résumé des "90 premiers jours" : Principaux enseignements et bilan

Vous venez d'obtenir une promotion ou vous êtes peut-être en train d'assumer un rôle de direction dans une nouvelle entreprise. Félicitations ! Cette évolution de carrière est certainement gratifiante, mais elle peut aussi être l'une des transitions professionnelles les plus difficiles.

Vous devez vous familiariser avec des structures d'entreprise entièrement nouvelles, établir des relations avec une nouvelle équipe et gérer la logistique liée à la prise en charge d'un nouveau travail. Heureusement, en vous concentrant sur l'apprentissage et en restant organisé, vous pouvez connaître la réussite dans votre nouveau rôle.

Nous vous présentons ici les points clés à retenir et quelques-unes de nos citations favorites sur le leadership tirées de "The First 90 Days : Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter" de Michael D. Watkins. Ce livre traite de l'apprentissage, de l'adaptation et des techniques de gestion lors de la transition vers un nouveau poste de direction. Dans ce résumé des "90 premiers jours", nous partagerons également une checklist en sept étapes pour la transition vers votre nouveau rôle, avec des conseils exploitables. ✨

"Les 90 premiers jours "Résumé du livre en bref

"Les 90 premiers jours" est un livre de Michael Watkins qui propose une carte routière et des stratégies pour les personnes qui effectuent des transitions de leadership professionnel. Dans ce résumé rapide de "The First 90 Days", vous apprendrez de quoi parle le livre, qui est l'auteur, et comment il peut vous aider dans votre transition vers le leadership.

Michael Watkins est un expert renommé en matière de leadership et de négociation. Professeur de leadership et de changement organisationnel à l'IMD Business School, il est le cofondateur de Genesis Advisers et possède deux décennies d'expérience de travail dans le domaine du leadership. Il a également été intronisé au sein de la Thinkers50 Leadership Hall of Fame grâce à son parcours et à ses nombreux travaux écrits sur le leadership - notamment "Les 90 premiers jours" 🏆

Dans "The First 90 Days", les lecteurs découvrent les transitions de carrière au sein d'une organisation ainsi que vers de nouvelles entreprises. Le livre traite de l'importance des 90 premiers jours dans le cas d'un nouvel emploi de dirigeant. Il présente des stratégies et des conseils pour aider dans tout ce qui concerne les aspects suivants l'intégration des employés pour des conseils sur comment déléguer .

Découpé en 10 chapitres, chacun est centré sur une stratégie. Les 30 premiers jours sont consacrés à la préparation, à l'apprentissage et à l'élaboration d'un forfait. Les 30 jours suivants sont consacrés à la sécurité des premières victoires et à la constitution d'une équipe. Les 30 derniers jours sont consacrés au management et à l'accélération de la réussite de l'ensemble de l'équipe.

En savoir plus sur les points clés de ce livre et sur la façon dont vous pouvez créer votre propre checklist pour une transition réussie. 👀

5 points clés de l'ouvrage "Les 90 premiers jours" de Michael Watkins

Que vous cherchiez des conseils en matière de gestion de projet le livre de Michael Watkins répond à toutes vos attentes, qu'il s'agisse d'un nouveau rôle de management ou d'un forfait de transition vers une nouvelle position de niveau C. Nous poursuivons ici notre résumé des "90 premiers jours" avec cinq points clés à retenir.

1. Adaptez votre stratégie aux différentes situations business en utilisant le modèle STAR

Lors de la transition vers un nouvel emploi, l'une des premières choses auxquelles vous devez penser est le type de leader que vous êtes et la façon dont cela fonctionne dans différentes entreprises. Cela implique de comprendre votre impact ainsi que les différentes situations commerciales auxquelles votre nouvelle entreprise est confrontée. 🧐

Pour faire cela, M. Watkins suggère d'utiliser le modèle STARS, un acronyme qui désigne cinq situations d'entreprise courantes :

Démarrage : Vous construisez tout à partir de la base, y compris les produits, les équipes et les structures, le tout dans un environnement passionnant qui doit être géré de près

