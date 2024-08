25 idées de fêtes de Noël virtuelles que votre équipe va adorer

Vous êtes prêt à réunir votre équipe à distance pour une célébration festive ? Nous vous couvrons avec cette liste de 25 idées créatives de fêtes de Noël virtuelles pour répandre la joie des vacances. 🎄

Transformez votre fête de Noël traditionnelle réunion d'équipe en une expérience amusante et mémorable dont tout le monde parlera longtemps après les vacances.

Sans plus attendre, mettons en place ces des forfaits d'évènement virtuels pour célébrer la plus belle période de l'année.

**Qu'est-ce qu'une fête de Noël virtuelle ?

Une fête de Noël virtuelle ressemble à une fête de bureau typique, sauf qu'elle se déroule en ligne par l'intermédiaire de un logiciel de gestion des réunions comme Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou WebEx.

Un évènement virtuel pour les fêtes est une excellente option pour les employés à distance, car tout le monde peut y participer où qu'il soit. De plus, vous pouvez économiser de l'argent et éviter les paramètres d'une fête réelle.

N'oubliez simplement pas d'utiliser un planificateur de vacances pour rester organisé avant, pendant et après les activités de la fête afin que tout se passe bien. 🥳

25 Idées mémorables Participation virtuelle à la fête de Noël

Quelle que soit la taille de votre équipe, ces idées de fêtes de fin d'année virtuelles, ainsi que les clés.. règles d'étiquette pour les réunions virtuelles les règles d'étiquette pour les réunions virtuelles, qui sont décrites ci-dessous, feront de votre fête virtuelle le point culminant de la saison. C'est parti pour que la fête de cette année soit un succès !

1. Échange de cadeaux virtuels entre éléphants blancs

Amusez-vous avec vos collègues (où qu'ils soient) grâce au modèle d'éléphant blanc virtuel de ClickUp qui permet de profiter facilement de ce jeu classique

Pour l'une des meilleures idées de fête de Noël virtuelle, vous ne pouvez pas vous tromper avec un échange de cadeaux stupide. Avant l'évènement, assurez-vous de fixer et de partager la limite du budget pour les éléments de cadeaux. 💰

Les participants choisissent ensuite un cadeau et envoient à l'hôte une image (ainsi qu'un modèle d'emballage). L'hôte peut utiliser Le modèle de l'éléphant blanc virtuel de ClickUp pour afficher ces cadeaux, cachés derrière les modèles d'emballage, et les numéroter pour s'y référer facilement. Vous pouvez également utiliser une application aléatoire pour déterminer la commande dans laquelle les participants "ouvrent" les cadeaux.

Pendant la fête, les participants choisissent un cadeau à ouvrir. Ils peuvent garder leur choix ou le voler à quelqu'un d'autre. Si un cadeau est volé, le joueur concerné choisit à nouveau. Pour que le jeu reste intéressant, fixez une limite maximale au nombre de vols.

L'animateur utilise le modèle pour suivre la propriété des cadeaux et le nombre de vols. Le jeu se termine après que le premier joueur a eu un dernier tour pour garder ou échanger son cadeau. Après la fête, tout le monde achète et s'envoie les cadeaux proprement dits. 🎁

2. Noël virtuel Pictionnary

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Ce jeu de Pictionnary de Noël est facile à paramétrer et ne manquera pas de susciter l'intérêt de tous. Vous avez besoin d'un tableau blanc en ligne comme Tableaux blancs ClickUp à partager avec votre équipe.

Avant la fête, préparez une liste de mots et d'expressions sur le thème de Noël, tels que :

Baiser de gui

Elfe sur l'étagère 🧝

Bonhomme de pain d'épice

Lorsque c'est l'heure du jeu, divisez l'équipe en petits groupes. Envoyez secrètement à un membre du groupe un mot à dessiner sur le tableau blanc (via le chat privé de votre application vidéo) pendant que les autres devinent.

Paramétrez un chronomètre pour que chaque tour dure environ 30 à 60 secondes. Si une équipe devine juste, elle marque un point. Faites tourner les illustrateurs dans chaque équipe pour rendre le jeu plus interactif. L'équipe qui a le plus de points à la fin gagne.

