place d'étapes conditionnelles basées sur des critères spécifiques. Cela offre une grande flexibilité, mais nécessite plus d'installation et de configuration au départ.

5. Collaboration d'équipe

Pipedrive

Cet outil permet aux équipes de collaborer assez bien, mais l'accent est mis sur la gestion des tâches individuelles.

Il met l'accent sur l'appropriation des affaires et l'attribution des responsabilités, en identifiant clairement qui est responsable de chaque affaire à chaque étape. Il fournit également des commentaires de base et un suivi des activités pour la communication au sein de l'équipe.

Salesmate

Salesmate permet aux utilisateurs de collaborer efficacement sur les affaires, de partager des informations et de coordonner les activités au sein de la plateforme.

Il se concentre sur la messagerie interne et la délégation des tâches au sein du pipeline. Il dispose d'une interface de chat intégrée, de notes d'affaires collaboratives et d'attributions de tâches basées sur les rôles pour améliorer le travail d'équipe.

6. Communication

Pipedrive

L'outil s'intègre de manière transparente aux différents canaux de communication pour un engagement complet des clients.

Salesmate

Salesmate vous permet de communiquer directement avec les prospects et les clients en utilisant les fonctionnalités d'appel intégrées. Cela réduit la nécessité d'utiliser des outils externes.

7. Analyses et rapports

Pipedrive

Pipedrive fournit des rapports clairs et visuellement attrayants sur les performances du pipeline, avec des options permettant d'approfondir les étapes et les transactions spécifiques.

Salesmate

Salesmate vous permet de personnaliser les tableaux de bord afin de suivre les performances de vente et d'identifier les domaines à améliorer.

Il offre une vision en temps réel et une analyse détaillée du pipeline, en mettant en évidence les goulots d'étranglement et en suggérant des actions d'amélioration. Cela permet d'obtenir un retour d'information immédiat, mais certains utilisateurs peuvent avoir l'impression d'être dépassés.

8. Intelligence artificielle (IA)

Pipedrive

Pipedrive propose un assistant IA optionnel appelé "LeadBooster" qui aide à effectuer des tâches telles que l'évaluation des prospects, la personnalisation des courriels et la planification des réunions. Il est payant mais peut améliorer considérablement les capacités d'automatisation.

Salesmate

Salesmate ne dispose pas actuellement d'un assistant IA intégré. Cependant, il s'intègre à des systèmes externes d'aide à la décision Outils d'IA externes comme Einstein Activity Capture (Salesforce) ou Outreach Chorus, qui peuvent offrir des fonctionnalités similaires.

Pipedrive Vs. Salesmate sur Reddit

Et maintenant, le dernier test non filtré : les commentaires des utilisateurs. Découvrons ce que les utilisateurs de Pipedrive et de Salesmate disent sur Reddit.

Il y a des comparaisons basées sur l'interface utilisateur:

Certains utilisateurs apprécient l'interface conviviale de Pipedrive et ses fonctions de contrôle du pipeline de vente. Cela les aide à suivre les progrès et à stimuler le succès des ventes.

D'autres, en revanche, aiment utiliser Salesmate pour renforcer les relations avec les clients grâce à sa plateforme intuitive.

Les utilisateurs estiment que Pipedrive pourrait bénéficier de fonctionnalités supplémentaires pour aider à rationaliser les processus :

Pipedrive est très convivial mais n'a pas beaucoup de fonctionnalités

"J'aime Pipedrive mais j'ai personnellement trouvé Salesmate bien meilleur et je l'ai utilisé pendant un an ou deux. Il propose des séquences d'e-mails

Les utilisateurs préfèrent une solution CRM complète. C'est là que ClickUp brille:

Vous devriez essayer d'éviter de multiplier les outils ou les applications pour la gestion du travail. Vous voulez une source unique de vérité pour la gestion de projet et la gestion des connaissances, ensemble

"C'est pourquoi je préfère un seul outil. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez un outil qui fait tout, il fait surtout du moyen, mais pas de l'excellent. ClickUp est beaucoup plus cool à mon avis."

Rencontrez ClickUp - La meilleure alternative à Pipedrive vs. Salesmate

Le Pipedrive vs. Salesmate le débat est peut-être vieux comme le monde, mais avez-vous envisagé une alternative qui combine les points forts des deux solutions ?

Rencontrer ClickUp .