Vous construisez tout à partir de la base, y compris les produits, les équipes et les structures, le tout dans un environnement passionnant qui doit être géré de près Turnaround : Vous avez reçu la tâche de prendre en main une entreprise ou une division en difficulté et de redresser la situation. Votre rôle de dirigeant consiste non seulement à restructurer l'entreprise, mais aussi à gérer les états d'âme et à motiver les équipes pour qu'elles adoptent une nouvelle approche

: Vous avez reçu la tâche de prendre en main une entreprise ou une division en difficulté et de redresser la situation. Votre rôle de dirigeant consiste non seulement à restructurer l'entreprise, mais aussi à gérer les états d'âme et à motiver les équipes pour qu'elles adoptent une nouvelle approche Croissance accélérée : Votre rôle de leader consiste à embaucher de nouveaux employés et à mettre en place des systèmes évolutifs pour faire face à la croissance rapide de l'entreprise

Votre rôle de leader consiste à embaucher de nouveaux employés et à mettre en place des systèmes évolutifs pour faire face à la croissance rapide de l'entreprise Réorientation : Vous êtes embauché pour réévaluer l'approche d'un produit ou d'un service lorsque des problèmes sont présents, mais que tout le monde n'en reconnaît pas l'importance. Ce type de leadership implique de négocier et d'encourager les membres de l'équipe à être ouverts au changement

Vous êtes embauché pour réévaluer l'approche d'un produit ou d'un service lorsque des problèmes sont présents, mais que tout le monde n'en reconnaît pas l'importance. Ce type de leadership implique de négocier et d'encourager les membres de l'équipe à être ouverts au changement **Votre nouvelle entreprise est au sommet de sa réussite et votre tâche consiste à vous assurer qu'elle le reste en déterminant les raisons de son succès et en mettant en œuvre des solutions innovantes pour rester à la pointe de votre secteur d'activité

En adaptant vos stratégies et votre style de leadership à la situation spécifique de l'entreprise, vous avez plus de chances de réussir une transition en douceur. En outre, il est plus facile de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page et travaille dans le même objectif.

2. Rationalisez l'intégration et créez des relations grâce aux "5 discussions "

Rejoindre ou constituer une nouvelle équipe ne se résume pas à la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines logiciel d'intégration . Vous devez établir des connexions et nouer des relations avec tous les membres de votre équipe. Sans cette étape cruciale, il sera difficile d'obtenir l'assistance et l'adhésion, surtout si votre transition implique d'orienter l'entreprise dans une nouvelle direction. 🤝

Watkins recommande d'avoir ce qu'il appelle "les cinq discussions" Celles-ci englobent les discussions que vous devriez avoir avec votre patron et votre nouvelle équipe.

Il s'agit de :

Diagnostic situationnel: Revisitez votre modèle STARS avec votre patron et votre équipe. À fait que tout le monde est d'accord pour dire que l'entreprise est dans la même situation ? Discutez si quelqu'un a une opinion différente afin de jeter les bases d'une stratégie d'entreprised'un leadership efficace approche

Revisitez votre modèle STARS avec votre patron et votre équipe. À fait que tout le monde est d'accord pour dire que l'entreprise est dans la même situation ? Discutez si quelqu'un a une opinion différente afin de jeter les bases d'une stratégie d'entreprised'un leadership efficace approche Teams: Établissez des attentes claires sur ce qui définit la réussite et sur ce que chaque membre de l'équipe doit fournir. Assurez-vous que les priorités de chacun sont alignées et élaborez des forfaits d'action basés sur ces priorités

Établissez des attentes claires sur ce qui définit la réussite et sur ce que chaque membre de l'équipe doit fournir. Assurez-vous que les priorités de chacun sont alignées et élaborez des forfaits d'action basés sur ces priorités Ressources: Discutez des ressources dont vous avez besoin. En fonction de la situation de votre entreprise, ces ressources peuvent être de l'argent, une assistance technique, des investissements ou des experts en la matière

Discutez des ressources dont vous avez besoin. En fonction de la situation de votre entreprise, ces ressources peuvent être de l'argent, une assistance technique, des investissements ou des experts en la matière Style: Chaque personne communique différemment. Certaines personnes souhaitent être constamment informées et rassurées, tandis que d'autres préfèrent l'autonomie. Découvrez le style de chaque membre de l'équipe ou de votre patron et adaptez vos communications en conséquence.