3. Sketch de vacances Mad Libs

Utilisez ClickUp IA dans le cadre de votre fête de fin d'année virtuelle pour imaginer des sketchs amusants pour les membres de votre équipe

Pour une fête pleine de rires, ne cherchez pas plus loin qu'un sketch de vacances Mad Libs. Pour ce jeu de Noël, vous aurez d'abord besoin d'un script pour un sketch sur le thème des vacances.

Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas un dramaturge : vous trouverez de nombreux exemples en ligne ou vous pourrez utiliser la méthode ClickUp AI , un Outil IA pour la gestion des évènements pour vous aider à préparer quelque chose. La clé est de laisser des blancs dans le script pour les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes.

Au cours de la fête, tout le monde participe en suggérant des mots pour remplir les blancs sans connaître le contexte du sketch. Une fois tous les blancs remplis, attribuez des rôles aux membres de l'équipe afin qu'ils interprètent le sketch en utilisant les mots que vous venez d'inventer.

4. Qu'y a-t-il dans la boîte à cadeaux ? ?

Laissez votre équipe à distance canaliser le détective qui sommeille en elle grâce à un jeu de fête virtuel alliant mystère et amusement. 🕵️

En tant qu'hôte, vous remplissez une boîte cadeau avec un "élément mystère" Pendant la fête, les participants ne peuvent poser que des questions par oui ou par non pour les aider à deviner l'élément. Par exemple :

Est-il rond ?

Peut-on le porter ?

Le trouveriez-vous sur un arbre de Noël ?

Celui qui devine correctement gagne un point pour lui-même ou pour son équipe. Continuez à jouer avec les différents éléments de la Box et, à la fin, la personne ou l'équipe qui a le plus de points gagne.

5. Noël sur une île déserte $$a

Ce jeu est similaire à celui de la salle d'évasion virtuelle, mais il est encore meilleur : il s'agit d'une question de créativité, la collaboration au sein d'une équipe et la narration.

Répartissez les travailleurs à distance en équipes et demandez-leur d'apporter un nombre limité d'éléments (cinq à dix environ) pour fêter Noël sur une île déserte. Laissez-les utiliser un tableau blanc pour présenter leurs choix à l'aide d'images. 🏝️

Après le brainstorming en petits groupes, les équipes se réunissent pour partager les raisons pour lesquelles elles ont choisi chaque élément. Le fait d'écouter le point de vue et le raisonnement de chaque équipe rend ce jeu intéressant et amusant.

6. Journal des fêtes

Il s'agit d'un moyen amusant de tester les connaissances de votre équipe en matière de vacances grâce à des questions portant sur les traditions de Noël, l'histoire, les films, la musique et bien d'autres choses encore.

En tant qu'hôte, vous préparerez les questions à l'avance et les lirez pendant l'évènement. Si quelqu'un pense connaître la réponse, il lève la main dans la discussion. Si elle se trompe, l'équipe suivante qui lève la main a une chance. C'est aussi simple que cela. ✅

7. Christmas costume contest

Ajoutez du piquant à votre fête de Noël virtuelle avec une ambiance costumée amusante. Permettez à votre équipe de montrer son esprit de fête dans des tenues festives - des bonnets et costumes de Père Noël aux costumes d'elfes, en passant par des créations de Noël uniques.🧣

Ajoutez une touche de compétition en faisant voter tout le monde pour des catégories telles que "le plus créatif", "le plus drôle" ou "la meilleure tenue de bricolage" à l'aide de la fonctionnalité de vote de votre visioconférence. N'oubliez pas d'inclure un "photomaton" virtuel en capturant une photo d'équipe pour conserver le souvenir des vacances.

8. Chasse au trésor des vacances

La chasse au trésor est l'une des idées de fête de Noël virtuelle les plus interactives (et les plus faciles à réaliser !). Il suffit de préparer une liste de 5 à 10 éléments de vacances que chacun devra trouver à l'Accueil. Voici quelques idées :

Une carte de vœux

Une photo de famille amusante

Un symbole de réussite

Le film ou le livre de vacances favori

Le meilleurcadeau d'entreprise jamais reçu

Montrez la liste à tout le monde au début de la fête, déclenchez un chronomètre et observez la ruée. Lorsque les participants reviennent, ils partagent leurs éléments et l'histoire qui s'y rattache. Vous pouvez ensuite désigner un vainqueur : le participant qui a emporté le plus d'éléments avant la fin du temps imparti l'emporte. ⏰

9. Devinez la chanson de Noël avec des emojis

Tout le monde peut fredonner des airs de Noël classiques, mais les reconnaîtra-t-on sous forme d'emojis ? Cette idée de fête de Noël virtuelle consiste à transformer des airs de Noël populaires en emojis. Par exemple, ⛄🎩❄️ pourrait être Frosty the Snowman.