Gérez votre pipeline de vente et vos flux de travail sur une plateforme complète en utilisant ClickUp

ClickUp est un outil tout-en-un qui transcende les limites des CRM traditionnels. Il offre un espace de travail unifié pour la gestion de projets, les fonctions de service desk , le suivi des tâches et d'autres fonctions puissantes pour les équipes de vente et de service après-vente.

Voici comment procéder :

Fonctionnalités de ClickUp pour accélérer la croissance et la satisfaction des clients

1. ClickUp CRM

Atteignez et dépassez vos objectifs en matière de objectifs de vente avec la conception intuitive, les flux de travail flexibles et la nature collaborative de ClickUp CRM .

Le site de ClickUp Fonctionnalités CRM incluent des pipelines visuels, des flux de travail automatisés et des rapports détaillés.

La plateforme de travail tout-en-un de ClickUp permet à vos agents d'accélérer la croissance et la satisfaction des clients. De plus, vous pouvez garder toute votre équipe synchronisée grâce au chat intégré, aux tableaux de bord personnalisables et aux intégrations avec vos outils préférés. ClickApps vous permettent de personnaliser l'expérience de votre équipe au sein de l'espace de travail. Avec ClickApps, vous pouvez gérer les relations entre les tâches à un niveau granulaire, envoyer des e-mails directement à partir de ClickUp Tasks et créer des listes de travail simples à partir de n'importe quel endroit de votre espace de travail. Toutes ces fonctionnalités contribuent à rationaliser la gestion des relations avec les clients.

Et ce n'est pas tout ! Explorons les fonctionnalités spécifiques qui font de ClickUp un excellent choix pour gérer les ventes de bout en bout.

Un système Kanban entièrement personnalisable : Définissez les étapes de votre pipeline de vente, de la génération initiale de prospects à la conclusion d'affaires, grâce à un système Kanban personnaliséPanneaux ClickUp. Ajoutez autant ou aussi peu d'étapes que nécessaire pour refléter fidèlement votre flux de travail. Par exemple, vous pouvez ajouter des étapes telles que la "prospection à froid", les "prospects qualifiés" et la "maturation" à un tableau que vous appellerez "Prospection". Vous pouvez également placer des étapes telles que "réunions planifiées" et "élaboration d'une proposition" sur un tableau dédié à la "Qualification et découverte"

: Définissez les étapes de votre pipeline de vente, de la génération initiale de prospects à la conclusion d'affaires, grâce à un système Kanban personnaliséPanneaux ClickUp. Ajoutez autant ou aussi peu d'étapes que nécessaire pour refléter fidèlement votre flux de travail. Par exemple, vous pouvez ajouter des étapes telles que la "prospection à froid", les "prospects qualifiés" et la "maturation" à un tableau que vous appellerez "Prospection". Vous pouvez également placer des étapes telles que "réunions planifiées" et "élaboration d'une proposition" sur un tableau dédié à la "Qualification et découverte" Vues personnalisées : Libérez-vous des tableaux de bord à l'emporte-pièce et adaptez les informations au rôle de chaque utilisateur grâce aux vues personnaliséesVues personnalisées ClickUp. Les plus de 15 vues offrent une grande flexibilité dans l'attribution des tâches, le suivi des progrès, la priorisation des projets et la prévision des goulots d'étranglement.

Par exemple, vous pouvez rapidement créer des feuilles de calcul reliant les clients aux commandes à l'aide de la vueVue tableau dans ClickUp ou permettre aux clients de consulter leur profil et les informations relatives à leur commande sur un site Web partagéVue en liste dans ClickUp

Gérez vos pipelines de vente, l'engagement des clients, les commandes et bien plus encore grâce aux vues personnalisables de ClickUp Views

Gestion des tâches : Équipes de vente peuvent regrouper le suivi des prospects, l'accueil des clients et d'autres fonctions commerciales essentielles sur une seule plateforme . Attribuez des tâches et des sous-tâches aux membres de l'équipe à chaque étape du pipeline. Les dates d'échéance, les priorités et les cases à cocher permettent de responsabiliser tout le monde