Chaque personne communique différemment. Certaines personnes souhaitent être constamment informées et rassurées, tandis que d'autres préfèrent l'autonomie. Découvrez le style de chaque membre de l'équipe ou de votre patron et adaptez vos communications en conséquence. Développement personnel : Obtenez un retour d'information sur ce que vous faites bien et sur ce qui doit être amélioré. Ces discussions peuvent avoir lieu avec les subordonnés directs ainsi qu'avec les cadres supérieurs afin que vous puissiez procéder à des ajustements dès le débutaméliorer la productivité et la réussite

3. Sécuriser les premières victoires en renforçant la crédibilité et en lançant des projets

Les premières victoires sont un excellent moyen d'asseoir votre crédibilité et d'atteindre plus rapidement le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment où l'investissement de l'entreprise correspond à votre contribution. En sécurisant les premières victoires, vous donnez de l'élan et de l'enthousiasme à tous les membres de l'équipe pour qu'ils atteignent des objectifs encore plus ambitieux. 🥇

Watkins suggère de se concentrer sur la construction de la crédibilité dans les 30 premiers jours et de lancer des projets qui sont des gains faciles. Pour asseoir votre crédibilité, discutez avec votre équipe et déterminez ce qu'elle sait de vous. Après tout, vous avez une réputation et vous devez la comprendre pour diriger efficacement. Une fois que vous savez ce qu'ils savent, vous pouvez vous appuyer sur la crédibilité existante ou l'établir.

Pour être un leader efficace et crédible, il est important d'être accessible et de fixer des paramètres réalistes. Établissez votre autorité, mais veillez à rester accessible. Vous devez également fixer des exigences claires et des objectifs ambitieux, tout en veillant à ce qu'ils soient réalisables.

Une fois votre crédibilité établie, il est temps de fixer des paramètres pour les premières victoires. Gardez à l'esprit les objectifs à long terme et divisez-les en objectifs plus petits et réalisables. Concentrez l'équipe sur des objectifs spécifiques pour que chacun travaille en vue de la première victoire et pour éviter les distractions.

4. Parvenir à un alignement sur la stratégie, les compétences et les processus

En tant que leader, vous êtes chargé de guider l'équipe et de veiller à ce que tout le monde travaille aux mêmes objectifs. Cela signifie qu'il faut veiller à l'alignement non seulement des priorités, mais aussi des structures et des unités d'équipe. ✍️

Watkins affirme que quatre structures organisationnelles doivent être alignées pour assurer la réussite :

Orientation stratégique: Tout le monde doit connaître la vision et la stratégie des Objectifs et de l'entreprise, et votre objectif doit être de définir clairement l'orientation de l'entreprise Structure: Vous devez répartir les employés dans des groupes, des équipes et des divisions afin de gérer les charges de travail qui contribuent aux objectifs de l'entreprise **Les procédures normalisées : il s'agit des systèmes qui ajoutent de la valeur à l'entreprise et qui peuvent inclure des procédures opératoires normalisées pour les activités de l'entreprisecomment mieux s'organiser au travaildes outils tels que des logiciels de gestion de projet et des forfaits de communication. Votre travail consiste à évaluer les processus et à les aligner au sein de la structure pour des flux de travail fluides **Mon travail consiste à évaluer les processus et à les aligner au sein de la structure afin d'assurer des flux de travail fluides. En tant que dirigeant, vous devrez aligner les personnes ayant des compétences sur les tâches adéquates afin de faire le travail plus rapidement et plus intelligemment

Prenez le temps de réfléchir aux désalignements potentiels et mettez en place des forfaits pour les éviter. Concentrez-vous en particulier sur les désalignements en termes de compétences et de direction, y compris sur les capacités et les aptitudes de chaque membre de l'équipe.