Montrez à tout le monde ces combinaisons d'emojis à l'aide d'un diaporama, ou envoyez-les dans le chat. Celui qui devine correctement la chanson marque un point, et la personne ou l'équipe qui a le plus de points à la fin du jeu gagne.

10. Virtuel homme de neige concours de construction

Esquissez facilement vos idées sur les Tableaux blancs ClickUp

Même sans vraie neige, vous pouvez toujours vous amuser à construire des bonshommes de neige numériques - choisissez un tableau blanc en ligne comme toile. 🎨

Pendant la fête, réservez du temps pour que chacun dessine et montre son bonhomme de neige. À terminé, vous pouvez organiser un sondage pour savoir quel bonhomme de neige est placé dans les favoris.

11. DIY Christmas crafts

Concevoir des bricolages de Noël est un autre moyen festif d'inciter tout le monde à montrer ses talents artistiques. Choisissez un ou deux bricolages faciles et envoyez à votre équipe des kits de décoration avec tous les éléments nécessaires. ⚒️

Prévoyez du temps pour la réalisation de ces bricolages, soit en vous (ou un autre membre de l'équipe), soit en suivant les paramètres d'un tutoriel sur YouTube. À la fin de la session, vous pouvez prendre une photo des créations de chacun et les partager sur les médias sociaux ou même demander à l'équipe de voter pour sa création favorite.

12. Concours de talents virtuel

Découvrez les compétences et les talents cachés de votre équipe grâce à un concours de talents pour les fêtes de fin d'année ! Il s'agit d'un team-building virtuel pour voir une autre facette de vos collègues et apprécier leur diversité.

Pour lancer le concours de talents, demandez aux membres de votre équipe de préparer à l'avance un petit numéro ou une démonstration de leur talent. Les talents peuvent être de n'importe quelle nature :

Chanter

Jongler

Jouer d'un instrument

Réciter un poème original

Faire des tours de magie ou du résumé rapide

Une fois que tout le monde aura eu son moment de gloire, vous pourrez voter pour des titres amusants comme "Acte le plus créatif" ou "Le plus grand talent surprise" 🏆

13. Film de Noël Fête de nuit

Retrouvez votre équipe dans un paramètre décontracté pour votre fête de Noël virtuelle. Choisissez un film de Noël qui plaira à tout le monde ou envoyez un sondage à l'avance pour décider d'un film. 🎥

Avant la fête, vous pouvez envoyer à chacun un paquet contenant des biscuits de Noël, des kits de chocolat chaud, du pop-corn ou d'autres en-cas, ou prendre en charge leurs frais de collation. Pendant le film, utilisez le chat de votre application vidéo pour partager des rires, des commentaires ou ces moments de "pas possible" pour que la fête reste amusante et engageante.

14. Cours de danse virtuel pour les fêtes

Mettez votre équipe dans une ambiance festive en mêlant des airs de Noël à des mouvements de danse simples. 🕺

Vous pouvez faire appel à un professeur de danse ou demander à un membre de l'équipe qui aime danser d'animer une chorégraphie simple. La chorégraphie doit être amusante et facile à suivre pour que tous les membres de l'équipe puissent participer et s'amuser.

15. Jeu de mots cachés pour les fêtes de fin d'année

Ajoutez une touche festive au jeu de mots cachés classique lors de votre fête virtuelle. Recherchez en ligne des mots cachés sur le thème de Noël, avec des fonctionnalités telles que "gui", "renne", "Père Noël" et "flocon de neige"

Copiez et collez ces énigmes sur des Google Slides ou des Tableaux blancs ClickUp, à raison d'une diapositive (ou d'un espace sur le tableau blanc) par participant ou par équipe. Pendant la fête, donnez à chacun le temps de trouver le plus grand nombre de mots possible. La personne ou l'équipe qui trouve le plus de mots gagne. 🎉

16. Les mots d'un défi

Cette idée de fête de Noël virtuelle consiste à trouver de nombreux petits mots à partir d'un mot plus grand au thème festif. Par exemple, à partir de "Noël", les joueurs trouveront des mots comme "Christ", "charme", "étoile", etc.