: Équipes de vente peuvent regrouper le suivi des prospects, l'accueil des clients et d'autres fonctions commerciales essentielles sur une seule plateforme Attribuez des tâches et des sous-tâches aux membres de l'équipe à chaque étape du pipeline. Les dates d'échéance, les priorités et les cases à cocher permettent de responsabiliser tout le monde ClickUp Automation : Déplacez les affaires entre les étapes automatiquement, sur la base de critères spécifiques en utilisant les fonctions d'automatisation de ClickUp. Définissez des déclencheurs tels que "déplacé à l'étape X" et des actions telles que "déplacer à l'étape Y", ce qui permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et de garantir un flux d'affaires cohérent. De l'attribution des tâches à l'envoi de rappels, ClickUp automatise les tâches commerciales répétitives afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie

Rapports et analyses:Visualisez les indicateurs de vente clés tels que la santé du pipeline, les taux de conversion et les performances de l'équipe sur le site personnalisé de ClickUpTableaux de bord ClickUp. Suivez les tendances et identifiez les domaines à améliorer. Vous pouvez également accéder à des rapports détaillés sur les affaires, les tâches et l'activité de l'équipe pour analyser votre processus de vente et prendre des décisions fondées sur des données grâce aux outils de reporting de ClickUp

2. ClickUp solutions de service à la clientèle

Renforcez l'efficacité de votre équipe de service à la clientèle en gardant toutes les informations sur les clients centralisées dans ClickUp

Créez des formulaires personnalisés pour recueillir des informations sur les clients potentiels directement dans ClickUpLa solution de service à la clientèle de ClickUp. Intégrer les pages d'atterrissage et les formulaires du site web pour une génération de prospects transparente

Dépasser les silos de données avec un wiki central pour stocker les informations vitales des clients, comme les coordonnées, l'historique des achats et les journaux de communication dans des champs et des sections personnalisés

Filtrez les prospects en fonction de divers critères, tels que le secteur d'activité, le budget ou la source du prospect, afin de cibler vos contacts et de personnaliser votre approche commerciale

3. Modèles CRM de ClickUp

ClickUp propose plusieurs modèles de vente et de CRM pour tout centraliser, ce qui facilite le suivi des progrès, la gestion des pipelines et l'entretien de chaque interaction avec le client.

Ces modèles sont dotés de fonctions intégrées permettant d'automatiser les tâches répétitives, de définir des rappels et d'exploiter des champs personnalisés en fonction de vos flux de travail. Comparé aux alternatives rigides, il s'adapte à votre flux de travail unique.

Par exemple, vous pouvez gérer vos prospects, vos relations avec les clients et votre pipeline de vente en un seul endroit en utilisant le modèle de gestion de la relation client ClickUp CRM Template. Ce puissant outil organise les pistes, les affaires et les contacts dans un espace intuitif, améliorant ainsi la visibilité et la collaboration au sein de votre équipe de vente.

Organisez toutes les informations relatives aux ventes en un seul endroit en utilisant le modèle CRM ClickUp

ClickUp est également fourni avec d'autres modèles personnalisables, notamment le modèle Modèle de pipeline de vente ClickUp , Modèle de rapport quotidien des ventes ClickUp et plus encore.

Gérez chaque étape de votre processus de vente à l'aide du modèle de pipeline de vente ClickUp

La véritable force de ClickUp réside dans sa flexibilité. Vous pouvez le personnaliser et l'adapter à votre processus de vente et aux besoins de votre équipe. Jouez avec ses fonctionnalités, créez des vues et des flux de travail personnalisés, et optimisez continuellement votre machine de vente alimentée par ClickUp.

Tarification de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les prix

Obtenez un CRM et un outil de gestion de projet en une seule solution

Que vous choisissiez Pipedrive ou Salesmate, la mise en place d'un système CRM centralisé est essentielle pour obtenir une visibilité sur votre pipeline de vente. Mais aucun de ces outils n'offre une solution complète de gestion d'entreprise.

Pour cela, tournez-vous vers ClickUp, la plateforme de productivité professionnelle tout-en-un. ClickUp combine les fonctionnalités CRM avec la gestion de projet, les documents, les feuilles de calcul, le courrier électronique, l'assistance AI, et bien plus encore, dans un système unifié.

Qu'il s'agisse de vous permettre de créer des propositions de manière collaborative en ClickUp Docs pour proposer ClickUp AI pour générer des présentations de vente et du matériel d'aide à la vente, c'est le seul outil d'aide à la vente outil de gestion de projet qui fait tout.

Gérez l'ensemble de votre entreprise dans ClickUp pour une efficacité maximale et des résultats nets. Inscrivez-vous à la version gratuite de ClickUp Forever pour commencer.