5. Évaluer, construire et adapter votre équipe

En tant que dirigeant, vous savez combien il est important d'avoir une bonne équipe. Les personnes seront au centre des décisions les plus importantes que vous prendrez au cours de vos 90 premiers jours. Teams suggère de commencer par évaluer les équipes existantes.

Vous ne voulez pas procéder à des changements trop rapides, surtout si vous ne comprenez pas la situation existante. Établissez un système d'évaluation avec des critères spécifiques basés sur les compétences et les styles de prise de décision. Évaluez les équipes et les individus à l'aide d'indicateurs de performance spécifiques basés sur le travail qu'ils font.

À la fin des 30 premiers jours, vous devriez être en mesure de prendre des décisions en matière d'emploi sur la base de vos évaluations. Watkins recommande de regrouper les personnes dans les catégories suivantes :

Maintenir en l'état: Si le membre de l'équipe fait du bon travail, il restera au même poste sans changement

Si le membre de l'équipe fait du bon travail, il restera au même poste sans changement Conserver, mais mettre l'accent sur le développement: La personne fait un travail décent, mais a besoin d'assistance, que vous pouvez lui fournir

La personne fait un travail décent, mais a besoin d'assistance, que vous pouvez lui fournir **Le membre de l'équipe possède des compétences qui lui permettraient d'être plus efficace dans une autre position

Remplacer: La personne ne convient pas et vous la remplacerez par un nouveau membre de l'équipe dès que possible

La personne ne convient pas et vous la remplacerez par un nouveau membre de l'équipe dès que possible Observer: Vous ne disposez pas de suffisamment d'informations pour prendre une décision ou vous voulez voir comment la personne se fait dans le cadre d'un projet spécifique ; vous l'observerez donc et la classerez ensuite dans l'une des catégories ci-dessus

Votre équipe évoluera, veillez donc à revoir ce processus après vos 90 premiers jours. Soyez ouvert au changement et adaptez l'équipe en fonction des objectifs et de l'orientation de l'entreprise.

Préparation à un nouveau rôle : Une checklist en 7 étapes

La partie la plus difficile de la transition vers un nouveau rôle de direction est de laisser les vieilles habitudes dans le passé. Même avec une nouvelle équipe, de nouvelles tâches et une nouvelle culture d'entreprise, il est facile de retomber dans la même routine qu'auparavant - et une routine qui ne correspond pas bien à votre nouveau rôle. ⚠️

Pour éviter ce dilemme, Michael Watkins recommande de commencer chaque nouveau rôle par une checklist en sept étapes. Dans la suite de notre résumé "Les 90 premiers jours", nous décomposons cette checklist en sept étapes afin que vous puissiez la mettre en œuvre rapidement.

1. Faire une rupture nette*

Il est important de prendre le temps de célébrer la nouvelle transition. Qu'il s'agisse de passer du temps avec des amis pendant le week-end ou d'organiser un dîner de fête en famille, il est clé de célébrer votre réussite.

Il est également important de réfléchir à ce que vous laissez derrière vous et à ce qui vous attend. Réfléchissez à ce que vous auriez aimé voir fonctionner mieux dans votre ancien rôle et fixez des paramètres pour ce qui vous attend dans votre nouveau rôle.

2. Évaluez les problèmes et votre capacité à les résoudre

Dressez une liste des problèmes probables - y compris les problèmes techniques, culturels et politiques - dans les divisions clés de l'entreprise. Il peut s'agir de la finance, des ressources humaines, de la technologie et du marketing. Classez chaque problème potentiel sur une échelle de 1 à 10. Décidez quels sont les problèmes que vous pouvez et voulez résoudre et quels sont ceux pour lesquels vous devrez obtenir une assistance.