Lorsque vous êtes prêt à jouer, créez une liste de mots liés aux fêtes. Partagez l'un d'entre eux avec votre équipe et donnez-leur trois à cinq minutes pour trouver autant de petits mots que possible.

Vous pouvez rendre la tâche plus difficile en autorisant au moins trois ou quatre mots. Chacun peut noter ses mots et, à la fin du temps imparti, tout le monde partage sa liste. Le participant qui a trouvé le plus grand nombre de mots gagne. 📝

17. Devinez l'objet "zoomé "

Vous est-il déjà arrivé de regarder quelque chose de près et d'avoir du mal à reconnaître ce que c'était ? Il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais essayé, et c'est exactement ce qui se passe dans ce jeu.

Pour préparer cette activité, trouvez des photos d'éléments de Noël et d'autres objets aléatoires. Zoomez sur une partie spécifique de chaque image à l'aide de l'application photo de votre ordinateur. 🔎

Pendant l'évènement, partagez l'écran de chaque photo zoomée pour que les participants puissent deviner de quoi il s'agit. S'ils ne comprennent pas, continuez à faire des zooms arrière jusqu'à ce qu'ils le fassent.

18. Mots croisés de Noël

Voici un autre jeu de lettres classique pour faire travailler les méninges de votre équipe. Trouvez une grille de mots croisés sur le thème de Noël et présentez-la sur des diapositives séparées dans Google Slides, en donnant à chaque participant ou équipe une diapositive sur laquelle travailler.

Les participants peuvent travailler seuls ou en équipe. Dans le cas des équipes, répartissez-les dans une salle de réunion. Une fois le temps écoulé, regroupez les participants pour vérifier les réponses et voir qui a trouvé le plus de bonnes réponses.

19. La liste des méchants du Père Noël

Découvrez qui a été "vilain" pendant les fêtes de fin d'année (ou les précédentes) grâce à cette version de Noël de "Jamais je n'ai" En tant qu'animateur, vous prononcerez des phrases commençant par "Tu es sur la liste des méchants du Père Noël si..."

... vous n'avez jamais construit de maison en pain d'épices

... vous avez offert à nouveau un cadeau de Noël

... vous avez ouvert un cadeau avant le matin de Noël

Les joueurs posent un doigt pour chaque activité qu'ils ont faite. Pour rendre le jeu plus intéressant, vous pouvez leur permettre de raconter l'histoire qui se cache derrière chaque doigt posé. Poursuivez le jeu jusqu'à ce que vous ayez épuisé votre liste ou qu'une seule personne ait le doigt levé - c'est elle qui a gagné. 👆

20. Jeu extrême " candy canes "

Cette version virtuelle du jeu "Extreme Spoons" fera fureur lors de la fête de Noël au bureau. Remplacez les cuillères par des sucres d'orge. 🥄

Chaque joueur a besoin d'un sucre d'orge et d'un jeu de cartes. Pour commencer, chacun mélange ses cartes et en choisit quatre. Ils choisissent ensuite une autre carte dans le jeu restant et la jettent dans une pile "poubelle" ou la remplacent par l'une des cartes qu'ils ont en main.

L'objectif est d'obtenir un carré le plus rapidement possible. À ce moment-là, montrez votre sucre d'orge à la caméra pour que les autres fassent de même. Le dernier à montrer son sucre d'orge reçoit le "C" de "CANDY" Si vous épellez "CANDY", vous êtes éliminé. Continuez à jouer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur.

21. Le mot mêlé du Père Noël

Voici une autre idée amusante de fête de Noël virtuelle : Tout le monde essaie de démêler des lettres pour former des mots en rapport avec Noël. Vous pouvez rendre le défi plus stimulant avec des thèmes tels que les aliments, les films et les chansons de Noël. 🎶

En tant qu'animateur, créez un jeu de diapositives avec des mots de Noël mélangés. Par exemple, "Santa Claus" devient "tanas ualsc" et "mistletoe" se transforme en "emitlost" Les participants peuvent dire les réponses ou les taper dans la zone de discussion. Le participant ou l'équipe qui aura trouvé le plus grand nombre de mots est le gagnant.