3. Évaluez vos points forts

Prenez le temps de réfléchir à vos points forts et à ce qui fait de vous un leader efficace. Pensez à ce que vous faisiez bien dans votre rôle précédent et aux situations dans lesquelles vous pensez avoir échoué. Réfléchissez à la manière dont ces compétences vous serviront dans votre nouvel emploi et à la manière dont elles peuvent entraver votre réussite dans certaines entreprises.

4. Développez un état d'esprit propice à l'apprentissage

Que vous fassiez partie d'un équipe de direction dans une startup, une organisation à but non lucratif ou une multinationale, vous avez à votre actif de nombreuses réussites. Avec autant de victoires à votre actif, il est facile de tomber dans le piège de penser que vous savez mieux que quiconque.

Lorsque vous accédez à une nouvelle position, il est important de créer un état d'esprit d'apprentissage. Les choses qui ont fonctionné dans d'autres rôles peuvent ne pas connaître la même réussite dans votre nouvelle position. Pensez à votre développement personnel et au développement de votre leadership lorsque vous entrez dans votre nouveau rôle. Suivez des cours, soyez ouvert à l'apprentissage auprès de vos collègues et envisagez de nouvelles approches pour résoudre d'anciens problèmes.

5. Mettez votre réseau à jour

Pour les nouveaux dirigeants comme pour les anciens, disposer d'un réseau solide est inestimable. Faites le point sur votre réseau et voyez quelles personnes peuvent vous aider à effectuer une transition en douceur. Appuyez-vous sur d'anciens mentors et recherchez les lacunes pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de l'aide d'une nouvelle personne. Établissez des connexions et des relations avec ces personnes afin de bénéficier de l'assistance dont vous avez besoin pour accélérer votre croissance.

6. Soyez attentif au mécontentement

Que vous changiez d'organisation ou que vous receviez une promotion interne, il se peut que certaines personnes ne soient pas aussi heureuses que vous de ce changement. Elles peuvent essayer de vous empêcher de réussir ou de limiter votre accès aux ressources nécessaires.

Qu'il s'agisse de nouveaux membres de l'équipe, d'un nouveau manager ou d'anciens collègues, soyez attentif à ces vulnérabilités. Concentrez-vous sur la gestion de ces relations de travail, définissez des attentes claires et élaborez un forfait de communication pour résoudre les paramètres.

7. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin

Le premier jour de quelque chose de nouveau est toujours à la fois effrayant et excitant. N'ayez pas peur de demander de l'aide, que ce soit à votre nouveau patron ou à un membre de votre équipe. Demandez de l'aide et des ressources lorsque vous en avez besoin, en particulier au cours des 90 premiers jours, lorsque vous vous installez.

Citations populaires " Les 90 premiers jours " Citations

Le livre de Michael Watkins est plein de sagesse pour les professionnels du leadership. À fait non seulement ses connaissances, mais il les dit d'une manière qui est inspirante et engageante.

Voici quelques-unes de nos citations favorites tirées de "Les 90 premiers jours" :"

"Pour réussir, vous devez mobiliser l'énergie de nombreuses autres personnes au sein de votre organisation. À condition de faire ce qu'il faut, votre vision, votre expertise et votre dynamisme peuvent vous propulser vers l'avant et servir de cristaux de semence."

"Rejoindre une nouvelle entreprise s'apparente à une greffe d'organe - et vous êtes le nouvel organe. Si vous ne vous adaptez pas de manière réfléchie à la nouvelle situation, vous risquez d'être attaqué par le système immunitaire de l'entreprise et d'être rejeté

"Les décisions les plus importantes que vous prendrez au cours de vos 90 premiers jours concerneront probablement les personnes"

"La mission concerne ce qui sera réalisé, la vision concerne les raisons pour lesquelles les personnes devraient se sentir motivées pour réaliser des performances de haut niveau, et la stratégie concerne la manière dont les ressources devraient être allouées et les décisions prises pour accomplir la mission"