22. Chant de Noël karaoké

Que diriez-vous d'une session de karaoké avec une touche amusante pour rendre votre fête virtuelle plus excitante ?

Créez une liste de lecture de karaoké avec les chants de Noël les plus populaires et les favoris placés par les membres de l'équipe. Trouvez ces chansons sur YouTube, achevées avec les paroles à l'écran pour que tout le monde puisse chanter avec vous. 🎤

Pour faire monter le niveau d'amusement, ajoutez un tour d'imitation. Demandez à tout le monde de chanter comme des chanteurs célèbres ou des célébrités - c'est l'assurance d'un grand éclat de rire.

23. Noël "ceci" ou "cela "

Il s'agit d'une activité de renforcement de l'esprit d'équipe avec questions brise-glace pour établir des connexions, partager des histoires et découvrir les traditions de vacances des uns et des autres. 🧑‍🎄

Préparez un jeu de diapositives avec des choix amusants sur le thème des vacances, tels que :

Véritable sapin ou sapin artificiel ?

Lait de poule ou chocolat chaud ?

Rencontrer le Grinch ou être le Grinch ?

Chandails moches ou pyjamas de Noël ?

Garder les décorations jusqu'au 5 janvier ou les enlever pour le jour de l'an ?

Après avoir posé chaque question, permettez à chacun de choisir sa préférence (par le biais d'un sondage) et d'expliquer son choix. Cela donne souvent lieu à des débats amusants et renforce les liens au sein de l'équipe.

24. Spectacle virtuel en direct

Organiser une représentation virtuelle en direct, c'est comme organiser un concert ou un spectacle privé pour votre équipe dans son salon. 🛋️

Pour ce faire, engagez un artiste professionnel, tel qu'un chanteur, un magicien ou un comédien. Choisissez quelqu'un capable de faire participer un public et d'offrir un spectacle amusant. C'est l'activité idéale pour permettre à votre équipe de s'asseoir, de se détendre et de se divertir.

25. Cérémonie de remise des prix de Noël en ligne

Une cérémonie de remise des prix de Noël en ligne est un excellent moyen de clôturer votre évènement sur une bonne note. Si vous avez organisé plusieurs jeux compétitifs, c'est le moment idéal pour annoncer les gagnants et leurs prix.🏅

Voici quelques idées de prix cadeaux de productivité vous pouvez par exemple offrir des cartes-cadeaux numériques, des billets de cinéma, des Box pour l'heure de l'apéritif ou même un jour de congé supplémentaire. Vous pouvez également prévoir un prix spécial de "remerciement" pour tous ceux qui ont contribué à la réussite de la fête.

Foire aux questions sur l'organisation d'une fête de Noël virtuelle

Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les fêtes de Noël au bureau virtuel.

Fixez une date pour l'évènement, choisissez une plateforme de vidéoconférence comme Zoom, programmez des activités attrayantes et envoyez des invitations numériques avec un agenda. Parmi les meilleures activités, citons l'échange de cadeaux entre un Père Noël secret et un éléphant blanc, la liste des méchants du Père Noël et le jeu "Ceci ou cela".

Demandez à votre équipe de s'habiller sur le thème de Noël, commencez la fête par des jeux amusants et des activités brise-glace, et mettez de la musique de fond pendant les activités ou les pauses. Veillez à ce que l'évènement soit ouvert à tous en encourageant la participation de chacun.

Combien de temps devrait durer une fête de Noël virtuelle?

Elle doit durer entre 1 et 2 heures. Cette durée est suffisante pour permettre à chacun de participer à diverses activités sans se fatiguer de l'écran.

Créer une fête de Noël amusante et mémorable avec ClickUp

Le forfait de la fête parfaite pendant la période des fêtes peut être stressant. Mais grâce à ces idées de fêtes de Noël virtuelles et à ClickUp, ce n'est pas une fatalité ! 🎄

La plateforme de gestion de projet tout-en-un de ClickUp regorge de fonctionnalités qui vous permettent de garder le contrôle de vos plans :